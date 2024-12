Mon Confiado withdraws Cyber Libel case vs content creator

MANILA, Philippines — Actor Mon Confiado withdrew the Cyber Libel case he filed against a content creator.

In a report by Philippine Entertainment Portal, Mon said he accepted the apology after the content creator's mom contacted him.

“Dahil busy naman ako at dahil siya ay humingi na rin ng paumanhin; at 'yung nanay napakaraming messages na humihingi sa akin ng tawad, humihingi ng sorry. Mahirap lang daw sila, wala silang pambayad ng abogado,” he said.

“Saka 'di naman ito malaking kaso. Kumbaga, ang bottom line lang naman ay makapagbigay ng awareness na hindi naman tayo dapat ginagamit,” he added.

Mon said that he hopes that content creator already learned a lesson.

"Sa akin, baka sa bandang huli ako pa ang mapasama kapag ito ay tinuloy ko at pinatulan pa. The fact na nanay ang humihingi ng tawad, siya naman din. 'Yung sa akin, pinadaan na nga sa media, isang malaking bagay na 'yun. Lesson na rin sa kanya 'yun.”

