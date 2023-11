Karla Estrada denies confirming Daniel Padilla, Kathryn Bernardo breakup

MANILA, Philippines — TV host Karla Estrada denied Cristy Fermin's report that she confirmed the breakup of her son Daniel Padilla with long-time girlfriend Kathryn Bernardo.

In her official Facebook page, Karla posted a report, dispelling it as not true.

"Ito po ay walang katotohanan," Karla wrote.



"Kailan man ay hindi ko pang hihimasukan o pangungunahan ang personal na buhay ng mga anak ko," she added.

In an episode of "Showbiz Now Na," Cristy claimed that Daniel and Kathryn are now really separated.

“Kami po, maninindigan po kaming tatlo na hiwalay na si Daniel Padilla at si Kathryn Bernardo. Umamin na po si Karla Estrada sa isa niyang kaibigan na wala na, tapos na,” Cristy said.

“Ngayon, ang desisyon kung ipagpapatuloy pa nila ang relasyon na ito, magiging masaya po kami. Sana nga mauwi sa pagbabalikan ito,” she added.

Daniel and Kathryn breakup rumors began when showbiz insiders claimed that Daniel and Andrea Brillantes were secretly seeing each other.

Eagle-eyed social media users noticed that Kathryn and Andrea already unfollowed each other on Instagram.

RELATED: Kathryn Bernardo's celebrity friends unfollow Daniel Padilla, Andrea Brillantes over rumored betrayal