'Ibalik na kitang muli sa dagat': Pokwang calls out Ella Cruz over 'history is like tsismis' remark

MANILA, Philippines — Kapuso comedian Pokwang called out actress Ella Cruz after Ella made her controversial “history is like tsismis” remark.

In her Twitter account, Pokwang said she respected whoever Ella supported in the recent elections but will not agree over the statement “history is like tsismis.”

“Nak Ella Cruz tanggap ko pananaw mo sa politika at respeto ko ang sino man sinuportahan mo, pero sa usaping HISTORY, di ako sasang ayon sayo nak dahil mali! maling mali…” Pokwang said.

“Mabuti pang ibalik na kitang muli sa dagat nak mayaman sa iodin ang dagat nakakatalino daw yan #Aryana,” she added.

Pokwang and Ella worked together in the ABS-CBN "fantaserye" (fantasy series) about mermaid “Aryana.”

Ella received a lot of backlash from social media after her remarks.

“History is like tsismis. It is filtered and dagdag na rin, so, hindi natin alam what is the real history. Andoon na iyong idea, pero may mga bias talaga. As long as we’re here alive at may kanya-kanyang opinion, I respect everyone’s opinion,” she was quoted as saying in a recent press conference for her new movie where she plays Irene Marcos.

