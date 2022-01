'Let It Go': Aiai delas Alas fulfills dream to become Elsa

Ai-Ai delas Alas performing "Let It Go" in her Tiktok channel posted on January 4, 2022.

MANILA, Philippines — Kapuso comedienne Aiai de las Alas turned into “Frozen” character Elsa for her followers.

In her Tiktok account, Aiai posted a video of her wearing Elsa’s costume on the snow for her followers to enjoy.

“O natupad din nyeta ang lamig hahahaha pero laban sa larangan ni elsa hahahahhaa,” AiAi captioned the post.

In a report by PEP.ph, the comedienne said she really waited for the snow for her to experience it for the first time.

"Actually, noong Christmas ko pa hinihintay ang pag-ulan ng yelo kaya bumili ako ng wig at costume ni Elsa, pero hindi natuloy ang pag-snow. Ang sabi sa weather forecast, sa January 9 pa uulan ng yelo, e, nasa Los Angeles ako sa date na 'yun kaya nawalan na ako ng pag-asa,” Aiai said.

"Pero kanina, biglang umulan ng yelo. Hindi ko talaga pinalampas kahit sobrang lamig dahil -2 ang temperature. Hindi ko masyadong ininda 'yung lamig dahil sobrang excited ako, pero tatlong patong ang suot kong damit," she added.

Aiai also admitted that her dance in the snow was not easy at all.

"Kinakabahan ako kasi baka madulas ako. Baka mabagok ang ulo ko kaya hindi ako masyadong makagalaw, puro kamay lang. Hindi ko naman pinangarap na naging Elsa nga ako pero injured naman,” she said.

"Naglagay rin ako ng alkamporado sa likod dahil baka malamigan ako at magkasakit. Marami nga akong views pero may sakit naman ako? Pagpasok ko ng bahay, basang-basa ang laylayan ng gown ko, as in tubig talaga. Ang galing, naging tanga na naman ako!"

