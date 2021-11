'Gusto mo maging kabit?': Barbie Imperial asks AJ Raval

MANILA, Philippines — Kapamilya actress Barbie Imperial had a strong message for sexy actress AJ Raval after controversial social media personality Xian Gaza alleged that Diego Loyzaga was visiting AJ in Pampanga while Barbie was waiting for him in Manila.

In her interview with Boy Abunda on his Kumu program “The Best Talk” last Sunday, Barbie said she knows Diego and alleged that Xian’s claims are fake news.

“Kilala ko si Diego. Kilala ko siya. Lahat ng binibintang sa kaniya, na nambababae siya, na pinupuntahan niya si AJ Raval sa Pampanga, hindi totoo ‘yun. Hindi totoo,” she stressed.

“Kung kaya ko lang sabihin live kung bakit alam ko na hindi totoo, sasabihin ko, pero ayoko naman na kasi na mangsira ng ibang babae. Pero alam ko na hindi totoo,” she added.

Barbie dared AJ to speak up to clear the issue.

“Kung wala kang kinalaman, o alam mo naman na hindi ka kabit ni Diego, magsalita ka. For me, bakit parang gusto mo na nangyayari ‘to lahat — na nagka-thing kayo ni Diego? Gusto mo maging kabit? E, hindi ka nga gusto ng boyfriend ko,” Barbie said.

“Sobrang tahimik ako about the issue. Ang dami ko na ring naririnig, pero hindi ko na kinakaya. Alam mo na ganoon ‘yung lumalabas na isyu, bakit hindi na mismo ikaw ang magpatahimik at alam mo naman na hindi ka naman gusto ng boyfriend ko,” she added.

Barbie said she broke her silence to protect her boyfriend against allegations that he is cheating on her.

“Ang tagal ko nang nananahimik. ‘Yung boyfriend ko na ‘yung kawawa na pinagbibintangan na nag-chi-cheat sa akin. Hindi naman nag-chi-cheat si Diego sa akin,” she said.

“Huwag ‘yung taong mahal ko, kasi magsasalita talaga ako para sa kaniya,” she added. —Video from Cinema One YouTube channel

