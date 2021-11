'Walang katotohanan': Barbie Imperial on Xian Gaza's accusations vs her, Diego Loyzaga

Celebrity couple Diego Loyzaga and Barbie Imperial at last night's "More Than Blue" screening.

MANILA, Philippines — Kapamilya actress Barbie Imperial broke her silence on the issue surrounding an alleged brawl between her and boyfriend Diego Loyzaga in a hotel in Tagaytay leaving the room with broken appliances.

In an interview with Push, Barbie denied the rumors spread by social media personality Xian Gaza.

“Walang katotohanan, kahit isa, 'yung sinabi ng tao na yun. So parang kami, ‘Ito ang nangyari sa kamay ko ganito ganyan.’ Kasi ‘yung kamay ni Diegs, sa gym talaga siya nangyari and ako mismo nagdala sa hospital sa kanya. So ang labo talaga. Sobrang na-trigger na ako,” Barbie said.

“Kasi ang labo talaga na ipag-coconnect mo lang ‘yung photos tapos may ganito lang sa hand, may pasa. Bakit? Hindi ba ako pwedeng magkapasa sa ibang bagay? Bakit ‘yung boyfriend ko lang na sobrang mabuti, sobrang bait, sobrang tini-treat ako ng maayos. Bakit siya ‘yung paghihinalaan na ginawa niya ‘yun na akin?” she added.

Barbie said she and Diego were not affected by the issue saying “So, kami ni Diego, hindi na kami naapektuhan. Hindi namin hinayaan na maapektuhan kami. Kasi totoo naman po. Masaya kami eh. And ‘yung family namin, sobrang sinusupport kami.”

“So, parang na-realize na lang namin na kawawa naman ‘yung taong sumisira sa atin. Parang ganu’n kalungkot ‘yung buhay niya para siraan kami at para idamay kami sa lungkot ng buhay niya,” she added.

Instead of calling Xian out, Barbie said they just thanked the controversial social media personality for making their relationship stronger.

“Pero wala, nagta-thank you pa kami sa kanya kasi mas naging strong pa ‘yung relationship namin after nu’ng nangyari,” she said.

“Hindi na rin kami na-explain kasi parang ‘Bakit? Bakit kami mag-eexplain? Ano ka ba namin? Hindi ka naman namin nanay, hindi ka naman namin kaibigan o pamilya. ‘Yung mga close nga namin hindi humingi ng explanation, bakiit kami mag-eexplain sa’yo?’” she added.

