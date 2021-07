Robin Padilla finds ally after slammed over 'Muslim advice' for Aljur Abrenica

MANILA, Philippines — Actor Robin Padilla found an ally after getting heavy criticism for advising his daughter Kylie Padilla to let her husband Aljur Abrenica convert to Islam.

Filipino-Palestinian Muslim content creator Ibrahim Kaisy posted on his YouTube channel his reaction about Robin's remarks that he made through Ogie Diaz's YouTube channel.

"Ang naisip ko din do'n, so what? Ano naman? HIndi ba tayo natutuwa na mag-Muslim si Aljur? Ano man ang dahilan mo, who cares? Ang Ama na ang bahalang mag-judge sa'yo kung totoo ba 'yang pagmu-Muslim mo. Sino ako, sino ka para manghusga do'n sa tao? Ano naman ang pakialam natin kung hindi siya seryoso? Na-check mo na ba ang puso niya? Kung non-Muslim ang mga nag-react, kasi ganito 'yung pangunawa nila: 'Ginagamit ang Islam para magparami ng asawa'," Ibrahim said.

“Isa pang makikita mo, baka inaalis siya ni Robin Padilla sa pag-gawa ng masama, 'yung pambababae, at least pag-aasawa. Malinis, 'di ba? Unlike sa mga hindi Muslim d'yan, iisa nga ang asawa, tatlo naman ang kabit. San ka doon? Hindi mo 'to asawa, makakuha ka pa ng sakit do'n tapos ibibigay mo sa asawa mo?” he added.

The YouTube personality also said that Islam doesn’t ask them to have multiple wives but it’s just a permission.

“Hindi kami inuutusan ng Islam na mag-apat na asawa, permission lang 'yon,” he clarified.

“Ayon sa nakikita ko sa sinabi ni Robin Padilla, maiksi lang 'yon pero siyempre ayon ang nakikita niyang solusyon. Ang Islam talaga ang solusyon sa lahat ng problema,” he added.

Social media users criticized Robin for his remarks recently.



Robin Padilla badly represents the Islamic faith.



Being Muslim is not a get-out-of-jail-free card. https://t.co/lWlh2GNBIa — Peter Cayton, the Stats Guy (@PJACaytonPhD) July 12, 2021

Such a shallow and self-serving understanding of the Islam religion. Utterly disrespectful towards our Muslim sisters and brothers. https://t.co/ChwfMs9IjP — Miss Maggie (@MiaMagdalena) July 12, 2021

Why is Robin Padilla telling Aljur to be a Muslim so he can get away with infidelity omg does he even know the religion he's practicing? Polygamy in Islam is not equated to infidelity. Periodt https://t.co/cvsWVFVEzF — Gillian Cortez (@gmcortez_) July 12, 2021

Hindi ako Muslim pero nakakainsulto itong statement ni Robin Padilla. Saka nakalimutan niya yata na kailangan muna ng approval of the first wife bago magkaroon ng second wife ang lalaki. https://t.co/HA9iopVoGP — Kevin Quilantang (@KevinSquila) July 12, 2021

In the second part of his interview with Ogie Diaz on YouTube, Robin said he had no advice for the couple because of his failed marriage to Kylie’s mom Liezl Sicangco.

“Pagdating sa marriage ano ba ma-a-advise ko? E, failure din kami ng mama niya. Ano’ng credibility ko?” Robin admitted.

“Sabi ko, 'Pag-Muslimin mo na lang si Aljur',” he added.

RELATED: 'Pag-Muslimin mo na lang': Robin Padilla advises amid rumored 3rd party in Kylie Padilla, Aljur Abrenica split