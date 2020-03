Nora Aunor prays for Christopher de Leon's continued healing from COVID-19

MANILA, Philippines — “Superstar” Nora Aunor aired her reaction to talent manager Lolit Solis' joke on her.

Last week, Lolit posted a photo of Christopher de Leon in her Instagram account after he admitted that he tested positive for the novel coronavirus disease 2019 (COVID-19).

“Biro ko nga, kung si Nora Aunor nalagpasan mo at kinaya si corona virus pa hindi naman siya superstar. Joke joke. Basta alam ko kakayanin ito ni Christopher with flying colors,” Lolit wrote.

In a report by Push, Nora commented on Lolit’s joke, saying that she and Lolit have a long history of friendship.

“Ang masasabi ko lang ay alam ko na may pinagsamahan kami ni Lolit Solis noong araw lalo na noong nakatira pa ako sa Valencia. Isa siya sa mga taong naging malapit sa puso ko at pinagkatiwalaan noong araw. Sabagay, matagal na nga naman 'yon... Valencia days pa. Maaaring hindi na naaalala ni Lolit Solis yon,” Nora said.

“Pero bakit 'yong ibang naging kaibigan ko noon sa press na nabubuhay pa hanggang ngayon na naging malapit sa akin hindi nakakalimot kung anong pinagsamahan namin noong araw? Baka 'di na n'ya maalala,” she added.

The "Superstar" added that her respect for Lolit never fades that’s why she felt sad for her tirades.

“Marami pa akong dapat ikuwento tungkol sa napakagandang naging samahan namin ni Lolit Solis pero hayaan nalang natin siya. Nakakalungkot lang isipin na si Lolit Solis pa na mula noon hanggang ngayon ay hindi nawala ang respeto ko,” Nora said.

“Minahal ko siya tulad ng iba pang mga reporters na naging malapit sa akin noong araw hanggang ngayon. Minahal ko ang isang Lolit Solis bilang isang tunay na kaibigan,” she added.

Nora said she also prays for Christopher for his healing and for Lolit’s safety.

“Hindi nawawala ang respeto ko sa iyo hanggang ngayon bilang isang naging totoo kong kaibigan. Hangad ko rin ang paggaling ng alaga mong si Papa Boyet. Prayers para sa kanyang kaligtasan, ganoon din sa iyo dahil mahal ko kayo at siyempre sa kaligtasan ng lahat ngayong may krisis tayong pinagdadaanan .Please keep safe po,” she said.

Nora was married to Christopher in 1975. Their marriage was dissolved in 1996. They have a son, actor Ian de Leon.

