LIST: Barangays in Batangas ordered to conduct mandatory evacuation

MANILA, Philippines — The Department of the Interior and Local Government office in Batangas on Wednesday released a list of barangays where residents are advised to immediately conduct mandatory evacuation following the eruption of Taal Volcano.

According to the agency, the list was generated by the Philippine Institute of Volcanology and Seismology using the HazardHunterPH application.

Phivolcs earlier said barangays within the 14 kilometers radius of Taal Volcano is a high-risk zone.

The DILG said these barangays are susceptible to ballistic projectiles, base surge and volcanic tsunami.

Ballistic projectile was defined as “rocks hurled into the air by an erupting volcano,” while base surges are “ring-shaped clouds of gas and suspended solid debris that moves radially outward at high velocity from the base of a vertical eruption column.”

Meanwhile, Phivolcs said volcanic tsunamis “occur in caldera lakes when water is displaced by deformation of the lake floor caused by rising magma.”

It could create a wave that could hit lakeshore communities.

The institute said a volcanic tsunami may occur if the Taal Volcano’s status was raised to level 5, the highest alert level. Alert level 4 was hoisted over the volcano since Sunday, this means that a hazardous eruption is imminent.

Here are the areas within the 14 kilometer radius from Taal Volcano:

Agoncillo, Batangas

Bilibinwang

Barigon

Subic Ilaya

Banyaga

Adia

Bagong Sikat

Bangin

Guitna

Panluhan

Pansipit

Pook

San Teodoro

Santa Cruz

Santo Tomas

Subic Ibaba

Balangon

Coral na Munti

Mabini

Pamiga

Poblacion

San Jacinto

Alitagtag, Batangas

Ping-As

Poblacion East

Poblacion West

Santa Cruz

Tadlac

Dominador West

Pinagkrusan

San Jose

Balete, Batangas

Calawit

Looc

Magapi

Makina

Malabanan

Palsara

Poblacion

Sala

Sampalocan

Solis

San Sebastian

Alangilan

Cuenca, Batangas

Calumayin

Don Juan

San Felipe

Balagbag

Pinagkaisahan

Barangay 7 (Pob)

Barangay 8 (Pob)

Laurel, Batangas

Balakilong

Berinayan

Bugaan East

Bugaan West

Buso-buso

Gulod

J. Leviste

Molinete

Barangay 1 (Pob)

Barangay 2 (Pob)

Barangay 3 (Pob)

Barangay 4 (Pob)

Barangay 5 (Pob)

Ticub

As-Is

Balakilong

Paliparan

San Gabriel

San Gregorio

Santa Maria

Niuyagan

Lemery, Batangas

Ayao-iyao

Malinis

Palanas

District IV (Pob)

Samal Ilaya

Sangalang

Anak-Dagat

Bagong Pook

Bagong Sikat

Balanga

Bukal

Cahilan I

Cahilan II

Dayapan

Dita

Lucky

Maguihan

Mahabang Dahilig

Maligaya

Mataas na Bayan

Matingain I

Matingain II

Niugan

Nonong Casto

District I (Pob)

District II (Pob)

District III (Pob)

Rizal

Sambal Ibaba

Tubigan

Wawa Ibaba

Wawa Ilaya

Sinisian East

Arumahan

Gulod

Payapa Ilaya

San Isidro Itaas

Sinisian West

Lipa City, Batangas

Bagong Pook

Bulaklakan

Duhatan

Halang

Malvar, Batangas

Bilucao (San Isidro)

San Gregorio

Bilucao (San Isidro western)

Bulihan

San Isidro East

San Juan

San Pedro II (Western)

Mataas na Kahoy, Batangas

Kinalaglagan

Lumang Lipa

Manggahan

Nagkaan

Bubuyan

Bayorbor

Loob

San Sebastian

Santol

San Nicolas, Batangas

Alas-as

Pulang-Bato

Abelo

Balete

Baluk-baluk

Bancoro

Bangin

Calangay

Maabud North

Pansipit

Poblacion

Tagudtod

Talang

Hipit

Maaubud South

Munlawin

San Niato

Sinturisan

Sta. Teresita, Batangas

Antipolo

Calumala

Cuta East

Cutang Cawayan

Poblacion I

Saimsim

Tambo Ibaba

Tambo Ilaya

Bihis

Burol

Calayaan

Sinipian

Poblacion II

Poblacion III

Taal, Batangas

Apacay

Cawit Laguile

Balisong

Bolbok

Butong Carasuche

Caysasay

Cumamba

Cultihan

Gahol

Halang

Iba

Ipil

Luntal

Mahabang Lodlod

Nioan

Poblacion 10

Poblacion 11

Poblacion 12

Poblacion 1

Poblacion 2

Poblacion 3

Poblacion 4

Poblacion 5

Poblacion 6

Poblacion 7

Poblacion 8

Poblacion 9

Pook

Seiran

Latag

Tierra Alta

Tulo

Tatlong Maria

Poblacion 13

Poblacion 14

Bihis

Buli

Ilog

Imamawo

Pansol

Talisay, Batangas

Balas

Poblacion Brgy 6

Sampaloc

Santa Maria

Aya

Banga

Buco

Caloocan

Leynes

Poblacion Brgy 1

Poblacion Brgy 2

Poblacion Brgy 3

Poblacion Brgy 4

Poblacion Brgy 5

Poblacion Brgy 7

Poblacion Brgy 8

Quiling

Tumayaw

Miranda

San Guillermo

Tranca

Tanauan City, Batangas