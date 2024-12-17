Occupational Therapists Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 353 out of 536 passed the Occupational Therapists Licensure Examination given by the Interim Board of Occupational Therapy in N. C. R., Cebu, Davao, Pampanga and Rosales this December 2024.
Roll of Successful Examinees in the Occupational Therapists Licensure Examination held on December 14 and 15, 2024 released on December 17, 2024
1 ABANILLA, CHERILYNNE RAINE UGTO
2 ABAO, REIAN CELESTINE PLANDO
3 ABELLANOSA, MARY LOUISE DALANON
4 ABRAHANO, ALEXANDREA LEONARDO
5 ABSALON, CSYRILE JHOY OLIVA
6 ACACIO, HANNAH MORES
7 ADARO, AUDREY SATOR
8 ADRIATICO, RENANTE VARGAS
9 AGANON, GUIA ALESSANDRA ARELLA
10 AGIAS, SOPHIA BEATRIZ ARMEDILLA
11 AGUANTA, CHRISTINE MILROSE ADLAWON
12 AGUILA, JOANNA CARMELA ABDON
13 AKIATAN, FIONA NICOLE
14 ALAM, NORHAN MANALO
15 ALFAFARA, ALYSSA MAE ESPINA
16 ALFARO, MAIKEN JOSH ALCANTARA
17 ALMAZAN, JOHN PERRY CRUZ
18 ALMAZAN, PINKY JASARINO
19 ALVIOR, MIRIA OLIVIA ISABEL MARCOS
20 AMPARO, MA. ISABELLE
21 ANDAYA, MARIGOLD MIKAELA YABUT
22 ANG, JUSTYNNE BLAIRE TORENO
23 ANG, PAULINE CLARE SEE
24 ANTHONY, STRATIATELLA FAITH SINDAYEN
25 APA-AP, QUEENEE JANE BRYTHEL APARECE
26 APEROCHO, JOHN JEREMY VINCENT TORRES
27 ARCALES, ARVIÑA FAYE AVISO
28 ARCEO, AYANNA JHAIRA JOAQUIN
29 ARCILLA, MARY CHARLIZE VALDEPEÑAS
30 ARQUIZA, EARALEI SOPHIA TORRIJAS
31 BABAN, GIANNE THERESE MENDOZA
32 BABAYEN-ON, AARON PINEDA
33 BABILONIA, MARIA SOFIA DIMAANO
34 BACOLOD, ANNA PAULA TOLO
35 BACULPO, DARAH THERESE TORRES
36 BACULPO, GABRIEL IAN TORRES
37 BALAMON, MEG NIÑA CARLYLE BARING
38 BALANA, ROBBIE GAYLE CHAN
39 BALBOA, RADHA MADELLEINE PENARANDA
40 BARTOLOME, MARGOTH JUNNEA LAPID
41 BASILIO, LYKA CRISTA ANIAGO
42 BASTATAS, ELLA MARIZ BALDEO
43 BAUGHMAN, MICHELLE KYLE VALDE
44 BAUTISTA, ERNEST JOSHUA DEL ROSARIO
45 BAWAG, MA. CRYSANTHE ZHANE MALAYAW
46 BELBIS, JOHN ROBERT AVECILLA
47 BELEN, NANCY CRUZAT
48 BELLO, GABRIEL ANTONIO DIONISIO
49 BELTRAN, GRACE YEMA
50 BERMAS, JULIENE ADIE ROLDAN
51 BILLEDO, CAITLYNN TALAVERA
52 BLEZA, GAZIELLE GWYNETH ALETHA DIMAANO
53 BOLIVAR, PATRICIA MAE EVANGELISTA
54 BONTIA, ALYSSA NICOLE CASTILLO
55 BONUS, GABRIEL JENIN LUMASANG
56 BRIONES, JOSE ANDRE BASTONA
57 BURCA, DULCE MARIA TAGANAS
58 BURGOS, BEVERLY JHESSA DEL MONTE
59 BUSADRE, KERT ANDREI DURAN
60 CABANTOG, MICKYLA DUPA
61 CABATAY, AVERY GALE ASEBO
62 CADUCOY, ALEXANDER KYLE CENIZA
63 CAJANDING, ROSE MARCELINE RAMOS
64 CALAGUAS, EIREEM NOEL MANLAPAZ
65 CANDIDO, ANGELINE BOIE
66 CANIETE, LILA AMARYLLIS CABATAY
67 CANIVEL, JOAHNNA COLLEEN CLEOFAS
68 CANLAPAN, ANYA KATRINA HENSON
69 CARESOSA, CLAIRE LUCILLE HALLARE
70 CARIÑO, GABRIEL JOHN AQUINO
71 CARRILLO, DANEILA ESTRADA
72 CASURRA, CLAIRE FRANCEZCA MATILDO
73 CATAPIA, MATT KEANU DAGALEA
74 CATRAL, ZEYAH MARY LERIO
75 CAWAING, CARL ANDREW GABATAN
76 CAÑADA, EANNA JOEL LUI
77 CAÑETE, ALYSSA MAE CHARLES
78 CEDRO, LORENZ MARIE VILLACRUCIS
79 CENTENO, MICAH CLARISSE MANSILUNGAN
80 CHEN, LILYN GRACE LEONA
81 CHUA, LOUIE CARLE YEE
82 CO, DAN CHRISTOPHER MANABAT
83 CO, NICOLE CAITLYN UY
84 COLLADO, JARED ARTAP
85 COMISO, HANNAH BELLE AMARO
86 CONDE, HAZELIAN SOFIA LADAÑO
87 CONTRERAS, CATHERINE BENEDICTO
88 CORDOVA, ATHENA KYNAH PATRICE DEMAVIBAS
89 CRISTOBAL, JOCHEBED OREJANA
90 CRUZ, ALYSSA MIKAELA YRASTORZA
91 CRUZ, KIAN
92 CRUZ, KRISTINE ANN BATACLAN
93 DANTE, RAHANWEIN LEXIE NUÑEZ
94 DAPAR, GAEA CASSANDRA BUÑAG
95 DAVID, HELEN JOPIA
96 DE CASTRO, EDZELLE MAE PARICA
97 DE CLARO, ANGELINE RIVERA
98 DE GUZMAN, GAVRIEL ANGELO RODRIGUEZ
99 DE GUZMAN, IANA ALESSI NICOLE TORIO
100 DE LA CRUZ, JANICA GAYLE CORRO
101 DE LA CRUZ, SHERLYN BONAGUA
102 DE LOS REYES, ADRIENNE AMBER LABARIA
103 DE MESA, BIANCA BEATRICE SUSANA
104 DE MESA, JOSEF BERNARD SORIANO
105 DE VERA, ABIONA CHARISSE BAYER
106 DECENA, BEN ANDREI AYO
107 DEL ROSARIO, PAOLYNE JAVIER
108 DEL ROSARIO, TONIE LINDSEY
109 DEL SOCORRO, DONELLE KATE BELANO
110 DELA CRUZ, MARGAUX FELICIANO
111 DELA CRUZ, MARY AYONNA ROSETTE TAMBONGCO
112 DELA CRUZ, NINA DOMINIQUE FRAGILE
113 DELA VEGA, JOY ANNE GONZALES
114 DELGADO, KIARA VENICE MONTEJO
115 DELOS REYES, JEAN ALEX VILLORENTE
116 DELOS REYES, KYLA MARIE DAYRIT
117 DEMA-ALA, JHUNNE IRENE MARIE JUAN
118 DEREGLA, AIDALORE DE LOS REYES
119 DIAZ, ZANDREI ISAAC ESCALADA
120 DILAG, PAULA EUNICE GUTIERREZ
121 DILOY, NOREEN FAYE PAGLINAWAN
122 DIMAANO, ALYSSA CASTILLO
123 DIMAANO, THERESA DELA CRUZ
124 DIZON, JENICA EUNICE MALONZO
125 DOMAGTOY, DANNETTE BESARIO
126 DOMINGO, AIKO ANN VILLAZURCA
127 DOMINGO, JEMIMA GRACE BAUTISTA
128 DUEÑAS, MAXIMUS OCAMPO
129 DUEÑAS, WYNETH JIREH UGUIS
130 DUNGO, ANDREA GAIL SANCHEZ
131 DURAN, ISABELLA CAMILLE COLAYCO
132 DURIAS, JEWNELLA PALANOG
133 ECLEVIA, KRISTINE NICOLE LAPINGCAO
134 ENAD, SOFIA LORRAINE PEPITO
135 ENAGE, HEINRICH VINCENT DADIZON
136 ESCOBER, MICHAELLA ANGELEE ESPEJO
137 ESGUERRA, RICARDO LANCE VICTORINO
138 ESMILE, MONIQUE CUEVAS
139 ESPINO, CARMELLA JILIANEE MORENO
140 ESPINOSA, KASMIRA THEONE BONIFACIO
141 ESTIGOY, FERDINAND GABRIEL VILLANUEVA
142 FABIAÑA, JAMES CID LUNA
143 FANO, JIEZLLE CAZANDRA DELGADO
144 FAUNI, CHRISTIAN BALLON
145 FELISAN, HANNAH MAE SILAGON
146 FERNANDEZ, ERYN JAHN LIM
147 FIEL, BEA MARIE AMOR ANGALA
148 FLORES, ANDREA DENISE CRUZ
149 FLORES, BEATRICE JOYCE MACALAM
150 FLORES, JEAN PAULA MATAMMU
151 FLORES, RACHEL ANN DEANG
152 FLORES, REGINA ISABEL FOJAS
153 FUENTES, ALLIYAH ANGELICA OGAPONG
154 FUERTES, SHAHARAH MAE BARCINAL
155 GACUTNO, FRIENDLEE ZOE ARROYO
156 GALBIZO, THEA JOIE NICOLAS
157 GALGAO, ZOSMITA SHANE LARONG
158 GALIMBA, SHANE MARIE
159 GALLARDO, ABIGAIL NAVARRO
160 GAMAYOT, RUZIEL TAGAAN
161 GAMMAD, KUINN JOANE LIMBO
162 GAN, SHANNA YSOBEL LIM
163 GARCES, ANA ALYCA MONTESA
164 GARCIA, ALEXANDRA KAEZAR FALE
165 GARCIA, AVERY KIERSTEN MAIZE
166 GARCIA, EUNA FRANCIAH MAE BINAY
167 GARCIA, HANNAH ROESILEJ RAGANIT
168 GARCIA, MARK ANGELO SANTOS
169 GARCIA, NICOLE ANDREA SASAN
170 GARONG, ISAGANI MARTIN MIRANDA
171 GAWARAN, GELLAINE KAYLA ALDE
172 GAYETA, ZHARYLLE ROBLES
173 GERON, RENZO MIGUEL SARTE
174 GERTOS, CHELSEA MONTES
175 GINETE, AILEEN JOYCE DE CASTRO
176 GOLEZ, AEZABELLE ANNE ANKERMAN
177 GONZAGA, PAMELA ELOISE LORENZO
178 GONZALES, JUDIEL PAULO DIZON
179 GONZALES, KATRINA IANTHA ILAGAN
180 GOOPIO, ALEXIS JULIA AGGARI
181 GUILLEN, PATRICIA JOY JORIZA
182 GULA, DONNE ROGIELLE NICO SOTES
183 GUTIERREZ, JULIUS DANIEL MAGBUJOS
184 HITOSIS, ALANNA DOMINIQUE BACALI
185 HOWARD, ALECS EIREEN GARCIA
186 IBE, ERICA CARMELLA LLOREN
187 IGOS, ALSHIEL REIGN BILLONES
188 ILDEFONSO, CHARLOTTE JILL UBAS
189 INTALAN, ISABELLA LOUISE SELMA
190 ISLETA, SAMANTHA ANGELA SALINAS
191 ISMAEL, ANGELA XIA-NAHAN PARAS
192 JIMENEZ, MARIA GRACIELA FLORENDO
193 JIMENEZ, RIANNE MANALO
194 JUMANGIT, MA. ANGELINE WONG
195 KAABAY, ANGELI KYLE TORRED
196 LACANIENTA, RHAENA MAEVE SAUCO
197 LACSAMANA, EZEKIELA ARCEO
198 LANUZGA, RUSHER ALQUIZALAS
199 LAO, KAMILA GAYE SEPE
200 LAPUZ, JOSHUA CALEB SUPAN
201 LARIOSA, MARIE ANTOINETTE CEBALLOS
202 LAUDATO, RENZELEE SALAGUINTO
203 LAURON, SOFIA ISABELA PREGONTA
204 LAWAS, BEA ANTONI MABANAG
205 LAXAMANA, NICHELLE ANNIKA YABUT
206 LEE, KARISSA ANNE PE
207 LEGASPI, MARIAN MYCAH CRUZ
208 LIBAGO, JANNA CHRISTINE NACALABAN
209 LIBO-ON, JEAN CHRISTINE FERRARIS
210 LIM, CESAR JOSEPH PULMANO
211 LIM, KARL JERICK GENILLA
212 LIM, ROSELLE PAULINE HENSON
213 LOPEZ, JULIANNE MARGARITA DEL ROSARIO
214 LOPEZ, LORENZO JOAQUIN
215 LOTO, MYREEN MANTARING
216 LU, PIA DANIELLE PEÑANO
217 LUCERO, MARION CARSIDO
218 MALIG, JED ISAIAH
219 MANALO, JAN ERICKA PANGANIBAN
220 MANOGUID, MARY JANE BUENDIA
221 MARALIT, JULIA MARIE ENRIQUEZ
222 MARANAN, JAM FRANCESCA GUARDIANO
223 MARANTAN, KEANA MARGARET COGASA
224 MARAVILLAS, MARGARITA FRANCES IGNACIO
225 MARCOS, JULIANA OBELLE PAREJA
226 MARTIN, GWYNETH AMBER GONZALES
227 MASILANG, ABBEY JOY SANTIAGO
228 MATELA, SHEENA COLEEN BANLASAN
229 MENDOZA, ELMER MENDOZA
230 MENDOZA, KYRA CAMILLE VILLA
231 MENINA, CHLOE MAXINE
232 MENTA, THERESE DAWN CONSTANTINO
233 MERCADO, JANNAE THERESE BAUTISTA
234 MERTO, CHRISTINE JOANNE CALZADA
235 MILLARES, ANNA ANDREA BARCELO
236 MONTENEGRO, ALIAS JIREH CRUZ
237 MONTEROSO, LANZLEO FROEL CAMAJALAN
238 MONZON, CHANTELLE MARIE
239 MORALES, CATHERINE JOY RONQUILLO
240 MORATO, NOEL PAULO INOVAL
241 MOSURA, AUBREY TALEON
242 MUNCADA, ANTON JOHANN LARGO
243 MUYOT, DIMPLE REIN FABIAN
244 NAPA, DENISE ANN PAREJA
245 NARANG, MANISHA BUEN
246 NAVARRO, JOCEFA ANDREA LIMSON
247 NICIO, TIA YUMUL
248 NICOR, CHRISTINE JOY FLORES
249 NOGOY, JENINA MARIE MIRANDA
250 NOGUERA, KYLE MATTHEW TAYAG
251 NOLASCO, IRVIN SINADJAN
252 OBLEA, KIARA YSSABEL
253 OCAMPO, ALEXEI DAVID
254 OLLERES, JESSY MAE SOLINAP
255 ONTIMARE, MARIA GENINA ELACION
256 OUANO, TAHINI GAYLE MEMPIN
257 OZAR, ALEZANDRA KRASCHOLA PAGARA
258 PAEZ, ERICKA COLLYN NECESITO
259 PAGALUNAN, MARIAH PRESHOSA BALMES
260 PALAGANAS, ANGELA ROSS JAMILLA
261 PALER, KYLE MARIE MANABAT
262 PANGANIBAN, SHEKINAH MICAH CAPARAS
263 PARADELA, PETER FRANCIS ENJAMBRE
264 PATDU, PATRICK ISAIAH ANGULO
265 PATI-AN, MARION ALETHEA MANGINSAY
266 PE, BENEDICT EMMANUEL MAGBIRAY
267 PECULADOS, CHELSY FRANCESS MASCULINO
268 PEÑA, ALLYZA MARIE ABRENILLA
269 PICZON, ADRIAN KYLE KANG
270 PINEDA, AYESSA DOMINIQUE DE DIOS
271 PINEDA, ERIKA LANSANGAN
272 PINEDA, MARY PAULINE DE VERA
273 POBLACION, ATHENA ANGELIQUE CUIZON
274 POLICARPIO, JENINE PATRICIA GONZALES
275 PONCE, SHEENNA DEY COSCA
276 PROCHINA, IDA VERONICA VALDERRAMA
277 QUITCO, AYISHA DENILLE RECTO
278 QUIÑONES, RONNETH ANN VERIÑO
279 RAFER, MA. CHRISTINE PITONG
280 RAMOS, KAIREEN ANNE REYES
281 RAMOS, ROSS ALLEINE REYES
282 RAMOS, SHANNEN SHANE CALAMBA
283 RATILLA, JOAN IRIS REYES
284 RAZOTE, ALANDRA LOPEZ
285 REAÑO, NICKOLAS GENE TIONGSON
286 REGIO, DANIEL RYAN MORALES
287 REYES, JIOAQUIM ALFRED DOMINIC GUTIERREZ
288 RIVAS, GABRIEL KARL LAO
289 ROBLES, KRYSTAL ABEGAIL AGUILA
290 RODIL, DANIELLE MARI VERTUCIO
291 ROMERO, KYLE JOSHUA LORENZ GACAYAN
292 RONDINA, MARC AUGUSTINE JAYME
293 RONQUILLO, MARTIN JOHN SABUNOD
294 ROSANES, JERAMY ANNE AVIÑANTE
295 ROSARIO, ALEYA ADRIENNE ABAD
296 SAGABAEN, JAN LEAH NAPICO
297 SAJULAN, KATE AUDREY SIMPAO
298 SALAVER, ALTHA LEANNE DORADO
299 SALIBAY, MARCLEOX KRISQUIEL REDULLA
300 SAMILLAN, VICTOR JADE FLORES
301 SAN MIGUEL, ANGEL JDA MARIGSA
302 SANCHEZ, YUAN GABRIEL ONOFRE
303 SANTOS, LEONARDO SHANE ANGELES
304 SANTOS, RAINE ISOBEL MENDOZA
305 SARMIENTO, JOSHUA RENIELLE REVILLEZA
306 SAYCO, VINCENT KYLE BONDOC
307 SEBASTIAN, PATRICIA NICOLE VILLAR
308 SEDURIFA, MARY LOURDES GABUYA
309 SERRANO, HYACINTH KAE BANDOY
310 SIA, WINSTON JR FOJAS
311 SIMON, JULLIANNE SALAS
312 SIMPAO, MIGUEL RAPHAEL CUNANAN
313 SOLEDAD, MARK JOSHUA LOYOLA
314 SOPOCO, ARIANE JANE RAMOS
315 SORIANO, STAFEEN MAE NOCHE
316 SUICO, MAE CHRISTIANEE MANGURALI
317 SY, RICCI MIKHAELA
318 TABOADA, FELIZ SOFIA FLORDELIS
319 TALAVERA, FELISA MAGALLANES
320 TALIDRO, VERA CARES ESCAYO
321 TAN, FATIMA THERESE MANABAT
322 TATAD, GRAZIELLE CASEY EUSEÑA
323 TECSON, GYNIA ELIANNA ARGONZA
324 TIBAYAN, JAMES BARONNE ERSANDO
325 TING, JAIRAH LOIZ SAN JUAN
326 TIOAQUEN, CLYDE ANGELA SOMBILON
327 TIZON, ROCHINI SOL AMPARITO YANGZON
328 TONGOY, JOSE LUIS GAMBOA
329 TORRE, MARIA ALISSA MONTEALEGRE
330 TORRECAMPO, HAINY REA PENECHE
331 TORRES, ERIMAE RODRIGUEZ
332 TORRES, RAY ANTHONY LAO
333 TORRILLO, MARY EUNICE ABIERA
334 TRADIO, MIKHAELA ARCEO
335 TRESVALLES, JONA FAYE BEATRIZ RIBAY
336 TULABUT, HANNAH MAXINE YUMUL
337 TURA, MARY THERESE ABESAMIS
338 VALENCIA, ELOISA QUENEE MARTIREZ
339 VELASCO, ANNA-RAE TALLOCOY
340 VENDIOLA, PAULIANNA VILLANUEVA
341 VIADO, MICHAEL JORREL PANGANIBAN
342 VICTA, MARGAUX ALEXANDRA CAYLAN
343 VICTORIA, ANA PATRICIA LEGASPI
344 VILLANUEVA, ALEAHNA SHANE MELENDEZ
345 VILLANUEVA, NAOMI FRANCESCA ENRIQUEZ
346 VITUG, JEANNE LORRAINE MATEO
347 WAGAN, RENELLA MARIE RAMOS
348 WAGAYAN, ANDREA GAYUDAN
349 WONG, ZOE ANDREA ROQUE
350 YAO, KIM RACHEL PRUDENTE
351 YBAÑEZ, ARMYNA MARIEL NARAGA
352 ZANORIA, DANIELLA ALEXIS YERRO
353 ZARA, SANDRA ARIANNA JOSON
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