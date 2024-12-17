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Exam Results

Occupational Therapists Licensure Examination

The Philippine Star
December 17, 2024 | 6:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 353 out of 536 passed the Occupational Therapists Licensure Examination given by the Interim Board of Occupational Therapy in N. C. R., Cebu, Davao, Pampanga and Rosales this December 2024.

Roll of Successful Examinees in the Occupational Therapists Licensure Examination held on December 14 and 15, 2024 released on December 17, 2024

1        ABANILLA, CHERILYNNE RAINE UGTO

2        ABAO, REIAN CELESTINE PLANDO

3        ABELLANOSA, MARY LOUISE DALANON

4        ABRAHANO, ALEXANDREA LEONARDO

5        ABSALON, CSYRILE JHOY OLIVA

6        ACACIO, HANNAH MORES

7        ADARO, AUDREY SATOR

8        ADRIATICO, RENANTE VARGAS

9        AGANON, GUIA ALESSANDRA ARELLA

10        AGIAS, SOPHIA BEATRIZ ARMEDILLA

11        AGUANTA, CHRISTINE MILROSE ADLAWON

12        AGUILA, JOANNA CARMELA ABDON

13        AKIATAN, FIONA NICOLE

14        ALAM, NORHAN MANALO

15        ALFAFARA, ALYSSA MAE ESPINA

16        ALFARO, MAIKEN JOSH ALCANTARA

17        ALMAZAN, JOHN PERRY CRUZ

18        ALMAZAN, PINKY JASARINO

19        ALVIOR, MIRIA OLIVIA ISABEL MARCOS

20        AMPARO, MA. ISABELLE

21        ANDAYA, MARIGOLD MIKAELA YABUT

22        ANG, JUSTYNNE BLAIRE TORENO

23        ANG, PAULINE CLARE SEE

24        ANTHONY, STRATIATELLA FAITH SINDAYEN

25        APA-AP, QUEENEE JANE BRYTHEL APARECE

26        APEROCHO, JOHN JEREMY VINCENT TORRES

27        ARCALES, ARVIÑA FAYE AVISO

28        ARCEO, AYANNA JHAIRA JOAQUIN

29        ARCILLA, MARY CHARLIZE VALDEPEÑAS

30        ARQUIZA, EARALEI SOPHIA TORRIJAS

31        BABAN, GIANNE THERESE MENDOZA

32        BABAYEN-ON, AARON PINEDA

33        BABILONIA, MARIA SOFIA DIMAANO

34        BACOLOD, ANNA PAULA TOLO

35        BACULPO, DARAH THERESE TORRES

36        BACULPO, GABRIEL IAN TORRES

37        BALAMON, MEG NIÑA CARLYLE BARING

38        BALANA, ROBBIE GAYLE CHAN

39        BALBOA, RADHA MADELLEINE PENARANDA

40        BARTOLOME, MARGOTH JUNNEA LAPID

41        BASILIO, LYKA CRISTA ANIAGO

42        BASTATAS, ELLA MARIZ BALDEO

43        BAUGHMAN, MICHELLE KYLE VALDE

44        BAUTISTA, ERNEST JOSHUA DEL ROSARIO

45        BAWAG, MA. CRYSANTHE ZHANE MALAYAW

46        BELBIS, JOHN ROBERT AVECILLA

47        BELEN, NANCY CRUZAT

48        BELLO, GABRIEL ANTONIO DIONISIO

49        BELTRAN, GRACE YEMA

50        BERMAS, JULIENE ADIE ROLDAN

51        BILLEDO, CAITLYNN TALAVERA

52        BLEZA, GAZIELLE GWYNETH ALETHA DIMAANO

53        BOLIVAR, PATRICIA MAE EVANGELISTA

54        BONTIA, ALYSSA NICOLE CASTILLO

55        BONUS, GABRIEL JENIN LUMASANG

56        BRIONES, JOSE ANDRE BASTONA

57        BURCA, DULCE MARIA TAGANAS

58        BURGOS, BEVERLY JHESSA DEL MONTE

59        BUSADRE, KERT ANDREI DURAN

60        CABANTOG, MICKYLA DUPA

61        CABATAY, AVERY GALE ASEBO

62        CADUCOY, ALEXANDER KYLE CENIZA

63        CAJANDING, ROSE MARCELINE RAMOS

64        CALAGUAS, EIREEM NOEL MANLAPAZ

65        CANDIDO, ANGELINE BOIE

66        CANIETE, LILA AMARYLLIS CABATAY

67        CANIVEL, JOAHNNA COLLEEN CLEOFAS

68        CANLAPAN, ANYA KATRINA HENSON

69        CARESOSA, CLAIRE LUCILLE HALLARE

70        CARIÑO, GABRIEL JOHN AQUINO

71        CARRILLO, DANEILA ESTRADA

72        CASURRA, CLAIRE FRANCEZCA MATILDO

73        CATAPIA, MATT KEANU DAGALEA

74        CATRAL, ZEYAH MARY LERIO

75        CAWAING, CARL ANDREW GABATAN

76        CAÑADA, EANNA JOEL LUI

77        CAÑETE, ALYSSA MAE CHARLES

78        CEDRO, LORENZ MARIE VILLACRUCIS

79        CENTENO, MICAH CLARISSE MANSILUNGAN

80        CHEN, LILYN GRACE LEONA

81        CHUA, LOUIE CARLE YEE

82        CO, DAN CHRISTOPHER MANABAT

83        CO, NICOLE CAITLYN UY

84        COLLADO, JARED ARTAP

85        COMISO, HANNAH BELLE AMARO

86        CONDE, HAZELIAN SOFIA LADAÑO

87        CONTRERAS, CATHERINE BENEDICTO

88        CORDOVA, ATHENA KYNAH PATRICE DEMAVIBAS

89        CRISTOBAL, JOCHEBED OREJANA

90        CRUZ, ALYSSA MIKAELA YRASTORZA

91        CRUZ, KIAN

92        CRUZ, KRISTINE ANN BATACLAN

93        DANTE, RAHANWEIN LEXIE NUÑEZ

94        DAPAR, GAEA CASSANDRA BUÑAG

95        DAVID, HELEN JOPIA

96        DE CASTRO, EDZELLE MAE PARICA

97        DE CLARO, ANGELINE RIVERA

98        DE GUZMAN, GAVRIEL ANGELO RODRIGUEZ

99        DE GUZMAN, IANA ALESSI NICOLE TORIO

100        DE LA CRUZ, JANICA GAYLE CORRO

101        DE LA CRUZ, SHERLYN BONAGUA

102        DE LOS REYES, ADRIENNE AMBER LABARIA

103        DE MESA, BIANCA BEATRICE SUSANA

104        DE MESA, JOSEF BERNARD SORIANO

105        DE VERA, ABIONA CHARISSE BAYER

106        DECENA, BEN ANDREI AYO

107        DEL ROSARIO, PAOLYNE JAVIER

108        DEL ROSARIO, TONIE LINDSEY

109        DEL SOCORRO, DONELLE KATE BELANO

110        DELA CRUZ, MARGAUX FELICIANO

111        DELA CRUZ, MARY AYONNA ROSETTE TAMBONGCO

112        DELA CRUZ, NINA DOMINIQUE FRAGILE

113        DELA VEGA, JOY ANNE GONZALES

114        DELGADO, KIARA VENICE MONTEJO

115        DELOS REYES, JEAN ALEX VILLORENTE

116        DELOS REYES, KYLA MARIE DAYRIT

117        DEMA-ALA, JHUNNE IRENE MARIE JUAN

118        DEREGLA, AIDALORE DE LOS REYES

119        DIAZ, ZANDREI ISAAC ESCALADA

120        DILAG, PAULA EUNICE GUTIERREZ

121        DILOY, NOREEN FAYE PAGLINAWAN

122        DIMAANO, ALYSSA CASTILLO

123        DIMAANO, THERESA DELA CRUZ

124        DIZON, JENICA EUNICE MALONZO

125        DOMAGTOY, DANNETTE BESARIO

126        DOMINGO, AIKO ANN VILLAZURCA

127        DOMINGO, JEMIMA GRACE BAUTISTA

128        DUEÑAS, MAXIMUS OCAMPO

129        DUEÑAS, WYNETH JIREH UGUIS

130        DUNGO, ANDREA GAIL SANCHEZ

131        DURAN, ISABELLA CAMILLE COLAYCO

132        DURIAS, JEWNELLA PALANOG

133        ECLEVIA, KRISTINE NICOLE LAPINGCAO

134        ENAD, SOFIA LORRAINE PEPITO

135        ENAGE, HEINRICH VINCENT DADIZON

136        ESCOBER, MICHAELLA ANGELEE ESPEJO

137        ESGUERRA, RICARDO LANCE VICTORINO

138        ESMILE, MONIQUE CUEVAS

139        ESPINO, CARMELLA JILIANEE MORENO

140        ESPINOSA, KASMIRA THEONE BONIFACIO

141        ESTIGOY, FERDINAND GABRIEL VILLANUEVA

142        FABIAÑA, JAMES CID LUNA

143        FANO, JIEZLLE CAZANDRA DELGADO

144        FAUNI, CHRISTIAN BALLON

145        FELISAN, HANNAH MAE SILAGON

146        FERNANDEZ, ERYN JAHN LIM

147        FIEL, BEA MARIE AMOR ANGALA

148        FLORES, ANDREA DENISE CRUZ

149        FLORES, BEATRICE JOYCE MACALAM

150        FLORES, JEAN PAULA MATAMMU

151        FLORES, RACHEL ANN DEANG

152        FLORES, REGINA ISABEL FOJAS

153        FUENTES, ALLIYAH ANGELICA OGAPONG

154        FUERTES, SHAHARAH MAE BARCINAL

155        GACUTNO, FRIENDLEE ZOE ARROYO

156        GALBIZO, THEA JOIE NICOLAS

157        GALGAO, ZOSMITA SHANE LARONG

158        GALIMBA, SHANE MARIE

159        GALLARDO, ABIGAIL NAVARRO

160        GAMAYOT, RUZIEL TAGAAN

161        GAMMAD, KUINN JOANE LIMBO

162        GAN, SHANNA YSOBEL LIM

163        GARCES, ANA ALYCA MONTESA

164        GARCIA, ALEXANDRA KAEZAR FALE

165        GARCIA, AVERY KIERSTEN MAIZE

166        GARCIA, EUNA FRANCIAH MAE BINAY

167        GARCIA, HANNAH ROESILEJ RAGANIT

168        GARCIA, MARK ANGELO SANTOS

169        GARCIA, NICOLE ANDREA SASAN

170        GARONG, ISAGANI MARTIN MIRANDA

171        GAWARAN, GELLAINE KAYLA ALDE

172        GAYETA, ZHARYLLE ROBLES

173        GERON, RENZO MIGUEL SARTE

174        GERTOS, CHELSEA MONTES

175        GINETE, AILEEN JOYCE DE CASTRO

176        GOLEZ, AEZABELLE ANNE ANKERMAN

177        GONZAGA, PAMELA ELOISE LORENZO

178        GONZALES, JUDIEL PAULO DIZON

179        GONZALES, KATRINA IANTHA ILAGAN

180        GOOPIO, ALEXIS JULIA AGGARI

181        GUILLEN, PATRICIA JOY JORIZA

182        GULA, DONNE ROGIELLE NICO SOTES

183        GUTIERREZ, JULIUS DANIEL MAGBUJOS

184        HITOSIS, ALANNA DOMINIQUE BACALI

185        HOWARD, ALECS EIREEN GARCIA

186        IBE, ERICA CARMELLA LLOREN

187        IGOS, ALSHIEL REIGN BILLONES

188        ILDEFONSO, CHARLOTTE JILL UBAS

189        INTALAN, ISABELLA LOUISE SELMA

190        ISLETA, SAMANTHA ANGELA SALINAS

191        ISMAEL, ANGELA XIA-NAHAN PARAS

192        JIMENEZ, MARIA GRACIELA FLORENDO

193        JIMENEZ, RIANNE MANALO

194        JUMANGIT, MA. ANGELINE WONG

195        KAABAY, ANGELI KYLE TORRED

196        LACANIENTA, RHAENA MAEVE SAUCO

197        LACSAMANA, EZEKIELA ARCEO

198        LANUZGA, RUSHER ALQUIZALAS

199        LAO, KAMILA GAYE SEPE

200        LAPUZ, JOSHUA CALEB SUPAN

201        LARIOSA, MARIE ANTOINETTE CEBALLOS

202        LAUDATO, RENZELEE SALAGUINTO

203        LAURON, SOFIA ISABELA PREGONTA

204        LAWAS, BEA ANTONI MABANAG

205        LAXAMANA, NICHELLE ANNIKA YABUT

206        LEE, KARISSA ANNE PE

207        LEGASPI, MARIAN MYCAH CRUZ

208        LIBAGO, JANNA CHRISTINE NACALABAN

209        LIBO-ON, JEAN CHRISTINE FERRARIS

210        LIM, CESAR JOSEPH PULMANO

211        LIM, KARL JERICK GENILLA

212        LIM, ROSELLE PAULINE HENSON

213        LOPEZ, JULIANNE MARGARITA DEL ROSARIO

214        LOPEZ, LORENZO JOAQUIN

215        LOTO, MYREEN MANTARING

216        LU, PIA DANIELLE PEÑANO

217        LUCERO, MARION CARSIDO

218        MALIG, JED ISAIAH

219        MANALO, JAN ERICKA PANGANIBAN

220        MANOGUID, MARY JANE BUENDIA

221        MARALIT, JULIA MARIE ENRIQUEZ

222        MARANAN, JAM FRANCESCA GUARDIANO

223        MARANTAN, KEANA MARGARET COGASA

224        MARAVILLAS, MARGARITA FRANCES IGNACIO

225        MARCOS, JULIANA OBELLE PAREJA

226        MARTIN, GWYNETH AMBER GONZALES

227        MASILANG, ABBEY JOY SANTIAGO

228        MATELA, SHEENA COLEEN BANLASAN

229        MENDOZA, ELMER MENDOZA

230        MENDOZA, KYRA CAMILLE VILLA

231        MENINA, CHLOE MAXINE

232        MENTA, THERESE DAWN CONSTANTINO

233        MERCADO, JANNAE THERESE BAUTISTA

234        MERTO, CHRISTINE JOANNE CALZADA

235        MILLARES, ANNA ANDREA BARCELO

236        MONTENEGRO, ALIAS JIREH CRUZ

237        MONTEROSO, LANZLEO FROEL CAMAJALAN

238        MONZON, CHANTELLE MARIE

239        MORALES, CATHERINE JOY RONQUILLO

240        MORATO, NOEL PAULO INOVAL

241        MOSURA, AUBREY TALEON

242        MUNCADA, ANTON JOHANN LARGO

243        MUYOT, DIMPLE REIN FABIAN

244        NAPA, DENISE ANN PAREJA

245        NARANG, MANISHA BUEN

246        NAVARRO, JOCEFA ANDREA LIMSON

247        NICIO, TIA YUMUL

248        NICOR, CHRISTINE JOY FLORES

249        NOGOY, JENINA MARIE MIRANDA

250        NOGUERA, KYLE MATTHEW TAYAG

251        NOLASCO, IRVIN SINADJAN

252        OBLEA, KIARA YSSABEL

253        OCAMPO, ALEXEI DAVID

254        OLLERES, JESSY MAE SOLINAP

255        ONTIMARE, MARIA GENINA ELACION

256        OUANO, TAHINI GAYLE MEMPIN

257        OZAR, ALEZANDRA KRASCHOLA PAGARA

258        PAEZ, ERICKA COLLYN NECESITO

259        PAGALUNAN, MARIAH PRESHOSA BALMES

260        PALAGANAS, ANGELA ROSS JAMILLA

261        PALER, KYLE MARIE MANABAT

262        PANGANIBAN, SHEKINAH MICAH CAPARAS

263        PARADELA, PETER FRANCIS ENJAMBRE

264        PATDU, PATRICK ISAIAH ANGULO

265        PATI-AN, MARION ALETHEA MANGINSAY

266        PE, BENEDICT EMMANUEL MAGBIRAY

267        PECULADOS, CHELSY FRANCESS MASCULINO

268        PEÑA, ALLYZA MARIE ABRENILLA

269        PICZON, ADRIAN KYLE KANG

270        PINEDA, AYESSA DOMINIQUE DE DIOS

271        PINEDA, ERIKA LANSANGAN

272        PINEDA, MARY PAULINE DE VERA

273        POBLACION, ATHENA ANGELIQUE CUIZON

274        POLICARPIO, JENINE PATRICIA GONZALES

275        PONCE, SHEENNA DEY COSCA

276        PROCHINA, IDA VERONICA VALDERRAMA

277        QUITCO, AYISHA DENILLE RECTO

278        QUIÑONES, RONNETH ANN VERIÑO

279        RAFER, MA. CHRISTINE PITONG

280        RAMOS, KAIREEN ANNE REYES

281        RAMOS, ROSS ALLEINE REYES

282        RAMOS, SHANNEN SHANE CALAMBA

283        RATILLA, JOAN IRIS REYES

284        RAZOTE, ALANDRA LOPEZ

285        REAÑO, NICKOLAS GENE TIONGSON

286        REGIO, DANIEL RYAN MORALES

287        REYES, JIOAQUIM ALFRED DOMINIC GUTIERREZ

288        RIVAS, GABRIEL KARL LAO

289        ROBLES, KRYSTAL ABEGAIL AGUILA

290        RODIL, DANIELLE MARI VERTUCIO

291        ROMERO, KYLE JOSHUA LORENZ GACAYAN

292        RONDINA, MARC AUGUSTINE JAYME

293        RONQUILLO, MARTIN JOHN SABUNOD

294        ROSANES, JERAMY ANNE AVIÑANTE

295        ROSARIO, ALEYA ADRIENNE ABAD

296        SAGABAEN, JAN LEAH NAPICO

297        SAJULAN, KATE AUDREY SIMPAO

298        SALAVER, ALTHA LEANNE DORADO

299        SALIBAY, MARCLEOX KRISQUIEL REDULLA

300        SAMILLAN, VICTOR JADE FLORES

301        SAN MIGUEL, ANGEL JDA MARIGSA

302        SANCHEZ, YUAN GABRIEL ONOFRE

303        SANTOS, LEONARDO SHANE ANGELES

304        SANTOS, RAINE ISOBEL MENDOZA

305        SARMIENTO, JOSHUA RENIELLE REVILLEZA

306        SAYCO, VINCENT KYLE BONDOC

307        SEBASTIAN, PATRICIA NICOLE VILLAR

308        SEDURIFA, MARY LOURDES GABUYA

309        SERRANO, HYACINTH KAE BANDOY

310        SIA, WINSTON JR FOJAS

311        SIMON, JULLIANNE SALAS

312        SIMPAO, MIGUEL RAPHAEL CUNANAN

313        SOLEDAD, MARK JOSHUA LOYOLA

314        SOPOCO, ARIANE JANE RAMOS

315        SORIANO, STAFEEN MAE NOCHE

316        SUICO, MAE CHRISTIANEE MANGURALI

317        SY, RICCI MIKHAELA

318        TABOADA, FELIZ SOFIA FLORDELIS

319        TALAVERA, FELISA MAGALLANES

320        TALIDRO, VERA CARES ESCAYO

321        TAN, FATIMA THERESE MANABAT

322        TATAD, GRAZIELLE CASEY EUSEÑA

323        TECSON, GYNIA ELIANNA ARGONZA

324        TIBAYAN, JAMES BARONNE ERSANDO

325        TING, JAIRAH LOIZ SAN JUAN

326        TIOAQUEN, CLYDE ANGELA SOMBILON

327        TIZON, ROCHINI SOL AMPARITO YANGZON

328        TONGOY, JOSE LUIS GAMBOA

329        TORRE, MARIA ALISSA MONTEALEGRE

330        TORRECAMPO, HAINY REA PENECHE

331        TORRES, ERIMAE RODRIGUEZ

332        TORRES, RAY ANTHONY LAO

333        TORRILLO, MARY EUNICE ABIERA

334        TRADIO, MIKHAELA ARCEO

335        TRESVALLES, JONA FAYE BEATRIZ RIBAY

336        TULABUT, HANNAH MAXINE YUMUL

337        TURA, MARY THERESE ABESAMIS

338        VALENCIA, ELOISA QUENEE MARTIREZ

339        VELASCO, ANNA-RAE TALLOCOY

340        VENDIOLA, PAULIANNA VILLANUEVA

341        VIADO, MICHAEL JORREL PANGANIBAN

342        VICTA, MARGAUX ALEXANDRA CAYLAN

343        VICTORIA, ANA PATRICIA LEGASPI

344        VILLANUEVA, ALEAHNA SHANE MELENDEZ

345        VILLANUEVA, NAOMI FRANCESCA ENRIQUEZ

346        VITUG, JEANNE LORRAINE MATEO

347        WAGAN, RENELLA MARIE RAMOS

348        WAGAYAN, ANDREA GAYUDAN

349        WONG, ZOE ANDREA ROQUE

350        YAO, KIM RACHEL PRUDENTE

351        YBAÑEZ, ARMYNA MARIEL NARAGA

352        ZANORIA, DANIELLA ALEXIS YERRO

353        ZARA, SANDRA ARIANNA JOSON

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