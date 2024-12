Occupational Therapists Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 353 out of 536 passed the Occupational Therapists Licensure Examination given by the Interim Board of Occupational Therapy in N. C. R., Cebu, Davao, Pampanga and Rosales this December 2024.

Roll of Successful Examinees in the Occupational Therapists Licensure Examination held on December 14 and 15, 2024 released on December 17, 2024

1 ABANILLA, CHERILYNNE RAINE UGTO

2 ABAO, REIAN CELESTINE PLANDO

3 ABELLANOSA, MARY LOUISE DALANON

4 ABRAHANO, ALEXANDREA LEONARDO

5 ABSALON, CSYRILE JHOY OLIVA

6 ACACIO, HANNAH MORES

7 ADARO, AUDREY SATOR

8 ADRIATICO, RENANTE VARGAS

9 AGANON, GUIA ALESSANDRA ARELLA

10 AGIAS, SOPHIA BEATRIZ ARMEDILLA

11 AGUANTA, CHRISTINE MILROSE ADLAWON

12 AGUILA, JOANNA CARMELA ABDON

13 AKIATAN, FIONA NICOLE

14 ALAM, NORHAN MANALO

15 ALFAFARA, ALYSSA MAE ESPINA

16 ALFARO, MAIKEN JOSH ALCANTARA

17 ALMAZAN, JOHN PERRY CRUZ

18 ALMAZAN, PINKY JASARINO

19 ALVIOR, MIRIA OLIVIA ISABEL MARCOS

20 AMPARO, MA. ISABELLE

21 ANDAYA, MARIGOLD MIKAELA YABUT

22 ANG, JUSTYNNE BLAIRE TORENO

23 ANG, PAULINE CLARE SEE

24 ANTHONY, STRATIATELLA FAITH SINDAYEN

25 APA-AP, QUEENEE JANE BRYTHEL APARECE

26 APEROCHO, JOHN JEREMY VINCENT TORRES

27 ARCALES, ARVIÑA FAYE AVISO

28 ARCEO, AYANNA JHAIRA JOAQUIN

29 ARCILLA, MARY CHARLIZE VALDEPEÑAS

30 ARQUIZA, EARALEI SOPHIA TORRIJAS

31 BABAN, GIANNE THERESE MENDOZA

32 BABAYEN-ON, AARON PINEDA

33 BABILONIA, MARIA SOFIA DIMAANO

34 BACOLOD, ANNA PAULA TOLO

35 BACULPO, DARAH THERESE TORRES

36 BACULPO, GABRIEL IAN TORRES

37 BALAMON, MEG NIÑA CARLYLE BARING

38 BALANA, ROBBIE GAYLE CHAN

39 BALBOA, RADHA MADELLEINE PENARANDA

40 BARTOLOME, MARGOTH JUNNEA LAPID

41 BASILIO, LYKA CRISTA ANIAGO

42 BASTATAS, ELLA MARIZ BALDEO

43 BAUGHMAN, MICHELLE KYLE VALDE

44 BAUTISTA, ERNEST JOSHUA DEL ROSARIO

45 BAWAG, MA. CRYSANTHE ZHANE MALAYAW

46 BELBIS, JOHN ROBERT AVECILLA

47 BELEN, NANCY CRUZAT

48 BELLO, GABRIEL ANTONIO DIONISIO

49 BELTRAN, GRACE YEMA

50 BERMAS, JULIENE ADIE ROLDAN

51 BILLEDO, CAITLYNN TALAVERA

52 BLEZA, GAZIELLE GWYNETH ALETHA DIMAANO

53 BOLIVAR, PATRICIA MAE EVANGELISTA

54 BONTIA, ALYSSA NICOLE CASTILLO

55 BONUS, GABRIEL JENIN LUMASANG

56 BRIONES, JOSE ANDRE BASTONA

57 BURCA, DULCE MARIA TAGANAS

58 BURGOS, BEVERLY JHESSA DEL MONTE

59 BUSADRE, KERT ANDREI DURAN

60 CABANTOG, MICKYLA DUPA

61 CABATAY, AVERY GALE ASEBO

62 CADUCOY, ALEXANDER KYLE CENIZA

63 CAJANDING, ROSE MARCELINE RAMOS

64 CALAGUAS, EIREEM NOEL MANLAPAZ

65 CANDIDO, ANGELINE BOIE

66 CANIETE, LILA AMARYLLIS CABATAY

67 CANIVEL, JOAHNNA COLLEEN CLEOFAS

68 CANLAPAN, ANYA KATRINA HENSON

69 CARESOSA, CLAIRE LUCILLE HALLARE

70 CARIÑO, GABRIEL JOHN AQUINO

71 CARRILLO, DANEILA ESTRADA

72 CASURRA, CLAIRE FRANCEZCA MATILDO

73 CATAPIA, MATT KEANU DAGALEA

74 CATRAL, ZEYAH MARY LERIO

75 CAWAING, CARL ANDREW GABATAN

76 CAÑADA, EANNA JOEL LUI

77 CAÑETE, ALYSSA MAE CHARLES

78 CEDRO, LORENZ MARIE VILLACRUCIS

79 CENTENO, MICAH CLARISSE MANSILUNGAN

80 CHEN, LILYN GRACE LEONA

81 CHUA, LOUIE CARLE YEE

82 CO, DAN CHRISTOPHER MANABAT

83 CO, NICOLE CAITLYN UY

84 COLLADO, JARED ARTAP

85 COMISO, HANNAH BELLE AMARO

86 CONDE, HAZELIAN SOFIA LADAÑO

87 CONTRERAS, CATHERINE BENEDICTO

88 CORDOVA, ATHENA KYNAH PATRICE DEMAVIBAS

89 CRISTOBAL, JOCHEBED OREJANA

90 CRUZ, ALYSSA MIKAELA YRASTORZA

91 CRUZ, KIAN

92 CRUZ, KRISTINE ANN BATACLAN

93 DANTE, RAHANWEIN LEXIE NUÑEZ

94 DAPAR, GAEA CASSANDRA BUÑAG

95 DAVID, HELEN JOPIA

96 DE CASTRO, EDZELLE MAE PARICA

97 DE CLARO, ANGELINE RIVERA

98 DE GUZMAN, GAVRIEL ANGELO RODRIGUEZ

99 DE GUZMAN, IANA ALESSI NICOLE TORIO

100 DE LA CRUZ, JANICA GAYLE CORRO

101 DE LA CRUZ, SHERLYN BONAGUA

102 DE LOS REYES, ADRIENNE AMBER LABARIA

103 DE MESA, BIANCA BEATRICE SUSANA

104 DE MESA, JOSEF BERNARD SORIANO

105 DE VERA, ABIONA CHARISSE BAYER

106 DECENA, BEN ANDREI AYO

107 DEL ROSARIO, PAOLYNE JAVIER

108 DEL ROSARIO, TONIE LINDSEY

109 DEL SOCORRO, DONELLE KATE BELANO

110 DELA CRUZ, MARGAUX FELICIANO

111 DELA CRUZ, MARY AYONNA ROSETTE TAMBONGCO

112 DELA CRUZ, NINA DOMINIQUE FRAGILE

113 DELA VEGA, JOY ANNE GONZALES

114 DELGADO, KIARA VENICE MONTEJO

115 DELOS REYES, JEAN ALEX VILLORENTE

116 DELOS REYES, KYLA MARIE DAYRIT

117 DEMA-ALA, JHUNNE IRENE MARIE JUAN

118 DEREGLA, AIDALORE DE LOS REYES

119 DIAZ, ZANDREI ISAAC ESCALADA

120 DILAG, PAULA EUNICE GUTIERREZ

121 DILOY, NOREEN FAYE PAGLINAWAN

122 DIMAANO, ALYSSA CASTILLO

123 DIMAANO, THERESA DELA CRUZ

124 DIZON, JENICA EUNICE MALONZO

125 DOMAGTOY, DANNETTE BESARIO

126 DOMINGO, AIKO ANN VILLAZURCA

127 DOMINGO, JEMIMA GRACE BAUTISTA

128 DUEÑAS, MAXIMUS OCAMPO

129 DUEÑAS, WYNETH JIREH UGUIS

130 DUNGO, ANDREA GAIL SANCHEZ

131 DURAN, ISABELLA CAMILLE COLAYCO

132 DURIAS, JEWNELLA PALANOG

133 ECLEVIA, KRISTINE NICOLE LAPINGCAO

134 ENAD, SOFIA LORRAINE PEPITO

135 ENAGE, HEINRICH VINCENT DADIZON

136 ESCOBER, MICHAELLA ANGELEE ESPEJO

137 ESGUERRA, RICARDO LANCE VICTORINO

138 ESMILE, MONIQUE CUEVAS

139 ESPINO, CARMELLA JILIANEE MORENO

140 ESPINOSA, KASMIRA THEONE BONIFACIO

141 ESTIGOY, FERDINAND GABRIEL VILLANUEVA

142 FABIAÑA, JAMES CID LUNA

143 FANO, JIEZLLE CAZANDRA DELGADO

144 FAUNI, CHRISTIAN BALLON

145 FELISAN, HANNAH MAE SILAGON

146 FERNANDEZ, ERYN JAHN LIM

147 FIEL, BEA MARIE AMOR ANGALA

148 FLORES, ANDREA DENISE CRUZ

149 FLORES, BEATRICE JOYCE MACALAM

150 FLORES, JEAN PAULA MATAMMU

151 FLORES, RACHEL ANN DEANG

152 FLORES, REGINA ISABEL FOJAS

153 FUENTES, ALLIYAH ANGELICA OGAPONG

154 FUERTES, SHAHARAH MAE BARCINAL

155 GACUTNO, FRIENDLEE ZOE ARROYO

156 GALBIZO, THEA JOIE NICOLAS

157 GALGAO, ZOSMITA SHANE LARONG

158 GALIMBA, SHANE MARIE

159 GALLARDO, ABIGAIL NAVARRO

160 GAMAYOT, RUZIEL TAGAAN

161 GAMMAD, KUINN JOANE LIMBO

162 GAN, SHANNA YSOBEL LIM

163 GARCES, ANA ALYCA MONTESA

164 GARCIA, ALEXANDRA KAEZAR FALE

165 GARCIA, AVERY KIERSTEN MAIZE

166 GARCIA, EUNA FRANCIAH MAE BINAY

167 GARCIA, HANNAH ROESILEJ RAGANIT

168 GARCIA, MARK ANGELO SANTOS

169 GARCIA, NICOLE ANDREA SASAN

170 GARONG, ISAGANI MARTIN MIRANDA

171 GAWARAN, GELLAINE KAYLA ALDE

172 GAYETA, ZHARYLLE ROBLES

173 GERON, RENZO MIGUEL SARTE

174 GERTOS, CHELSEA MONTES

175 GINETE, AILEEN JOYCE DE CASTRO

176 GOLEZ, AEZABELLE ANNE ANKERMAN

177 GONZAGA, PAMELA ELOISE LORENZO

178 GONZALES, JUDIEL PAULO DIZON

179 GONZALES, KATRINA IANTHA ILAGAN

180 GOOPIO, ALEXIS JULIA AGGARI

181 GUILLEN, PATRICIA JOY JORIZA

182 GULA, DONNE ROGIELLE NICO SOTES

183 GUTIERREZ, JULIUS DANIEL MAGBUJOS

184 HITOSIS, ALANNA DOMINIQUE BACALI

185 HOWARD, ALECS EIREEN GARCIA

186 IBE, ERICA CARMELLA LLOREN

187 IGOS, ALSHIEL REIGN BILLONES

188 ILDEFONSO, CHARLOTTE JILL UBAS

189 INTALAN, ISABELLA LOUISE SELMA

190 ISLETA, SAMANTHA ANGELA SALINAS

191 ISMAEL, ANGELA XIA-NAHAN PARAS

192 JIMENEZ, MARIA GRACIELA FLORENDO

193 JIMENEZ, RIANNE MANALO

194 JUMANGIT, MA. ANGELINE WONG

195 KAABAY, ANGELI KYLE TORRED

196 LACANIENTA, RHAENA MAEVE SAUCO

197 LACSAMANA, EZEKIELA ARCEO

198 LANUZGA, RUSHER ALQUIZALAS

199 LAO, KAMILA GAYE SEPE

200 LAPUZ, JOSHUA CALEB SUPAN

201 LARIOSA, MARIE ANTOINETTE CEBALLOS

202 LAUDATO, RENZELEE SALAGUINTO

203 LAURON, SOFIA ISABELA PREGONTA

204 LAWAS, BEA ANTONI MABANAG

205 LAXAMANA, NICHELLE ANNIKA YABUT

206 LEE, KARISSA ANNE PE

207 LEGASPI, MARIAN MYCAH CRUZ

208 LIBAGO, JANNA CHRISTINE NACALABAN

209 LIBO-ON, JEAN CHRISTINE FERRARIS

210 LIM, CESAR JOSEPH PULMANO

211 LIM, KARL JERICK GENILLA

212 LIM, ROSELLE PAULINE HENSON

213 LOPEZ, JULIANNE MARGARITA DEL ROSARIO

214 LOPEZ, LORENZO JOAQUIN

215 LOTO, MYREEN MANTARING

216 LU, PIA DANIELLE PEÑANO

217 LUCERO, MARION CARSIDO

218 MALIG, JED ISAIAH

219 MANALO, JAN ERICKA PANGANIBAN

220 MANOGUID, MARY JANE BUENDIA

221 MARALIT, JULIA MARIE ENRIQUEZ

222 MARANAN, JAM FRANCESCA GUARDIANO

223 MARANTAN, KEANA MARGARET COGASA

224 MARAVILLAS, MARGARITA FRANCES IGNACIO

225 MARCOS, JULIANA OBELLE PAREJA

226 MARTIN, GWYNETH AMBER GONZALES

227 MASILANG, ABBEY JOY SANTIAGO

228 MATELA, SHEENA COLEEN BANLASAN

229 MENDOZA, ELMER MENDOZA

230 MENDOZA, KYRA CAMILLE VILLA

231 MENINA, CHLOE MAXINE

232 MENTA, THERESE DAWN CONSTANTINO

233 MERCADO, JANNAE THERESE BAUTISTA

234 MERTO, CHRISTINE JOANNE CALZADA

235 MILLARES, ANNA ANDREA BARCELO

236 MONTENEGRO, ALIAS JIREH CRUZ

237 MONTEROSO, LANZLEO FROEL CAMAJALAN

238 MONZON, CHANTELLE MARIE

239 MORALES, CATHERINE JOY RONQUILLO

240 MORATO, NOEL PAULO INOVAL

241 MOSURA, AUBREY TALEON

242 MUNCADA, ANTON JOHANN LARGO

243 MUYOT, DIMPLE REIN FABIAN

244 NAPA, DENISE ANN PAREJA

245 NARANG, MANISHA BUEN

246 NAVARRO, JOCEFA ANDREA LIMSON

247 NICIO, TIA YUMUL

248 NICOR, CHRISTINE JOY FLORES

249 NOGOY, JENINA MARIE MIRANDA

250 NOGUERA, KYLE MATTHEW TAYAG

251 NOLASCO, IRVIN SINADJAN

252 OBLEA, KIARA YSSABEL

253 OCAMPO, ALEXEI DAVID

254 OLLERES, JESSY MAE SOLINAP

255 ONTIMARE, MARIA GENINA ELACION

256 OUANO, TAHINI GAYLE MEMPIN

257 OZAR, ALEZANDRA KRASCHOLA PAGARA

258 PAEZ, ERICKA COLLYN NECESITO

259 PAGALUNAN, MARIAH PRESHOSA BALMES

260 PALAGANAS, ANGELA ROSS JAMILLA

261 PALER, KYLE MARIE MANABAT

262 PANGANIBAN, SHEKINAH MICAH CAPARAS

263 PARADELA, PETER FRANCIS ENJAMBRE

264 PATDU, PATRICK ISAIAH ANGULO

265 PATI-AN, MARION ALETHEA MANGINSAY

266 PE, BENEDICT EMMANUEL MAGBIRAY

267 PECULADOS, CHELSY FRANCESS MASCULINO

268 PEÑA, ALLYZA MARIE ABRENILLA

269 PICZON, ADRIAN KYLE KANG

270 PINEDA, AYESSA DOMINIQUE DE DIOS

271 PINEDA, ERIKA LANSANGAN

272 PINEDA, MARY PAULINE DE VERA

273 POBLACION, ATHENA ANGELIQUE CUIZON

274 POLICARPIO, JENINE PATRICIA GONZALES

275 PONCE, SHEENNA DEY COSCA

276 PROCHINA, IDA VERONICA VALDERRAMA

277 QUITCO, AYISHA DENILLE RECTO

278 QUIÑONES, RONNETH ANN VERIÑO

279 RAFER, MA. CHRISTINE PITONG

280 RAMOS, KAIREEN ANNE REYES

281 RAMOS, ROSS ALLEINE REYES

282 RAMOS, SHANNEN SHANE CALAMBA

283 RATILLA, JOAN IRIS REYES

284 RAZOTE, ALANDRA LOPEZ

285 REAÑO, NICKOLAS GENE TIONGSON

286 REGIO, DANIEL RYAN MORALES

287 REYES, JIOAQUIM ALFRED DOMINIC GUTIERREZ

288 RIVAS, GABRIEL KARL LAO

289 ROBLES, KRYSTAL ABEGAIL AGUILA

290 RODIL, DANIELLE MARI VERTUCIO

291 ROMERO, KYLE JOSHUA LORENZ GACAYAN

292 RONDINA, MARC AUGUSTINE JAYME

293 RONQUILLO, MARTIN JOHN SABUNOD

294 ROSANES, JERAMY ANNE AVIÑANTE

295 ROSARIO, ALEYA ADRIENNE ABAD

296 SAGABAEN, JAN LEAH NAPICO

297 SAJULAN, KATE AUDREY SIMPAO

298 SALAVER, ALTHA LEANNE DORADO

299 SALIBAY, MARCLEOX KRISQUIEL REDULLA

300 SAMILLAN, VICTOR JADE FLORES

301 SAN MIGUEL, ANGEL JDA MARIGSA

302 SANCHEZ, YUAN GABRIEL ONOFRE

303 SANTOS, LEONARDO SHANE ANGELES

304 SANTOS, RAINE ISOBEL MENDOZA

305 SARMIENTO, JOSHUA RENIELLE REVILLEZA

306 SAYCO, VINCENT KYLE BONDOC

307 SEBASTIAN, PATRICIA NICOLE VILLAR

308 SEDURIFA, MARY LOURDES GABUYA

309 SERRANO, HYACINTH KAE BANDOY

310 SIA, WINSTON JR FOJAS

311 SIMON, JULLIANNE SALAS

312 SIMPAO, MIGUEL RAPHAEL CUNANAN

313 SOLEDAD, MARK JOSHUA LOYOLA

314 SOPOCO, ARIANE JANE RAMOS

315 SORIANO, STAFEEN MAE NOCHE

316 SUICO, MAE CHRISTIANEE MANGURALI

317 SY, RICCI MIKHAELA

318 TABOADA, FELIZ SOFIA FLORDELIS

319 TALAVERA, FELISA MAGALLANES

320 TALIDRO, VERA CARES ESCAYO

321 TAN, FATIMA THERESE MANABAT

322 TATAD, GRAZIELLE CASEY EUSEÑA

323 TECSON, GYNIA ELIANNA ARGONZA

324 TIBAYAN, JAMES BARONNE ERSANDO

325 TING, JAIRAH LOIZ SAN JUAN

326 TIOAQUEN, CLYDE ANGELA SOMBILON

327 TIZON, ROCHINI SOL AMPARITO YANGZON

328 TONGOY, JOSE LUIS GAMBOA

329 TORRE, MARIA ALISSA MONTEALEGRE

330 TORRECAMPO, HAINY REA PENECHE

331 TORRES, ERIMAE RODRIGUEZ

332 TORRES, RAY ANTHONY LAO

333 TORRILLO, MARY EUNICE ABIERA

334 TRADIO, MIKHAELA ARCEO

335 TRESVALLES, JONA FAYE BEATRIZ RIBAY

336 TULABUT, HANNAH MAXINE YUMUL

337 TURA, MARY THERESE ABESAMIS

338 VALENCIA, ELOISA QUENEE MARTIREZ

339 VELASCO, ANNA-RAE TALLOCOY

340 VENDIOLA, PAULIANNA VILLANUEVA

341 VIADO, MICHAEL JORREL PANGANIBAN

342 VICTA, MARGAUX ALEXANDRA CAYLAN

343 VICTORIA, ANA PATRICIA LEGASPI

344 VILLANUEVA, ALEAHNA SHANE MELENDEZ

345 VILLANUEVA, NAOMI FRANCESCA ENRIQUEZ

346 VITUG, JEANNE LORRAINE MATEO

347 WAGAN, RENELLA MARIE RAMOS

348 WAGAYAN, ANDREA GAYUDAN

349 WONG, ZOE ANDREA ROQUE

350 YAO, KIM RACHEL PRUDENTE

351 YBAÑEZ, ARMYNA MARIEL NARAGA

352 ZANORIA, DANIELLA ALEXIS YERRO

353 ZARA, SANDRA ARIANNA JOSON