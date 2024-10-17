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Exam Results

Optometrists Licensure Examination

The Philippine Star
October 17, 2024 | 10:30pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 297 out of 327 passed the Optometrists Licensure Examination given by the Board of Optometry in N. C. R. this October 2024.

Roll of Successful Examinees in the Optometrists Licensure Examination held on October. 2, 2024 & FF. days (WRITTEN) and Oct. 7, 2024 & FF. days (PRACTICAL) released on October 17, 2024

1        ABELLERA, SHAIRA KAY  SARANO

2        ABENALES, ALYSSA JANE  AGOJO

3        ACENAS, JANESSA GRACE  CAGUIOA

4        ADO, ELLAINE KARL  PONGOS

5        ADOL, RHEA  GENTULLAGA

6        AGUIRRE, ANGELIKA MAE  OTAYCO

7        AGULAN, CLAUDINE VALERIE  LOPEZ

8        ALAJAR, ALEXANDRA YSABEL  DE JESUS

9        ALBUERA, RALPH EMIRSON  PERMA

10        ALCARAS, FAURINNE BEATRIX  RODRIGUEZ

11        ALCARAS, THESSALONICA KATHE  RODRIGUEZ

12        ALDE, AUBREY  NABAUNAG

13        ALFORQUE, DEITHER  CAVITE

14        ALI, NIZAMODEN  AURANGZEB

15        ALMARAS, AZARIAH MARIE  SAYSON

16        ANADING, JOHN CHRISTOPHER  TABIOS

17        ANDRES, ABEGAILE  BAUTRO

18        ARANETA, JUVILYN  ESCALA

19        ARCO, EMMANUELLE  CABALLES

20        ARENAS, VON CHRISTIAN  GOMEZ

21        AUTENTICO, CARMEL JOY  VALMORIA

22        BACTOL, LEONIDES MAE  ORAPA

23        BALDONAZA, JOASH GABRIEL  CARAMBIAS

24        BALINGIT, JANRE  MACASPAC

25        BALMES, JOY CARMEL  OPINION

26        BANDOJA, MA. RUBY KATE  PEREZ

27        BANDOY, ROGEF DWIGTH  DE LOS SANTOS

28        BARCELO, JEROME  ISIDRO

29        BARTOLOME, ROI RENCI  AQUINO

30        BASLAG, ALGEN  BANTOLINAO

31        BAUTISTA, ANGELICA  COTANAS

32        BAUTISTA, MARY ANN  VALEROS

33        BAUTRO, MAVREEN ASHLEY  GALLEGOS

34        BAWOGBOG, JELSHAN EVE  PONAY

35        BAYOTLANG, JOHN ROYCE  GARCIA

36        BAYRON, PRINCESS SHANNEENE  MIRAVELES

37        BEATO, JEANELLA

38        BINUYA, KARL VINCENT  RAMOS

39        BISCOCHO, MART MORELL  REYES

40        BONGAYAL, JAN HARLEY  LUISTRO

41        BORENAGA, FRANCIS RENEL  BONIEL

42        BRITANICO, JULIE FAYE  BONGCAYAO

43        BUCALING, LOVENDEAR  ACQUIATAN

44        BUENVIAJE, GABRIELLE ANNE  BISULA

45        BURDEOS, VINCE JOSHUA  ALBIENDA

46        BURIEL, IRIS NICHOLE  BALUARTE

47        BUYOC, DANIELYN  LONGANILLA

48        CABALLERO, THRISIA  CHONANON

49        CAFE, HANNAH NICOLE  RAMIREZ

50        CAINGCOY, HAZEL LOUISE  RACOMA

51        CALLOS, JAIZEL  RAGENIL

52        CALUAG, RUTH ANNE  GATUZ

53        CAMU, AVELYN  BODORAYA

54        CANDA, CARINA  AVENIDO

55        CANOSA, AIYARAH NELLE

56        CARRO, MELISSA MAE  DELOS SANTOS

57        CATAJOY, AURORA RAE  BERNALES

58        CAÑETE, JULIENNE BERNADELLE  SUMALPONG

59        CEBALLOS, BRITNEY  SAGUSAY

60        CENTINO, ELAINE MAY  MENESES

61        COLITA, SERILYN JADE  ONDAP

62        CORONADO, LEOCHITTE  DE LA TORRE

63        CORTES, SHANINE IZETTE  INSON

64        CORTEZ, ANGELA  BULACLAC

65        CORTEZ, JAY  ORO

66        CRUSPERO, KEN ROGER  TAMBIS

67        CUETO, ANA SOPHIA  PASCUA

68        CUMPIO, EDISON JAN  SAGARAL

69        DACUTANAN, JAMAELA KAYE  MASICAT

70        DAOANA, SHANICE MARA  DURAN

71        DE JESUS, ALTHEA DAPHNE  LAGONSIN

72        DE JESUS, JANINE MIA  NATIVIDAD

73        DE JESUS, MILLEN  SALVACION

74        DE LEON, MARA MAXINE  OBCENA

75        DE LEOZ, FRANCHESKA  BISMONTE

76        DE VEYRA, MARK GABRIEL  GODINEZ

77        DEGAMO, ALEXZA PRAISE  FRANCISCO

78        DELA CERNA, RALPH FLOYD  CUENZA

79        DELA CRUZ, ALLIAH BERNICE  ENDOZO

80        DEMABILDO, RONELYN  MANSENIDO

81        DEVEZA, ALYSSA  VASQUEZ

82        DIAZ, FEBRIANNE LEVI  LLAMERA

83        DIMAILIG, KRIZIA CAMIL  ROSALES

84        DOLLETE, MARIA THERESA  ADONA

85        DUHAYLUNGSOD, JOMAR  SALISE

86        DURAY, JAME  SULLANO

87        DURAY, LARA JANE  EGLICO

88        EBREO, ALYANNA YEW  BROSAS

89        ELAVA, LORIE JANE  BORLAGDATAN

90        ELUMBA, NAKAR EMMANUELLE  GARCIA

91        ENTERINA, LANZ CHESTER  AMBAGAY

92        ESCARTIN, BERNA FATIMA  BONGATOR

93        ESTALLO, GENNY  ALMONIÑA

94        ESTRELLA, SHANTILLY  CABALLERA

95        EUGENIO, RICHIALIEN  CELAYA

96        EVANGELISTA, CHYLYN JANE  FAMILARA

97        FAIGAO, LEIDY TERYLLE  OMALZA

98        FAJA, MILES ALLEN  FAJARDO

99        FERNANDEZ, DANIELLE MICHAELA  ADVINCULA

100        FERNANDEZ, JANSSEN KARL  DANTES

101        FERNANDEZ, MAE ANN  DIAZ

102        FERRER, KATHLEEN DENISE  TAN

103        FIESTAS, PATRICIA ARIELLE GEM  TEPACE

104        FLORES, ELIENOR JOYCE  CAPUYAN

105        FLORES, MARIEL ALLEN  TUPAS

106        FRANCISCO, MERLY ANN  EDUCALAN

107        FUENTEBELLA, ERICKA MAE  MAGRO

108        GACUTAN, LIYEEN VEI  SERENIO

109        GAGANTE, JOANNA ROSE  APOLONA

110        GALERO, ALYSSA JOY  ROJAS

111        GANZON, MHICAELLA MAE

112        GARCIA, AMINA DANA  SALVADOR

113        GARCIA, FHATRIZHIA KHEYZIE  MANALAYSAY

114        GARCIA, PRINCE LOUIE  LAGUINDAM

115        GARCIA, VERONICA ISABEL  BASINANG

116        GASOLASCO, DIANNE CHRISTINE  TARONGA

117        GENEROSO, EMMANUEL JETHRO  CASTILLO

118        GENETIALIZA, JOSEPHINE  ADRALES

119        GENITO, XYRILL KHAYE  DANGO

120        GEREMILLO, IVAN ANGELO  HEMBRADOR

121        GONZALES, JOHN CARLO  DE GUZMAN

122        GONZALES, JOHN CLYDE  CAYABYAB

123        GONZALES, SOPHIA JOY  RUIZ

124        GUABLAS, BABY MIRASOL  JAINAR

125        GUMAMELA, CEDREX VAN RJN  MANALO

126        GUNDRAN, JERAMAE  FAJARDO

127        GUSARIN, VIAMA  AMOGUES

128        HABANA, CAROLYN LOUISE  GEPTE

129        HENSON, CHRISTYN DANIELLE  LIU

130        HENZON, ZIA DENISE  SEE

131        HERNANDEZ, ARA  ABACA

132        HOSEÑA, ZHARIE  CANTALEJO

133        ICAT, ROY ALLEN  LUMERAN

134        ILAGAN, KRICKZY  CRUZAT

135        ILAO, CHARELLA MARGARITA  ABJELINA

136        IMBUD, MA. LIEZEL  MERCED

137        INTIA, RONA JAIDE MARIE  MANALO

138        ITABLE, KYRON  BASA

139        JACA, KENNETH ALBERT  NAVOA

140        JANABAN, DONNA MAE  LAURENARIA

141        JAO, DARWY DAVE  FERNANDEZ

142        JAROY, ANGEL MAE  OMAC

143        JAVIER, JOHAN GLEN  VILLANUEVA

144        KING, DANIELLE  RAMBOYONG

145        LAGUNZAD, KHYLA ALEXANDRA  CADAHIN

146        LAYNO, KATHERINE JEUNESSE  DONGGON

147        LAZARO, ALEXANDRA  NOVERO

148        LAZO, ALLYSA JOYCE  GRAGAS

149        LEGASPI, MICA  MALAKI

150        LEOCADIO, MORUELLA  DATUIN

151        LERUM, AINSLEY MARIELLE  MABILANGAN

152        LIBIRAN, VIA JELLEENE  SANTIAGO

153        LIONG, JERIAH  BETIL

154        LIRASAN, JED SANDRO  MIÑAO

155        LIWANAG, CATHERINE  ALADANO

156        LLANOS, KYLA REECE  KWONG

157        LOCSIN, KYRRIL AMIEL  VILLASIS

158        LOQUINTE, URBE FAYE  VISTAL

159        LOTO, ELIZABETH ANNE  GARCIA

160        LOZADA, ALYSSA MARIE  SENENSE

161        MABALO, GRACIEL ANNE  CARGADO

162        MALADE, CARLO  OPIALA

163        MALIC, JAMALIAH  MANGENDAO

164        MALUBAG, VIA MARIELLA  QUEBRAL

165        MANAIG, ARA ALYSSA  LACHICA

166        MANALO, ALWYN  LAULITA

167        MANALO, MAGGIE  MAGSINO

168        MANANGAN, AUZTEAN MILEEZENTH  BAROMA

169        MANUEL, MARIETTA  REALINO

170        MANZANILLO, REINA ROSE  DEL VALLE

171        MARCIAL, ART JAMES  EUDELA

172        MARI, KRIZHEL  OCAMPO

173        MARIANO, CAREN  MORLA

174        MARIN, ERICO RUI  USI

175        MARQUEZ, MARCEL  SAMORIN

176        MARTIZANO, MICO  GIBSON

177        MARTOS, LYKA MAE  LIMOSNERO

178        MASONG, KEYZZA JEAN  ONGSOD

179        MATUSALEM, MIKAELLA  RAMOS

180        MEDELLIN, SOPHIA NICOLE  ALIMAN

181        MELODIA, ANGELICA  ACAPULCO

182        MESINA, SHEENA KATRINA  AQUINO

183        MESMIS, LUCKY ADRIANNE  LANTAYA

184        MISA, CHRISTIAN MEYER  CRUZ

185        MOHAMAD, FATHMHA VAINESSA  PANDITA

186        MONTANTE, KIM FRANCIS  BELARMINO

187        MONTAÑANO, DENISE CHRISTOPHINE  ORO

188        MONTELLANO, ROSETHEL ZHAINA  RICABLANCA

189        MONTOYA, MICHAEL GREGORY  MAGNO

190        MORALES, JOANNA MAE  SEBASTIAN

191        NACARIO, JAICA  APOLINAR

192        NAYVE, CYAN MARIEL  TRIA

193        NESPEROS, SOPHIA KRYSTAL  ESCUETA

194        NIVERA, ELORA MARIE  DEL ROSARIO

195        NOVERO, ALVARO VINCI  GUMAPOS

196        OCAMPO, ARVIN  NEMIS

197        OCARIZA, MIKA  COTAS

198        OLAT, CANAAN  BAONGOT

199        ORILLO, JACOB ALBERT CELESTINE  MAGPAYO

200        PADUA, ELMER JOHN  JUANILLAS

201        PADUA, SHANON  MISMISEN

202        PAEZ, PRINCESS MICHELLINE CRYSTAL  HABANA

203        PALMERO, CRISTIVINISE  CORONADO

204        PAMPAG, JEANNIE  SIDANA

205        PANGAN, CHARMAINE  NATIVIDAD

206        PANGILINAN, EARLDIO  VISAYA

207        PANGRAMUYEN, GENEVIEVE  ESPENILLA

208        PARABA, DANIELLYN  NEPAL

209        PARAS, LESLIE ANN  MANAOIS

210        PARTORIZA, JULIEN  ABELLERA

211        PASABA, FROILANE MARY  VALENTINO

212        PAULE, MAXINE FAE  FLORES

213        PELLAZAR, JEWRY AERISH  ZAPATA

214        PERALTA, WRENZ ALLEN  SAGAYSAY

215        PEREZ, JEANLY  ARMAMENTO

216        PEREZ, KARL JAMES  FRONDOZO

217        PEREZ, MA. LUISA  DORONIO

218        PERLAS, LORIELYN  PEREDA

219        PEÑAMANTE, YMY ROSE  POLISON

220        PIMENTEL, JOYCE  OTTO

221        PIOLINO, PAUL RANDELL  NACARIO

222        PITOGO, MILES  AYUSTE

223        PONGOS, LECELLE CATHERINE  BAUTISTA

224        PUEBLAS, CARMEL ANDREA  VERDIDA

225        PULGA, SOFIAH ANDREA  BERGANIO

226        PUNA, JEROME  ACOSTA

227        PUTULAN, QUEENIE  ORTEGA

228        QUILING, LAURICE GAILE  NUGUID

229        QUINTANA, ZANDRA  OBLINO

230        QUINTERO, MUINELY  CAYABA

231        RAMIREZ, JOHANNA RUTH  ABELLANO

232        RAMOS, RAE VEN ANNE  MARQUEZ

233        RAMOS, VALYN  ARSENIO

234        RAPANAN, COLEEN ALEXANDRA  JAVIER

235        RAVELO, CHRIS THOMAS  WEE

236        REQUILMAN, LORHINE JOYCE  ESCOSIO

237        RESUELLO, JUDY ANN  DELA CRUZ

238        REYES, CAMILLE GABRIELLE  FLORIA

239        ROBLES, MARIA RUTH  DELA CRUZ

240        RODRIGUEZ, GERALDINE CHAELA  SAMSON

241        RODRIGUEZ, MARIA CHRISTEL  AQUINO

242        ROJAS, BRANDELL JOM  ANTONIO

243        ROQUE, MARK ANGEL  RAGUINDIN

244        SABIDO, PAULINE KAMILLE  POLICARPIO

245        SALAMIDA, NICOLE AUDREY  BANDOY

246        SALAZAR, JENILYN  MAGPANTAY

247        SANOY, FAITH CHANTEL  PAYAD

248        SANTIAGO, ARIANE  CRUZ

249        SANTIAGO, LOWELL  ALLAGA

250        SANTOLLO, DANIELE BIANCA  CHUA

251        SANTOS, ANGELIKA MICOLE  ALEJANDRE

252        SAPIO, ROCHYNE DAPHNE KATE  DELA PEÑA

253        SEBASTIAN, SAIRA LEI  PASCUAL

254        SEDANO, MARIEL STEPHANIE  PANIS

255        SEDEÑO, CARLOS JOE  CORALES

256        SEGUBAN, ANNE BEATRIX CLAIRE  MATUGUINA

257        SENATIN, SERAVIN  LAXA

258        SIANSON, KOHLEEN  PAYUSAN

259        SOLIMAN, PHOEBE CATES  ENTREDICHO

260        SOLIS, SAMANTHA CRISETH  DONESA

261        SORIANO, JOEL CARLO  LANUZA

262        SOSA, ERICA  GARDUCE

263        SUMBE, ANGEL LOVE  MADILOSA

264        SUNGA, CHEENO  ZAMORA

265        SUNGLAO, PATRICIA  VITUG

266        TAHIR, SAHIRA  ABDULMAULA

267        TAPALES, PRINCES SHAINA  GOLLOSO

268        TENA, MARY KRIS  TAMAYO

269        TINAWIN, KAREN MARGARETTE  VILLALVA

270        TINAY, MA. MEGAN DOROTHY  QUIÑONES

271        TRESUELO, KEVIN  HANDOG

272        TULIO, MA BRIDGETH  BUAN

273        TUMALI, DARREL  BALINGATAN

274        TUNG, AIRA SHIN  SENTIAN

275        TUVERA, PATRICIA  CO

276        UBAYUBAY, TRIZZIA ROZ

277        UMBAO, ROBELYN  ABELLO

278        UY, JOHN RICHARD  CLARIDAD

279        UY, JOMAR CHRISTIAN  VILLA

280        VALIENTE, GRACE  VILLA

281        VALLEGA, MARK ERNEST  LUCAS

282        VAN ELDIK, H.R.H. PRINCESS MARIA TRISHA  JUSON

283        VANADERO, JONATHAN  MASIGLAT

284        VERBO, WALL LEE MAE  FLORES

285        VERGARA, JOHN EDWARDS  MADERAL

286        VICTORIANO, STEPHANIE MARIE  SANTELICES

287        VILLA, GABRIEL LEONARDO  LACHICA

288        VILLAMIN, KIMBERLY  PUNA

289        VINTA, LAILANIE  MAPOY

290        VISTAR, TRISHA KAYE  MAGDADARO

291        VISTAVILLA, ELAN  CABOTE

292        YAP, JOANNA YSABELLE  SANTIAGO

293        YARANON, CALYNE JENICE  MIRANDA

294        YUMUL, JASMIN CLAIRE  SASANA

295        ZAMORA, EDELYN  DELOS SANTOS

296        ZANDUETA, KAY LENZ  PONSICA

297        ZAPATA, SOPHIA LAURIZZE  DY

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