Optometrists Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 297 out of 327 passed the Optometrists Licensure Examination given by the Board of Optometry in N. C. R. this October 2024.

Roll of Successful Examinees in the Optometrists Licensure Examination held on October. 2, 2024 & FF. days (WRITTEN) and Oct. 7, 2024 & FF. days (PRACTICAL) released on October 17, 2024

1 ABELLERA, SHAIRA KAY SARANO

2 ABENALES, ALYSSA JANE AGOJO

3 ACENAS, JANESSA GRACE CAGUIOA

4 ADO, ELLAINE KARL PONGOS

5 ADOL, RHEA GENTULLAGA

6 AGUIRRE, ANGELIKA MAE OTAYCO

7 AGULAN, CLAUDINE VALERIE LOPEZ

8 ALAJAR, ALEXANDRA YSABEL DE JESUS

9 ALBUERA, RALPH EMIRSON PERMA

10 ALCARAS, FAURINNE BEATRIX RODRIGUEZ

11 ALCARAS, THESSALONICA KATHE RODRIGUEZ

12 ALDE, AUBREY NABAUNAG

13 ALFORQUE, DEITHER CAVITE

14 ALI, NIZAMODEN AURANGZEB

15 ALMARAS, AZARIAH MARIE SAYSON

16 ANADING, JOHN CHRISTOPHER TABIOS

17 ANDRES, ABEGAILE BAUTRO

18 ARANETA, JUVILYN ESCALA

19 ARCO, EMMANUELLE CABALLES

20 ARENAS, VON CHRISTIAN GOMEZ

21 AUTENTICO, CARMEL JOY VALMORIA

22 BACTOL, LEONIDES MAE ORAPA

23 BALDONAZA, JOASH GABRIEL CARAMBIAS

24 BALINGIT, JANRE MACASPAC

25 BALMES, JOY CARMEL OPINION

26 BANDOJA, MA. RUBY KATE PEREZ

27 BANDOY, ROGEF DWIGTH DE LOS SANTOS

28 BARCELO, JEROME ISIDRO

29 BARTOLOME, ROI RENCI AQUINO

30 BASLAG, ALGEN BANTOLINAO

31 BAUTISTA, ANGELICA COTANAS

32 BAUTISTA, MARY ANN VALEROS

33 BAUTRO, MAVREEN ASHLEY GALLEGOS

34 BAWOGBOG, JELSHAN EVE PONAY

35 BAYOTLANG, JOHN ROYCE GARCIA

36 BAYRON, PRINCESS SHANNEENE MIRAVELES

37 BEATO, JEANELLA

38 BINUYA, KARL VINCENT RAMOS

39 BISCOCHO, MART MORELL REYES

40 BONGAYAL, JAN HARLEY LUISTRO

41 BORENAGA, FRANCIS RENEL BONIEL

42 BRITANICO, JULIE FAYE BONGCAYAO

43 BUCALING, LOVENDEAR ACQUIATAN

44 BUENVIAJE, GABRIELLE ANNE BISULA

45 BURDEOS, VINCE JOSHUA ALBIENDA

46 BURIEL, IRIS NICHOLE BALUARTE

47 BUYOC, DANIELYN LONGANILLA

48 CABALLERO, THRISIA CHONANON

49 CAFE, HANNAH NICOLE RAMIREZ

50 CAINGCOY, HAZEL LOUISE RACOMA

51 CALLOS, JAIZEL RAGENIL

52 CALUAG, RUTH ANNE GATUZ

53 CAMU, AVELYN BODORAYA

54 CANDA, CARINA AVENIDO

55 CANOSA, AIYARAH NELLE

56 CARRO, MELISSA MAE DELOS SANTOS

57 CATAJOY, AURORA RAE BERNALES

58 CAÑETE, JULIENNE BERNADELLE SUMALPONG

59 CEBALLOS, BRITNEY SAGUSAY

60 CENTINO, ELAINE MAY MENESES

61 COLITA, SERILYN JADE ONDAP

62 CORONADO, LEOCHITTE DE LA TORRE

63 CORTES, SHANINE IZETTE INSON

64 CORTEZ, ANGELA BULACLAC

65 CORTEZ, JAY ORO

66 CRUSPERO, KEN ROGER TAMBIS

67 CUETO, ANA SOPHIA PASCUA

68 CUMPIO, EDISON JAN SAGARAL

69 DACUTANAN, JAMAELA KAYE MASICAT

70 DAOANA, SHANICE MARA DURAN

71 DE JESUS, ALTHEA DAPHNE LAGONSIN

72 DE JESUS, JANINE MIA NATIVIDAD

73 DE JESUS, MILLEN SALVACION

74 DE LEON, MARA MAXINE OBCENA

75 DE LEOZ, FRANCHESKA BISMONTE

76 DE VEYRA, MARK GABRIEL GODINEZ

77 DEGAMO, ALEXZA PRAISE FRANCISCO

78 DELA CERNA, RALPH FLOYD CUENZA

79 DELA CRUZ, ALLIAH BERNICE ENDOZO

80 DEMABILDO, RONELYN MANSENIDO

81 DEVEZA, ALYSSA VASQUEZ

82 DIAZ, FEBRIANNE LEVI LLAMERA

83 DIMAILIG, KRIZIA CAMIL ROSALES

84 DOLLETE, MARIA THERESA ADONA

85 DUHAYLUNGSOD, JOMAR SALISE

86 DURAY, JAME SULLANO

87 DURAY, LARA JANE EGLICO

88 EBREO, ALYANNA YEW BROSAS

89 ELAVA, LORIE JANE BORLAGDATAN

90 ELUMBA, NAKAR EMMANUELLE GARCIA

91 ENTERINA, LANZ CHESTER AMBAGAY

92 ESCARTIN, BERNA FATIMA BONGATOR

93 ESTALLO, GENNY ALMONIÑA

94 ESTRELLA, SHANTILLY CABALLERA

95 EUGENIO, RICHIALIEN CELAYA

96 EVANGELISTA, CHYLYN JANE FAMILARA

97 FAIGAO, LEIDY TERYLLE OMALZA

98 FAJA, MILES ALLEN FAJARDO

99 FERNANDEZ, DANIELLE MICHAELA ADVINCULA

100 FERNANDEZ, JANSSEN KARL DANTES

101 FERNANDEZ, MAE ANN DIAZ

102 FERRER, KATHLEEN DENISE TAN

103 FIESTAS, PATRICIA ARIELLE GEM TEPACE

104 FLORES, ELIENOR JOYCE CAPUYAN

105 FLORES, MARIEL ALLEN TUPAS

106 FRANCISCO, MERLY ANN EDUCALAN

107 FUENTEBELLA, ERICKA MAE MAGRO

108 GACUTAN, LIYEEN VEI SERENIO

109 GAGANTE, JOANNA ROSE APOLONA

110 GALERO, ALYSSA JOY ROJAS

111 GANZON, MHICAELLA MAE

112 GARCIA, AMINA DANA SALVADOR

113 GARCIA, FHATRIZHIA KHEYZIE MANALAYSAY

114 GARCIA, PRINCE LOUIE LAGUINDAM

115 GARCIA, VERONICA ISABEL BASINANG

116 GASOLASCO, DIANNE CHRISTINE TARONGA

117 GENEROSO, EMMANUEL JETHRO CASTILLO

118 GENETIALIZA, JOSEPHINE ADRALES

119 GENITO, XYRILL KHAYE DANGO

120 GEREMILLO, IVAN ANGELO HEMBRADOR

121 GONZALES, JOHN CARLO DE GUZMAN

122 GONZALES, JOHN CLYDE CAYABYAB

123 GONZALES, SOPHIA JOY RUIZ

124 GUABLAS, BABY MIRASOL JAINAR

125 GUMAMELA, CEDREX VAN RJN MANALO

126 GUNDRAN, JERAMAE FAJARDO

127 GUSARIN, VIAMA AMOGUES

128 HABANA, CAROLYN LOUISE GEPTE

129 HENSON, CHRISTYN DANIELLE LIU

130 HENZON, ZIA DENISE SEE

131 HERNANDEZ, ARA ABACA

132 HOSEÑA, ZHARIE CANTALEJO

133 ICAT, ROY ALLEN LUMERAN

134 ILAGAN, KRICKZY CRUZAT

135 ILAO, CHARELLA MARGARITA ABJELINA

136 IMBUD, MA. LIEZEL MERCED

137 INTIA, RONA JAIDE MARIE MANALO

138 ITABLE, KYRON BASA

139 JACA, KENNETH ALBERT NAVOA

140 JANABAN, DONNA MAE LAURENARIA

141 JAO, DARWY DAVE FERNANDEZ

142 JAROY, ANGEL MAE OMAC

143 JAVIER, JOHAN GLEN VILLANUEVA

144 KING, DANIELLE RAMBOYONG

145 LAGUNZAD, KHYLA ALEXANDRA CADAHIN

146 LAYNO, KATHERINE JEUNESSE DONGGON

147 LAZARO, ALEXANDRA NOVERO

148 LAZO, ALLYSA JOYCE GRAGAS

149 LEGASPI, MICA MALAKI

150 LEOCADIO, MORUELLA DATUIN

151 LERUM, AINSLEY MARIELLE MABILANGAN

152 LIBIRAN, VIA JELLEENE SANTIAGO

153 LIONG, JERIAH BETIL

154 LIRASAN, JED SANDRO MIÑAO

155 LIWANAG, CATHERINE ALADANO

156 LLANOS, KYLA REECE KWONG

157 LOCSIN, KYRRIL AMIEL VILLASIS

158 LOQUINTE, URBE FAYE VISTAL

159 LOTO, ELIZABETH ANNE GARCIA

160 LOZADA, ALYSSA MARIE SENENSE

161 MABALO, GRACIEL ANNE CARGADO

162 MALADE, CARLO OPIALA

163 MALIC, JAMALIAH MANGENDAO

164 MALUBAG, VIA MARIELLA QUEBRAL

165 MANAIG, ARA ALYSSA LACHICA

166 MANALO, ALWYN LAULITA

167 MANALO, MAGGIE MAGSINO

168 MANANGAN, AUZTEAN MILEEZENTH BAROMA

169 MANUEL, MARIETTA REALINO

170 MANZANILLO, REINA ROSE DEL VALLE

171 MARCIAL, ART JAMES EUDELA

172 MARI, KRIZHEL OCAMPO

173 MARIANO, CAREN MORLA

174 MARIN, ERICO RUI USI

175 MARQUEZ, MARCEL SAMORIN

176 MARTIZANO, MICO GIBSON

177 MARTOS, LYKA MAE LIMOSNERO

178 MASONG, KEYZZA JEAN ONGSOD

179 MATUSALEM, MIKAELLA RAMOS

180 MEDELLIN, SOPHIA NICOLE ALIMAN

181 MELODIA, ANGELICA ACAPULCO

182 MESINA, SHEENA KATRINA AQUINO

183 MESMIS, LUCKY ADRIANNE LANTAYA

184 MISA, CHRISTIAN MEYER CRUZ

185 MOHAMAD, FATHMHA VAINESSA PANDITA

186 MONTANTE, KIM FRANCIS BELARMINO

187 MONTAÑANO, DENISE CHRISTOPHINE ORO

188 MONTELLANO, ROSETHEL ZHAINA RICABLANCA

189 MONTOYA, MICHAEL GREGORY MAGNO

190 MORALES, JOANNA MAE SEBASTIAN

191 NACARIO, JAICA APOLINAR

192 NAYVE, CYAN MARIEL TRIA

193 NESPEROS, SOPHIA KRYSTAL ESCUETA

194 NIVERA, ELORA MARIE DEL ROSARIO

195 NOVERO, ALVARO VINCI GUMAPOS

196 OCAMPO, ARVIN NEMIS

197 OCARIZA, MIKA COTAS

198 OLAT, CANAAN BAONGOT

199 ORILLO, JACOB ALBERT CELESTINE MAGPAYO

200 PADUA, ELMER JOHN JUANILLAS

201 PADUA, SHANON MISMISEN

202 PAEZ, PRINCESS MICHELLINE CRYSTAL HABANA

203 PALMERO, CRISTIVINISE CORONADO

204 PAMPAG, JEANNIE SIDANA

205 PANGAN, CHARMAINE NATIVIDAD

206 PANGILINAN, EARLDIO VISAYA

207 PANGRAMUYEN, GENEVIEVE ESPENILLA

208 PARABA, DANIELLYN NEPAL

209 PARAS, LESLIE ANN MANAOIS

210 PARTORIZA, JULIEN ABELLERA

211 PASABA, FROILANE MARY VALENTINO

212 PAULE, MAXINE FAE FLORES

213 PELLAZAR, JEWRY AERISH ZAPATA

214 PERALTA, WRENZ ALLEN SAGAYSAY

215 PEREZ, JEANLY ARMAMENTO

216 PEREZ, KARL JAMES FRONDOZO

217 PEREZ, MA. LUISA DORONIO

218 PERLAS, LORIELYN PEREDA

219 PEÑAMANTE, YMY ROSE POLISON

220 PIMENTEL, JOYCE OTTO

221 PIOLINO, PAUL RANDELL NACARIO

222 PITOGO, MILES AYUSTE

223 PONGOS, LECELLE CATHERINE BAUTISTA

224 PUEBLAS, CARMEL ANDREA VERDIDA

225 PULGA, SOFIAH ANDREA BERGANIO

226 PUNA, JEROME ACOSTA

227 PUTULAN, QUEENIE ORTEGA

228 QUILING, LAURICE GAILE NUGUID

229 QUINTANA, ZANDRA OBLINO

230 QUINTERO, MUINELY CAYABA

231 RAMIREZ, JOHANNA RUTH ABELLANO

232 RAMOS, RAE VEN ANNE MARQUEZ

233 RAMOS, VALYN ARSENIO

234 RAPANAN, COLEEN ALEXANDRA JAVIER

235 RAVELO, CHRIS THOMAS WEE

236 REQUILMAN, LORHINE JOYCE ESCOSIO

237 RESUELLO, JUDY ANN DELA CRUZ

238 REYES, CAMILLE GABRIELLE FLORIA

239 ROBLES, MARIA RUTH DELA CRUZ

240 RODRIGUEZ, GERALDINE CHAELA SAMSON

241 RODRIGUEZ, MARIA CHRISTEL AQUINO

242 ROJAS, BRANDELL JOM ANTONIO

243 ROQUE, MARK ANGEL RAGUINDIN

244 SABIDO, PAULINE KAMILLE POLICARPIO

245 SALAMIDA, NICOLE AUDREY BANDOY

246 SALAZAR, JENILYN MAGPANTAY

247 SANOY, FAITH CHANTEL PAYAD

248 SANTIAGO, ARIANE CRUZ

249 SANTIAGO, LOWELL ALLAGA

250 SANTOLLO, DANIELE BIANCA CHUA

251 SANTOS, ANGELIKA MICOLE ALEJANDRE

252 SAPIO, ROCHYNE DAPHNE KATE DELA PEÑA

253 SEBASTIAN, SAIRA LEI PASCUAL

254 SEDANO, MARIEL STEPHANIE PANIS

255 SEDEÑO, CARLOS JOE CORALES

256 SEGUBAN, ANNE BEATRIX CLAIRE MATUGUINA

257 SENATIN, SERAVIN LAXA

258 SIANSON, KOHLEEN PAYUSAN

259 SOLIMAN, PHOEBE CATES ENTREDICHO

260 SOLIS, SAMANTHA CRISETH DONESA

261 SORIANO, JOEL CARLO LANUZA

262 SOSA, ERICA GARDUCE

263 SUMBE, ANGEL LOVE MADILOSA

264 SUNGA, CHEENO ZAMORA

265 SUNGLAO, PATRICIA VITUG

266 TAHIR, SAHIRA ABDULMAULA

267 TAPALES, PRINCES SHAINA GOLLOSO

268 TENA, MARY KRIS TAMAYO

269 TINAWIN, KAREN MARGARETTE VILLALVA

270 TINAY, MA. MEGAN DOROTHY QUIÑONES

271 TRESUELO, KEVIN HANDOG

272 TULIO, MA BRIDGETH BUAN

273 TUMALI, DARREL BALINGATAN

274 TUNG, AIRA SHIN SENTIAN

275 TUVERA, PATRICIA CO

276 UBAYUBAY, TRIZZIA ROZ

277 UMBAO, ROBELYN ABELLO

278 UY, JOHN RICHARD CLARIDAD

279 UY, JOMAR CHRISTIAN VILLA

280 VALIENTE, GRACE VILLA

281 VALLEGA, MARK ERNEST LUCAS

282 VAN ELDIK, H.R.H. PRINCESS MARIA TRISHA JUSON

283 VANADERO, JONATHAN MASIGLAT

284 VERBO, WALL LEE MAE FLORES

285 VERGARA, JOHN EDWARDS MADERAL

286 VICTORIANO, STEPHANIE MARIE SANTELICES

287 VILLA, GABRIEL LEONARDO LACHICA

288 VILLAMIN, KIMBERLY PUNA

289 VINTA, LAILANIE MAPOY

290 VISTAR, TRISHA KAYE MAGDADARO

291 VISTAVILLA, ELAN CABOTE

292 YAP, JOANNA YSABELLE SANTIAGO

293 YARANON, CALYNE JENICE MIRANDA

294 YUMUL, JASMIN CLAIRE SASANA

295 ZAMORA, EDELYN DELOS SANTOS

296 ZANDUETA, KAY LENZ PONSICA

297 ZAPATA, SOPHIA LAURIZZE DY