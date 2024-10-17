Optometrists Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 297 out of 327 passed the Optometrists Licensure Examination given by the Board of Optometry in N. C. R. this October 2024.
Roll of Successful Examinees in the Optometrists Licensure Examination held on October. 2, 2024 & FF. days (WRITTEN) and Oct. 7, 2024 & FF. days (PRACTICAL) released on October 17, 2024
1 ABELLERA, SHAIRA KAY SARANO
2 ABENALES, ALYSSA JANE AGOJO
3 ACENAS, JANESSA GRACE CAGUIOA
4 ADO, ELLAINE KARL PONGOS
5 ADOL, RHEA GENTULLAGA
6 AGUIRRE, ANGELIKA MAE OTAYCO
7 AGULAN, CLAUDINE VALERIE LOPEZ
8 ALAJAR, ALEXANDRA YSABEL DE JESUS
9 ALBUERA, RALPH EMIRSON PERMA
10 ALCARAS, FAURINNE BEATRIX RODRIGUEZ
11 ALCARAS, THESSALONICA KATHE RODRIGUEZ
12 ALDE, AUBREY NABAUNAG
13 ALFORQUE, DEITHER CAVITE
14 ALI, NIZAMODEN AURANGZEB
15 ALMARAS, AZARIAH MARIE SAYSON
16 ANADING, JOHN CHRISTOPHER TABIOS
17 ANDRES, ABEGAILE BAUTRO
18 ARANETA, JUVILYN ESCALA
19 ARCO, EMMANUELLE CABALLES
20 ARENAS, VON CHRISTIAN GOMEZ
21 AUTENTICO, CARMEL JOY VALMORIA
22 BACTOL, LEONIDES MAE ORAPA
23 BALDONAZA, JOASH GABRIEL CARAMBIAS
24 BALINGIT, JANRE MACASPAC
25 BALMES, JOY CARMEL OPINION
26 BANDOJA, MA. RUBY KATE PEREZ
27 BANDOY, ROGEF DWIGTH DE LOS SANTOS
28 BARCELO, JEROME ISIDRO
29 BARTOLOME, ROI RENCI AQUINO
30 BASLAG, ALGEN BANTOLINAO
31 BAUTISTA, ANGELICA COTANAS
32 BAUTISTA, MARY ANN VALEROS
33 BAUTRO, MAVREEN ASHLEY GALLEGOS
34 BAWOGBOG, JELSHAN EVE PONAY
35 BAYOTLANG, JOHN ROYCE GARCIA
36 BAYRON, PRINCESS SHANNEENE MIRAVELES
37 BEATO, JEANELLA
38 BINUYA, KARL VINCENT RAMOS
39 BISCOCHO, MART MORELL REYES
40 BONGAYAL, JAN HARLEY LUISTRO
41 BORENAGA, FRANCIS RENEL BONIEL
42 BRITANICO, JULIE FAYE BONGCAYAO
43 BUCALING, LOVENDEAR ACQUIATAN
44 BUENVIAJE, GABRIELLE ANNE BISULA
45 BURDEOS, VINCE JOSHUA ALBIENDA
46 BURIEL, IRIS NICHOLE BALUARTE
47 BUYOC, DANIELYN LONGANILLA
48 CABALLERO, THRISIA CHONANON
49 CAFE, HANNAH NICOLE RAMIREZ
50 CAINGCOY, HAZEL LOUISE RACOMA
51 CALLOS, JAIZEL RAGENIL
52 CALUAG, RUTH ANNE GATUZ
53 CAMU, AVELYN BODORAYA
54 CANDA, CARINA AVENIDO
55 CANOSA, AIYARAH NELLE
56 CARRO, MELISSA MAE DELOS SANTOS
57 CATAJOY, AURORA RAE BERNALES
58 CAÑETE, JULIENNE BERNADELLE SUMALPONG
59 CEBALLOS, BRITNEY SAGUSAY
60 CENTINO, ELAINE MAY MENESES
61 COLITA, SERILYN JADE ONDAP
62 CORONADO, LEOCHITTE DE LA TORRE
63 CORTES, SHANINE IZETTE INSON
64 CORTEZ, ANGELA BULACLAC
65 CORTEZ, JAY ORO
66 CRUSPERO, KEN ROGER TAMBIS
67 CUETO, ANA SOPHIA PASCUA
68 CUMPIO, EDISON JAN SAGARAL
69 DACUTANAN, JAMAELA KAYE MASICAT
70 DAOANA, SHANICE MARA DURAN
71 DE JESUS, ALTHEA DAPHNE LAGONSIN
72 DE JESUS, JANINE MIA NATIVIDAD
73 DE JESUS, MILLEN SALVACION
74 DE LEON, MARA MAXINE OBCENA
75 DE LEOZ, FRANCHESKA BISMONTE
76 DE VEYRA, MARK GABRIEL GODINEZ
77 DEGAMO, ALEXZA PRAISE FRANCISCO
78 DELA CERNA, RALPH FLOYD CUENZA
79 DELA CRUZ, ALLIAH BERNICE ENDOZO
80 DEMABILDO, RONELYN MANSENIDO
81 DEVEZA, ALYSSA VASQUEZ
82 DIAZ, FEBRIANNE LEVI LLAMERA
83 DIMAILIG, KRIZIA CAMIL ROSALES
84 DOLLETE, MARIA THERESA ADONA
85 DUHAYLUNGSOD, JOMAR SALISE
86 DURAY, JAME SULLANO
87 DURAY, LARA JANE EGLICO
88 EBREO, ALYANNA YEW BROSAS
89 ELAVA, LORIE JANE BORLAGDATAN
90 ELUMBA, NAKAR EMMANUELLE GARCIA
91 ENTERINA, LANZ CHESTER AMBAGAY
92 ESCARTIN, BERNA FATIMA BONGATOR
93 ESTALLO, GENNY ALMONIÑA
94 ESTRELLA, SHANTILLY CABALLERA
95 EUGENIO, RICHIALIEN CELAYA
96 EVANGELISTA, CHYLYN JANE FAMILARA
97 FAIGAO, LEIDY TERYLLE OMALZA
98 FAJA, MILES ALLEN FAJARDO
99 FERNANDEZ, DANIELLE MICHAELA ADVINCULA
100 FERNANDEZ, JANSSEN KARL DANTES
101 FERNANDEZ, MAE ANN DIAZ
102 FERRER, KATHLEEN DENISE TAN
103 FIESTAS, PATRICIA ARIELLE GEM TEPACE
104 FLORES, ELIENOR JOYCE CAPUYAN
105 FLORES, MARIEL ALLEN TUPAS
106 FRANCISCO, MERLY ANN EDUCALAN
107 FUENTEBELLA, ERICKA MAE MAGRO
108 GACUTAN, LIYEEN VEI SERENIO
109 GAGANTE, JOANNA ROSE APOLONA
110 GALERO, ALYSSA JOY ROJAS
111 GANZON, MHICAELLA MAE
112 GARCIA, AMINA DANA SALVADOR
113 GARCIA, FHATRIZHIA KHEYZIE MANALAYSAY
114 GARCIA, PRINCE LOUIE LAGUINDAM
115 GARCIA, VERONICA ISABEL BASINANG
116 GASOLASCO, DIANNE CHRISTINE TARONGA
117 GENEROSO, EMMANUEL JETHRO CASTILLO
118 GENETIALIZA, JOSEPHINE ADRALES
119 GENITO, XYRILL KHAYE DANGO
120 GEREMILLO, IVAN ANGELO HEMBRADOR
121 GONZALES, JOHN CARLO DE GUZMAN
122 GONZALES, JOHN CLYDE CAYABYAB
123 GONZALES, SOPHIA JOY RUIZ
124 GUABLAS, BABY MIRASOL JAINAR
125 GUMAMELA, CEDREX VAN RJN MANALO
126 GUNDRAN, JERAMAE FAJARDO
127 GUSARIN, VIAMA AMOGUES
128 HABANA, CAROLYN LOUISE GEPTE
129 HENSON, CHRISTYN DANIELLE LIU
130 HENZON, ZIA DENISE SEE
131 HERNANDEZ, ARA ABACA
132 HOSEÑA, ZHARIE CANTALEJO
133 ICAT, ROY ALLEN LUMERAN
134 ILAGAN, KRICKZY CRUZAT
135 ILAO, CHARELLA MARGARITA ABJELINA
136 IMBUD, MA. LIEZEL MERCED
137 INTIA, RONA JAIDE MARIE MANALO
138 ITABLE, KYRON BASA
139 JACA, KENNETH ALBERT NAVOA
140 JANABAN, DONNA MAE LAURENARIA
141 JAO, DARWY DAVE FERNANDEZ
142 JAROY, ANGEL MAE OMAC
143 JAVIER, JOHAN GLEN VILLANUEVA
144 KING, DANIELLE RAMBOYONG
145 LAGUNZAD, KHYLA ALEXANDRA CADAHIN
146 LAYNO, KATHERINE JEUNESSE DONGGON
147 LAZARO, ALEXANDRA NOVERO
148 LAZO, ALLYSA JOYCE GRAGAS
149 LEGASPI, MICA MALAKI
150 LEOCADIO, MORUELLA DATUIN
151 LERUM, AINSLEY MARIELLE MABILANGAN
152 LIBIRAN, VIA JELLEENE SANTIAGO
153 LIONG, JERIAH BETIL
154 LIRASAN, JED SANDRO MIÑAO
155 LIWANAG, CATHERINE ALADANO
156 LLANOS, KYLA REECE KWONG
157 LOCSIN, KYRRIL AMIEL VILLASIS
158 LOQUINTE, URBE FAYE VISTAL
159 LOTO, ELIZABETH ANNE GARCIA
160 LOZADA, ALYSSA MARIE SENENSE
161 MABALO, GRACIEL ANNE CARGADO
162 MALADE, CARLO OPIALA
163 MALIC, JAMALIAH MANGENDAO
164 MALUBAG, VIA MARIELLA QUEBRAL
165 MANAIG, ARA ALYSSA LACHICA
166 MANALO, ALWYN LAULITA
167 MANALO, MAGGIE MAGSINO
168 MANANGAN, AUZTEAN MILEEZENTH BAROMA
169 MANUEL, MARIETTA REALINO
170 MANZANILLO, REINA ROSE DEL VALLE
171 MARCIAL, ART JAMES EUDELA
172 MARI, KRIZHEL OCAMPO
173 MARIANO, CAREN MORLA
174 MARIN, ERICO RUI USI
175 MARQUEZ, MARCEL SAMORIN
176 MARTIZANO, MICO GIBSON
177 MARTOS, LYKA MAE LIMOSNERO
178 MASONG, KEYZZA JEAN ONGSOD
179 MATUSALEM, MIKAELLA RAMOS
180 MEDELLIN, SOPHIA NICOLE ALIMAN
181 MELODIA, ANGELICA ACAPULCO
182 MESINA, SHEENA KATRINA AQUINO
183 MESMIS, LUCKY ADRIANNE LANTAYA
184 MISA, CHRISTIAN MEYER CRUZ
185 MOHAMAD, FATHMHA VAINESSA PANDITA
186 MONTANTE, KIM FRANCIS BELARMINO
187 MONTAÑANO, DENISE CHRISTOPHINE ORO
188 MONTELLANO, ROSETHEL ZHAINA RICABLANCA
189 MONTOYA, MICHAEL GREGORY MAGNO
190 MORALES, JOANNA MAE SEBASTIAN
191 NACARIO, JAICA APOLINAR
192 NAYVE, CYAN MARIEL TRIA
193 NESPEROS, SOPHIA KRYSTAL ESCUETA
194 NIVERA, ELORA MARIE DEL ROSARIO
195 NOVERO, ALVARO VINCI GUMAPOS
196 OCAMPO, ARVIN NEMIS
197 OCARIZA, MIKA COTAS
198 OLAT, CANAAN BAONGOT
199 ORILLO, JACOB ALBERT CELESTINE MAGPAYO
200 PADUA, ELMER JOHN JUANILLAS
201 PADUA, SHANON MISMISEN
202 PAEZ, PRINCESS MICHELLINE CRYSTAL HABANA
203 PALMERO, CRISTIVINISE CORONADO
204 PAMPAG, JEANNIE SIDANA
205 PANGAN, CHARMAINE NATIVIDAD
206 PANGILINAN, EARLDIO VISAYA
207 PANGRAMUYEN, GENEVIEVE ESPENILLA
208 PARABA, DANIELLYN NEPAL
209 PARAS, LESLIE ANN MANAOIS
210 PARTORIZA, JULIEN ABELLERA
211 PASABA, FROILANE MARY VALENTINO
212 PAULE, MAXINE FAE FLORES
213 PELLAZAR, JEWRY AERISH ZAPATA
214 PERALTA, WRENZ ALLEN SAGAYSAY
215 PEREZ, JEANLY ARMAMENTO
216 PEREZ, KARL JAMES FRONDOZO
217 PEREZ, MA. LUISA DORONIO
218 PERLAS, LORIELYN PEREDA
219 PEÑAMANTE, YMY ROSE POLISON
220 PIMENTEL, JOYCE OTTO
221 PIOLINO, PAUL RANDELL NACARIO
222 PITOGO, MILES AYUSTE
223 PONGOS, LECELLE CATHERINE BAUTISTA
224 PUEBLAS, CARMEL ANDREA VERDIDA
225 PULGA, SOFIAH ANDREA BERGANIO
226 PUNA, JEROME ACOSTA
227 PUTULAN, QUEENIE ORTEGA
228 QUILING, LAURICE GAILE NUGUID
229 QUINTANA, ZANDRA OBLINO
230 QUINTERO, MUINELY CAYABA
231 RAMIREZ, JOHANNA RUTH ABELLANO
232 RAMOS, RAE VEN ANNE MARQUEZ
233 RAMOS, VALYN ARSENIO
234 RAPANAN, COLEEN ALEXANDRA JAVIER
235 RAVELO, CHRIS THOMAS WEE
236 REQUILMAN, LORHINE JOYCE ESCOSIO
237 RESUELLO, JUDY ANN DELA CRUZ
238 REYES, CAMILLE GABRIELLE FLORIA
239 ROBLES, MARIA RUTH DELA CRUZ
240 RODRIGUEZ, GERALDINE CHAELA SAMSON
241 RODRIGUEZ, MARIA CHRISTEL AQUINO
242 ROJAS, BRANDELL JOM ANTONIO
243 ROQUE, MARK ANGEL RAGUINDIN
244 SABIDO, PAULINE KAMILLE POLICARPIO
245 SALAMIDA, NICOLE AUDREY BANDOY
246 SALAZAR, JENILYN MAGPANTAY
247 SANOY, FAITH CHANTEL PAYAD
248 SANTIAGO, ARIANE CRUZ
249 SANTIAGO, LOWELL ALLAGA
250 SANTOLLO, DANIELE BIANCA CHUA
251 SANTOS, ANGELIKA MICOLE ALEJANDRE
252 SAPIO, ROCHYNE DAPHNE KATE DELA PEÑA
253 SEBASTIAN, SAIRA LEI PASCUAL
254 SEDANO, MARIEL STEPHANIE PANIS
255 SEDEÑO, CARLOS JOE CORALES
256 SEGUBAN, ANNE BEATRIX CLAIRE MATUGUINA
257 SENATIN, SERAVIN LAXA
258 SIANSON, KOHLEEN PAYUSAN
259 SOLIMAN, PHOEBE CATES ENTREDICHO
260 SOLIS, SAMANTHA CRISETH DONESA
261 SORIANO, JOEL CARLO LANUZA
262 SOSA, ERICA GARDUCE
263 SUMBE, ANGEL LOVE MADILOSA
264 SUNGA, CHEENO ZAMORA
265 SUNGLAO, PATRICIA VITUG
266 TAHIR, SAHIRA ABDULMAULA
267 TAPALES, PRINCES SHAINA GOLLOSO
268 TENA, MARY KRIS TAMAYO
269 TINAWIN, KAREN MARGARETTE VILLALVA
270 TINAY, MA. MEGAN DOROTHY QUIÑONES
271 TRESUELO, KEVIN HANDOG
272 TULIO, MA BRIDGETH BUAN
273 TUMALI, DARREL BALINGATAN
274 TUNG, AIRA SHIN SENTIAN
275 TUVERA, PATRICIA CO
276 UBAYUBAY, TRIZZIA ROZ
277 UMBAO, ROBELYN ABELLO
278 UY, JOHN RICHARD CLARIDAD
279 UY, JOMAR CHRISTIAN VILLA
280 VALIENTE, GRACE VILLA
281 VALLEGA, MARK ERNEST LUCAS
282 VAN ELDIK, H.R.H. PRINCESS MARIA TRISHA JUSON
283 VANADERO, JONATHAN MASIGLAT
284 VERBO, WALL LEE MAE FLORES
285 VERGARA, JOHN EDWARDS MADERAL
286 VICTORIANO, STEPHANIE MARIE SANTELICES
287 VILLA, GABRIEL LEONARDO LACHICA
288 VILLAMIN, KIMBERLY PUNA
289 VINTA, LAILANIE MAPOY
290 VISTAR, TRISHA KAYE MAGDADARO
291 VISTAVILLA, ELAN CABOTE
292 YAP, JOANNA YSABELLE SANTIAGO
293 YARANON, CALYNE JENICE MIRANDA
294 YUMUL, JASMIN CLAIRE SASANA
295 ZAMORA, EDELYN DELOS SANTOS
296 ZANDUETA, KAY LENZ PONSICA
297 ZAPATA, SOPHIA LAURIZZE DY
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