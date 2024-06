Special Professional Licensure Examination for Architects

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 84 out of 217 passed the Special Professional Licensure Examination for Architects given by the Board of Architecture headed by its Chairman, Arch. Robert S. Sac with two other members, Arch. Robert M. Mirafuente and Arch. Corazon V. Fabia-Tandoc. The examination was held in: Abu Dhabi and Dubai, United Arab Emirates; Al Ahmadi, Kuwait; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar; Manama, Bahrain; and Singapore this June 2024.

Roll of Successful Examinees in the Special Professional Licensure Examination for Architects held on June 16 and 17, 2024 released on June 27, 2024

1 ADIZAS, LEAN MANGUERA

2 AGRAVANTE, NATHAN FRANCIS CECILIO

3 ANCHETA, DAN RALPH MONGAYA

4 ANDES, EMERSON DE VERA

5 ANTENOR, LUCY MARIE CLEOFE

6 AÑASCO, DARYL CELMAR

7 BARTOLATA, ARGEN DARLENE CAYETANO

8 BERCES, MARVIN CARGULLO

9 BERMUDO, AINIE FERIENNE BALMACEDA

10 BITANGCOL, ALLIANA JOIE PAGLICAWAN

11 BOSQUE, JULIANE ROSE CARAMAT

12 BUCSIT, JIRAH GRACE TALACAY

13 CABALES, MARIBETH DADAP

14 CAGAMPAN, SHARMAINE EBLAMO

15 CARANGAN, BERNADETTE MYLES SALCEDO

16 CASTILLO, RONNIE BINOBO

17 CONTRERAS, MERYLL DIANNE ANICETO

18 CRUZ, MARIA THELMA STA.MARIA

19 CUCAL, RAE RANDOLF SANTOS

20 DE ASIS, RONALD CAMBE

21 DE CASTRO, CHARLENE MAE LUCEÑO

22 DE LEON, BRIAN EDWARD TATOY

23 DEJAROS, ROY LESTER CHEQUITO

24 DELA CRUZ, MARIVIC SALAMAT

25 DELA CRUZ, MICHAEL GABRIEL DISU

26 DELA PENA, NOEL COSTES

27 DELOBRINO, CECILLE SANTIAGO

28 DIZON, EUGENE DEL MUNDO

29 DORINGO, MICHELLE ANGEL CORRAL

30 DURAN, GLEWYN CABADING

31 ESPIRITU, MARICAR AZARCON

32 FELICIANO, BUTCH RYAN GUIAO

33 FELIPE, ZENNA MARIE CRUZ

34 GALLO, JUNIELYN SUAREZ

35 GALUA, DANILO JR AFABLE

36 GAMBOA, LORENZ AL BAYSIC

37 GANGAT, REDANTE BALAGTAS

38 GARCIA, CHRISTIAN AMADO II AGAWIN

39 GARCIANO, WINDEL LUCERO

40 GASPAR, JONATHAN MANGLICMOT

41 GERONIMO, RAYCELYN MAE BOQUIA

42 GIMENO, DANIZE KATE MEDULA

43 GUIAO, ONOFRE BAUTISTA

44 GULAY, SERZEN JAMES GRAJO

45 GUZMAN, HEHERSON SENCIO

46 HINOLAN, GEOMELA ROSE PORAL

47 ILETO, NEWCELYN AMIGO

48 LATIGAY, VAJNH ADRIENNE DELGADO

49 LAZARO, AEZEKIELL MARI ANDREY

50 LEVITA, JOHN KEVIN BERON

51 LIONG, RIZKA KAMELL MALBAS

52 LUCAS, ANNE CLAUDINE ANTIQUERRA

53 LUMAWAG, ANICETO JR APSAY

54 MALLABO, JAMES RYAN SARDON

55 MATINING, CHRISTIAN MARQUEZ

56 MERCADO, SAMANTHA TRIXIA BARTOLOME

57 MIRANDA, JOEL CALMA

58 MOLEJON, MELVIN PEÑA

59 MONJARDIN, PIERRE MICHAEL MACASA

60 NOVA, MARIA CHRISTINE DIAN MOSTAZA

61 PADAONG, PRECIOUS ANN CASTRO

62 PANGILINAN, ADELINE BARAIRO

63 POSERIO, CYRUS LEGASPI

64 RACELIS, RANDY JOSE

65 RAMOS, MILBERT QUIERRA

66 REAL, TRIXIA MARIE GUILLERMO

67 REYES, ALEXIS MATTHEW BELLO

68 REYNO, EUGENE JR. CATOLICO

69 RIVERA, MARIE THERESE SALAS

70 ROMANTICO, CHARLES LINCON BUENAVENTURA

71 RUNTAL, ARIEL LABRAGUE

72 SANTIAGO, ARCHIMEDES OXIANO

73 SIMBULAN, ELMER LORDAN

74 SIONGCO, CRIS JHANE GARCIA

75 SUBA, ALVIN VEGA

76 TAGUFA, JANN FIL PAGULAYAN

77 TORCELINO, MARINELLE ENDOZO

78 TORRES, ADRIAN BERMUDEZ

79 TORREVERDE, JOEVARIE MAGLENTE

80 TUNGOL, ROMEL GAMBOA

81 UCAB, SAMSON QUIBLAT

82 UY, MANUEL REGIO

83 VALEZA, JOHN ELIJAH BULAWAN

84 VIDAL, ARIES MARINO