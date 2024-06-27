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Exam Results

Special Professional Licensure Examination for Architects

The Philippine Star
June 27, 2024 | 6:40pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 84 out of 217 passed the Special Professional Licensure Examination for Architects given by the Board of Architecture headed by its Chairman, Arch. Robert S. Sac with two other members, Arch. Robert M. Mirafuente and Arch. Corazon V. Fabia-Tandoc. The examination was held in: Abu Dhabi and Dubai, United Arab Emirates; Al Ahmadi, Kuwait; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar; Manama, Bahrain; and Singapore this June 2024.

Roll of Successful Examinees in the Special Professional Licensure Examination for Architects held on June 16 and 17, 2024 released on June 27, 2024

1        ADIZAS, LEAN  MANGUERA

2        AGRAVANTE, NATHAN FRANCIS  CECILIO

3        ANCHETA, DAN RALPH  MONGAYA

4        ANDES, EMERSON  DE VERA

5        ANTENOR, LUCY MARIE  CLEOFE

6        AÑASCO, DARYL  CELMAR

7        BARTOLATA, ARGEN DARLENE  CAYETANO

8        BERCES, MARVIN  CARGULLO

9        BERMUDO, AINIE FERIENNE  BALMACEDA

10        BITANGCOL, ALLIANA JOIE  PAGLICAWAN

11        BOSQUE, JULIANE ROSE  CARAMAT

12        BUCSIT, JIRAH GRACE  TALACAY

13        CABALES, MARIBETH  DADAP

14        CAGAMPAN, SHARMAINE  EBLAMO

15        CARANGAN, BERNADETTE MYLES  SALCEDO

16        CASTILLO, RONNIE  BINOBO

17        CONTRERAS, MERYLL DIANNE  ANICETO

18        CRUZ, MARIA THELMA  STA.MARIA

19        CUCAL, RAE RANDOLF  SANTOS

20        DE ASIS, RONALD  CAMBE

21        DE CASTRO, CHARLENE MAE  LUCEÑO

22        DE LEON, BRIAN EDWARD  TATOY

23        DEJAROS, ROY LESTER  CHEQUITO

24        DELA CRUZ, MARIVIC  SALAMAT

25        DELA CRUZ, MICHAEL GABRIEL  DISU

26        DELA PENA, NOEL  COSTES

27        DELOBRINO, CECILLE  SANTIAGO

28        DIZON, EUGENE  DEL MUNDO

29        DORINGO, MICHELLE ANGEL  CORRAL

30        DURAN, GLEWYN  CABADING

31        ESPIRITU, MARICAR  AZARCON

32        FELICIANO, BUTCH RYAN  GUIAO

33        FELIPE, ZENNA MARIE  CRUZ

34        GALLO, JUNIELYN  SUAREZ

35        GALUA, DANILO JR  AFABLE

36        GAMBOA, LORENZ AL  BAYSIC

37        GANGAT, REDANTE  BALAGTAS

38        GARCIA, CHRISTIAN AMADO II  AGAWIN

39        GARCIANO, WINDEL  LUCERO

40        GASPAR, JONATHAN  MANGLICMOT

41        GERONIMO, RAYCELYN MAE  BOQUIA

42        GIMENO, DANIZE KATE  MEDULA

43        GUIAO, ONOFRE  BAUTISTA

44        GULAY, SERZEN JAMES  GRAJO

45        GUZMAN, HEHERSON  SENCIO

46        HINOLAN, GEOMELA ROSE  PORAL

47        ILETO, NEWCELYN  AMIGO

48        LATIGAY, VAJNH ADRIENNE  DELGADO

49        LAZARO, AEZEKIELL MARI  ANDREY

50        LEVITA, JOHN KEVIN  BERON

51        LIONG, RIZKA KAMELL  MALBAS

52        LUCAS, ANNE CLAUDINE  ANTIQUERRA

53        LUMAWAG, ANICETO JR  APSAY

54        MALLABO, JAMES RYAN  SARDON

55        MATINING, CHRISTIAN  MARQUEZ

56        MERCADO, SAMANTHA TRIXIA  BARTOLOME

57        MIRANDA, JOEL  CALMA

58        MOLEJON, MELVIN  PEÑA

59        MONJARDIN, PIERRE MICHAEL  MACASA

60        NOVA, MARIA CHRISTINE DIAN  MOSTAZA

61        PADAONG, PRECIOUS ANN  CASTRO

62        PANGILINAN, ADELINE  BARAIRO

63        POSERIO, CYRUS  LEGASPI

64        RACELIS, RANDY  JOSE

65        RAMOS, MILBERT  QUIERRA

66        REAL, TRIXIA MARIE  GUILLERMO

67        REYES, ALEXIS MATTHEW  BELLO

68        REYNO, EUGENE JR.  CATOLICO

69        RIVERA, MARIE THERESE  SALAS

70        ROMANTICO, CHARLES LINCON  BUENAVENTURA

71        RUNTAL, ARIEL  LABRAGUE

72        SANTIAGO, ARCHIMEDES  OXIANO

73        SIMBULAN, ELMER  LORDAN

74        SIONGCO, CRIS JHANE  GARCIA

75        SUBA, ALVIN  VEGA

76        TAGUFA, JANN FIL  PAGULAYAN

77        TORCELINO, MARINELLE  ENDOZO

78        TORRES, ADRIAN  BERMUDEZ

79        TORREVERDE, JOEVARIE  MAGLENTE

80        TUNGOL, ROMEL  GAMBOA

81        UCAB, SAMSON  QUIBLAT

82        UY, MANUEL  REGIO

83        VALEZA, JOHN ELIJAH  BULAWAN

84        VIDAL, ARIES  MARINO

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Nakauyab og marites

May 10, 2024 - 12:00am
Ako diay si Orven , taga Sapangdaku , Cebu City.
May 10, 2024 - 12:00am
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fbtw

Temptasyon sa chix

May 3, 2024 - 12:00am
Ako diay si Charis Mae , taga Barangay Labangon, Cebu City.
May 3, 2024 - 12:00am
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Wagas ra kaayo sa social media

April 26, 2024 - 12:00am
Maayong adlaw , ako diay  si  Keanno, taga Calamba , Cebu City . Lain kaayo ang akong  girlfriend nga si  Kendra  kay  magsige og post sa among sweet photos sa Facebook.
April 26, 2024 - 12:00am
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Itupo sa lain

April 19, 2024 - 12:00am
Maayong adlaw ,ako diay si Jerick V,  usa ka gay, 21 years old ug taga Tisa, Cebu City. Naa ko'y boyfriend , siya si Cedrick ,20 anyos ug taga Guadalupe, Cebu City.
April 19, 2024 - 12:00am
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Smoker ang boyfriend

April 12, 2024 - 12:00am
Ako diay si Perly, taga Tabogon, Cebu .
April 12, 2024 - 12:00am
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Kontrolado sa uyab

April 5, 2024 - 12:00am
Ako diay si NJ, taga Consolacion, Cebu. Taod-taod nami nga nag-ipon og puyo sa akong girlfriend nga si  Niña.
April 5, 2024 - 12:00am
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