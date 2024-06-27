Special Professional Licensure Examination for Architects
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 84 out of 217 passed the Special Professional Licensure Examination for Architects given by the Board of Architecture headed by its Chairman, Arch. Robert S. Sac with two other members, Arch. Robert M. Mirafuente and Arch. Corazon V. Fabia-Tandoc. The examination was held in: Abu Dhabi and Dubai, United Arab Emirates; Al Ahmadi, Kuwait; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar; Manama, Bahrain; and Singapore this June 2024.
Roll of Successful Examinees in the Special Professional Licensure Examination for Architects held on June 16 and 17, 2024 released on June 27, 2024
1 ADIZAS, LEAN MANGUERA
2 AGRAVANTE, NATHAN FRANCIS CECILIO
3 ANCHETA, DAN RALPH MONGAYA
4 ANDES, EMERSON DE VERA
5 ANTENOR, LUCY MARIE CLEOFE
6 AÑASCO, DARYL CELMAR
7 BARTOLATA, ARGEN DARLENE CAYETANO
8 BERCES, MARVIN CARGULLO
9 BERMUDO, AINIE FERIENNE BALMACEDA
10 BITANGCOL, ALLIANA JOIE PAGLICAWAN
11 BOSQUE, JULIANE ROSE CARAMAT
12 BUCSIT, JIRAH GRACE TALACAY
13 CABALES, MARIBETH DADAP
14 CAGAMPAN, SHARMAINE EBLAMO
15 CARANGAN, BERNADETTE MYLES SALCEDO
16 CASTILLO, RONNIE BINOBO
17 CONTRERAS, MERYLL DIANNE ANICETO
18 CRUZ, MARIA THELMA STA.MARIA
19 CUCAL, RAE RANDOLF SANTOS
20 DE ASIS, RONALD CAMBE
21 DE CASTRO, CHARLENE MAE LUCEÑO
22 DE LEON, BRIAN EDWARD TATOY
23 DEJAROS, ROY LESTER CHEQUITO
24 DELA CRUZ, MARIVIC SALAMAT
25 DELA CRUZ, MICHAEL GABRIEL DISU
26 DELA PENA, NOEL COSTES
27 DELOBRINO, CECILLE SANTIAGO
28 DIZON, EUGENE DEL MUNDO
29 DORINGO, MICHELLE ANGEL CORRAL
30 DURAN, GLEWYN CABADING
31 ESPIRITU, MARICAR AZARCON
32 FELICIANO, BUTCH RYAN GUIAO
33 FELIPE, ZENNA MARIE CRUZ
34 GALLO, JUNIELYN SUAREZ
35 GALUA, DANILO JR AFABLE
36 GAMBOA, LORENZ AL BAYSIC
37 GANGAT, REDANTE BALAGTAS
38 GARCIA, CHRISTIAN AMADO II AGAWIN
39 GARCIANO, WINDEL LUCERO
40 GASPAR, JONATHAN MANGLICMOT
41 GERONIMO, RAYCELYN MAE BOQUIA
42 GIMENO, DANIZE KATE MEDULA
43 GUIAO, ONOFRE BAUTISTA
44 GULAY, SERZEN JAMES GRAJO
45 GUZMAN, HEHERSON SENCIO
46 HINOLAN, GEOMELA ROSE PORAL
47 ILETO, NEWCELYN AMIGO
48 LATIGAY, VAJNH ADRIENNE DELGADO
49 LAZARO, AEZEKIELL MARI ANDREY
50 LEVITA, JOHN KEVIN BERON
51 LIONG, RIZKA KAMELL MALBAS
52 LUCAS, ANNE CLAUDINE ANTIQUERRA
53 LUMAWAG, ANICETO JR APSAY
54 MALLABO, JAMES RYAN SARDON
55 MATINING, CHRISTIAN MARQUEZ
56 MERCADO, SAMANTHA TRIXIA BARTOLOME
57 MIRANDA, JOEL CALMA
58 MOLEJON, MELVIN PEÑA
59 MONJARDIN, PIERRE MICHAEL MACASA
60 NOVA, MARIA CHRISTINE DIAN MOSTAZA
61 PADAONG, PRECIOUS ANN CASTRO
62 PANGILINAN, ADELINE BARAIRO
63 POSERIO, CYRUS LEGASPI
64 RACELIS, RANDY JOSE
65 RAMOS, MILBERT QUIERRA
66 REAL, TRIXIA MARIE GUILLERMO
67 REYES, ALEXIS MATTHEW BELLO
68 REYNO, EUGENE JR. CATOLICO
69 RIVERA, MARIE THERESE SALAS
70 ROMANTICO, CHARLES LINCON BUENAVENTURA
71 RUNTAL, ARIEL LABRAGUE
72 SANTIAGO, ARCHIMEDES OXIANO
73 SIMBULAN, ELMER LORDAN
74 SIONGCO, CRIS JHANE GARCIA
75 SUBA, ALVIN VEGA
76 TAGUFA, JANN FIL PAGULAYAN
77 TORCELINO, MARINELLE ENDOZO
78 TORRES, ADRIAN BERMUDEZ
79 TORREVERDE, JOEVARIE MAGLENTE
80 TUNGOL, ROMEL GAMBOA
81 UCAB, SAMSON QUIBLAT
82 UY, MANUEL REGIO
83 VALEZA, JOHN ELIJAH BULAWAN
84 VIDAL, ARIES MARINO
- Latest