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Exam Results

Electrical Engineer Licensure Examination

The Philippine Star
September 9, 2022 | 8:30pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 2,467 out of 4,914 passed the Registered Electrical Engineer Licensure Examination and 2,433 out of 3,857 passed the Registered Master Electrician Licensure Examination given by the Board of Electrical Engineering in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pagadian, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this September 2022.  The result of examination with respect to one (1) examinee was withheld pending final determination of his liabilities under the rules and regulations governing licensure examinations.

Roll of Successful Examinees in the Registered Electrical Engineer Licensure Examination.Held on September 3 & 4, 2022 .released on September 9, 2022.

Seq. No.         N a m e

1        ABAD, JAN ROBIN  OBLEFIAS

2        ABADILLA, JOSEPH  LUBRICA

3        ABALDE, JONIE BERT  SALCEDO

4        ABALORA, MA ALLYSA NICOLE  BARRERA

5        ABALOYAN, JOVEN RHEY  VILLEGAS

6        ABANGAN, JHON JACOB  BALO

7        ABANIEL, JASPER  SEFIL

8        ABANTO, MARRIONE FEYE  VILLOSO

9        ABARICO, EPHRAIM III  BUTALID

10        ABARILLA, KEN HARROLD  BANCOG

11        ABARRO, JUNEL I  FLORES

12        ABBU, KEVIN  ACLO

13        ABDON, JOHN EMMANUEL FRANCIS  TEPICO

14        ABDUL RAOF, SITTIE AINA  MACALAWAN

15        ABDULHAMID, ABDULMOHAIMEN  TINDUG

16        ABE, LHUDIELYN  ILAGAN

17        ABE, MARIELLE  LAPUT

18        ABEJAR, JOHN MARK  TANZO

19        ABELA, JONNAH MAE  DEL ROSARIO

20        ABELLA, RED GABRIEL  VILLANUEVA

21        ABETRIA, JOY  BALANE

22        ABIAD, AIBEN RIC  AÑONUEVO

23        ABIOL, ERICKSON CHARLES  AMANDY

24        ABITO, JOSE RICO  BLANCA

25        ABLAO, GEREMY  VALDEZ

26        ABON, RANNY  ALIMURUNG

27        ABRIL, LUIS BENCENT  TOLOSA

28        ABUBO, VINCENT  ATIENZA

29        ACAIN, CHRISTINE MAE  TAGARO

30        ACASIO, CHRISTOPHER JR  MADERA

31        ACASIO, EMERWIN  GADO

32        ACEBAR, JOHN LLYNARD KENJIE  ZARA

33        ACEDERA, KENN EMMANUEL  MAULION

34        ACIERDA, MARK JORIL  MARTINEZ

35        ACIERTO, CHRISTIAN  PERANG

36        ACIO, MARC JOE  DE GUZMAN

37        ACLAN, FLORENZO MIGUEL  ASEBO

38        ACLAN, GEOFFREY  VALENTON

39        ACLAN, JAMES BRYLLE  CADUNGOG

40        ACOSTA, KARL KENREO  PASCUAL

41        ACOSTA, REEVE  SAN MATEO

42        ACUPIO, JAMES EARL  SADIASA

43        ACUÑA, AARON ED JOSEPH  CABADDU

44        ADAME, JOSHUA PHILLIP  LAGARE

45        ADDA, JULIUS ZARREN  TUPAZ

46        ADDATU, MARK CHRISTIAN  SUAVERDEZ

47        ADEL, KEITH CORNELIUS  BALMES

48        ADION, ROMEL  EVIO

49        ADORA, ANTHONY  PAJANTOY

50        ADORA, JEBOY  MAGBOO                 

51        ADUCAL, IAN  SACRISTAN

52        AGAMATA, EZEKIEL  PARMA

53        AGARAN, MANILYN  BUMATAY

54        AGARPAO, ADRIAN REED  BALAAN

55        AGAUNA, JAYLORD  GUADILLA

56        AGBAY, JAIRUS DARYL  MIRAL

57        AGDA, JHOVIT  AQUINO

58        AGGABAO, JOHN PAUL  PASICOLAN

59        AGLUGUB, ROMEO  MANALIGOD

60        AGRAVIO, JOHN ADRIANNE  SONEJA

61        AGRAVIO, JOHN MARIC  MAGISTRADO

62        AGUADO, CHARLES EMMANUEL  BARREDO

63        AGUAS, RICHARD ALBERT  MACAPAGAL

64        AGUDO, ELAINE KAYE  SOLAR

65        AGUILA, TRACY ANNE  MAUHAY

66        AGUILANA, JUBELEE ANDRAE  TANTOY

67        AGUILAR, RIANNE  QUINIQUITO

68        AGUILLON, ALEXIS  DENOSTA

69        AGUIRRE, ALYSSA ROSE  ESTRELLA

70        AGULLANA, PRINCE REILAND  BAUTISTA

71        AGUMIN, CRYSTAL  OLLAVE

72        AGUPE, NICKY ROSE  MAHIPOS

73        AGUSTIN, RENZ PHILIP  DIEZMOS

74        ALABABA, JOMAR  CASIMIRO

75        ALAGAO, JACINTO ANTHONY  VILLANUEVA

76        ALAMANO, NATHANIEL  BUENDIA

77        ALAMAR, JONAR  NAVARRO

78        ALANO, MARK JERUH  AGUILAR

79        ALARCON, ADRIAN

80        ALBANIEL, DAVE BRIAN

81        ALBERADE, SAMUEL  EBIDO

82        ALBIOR, CHARLES JHOSUA  PANGANIBAN

83        ALBORTE, JERALD  DELA CRUZ

84        ALCABASA, ARADEL  RIVERA

85        ALCALA, LEE-AR  JARAVATA

86        ALCANTARA, CEFERHINO  ABELLA

87        ALCANTARA, KARL ANTHONY  ARELLANO

88        ALCANTARA, MARIE CHRISTINE JOY  AGAS

89        ALCARAZ, JOHN RENZ  CALASAG

90        ALCAUSE, JIMRIX  BERSAMINA

91        ALCOBER, SAM CHRISTIAN  OSMEÑA

92        ALCONCEL, JOSEPH JR  VARGAS

93        ALCONES, ANSELMO

94        ALCOSIBA, JUSTIN  SALGADO

95        ALDANESE, JAMES  VALDELLON

96        ALDAY, JEZA MAE  DIMACULANGAN

97        ALDAYA, CHRISTIAN JOSEPH  GANANCIAL

98        ALDUÑAR, RANIFER  MORA

99        ALEJANDRO, MIKE ANGELO  GUILLERMO

100        ALENTEJO, DARWIN  ARIAS                 

101        ALFEREZ, CATHERINE  ARIZA

102        ALGARATE, LARS ULRICH  FROGOSA

103        ALHAMBRA, JEWEL MADELAINE  SANTIAGO

104        ALIANGAN, ARNYLU ISAAC  ALCARAZ

105        ALICNAS, AGUSTO JR  BUGTONG

106        ALIMUSA, JEROME VICTOR  AGUSTIN

107        ALIPIN, RONALDO JR  SARINO

108        ALIPIO, KENNETH  SONGCO

109        ALIPIO, REXMEL  MELAD

110        ALLANIGUE, SHIMMER  COLLADO

111        ALMARIO, ARIEL  VILLANUEVA

112        ALMARIO, ROLANDO JR  CUNANAN

113        ALMAZAN, AARON STEPHEN  MANALO

114        ALMAZAN, LOUIS KRISTOFFER  POTES

115        ALMIÑE, MARY BEATRIX  SANTOS

116        ALMORADIE, LENIE  BABAYSON

117        ALOJADO, KENNARD  SIBAYAN

118        ALONZO, ALBERT KERVIN  VALLECILLO

119        ALPAY, AEMOND JERSEY  REA

120        ALPAY, JONATHAN  ZURITA

121        ALQUEZA, ALVIENH  DESTACAMENTO

122        ALSONG, JESSIE DAVIE  PALAD

123        ALTOBAR, JUNJIE  SEBOTE

124        ALTURA, NENNCYLEY  BENEDICTO

125        ALVAR, RICKSON  DACOY

126        ALVAR, RYAN FRANCIS  NER

127        ALVAREZ, ERNIE  INGATAN

128        ALVIOLA, JOHN PAUL  VIENTE

129        ALVIS, THOR JULICER  AMPIL

130        AMADO, LESTER  DOCIL

131        AMADOR, CHRISFER JEFF  PIAMONTE

132        AMADOR, WILLARD  DELA ROSA

133        AMARO, CHERRY LOU  AMATRIL

134        AMBAL, ALDRIN  ARCHIVO

135        AMODIA, FRANZ DALE  MATUNHAY

136        AMON, VAN ERIC  SAYAT

137        AMONGO, RENATO JR  FAJUTINA

138        AMOYAN, ALDWIN  ACOSTA

139        AMPATIN, JOHN PAUL  BIRON

140        AMPER, JUNAS  JANDAYAN

141        AMPOLOQUIO, GRACE  TACULAO

142        AMURAO, NIKKO  CLEOFE

143        ANAY, AMIEL OHWEEN  BAYAS

144        ANCHETA, MARK VINCENT  FELIX

145        ANCLA, BOYET  BOLANIO

146        ANDAL, MYCA PRENCE  PEJER

147        ANDIG, REYNARD  MONTAÑA

148        ANDOR, LARRY  FRANCISCO

149        ANDOY, JANILLA MIKKA  GADAT

150        ANDRADA, SHAMS  DEJANDO                 

151        ANDRADE, DAVE  AGUIHAP

152        ANDRES, JERALD PAUL  ONGCOL

153        ANDRES, JOHN RICK  DAGURO

154        ANDRES, JUAN CARLOS VENICIO  AMURAO

155        ANDRINA, AIKE DARREN  DALAG

156        ANGANGAN, JAY BHON  VALDEZ

157        ANGELES, FEBREW BENIGNO  MOLINA

158        ANGELES, LLOYD ALLEN  MARBELLA

159        ANGELES, MARIUS ROMEL  BON

160        ANGELES, SETH COURAGE  HUISO

161        ANI, ELLAYNE JOY  MACARAIG

162        ANSAY, CADMIEL JAXTER  ALCOREZA

163        ANTASUDA, GRANT BARRY  SARIGUMBA

164        ANTONIO, IAN JONATHAN  MENDOZA

165        ANTONIO, JEROMY  TAGALOGON

166        ANTONIO, JOSHUA  LONTOC

167        ANTONIO, LORD WALLIE  REGACHO

168        APALACIO, VON LOUIE  YABUT

169        APALE, JEFF DOMINICK  DANO

170        APALLA, REYMAR  GALIZA

171        APDAL, DANICA GRACE  HIYAN

172        APODERADO, KIM JOHN  LUMAIN

173        APOSTOL, MARK ANGELO  HADAP

174        APUHIN, EDBERT ALLAN  ARGEL

175        APURA, JASH KIRBY  ABARO

176        APUYAN, JOHN JORIE  MONTEROYO

177        AQUINO, DAVID GABRIEL  QUINTO

178        AQUINO, JIAN MATTHEW  DUNGCA

179        AQUINO, JOSHUA  MABINI

180        AQUINO, JOSHUE RYAN  DAMIH

181        AQUINO, LOUIS ARON  BALUYUT

182        AQUINO, MARK CHRISTIAN  CAVINTA

183        AQUINO, MARVIN  ADE

184        ARASA, BRIZLE  NORIEL

185        ARAÑA, ROMULO REY  AVENIDO

186        ARAÑAS, EMILIO GERARD  VILLAMOR

187        ARCALA, HOWELL  AGUSTINES

188        ARCANA, MARLENE  ANUCOP

189        ARCAY, OMAR  YUMOL

190        ARCE, JOHN MATTHEW  GUERRA

191        ARCEGA, REYNALDO JR  ALCANTARA

192        ARCEO, JOHN PAUL  SECUSANA

193        ARELLANO, AMELYN  ALBA

194        ARELLANO, JAN LLOYD  LUBATON

195        ARELLANO, JOEMARI  TOVERA

196        ARELLANO, RAYMOND  PATEÑA

197        ARELLANO, RONELIO  MILLARES

198        ARENAS, JOHNEIL  RODRIGUEZ

199        ARGANA, ALFRED  CARPIO

200        ARGAWANON, LUZGENITO JR  BRIZO                  

201        ARGENTE, ADRIAN PAUL  MADRID

202        ARGUELLES, JEGS  BASA

203        ARIAS, KARIZZA MARY RUTHIE  GREGORIO

204        ARISTON, DANLEE  PARCIA

205        ARIZALA, HARVAY IANNE  AUM

206        ARJON, CRISTY MARIZ  ORAG

207        ARNISTO, BRYAN GIUSEPPE  CORONADO

208        ARNIÑO, ALIZA  ESTABELLO

209        AROT, MARK ANGELO  CUIZON

210        ARPILLEDA, VANRAM JUN  EMPINADO

211        ARQUERO, STEPHANIE JANE  GATCHALIAN

212        ARROYO, GUILLAUME  PELAEZ

213        ARTIEDA, JEFFREY  CHAVEZ

214        ARUGAY, CARL ANGELO  DIONARCE

215        ARZADON, KING JOSHUA  DULDULAO

216        ASAS, JOMARI  PIZARRO

217        ASESOR, FRANCIS LOUIS  NUERA

218        ASETRE, JOHN JACOB  GA

219        ASI, ABIGAEL  COMO

220        ASIS, CZYLINE MAE ANGELINE  GANOTISI

221        ASTROLABIO, VLANZ  EPISTOLA

222        ASUNCION, IAN YZRAEL  POLON

223        ATAL, MILROSE  ESCASO

224        ATENCIO, MARK FRANCIS  LEGENCIO

225        ATIENZA, RENEL RAIAN  DE CHAVEZ

226        ATIZADO, REYNALD  MENDEZ

227        ATOMPA, NOLI JAREN  JUSTO

228        ATUTUBO, JOHANNES ED  PINCA

229        AUSA, JERICK ANN  DALUZ

230        AUSTRIA, FILOMENO JR  LOPEZ

231        AUSTRIA, JOE MARIE  HERMOGENO

232        AUSTRIA, MC KINLEY  FAJARDO

233        AVES, JOBEL  BIÑAS

234        AVILA, LIEZEL  SARMIENTO

235        AYAPANA, DANNEY MAE  BALILI

236        AYCARDO, KRISSA MAE  GOJIT

237        AYING, CRISTOPHER  MAGHANOY

238        AYUBAN, JAN CARLO  VERBO

239        AÑONUEVO, RUSSEL  FLETE

240        BABEHIS, DIANE  MENDOZA

241        BABIA, JOSHUA MIKO  SABUGA

242        BABIJIS, RODRIGO JR  ORTUA

243        BACALSO, EDRALIN  PEÑA

244        BACALSO, JESSA  GERNALE

245        BACAS, IRENE MAE  DELAGUIRON

246        BACATAN, KENT  PATENIO

247        BACATIO, SAULO JR  UBAS

248        BACAY, ACE TRISTAN  ATIENZA

249        BACAY, BERNADETTE ALLEN  ESCUETA

250        BACAY, RICKY JONES  YBAÑEZ                  

251        BACILES, HANZ GIUSEPPE KELSEN  ANDRES

252        BACONGA, WILBERT  GUILLANO

253        BADOL, FREDERICK  NGALAD

254        BADUA, HANAH  BARCELONA

255        BAGARENO, ARVIN  PERALTA

256        BAGUI, GERIC  BASIT

257        BAGUIO, JOHN CHRISTIAN

258        BAHAN, BRENAN  CALPO

259        BAJADA, JERSON JOSHUA  CAÑETE

260        BAJEN, CYREL  DELOVERJES

261        BALAGTAS, ALDRIAN  VINUYA

262        BALANLAY, MARK CLITO  CABAGTONG

263        BALANQUIT, CHRISTINE CIELLEN  LUNA

264        BALASANOS, MAYBELLE  TAMPILEC

265        BALBASTRO, JOHN  CAPONPON

266        BALBASTRO, MARVIN  PANGANIBAN

267        BALBEDINA, JAN REY  BERJA

268        BALDOMAR, NICO  TRAJANO

269        BALDON, JUDE RENZO  DELICANA

270        BALDONADO, CHARLES  PADERANGA

271        BALIDIONG, TRISTAN KYLE  ALBERO

272        BALITON, FLORANTE JR  CRISTOBAL

273        BALLATONG, KIMBERLIN  BALINDAN

274        BALLESTEROS, MARK LESTER  SOMERA

275        BALLESTEROS, RAMON MARCO  VILLAFUERTE

276        BALLETA, ALDRIN  NALAZON

277        BALMACEDA, ISIDRO  ASEJO

278        BALMES, SONNY BOY  PEREZ

279        BALOLOY, JETHRO GIUSEEPE  TAN

280        BALOTCOPO, MARIYLL NIKKI

281        BALTAZAR, TEDMAR BRIAN  ESPINOSA

282        BALUSCANG, FRANCESS-ANN  CALIZO

283        BALUYUT, REYAN LOUISE  CAWIT

284        BANDEJEZ, LALYN  DALWAMPO

285        BANDILLA, WARREN  FAVILA

286        BANDO, JESEH EMMANUEL  GAMBOA

287        BANDOY, ROMEO JOSEPH JR  MALINTAD

288        BANGERO, RYAN  PRADO

289        BANGGAWAN, HANNA ROSE  VINLUAN

290        BANGHIT, JOHN NICO  VIDANES

291        BANOG, BRANDON  BASITAO

292        BANTOLINAO, VINCENT JOHN  VISTO

293        BANTOTO, MARK JOSHUA  GACHO

294        BANTUGON, VANESSA  BERON

295       BAOBAO, MICHAEL GINMAR  GANZON

296        BAPTISTA, DIETHER  BASILIO

297        BARATA, ARIEL JR  VALENTOS

298        BARCELONA, CAMILLE KAYE  DELA CRUZ

299        BARDINAS, MARLO  ENAD

300        BARING, JENNEL  ALMODAL                 

301        BARLONGO, KIM SHERWIN  ALLAS

302        BAROTILLA, CARL JORDAN  BANDA

303        BARQUILLA, KLYDE  REBAYA

304        BARQUILLA, MERIZ DENNIS  MEDRANO

305        BARRIENTOS, FRANCE JOSHUA  GIPGANO

306        BARRIENTOS, RUDOLPH CARL  EVORA

307        BARRUGA, VICTOR JR  BRAGASIN

308        BARTIDO, RIVENN EDUARD  DIZON

309        BARTOLOME, JUAN PAOLO  PALAD

310        BASCO, MA DECERILLE  DE LUNA

311        BASILONIA, MARK  RUÑA

312        BASSIG, GEORGIE  ALLAM

313        BASTASA, LOREN  SALVADOR

314        BATAC, CHRISTIAN DOMINIC  REGALA

315        BATAC, JOHN LEIRON  SANTIAGO

316        BATAN, MARK RUZZEL  LOTA

317        BATERINA, MARK WENDEL  RAYMUNDO

318        BATIANCILA, FHYSAL MARCH  QUILANG

319        BATIN, GERMENIO  ESTEVES

320        BATRALO, MICHAEL JR  RODIL

321        BATUAMPAR, MOH'D HASHIM  SARIGIDAN

322        BATUHAN, ANTOINNE CARL  VERGARA

323        BAUTISTA, DAN IRVIN  LANGAMEN

324        BAUTISTA, EUGENE CLARK  PAGALLAMMAN

325        BAUTISTA, JOHN JAY  ABAYA

326        BAUTISTA, KIEL ROBERT  GARCIA

327        BAUTISTA, MICHAEL FRANZ  PORQUILLO

328        BAUTISTA, MICHAELA CHRISTINE MARIE  ALARMA

329        BAUTISTA, RICHARD  JACINTO

330        BAUTISTA, VANNY ROSE  BALMES

331        BAUTISTA, WILSON  PANGANIBAN

332        BAUTRO, HASTLEY KIM  REGINO

333        BAYLEN, DUSTIN  MACATANGAY

334        BAYLON, MARTIN JR  DOBLON

335        BAYLON, RUSSELL  BELARMINO

336        BAYSA, CHRISTIAN  LARIOSA

337        BAÑARES, DANIEL  DEOCAREZA

338        BAÑAS, GERRO  MANDARIO

339        BEATO, FRANZ JOSHUA  PORMALEJO

340        BEATO, TRIXIE LYKA  CASPE

341        BEDICO, LANCE  RAMOS

342        BEJARASCO, RIKKI JADE  AMPONG

343        BELARMINO, MARK JUDE  AM-IS

344        BELDAD, ANGEL MARK  OLAEZ

345        BELEGA, DREXELL  ESTRADA

346        BELEN, JOHN LLOYD  OLLA

347        BELISON, CARLO  BERONIA

348        BELLEZA, RONY JESSELLE  CLAVECILLAS

349        BELMONTE, JAMISON  ROSELL

350        BELTRAN, JASON BRYAN  CAYABYAB                

351        BENAVICE, DENNISE FAE  CABREROS

352        BENDIJO, ANGELICO SHANNON  MONTEGREJO

353        BENDO, JOSHUA KARLO  DALA

354        BENDOY, ELESTER  GALICIA

355        BENITEZ, MARC KEVIN  EMPRESTITO

356        BERAME, JAYVEE  BRAGAT

357        BERGANOS, ALLAN RAY  MANALO

358        BERINGUEL, ARMAN  PARAGATOS

359        BERJES, JOEANE  ALMADEN

360        BERMEJO, ADRIANSON  GASCON

361        BERMUDO, JESUS RAPHAEL  PARAS

362        BERMUDO, MIGUEL ALBERT  PARAS

363        BERMUNDO, LEONARD  BALBIDO

364        BERMUNDO, WILSON  ARCOS

365        BERNABE, EDRIAN BHOI  DIZON

366        BERNAL, KIM DOMINIC  SALIDO

367        BERNANDINO, PRINCE ONEMIG RED CHIPPER  CALAUNAN

368        BERNARDINO, NEIL PHILIP  CABRAL

369        BERNARDO, ALLYZAH MAE  ILUMIN

370        BERNARDO, JOHN-REY  GARLOTA

371        BERNARDO, MANNIMON  GRATIL

372        BEROG, DONNIE BON  LAGUDA

373        BERTULFO, ALFERNEE  MEDINA

374        BESARIO, KOBY NEIL  TANTOY

375        BIATINGO, JEROME  PORLACEN

376        BICOL, PATRICK ROMIEL  SANDOVAL

377        BIELGO, JEZREEL  FIGUERAS

378        BILLETE, SHAUN JAYVEE  SEMBRANO

379        BINAL, ROEL  BADILLA

380        BINANLAO, MARCINDYMEL  GALVEZ

381        BISMONTE, JOSHUA RAPHAEL  RUALLO

382        BISNAR, ADRIAN KERR  ELLO

383        BIZARES, GERSON ASRIEL  GALVEZ

384        BIÑAN, LEONIL JR  IBAÑEZ

385        BLAZO, ARNULFO JR  SABLANDE

386        BO, JOHN HARVEY  LLAGUNO

387        BOBILA, TOMAS JR  CATUBAY

388        BODEGAS, JOHN ACE PATRICK  DERILON

389        BOFIL, RAMON JR  PORQUE

390        BOGNOT, JOHN REY  REYES

391        BOHOL, TRISTAN JOHN  RECAMADAS

392        BOLANIO, FERGUS  DESEO

393        BOLARIO, JOHN FRED  ALVARAN

394        BOLAÑOS, KENGELO MARCO  BACULIO

395        BONDAD, JOHN PATRICK  MALIGAYA

396        BONDOC, RENZ EDGARD  CANLAS

397        BONGABONG, JOEY NEL  GRUEZO

398        BONGOLAN, MARK DHARON  SALARZON

399        BONGON, MARK KENNETH  CAÑETE

400        BONHOC, RICKY JR  CARPIO                   

401        BONTILAO, KIMBERLY  SALVA

402        BORELA, PATRICIA MARIE  PASCUAL

403        BORINAGA, VINCENT GARRY  SABERON

404        BORITO, JOHN PAUL

405        BORJA, CLARISSE ANNE  SIA

406        BORJA, GENO  URBANOS

407        BORJA, KATHLEEN  BANTOG

408        BORONG, BONIVI  GORES

409        BORROMEO, CHRISTIAN EARL  BUCASAS

410        BRAGADO, REINEL  MONSEJOS

411        BREGANZA, GIRALDO  ABUCAYON

412        BRIONES, JOYCE  DEL CASTILLO

413        BRIONES, NINA JOJIE  BORBOR

414        BRIONES, RICHARD DEAN  MAGUNDAYAO

415        BRONDIAL, JHON MARCO  CANON

416        BRUA, BETH ANNE  POLANCOS

417        BRUAN, JOHN PAUL  PEÑA

418        BUAN, JOECEL  SUNGA

419        BUARON, JES DAVID ADRIEL  RAMIREZ

420        BUCARILE, JAN DAVE  OBCIANA

421        BUENAFRANCISCA, JERICHO  ARANDIA

422        BUENO, ALVIN JAY  RAYOS

423        BUGAOAN, JUSTIN RAY  FLORA

424        BURGOS, ROSELLE  MARANAN

425        BUSEL, RENERO  PECHERA

426        BUSTAMANTE, LEANDRO  NATIVIDAD

427        BUSTARDE, KIMBERLY ANN  BRAVO

428        BUTAD, JOSHUA  LAMOSTE

429        BUYAT, IRISH ROSE  BELGICA

430        CAALEM, JOHN PAUL  HADOYPA

431        CAAY, IAN CHRISTOPHER  LANTACA

432        CABACTULAN, SHIELOU  ENERIO

433        CABACUNGAN, DANIEL  PLAN

434        CABADIN, MICHAEL JOASH  SALAZAR

435        CABADING, HARVEY KIM  EVANGELISTA

436        CABALLEJO, ALYSSA NICOLE  NAMION

437        CABALLERO, JONAH  GALAPIA

438        CABALQUINTO, VINCENT

439        CABANTAC, LAWRENCE JOHN  FABRE

440        CABARRUBIAS, JONARD  TORRES

441        CABASA, ROMMEL  AGPAWA

442        CABASAC, ALDRIAN  CELESTE

443        CABASON, ALJHON  VIRAY

444        CABATUAN, ALBERT  UNDANG

445        CABEGUIN, HEMSTON  INTO

446        CABICUNGAN, MARK KLEVIN  SUGUITAN

447        CABIGAN, FRANCIS JEREMIAH  CUANANG

448        CABIGAO, RACHEL JAE  TABUJARA

449        CABRAL, MARK ALDRIN  GAMBOA

450        CABRAL, ROBERT IAN  DE LEON                 

451        CABRERA, ADRIAN  ULANDAY

452        CABRERA, MARK ANGELO  CABANG

453        CABREROS, RAVEN PEARL  GATCHALIAN

454        CABULAO, RUDGEN ANTHONY  LUMIO

455        CABULAY, JHON KHENETTE  DEMDEM

456        CABUS, ARCHIE  MACAWILE

457        CABUSAO, ALLAN JASPER  OLAIVAR

458        CABUSAS, KENN NOEL  CARILLO

459        CABUSORA, MARY ROSE  CLAUS

460        CABYAO, FRANCIS RAYMOND  BOLA

461        CACANANDO, DANICO  LAMBENICIO

462        CACANANDO, DANIEL LEE  VERGEL DE DIOS

463        CACHERO, ALMAR JESSILO  LECCIONES

464        CACHO, WONNA MAY  GREMIO

465        CADELIÑA, CHRISTEIN  ACAPULCO

466        CADIZ, BREXTER  MALABJA

467        CADUNGOG, MARICAR  CASTILLON

468        CAFUGAUAN, EARL KENNETH  BUTAY

469        CAGA, DALE JAY  OLE

470        CAGAS, CARLO  GALANIDO

471        CAGATAN, GUGMA  OBNIMAGA

472        CAGATIN, EDMAR DAVE  LOFRANCO

473        CAGUD, JAY MARK  ALSON

474        CAGUROL, ROSELITO  SABALO

475        CAIGA, SARAH CLARISE  PERAMO

476        CAJARO, NIÑO NESTLE  CHEE

477        CAJIGAS, KELBY ALLEN  POBLETE

478        CALAGO, PAULO  BARIQUIT

479        CALAGUAN, RUANGELI  IRINCO

480        CALAGUE, VIRGILIO JR  GOMEZ

481        CALAMCAM, MARK ANTHONY  RODRIGUEZ

482        CALANTES, MON DAVE  CASTRO

483        CALANTOC, CATHLENE  MUNDA

484        CALAQUE, JEVAN  AYCO

485        CALATRAVA, RITZ JADE  SEGUI

486        CALDERON, BRYAN  MONSANTO

487        CALIG-A, JEFFERSON AUDREY  ORQUE

488        CALILAN, MARK ANTHONY  ANDRES

489        CALILAO, CYRIL  NON

490        CALINGASAN, MARY JANE  RAMOS

491        CALIXTERIO, ROMMEL  SOTELO

492        CALLANGA, REGEN POL  CABRERA

493        CALLOS, BEETHOVEN  OLAES

494        CALMA, ROYCE BRYAN  CABALU

495        CALUMPIANO, CHARLON  GIANAN

496        CALUMPITA, ZOREN  ROA

497        CALUNSAG, JUMAR  OSMA

498        CAMA, JERVIS JOHN  AGUENZA

499        CAMANCHO, MARY LILIOSA ANGEL  TULBO

500        CAMANSA, JOHNNERELL  INGCOG                  

501        CAMARTIN, MARCO WENCESLAO JR  VALLAR

502        CAMELOTES, KEVIN  TANZO

503        CAMPO, MARK JHUN  CASTRO

504        CAMUS, KENNETH  SANDICHO

505        CANARIA, NEIL VINCENT  OBAN

506        CANAVE, MARLON JULIAN JR  BUCSIT

507        CANDARI, ZOEBELLE  DELOS REYES

508        CANDIDO, CHRISTIAN  AGUDA

509        CANILLO, JAY  MAHILUM

510        CANINO, REDEN  MANAOG

511        CANLAS, KING ARNIE  URETA

512        CANO, ALNIE MAE  TOLENTINO

513        CANO, NEREUS  MARTINEZ

514        CANO, ROMMEL JOHN  DELOS SANTOS

515        CANTANO, JOHNLEN  PESCADOR

516        CANTINA, JEFFREY  GUEVARA

517        CANUBAS, JHUN CARLO  ABRIO

518        CAPADOSA, JOYCIE  ARAÑADOR

519        CAPATE, JEROME  CAPARROSO

520        CAPISTRANO, DEXTER  EUBION

521        CAPISTRANO, MA. VERONICA  BARCELA

522        CAPOY, ALJOHN  MAGAHIS

523        CARAGOS, JOHN MAVERICK  VALENZUELA

524        CARCAGENTE, MARLOU  PACAÑOT

525        CARCUEVAS, ROD MHARK  CABALQUINTO

526        CARDEL, JOHN MARTIN RAPHAEL  DY

527        CARDUCE, JOHN LESTER  BASILOY

528        CARESUSA, SANDAE JR  SANTOS

529        CARIN, FRANZ KINGSLEY  MADRIO

530        CARISMA, CHESED JOHANNES  MONTOYA

531        CARIZON, KIM BRYAN  CUAJAO

532        CARIÑO, MIKE  ANDOY

533        CARMEN, ELDRICK  MANUEL

534        CARMONA, EDCEL  VILLION

535        CARMONA, QUINCY  COLOCAR

536        CARO, LOWELL JAMES  CELOCIA

537        CARREAL, JOHN PHILIP  LOPEZ

538        CARTAGENA, KENT MARTIN  DANDAN

539        CASIL, BENJIE MAR  CORBILLON

540        CASIO, MARIA IGNACIA  REASOL

541        CASPE, KARIZZA  LINTAG

542        CASPE, SHERWIN  CABALONA

543        CASPILLO, CHRISTIAN PAUL  CLAMOCHA

544        CASTALONE, ANDREI  UBAYAN

545        CASTAÑEDA, JAMES CARLO  JAMER

546        CASTAÑEDA, NIKKO  TAN

547        CASTILLO, DAVIDSON  SALGADO

548        CASTILLO, ENGEL JUSTINE  OCAMPO

549        CASTILLO, ERWIN  MANLAPIG

550        CASTILLO, JESUS II  MIRAS                   

551        CASTILLO, JOHN PAUL  DE TORRES

552        CASTILLO, JOSHUA  ESGUERRA

553        CASTILLO, MIGUEL  MAGSINO

554        CASTILLO, RJEN CHRISTOPHER  REMOROZA

555        CASTRO, JOSHUA RAFAEL  BARONGAN

556        CASTRO, RYAN ANTHONY  POLISTICO

557        CASUPANAN, JOHN MICHAEL  CASTRO

558        CATAGA, EVELYN  DELA CRUZ

559        CATUBAY, NOEL JR  ECIJA

560        CAUILAN, ALVIN  CUSIPAG

561        CAUNCA, JOHN FRAXILES  LABINDAO

562        CAVALIDA, CHRIST MARK  TUDIO

563        CAVERO, CRISTINE MYCA  LAMSEN

564        CAWAGAS, VON CARLO  RAMOS

565        CAÑETE, JOHN CARLO  TAJO

566        CAÑETE, PAUL ROQUE  LUMONGSUD

567        CEBU, LAWRENZE  GORDO

568        CELESTE, CHRISTIAN ROY  GONZALES

569        CELESTE, JAN MICHAEL DAN  ORDOÑEZ

570        CELESTIAL, JAY MARIE  REVILLA

571        CENDAÑA, JOHN PHILIP  POQUIZ

572        CENIZA, ZENDDY CRYSTAL  ROA

573        CEPE, RALPH CALVIN  ANDRES

574        CEPEDA, JACK  ABOGADO

575        CERAOS, ALFREDO JR  SAYLOLA

576        CERBO, MCLEY JUN  DAYUDAY

577        CERDEÑA, RANDOLF  CABUDSAN

578        CERILO, CHRISTIAN  RABANAL

579        CERRADO, ANTHONY  SIPAT

580        CES, MA ROSA JOVELYN  NAJERA

581        CESTINA, CRYSTAL JADE  ANDRADA

582        CHAN, DANIEL ERICSSON  BATU

583        CHAN, JACKY JONATHAN  ESPOLONG

584        CHATTO, HERMIN JOHN  CERVANTES

585        CHAVEZ, ERICH LUKE  BACRANG

586        CHAVEZ, MARK JUSTIN  OSEA

587        CHOCCAY, KELLY JONES  AYAT

588        CHU, SEAN ANDREW  DE GUZMAN

589        CHUA, PACIFIC  DUNGCA

590        CIANO, APRIL  SUANDING

591        CINCO, GASPAR DALE  LAGONOY

592        CIRUELA, FRANK ANTHONY  MORALES

593        CLAMAR, JAIME III  ZAFRA

594        CLARETE, MA TRISHIA MAE  HERNANDEZ

595        CLARITO, DENZEL  CABALLERO

596        CLAROS, KENDALL  NARVASA

597        CLAVECILLAS, MARIEL KACY  LIPIO

598        CLAVERIA, IRESON  AREJA

599        CLORES, SIGMON  SUAREZ

600        CLOSA, EARL LANCE  MAPUTI                 

601        COBACHA, CHRISTIAN RHEY  LAZARTE

602        COBILLA, DELYMHAR KIM SHIENE  ALICANDO

603        CODILAN, VINCELOYD  SEREVILLA

604        COLANAG, JEDAIAH  ESTOMAGULANG

605        COLE, KARL JUSTINE  MAZA

606        COLLADO, PAUL JHON  ELMAGA

607        COLLANTES, NIÑA JOY

608        COLLERA, EUGENE  REYES

609        COLOCAR, DARYL  BONGABONG

610        COMA, JERALYN  AMION

611        COMPAÑERO, CARYL ANN  LUBANGA

612        CONCEPCION, CHRISTINE  FLORES

613        CONCEPCION, EDMARJANE  CORDERO

614        CONCEPCION, JEZREEL  FRANCIA

615        CONCEPCION, LOUISE KRISTIA  CRUZAT

616        CONDE, ROMEL  NAYON

617        CONDUCTO, CARINA FAYE  LAGURAS

618        CONSTANTINO, DANIEL  MADERAL

619        CONSTANTINO, IRA  MAPUTI

620        CONSUELO, RODEL  MARTIN

621        CONSUNJI, ANTONIO JR  PEÑA

622        CONTIG, ROY  NANGANDONG

623        CONTRERAS, ANTONIO MIGUEL  VILLENA

624        COPUYOC, CHESTER JOSEPH  GO

625        CORACHEA, IVAN JESS  HERNANDEZ

626        CORDOVA, AL JHON  DONAFELIS

627        COREA, FEDERICK  GAÑO

628        CORILLA, ROLLEY CHRISTOFFER JAN  CASERES

629        CORNELIO, KEANU REEVE  UBALDE

630        CORNELIO, KEVIN  MIRALLES

631        CORONADO, LEONARD CHRISTIAN  DIALA

632        CORPUZ, JAMES ANDREW  DOMA

633        CORPUZ, JASPER  ILUSTRADO

634        CORPUZ, JOEMARI  RODRIGO

635        CORPUZ, MICHAEL VINCE RENE  CORRALES

636        CORRAL, ROJEAN  GARGANERA

637        CORREA, LOUIE  VINLUAN

638        CORREOS, JEROME  NIDUAZA

639        CORTES, MARJORIE  BELO

640        CORTEZ, EUGENE EMMANUEL  DE GUZMAN

641        CORTEZ, EUSEBIO E-JAY III  LAGASCA

642        CORTEZ, HEIDI ANN  LEYSA

643        COSIDON, MACKY  BANGANAN

644        COSTAN, JOHN MELVIN  SUELLO

645        COSTUDIO, MARK NIÑO  MAMANAO

646        COTAYAN, GERALD  CARBONILLA

647        COYAM, ACE VINCENT  DUMON

648        CRAMPATANTA, RONNIE JUN  CAGAS

649        CRISTOBAL, CHRISTIAN  GARCIA

650        CRISTOBAL, FAITH IRIS  VILLANUEVA              

651        CRUDA, ALLAN JR  TITOY

652        CRUZ, CAMILLE  VILLANUEVA

653        CRUZ, ERVIN DANIEL  SANTIAGO

654        CRUZ, JEAN CARLO  DE VILLA

655        CRUZ, JERONE PHILLIP  CALUAG

656        CRUZ, JOMARI  KUIZON

657        CRUZ, MARTEEN NOEL ANGELO  ESTRELLA

658        CRUZ, MIKE KRISTOFFER  LEGASPI

659        CRUZ, PATRICK ADRIAN  PARUNGAO

660        CUARESMA, JHON LLOYD  TIMBAL

661        CUARESMA, REJOHN DALE  VILLARIN

662        CUARTO, ALBERT  AMOTO

663        CUBAR, ANFERNEE  PETEROS

664        CUDAL, MARJORIE  MADRIAGA

665        CUENCA, SIRACH  BUENO

666        CUETO, CATHERINE  CELIS

667        CUEVA, REYNALDO JR  VILLAERA

668        CUMIGAD, JOSHUA FRANCES  MOLO

669        CUNANAN, JON DENVER  AGUILAR

670        CUNANAN, RICO  GARCIA

671        DABLE, MARTIN  DATO

672        DABU, DAVE DANIEL  MANALANSAN

673        DACALOS, ADRIAENE RAVEN PAUL  ABAYATA

674        DACANAY, RODRIGO JR  REDONDO

675        DACLES, JOMAR  JABIÑAR

676        DACURO, JEZER  ALEA

677        DAGOSIN, CLARISSE  PALITO

678        DAGPI, MYKHO  SEMETARA

679        DAJA, JHONAS  PALMA

680        DAKIS, NEIL WILBERT  GALGO

681        DALANG, RYAN JAKE  DOCGAN

682        DALANGIN, JOHN LUIGI  CASTILLO

683        DALAWAMPU, KATE LOUISE  HERNANDEZ

684        DALAYOAN, GERALD  DE GUZMAN

685        DALDE, MARIAN  DIOLATA

686        DALISTAN, BRYAN ISRAEL  MATIAS

687        DALIT, RENZ MAR  ASUG

688        DALUMPINES, ANDREW DOMINIC  KALATA

689        DAMIL, PAUL ADRIAN  CALIMAG

690        DAMPIL, RALPH LAWRENCE  AGUIRRE

691        DANGANAN, ADIEL JR  ATE

692        DAPADAP, KAY WENDY  LAYNESA

693        DAPAT, JAY LESTER  ESNARDO

694        DAPUYEN, JEFF  SOLIS

695        DAROY, JEANNALYN  MAÑO

696        DATOR, MERRY ANN  LINAB

697        DAVALA, KENT HAROLD  CORNETA

698        DAVID, ALFRED  DICHOSO

699        DAVID, JHON CARLO  CASTRO

700        DAVILA, ALBERTO JUN JR  POMBO                   

701        DAYANDANTE, JANENE  NASOL

702        DAYAPAN, HANS JERALD  ANTONIO

703        DAYATA, ENRI  BARRIENTOS

704        DAYDAY, JERCHIEL

705        DAYO, GINO ANTHONY  SAN ANDRES

706        DAYO, STEPHEN  RUZ

707        DAYRIT, ARNIE BRYAN  RAMOS

708        DAZA, JOSHUA  BUGAYONG

709        DE ASIS, GEO AUDRY  CINCO

710        DE CASTRO, AIELENE KRISTEL  ARQUILLO

711        DE CASTRO, GABRIEL  ILAGAN

712        DE CASTRO, MARK LAURENCE  VILLAFRANCA

713        DE CASTRO, PAMELA  MEDALLA

714        DE CHAVEZ, CHRISTIAN  CALAGUAN

715        DE CHAVEZ, DARREL JAY  ACUÑA

716        DE CHAVEZ, NOVY MAE

717        DE CLARO, ELLAINE  PEREZ

718        DE CLARO, IAN MATTHEW  HUERTO

719        DE DIOS, JEDIDIA  DADIOS

720        DE GALA, JOSE FERNANDO  DULCE

721        DE GRACIA, ROBERT BELLAMY  SABIO

722        DE GUIA, MICHAEL MAR  CAPAWING

723        DE GUZMAN, ARNEL  SOLAYAO

724        DE GUZMAN, JHOMER  BUENO

725        DE GUZMAN, MA. CHRISTINA  CARRASCAL

726        DE GUZMAN, MHARLEI  CURATO

727        DE GUZMAN, NEIL ZACHARY  SARGENTO

728        DE GUZMAN, RAE BENZON  DIMALIBOT

729        DE GUZMAN, RODOLFO IV  LAYUG

730        DE GUZMAN, RONAN ANGELO  MAIGUE

731        DE GUZMAN, UKIELLE  TEJADA

732        DE JESUS, GEMMO VICENTE  SONZA

733        DE LA PEÑA, ROBERT HARVEY  RIVAS

734        DE LA ROCA, KIM BRYAN  BALIWAS

735        DE LEON, HARVEE  GONZALES

736        DE LEON, JADE  NAVARRO

737        DE LEON, JOERGE BRYAN  CORDERO

738        DE LEON, JOHN MARK  LIMOS

739        DE LOS REYES, MA CORAZON  DIMARUCUT

740        DE RAMOS, AYLAH MARIZ  OSEA

741        DE SAN JUAN, CHRISMARK  ODASCO

742        DE SAN PEDRO, JOHN MHELCON  YLAYA

743        DE UNA, DAVID JOHN  SABADO

744        DE VERA, JORLAN  DELA CRUZ

745        DE VERA, MAGDALENA  BORAC

746        DE VERA, MARK ANGELO  SARIAS

747        DE VERA, MOISES  CATANGOGAN

748        DE VICENTE, EDWIN JR  LACUÑA

749        DE VILLA, RONALD RYAN  ANDER

750        DECOSTO, ITHAMAR  PELAYO                  

751        DEDICATORIA, MICHAEL ANGELO  ORTEGA

752        DEGAMO, RAYMARK  MILAR

753        DEGRACIA, JOSHUA  JAYONA

754        DEIPARINE, OBREN JAMES  KANGLEON

755        DEJANO, JERICO  ESTILLORE

756        DEJAÑO, ZANDRO  MOTO

757        DEL CARMEN, CLARENCE JAN  CARTAGO

758        DEL RIO, JOHN PATRICK  ACEBEDO

759        DEL ROSARIO, JEAN ANN  MOSLARES

760        DEL ROSARIO, PHILLIP REY  AMOGUIS

761        DEL ROSARIO, RANAN THOMAS  CORNEJO

762        DELA CRUZ, ALEXIS  GELIO-ANO

763        DELA CRUZ, ARIEL  GONZALES

764        DELA CRUZ, BON CLYDE  ZURIAGA

765        DELA CRUZ, CARINA JOY  IGNACIO

766        DELA CRUZ, ELIAS OLIVER  GUINTO

767        DELA CRUZ, GIAN PATRICK  MANIALONG

768        DELA CRUZ, ISIAH MARI  GUYALA

769        DELA CRUZ, IVAN ROVIE  SILVA

770        DELA CRUZ, JETHER JAKE  CABILLON

771        DELA CRUZ, JOHN CARLO  VILLAMAR

772        DELA CRUZ, JUSTINE BRYAN  ARIENDA

773        DELA CRUZ, KEVIN  ORTEGA

774        DELA CRUZ, KIM  CANCINO

775        DELA CRUZ, KRIEZEL MEI

776        DELA CRUZ, LEX ANGELO  SOSING

777        DELA CRUZ, MARX SEAN  SULA

778        DELA CRUZ, PAMELA  ROPEREZ

779        DELA CRUZ, PAUL NICHOLSON  GABITO

780        DELA CRUZ, ROGELIO JR  NAVALES

781        DELA PEÑA, AUDIE JR  LUMOGDA

782        DELA PEÑA, PAOLO  BAUTISTA

783        DELA ROSA, ALDEN  GALVE

784        DELA ROSA, PATRICK JOHN  MABALOT

785        DELA ROSA, RONNEL  CAGALITAN

786        DELA TORRE, HEDDA MAIDA  ALANO

787        DELA TORRE, JEAN ARRIANE  ENCONADO

788        DELA TORRE, JOHN REY  LIM

789        DELABAHAN, ARES GABRIEL  LEONG

790        DELEN, MARC LLOYD  FALSADO

791        DELFIN, GHEROME  ELLOVIDO

792        DELFIN, MEINARD  GANITANO

793        DELFINO, MARK DAVIDSON  ABELLON

794        DELGADO, NIÑA JEANE  MACALALAD

795        DELIGERO, EDWARD  ALBUERA

796        DELIMA, DANDREB  ARRIOLA

797        DELIN, EMIRAFE  GARCIA

798        DELLOSA, JAN AMIEL  GUELA

799        DELOS REYES, GERARD NEIL  CARILLO

800        DELOS REYES, JAYNE  ADVIENTO                

801        DELOS REYES, JOSEPH  ELEAZAR

802        DELOS REYES, MARK ANTHONY  DE GUZMAN

803        DELOS SANTOS, CARMELO JR  CAYARI

804        DELOS SANTOS, CHARLES JOHN  BITOON

805        DELOS SANTOS, JOAHNA MARIE  NIDOY

806        DELOS SANTOS, OLIVER  NUESCA

807        DELOS SANTOS, YVANNE  PAYPA

808        DEMIN, RODCEL LOUIE  BARTOLOME

809        DENAGA, HAROLD  BERONGOY

810        DENSING, LEZE JOHN ADAM  ACACIO

811        DEPALUBOS, JAPPET  GONZAGA

812        DESPE, RENZ CHRISTIAN  PALADA

813        DESTAJO, JANRED  ETES

814        DIAMOLA, ABRAM  GANUZA

815        DIAMOLA, EDMEL JOHN  CARGANILLO

816        DIANO, JEREMY  GIPAY

817        DIANON, LAURENCE JOHN  ABULOC

818        DIAREZ, MARVIN  MAGANA

819        DIAZ, JEFF  RODRIGUEZ

820        DIAZ, KIMBERLY  RULLAMAS

821        DIAZ, ROEL  QUIAZON

822        DICHOS, RANGEL ANDRE  REYES

823        DIENDO, LEE ROI  CABINGAO

824        DIGAL, EDGARDO JR  QUIMBO

825        DIGAN, EDELMAR  BERNABE

826        DILIG, LOUIS BENEDICT  PATIÑO

827        DIMAANO, GARY JR  BUBAN

828        DIMAANO, JEFF  AGUILERA

829        DIMAANO, MARTIN JOSH  ESTACIO

830        DIMACULANGAN, JOHN CARLO  LAT

831        DIMACULANGAN, RONNEL  BAUTISTA

832        DIMAPINDAN, KRISTIAN DIEGO  ROXAS

833        DINGDING, MICHAEL JOHN  MALAPASCUA

834        DINGLASAN, JOHN PAUL  BACAY

835        DINGLASAN, SHARA  HERNANDEZ

836        DIOKNO, KHEN MARINELLE  MARTIJA

837        DIOLATA, ARVEN

838        DIONALDO, JON BRYAN  LOMOLJO

839        DIONALDO, YHODZIL  PAIG

840        DIONSON, JONATHAN  BAIDIANGO

841        DITCHOS, JUNREY  MAGHANOY

842        DIZON, JOHN REN  SANTILLAN

843        DIZON, VIJORN ANDRE  CRUZ

844        DIÑO, KENNETH RUSSELLE  SISON

845        DOBLAS, JOHN CHRISTIAN  DAÑO

846        DOLLENTAS, MARIE GRACE  LECHUGA

847        DOLOT, MICHELLE ANN  LASAY

848        DOMDOM, MIKE MANUEL  SIAROT

849        DOMINGO, EDDIESON  RARAMA

850        DOMINGO, ELSON  BALUYOT                 

851        DOMINGO, JOSEPH  RAMBAUD

852        DOMINGO, JUSTINE  CELESPARA

853        DOMINGO, LENARD PAUL  GERVACIO

854        DOMINGO, MARY ANGEL  VOCAL

855        DOMINONG, JERICKSON  BALLOGAN

856        DONG-OC, JAY  PAN-OY

857        DORADO, ANDRE CHRISTOPHER  CERVANTES

858        DORONILA, JANINE FRANZ  MARCO

859        DRES, JOHN PAUL  POSUGAC

860        DRIZ, BRYAN  LOPEZ

861        DUBAN, MARK JOSHUA  LOPEZ

862        DUCAY, RICKSON MARK  MALANOT

863        DUEÑAS, LINDLEY JOYCE  SALAZAR

864        DUGAY, FREDIE MARK  ESTEBAN

865        DUGAY, SHEENA MAE  MARATAS

866        DULANA, LEENARD  FUENTES

867        DULANG, JOHN CHRISTIAN  ARANAS

868        DULAY, DEXTER  ASPRIN

869        DULAY, RONALD GLYNGHEN  TOLEDO

870        DUMALAG, JELERT  ASENTISTA

871        DUMANCAS, DOMINIC  PARAISO

872        DUMAPAL, JOHN VIANNEY  PASCUA

873        DUPPAYAN, BLEINE HANS  RINGOR

874        DUROG, ROSELYN  TAPASAO

875        DUTONG, APRILYN  AGNO

876        DY, RENARD LORENZ  DAEZ

877        DY PRIETO, ALVIN ANTONY  NGO

878        DYSANGCO, LORENZO ANGELO  LUGTU

879        EBARDO, DEXPER KING  AUSTRIA

880        EBITA, AKEIRA LEANNE  MANTAWIL

881        EBON, WILVEN  DELA CRUZ

882        EBORA, FREDERICK  ALMERON

883        EBRADA, SHARELE  DIVINA

884        ECHAGUE, DARYL  FEROLINO

885        ECLEVIA, ANDREWS  DABALMAT

886        EDJIC, CHRISTOPHER JR  BLANCO

887        EDULAN, KEITH MICHAEL  CASTRO

888        EDULAN, ROMMEL  VILLEGAS

889        EFA, AINA VICTORIA  ORAÑO

890        EGBUS, JAY BEE  ONGUE

891        ELAMBAYO, KRYZIA MAE  PANGILINAN

892        ELARDO, ALBERT  ATO

893        ELEGADO, GIAN CARL  CENTINO

894        ELEGORES, JEFFREY  RABANES

895        ELIGOYO, KARLO  NAVA

896        ELLARINA, RIEL JOSE JR  MUAÑA

897        ELOPRE, REGINE  VEGA

898        ELUMBRA, ARJAY  LOMUNTAD

899        EMBILE, JASPER  BOTOR

900        ENCABO, JOHN JULIUS  GONZAGA                 

901        ENCARNACION, JOHN KENNETH  DACLISON

902        ENCARNADO, RALPH EMERSON  SANTOS

903        ENCINA, LEE JAY  LUBUGUIN

904        ENCINA, NEIY ANGELO  MANDAING

905        ENCINAS, GENESIS MATTHEW  BOGABIL

906        ENCIO, JASON  BOJOCAN

907        ENGCOY, RENIEL  MAASIN

908        ENGUITO, IVAN JADE  CAMPECIÑO

909        ENRIQUEZ, AIMAN  BALAHADIA

910        ENRIQUEZ, IRVIN ISAAC  YANDOC

911        ENRIQUEZ, JEZREL  ROSALES

912        ENRIQUEZ, JOHN CHRISTIAN  BASAN

913        ENRIQUEZ, KRISTEN MAE  BURGOS

914        ENRIQUEZ, MA. THERESA  CAÑET

915        ERGUERO, LOREN RAULITA  PACHECO

916        ERMITA, IVAN GREY KNIGHT  GASLANG

917        ERRACHO, JOHN DAVE  ACUIN

918        ESCALA, EMMANUEL  RAMIREZ

919        ESCALANTE, RICK DANIEL  BONOTAN

920        ESCOLANO, JULY DAVE  SILVANO

921        ESCONDE, CHERISH DANIELE  LAGMAN

922        ESCURO, ROD ARMAN  BELGICA

923        ESGUERRA, FIDEL  PERALTA

924        ESGUERRA, JOHN CARL  LIBORES

925        ESLAVA, RITCHELLE  MENDOZA

926        ESMADE, JACK JASPER  AROZ

927        ESMAEL, BRYLLE OTHMAR  REYES

928        ESMAS, EIRISH CHRYSTELLE  PANOPIO

929        ESPARAR, LESLIE  LINGCOD

930        ESPARTERO, CHARLENE JANE  CIRCULAR

931        ESPINA, KEVIN  PAMOTONGAN

932        ESPINILI, KENNETH MATTHEW  OBANIANA

933        ESPINO, JOHN DANIEL  ALEJANDRINO

934        ESPINO, PAUL CHRISTIAN  QUILAQUIL

935        ESPIRITU, ANGELO FRANCIS  BUCAO

936        ESPIRITU, ARGIE DALE  AGTAY

937        ESPIRITU, JOREL  NOVELO

938        ESPIRITU, MC-RJ  POLICARPIO

939        ESQUILLO, KURT JOHN  LEONG

940        ESQUIVEL, DON DAVE  POLINTAN

941        ESTA, LEORENZ MARC  ALA

942        ESTANDA, JHARRED DAVE  ALADA

943        ESTANISLAO, MALVIN JAMES IVAN  BIONG

944        ESTARES, JONATHAN  ROMULO

945        ESTEBAN, CHRISTIAN MAURICE  DIMSON

946        ESTEBAN, GABRIEL  JACINTO

947        ESTEBAN, GEBRICK  TIONGSON

948        ESTELLA, DIANA BIVERLY  BARRETTO

949        ESTELLORO, JULITO  UROYAN

950        ESTILLER, KENNETH  PALAPAL                 

951        ESTILLORE, DON CLYDE  GARCIA

952        ESTO, RIZA FAITH  TUMBOKON

953        ESTOCADO, JOSHUA

954        ESTOQUIA, DIOCEL  CAMPANO

955        ESTOR, RAMEL  PAQUIA

956        ESTORCO, MARK  PACULANANG

957        ESTRADA, HASMEN  SATUROS

958        ESTRADA, MARVIN  CAMBA

959        ESTRADA, NEKO  MOQUETE

960        ESTREBELLO, ALQUEEN  BELOCURA

961        ESTRERA, ERIC  LANTICSE

962        ESTUR, JAKE DEAN  MONDANO

963        EUGENIO, JEFFREY  BUGUINA

964        EUROPEO, VINCE FRANC CARL  DIONIDA

965        EUSALINA, JEROME  VERGARA

966        EUSEBIO, VINCENT HEIDRICH  SORIANO

967        EVANGELIO, JOSHUA  MAQUILING

968        EVANGELISTA, ROBERT JOHN  TANGARO

969        EXALA, GILMAR  DESTAJO

970        FABILLAR, CHRISTOPHER  CANTORNE

971        FABON, GLENN ARTHUR  MOSQUERA

972        FABREGAS, HERNZ JOHN  FADERAGAO

973        FABRERO, RALPH  FIECAS

974        FABRO, RAELLA MAYE  LABIDE

975        FAILAMAN, JAYSON  CABA

976        FAJARDO, JERARD DEEN

977        FAJARDO, LYKA  CAPURIHAN

978        FAJARDO, PIOLO GABRIEL  QUIOC

979        FAJARDO, REYDEN  LABOR

980        FAJARDO, WILBERT  EWAY

981        FALCO, JOHN IVAN  FRONDA

982        FALOGME, JURE DIVINO  AMAR

983        FARAO-ED, ZERZEX ADRIAN LEE  FALYAO

984        FEBRERA, BERT  BADDAL

985        FEDELINO, EDGIEL JALJIZ  VISPERAS

986        FELICIANO, JEROME  COLONIA

987        FELICIANO, JOHN ERVIN  CRUZ

988        FELICIANO, JOHN FREDERICK  ARCEGA

989        FELIPE, CHRISTIAN  MERCADO

990        FELIPE, SUNSHINE

991        FERMA, ROWEL  DIESTA

992        FERNANDEZ, ARIANNE JOY  BADIOLA

993        FERNANDEZ, FERLIN FLOYD  ABANADOR

994        FERNANDEZ, JAN BRIX  TOBIAS

995        FERNANDEZ, JOMER  DAGUMAN

996        FERNANDEZ, ROMEL BRIAN

997        FERNANDEZ, RON NIKOLAI  CALLANGAN

998        FERNANDO, CHRISTINE  MARAMAG

999        FERNANDO, KATHREL  SUMALA

1000        FERNANDO, MARK ANGELO  PEREZ                    

1001        FERRER, IAN ANDREI  BRIOSO

1002        FESALBON, ANGELO JERARD  ALFORTE

1003        FETIZA, SAMMY  QUINZON

1004        FIALDE, SAIF

1005        FIGUEROA, FREDERICK  ESPUELAS

1006        FLORENDO, JASON  ROMANO

1007        FLORENTINO, MHIENARD  FERNANDEZ

1008        FLORES, JOSHUA MIGUEL  FLORANDA

1009        FLORES, JUSTIN HARVEY  REALINA

1010        FLORES, NEIL ALDOUS  ONG

1011        FLORES, REGINA JOYCE  GARCIA

1012        FLORESCA, FRANCIS JANN  PENECITOS

1013        FLORIA, JOHN REGINO  SURIO

1014        FLORINO, JOLAN  DOLLETE

1015        FONGAFONG, MELTON AARON  EKID

1016        FOROSUELO, IMARI  LUGO

1017        FORTINEZ, IAN JOMAR

1018        FRANCISCO, CARLL ZENDRU  LAVENDIA

1019        FRANCISCO, JAYPEE  GERNALIN

1020        FRANCISCO, PATRICK  CUADRADO

1021        FRANCO, LAURENCE  SAN JUAN

1022        FRESTO, JAN BENCEL  MANIMTIM

1023        FRIALDE, MARK ANTHONY  ZULUETA

1024        FRIGILLANA, ACE  LUCERO

1025        FRONDA, MORENZ  SERDAN

1026        FUA, TYRHONE SETH  ECHAGUE

1027        FUENSALIDA, KOBE BRYAN  IGNACIO

1028        FUENTES, REIMARK  MONTEBON

1029        FUENTES, RIZALDO  BLANCO

1030        FULAY, ALMIRA  PANGAN

1031        FULGENCIO, RICKY  AGUSTIN

1032        FULLA, GERALD  INFELIZ

1033        GABALDON, KRISTIAN  APID

1034        GABUA, GUILRON  ABID

1035        GABUCO, REYNALD  AUSTRIA

1036        GABUT, JEROME  ALFONSO

1037        GADIANO, ARJAY  ESTEVES

1038        GADUT, XIEL FRANCIS  RILLO

1039        GAJOL, CATHERINE  PAJERLAN

1040        GALANG, JAN MARWIN  PANGAN

1041        GALANG, RHENDEL  CAMPOS

1042        GALARPE, MARJON  ARMODIA

1043        GALICIA, NADINE GABRIELLE  JARA

1044        GALICIA, RAYMUND GLOR  FENIX

1045        GALLEROS, TYRONE  BELAURO

1046        GALLOGO, JAMES LLOYD  MALANOG

1047        GALO, CRAIG FRANCIS  GAURANO

1048        GALON, ANGEL JR  PAPA

1049        GALON, TIRSO FERMIN LOUIE  REYES

1050        GALUPO, NELVIN  DELA TORRE              

1051        GALVAN, VAN LOUIS  IBOA

1052        GAMAYON, BRADLEY  CONCORDIA

1053        GAMAYOT, JOMARI  VILLARUZ

1054        GAMBA, MARK BRYLL  MONTE

1055        GAMEZ, JEZREEL  LANGAMAN

1056        GAMO, EDDIE JR  GALIN

1057        GANAGANA, CATLEYA ELOISE  REFORMINA

1058        GANNOD, RONIE  BERGONIO

1059        GANZON, YMER JOSHUA  AMON

1060        GAOIRAN, AUDRHEA ELAINE  BIBAT

1061        GARAY, HOMER EDISON  GARCIA

1062        GARAY, JEROME  BANAD

1063        GARAZA, CHRIZEL JOY  ELLO

1064        GARCIA, ANTONIO  SAZON

1065        GARCIA, CHRISTIAN EMMANUEL  PANGILINAN

1066        GARCIA, GYLES  ALOD

1067        GARCIA, JAIRUS  DELIMOS

1068        GARCIA, JEFFRED MARK  FERNANDEZ

1069        GARCIA, JOSE ANTONIO ROBERTO  LOPEZ

1070        GARCIA, MARJUN  FERMIS

1071        GARCIA, MARK CHRISTIAN  ALEJO

1072        GARCIA, ROEL  BAÑARES

1073        GARDUQUE, JOHN ROMMEL  FIDELSON

1074        GARIN, ARIANE ROUIE-MARIE  DAYRIT

1075        GARRAFA, JOHN MARINO  CAMAYANG

1076        GARVIDA, IMIE ROSE  NGAYA-AN

1077        GASALATAN, ALDRECH  DACUMOS

1078        GATDULA, GIAN JEREMIAH  SANTOS

1079        GATMAITAN, CHRISTOPHER  DACUMOS

1080        GATMEN, DONN WILFRED  VILLALOBOS

1081        GAVILE, WESLEY  AGORDO

1082        GAYO, LOUIE  ABOGADO

1083        GAYOSO, STEVEN PAUL  CUEVAS

1084        GAÑA, PATRICK JOSEPH  SABA

1085        GEMANG, KIM DANLEE  DALIGDIG

1086        GENERALES, MARIANNE MAE  BAROZA

1087        GENEROSO, ALECK GIOSEF  HABULAN

1088        GENOVA, KENN ADLIN  HETUTUA

1089        GENOVA, MARIEL  ZAMUDIO

1090        GERBISE, ELAIJAH MAE  MENDOZA

1091        GERMIA, JOSHUA  VALETE

1092        GERONIMO, JUN MARK  VILCHEZ

1093        GERONIMO, WRALD BASTILLE  GONZAGA

1094        GERSALE, LAUREN DEAN  CASACLANG

1095        GIGANTE, ALJON  SAMSON

1096        GIGJE, JAMISOLA JHEN  JUDILLA

1097        GIL, RUBEN CHRISTOPER  ORAIS

1098        GIRAO, RAINER  PINEDA

1099        GLORIA, JOHN KENNETH  TUBANGUI

1100        GO, FRANCHESCA LAURIZ  RAMOS                  

1101        GO, JULES PATRICK  RAUTO

1102        GODILON, JAYRIEL  DASALLA

1103        GODINEZ, GLENN  ROSALES

1104        GODINEZ, RENALYN ELLA  LUMINTAC

1105        GODOY, JAY RHEY  GUERRERO

1106        GOLE, JULES PATRICK  ABASIAR

1107        GOLLOSO, DYSSA MARIE  MONZALES

1108        GOMERA, REYETH  RAMONIDA

1109        GOMEZ, GLENN BERT  SANTOS

1110        GONZAGA, BRYAN MHER  TOLENTINO

1111        GONZALES, ARJAY JANN  ACOSTA

1112        GONZALES, CARL DOMINIC  TUAYON

1113        GONZALES, CYRUS  OLAVIDES

1114        GONZALES, GRANT IRVIN  TENORIO

1115        GONZALES, JUFRAN DANIEL  BERONIO

1116        GONZALES, LAURA ANGELINE  OLAVE

1117        GONZALES, PINKY  VALLO

1118        GONZALES, RONNEL IVAN  GATDULA

1119        GOYAL, ALFONSO MIGUEL  GARRIDO

1120        GOZON, JONNALYN  JACOBE

1121        GOÑE, RAVEN MARCIAL  DESEMBRANA

1122        GRACE, CHARITY  SABINIAN

1123        GRACIOSA, RAINIER  EDEP

1124        GRANADA, FAYE  MEDEZ

1125        GREFALDO, CRIS  MACINA

1126        GREGORIO, RANIER  LOZANO

1127        GRISOLA, KRESJAN  FUEGO

1128        GUALDRAPA, ALMER JUN  BITO-ON

1129        GUELAS, SANIEL RIAN  CHAVEZ

1130        GUERRA, KIARAH MAE  DAGUMO

1131        GUERRA, RAY ALLEN  BAYER

1132        GUERRERO, JAWDAT  ORDILLO

1133        GUEVARA, JAMES  ENGADA

1134        GUEVARRA, JAEMIE  CABACUNGAN

1135        GUEVARRA, KENNETH  BULANADI

1136        GUEVARRA, REX JERICZON  PLACIDO

1137        GUEVARRA, SHERYL  LIBOT

1138        GUILLERMO, JAYNARD  SONGCUYA

1139        GUINOBAN, MARVIN  VISCO

1140        GUIQUING, JEFFERSON DAN  SARDAN

1141        GUIRA, TRISTAN RAFHAEL  JAMES

1142        GUMABAY, MARLON JR  ONG

1143        GUMELA, KIM  TEJEROS

1144        GURAN, JM LEONCIO  QUINTANO

1145        GUTIERREZ, KATHLEEN  YANSON

1146        GUTIERREZ, RAFAEL QUIM  OLAYA

1147        GUTIERREZ, SHAIRA MAE  GARBIN

1148        GUTIERREZ, SHERMINE  GARCIA

1149        GUZMAN, SHANDER PAULO  CALLO

1150        H. SOHAILI, SALMAN  ADIONG                  

1151        HABABAG, GESELLE  SILVA

1152        HABAGAT, JHESTER  SADIASA

1153        HABOC, ALFRED  MANALILI

1154        HAJIRAINI, MOHAMMAD YUSOP  ASARAINI

1155        HAMOY, LEONIL ANTHONY  CAVAN

1156        HANGINAN, BARTOLOME JR  DEHING

1157        HAPA, JESS KYLE  PANTILONE

1158        HAZ, NOEL CHRISTIAN  ANGELES

1159        HERMOSO, DENNIS  ARENIO

1160        HERNANDEZ, CARL JOSAIAH  DELA CRUZ

1161        HERNANDEZ, CARLO JOHN  CAÑA

1162        HERNANDEZ, CHRISTINE MAY  DELA PEÑA

1163        HERNANDEZ, HILLARY  MARINA

1164        HERNANDEZ, JAMES KARL  LIWANAG

1165        HERNANDEZ, JEZREEL MIKAELAH  COLONGON

1166        HERNANDEZ, JOHN JAYROLD  VENTURA

1167        HERNANDEZ, JUAN DIEGO  LANTIN

1168        HERNANDEZ, LYLE RENZO  AZUR

1169        HERNANDEZ, PAOLO  MELO

1170        HERNANDEZ, PRINCESS LADY  BAGAYAS

1171        HERNANDEZ, REY  ROXAS

1172        HIDLAY, SHAINA MAE  PARBA

1173        HILOMA, JAYMEL  ROSELO

1174        HILOTIN, ERIC  ALBORNOZ

1175        HINAMPAS, RUTSIN  BESAGAS

1176        HONGAYO, NIGEL  SALVADOR

1177        HONORIO, GREG WEALTHSON  MANGINO

1178        HONRADO, RAYVEN  CAYABYAB

1179        HUANG, EVAN  CHUA

1180        HUCAMIS, RALPH VINCENT  ROMAS

1181        HUERTA, ADRIAN PAOLO  FORMACION

1182        HUIDEM, JOB  SAN MIGUEL

1183        HULAR, JOHN LESTER  BARQUILLA

1184        IBASAN, MATT FREDERICK  SIOCO

1185        IBIA, OLSEN JASPER  NEBRE

1186        ICAONAPO, JOHN ALLEN  ESCALERA

1187        ICASAMA, MA. SHELDA  BORALO

1188        IGAYA, MARK FRANCIS  SANTOS

1189        IGDALINO, JEMUEL  CABANGUNAY

1190        IGNACIO, EDGARDO

1191        ILAGAN, HARVEY GLENN MARC  CARMONA

1192        ILAGAN, JOHN ANDREW  ARTAJO

1193        ILAGAN, PETER JOSHUA  GRANTOZA

1194        ILAGAN, VAN ALVIN DOMINIC  MENDOZA

1195        ILAIDA, MARIE LIANNE GLO  LOPEZ

1196        ILDEFONSO, ROGEL JR  MONARES

1197        ILLORIN, JOHN PATRICK  NICOR

1198        IMPA, PRINCESS NUROL IZZAH  MABANING

1199        IMPERIAL, DIANE ERIKA  ROJAS

1200        IMPERIO, JOHN FRANKSTEIN  DELA CRUZ              

1201        INCISO, JOSE DOLRICH JR  ABROGAR

1202        INDAYA, CEEJAY  VALMEO

1203        INFANTADO, CHRISTIAN JOSEPH  TIOPENGCO

1204        INOCENO, IVYGEIL NICOLE  NUÑEZ

1205        INODEO, MARK ERNIE  REYES

1206        INTIA, ZAR ANDREI  CORTEZ

1207        INTIC, GERALD  BARON

1208        IRAG, ARVIN  MAJORENOS

1209        IRINGAN, EPIFANIO  ANDRES

1210        IRINGAN, JAREN JOSEPH  DALISAY

1211        IROG-IROG, BRYAN JAY  MEDILLO

1212        ISBERTO, KEENLYM  OSTIQUE

1213        ISIP, JOSHUA MIGUEL  BONIFACIO

1214        ISRAEL, ALBERT  VILLAFRANCA

1215        ISTURIS, MARK CHRISTIAN  ABELLANA

1216        ITALIA, JOHN LESTER  IGHOT

1217        ITONG, ROMELYN ARIADNA MINORKA  RONDINA

1218        JABAT, RENZ DOMINIC  MENDOZA

1219        JABOC, JOSUA MHY  BACASMA

1220        JACALNE, JOELLA MARI  BALLEBER

1221        JACOBA, JEROME  SANTOS

1222        JACOBE, AERON POL  LEGATIS

1223        JACOBO, RGNE EMMANUEL  MANAGUELOD

1224        JACOSALEM, KAE AIRA  GABION

1225        JAGONG, AARON JOHN  MARCIANO

1226        JALANDONI, ELRICH JOSEPH  LIMBAGO

1227        JALBUENA, ERIC JAYCE  RAMOS

1228        JALMASCO, CRISTINE  TESADO

1229        JAMERO, JOHN PATRICK  PAGULONG

1230        JAMIL, ALELI JESSA  AGTAY

1231        JAMILI, MARY ROSE  GAPOY

1232        JAMINAL, JORELLE RIANE  PEREZ

1233        JARANILLA, MARK LESTER  BOLAÑOS

1234        JARAULA, JAMES  GONORA

1235        JARDINERO, LESTER JOHN  PACATANG

1236        JARIOL, NELLO III  PEROCHO

1237        JAUDIAN, CARL MICHAEL  CASTRODES

1238        JAURIGUE, MELVIN  ANICO

1239        JAVIER, ANGELICA

1240        JAVIER, BRYAN  DELA PEÑA

1241        JAWAD, OMAR RUSSELL  AMAM

1242        JAZMIN, JOMILLENAH THERESE  ALPAY

1243        JEBONE, RONMARK JUNE  GARCIA

1244        JEMINO, REYMARK  EBO

1245        JESORO, JOHN ARDEL  JERAO

1246        JIMENEZ, ALVIN  MEDINA

1247        JIMENEZ, FELIPE JR  ACOL

1248        JIMENEZ, JOHN KAYLEE  MADERA

1249        JIZMUNDO, REBEKKA JOYCE  EGUIA

1250        JOLONGBAYAN, VERA JANE  MAULLON                 

1251        JORDA, NIKO AVEL  FRANCISCO

1252        JOSAFAT, KIMBERLY  ROLDAN

1253        JOSON, JAYSON DAVID  BULOS

1254        JOSUE, KENT CLARK  TARROZA

1255        JOVEN, MARK ANGELO  BAGAPORO

1256        JOVENA, HENRICH  TOLANG

1257        JUAN, ERICA  GUILLERMO

1258        JUAN, JAYNER  OBLIGACION

1259        JUAN, JUNAR JOSHUA  BAUTISTA

1260        JUANERO, MIGUEL PAULO  CAINGIN

1261        JUANGA, NATHANIEL  TUANDO

1262        JUMAO-AS, JAMES BRIAN  BABATUAN

1263        JUMAO-AS, JOHN KEITH  MAURING

1264        JURILLA, JESSA  DALUMBAR

1265        JUYAD, PRINCESS YNA  DIGDIGAN

1266        KALAW, CHARLIE  TENORIO

1267        KANEN, ETHAN JAMES  DIN

1268        KAPAMPANGAN, BENSAMMER  BANGUIH

1269        KARAMIHAN, CLARRENZE  CUENTO

1270        KASIM, AL-FATTAH  IBRAHIM

1271        KATIGBAK, JAN FED ERIC  MAGALING

1272        KIUNISALA, JHOMEL  RIVERA

1273        KLEMANN, TOMO  MIQUIABAS

1274        KOBAYASHI, KEN JOHN  CASTILLON

1275        KUB-ARON, OCTAVO MARO  DANIS

1276        LABADIA, CHRISTIAN KLINT  MAGALLON

1277        LABADLABAD, EMILY  DIASANA

1278        LABAYANI, IVAN JAMES  CHAVEZ

1279        LABINGHISA, MAE  DAMASCO

1280        LABRADOR, MIKHAEL ANGELO  BACARISAS

1281        LABRIGAS, JOVAN PATRICK  LUNAR

1282        LACANLALE, MICHAEL REGINO  ESLAVA

1283        LACEDA, DANILO JR  MANGARIN

1284        LACHICA, IVAN HARI  GADIANE

1285        LACIDA, JESTONINUS  TEJADA

1286        LACSINA, MICHAEL  VELOSO

1287        LACSON, RIEL JEROME  PADUA

1288        LADA, CALVIN  OMERES

1289        LADAO, JIMUEL  VILLANUEVA

1290        LADRA, EDWARD  GALLENTES

1291        LAFUENTE, EXEQUIEL  GALIMBAS

1292        LAFUENTE, LORIFE  SITCHON

1293        LAGADON, MARK RENZ  AGUSTIN

1294        LAGARAN, THIMBLE MARIBEL  TALADUA

1295        LAGARDE, NIÑO ERIC  LAGUNZAD

1296        LAGARDE, RICARDO JR  MONTE

1297        LAGMAN, MICHAEL ANGELO  OCAMPO

1298        LAGUARDIA, JULIUS ANDREW  LUCIANO

1299        LAIGO, JEREMIAH  SIMBOL

1300        LAJARA, ALRIM  BRAVO                   

1301        LALAMUNAN, ARIES  ROSITA

1302        LALOG, JOHN PAULO  DAPOG

1303        LALUAN, LESTER CARLO  DE GUZMAN

1304        LAMADRID, LEONARD  MAGO

1305        LAMIRE, EDARLINE  PERALTA

1306        LANDICHO, HARVY JAMES  BUSLON

1307        LANDICHO, HESUSA ANDREA  PADUA

1308        LANDOY, JOHN PAUL  ABABA

1309        LANGAMAN, JOSHUA  DE LA CRUZ

1310        LANGIT, DENZELLE  SALVAN

1311        LANGIT, LADY DIANE  ALBO

1312        LANSANGAN, CHI VIRTUOSO GIDEON  PRADO

1313        LANZAGARITA, KEZA  LARIDA

1314        LAODENIO, IAN  MORALLOS

1315        LAORDEN, ALCRIST JOHN  TAPAYAN

1316        LAPINIG, CARL JEMO  CAYUD-ONG

1317        LAPIÑA, MARIDEL  TOLIDANA

1318        LAPLANA, NEIL  LAGATIERRA

1319        LAPUZ, EDRIAN  ARANZANSO

1320        LARIOZA, VANESSA  DUMPIT

1321        LAROZA, DESERY  LAGARE

1322        LARROZA, VINCE JASON  VILLANUEVA

1323        LARUA, DANIEL  LEAÑO

1324        LASCOÑA, ANGELO  CABANAS

1325        LAT, HAROLD KING  ROLDAN

1326        LAURIA, ARMON  YAP

1327        LAWAGON, CHRISTIAN  PEPITO

1328        LAWAN, JONATHAN  BENDIJO

1329        LAWAS, YJAY  DORON

1330        LAWI, ABDUL JABBAR  LINDONGAN

1331        LAYLO, THEA DIANNE  MORTAÑEZ

1332        LAYUG, IAN BENEDICT  LITA

1333        LAZADA, JIAN LUIGY  DE GRACIA

1334        LAZO, PEREGRINO MAVERICK IV  YABUT

1335        LEAL, MARJORIE  DECENA

1336        LEDDA, KENNETH  DISTOR

1337        LEDESMA, LAURENCE  YAP

1338        LEDESMA, RICHTER JAMES  GARRIDO

1339        LEGASPI, ROCHE MARIE  PALMA

1340        LEMANA, DANIEL DOMINIC  CELIS

1341        LEODER, JOHN REY  NAVARRO

1342        LEONCIO, EGYPT  BETITA

1343        LEPITEN, JORDAN  MAGSAYO

1344        LERIAS, ROMEO JR  VILLARONTE

1345        LERIO, ARCHIE MAY  SOLON

1346        LI, NEIL ANDREI  MALALUAN

1347        LIABRES, JOSHUA CLYDE  ALFARO

1348        LIBARDOS, KYLE JOHN  TAGAYONA

1349        LIBOR, RONNIE  SERRANO

1350        LIBUNAO, RENATO JR  RAMOS                 

1351        LICAS, JAY  MASOTIS

1352        LIGUTAN, JOHN PAUL  NOCHE

1353        LIM, CHRISTIAN JAY  RAGPALA

1354        LIM, JORITO VINCE  AQUINO

1355        LIM, MARK ANGELO  HIPOLITO

1356        LIMOS, HANZ ERIK JEROME  GARIBAY

1357        LINA, DEXTER  REYNIDO

1358        LINAO, REVI KARL  ASTUDILLO

1359        LINGAL, MARIUS JOHN  ALAMBRA

1360        LIPAOPAO, RICHLIE  ERPELO

1361        LIPAT, NELLE MIKAELA  INCIONG

1362        LIRASAN, DIOSA MEAH  OCLARIT

1363        LISING, MARK JAYSON  VILLAFLOR

1364        LLACUNA, JOSEPH  LLIDO

1365        LLAGA, JOHN VINCENT  CABALLERO

1366        LLAGONO, ANJELICA  RENEGADO

1367        LLANA, MELKA JESSALYN  CONDE

1368        LLANERA, MARK ROBERT  SEMANES

1369        LLANES, CHARLES DEL  LOPEZ

1370        LLANTINO, YMELSON  ASIS

1371        LLARINA, MARK PAUL  SALVADOR

1372        LLAVORE, RIKKI LOU  GILBALIGA

1373        LLEMOS, DANIEL  DALUPE

1374        LLORERA, CZARINA  CLORES

1375        LOLA, REYNEN  MANZANILLO

1376        LOLONG, JOHN KENNETH

1377        LOMBOY, KENNETH BENJ  BANSIL

1378        LONGNO, NEIL  MICALLER

1379        LONTOK, ELLAIZA MAE  SALES

1380        LOPEZ, ALDRIN  MALIT

1381        LOPEZ, JHOLO  CARILLO

1382        LOPEZ, RIENZIE  AFUNGGOL

1383        LOPEZ, WENCY  FELICIANO

1384        LORENZO, CHESTER  MADRIGAL

1385        LORENZO, JOC MICHAEL  MORANO

1386        LORENZO, SARA  PAGADUAN

1387        LORETO, CHRISTIAN ANGELO  DE VERA

1388        LORIAGA, CEJAY  QUILINGAN

1389        LOZANO, ALJON  CABNILLA

1390        LOZANO, JORFEL  LACIA

1391        LUALHATI, DIANE  MAGADIA

1392        LUARDO, CHRISTOPHER LEE  MARSAMOLO

1393        LUCERO, JONALYN  CABUELLO

1394        LUEGA, CHARMAINE  EUSEBIO

1395        LUISTRO, EMELYN ANN  BICO

1396        LULU, ARNIECA

1397        LUMANDOG, JUSTEN  ALIC

1398        LUMANTAO, KENT FRANCIS  RIN

1399        LUMANTAS, KYRAH CHRISTELLE  BASA

1400        LUMAPAS, NELGIE  CABRAHAN                

1401        LUMBA, MARKO NIÑO  ODRON

1402        LUMBANG, ERWIN JOHN  ABESAMIS

1403        LUMBAY, DANIEL JR  TANDOC

1404        LUMBRES, MARK LHESTER  ORUGA

1405        LUMONGSOD, PIO IAN  SAGARINO

1406        LUNA, MARK LAURENCE  MERCADO

1407        LUSTRE, ERIC  TURTAL

1408        LUTO, JOSHUA  RONQUILLO

1409        LUZANA, JOYCE CLARICE  EUSTACIO

1410        LUZON, CHARLES SEYMOUR  RENDON

1411        LUZON, JOHN MARTIN  APAT

1412        MAAÑO, BERNIE  GAURAN

1413        MABAO, DENMARK  ABABOL

1414        MABINI, MARVIN  RAMOS

1415        MABULAY, CHARIZZA  CHAVEZ

1416        MABULAY, LEA  BAUTISTA

1417        MACA, CHRISTIAN GEORGE  OROLFO

1418        MACADANGDANG, ARNEL  MIGUEL

1419        MACALALAD, MARK LOVELL  VILLANUEVA

1420        MACALINDOL, MARK  MANALO

1421        MACALINDONG, JEFFERSON JR  DE OCAMPO

1422        MACALINDONG, KIM ALEXIS  LLORCA

1423        MACANAS, QUEENIE ANN  TUGADE

1424        MACARAEG, CINDY  GUERRERO

1425        MACARAYAN, JOEMARI  BAUSON

1426        MACASAET, TRIXIE ANNE

1427        MACATANGAY, ANGELO  BULAKLAK

1428        MACATANGAY, VAUGHN MICHAEL  GAZO

1429        MACATIVO, WENDY  FUNGO

1430        MACATUMBAS, BILLY JAMES  LIMBAOAN

1431        MACAWALA, ALDRIN  CARACOL

1432        MACHECA, ARTHUR JAMES  ORCULLO

1433        MACHICA, SHEENA JANE  PAGAD

1434        MACOCO, ROUXANNE  ABIOG

1435        MADALE, JAMEL CERAPION III  CANTERE

1436        MADDARA, JOHN DARREL  FURIGAY

1437        MADERA, MARBEN  MANGUBAT

1438        MADLON, MIKO  BRISTOL

1439        MADRID, MARK FRANCIS  MIGULLAS

1440        MADRIGAL, RENZO RENE  PANTIG

1441        MADRONA, JOVERT  BANGALAO

1442        MADUEÑO, MARK ACE  VILLANUEVA

1443        MAGALLANES, RAYMOND  BALDANO

1444        MAGANA, EDMARC  VALENZUELA

1445        MAGDARAOG, IAN JAY

1446        MAGDUGO, VINCE ZEUS  NOTARTE

1447        MAGHARI, JOSHUA  ALIM

1448        MAGLAQUI, RAMON ANGELO  QUINTON

1449        MAGNAYE, ELDREIN  PANGANIBAN

1450        MAGNO, ADRIAN  VIOLA                   

1451        MAGPANTAY, 4TH SYMPHONY  ROSALES

1452        MAGPILE, MA ROSE LINELLE  HOSEÑA

1453        MAGSUMBOL, CHRISTOPHER  LLANTINO

1454        MAGSUMBOL, KEREN MARGARET  BATHAN

1455        MAGULIANO, KIM  SORIANO

1456        MAITUM, ANTHONNIE  SINANGOTE

1457        MAJADAS, JASPER  DEGUITOS

1458        MAKIG-ANGAY, JUDE  RELOJ

1459        MALA-ATAO, SOLIMAN  REGARO

1460        MALABANAN, LUCILA II  JAVIER

1461        MALANA, JAMES  DOMINGO

1462        MALANG, ROBIN  BALUYUT

1463        MALASAGA, AHR JOHN  BAWIIN

1464        MALASAGA, JONATHAN  PALEN

1465        MALDONADO, CRISTY ANN  SAGUINSIN

1466        MALIA, MARIO  DELOS SANTOS

1467        MALIGAS, MARY JANE  ALEMANZA

1468        MALIK, ARHAM  MAMA

1469        MALING, JHON JOSEPH  FLORES

1470        MALLA, RAFFY  DEMETERIO

1471        MALLARE, RENZO RAY  BUAN

1472        MALLARI, ADRIAN  GAMILLA

1473        MALLARI, EVELYN  SULIT

1474        MALLARI, JASMIN  CAGUILLO

1475        MALNEGRO, FRANCIS KEITH  EDAR

1476        MALUTAO, JOHN EVERIEL  GELLANGCANAO

1477        MALVAS, VINCENT JAY

1478        MAMARIL, DEANZEL MIKHAIL  SALAZAR

1479        MAMAUAG, RODMAN  BANGAN

1480        MAMITES, RONIE ZAMB  NUÑEZ

1481        MANABAT, RENATO  DICDICAN

1482        MANAGING, JEFREY  TAMAYO

1483        MANAHAN, DANILO JR  ELLIVERA

1484        MANALO, GABRIEL  JOCSON

1485        MANALO, JOHN CARLO  ANTONIANO

1486        MANALO, NICOLE

1487        MANALO, ROEHL RICHARD II  SAMBU

1488        MANANAP, RAYMOND  DEL ROSARIO

1489        MANANGUITE, ARTH DAVES  MAGPAYO

1490        MANANSALA, JETHRO  REYES

1491        MANATAD, JOHN ALBERT  PEDRAZA

1492        MANAYON, LEMRON JOHN  CAÑOSO

1493        MANCERA, JAN ANGELO  MARAMO

1494        MANDAL, RAUL ALLAN  BUENO

1495        MANDANG, PATRICK  ENOC

1496        MANDAP, PATRICK JONNELRO  URIARTE

1497        MANDIA, JUAN MIGUEL  LEGARTO

1498        MANGAHAS, RON HARVEY  REYES

1499        MANGALINDAN, MAVERICK  BALTAZAR

1500        MANGARON, JODITO JR  ARAGONES                

1501        MANGATI, APRIL GLORIA  NUEVO

1502        MANGUBAT, CHRISTIAN PAUL  DE JESUS

1503        MANGUBAT, JAYSON  TAPERE

1504        MANGUIAT, MARIA LOREN VICTORIA  GAMMAD

1505        MANGUILIMOTAN, JOVANE  FERRATER

1506        MANLA, VAN IAN JOSEPH  CAINGAT

1507        MANLANGIT, JASON JAY  BESAS

1508        MANLANGIT, JESSA MAE  SEGUIRA

1509        MANONGAS, RONALD  MANATAD

1510        MANTE, CHARITY JAN  GERIGDIG

1511        MANTILLA, ERWIN ROMMEL  CENTRO

1512        MANTUANO, JERRICK  LOPEZ

1513        MANUALES, JONATHAN  PASALINTO

1514        MANUEL, MESSIAH  PAULE

1515        MANUEL, MICAH  ALCANAR

1516        MANULAT, ROLAND JOHN  CABATINGAN

1517        MAPA, MARK VINCENT  RAMIREZ

1518        MAPINDAN, JONAS  MORTEL

1519        MAPUTI, IAN  OLIS

1520        MARA, MUELMAR JAN  DAWA

1521        MARALIT, DIETHER  DELAS ALAS

1522        MARALIT, JIM CARLO  MONTABLAN

1523        MARAVILLOSO, ELEN MAE  DELESTE

1524        MARAYA, JHORIEL  RAMIREZ

1525        MARBELLA, EAN MARK  DERDER

1526        MARCE, CHESTER  MANDIGMA

1527        MARCELINA, JAMES MICHAEL  GALLETO

1528        MARCELINO, JEROME  DATO-ON

1529        MARCELO, ANALYN  ILAGAN

1530        MARCELO, LENDSAY REX  CUNANAN

1531        MARCELO, MARCELO  TARUC

1532        MARCELO, RENZ VINCENT  NAMORO

1533        MARDO, JOHNDEL  CABRERA

1534        MARDO, MICHAEL JOHN  ALO

1535        MARIANO, JAN PAUL  GARCHITORENA

1536        MARIANO, NIEL  ARTIFICIO

1537        MARIBBAY, GIAN KARLO  SANCHEZ

1538        MARIÑAS, LOVELY JOY  SIBUG

1539        MARMETO, CALRK JHUNE  HARI ON

1540        MARQUEZ, DENNIS JOSE  LA ROSA

1541        MARQUEZ, JOSSEL ITTO  SALAO

1542        MARQUISES, MERCY  ARINGO

1543        MARRON, AQUILINO IV  MICIANO

1544        MARTINEZ, MARK LOUIE  DISTOR

1545        MARTINEZ, RUCEL ANNE  CABAGUING

1546        MARTIR, EMIL JOHN  CONSING

1547        MASONG, FRANK LLOYD  ALFORNON

1548        MATALOG, JAN CYRUS  RODRIGUEZ

1549        MATARONG, DENNIS  DATOY

1550        MATILLA, MARK JASON  SORIANO                 

1551        MATIRA, YVONNE PAULINE  CADONGON

1552        MATURAN, JUDEL  CIMAFRANCA

1553        MAURICIO, MARY GRACE  CENETA

1554        MAYANO, CHRISTIAN ANGELO  PELAGIO

1555        MAYOR, SHARENE JOY  MENORCA

1556        MAÑOZA, EDMAR  MENDOZA

1557        MECIJA, IVAN GERALD  BUCTIL

1558        MEDEL, RANZEL  CARAMPATANA

1559        MEDINA, ALJOHN PAUL  LAIÑO

1560        MEDINA, NEIL  CELOSO

1561        MEDRIANO, ROMAR  LOBITANIA

1562        MELAD, MARK SEBASTIAN  SOMERA

1563        MELGAR, RITCHIE LLOYD  SUSADA

1564        MELLINA, MART KIM  AMEDO

1565        MELO, MA CARLA  VELASQUEZ

1566        MENDEGORIN, DANIEL EDISON  DE BELEN

1567        MENDEZ, RICHMOND  COMPENDIO

1568        MENDONIS, PRINCESS CHARLOTTE  BENITEZ

1569        MENDOZA, BENEDICT  BELINO

1570        MENDOZA, CHIPS BRYAN  MEJIA

1571        MENDOZA, CHRISTIAN PAULE  MEMORY

1572        MENDOZA, DON KEMP  CIPRIANO

1573        MENDOZA, JOHN REGINALD  LACIA

1574        MENDOZA, LESLIE  ILAO

1575        MENDOZA, MA JESSA  CANTOS

1576        MENDOZA, RENE  POSO

1577        MENDOZA, SAMANTHA VIKTORIA  SACIL

1578        MENESES, JERRY  FRIAS

1579        MENESES, KIM GERALD  VELASCO

1580        MENESES, LEXTER REO  LIBAO

1581        MERCADO, JOHN ARVIN  CASTILLO

1582        MERCADO, SEAN MICHAEL  FERRER

1583        MERCURIO, JUSTINE NICOLE  TADIOSA

1584        MERJUAR, JESSIE JR  ESPAÑOLA

1585        MESA, CARMELO EDUARDO  DEL MUNDO

1586        MIAGA, JOHN PAUL  LOVENDINO

1587        MIGELLANO, MARVIN CLARK  DELOS SANTOS

1588        MIGUEL, JOHN DAVID  CALVENTAS

1589        MIGUEL, JUAN PAULO  GO

1590        MIJARES, REGGIE  DEMIEGA

1591        MILAD, ALLYSA FAITH  BONAJOS

1592        MILANES, JOHN MICHAEL  VELASCO

1593        MILLANO, LESTER  PANSOY

1594        MINGUITO, JOHN PAUL  SOCOBOS

1595        MIRANDA, ALYSSA NICOLE  ESPULGAR

1596        MIRANDA, JAY VEE  LATTAO

1597        MIRANDA, JOHN CEDRICK  NABONG

1598        MIRANDILLA, DONALD  ANDES

1599        MISAH, SAJID  ALBANI

1600        MISPEROS, BENJAMIN  OWACAN                  

1601        MIÑOZA, PHILLIPPE JESSIE

1602        MOCORRO, KIRK BRYAN  ARCUINO

1603        MOHAMMAD, ABDULMASIL  SARAL

1604        MOJICA, JOSE NORMAN II  ALCANTARA

1605        MOJICA, ROCKY ALLEN  ESTILLERO

1606        MOLDEZ, MC RONRY  COLLANTES

1607        MOLE, DAISEREE  ANGELES

1608        MOLIJON, RIMBE  VELASCO

1609        MOLINA, MYLENE  LUBRIN

1610        MOLINO, LINO SANDRO  MATILLANO

1611        MONCADA, JOSE PAOLO  SARMIENTO

1612        MONDARES, ER MARY LEROZ  LATO

1613        MONDERO, LINREB  GUAYAN

1614        MONDEZ, MAURICE YVAN  HIMOC

1615        MONTANTE, ORLANDO JR  CAGANDE

1616        MONTE, MICHAEL  ROMUALDO

1617        MONTEAGUDO, LYANE MARINI  SUBIL

1618        MONTEBON, ADRIAN ROY  LICAROS

1619        MONTEBON, JOHN BENJIE  BORJA

1620        MONTEJO, JOEVEL  DELANTAR

1621        MONTER, RALPHIE  ESPIEL

1622        MONTERO, ALVIN  VENTURA

1623        MONTES, KIER  FLORES

1624        MONTIAGODO, CRISTIAN  CLARO

1625        MONTILLANA, JEANLY  EVANGELISTA

1626        MONTON, MARK PHILLIP  RABADON

1627        MORA, ALMIR  BARROGA

1628        MORADA, KARSE CHRISTIAN  SANTILLAN

1629        MORADO, NILO JR  INFANTE

1630        MORALLOS, JACKIE

1631        MORANDARTE, HEIKA  FULGAR

1632        MORATAL, LEAH KATRINA  OAL

1633        MORAVE, JAMES RYAN  VERANA

1634        MORAÑA, VINCE CHRISTIAN  CRUZ

1635        MORENO, JAPHET  PELAGIO

1636        MORILLO, KEVIN  MANIEBO

1637        MORILLO, MARK RENNIER  LUARCA

1638        MORLA, MARIA ISABELA  VILLAMAR

1639        MORTA, ROY  BONGGO

1640        MORTEL, JULIO CEASAR  BASOL

1641        MOSQUEDA, JAMES DEO  TUQUIB

1642        MOYA, ELEAZAR  IBADLIT

1643        MOZAR, BRYAN  DELA SERNA

1644        MUJAR, JOLAND PAUL  CAPARIÑO

1645        MULATO, ALLEN CHRISTIAN  CALLANTA

1646        MUNAR, RUSSELL ASTRA  HERMOSURA

1647        MUNAR, SHERWIN  SIBAYAN

1648        MUNCADA, CRISTY  TENEBROSO

1649        MUNGCAL, LOURENZ  BALBONA

1650        MUNI, JANSZ ARBENZ  OLASO                    

1651        MUNSOD, VINCE RYAN  VELO

1652        MUSA, CYRUS JAMES  DELA ROSA

1653        MUYO, RALPH  FERRANCULLO

1654        NABLO, RANCES SONNY  FARRALES

1655        NABOR, STEVEN CHRISTIAN  VILLAFRANCA

1656        NACIS, NOEL  EROZA

1657        NALZARO, MANTE CROS  GALEZA

1658        NAMOC, ARNEL  ABALO

1659        NANALES, JERAMEL  CABIDA

1660        NARIDA, JOHN MICHAEL  TESORO

1661        NARIO, MICHAEL JR  CONSTANTINO

1662        NARVASA, JAN RODERIC  MORA

1663        NATIVIDAD, ANA MARIE  ROQUE

1664        NATIVIDAD, DOMINIC  CRUZ

1665        NAVALTA, DIANA ROSE  EBORA

1666        NAVARRO, CHRISTOPHER  TEREZ

1667        NAVARRO, GIANNI  HERNANDEZ

1668        NAVARRO, JULIAN MELYN  COMPRA

1669        NAVARRO, JUVELITO  ABABON

1670        NAVASCA, JAN CARLO  VALDEZ

1671        NAZARENO, ANGELINE FRANCE  BRAGAIS

1672        NECESITO, RIC ANTHONY  CAPIZ

1673        NEE ESTUYE, THOMAS ROY  FRAYNA

1674        NELMIDA, CARRIE ANN  MAGDASAL

1675        NEPOMUCENO, LEO  MAGALLON

1676        NERVES, ZACH  LUCAGBO

1677        NEVALLO, JESUS  LUMANTA

1678        NGALOT, LEMUEL  DIOLA

1679        NIBUNGCO, ALBERT  LOBITAÑA

1680        NICOLAS, EDRALINO JR  USMAN

1681        NICOLAS, JUDYANN  GALCON

1682        NICOLAS, RALPH IAN  SANTIAGO

1683        NIDO, RAYMOND DOMINIC  CASTRO

1684        NIERVA, ELEAZAR JR  BAAL

1685        NILAGUDA, ELEUTERIO JR  EQUIPELAG

1686        NIPIT, JOHN JERIC  PARALEJAS

1687        NITRO, JOE MARI  PEREZ

1688        NIÑORA, DANILYN  MABAG

1689        NOBLEZA, ETHEL FAYE  NATAD

1690        NOCES, TRISHA  ANCHETA

1691        NOCHE, JOHN LOUIE  MENDOZA

1692        NOLASCO, ADAM ANDRE  ORIGENES

1693        NOMANANAP, RVEE  FABONTOSA

1694        NORBE, DAN MARK  TU-AYON

1695        NOTARIO, MARK ANGELO  CALLEJA

1696        NOVENO, IAN LEMUEL  ARGAO

1697        NOVERO, ALDWIN  HUET

1698        NUGUID, JUDY ANN  DUYA

1699        NUQUE, ALFREDO  PINEDA

1700        OBEDOZA, MORGAN  SANTIAGO                

1701        OBERIO, RONNRICK JOHN  GONZAGA

1702        OBINA, LEVIE ANN  CAMBALIZA

1703        OBREGON, KIRK DANIEL  BERNIL

1704        OCAMPO, KEAN WHESLEY  GONZALES

1705        OCAMPO, RUZZEL  BUEN

1706        OCAÑA, LEONIL  QUINTELA

1707        OCOM, ARIEL  NAIPES

1708        ODCHIGUE, HUMBERT  AGAD

1709        OFIANGA, CLENT  DE LA PEÑA

1710        OGABANG, HANNA JANE  CABATOAN

1711        OGSIMER, SONNY  TARRE

1712        OLAIVAR, KENT EMMANUEL  TAC-AN

1713        OLARTE, JOHN RAIEL  RODRIGUEZ

1714        OLIMBA, JOHN CARLO  CUASAY

1715        OLIPANE, ELLEN  MIRANDO

1716        OLIS, CHARITO  COMIGHOD

1717        OLIVA, CYROS  DE MESA

1718        OMANDAM, REZA  SACOLINGAN

1719        OMAS-AS, JEFFREY  MANATAD

1720        OMBROG, LEONYL MAR  VIPINOSA

1721        OMILLO, LESTER  PURGANAN

1722        OMOS, MALONE  GAMAO

1723        OMPAD, JERSON JOHN  OSAYTA

1724        ONA, NIEHL  TANYAG

1725        ONG, MARION JOHN  IBARROLA

1726        ONTE, ALYSSA  GERVACIO

1727        OPIASA, REGINA BEA  AMION

1728        ORANDE, RUDYSON  ROTAQUIO

1729        ORAY, RANIL JUDE  AÑO

1730        ORBASAYAN, JAN MICHAEL  BACERA

1731        ORDIJON, VICENTE JR  REPATO

1732        OREIRO, CHRISTER  VIDAL

1733        ORELLANO, DYMPHNA MAE  FALSARIO

1734        ORIAS, DOMINIQUE  BANAAG

1735        ORIO, PRENCE TEVIN ALVI JESSIE  VILLADOLID

1736        ORIZAL, JAN MICHAEL CHRISTIAN  MARTINEZ

1737        ORLANDA, DANIELLE EDAIZE  BELANO

1738        ORONGAN, GEOFF  OTADOY

1739        OROSIO, KARL WILSON  GICA

1740        OROZCO, JOHN ANDREW  PABLO

1741        ORPILLA, GERVYN KIEL  BANDONILL

1742        ORTE, CARL JAMES  SERAFICA

1743        ORTIZ, EDUARDO JR  TABILIRAN

1744        ORTIZ, JHON KIM  MALDO

1745        ORTIZ, KENNETH  TADURAN

1746        OSANA, KRISTINA BEATRICE  AGUINALDO

1747        OSIO, JECEL  CAMALLA

1748        OSTIA, RODEL  CAPUTE

1749        OUANO, JANREN  GERMAN

1750        OÑATE, JANDERICK  MALABAD                 

1751        PABELONIA, FRANCIS  CUARTERO

1752        PABELONIA, JEROME  CUARTERO

1753        PABELONIO, DILLIAM JR  BOLOTAOLO

1754        PABILICO, FRANCISCO II  LUMANOG

1755        PABILLO, JIMSON  COBILLO

1756        PABLO, RICO  BICOL

1757        PABUSTAN, ZANDRO KENNETH  YABUT

1758        PACIA, RUSS JACOB  IPONLA

1759        PACLAUNA, GRENPHYL  LUBRICO

1760        PACTOR, PATRICK GEROME  REMO

1761        PADAYAO, JOUARD CHRISTIAN CLAIR  PAGAPULAN

1762        PADILLA, JOSHUA LLOYD  GARCIA

1763        PADOR, ANGELIKA  INGUSAN

1764        PADUA, ROEL  JAVIER

1765        PADUGA, KENETH JOHN  GADIANO

1766        PADURA, JEREMY  NARAGA

1767        PAET, JOE MARK  MAYO

1768        PAGALILAUAN, NICOLE EMMANUELLE

1769        PAGAYON, ELLEO JOHN  PEREZ

1770        PAGILAGAN, RUSSEL JADE  DE VERA

1771        PAGLINAWAN, JULIA LEI  ESPIRITU

1772        PAGO, FRANCIS LEONARD  PINTO

1773        PAGSINOHIN, JANELLE  CORPUZ

1774        PAGUIO, COLEEN MAE  DIZON

1775        PAGULAYAN, BRYAN  TAGUINOD

1776        PAGULAYAN, CHRISTOVAL  BACCAY

1777        PAHIT, ROMAR VINCE  TORRECAMPO

1778        PAIGNA, BIEN EXEL  HUSMILLO

1779        PAIRAT, LOUIGE ANGELU  LUMAJANG

1780        PAJINAG, NEMESIO JR  DALISAYMO

1781        PAKINGAN, LATRELL  MALDONADO

1782        PALAAD, ERROL JOHN  ASUELO

1783        PALAD, GLENDEL  AYCO

1784        PALADA, MARK  CATUDAY

1785        PALADA, ROYCE  MOSLARES

1786        PALEN, JUNNEL  PLACEROS

1787        PALLORINA, EDLEY GLENN  CRUZ

1788        PALMA, DANIEL III  SALIGUE

1789        PALMERAS, JENNY FE  CANDELEJA

1790        PALMIANO, RAINER JAMES  BORAL

1791        PAM-OT, CHRISTIAN KENNETH  LUSICA

1792        PAMANDANAN, GEANE RENZO GIL  VASQUEZ

1793        PAME, CHRISTIAN  NAPULI

1794        PAMITTAN, KENNEDY  AGCAOILI

1795        PAMPLONA, ALFREDO  PALMARES

1796        PANAGA, JOHNNY  BERNAL

1797        PANALIGAN, ANGELIKA  CATAPANG

1798        PANCITO, JHETER PHAUL  SIMBAJON

1799        PANDA, JAABER  DAUD

1800        PANDAC, JOFPET  FUDOLIN                   

1801        PANES, IAN JAY  GANACIAS

1802        PANGANIBAN, ANGELINE  DELOS SANTOS

1803        PANGANIBAN, NOIME  BAZAL

1804        PANGANIBAN, PHILLIP JOHN  GUIZZAGAN

1805        PANGANIBAN, SHERWIN  ANDAL

1806        PANGANTIHON, KATHLENE LUCE  JALANDONI

1807        PANGILINAN, MICAELA ANN

1808        PANIMDIM, DEMZ  DIAZ

1809        PANLAQUI, LORENZ  PANGANIBAN

1810        PANOPIO, JOHN CRIS  BACAL

1811        PANZO, RALPH NIGEL  PROVIDO

1812        PAPA, JEROME ABRAHAM  CABAÑAS

1813        PARADERO, CLIFORD JIM  CASTELLANO

1814        PARAGOSO, MAR KRISTIAN  NEBRIA

1815        PARAISO, DANIEL  JORDUELA

1816        PARALEJAS, JASON  ILAO

1817        PARDILLO, EFREN JANE MARI  DENSING

1818        PAREJA, KRISTOFER  ARMINTIA

1819        PARILLA, JAMES KARL  GREGORIO

1820        PARUNGAO, PAULO ANGELO  FURTOS

1821        PASAGUI, HECTOR II  SIMPAO

1822        PASAYLO, LOUIE LYNDON  ABECIA

1823        PASCO, CRESENCIANO JR  JABOJAB

1824        PASCO, HENDRICK  TELERON

1825        PASCUA, DARELL BIEN  ROXAS

1826        PASCUA, ROMEL  DAIRO

1827        PASCUAL, ALBERCHT JOSEF  MONTESA

1828        PASCUAL, EDMON  TOBIAS

1829        PASCUAL, NEILFRED  DULAY

1830        PASCUAL, VINCENT  DIZON

1831        PASIA, RALPH  CHAVEZ

1832        PASIG, CHRISTIAN  DAVID

1833        PASIGIAN, JERRY JAY  AMOGAN

1834        PASION, CARL JEFFERSON  GARAND

1835        PASQUIN, JOAN MAE  ODO

1836        PASTOLERO, GABRIEL  BALAMIENTO

1837        PASTOR, SHARLEEN ANGELA  VILLANUEVA

1838        PASTRANA, MARK RHOLAN  QUINDOZA

1839        PASUGIRON, JOEL  TANDOY

1840        PATAGNAN, KURT KEEVIN  APONGAN

1841        PATERNO, GABRIEL VICTOR  ITUTUD

1842        PATINDOL, MHARK WILL  ASIL

1843        PATINGO, IVY  SALIGO

1844        PATIÑO, FRANZ MARK  CABRILLOS

1845        PATOC, GERARD ALDWIN  MANGINSAY

1846        PAULE, JUDALE CRIS  PINEDA

1847        PAULO, VIRGILIO  GARCIA

1848        PAYADE, LEONIEL  CANDELARIA

1849        PAYNAGANAN, RENZ JETRO  DE GUIA

1850        PAÑA, FLOIRENDO  GERALDO                 

1851        PAÑA, KRYZTIAN PHILLIP  FABIO

1852        PAÑA, NEIL MATTHEW  PANAPANAAN

1853        PAÑARES, JOSEPHUS  MOJADO

1854        PEDRO, BRITTANY JAIZE  VALENZUELA

1855        PEL, JOHN KENNETH

1856        PELAEZ, EMAN JAPHET  EMBERDA

1857        PELGONE, ALVIN JEFFREY  ORBASE

1858        PELOBELLO, JOHN CARL CHESTER  MARTINEZ

1859        PELOBELLO, JOHN REY  ABENIDO

1860        PENASO, REYNAN  PENDEJITO

1861        PENILLA, REUBEN  COPINO

1862        PENILLOS, GIAN JOHN LESTER  PANDIÑO

1863        PENTOY, MARK CHRISTIAN  DELAN

1864        PEPINO, GEOFF  MIER

1865        PERALTA, ANDRE NATHAN  ROMERO

1866        PERALTA, DANNYEL FEDERICO  HERNANDO

1867        PEREYRAS, GABRIEL JOSEPH  BAUTISTA

1868        PEREZ, ARN STEFEN  YONGQUE

1869        PEREZ, ARVIN  CUARESMA

1870        PEREZ, ELLYN MARIE  NEBRIL

1871        PEREZ, IVY  DIMALIBOT

1872        PEREZ, JOSHUA ANGELO  OGAMA

1873        PEREZ, JUNE JUBERT  BAGSIC

1874        PEREZ, ROGELIO JR  DAYOLA

1875        PEREZ, ROUJIE  LANDONG

1876        PEREZ, SONNY  ANDRES

1877        PERMENTILLA, RAYMOND TROY  ESCUBIO

1878        PEROCHO, GINLY  ERMAC

1879        PETALVER, JOSHUA ELVIN  ABIA

1880        PEÑA, BLESSED  BARREDO

1881        PEÑA, ERLINDO JR II  GALANG

1882        PEÑERA, JAMES  IBE

1883        PIEDAD, JERWIN  ALBURO

1884        PILA, JOHN REYNALD  BARCOMA

1885        PILONGO, RHINAN  LUMBA

1886        PINEDA, ALREMSE NIÑO  GONZALES

1887        PINEDA, JANINE  AMAR

1888        PINGKIAN, MARIA MAE  ANTIPONAN

1889        PINLAC, CLYDE PATRICK  PARUNGAO

1890        PINO, JOHN PAUL  DUMADAPAT

1891        PINTOR, DENNISSE  AUMENTADO

1892        PLACIDO, EDVIN  DURON

1893        PLACIENTE, PAULENE  GUILLERMO

1894        PLALE, MELVIN  SOLIVEL

1895        PLAN, DIETHER DENVER  DALAYOAN

1896        PLAZA, ALEXANDER  ANIÑON

1897        PLAZA, ERAS VINCENT  SALIG

1898        POGOY, CRIS JOHN  TOHOY

1899        POLDO, DEXTER  DAVE

1900        POLICIOS, JOHN HENRY II  MASCARIÑAS              

1901        POMAREJOS, JANRY  PAMONAG

1902        PONCE, SAMUEL  RIGOR

1903        PONCLARA, KYLE  GLARAGA

1904        PONGOT, VINCE MICHAEL  GUMAPON

1905        PONTEROS, JUNEL JR  GINO-O

1906        PONTICHA, BENISON JESSE  LOGON

1907        PONTUD, ANGELICA  REVAREZ

1908        PORLAJE, JOHN PATRICK  TATING

1909        PORTES, JOHN CARLO  DELA SOLEDAD

1910        POSADA, ARMINA JOYCE  ABIERA

1911        POSTIGO, JIO JAMIL  TAJAN

1912        PRADO, ALECAR  SUALOG

1913        PRADO, EZEKIEL DANIEL  BARAWID

1914        PRADO, JAY  STA ANA

1915        PRAMBITA, KENNETH  GENOSAS

1916        PRAXIDES, EDIELYN ROSE  ABREA

1917        PRESTADO, RODAVE  GIANAN

1918        PRIELA, CLEO MACARTHUR JR  ALIMAGNO

1919        PROVIDO, KENNETH PAUL  SUMAGUIO

1920        PUEBLO, JOVE ALBERT  CORDERO

1921        PULIDO, JAYSON  QUIACHON

1922        PUNGTILAN, FRANCIS JAY  MARMETO

1923        PUNO, CHRISTOPHER JIAN  LARGUEZA

1924        PUNTIL, JEROME  BALBOA

1925        PUNZAL, RONIELLE JACOB  DELA FUENTE

1926        PUNZALAN, HAL GABE  MORAL

1927        PUPA, CHRISTIAN  CABALTERA

1928        PUYOT, FIDEL  MONTEALTO

1929        QUBING, ALFREDO  AMPO

1930        QUEDDENG, JOSE GABRIEL  SUÑGA

1931        QUEROGA, RIC GLENDON  MAUREAL

1932        QUESADA, RYAN  DE GUZMAN

1933        QUEZADA, ANTHONY CLARK  RAMON

1934        QUIBAEL, RYAN JADE  IBARRA

1935        QUIBUYEN, JAMES ALEXIS  CORDOVA

1936        QUICO, JOHN MARK

1937        QUIDDAM, KRISTINE  MONILLA

1938        QUIJANO, MARC JEROME  BARCIAL

1939        QUILANG, JAN KRISTIAN  AGBUNAG

1940        QUIMPO, KARESSE MAE  LATOZA

1941        QUIMSON, ADRIAN TROY  PASCUAL

1942        QUINDOZA, MICHAEL  EDURA

1943        QUINITA, KENNETH  JANDUSAY

1944        QUINTO, JOHN HERUEL  PILAR

1945        QUIRONA, JOHN LORENZ  FERNANDEZ

1946        QUITALEG, MICHAEL  YECPOT

1947        QUITAT, IRA  AWITEN

1948        QUIÑONES, KENNETH  PANELO

1949        RABAGO, EDISON  SERVITILLO

1950        RABE, RODEN JAY  RODELAS                 

1951        RABINO, CARL ANTHONY  CEROS

1952        RABINO, MARC LEODEN  GUMOP-AS

1953        RABOR, JUANITO JR  UMIPIG

1954        RADAZA, FEJAY  REPUYA

1955        RAFAEL, ABRAHAM  CODIAMAT

1956        RAFAELA, ROLANDO JR  CAGO

1957        RAFER, MIA JANE  DEL MUNDO

1958        RAGAY, MARTH  ABAMO

1959        RAGO, CARMEL GRACE  ABAIGAR

1960        RAMALLOSA, RAVI JAN  BULONG

1961        RAMIREZ, RYAN LOUIE  MACAGANDA

1962        RAMIRO, KARLITO RAFAEL  CANALE

1963        RAMIRO, MA. RENEE  REYES

1964        RAMOS, ARTURO JR  FAJARDO

1965        RAMOS, AUDREY LOIS  CARIÑO

1966        RAMOS, BRYAN MICHAEL  LOPEZ

1967        RAMOS, DAN EDISON  DE LEON

1968        RAMOS, DANIEL  NADADO

1969        RAMOS, IVAN JEAN  ILARINA

1970        RAMOS, JACY CHERYL  MENDOZA

1971        RAMOS, JEREMY DALE  LLAMAS

1972        RAMOS, JOE MARIE  DE VERA

1973        RAMOS, NICA CELINE  CRUZ

1974        RAMOS, ROBERTO JR.  SEBASTIAN

1975        RANADA, CHRISTIAN  LUCIO

1976        RANARA, FLORIE  ALFARO

1977        RANAY, RODEL  BAGISTA

1978        RANQUE, DANIEL  RANULLO

1979        RAPLIZA, JAMES  MOLDES

1980        RAQUIM, CIELO ANNE MARIE  MENDOZA

1981        RAZ, DEO CARLO  SILVA

1982        REBATO, JEMZIESON  TOBALADO

1983        REBULADO, ROSELLE  AMANDRA

1984        RECASA, JOHN LOUIE  CUASTO

1985        RECIO, KIM RHONN  MALALUAN

1986        RECIPROCO, ASHLYNN RAE  JORGE

1987        REDOBLADO, JULIUS PAUL  MEDIAVILLO

1988        REDONDO, CHRISTIAN JEROME  TENIDO

1989        REDUBLADO, MICHAEL DAVE  GUIUAN

1990        REFORMADO, JOSHUA ELEAZAR  FRANCISCO

1991        REGULACION, RUSSELL RE  NOVIO

1992        REMENTILLA, RYAN JAY  FELLIZAR

1993        REMULTA, RYAN  SANGALAN

1994        RENALES, ERIC  FRANCISCO

1995        RENDON, MA. LEOCHE  PORAL

1996        REOJA, JHON MICHAEL  LEGASPI

1997        RESARE, APRIL ROSE  GIANAN

1998        RESCOBER, JODENE VENICE  ROMERO

1999        RESENTE, JOHN PHILIP  ROL

2000        RESTITUTO, ZILDJIAN JOSHUA  CANTOS                  

2001        RETARDO, JOHN CEDRIK  RIVERO

2002        REUYAN, LARRAH MABELLE  CANSANCIO

2003        REVADENERA, GERMANE GYVE  ABSULIO

2004        REYES, ARTMANREY  LEGASPI

2005        REYES, JAKE  CASTILLO

2006        REYES, JAY RICK  BANDOJA

2007        REYES, JESSA MAE  ACOSTA

2008        REYES, JOHN CARLO  REYES

2009        REYES, JOHN LORENZO  MAQUINTO

2010        REYES, JOMEL DONN  LAYLO

2011        REYES, NIKKO  ARCA

2012        REYES, RHIZONTELLA MARIE  LUZURIAGA

2013        REYNES, LEIANNE  PASCUAL

2014        RICAFRENTE, MARNICK  SALALIMA

2015        RICOHERMOSO, MARK KENNETH  GARAY

2016        RILI, JOSHUA  FULGAR

2017        RILLERA, JAYBERT  ONG

2018        RILLERA, KENNETH JAN  SABADO

2019        RIMANDO, MARDEL CHRISTIAN  RILLERA

2020        RITUAL, MARK JAY  DUCHA

2021        RITUAL, ROMEL BERT  ALCALDEZA

2022        RIVERA, AXLJON  CENA

2023        RIVERA, JOHN KEVIN  FELISMENIA

2024        RIVERA, JOMEL  TABABA

2025        RIZALTE, JAYSON  DOLOT

2026        ROASOL, RYAN CHRISTIAN  PATRIA

2027        ROBLEDO, JAN AARON  ANIÑON

2028        ROBLES, NATHANIEL  ANASTACIO

2029        ROBLES, RHONNEL JOSHUA  NEBRIJA

2030        RODILLAS, MARK JERVIN  FLORES

2031        RODOLFO, STEPHEN GLENN  LEGADO

2032        RODRIGUEZ, JAYSON  DE LA CRUZ

2033        RODRIGUEZ, JOHN DALE  MACAVINTA

2034        RODRIGUEZ, JOMAR  MENDOZA

2035        ROFEROS, CARL NIÑO

2036        ROJO, DAN GABRIEL  GUZMAN

2037        ROLDAN, CHARMENE  SERDENIA

2038        ROLOMA, RICARD JUN  FIEL

2039        ROMARAOG, AMAURY  AGRA

2040        ROMBAOA, EDWIN  BERGONIA

2041        ROMERO, CHRISTIAN LLOYD  DE JESUS

2042        ROMERO, DENZEL  GUEVARRA

2043        ROMERO, DINDO  RAGAS

2044        ROMERO, JESSIE  CORDERO

2045        ROMERO, JIM  SAJA

2046        ROMERO, RECEL JOHN  ALBAY

2047        ROMOC, RICO  ELICANO

2048        ROMOROSA, HENZEY  DESTACAMENTO

2049        RONQUILLO, ELLA MAE  GUTIERREZ

2050        ROOT, SHAIRA MAE  ELEUTERIO               

2051        ROQUE, ZYRAH  MANALO

2052        ROQUERO, ARVEL  FRANCISCO

2053        ROSAL, JAY  ESTEVES

2054        ROSALES, ALLYSA LORRAINE  TATLONGHARI

2055        ROSALES, LARRY  ARANGUIZ

2056        ROSALINAS, MARLON  RODILLAS

2057        ROSARIO, CEDRIC  POSADAS

2058        ROSARIO, IAN CHRISTOPHER  CARAIG

2059        ROSARIO, MONISSA KRYSTL  GUMIRAN

2060        ROSARO, CHRISTINE JOY  FERNANDEZ

2061        ROSCO, DEN IVAN  SAZON

2062        ROSELL, CHURCHIL  BRIONES

2063        ROSELLO, VICTORINO III  AGUS

2064        ROXAS, MA. CELINA  AQUILON

2065        RUBITE, JUNNEL  VALERIANO

2066        RUFIN, CAESAR IAN  BAUTISTA

2067        RUIZ, ALFREDO JR  PARDILLO

2068        RUIZ, LUCKY JADE  AGUSTINO

2069        RUIZ, REY MARVEN  MALINAO

2070        SABADO, CHRISTOPHER DAVE  NAVARRO

2071        SABLAN, JOHN PAUL  LABALAN

2072        SABLAY, EDISON JR  DELA CRUZ

2073        SACAY, ERWIN  BANTON

2074        SACDALAN, MA CARMELA BEATRIZ  GOMEZ

2075        SACLAG, RAMEL GABRIEL  TORRES

2076        SACLOT, JOHN MICHAEL  BELTRAN

2077        SACOBO, RENIE JR  MARCOS

2078        SACRIZ, JEFFREY  GUTIERREZ

2079        SACUEZA, RYAN ALDRIN  REYES

2080        SADIASA, KHRYSS  HUNT

2081        SAGALES, AL DOMINIC  CATANGCATANG

2082        SAGANA, MARVIL JOSEPH  BACHO

2083        SAGARAL, JULITO  PLAZA

2084        SAGARIO, KEN BRYAN  CALUBAG

2085        SAGUBAN, JUNBERT  NAGUTOM

2086        SAGUIRER, LLOYD  MAROLLANO

2087        SAGUN, HAROLD  SEMANA

2088        SAJOR, WELLIE  SANICO

2089        SAJULGA, JOHN RAFFY  BARONA

2090        SALADAGA, ERLINDA  SALONOY

2091        SALAMATIN, JAN REI  CUADRA

2092        SALARES, GERALD VER  OMADTO

2093        SALAZAR, BENY JR  GABRIEL

2094        SALAZAR, IAN VENIER  MACUHA

2095        SALAZAR, IVAN DAVE  ZACARIAS

2096        SALAZAR, MURPHY  MIRANDA

2097        SALCEDO, CEZANNE BELLE  GO

2098        SALCEDO, JANSSEN KARL  DIZON

2099        SALDIVAR, MICHEAL PAUL  MENIL

2100        SALE, SIEGMORN  LAGARET                  

2101        SALES, FRANCIS LANCE  SALES

2102        SALES, VANESSA  BERAÑA

2103        SALIGBON, MARCK JOSEPH  SANTUELE

2104        SALILING, HENRIE JOY  JULATON

2105        SALINAS, YURI GABRIEL  MATOCIÑOS

2106        SALIOT, RYAN  CAGADAS

2107        SALITA, MARK RYAN  LUMINARIO

2108        SALUDARIO, JOHN ELMER  ANQUILO

2109        SALUPAN, ELMER  HALLERA

2110        SALUTA, REXIE  MORAN

2111        SALUTE, MARK DENNIEL  VILLARUZ

2112        SALVADOR, HONELYN  MANLANGIT

2113        SALVADOR, MARC ANDREI  PINEDA

2114        SAMANDE, KENNETH  MATUTINA

2115        SAMAR, JESUS JR  OGNAYON

2116        SAMAR, JOSHUA  ARCEO

2117        SAMBULAN, NIKKO  NAVALES

2118        SAMSON, FRANCIS MAXEEN  DIALCO

2119        SAN JUAN, JESTONIE  SANCHEZ

2120        SAN JUAN, RHUSSELL ROSE  EVANGELISTA

2121        SAN PEDRO, JULIO MIGUEL  FERNANDO

2122        SAN PEDRO, WINMEL ANDRE  DE LEON

2123        SAN ROQUE, REIMIEL  GUERRA

2124        SANCHEZ, HANES KEITH  FREDELUCES

2125        SANCHEZ, JALE CONNIE  DENSING

2126        SANCHEZ, MARY GRACE  CLARETE

2127        SANGRIA, JOEY MARK  JORDA

2128        SANTIAGO, FRENZ MELVER  TABUCAL

2129        SANTIAGO, JOHN CARLOS  SARAGOZA

2130        SANTIAGO, JUSTIN BRYAN  PINEDA

2131        SANTIAGO, MARK RONNEL  OBTINALLA

2132        SANTIAGO, MARVIN  FERNANDO

2133        SANTISTEBAN, MARLOU  BAYUCOT

2134        SANTOS, ALEJANDRO JR  DURANO

2135        SANTOS, CHRISTIAN JOSHUA

2136        SANTOS, DON FRANCIS  NERVES

2137        SANTOS, HANNAH GAYLE  BUAN

2138        SANTOS, JOHN EDUARD  MATARO

2139        SANTOS, JOHN PAUL  BATTUNG

2140        SANTOS, KYLE GIENOEL

2141        SANTOS, LEONHYL  LLANITA

2142        SANTOS, MARC SPENCER  BANCUD

2143        SANTOS, MICHAEL  GETALAN

2144        SANTOS, PAULOUS  SITYAR

2145        SANTOS, REIGERALD EDRICK  LINDOG

2146        SANTOS, VAUGHN IRVIN  TUMACDER

2147        SARATAN, LOUIEGIE  INACAY

2148        SARDAN, EMERSON  SAGAUINIT

2149        SARIP, BRENDAN ARIES  CUENCIA

2150        SARIP, NORNISAH  LIMAS                    

2151        SARMIENTO, ELIZABETH  LOMONSOD

2152        SARMIENTO, KRYSTIAN JOSEPH  DELA CRUZ

2153        SARMIENTO, MELVIN  PALISOC

2154        SARMIENTO, RICA  ONOYA

2155        SASIS, IVERSON  PRODIGALIDAD

2156        SATURNO, APPLE CRIS  BLANCO

2157        SAURIN, MARK DAVE  SANTOLUMA

2158        SAUSI, SHERWIN  VILLANUEVA

2159        SAYON, MHAYDELYN  LUPERA

2160        SAYSON, IAN  MAHINAY

2161        SAYSON, STEPHENSON  CABILAO

2162        SEBASTIAN, DAN HAROLD  LACSA

2163        SECRETARIO, JEN DENISSE  FERRER

2164        SECRETARIO, JENA DEN  FERRER

2165        SEGAMATA, KEENAN JAKE  LAZAGA

2166        SEGARINO, MARIO JR  ONTONG

2167        SEGUI, NORMAN  GUERZON

2168        SEGUIN, ALVIN  BAUTISTA

2169        SEGUNDO, MIL CHRISTIAN  USON

2170        SELDA, PRINCESS DIANE  ZOLETA

2171        SELMAR, JERIC RUSSEL  SISON

2172        SELOSA, JHON CHRISTIAN  MAGRAMO

2173        SEMBLANTE, RANULFO DEANE  ABELLANOSA

2174        SEMBRERO, JERIC  CAONES

2175        SEMINIO, JUDE MARTIN  AGUINEA

2176        SERNA, VON RODULF  LINDO

2177        SERRANO, ALEC JOSEF  CASTRO

2178        SERRANO, JOSEPH  SARVIDA

2179        SERRANO, RONEL  INOCENCIO

2180        SERVANO, ANTHON CHRIS  SADJARI

2181        SESE, KRISTEL  FRANCISCO

2182        SESE, LINDON  CUNANAN

2183        SEVILLA, DANNIEL  DELA TORRE

2184        SEVILLA, JOHN ANTHONY  LENON

2185        SEVILLA, RIZAMIN  ERMITA

2186        SIABABA, DAENJEL  TADIOS

2187        SIBAYAN, ERROWIN  MACADENDEN

2188        SIBUGAN, PAULA  GAUDARIO

2189        SICAT, JAMES VINCENT  CALIVOSO

2190        SILAGAN, ADRIAN  MULA

2191        SILAGPO, CARLOS ANTONIO  SORESO

2192        SILANG, KRISTINE MAY AVEGAIL  CEPILLO

2193        SILVALLANA, VINCE LOI  VILLOREJO

2194        SIM, CHARLES CEDRICK  GARCIA

2195        SIMBAJON, ALFRED  APARICIO

2196        SIMEON, AXEL JOVEN  REBUYON

2197        SIMPORIOS, JULIUS ANTHONY  DE CASTRO

2198        SINAMPAGA, EDGAR VALEN  QUITEVIS

2199        SIO, KENLENE JENIA ANN  PAGLICAWAN

2200        SIRON, NATHANIEL  VITUG                   

2201        SISMUNDO, CARLO  SUMERA

2202        SISON, BRYAN  VALDERRAMA

2203        SISON, RAINIELLE  CLEMENTE

2204        SITCHON, NEIL CHRISTIAN  MAGDAYAO

2205        SIYANGBIGAY, KRISTIAN  DOLIM

2206        SOCHAYSENG, BROGEL MARLENE  ALMODOVAR

2207        SOLAMIN, JASON ANGELO  BURDIOS

2208        SOLANO, IAN JAY  ILUSTRISIMO

2209        SOLANO, JULIE MAE  ESCARAN

2210        SOLIMAN, LANCE CHRISTIAN  SANGALANG

2211        SOMCIO, CHRISTIAN ROY

2212        SORBITO, BERNIE  MOISES

2213        SORIANO, AERICK JAMES  ROSENDO

2214        SORIANO, DANIEL IVANS  ELIAS

2215        SORIANO, JOHN LLOYD  VALLO

2216        SORIANO, JUAN PAULO  CENTENO

2217        SORIANO, KRISTINE MAE  DANGAN

2218        SORIANO, RONNEL  FLORES

2219        SORIANO, SEAN DAVE  LACAR

2220        SORROSA, KARL STEPHEN  MAMPANG

2221        STA MARIA, JOSEPH  LIAM

2222        STA. ROSA, BRYAN KRISTOPER  CARLOS

2223        STO DOMINGO, RAINIEL  NAVIDAD

2224        SUA, ALLAN PAUL  GUTIERREZ

2225        SUA, MICHELLE  POLINADA

2226        SUACILLO, MICHAEL  BENIG

2227        SUAREZ, JAMES PHILIP  BUEDAD

2228        SUAVERDEZ, JERICHO MATTHEW  HERNANDEZ

2229        SUBOSA, KEVIN CLOYD  JACULINA

2230        SUCALDITO, JULIUS CESAR  PANALIGAN

2231        SUETA, ARNOLD JR  TUPAS

2232        SUGUE, SHIELA  SUAN

2233        SUGUITAN, CHRISTIAN GERICO  SIABABA

2234        SULAPAS, JESSON  PAULAR

2235        SULIT, ALBERTO III  PERJES

2236        SUMADSAD, ABIGAIL EUNICE  MAQUIMOT

2237        SUMAGANG, JONALD JOHN  SARZONA

2238        SUMAGUE, CLARKE JUSTIN  MANAIG

2239        SUMALDE, ALBRETCH  PARROTINA

2240        SUMAÑGA, RONNIE  VILLOJAN

2241        SUNI-EN, DAISYLYN  WALSIEN

2242        SUNIO, JOHN LOU

2243        SUYAT, JOHN RODNEY  CASTRO

2244        SUZUKI, TAKITO  BELLEZA

2245        SY, ANJEANETTE  SANTIAGO

2246        SYQUIA, CARVIN  CASAUAY

2247        TABACO-AN, ARVIE  RACELA

2248        TABERNA, ANGELIKA  ESTACIO

2249        TABIENDO, ROMAN VINCE LEE  CAAGUSAN

2250        TABLAC, JUDELENE ROSE  NELMIDA                

2251        TABLANZA, DIBON  SASIL

2252        TABUENA, WILLIAM  CAPACITE

2253        TACADENA, HANNAH RUTH  TANLANGCO

2254        TACANG, EFRELINE  SALACUP

2255        TACARDON, JOMARI  BLEN

2256        TACORDA, ROBERT IVAN  GUMABON

2257        TAFALLA, CHEESSA DAWN  CENTINO

2258        TAGALOG, KENNETH  MALARAN

2259        TAGATA, IAN LEMUEL  DE GUZMAN

2260        TAGLE, ISAAC CHRISTAN  AYCARDO

2261        TAGOB, JONNOVAN

2262        TAGUDAR, JUSTENE RICCI  BASADRE

2263        TAGUIBAO, JAMES MARCEL  DULIN

2264        TAGUILASO, PAUL ANDREW  SALUDES

2265        TAHIL, JONATHAN  CAWALING

2266        TAJAN, JONIM RICHARD  RUIZ

2267        TALABIS, JAN BREDYL  EVORA

2268        TALAN, RYAN JOSEPH  MANGA

2269        TALANA, JERALD  DELA CRUZ

2270        TALAVERA, ALJEEN  AGRACIADA

2271        TALAVERA, RODEL  CASTILLO

2272        TALIPING, ACE  BALLESTEROS

2273        TAMBOR, GERSON  LEDESMA

2274        TAMPARIA, DIONEIL  GARFIN

2275        TAN, IRVIN LESTER  TAMESIS

2276        TAN, JERICHO AMIEL  ALFONZO

2277        TAN, JOHN ROBERT  CAPATE

2278        TAN, MARIE JOY ANTONETTE  NERI

2279        TAN, OSCAR ALFONSO  PIZARRO

2280        TAN, RAFAEL  VALIENTE

2281        TAN, TRISTAN IVAN  DICEN

2282        TANAYA, GLORY JOY  CALUBAYAN

2283        TANGCO, SHAELA MARIE  BAÑARES

2284        TANJAY, RUEL JR  LAJENIO

2285        TAPAR, RODIE MAR  DELA VEGA

2286        TAPIA, JOYCE ANNE  RIMPILLO

2287        TARIAO, RYAN  LAVADOR

2288        TARROZA, MARL ANGELO  CLEMENTE

2289        TASIL, HECTOR I  MONDELO

2290        TAY-EO, CARL JERRICHO  ASIS

2291        TAYKO, MARCELO JR  MONGAYA

2292        TAYO, MARK ANGELO  SIRUMA

2293        TAYSON, SALVADOR REI BERNARDO  BAQUIRAN

2294        TECSON, DENELLE  DE LEON

2295        TEJERO, FRANCISCO  ATON

2296        TERIO, NATHANNAELL REIBEN  MANATAD

2297        TERRADO, LYNUEL MAE  RATIO

2298        TESORIO, JERWIN  MARQUEZ

2299        TEVES, JOMARI  LINGAON

2300        THOMAS, JOHN PATRICK  ATOS                    

2301        TIAMZON, LOYD  MATAMOROSA

2302        TIAÑO, JOVANI  ABELLAR

2303        TIEMPO, CHRISTIAN ALBERT  ORBITA

2304        TIMBAL, AJETT  CONDE

2305        TIMBANG, ERIC JOHN  LACSON

2306        TINAZA, JOHN MICHAEL  DE LOS SANTOS

2307        TINGSON, RASHED  TUGONON

2308        TIPO, RANEL CHRIDESMAR  ENRIQUEZ

2309        TIPSAY, ROWIE MARK  ORKIN

2310        TISADO, MARIA EDELYN  DEL ROSARIO

2311        TITO, ZOILO CARLO  GEPITULAN

2312        TOBIAS, CHRISTIAN KYLE  QUIZON

2313        TOLENTINO, CHRISTIAN JOHN  CUDAL

2314        TOLENTINO, JANE KISHIA  CABRAL

2315        TOLENTINO, JESSA  SUGUI

2316        TOLENTINO, JOEL  SOMINTAC

2317        TOLENTINO, JOSHUA AARON  DAÑEZ

2318        TOLENTINO, RONNEL  BIBAT

2319        TORIBIO, LESTER  SAN PEDRO

2320        TORIO, MAY ARIELE  APARILLA

2321        TORQUEZA, JOHN LLOYD  TORRES

2322        TORREGROSA, MARIANE INE  RUBIO

2323        TORRES, ERUEL JOHN  DOMINGO

2324        TORRES, GILBERT JR  MARAÑON

2325        TORRES, KEN CHRISTIAN  ESPINOSA

2326        TORRES, MAVERICK HARWIN  POLICARPIO

2327        TORRES, MIL ALBERT  BATIQUIN

2328        TOSTON, KENAN JOHN  CABATUAN

2329        TOYHACAO, REDEN  SOLEDAD

2330        TRAYVILLA, SHEM KIRBY  MAGSIPOC

2331        TRINIDAD, GERALD  SANTOS

2332        TRINIDAD, JEAN RENZO  CRESCINI

2333        TRINIDAD, PAULO ISAAC  JIMENEZ

2334        TRIO, EJ  ANTHONY

2335        TRONCO, RALPH CHRISTIAN  SILVIO

2336        TSUKAHARA, MAIKO  ARGUELLES

2337        TUASON, RAMON DEXTER JR  RUBIO

2338        TUAZON, JUNEL  CUNAN

2339        TUBA, SHERWIN  BALBIDO

2340        TUBIERA, CESAR JR  CORPUZ

2341        TUD, MARK CHRISTIAN  VIDAL

2342        TUDAS, ERICSON  AGYAPAS

2343        TUGO, JOHN RANDYL  SUPE

2344        TUIZA, GLENDON  PANALIGAN

2345        TUMANENG, JM KAYE  AGCAOILI

2346        TUNOD, RJAN  ZALDIVIA

2347        TURALLO, LOWELL GERARD  MIRABEL

2348        TURLA, REGIE  POSO

2349        TY, JEFF THOMAS  DIAZ

2350        UBALDO, LEWELYN  BANAYAT                 

2351        UGSAD, WILMAR  CONDESTABLE

2352        UKA, JOHANNIE  SINDATOK

2353        ULOB, IVAN JULIAN  CLEMENTE

2354        UMALI, JULES LANDER  MACATANGAY

2355        UMANDAL, JEROME  ROLLON

2356        UMAPAS, JENNY ROSE  LOR

2357        UMIPIG, MARK LESTER  AGUJA

2358        UMPAD, REYNALDO JR  LOPEZ

2359        UNICRUZ, JOHN ROMMEL  FABELLA

2360        UNLAYAO, JERSON  SULLEZA

2361        UNTALAN, JOMAR  BAUZON

2362        UNTALAN, MARK LAWRENCE  FALLAR

2363        URBANO, JOHN ARVIN  GUAMOS

2364        URGELLES, WILSON ROY  CALANOG

2365        URRERA, ALREN BREX  ASACTA

2366        URSAL, JASPER IAN  CAMBEL

2367        URU, BRYAN  MADRIA

2368        UY, CEDRIC XIAN MICO  LEE

2369        VALDECINO, RENZ JOSEPH  MOROTA

2370        VALDEVIESO, RIZABEL  SOLINAP

2371        VALDEZ, EDRIELLE  LLENAREZ

2372        VALDEZ, JOHN LLOYD  ALPUERTO

2373        VALDEZ, LEONARDO  TORRES

2374        VALDRIZ, SAMANTHA NICOLE  GARCIA

2375        VALENCIA, PAUL ANDREW  CANLAS

2376        VALENDEZ, GEMSCARLHU  JACOMA

2377        VALENZUELA, JOHN ARNOLD  PAGULAYAN

2378        VALENZUELA, ROVIC BROD  ESCONDE

2379        VALERIO, JESSHUA  BANIQUED

2380        VALERIO, KENT HOLDEN  CLARIDAD

2381        VALLECERA, MERVIN JAY  ABUEVA

2382        VALLEDOR, JOHN MICHAEL  YANA

2383        VAPOROSO, JAYVEE  TAN

2384        VARGAS, MARCOS  DEQUILLA

2385        VARGAS, MARY CLAIRE  GERONA

2386        VARIN, DAHLIA MARIE  AGUILAN

2387        VARONA, MYLYN  BADAYOS

2388        VELASCO, BRYANT  VILLANUEVA

2389        VELASCO, IAN JUNELL  MALLARI

2390        VELASCO, JARED VON  CHAPAP

2391        VELASCO, NICO  UNIRA

2392        VELASQUEZ, ABNER  ALCAZAR

2393        VELATCHA, REYNALDO JR  SANTIAGO

2394        VENOYA, JAMES ERIC  JUAGPAO

2395        VENTOZA, ANNA CHRISTINA  OCHO

2396        VENZAL, LEANNE CARLO  ACADEMIA

2397        VERANIA, KING  PASCUAL

2398        VERGARA, GENARO  MONTEMAYOR

2399        VICENCIO, RICO ANTONIO  TAYAB

2400        VICENTE, LENNY JR  UYANGURIN               

2401        VICTORIA, AVE DHINUEL  SALUDES

2402        VIERNES, CHARLS JAMES  BANGILAN

2403        VIERNES, REYMOND  ESPIRITU

2404        VILLA, JASON  BASAGAN

2405        VILLACAMPO, RENZ ADRIAN  SAMULDE

2406        VILLAESTER, JOHN JACOB  MOLEÑO

2407        VILLAFUERTE, ADRIAN  LEJERA

2408        VILLALON, KYLE  MORANO

2409        VILLANUEVA, EDGARDO JR  JORNADAL

2410        VILLANUEVA, FLORIDA  ALVARADO

2411        VILLANUEVA, HARMOND  SACMAN

2412        VILLANUEVA, JHONARD  GOMEZ

2413        VILLANUEVA, JOEL  RESARE

2414        VILLANUEVA, JOHN PAUL  NEBRIJA

2415        VILLAOS, KIMBERLY  PEÑA

2416        VILLAPANDO, JOHN CARL  ORDINARIO

2417        VILLARBA, FROILAN  SANTISAS

2418        VILLAROSA, KARLEN JENN  ESGUERRA

2419        VILLARUEL, RAPHA  RAMOS

2420        VILLARUZ, JACK NEIL  GONZALES

2421        VILLAVIRAY, JOHN CARLO  JAVIER

2422        VILLEGAS, ALFRED  OLESCO

2423        VILLEGAS, ANDRES LEONARDO  TEJADA

2424        VILLEGAS, FREYAH ROSE  BERNALES

2425        VILLOSTAS, KING RVILLS  DE OCAMPO

2426        VILORIA, MIKE ROBIN  GO

2427        VIRIÑA, GABRIEL  GUDITO

2428        VISDA, CEDRIC JUSTIN  SIBAL

2429        VITALICIO, CHERRIE NILCE  FUMERA

2430        VITOR, JOHN LIVIE  CABANGUNAY

2431        VITTO, MARJORIE  NARON

2432        VITUG, FEDERICK LEONARD  AMBI

2433        WAGAS, KLARIZZE YVONNE  TADEO

2434        WAJE, MELVIN JOHN  ROMANO

2435        WAPANIO, WILLIAM JOERGE  DADO

2436        WE, JEROME PATRICK  VIVAR

2437        WENCESLAO, SWEETHY  MAYOLA

2438        YABILLO, ALLAN BON ROBERT  NAVARRO

2439        YABUT, JEANETH  BACROYA

2440        YABUT, RALPH CESAR  MADARANG

2441        YALUNG, ALAISSA NIÑA  GABRIEL

2442        YAMBAO, CLINT JOHN  JARDIN

2443        YAMBAO, MARIA CLARICE  SUNGA

2444        YANG, KHAN EDUARD  PELOSTRATOS

2445        YANGSON, RENZ CHRISTIAN  SULIT

2446        YAP, JOHN LANCELOT  DELIÑA

2447        YARA, LAURENA LOUISE  UNAGAN

2448        YEE, VALORIE  ANTERO

2449        YEPES, GLENN  ESPERA

2450        YLAGAN, ALJAY  RUIZ                    

2451        YLANAN, ANGELINE KATE  SALVADOR

2452        YTURRALDE, CY RAYE  PAJE

2453        YU, BRYAN JOY  LIGAD

2454        YU, CHRISTOPHER LAWRENCE  MAIN

2455        YUMUL, ERIC ARTHUR  AGBUYA

2456        YUSON, STEVENSTEIN  OMANDAM

2457        YUZON, MAE-ANN HAZEL  DE VILLA

2458        ZABALA, NATHANIEL DAINE  LEGASPI

2459        ZABALLERO, PATRICK JOSHUA  COLOMA

2460        ZAMBALE, ALJON  VELASQUEZ

2461        ZAMORA, GRAY JAMES  GUINIT

2462        ZAMORA, REMMLER  VILLALON

2463        ZAMUDIO, ERICK JOHN  BILBAO

2464        ZAPATA, GABRIEL ALLEN  PANILAWAN

2465        ZILABBO, REYMEL  MALLILLIN

2466        ZOILO, GENIL

2467        ZULUAGA, ARNZ NIEGEL  REGIS    

Roll of Successful Examinees in the REGISTERED MASTER ELECTRICIAN LICENSURE EXAMINATION. Held on September 5, 2022. Released on September 9, 2022

Seq. No.         N a m e

1        ABABA, JOHN LERI  BELMONTE

2        ABAD, GURRY  DE LA CRUZ

3        ABALA, BALDWIN  BALBIN

4        ABALDE, JONIE BERT  SALCEDO

5        ABALOS, MARVIN  DOLLENTE

6        ABALOYAN, JOVEN RHEY  VILLEGAS

7        ABANES, CHRISTOPHER  MALLARI

8        ABAO, BENJIE  PANGANIBAN

9        ABDULHAMID, ABDULMOHAIMEN  TINDUG

10        ABE, REY VINCENT  CORTEZ

11        ABEJON, JOHN XYRUS  SIBAL

12        ABEJUELA, JESON  MONTEMOR

13        ABELA, JONNAH MAE  DEL ROSARIO

14        ABELIGNO, TEODULFO JR  NUEVO

15        ABELLA, ROMMEL  MACAYAN

16        ABENDAN, BENJAMIN JOHN  RODRIGUEZ

17        ABENOJA, JOHN LLOYD  TALARON

18        ABENOJAR, JOSHUA  ARTILLAGA

19        ABER, SANTOS  STA. CRUZ

20        ABETO, JEAN CARLO  GUILAS

21        ABIAD, AIBEN RIC  AÑONUEVO

22        ABIDO, JOHN MICHAEL  VILLON

23        ABIOL, JUDE PATRICK  PAGLINAWAN

24        ABO-ABO, IVAN JAY  ARABIS

25        ABOBO, REYNALDO  APALLA

26        ABONALLA, JONEL  BACSAIN

27        ABORDE, KENNY  POPANES

28        ABREA, JIMBOY  DOSOL

29        ABRERA, EDRON  JIMENEZ

30        ABUBO, VINCENT  ATIENZA

31        ABUCOT, JOHN MICHAEL  SARMIENTO

32        ABULENCIA, ROBERTO JR  BALBUENA

33        ABUY, ROLDAN  TALABONG

34        ACASIO, CHRISTOPHER JR  MADERA

35        ACASIO, EMERWIN  GADO

36        ACEBES, JANE YVONNE  GALORIO

37        ACERO, JAY

38        ACERO, JOHN CHRISTIAN ANDREI  OFRASIO

39        ACIELO, JONMIEL  AVISO

40        ACLAN, GEOFFREY  VALENTON

41        ACOL, RODINA  DORIAS

42        ACSON, MERASIE  ABOC

43        ACUÑA, AARON ED JOSEPH  CABADDU

44        ADAME, LESLIE  NUAY

45        ADARLO, DYENNIX RAFAEL  CADSAWAN

46        ADARON, GLADEMER  UMAPAS

47        ADATO, MONIQUE  MASANGCAY

48        ADDUN, ERIS JEREMIAH  TACTAY

49        ADEL, KEITH CORNELIUS  BALMES

50        ADION, ROMEL  EVIO                    

51        ADLAON, ERWIN  CASIA

52        ADORA, ANTHONY  PAJANTOY

53        AGAMATA, EZEKIEL  PARMA

54        AGAPAY, JUWENEL  PAYORAN

55        AGAR, KENT  ANCAJAS

56        AGARAN, MANILYN  BUMATAY

57        AGBAY, JAIRUS DARYL  MIRAL

58        AGCAMBOT, BRETT JYMWELL  RAFALES

59        AGCAOILI, RODEL  SIBALON

60        AGLUGUB, ROMEO  MANALIGOD

61        AGORILLA, MARCELINO JR  ALEJANDRO

62        AGRADE, MARVIN  TALAGTAG

63        AGUANA, ALEXIS  MANAGO

64        AGUILA, BRYAN REX  CANLAS

65        AGUILA, TRACY ANNE  MAUHAY

66        AGUILAR, JASON  GABALDON

67        AGUILAR, JOHN CARLO  SALVADOR

68        AGUILAR, RYAN  ANTONIO

69        AGUINALDO, JIM  ROQUE

70        AGUINILLO, FRANCIS  VARGAS

71        AGUIRRE, ARNEL  FERRER

72        AGUJA, ARNEL  GASCON

73        AGUSTIN, ERWIN  SABUGO

74        ALABABA, JOMAR  CASIMIRO

75        ALAGOS, PABLO  PERANDO

76        ALAMAG, PAOLA DIANNE  GOMEZ

77        ALAMAR, JONAR  NAVARRO

78        ALBALADEJO, KENT JOMARI  LARA

79        ALBERTO, ANDREW DAVE  LAGOC

80        ALBORTE, JERALD  DELA CRUZ

81        ALBORTE, THOM EARLJEAN  SARIEGO

82        ALBUERA, EDWARD  TORRES

83        ALCALDE, MAIA YVONNE  LA MADRID

84        ALCANTARA, MARNY  CUSTODIO

85        ALCANTARA, RYAN  TAGURA

86        ALCARAZ, KYLE CHESTER  MAGBANUA

87        ALCAZAR, EDMUNDO  BAUTISTA

88        ALCAZAR, JOHN LHENDEL  MENDOZA

89        ALCERA, ROBIN  ARAO

90        ALEGRE, GIOVANNE  REYES

91        ALEGRE, STEPHEN JAY  SEBASTIAN

92        ALEJANDRO, GERALDINE  PAJARILLO

93        ALEJANDRO, MIKE ANGELO  GUILLERMO

94        ALFANTA, JARYNN  DEVENADERA

95        ALFARO, ALJON  LOGATOC

96        ALFEREZ, JADE RAY  EBINA

97        ALIANZA, MICKO EJEY  DIPON

98        ALICABO, JONATHAN  NECESARIO

99        ALIPIO, MARC BRYAN  AGUSTIN

100        ALISON, REY  SARENAS                 

101        ALIT, DEXTER  GABUTAN

102        ALMIÑE, MARY BEATRIX  SANTOS

103        ALONZO, ALBERT KERVIN  VALLECILLO

104        ALONZO, PHILLIP II  ARUALAN

105        ALPAY, AEMOND JERSEY  REA

106        ALVA, MARK KENNITH  ABUEL

107        ALVAR, RICKSON  DACOY

108        ALVAREZ, JOHN LOUIE  MALICSI

109        ALVAREZ, JONATHAN  DIZON

110        ALVAREZ, SHAWN  LORENZO

111        ALVARO, PAULO  DELA CRUZ

112        ALVIS, TRANK EROS  FERNANDEZ

113        ALZAGA, JULLIUOS  CARAY

114        AMADO, LESTER  DOCIL

115        AMADOR, CHRISFER JEFF  PIAMONTE

116        AMANO, GLENN GARRET  ACEBU

117        AMANTILLO, HENROD REM  CARVAJAL

118        AMATA, KIN  BASA

119        AMBAL, JHERROME  DELA LUYA

120        AMBONG, JELSON JAN  CADIZ

121        AMBOR, RANDI  TAMANO

122        AMER, ALAMENA  SALAPANG

123        AMISTOSO, ROY  ROSITA

124        AMONGO, RENATO JR  FAJUTINA

125        AMORA, RENIE ZYMOR  BADIANG

126        AMOYAN, ALDWIN  ACOSTA

127        AMPER, JUNAS  JANDAYAN

128        AMPOLOQUIO, JOMARK  RABE

129        AMPOLOQUIO, JULES LEMUEL  BUENA

130        AMPOYO, DARRELL  ENRICO

131        AMURAO, MENARIO  MANUEL

132        ANCAO, DARILL  MANDALIHAN

133        ANDAL, CHRISTIAN  ARADA

134        ANDERSON, REA HOPE  TISNADO

135        ANDES, WILMAR  PRIMA

136        ANDIG, REYNARD  MONTAÑA

137        ANDO, ROY  PEQUIT

138        ANDOR, LARRY  FRANCISCO

139        ANDRENA, JOHN PAUL  LADA

140        ANGELES, JEROME  RAMIREZ

141        ANGELES, PRINCE  RAMOS

142        ANGELES, RAYMARC  MANAHAN

143        ANGELES, RENE  MARIPOSQUE

144        ANI, ELLAYNE JOY  MACARAIG

145        ANINO, DUANE MAR  TABAMO

146        ANTIOQUIA, BELYBOY  CALITES

147        ANTONES, MARICOR  DIZON

148        ANTONIO, AUSHLEY JOHN  BARENG

149        ANTONIO, CHARICE  ABUYAN

150        ANTONIO, EDMUND  LACNO                   

151        ANTONIO, JOSHUA  LONTOC

152        ANTONIO, RAFAEL  MAYOR

153        APAITAN, REYMOND  LABRADOR

154        APAL, NORSAIF  ABDULGANY

155        APALE, JEFF DOMINICK  DANO

156        APARICIO, JOMAR

157        APERIN, JENNIFER  BATERNA

158        APIAG, RYAN  MALUYA

159        APIGO, LOUIE JAY  ARTIGA

160        APILAN, JOHN PAUL  SOCO

161        APON, MAYBELYN  HEPSANE

162        APOSTADERO, JOSHUA  GERONA

163        APOSTOL, HAROLD  ALTAMIA

164        AQUINO, GILBERT  FERMIN

165        AQUINO, JAYVEE  BANDOY

166        AQUINO, MAYETTE  NARVAEZ

167        AQUINO, TEOFILO JR  SAMERA

168        ARANAS, JUNDELL  PINAT

169        ARANCANA, STEVE KEVIN  CONCON

170        ARANETA, JAY JAY  SOLOMON

171        ARANGA, EDWARD  NORCIO

172        ARAYAN, JACK JONES  TORREGOSA

173        ARAYAN, JOEVILITO  TORREGOSA

174        ARAÑA, ROMULO REY  AVENIDO

175        ARAÑAS, JAMES JOBELL  TAMIO

176        ARBELO, LEAN  TAN

177        ARBITRARIO, JOEY  MAGALLANES

178        ARBIZ, JEROME  VIVA

179        ARCE, JOHN MATTHEW  GUERRA

180        ARCEGA, HEIDE  MELENDREZ

181        ARCILLA, JENNY BELLE  ADORNA

182        ARDIMER, JUN REY  MAGLASANG

183        ARELLANO, JAN LLOYD  LUBATON

184        ARELLANO, XEVIERE NICOLE  RICABLANCA

185        ARENAS, JOHNEIL  RODRIGUEZ

186        ARENAS, MARLON REY  LAO

187        AREVALO, ROBERT  BALAT

188        ARGAWANON, LUZGENITO JR  BRIZO

189        ARIEM, JOHN RAPHAEL  BERMUDEZ

190        ARIMADO, DOREMON  ESTABILLO

191        ARIOLA, MEYNARD  DOMINGO

192        ARJON, CRISTY MARIZ  ORAG

193        ARMECIN, REYMOND  TORAGO

194        ARNALDO, CHESTER  ROXAS

195        ARNILLA, NESTOR  MANOS

196        ARNOZA, MARCO ANGELO  BENDIOLA

197        AROC, CHRISTOPHER  PABRO

198        ARQUILLO, KENTH  AVANZADO

199        ARROGANTE, RENERIO JR  DESPI

200        ARROYO, DEN MARK  POLINES                 

201        ARRUBIO, RYAN PAUL  SARTORIO

202        ARTILLAGA, KEITH HOWELL  UMANDAP

203        ARTISANO, ACE  VILLA

204        ARUTA, ANDREA JOY  MAGDATO

205        ASADDI, MAHADER  HANANI

206        ASEJO, RENZ  BO

207        ASETRE, JOHN JACOB  GA

208        ASILDO, REDEN  YBAÑEZ

209        ASILOM, AMOZ BIRWIN  GOLES

210        ASIS, ADRIAN BONG  CEDEÑO

211        ASIS, JONATHAN

212        ASIS, SANNY  DUGAY

213        ASPACIO, JOJO  ACLERA

214        ASUNCION, DENISE LI ANNIE  VALLITE

215        ASUNCION, IAN YZRAEL  POLON

216        ATABAY, JESSAMIN  DOMINGO

217        ATAL, MILROSE  ESCASO

218        ATANACIO, JAMES LEINARD  OROBIA

219        ATIENZA, ADRIAN  DANCEL

220        ATIENZA, ARIANE RICHEL  MANALO

221        ATIENZA, JINVER  ANZALDO

222        ATIENZA, KIM HARVEY  BRIONES

223        ATIENZA, RENEL RAIAN  DE CHAVEZ

224        ATOMPA, NOLI JAREN  JUSTO

225        ATON, ROSALITO  AYUBAN

226        ATONG, NIÑO RALF  ELEDIO

227        AURE, RUEL  TERRIBLE

228        AURELIO, MARVIN  MALABANAN

229        AUSTRIA, AIRAH MARJORIE  BOOL

230        AUSTRIA, DANICA JOY  MACABIOG

231        AUSTRIA, JASON  FROILAN

232        AUSTRIA, JOE MARIE  HERMOGENO

233        AUSTRIA, REYNER  ANSIONG

234        AVENIDO, MARK JULIUS  CARTAGENA

235        AVES, JOBEL  BIÑAS

236        AWATIN, JEFFERSON  TUBIANO

237        AYA-AY, MCLORD VAN  SABITE

238        AYAPANA, DANNEY MAE  BALILI

239        AYING, CRISTOPHER  MAGHANOY

240        AYUNAR, RONNEL  GEBIERTAS

241        AÑANA, CHRISTIAN JAY  LEDESMA

242        BABIA, JOSHUA MIKO  SABUGA

243        BABIJIS, RODRIGO JR  ORTUA

244        BABON, MARK EMMERSON  ALONZO

245        BACALSO, PRESIDIO JR  FLORES

246        BACAY, ACE TRISTAN  ATIENZA

247        BACAY, BERNADETTE ALLEN  ESCUETA

248        BACLAAN, JOEL JR  PANTUA

249        BACSAL, AGAPITO JR  CABRALES

250        BACSARPA, BRYAN  MULA                    

251        BACUS, JEFFREY  ESPINOL

252        BADO, NELSON  LLORCA

253        BADOSA, JOE MHAR  CASACOP

254        BADUA, BERNARD  MALON

255        BAGA, REYMART  LABIAGA

256        BAGAAN, RUDY  BESABELLA

257        BAGAAS, ALBERT JOHN  HERRAMIA

258        BAGADIONG, DARRELL  GAURINO

259        BAGAOISAN, ERNEL  RIGOR

260        BAGNOL, BENIGNO  LUMANAO

261        BAGORIO, JENESUS  RIVERA

262        BAGOTSAY, ROGELIO JR  ABUGAN

263        BAGTINDON, CLYDE  ABARCA

264        BAGUILAT, RESTLIE  POKIN

265        BAGUIO, ABEGAIL  CADLUM

266        BAGUIO, JOHN CHRISTIAN

267        BAGUIO, RODEL  PAHUGOT

268        BAILLO, ROGELIO JR  AGNES

269        BALAGAT, CEDRICK  ILAGAN

270        BALAGUER, JEAN MARK  BANANIA

271        BALANE, DARWIN  MAGO

272        BALANGITAN, ANGELO JOHN  GAMBA

273        BALASANOS, MAYBELLE  TAMPILEC

274        BALASOTE, LYSTER  ARAÑA

275        BALATBAT, JAPHET  JUMAWAN

276        BALATUCAN, ABEGAIL  CAPELLAN

277        BALBACAL, AILYN JOY  AFRICA

278        BALBASTRO, JOHN  CAPONPON

279        BALDEMOR, JOSEFINA  ABOGADO

280        BALDERAS, RYAN  LLABORES

281        BALDERRAMA, CHRISTIAN PAUL  MAYORMENTE

282        BALDISMO, MARY JANE  REGALA

283        BALDOMAR, NICO  TRAJANO

284        BALDOSTAMO, JOEY  LLUZ

285        BALDOZ, CYRIL BEN  JARDELIZA

286        BALDOZA, MARY FRANCE  OYALES

287        BALGOS, CLYDE ANTHONY  GALVEZ

288        BALINO, BRITNEY JILLIAN  TABUNO

289        BALISCO, JEWARD  PANSOY

290        BALLESTEROL, DIANNE MARIE  VILLAFRANCA

291        BALLESTEROS, ERWIN  CORTEZ

292        BALOLOY, JETHRO GIUSEEPE  TAN

293        BALOLOY, ROBERT  BALDERAMA

294        BALOTCOPO, MARIYLL NIKKI

295        BALUSCANG, FRANCESS-ANN  CALIZO

296        BANAAG, WARREN  SINGCULAN

297        BANAC, EUNEL  IDULSA

298        BANAC, JOBERT  UGSOD

299        BANAWA, DANIEL  BANATAO

300        BANDALARIA, JOHN HARLEY  YWAN                    

301        BANDO, JESEH EMMANUEL  GAMBOA

302        BANGA, NITO JR  JOYNO

303        BANGERO, RYAN  PRADO

304        BANGUD, JOHN PAUL  MAGNO

305        BANOG, BRANDON  BASITAO

306        BANQUIL, VINCENT JOHN  LIMATOC

307        BANTOC, JAYVEE  CAPERIÑA

308        BANTOLINAO, VINCENT JOHN  VISTO

309        BANTOTO, MARK JOSHUA  GACHO

310        BANTUGON, VANESSA  BERON

311        BAOBAO, MICHAEL GINMAR  GANZON

312        BAPTISTA, JEFFERSON JR  AGORILLA

313        BAQUER, RODMARK  ASNE

314        BAQUEROS, RICHARD  RAÑOSA

315        BARADILLO, DELMAR  ESCALADA

316        BARANAL, GERALD  MADULIN

317        BARANDA, PEDRO JR  PEÑOSO

318        BARANDON, ALEX  EDUARTE

319        BARATAS, EDUARDO JR  AQUINO

320        BARBA, JONATHAN  CAÑETE

321        BARDOQUILLO, RENIE  VILLARIN

322        BARING, JENNEL  ALMODAL

323        BARINO, KLINT ALENN  DOMINADO

324        BARQUILLA, JOHN ERROL  BILLO

325        BARQUILLA, MARVIN KEANU  ABU

326        BARREDO, KIER JADE  DURAN

327        BARRIATOS, BRANDON  PIONELO

328        BARROCAMO, EUNICE CHRISTINE  DARIAGAN

329        BARROGO, MARK ANTHONY  RONILLA

330        BARRUGA, VICTOR JR  BRAGASIN

331        BARTIDO, TRISTAN PAUL  DAMASO

332        BARTOLOME, PATRICK WARNIE  VALDEZ

333        BASAMOT, CHRISTOPHER  CAMILON

334        BASBAÑO, RODOLFO JR  BATUGON

335        BASE, REYMUND JAY  FUENTES

336        BASILIDES, ARLENE  MARA

337        BASILIO, JEREL  CONSTANTINO

338        BATAC, CHRISTIAN DOMINIC  REGALA

339        BATALLA, FRENCEE SHINE  ARTUS

340        BATULA, FREDDIE  GEROMALA

341        BATURIANO, CARLITO  SEPCON

342        BAUTISTA, AERON  GIRAY

343        BAUTISTA, BRIAN  RAÑISES

344        BAUTISTA, JESSA  LINA

345        BAUTISTA, JOHN NEILSEN  AGTARAP

346        BAUTISTA, KIEL ROBERT  GARCIA

347        BAUTISTA, PRINCESS ELYCA  CUNANAN

348        BAUTISTA, REX LESTER  NODADO

349        BAUTISTA, VANNY ROSE  BALMES

350        BAWA, DANIEL  CORRE                   

351        BAYER, RIZZA  CULIS

352        BAYLOSIS, JOCELYN  DIMAPINDAN

353        BAYLOSIS, PATRICK  ESQUIERDO

354        BAYOCOT, CIELO DEL  BAQUISA

355        BAYSA, CHRISTIAN  LARIOSA

356        BAÑARES, JANE  PEGASON

357        BEA, DOMINGO  DELLOSA

358        BEATO, FRANZ JOSHUA  PORMALEJO

359        BEBITA, HENRY MAR  BIGCAS

360        BEDREJO, SHERWIN  LORETIZO

361        BEDUYA, NATHANIEL  MALAAY

362        BEGONIA, ROJIE  DIZON

363        BEJAR, EUGENIO JR  LACHICA

364        BELARDO, LEOPOLDO JR  LAVIN

365        BELARMINO, ELECITO  LOZADA

366        BELAS, JEFFREY  CORDERO

367        BELCIÑA, NATHANAEL  BARBASO

368        BELEN, JOHN LLOYD  OLLA

369        BELEN, NOMER JR  SUGPATAN

370        BELGIRA, DENNIS  OYOG

371        BELGIRA, RODRIGO  SUBARDIAGA

372        BELINA, NOLIE  ALCOBERA

373        BELLEZA, NISSIKI  BESELLA

374        BELLO, JERICO  ROLDAN

375        BELLONES, JAYJAY  BIATO

376        BELTRAN, JOVEN  COLICO

377        BELUSO, VIXTER  DOLOSO

378        BENDO, JOSHUA KARLO  DALA

379        BENDOLI, CHRISTIAN  ERPELUA

380        BENITEZ, MARC KEVIN  EMPRESTITO

381        BERCERO, JOHN PAUL

382        BERGOLA, KATHLEEN MAE  MAGNO

383        BERINGUEL, ARMAN  PARAGATOS

384        BERMAS, CHRISTIAN ANTHONY  REGELME

385        BERMOY, GIAN CARLO  TABULDAN

386        BERMUDO, MIGUEL ALBERT  PARAS

387        BERNABE, EDRIAN BHOI  DIZON

388        BERNALES, BENNY  BUTLAY

389        BERNARDINO, JENNIE  DELOS REYES

390        BERNARDINO, JUDE  DIZON

391        BERNISCA, EUGENE  DE HITTA

392        BERO, BERNARD  SISON

393        BERSALES, KRISTOFFER JO-RAY  BUGHAO

394        BERTE, RAFAEL  BALEJO

395        BERUELA, RAINIER RYAN  ANGELES

396        BESARES, LEVY JAY  ARELLANO

397        BETIC, JOHN MICHAEL  GALIT

398        BEUP, JUMER  BONITE

399        BEYUTA, ARCHE  REGIS

400        BIATINGO, JEROME  PORLACEN               

401        BICOL, PATRICK ROMIEL  SANDOVAL

402        BIGCAS, MARGIN FAITH  VELADIEZ

403        BILLETE, SHAUN JAYVEE  SEMBRANO

404        BINAL, ROEL  BADILLA

405        BINOY, LEDIE MAE  MARTINEZ

406        BIO, ROMNICK  MANGCA

407        BIRADOR, ALBERTO  NOTARTE

408        BISANA, SHIELA  AMIRAL

409        BISNAR, ADRIAN KERR  ELLO

410        BITOON, VICTOR  MEDIO

411        BITOS, RHEAN  BOGUAT

412        BOBIS, CHARLS ALEXIS  ORENSE

413        BOBIS, SHARLYN  DIMAS

414        BODINO, DANAE ROSE  CID

415        BOFIL, RAMON JR  PORQUE

416        BOHOL, JAYPEE  LLANO

417        BOISER, ARIEL  GUTIEREZ

418        BOLAMBOT, ALVIN  DELA PEÑA

419        BOLANIO, FERGUS  DESEO

420        BOLINGGO, DIONIE JAMES  CADIZ

421        BOLIVAR, JONEL  FRONDOZO

422        BOLLIDO, JHON HARRY  JACA

423        BOLO, HOMER  PAREDES

424        BOLTRON, JOHN  FERNANDEZ

425        BON, LUCILO  CASLIB

426        BONDAD, JOHN PATRICK  MALIGAYA

427        BONEO, ZEUS LESTER  JEBULAN

428        BONETE, EUFEMIO JR  SANARES

429        BONGA, NADSMA  BAURO

430        BONGABONG, JASPER IAN  DALAPO

431        BONGALOS, ARJAY  CELOSA

432        BONGON, MARK KENNETH  CAÑETE

433        BONIFACIO, AARON RAY  REYES

434        BONIOR, PIO  MUNTIALTO

435        BONTIGAO, CHRISTIAN  RIVERO

436        BONTILAO, KIMBERLY  SALVA

437        BORCELIS, JEORGIANA LIELA

438        BOREJON, RICHARD  BORRES

439        BORITO, JOHN PAUL

440        BORJA, CHRISTIAN  OLIVA

441        BORJA, KATHLEEN  BANTOG

442        BORJA, KENNAN JOEVIR  BANATE

443        BORONG, BONIVI  GORES

444        BORROMEO, CHRISTIAN EARL  BUCASAS

445        BORSIGUE, STEVE O'NEAL  BODOPOL

446        BRABANTE, NARWEN  HONCULADA

447        BRAGADO, REINEL  MONSEJOS

448        BRAVO, AARON  MARGATE

449        BREGANZA, GIRALDO  ABUCAYON

450        BRIGILDO, SEGUNDINO JR  BOHOT                   

451        BRIGOLA, JERICO  YANSON

452        BRIONES, LOWIE  SESIO

453        BRUA, BETH ANNE  POLANCOS

454        BUBAN, MARCON  TESORO

455        BUCAY, JESSUEL  PASAYLO

456        BUCOL, MICHAEL  PAGUICAN

457        BUELA, JOHNRY  DEL MUNDO

458        BUEN, HELBERTH  VOLANTE

459        BUENAFE, KARLO  REBENITO

460        BUENAVENTE, IAN NEIL  FREGILLANA

461        BUENAVENTURA, JERSON  WONG

462        BUENO, ALVIN JAY  RAYOS

463        BUHAWE, GREG FEDERIC  GUCOR

464        BULALACAO, EMMANUEL  BRILLO

465        BUNA, LUCKY CARL  CABABAT

466        BUNGAY, JUNREY  GUANZON

467        BUNGAY, JUSTIN KYLE  PEÑAFLORIDA

468        BUSCAGAN, JAYSON  CADAYONA

469        BUSEL, RENERO  PECHERA

470        BUTAD, JOSHUA  LAMOSTE

471        BUTLAY, JUNREY  SIEGA

472        BUTLIG, ROMNIE  CURAN

473        BUYAT, IRISH ROSE  BELGICA

474        CABACTULAN, LOREBEN  FRANCISCO

475        CABACTULAN, SHIELOU  ENERIO

476        CABALLERO, JONAH  GALAPIA

477        CABANTAC, LAWRENCE JOHN  FABRE

478        CABARRUBIAS, JEFFREY  VEGA

479        CABEGUIN, HILTON RYLLE  SORIANO

480        CABENUM, JUNE RULLY VIC  SACUAN

481        CABICO, JEFFREY  DE VERA

482        CABIGAO, RACHEL JAE  TABUJARA

483        CABILDO, RODERICK  DOCA

484        CABILES, ARJAY  MONTALES

485        CABILES, JOHN ROBERT  BERNADAS

486        CABILLAN, NIÑO  CUERDA

487        CABILLO, WILSON  NAVARRA

488        CABILOGAN, JEFFREY  BOLO

489        CABINO, JOEMAR  PASTOLERO

490        CABRAL, EDGAR  BASILIO

491        CABRAL, MARK ALDRIN  GAMBOA

492        CABRALDA, REXOR  DAVID

493        CABRERA, GIESSA  JARDELEZA

494        CABRERA, MARK ANGELO  CABANG

495        CABRIGAS, RAYMARK  BAUTISTA

496        CABRILLOS, KIER PHILIP  DUPIO

497        CABUDBUD, IVAN  GUPID

498        CABULAO, RUDGEN ANTHONY  LUMIO

499        CABULAY, JHON KHENETTE  DEMDEM

500        CABULOY, JEI BENSON                         

501        CABUSAO, ALLAN JASPER  OLAIVAR

502        CACANANDO, DANIEL LEE  VERGEL DE DIOS

503        CACHERO, ALMAR JESSILO  LECCIONES

504        CADAG, JESSA  MARTINEZ

505        CADELIÑA, CHRISTEIN  ACAPULCO

506        CADIZ, BREXTER  MALABJA

507        CAGAMPANG, ALVIN  CAINGLES

508        CAGAMPANG, MELVIN  JAMITO

509        CAGBAY, JAY BROZN  CAPULOT

510        CAGOCO, ROCHELLE  KAPA

511        CAHANAP, JOSEPH SHERWIN  OGUING

512        CAHAPAY, JOSEPH ARIS  CANLAS

513        CAHILES, JUSTIN  ORTEGA

514        CAINGHOG, JOSHUA  JUNIO

515        CAJES, ALBERT JOHN  NAVAL

516        CALAGUIO, ARNIEL  GAGANTE

517        CALALO, EDWARD JOSEPH  POBLETE

518        CALAMAYO, ALDWIN  MATRANAS

519        CALAMBA, DENNIS  REAMBONANZA

520        CALAMIGAN, AMBASSADOR  SINCHIOCO

521        CALANTES, MON DAVE  CASTRO

522        CALAYAG, EUNICE

523        CALBAYAR, KING ELEAZAR  SABADO

524        CALDERON, BRYAN  MONSANTO

525        CALDERON, JANUS JAD  CONSOLACION

526        CALDITO, CARL DENNIS  DEJECACION

527        CALDONA, JONJON  MENDEZ

528        CALIBUD, ARNOLD  KININAHAN

529        CALILAN, MARK ANTHONY  ANDRES

530        CALINAO, MCMILLENS  ARDENIO

531        CALINOG, MA RICA  VILLAFLOR

532        CALIPDAN, CHRISTIAN MARC  SEBASTIAN

533        CALIXTERIO, ROMMEL  SOTELO

534        CALO, ALDEN JR  GETUTUA

535        CALOSOR, ALLAN JADE  LEGASPI

536        CALUMPAG, ERNESTO JR  GUIÑAREZ

537        CALUNA, CHARMAINE GAY  DEO

538        CALUNSAG, JUMAR  OSMA

539        CALUSA, EDWARD  MARQUEZ

540        CALUSA, EUGENIO JR  MARQUEZ

541        CALUYA, JEDIDIAH DAVID  GRIPAL

542        CALVEZ, MICHAEL FRANCIS  B

543        CAM, RAMILO  FERRER

544        CAMACHO, JOHN BRYAN  SALITA

545        CAMANDONA, ANTHONY GLYN  GARRIDO

546        CAMARA, RUEL  GAMBOL

547        CAMBA, JERRY  SUPERIANO

548        CAMELOTES, KEVIN  TANZO

549        CAMINERO, REGINALD  LOPEZ

550        CAMONTOY, JURIS  EALA                    

551        CAMPANI, JESSON  GAMBA

552        CAMPOMAYOR, ANECIO JUNIOR  ALCOSABA

553        CAMPOY, MICHAEL BRIAN  LACUBTAN

554        CAMU, LOUIE  CAMA

555        CAMUS, GIO  AFABLE

556        CANAVE, MARLON JULIAN JR  BUCSIT

557        CANDA, HANNIELSAM DAVE  RAMIREZ

558        CANDELARIA, LYNYRD  CRISTOBAL

559        CANDIDO, CHRISTIAN  AGUDA

560        CANENCIA, BENJIE KAE  DAGOC

561        CANILLO, JOY  CODILLO

562        CANINDO, CONRADO JR  BACOLOD

563        CANJA, JOHN MARK  BAYA

564        CANLAS, RODRIGO JR  FAJARDO

565        CANO, NEREUS  MARTINEZ

566        CANOY, JASON  DIANA

567        CANOY, WILLIE JAN  BESARIO

568        CANSICIO, SEVERJANE  MENDOZA

569        CANTARONA, MARK JADE  CALVARIO

570        CAPANGPANGAN, DANILO JR  ARCENAS

571        CAPILI, LANCE MARTIN  RITO

572        CAPINA, AIRIELLE  GUTIERREZ

573        CAPINPIN, JEDIDIAH  ABELLERA

574        CAPISONDA, ERWIN  BARRENO

575        CAPISTRANO, DEXTER  EUBION

576        CAPONES, JULIUS CEASAR  BEROS

577        CAPOY, ALJOHN  MAGAHIS

578        CAPOY, REYNANTE  GRAZA

579        CAPUNO, JHOVEN  TOLENTINO

580        CARABLE, JOHN ARIES  MANALO

581        CARAG, LAWRENCE DAVE

582        CARCAGENTE, MARLOU  PACAÑOT

583        CARDOS, MARLON  ADLAWAN

584        CARIN, FRANZ KINGSLEY  MADRIO

585        CARISMA, CHESED JOHANNES  MONTOYA

586        CARIÑO, CARL DAVID  PUNO

587        CARIÑO, JOHN ARLY  APILADO

588        CARLOM, JUNE ROSE  MALAPITAN

589        CARMEN, ELDRICK  MANUEL

590        CARPON, GINO ROCKY  LABASBAS

591        CARREAL, JOHN PHILIP  LOPEZ

592        CARREDO, CARLITO  REDONDIEZ

593        CARRETERO, CHESSLER  BALLARAN

594        CARTECIANO, KIRT IVAN  QUINILOG

595        CARULLO, JOHN MAC DAVE  PADILLA

596        CARULLO, JOSEPH  PADREGONE

597        CASARENO, ROY BIONDI  ORTEGA

598        CASILAC, ALDRIN  OBIAL

599        CASTILLO, CATHERINE  AMATUS

600        CASTILLO, ENGEL JUSTINE  OCAMPO                  

601        CASTILLO, JESUS II  MIRAS

602        CASTILLO, JOE JR  LOZADA

603        CASTILLO, JOSHUA RAPHAEL  MAGPANTAY

604        CASTILLO, KATHERINE ROSE  ZABALLA

605        CASTILLO, KRISTIAN ZAN  NAGAMOS

606        CASTILLO, REBEN  VINLUAN

607        CASTILLO, RENZ  ABACANO

608        CASTILLO, RUSSELL  RAGUDO

609        CASTILLO, SHAIRA MAE  ALTAVANO

610        CASTRO, JOHN KENNETH  HIPOLIO

611        CASTRO, JOSHUA RAFAEL  BARONGAN

612        CASTRO, KENNETH PAUL  ALEGRE

613        CASTRO, MIRFRED  RICAFORTE

614        CASTRO, RHEY MARK  OLIVER

615        CASTRO, RYAN ANTHONY  POLISTICO

616        CASTULO, SABILITO  RAMIREZ

617        CASUSULA, REYMART  VISTAL

618        CATAGA, EVELYN  DELA CRUZ

619        CATAQUIZ, JOHN VINCENT  MAIZ

620        CATEDRAL, FRANK  ABIADOR

621        CATULIN, MARK DAVID  SIDOY

622        CAYME, JEFFREY  VILLAMOR

623        CAÑA, MARK DINO  MABANA

624        CAÑADA, FRANCIS DAVE  ARROZ

625        CAÑADA, VAL CHRISTIAN  GEPAYO

626        CAÑETE, ALBERT JR  LASQUITES

627        CAÑETE, PAUL ROQUE  LUMONGSUD

628        CAÑETE, ROLLY  ARNADO

629        CECILIO, MARK ANTONIE  DE LOS SANTOS

630        CEDRON, JOHN PAUL  GABARDA

631        CELESTINO, EMILSAN  TOMANDAO

632        CELLONA, JEFFREY  AQUINO

633        CENDAÑA, JOHN PHILIP  POQUIZ

634        CENTINO, ROEL JR  DELMORO

635        CERDEÑA, CINDY  DELA TORRE

636        CERDEÑO, ROGELIO JR  BERGANTIN

637        CERELLES, NILO  DACALLOS

638        CERILLO, JOHN  LAGYAP

639        CERILO, CHELIT  ELCANO

640        CERILO, CHRISTIAN  RABANAL

641        CERVALES, GIAN MARTIN  BULAN

642        CERVANO, RONIE  TIO

643        CEZAR, MARK ANGEL  MACASAYA

644        CHANO, BOBBY  GAREJO

645        CHAVEZ, JENIBILLE  BAREL

646        CHIUCO, ALDRIAN  BORBON

647        CHUA, PACIFIC  DUNGCA

648        CLA-OR, REYMARK  GALABO

649        CLAMONTE, LEHMAR  LIM

650        CLARETE, MA TRISHIA MAE  HERNANDEZ               

651        CLARIANES, PAULO  ENRIQUEZ

652        CLARIDO, EMERSON  CALACAR

653        CLARITO, ALLAN JR  DEROFINO

654        CLARO, JESTONI  AWAYAN

655        CLAROS, KENDALL  NARVASA

656        CLAUDIO, PATRIX  SOLOMON

657        CLAVE, EMERSON  CELINO

658        CLAVERIA, ERMELETTE MARIE  PAREDES

659        CLEMENTE, MICHAEL  RONCALES

660        CLEMENTE, WINIJOY  BALBI

661        CLEOFE, KIM RALPH  GENODIPA

662        CLIDORO, FRANCIS  PILLOS

663        CLIMACO, ALGERICO  LOYLOY

664        CLOSA, EARL LANCE  MAPUTI

665        CODENIERA, JEMAR

666        CODON, CHRISTIAN  ESTROPIA

667        COLLADO, REYNALDO  UBALDO

668        COLLADO, RICKY  PATAMBAG

669        COLLERA, EUGENE  REYES

670        COLOCAR, DARYL  BONGABONG

671        COLOMA, DEN MARK  GAMPONIA

672        COLOMA, ERIC JOHN

673        COMENDADOR, DEO  CIRUNAY

674        COMIA, ALLAN  PARAS

675        CONCEPCION, DARYL  GAMIAO

676        CONCEPCION, LUIS DOMINIC  FLORA

677        CONDE, MIGUEL NATHANIEL  PASAHOL

678        CONSTANTINO, JAYSON  IQUIN

679        CONSTANTINO, ROB CHRISTIAN  BECHAYDA

680        CONSUELO, RODEL  MARTIN

681        CONSUL, BRYAN PAUL  LAZARO

682        CONTE, EMMANUEL  RECIO

683        CONTE, JEMIMAH MARIE  CANIETE

684        CONTIG, ROY  NANGANDONG

685        CONTRERAS, ANTONIO MIGUEL  VILLENA

686        CORACHEA, IVAN JESS  HERNANDEZ

687        CORBILLON, BILLY  PLATINO

688        CORITANA, SHERWIN  MANALOTO

689        CORTEZ, EUGENE EMMANUEL  DE GUZMAN

690        CORTEZ, JOVEN  AWANAN

691        COSEJO, CHARLENNE  MERCADO

692        COSICO, JASON  GAMIT

693        COSMOD, JAY  LUMAAD

694        COSTA, KENT CYRELL  CRUZ

695        COSTAN, JOHN MELVIN  SUELLO

696        CRETESIO, GREGG LLOYD  PANTA

697        CRISPINO, MARIELLA  QUIAT

698        CRISTOBAL, GEORGE JR  PASCUAL

699        CRUSPERO, WARREN  CASUSULA

700        CRUSPERO, WENDELL  CASUSULA                 

701        CRUZ, JAN RICHARD  CANO

702        CRUZ, PAUL ERIC  RAAGAS

703        CRUZ, ZEREX  MALICDEM

704        CUARESMA, JHON LLOYD  TIMBAL

705        CUDAL, MARK ANGELO  ALVEZA

706        CUENO, NICOLE DOMINIC  SADDI

707        CUETO, CATHERINE  CELIS

708        CUHIT, ELGEM  MECARTE

709        CULABA, ANARUS  RIVAS

710        CUNANAN, JOHN KENNEDY  DIZON

711        CUNANAN, WARNER  DE GUZMAN

712        CURZON, BRYAN  OLACAO

713        CUSTODIO, JADE  PRINCIPE

714        CUSTODIO, RONALDO  SUBALA

715        CUTOR, JOSHUA  BELESARIO

716        DABATOS, RON STEPHEN  TECSON

717        DACALLOS, FREDERICK  ETANG

718        DACANAY, KIM BRYAN  MAGADIA

719        DACANAY, RODRIGO JR  REDONDO

720        DACLES, ERJON  VILLANUEVA

721        DACOYASAN, DENNIS  FRANCO

722        DACUYA, SHERA MAE  SANTOS

723        DADIS, MARY JANE  ESPIRITU

724        DAGOHOY, LEEANNE JOE  BORONGAN

725        DAGSA, JAYSON  DACUYA

726        DAGSIL, RYAN CRISTIAN  PAYTE

727        DAGUIO, KING LAISTHER  VELASCO

728        DAGUM, WILLIAM  MISIONA

729        DAILEG, JERRY  FERNANDEZ

730        DAJA, JHONAS  PALMA

731        DALANGIN, MARDIELEN  VILLALOBOS

732        DALINOG, JHUNNEL  TAMBOONG

733        DALISAY, JOSHUA  LAYLO

734        DALISAY, PATRYCK DUANNE  PEREJA

735        DALIZON, JOSE KENRICK  VILLADAREZ

736        DALUMPINES, ALVIN  BORRES

737        DALUPANG, AR-JAY  BALDAMUERTE

738        DAMASCO, DAN WAYNE  BALLON

739        DANAG, FRANK  SALVO

740        DANGLONG, GEMINI  NONOANG

741        DAPAT, JAY LESTER  ESNARDO

742        DAROY, JEANNALYN  MAÑO

743        DASMARIÑAS, ERON  SORIANO

744        DASMARIÑAS, JEREX  ESCASULATAN

745        DATOR, MERRY ANN  LINAB

746        DAVID, ALFRED  DICHOSO

747        DAVID, JAIME JR  PINEDA

748        DAWAT, LOWELL  CAÑEDO

749        DAYAO, JERON  HERMOSO

750        DAYATA, ENRI  BARRIENTOS              

751        DAYGO, NERHU  PORTUGALETE

752        DAYONDON, GERALD  GALICIA

753        DAYSON, MICHAELDELON  LACBAYAN

754        DAYTO, DARWIN  TUVIERA

755        DAYUSAN, ROBERT NAJI  GUMATIC

756        DE AUSTRIA, CHRISTIAN RALPH  ALULOD

757        DE BELEN, EDWIN  NAJERA

758        DE CHAVEZ, LESTER IAN  COMIA

759        DE CLARO, IAN MATTHEW  HUERTO

760        DE GUZMAN, ARNEL-JOSEPH  BAUTISTA

761        DE GUZMAN, JUNE GEMIL  MAÑOLAS

762        DE GUZMAN, KATRINA PAULA  DOLOIRAS

763        DE JOSE, ANTHONY  ELLO

764        DE JUAN, JOELY MAR  BENDECIO

765        DE LA PEÑA, CHRISTIAN  INFANTE

766        DE LA PEÑA, ROBERT HARVEY  RIVAS

767        DE LA PEÑA, SOFHIA NICOLE  ALDAY

768        DE LA ROCA, KIM BRYAN  BALIWAS

769        DE LEON, HARVEE  GONZALES

770        DE LEON, JAN PAOLO  EDOSOR

771        DE LUNA, JON JON  FERNANDEZ

772        DE MESA, JERICHO  AVENIDO

773        DE OMANIA, ANGELO  GARCISO

774        DE UNA, DAVID JOHN  SABADO

775        DE VERA, MOISES  CATANGOGAN

776        DE VILLA, RONALD RYAN  ANDER

777        DECENA, REYMART  ALEJO

778        DEGAMO, JESUS  INOC

779        DEJAÑO, ZANDRO  MOTO

780        DEL ROSARIO, CHRISTOPHER  TEPACE

781        DEL ROSARIO, JOEL  LABAN

782        DEL VALLE, EARLLE VIENNE  VALENCIA

783        DELA CRUZ, BON CLYDE  ZURIAGA

784        DELA CRUZ, JASON VINCE  GALLARDO

785        DELA CRUZ, KEVIN  ORTEGA

786        DELA CRUZ, MARK JOHN  LIBRELLA

787        DELA CRUZ, MARLON  GUZMAN

788        DELA CRUZ, MIGUEL FRANCO  GABALES

789        DELA CRUZ, RAQUE  AROGONCIA

790        DELA PEÑA, ALDRIN  ABOABO

791        DELA PEÑA, AUDIE JR  LUMOGDA

792        DELA PEÑA, VENCE FE  ABUEVA

793        DELA RAMA, JOHN WARRY  LABIS

794        DELA ROCA, MARK RYAN  GOZAR

795        DELA ROCA, NEIL CHRISTIAN  LEONARDO

796        DELA TORRE, CJ  VULLAG

797        DELA TORRE, JEAN ARRIANE  ENCONADO

798        DELA TORRE, JOHN REY  LIM

799        DELFIN, GHEROME  ELLOVIDO

800        DELFIN, VINCENT ROE  ARDEMIL                 

801        DELFINO, MARK DAVIDSON  ABELLON

802        DELMENDO, PEDRITO JR  REALISTA

803        DELO, MITOS  DECOLONGON

804        DELOS REYES, JAYNE  ADVIENTO

805        DELOS REYES, JOSEPH  ELEAZAR

806        DELOS REYES, MARK ANTHONY  DE GUZMAN

807        DELOS SANTOS, ALVIN  NUEVA

808        DELOS SANTOS, JERICK  VIERNES

809        DELOS SANTOS, OLIVER  NUESCA

810        DELUSTRE, MARLON JAY  ALCOSIBA

811        DEMETRIAL, GESELLE MAE  NATAL

812        DENGAL, LUCELITO  UY

813        DENIEGA, MARJUN  TULABING

814        DEPOLONIA, JOHN  PAGULAYAN

815        DERAPER, REDEN  PELAGIO

816        DERI, ARWIN  DOLOIRAS

817        DESPABILADERAS, MENER  DICHE

818        DESTAJO, LESTER  LAGCO

819        DESTRIZA, JEROME  DADIVAS

820        DETANGCO, DAVE FRANCIS  ASPERA

821        DETECIO, ALVIN  MALSI

822        DETECIO, MARK JOSHUA  PAJE

823        DEVELOS, COLE BRYAN  BALLONADO

824        DIAMAS, MARIO  BULOS

825        DIANA, NICOLE  PIOLO

826        DIAPOLET, GIOVANNE  SINDAY

827        DIAYON, DANIEL  A

828        DIAZ, CLAIRE NICOLE  BALITA

829        DIAZ, IVAN HALE  JOVEN

830        DIAZ, JULIE AN  JARILLA

831        DIESTRO, JOEL  GALIDO

832        DIESTRO, MARK JOJO  LAPEÑA

833        DIMAANDAL, JOMEL  TAGLE

834        DIMAANO, JEFF  AGUILERA

835        DIMACULANGAN, JOHN CARLO  LAT

836        DIMACULANGAN, JOMAR  MONILLA

837        DIMACULANGAN, PHOEBE ANNE  GUEVARRA

838        DIMALALUAN, WARREN  PAÑA

839        DIMAS, SERGIO JR  JOSEPF

840        DIMCO, CLIFFORD  MISSION

841        DINEROS, MAIDENE  SORIANO

842        DINGLASAN, ANGELO DIEGO  TASIC

843        DINGLASAN, EJ PAULO  PEREZ

844        DINGLASAN, JOHN PAUL  BACAY

845        DINGLASAN, SHARA  HERNANDEZ

846        DINQUE, DANILO  APARRE

847        DIO, ANA FE  FORTES

848        DITCHOS, JUNREY  MAGHANOY

849        DIZON, CAMILO  LOREMAS

850        DIZON, GLYDEL                          

851        DIZON, PATRICIA MARIZ  ENRIQUEZ

852        DIZON, VIJORN ANDRE  CRUZ

853        DIÑOSO, MARK RONEL  MORA

854        DOBLAS, ARTEMIO JR  JIMENEZ

855        DOBLAS, JOHN CHRISTIAN  DAÑO

856        DOBLON, JEFFREY  SUAVISO

857        DOGUILES, JOSIAH EVAN  CABALLERO

858        DOLAUTA, REVIN JOSHUA  CRISTOBAL

859        DOLOOG, RONNEL  JOSI

860        DOMALAYAS, NOEL  GRUTA

861        DOMETITA, LEONARD  AVILA

862        DOMINGO, DON-DON ANGELO  CELARIO

863        DOMINGO, JOHN CARLO  CAGAPE

864        DOMINGO, KARL LESTER  SOBERANO

865        DOMINGO, MARK LLOYD  ALIÑAS

866        DOMINGUEZ, CHRISTINE GRACE  CLARO

867        DOMINICO, JOEL  ABARQUEZ

868        DOMINONG, JERICKSON  BALLOGAN

869        DOMO, DANIEL  DIONES

870        DONATO, JAYHURT  BAYUBAY

871        DONATO, JHERIC  TABISAURA

872        DONATO, JHOEMAR  ALLAREY

873        DONDE, AL-AMIN  ANDAN

874        DONDOYANO, RAVEN JOHN  BACLAYON

875        DONES, JANLORD  WATSON

876        DONG-OC, JAY  PAN-OY

877        DOYDOY, JESTONY  GUPID

878        DREU, TRISHA JANNEL  DULPINA

879        DUAZO, VINCENT  CASTRO

880        DUCOY, JUNREY  OPIMA

881        DUERME, ARNAN JAKE  SATURAY

882        DUGAN, RODEL  ENGUERRA

883        DUGAY, FREDIE MARK  ESTEBAN

884        DULA, MARC LOUISE  ADO

885        DULOS, JERSON  SOLO

886        DULVA, JOHN PAUL  PEREZ

887        DUMADAG, LOVE JOY  NAKILA

888        DUMALAG, JELERT  ASENTISTA

889        DUMAOG, MELCHER  DUMPOR

890        DUMAPAL, JOHN VIANNEY  PASCUA

891        DUMLAO, KENNITH  EGANA

892        DUMLAO, MICHAEL  HAWAY

893        DUMOLONG, JEFFERSON  DURANA

894        DUREZA, BREM VINCE HARLAN  RAPISTA

895        DUROG, ROSELYN  TAPASAO

896        DURON, FAUSTINO III  CONTILLO

897        DUYA, NOEL JR  POJOL

898        DY, RENARD LORENZ  DAEZ

899        EBALE, BAREN  DESUNLO

900        EBOL, ARIEL  DELOS SANTOS            

901        EBORA, NOMER  AGDAN

902        EBRON, ALEXANDRA ANNE  GATON

903        EDERA, NICO  TELLO

904        EFA, AINA VICTORIA  ORAÑO

905        ELEGORES, JEFFREY  RABANES

906        ELEYDO, MICHELLE  MUNZON

907        ELIAB, RODGER JR  SIGAYA

908        ELIX, CONDRAD JR  TENERIFE

909        ELOPRE, REGINE  VEGA

910        ELUM, TONI RAFAEL  PAA

911        ELUMBA, GERRY  TRADIO

912        ELURIAGA, MISSY  DEMOCRITO

913        EMBERGA, JOHN RICK  ZARSUELA

914        EMBESTRO, MARIA KAZZANDRA  ALARCON

915        EMBESTRO, RENATO  TURALLO

916        EMBILE, JASPER  BOTOR

917        EMPIO, ERRICK JANCEL  JUMERO

918        EMPLEO, ARNEL  CABRILLOS

919        ENAJE, CLAUDINE  OLICIA

920        ENAYA, JEFFREY  SACRO

921        ENCINA, EMMANUEL  BUSCAYA

922        ENCINARES, AIRA  GAYTA

923        ENCINAS, MARK ANTHONY  DIAZ

924        ENOVEJAS, MICHAEL JOHN

925        ENRIQUE, JHONAS  BALTAZAR

926        ENRIQUEZ, JEZREL  ROSALES

927        ENSENDENCIA, KISSY  OLLANAS

928        ENTICE, GERALD  PACUBAS

929        EPANTO, JAIME IV  PABUA

930        EPONG, ROGER  MALAPAD

931        ERANA, CARLO  PARAN

932        EREÑO, RODEL  SINGSON

933        ESCALA, ARIAN JIM  BRINQUEZ

934        ESCALA, EMMANUEL  RAMIREZ

935        ESCALADA, CRISTINE JOY  SILVESTRE

936        ESCALADA, JONAS ANDREW  TUSIL

937        ESCALICAS, MARK GARRY  CALDEA

938        ESCAME, MARK ANTHONY  ERLANO

939        ESCARAN, RONEL  OFLAS

940        ESCOBEDO, MICHAEL JOHN  MANLABAO

941        ESCONDE, CHERISH DANIELE  LAGMAN

942        ESCULTURA, JANRIE  ESPEÑA

943        ESGUERRA, JAKE  BUNDALIAN

944        ESIS, ALBERT  TUMBAGAHAN

945        ESMADE, JACK JASPER  AROZ

946        ESMILLA, CHARLO  ERFE

947        ESPARES, MARY GRACE  TABARDILLO

948        ESPAÑOLA, GRETCHEN  DUYAG

949        ESPEÑA, RONALD  CATAGA

950        ESPINA, JOSEPH  MALINAO                 

951        ESPINAR, ARVIN  FRAGIO

952        ESPINEDA, ANGELICA  ENDONELA

953        ESPINO, AMIEL  BABASA

954        ESPINO, ARVIN  BABASA

955        ESPINO, PAUL CHRISTIAN  QUILAQUIL

956        ESPINO, VINCE  FANO

957        ESPINOSA, IESSEJ  MARCOS

958        ESPIRITU, ARGIE DALE  AGTAY

959        ESPIRITU, ERIKA GUIA  MACANDA

960        ESPIRITU, MC-RJ  POLICARPIO

961        ESTA, LEORENZ MARC  ALA

962        ESTACION, RENCE  RECIO

963        ESTANDA, JHARRED DAVE  ALADA

964        ESTARES, JONATHAN  ROMULO

965        ESTEVES, JAYSON  MARGATE

966        ESTIALBO, ERICA  CLORION

967        ESTILLER, KENNETH  PALAPAL

968        ESTILLORE, DON CLYDE  GARCIA

969        ESTIMIZO, ED JAYSON  COLINARES

970        ESTOR, KENNETH JOHN  CAGUETE

971        ESTORCO, MARK  PACULANANG

972        ESTOY, MARK JOSEPH  BRIONES

973        ESTRADA, ARJAY  NALASA

974        ESTRADA, JELTON  ORILLANEDA

975        ESTRADA, MARVIN  CAMBA

976        ESTRELLANES, KYLE  ALBATERA

977        ESTRELLON, EDUARDO  AGATEP

978        ESTREMOS, ARIEL  SALAUM

979        ESTRERA, ERIC  LANTICSE

980        EULOGIO, KYLE  POBLETE

981        EVA, JABES  DOMASIG

982        EVANGELISTA, ELTON JOHN  CAMBA

983        EVANGELISTA, JEROMME  RAMIREZ

984        EXTRA, JON MARTIN  DOCTOLERO

985        FABI, RENIEL CHRISTOPHER  DAGA

986        FABIAN, JOMAR  SABIANO

987        FABIO, JURIL  OLICIA

988        FABREGAS, HERNZ JOHN  FADERAGAO

989        FADERANGA, SHERLEY ANNE  FATALLA

990        FAELNAR, JERINE  TRIMUCHA

991        FAGARANG, KRISTINE MAE  CAJIGAL

992        FAJARDO, CYRIL  GLORIA

993        FAJICULAY, DIVINE GRACE  FADERAGAO

994        FAJILAN, RANYETT  FAMPULME

995        FALCON, JOHN MICHAEL  LACERNA

996        FALLEGA, RICHARD  DOCTOLERO

997        FAMILARAN, VALERIE KAYE  BIALA

998        FAMOCOL, JAE  DINERO

999        FANTILANAN, KEN  BELONIO

1001        FEDELIN, CHRISTIAN JAY  CABREZA

1002        FELISAN, PAUL CHRISTIAN  SILAGON

1003        FELIZARDO, BENHUR JR  DELA CRUZ

1004        FELONIA, FRANCIS  ANDREE

1005        FERMANES, JEFRY  FRANCE

1006        FERMIN, ALDWIN JERICO  TARCELO

1007        FERNANDEZ, ALFRED VINCENT  REYES

1008        FERNANDEZ, BRYLLE ANGELO

1009        FERNANDEZ, FERLIN FLOYD  ABANADOR

1010        FERNANDEZ, JAN BRIX  TOBIAS

1011        FERNANDEZ, ROMEL BRIAN

1012        FERNANDEZ, RON NIKOLAI  CALLANGAN

1013        FERNANDEZ, SAMUEL JR  EQUIZABAL

1014        FERNANDO, CHRISTINE  MARAMAG

1015        FERRARIZ, ARIEL  CENITA

1016        FERRER, ROBERT JR  FORTUNADO

1017        FESTEJO, LANCE BEVER  EVANGELISTA

1018        FILLOMENA, HARROLD  TAGGAOA

1019        FILLONE, FERNANDO JR  NEBREJA

1020        FISCAL, JERICO  GAL

1021        FLOJO, YURI NEIL  MEDALLADA

1022        FLOR, JAMES CHARLES  MARPURI

1023        FLORALDE, JEROME  ESTOPACE

1024        FLORES, DENNIS  IBARDELOSA

1025        FLORES, JOSHUA  ALBANO

1026        FLORES, KENEN  DOMINGO

1027        FLORES, KENIKER  VILLANUEVA

1028        FLORES, RANIEL DAVE  CASTILLO

1029        FLORO, JONATHAN  CODIORAN

1030        FORAYO, CELDAN  NAPIAR

1031        FORMELOZA, JARED PAOLO  DORADO

1032        FORTADES, ELMER  AGDOL

1033        FORTE, ROMNICK  GENODIPA

1034        FRANCIA, VALEN MARC  OBERO

1035        FRANCISCO, CELSO JR  VILLARUZ

1036        FRANCISCO, JESSIE  SY

1037        FRANCISCO, MARK LESTER  FERMATO

1038        FRANCISCO, MELJOE  SAAVEDRA

1039        FRANDO, ROLYN  BAILON

1040        FRANE, HOWARD CHRISTIAN  ACUZAR

1041        FRONDA, SHEENA  CUMLAT

1042        FRUELDA, CHARUEL  FODRA

1043        FUEGO, MAICEL JOY

1044        FUENSALIDA, KOBE BRYAN  IGNACIO

1045        FUGEN, MERWIN

1046        FULAY, ALMIRA  PANGAN

1047        FULGENCIO, ALEEN  BON

1048        FULGENCIO, RICKY  AGUSTIN

1049        FUSTER, BERN ANDREW  FORTES

1050        FUSTER, LOVER  FORTES                  

1051        GABALDON, MARK BRANDO  SALAZAR

1052        GABAN, JUANITO JR  FURIO

1053        GABREZA, ANDEVER  DAGA-ANG

1054        GABRIEL, MARK JOSEPH  HERRERO

1055        GABUA, GUILRON  ABID

1056        GABUT, JEROME  ALFONSO

1057        GABUTIN, JULERIE  YAMO

1058        GABUTIN, JUSTIN DALE  JAVIER

1059        GACULA, KENNETH  TAPAY

1060        GADINGAN, ELFRED  GALLEPOSO

1061        GAGUCAS, BENEDICT  DE OCAMPO

1062        GAHISAN, DONJIE  MANGUBAT

1063        GAHITO, JAY  BERGADO

1064        GAITA, GERALD  UBAG

1065        GALANG, ANDREW KIM  BUITIZON

1066        GALANG, JEM ALEPH  ASUNCION

1067        GALANG, MARK DENVER  UCOL

1068        GALANG, RHENDEL  CAMPOS

1069        GALANO, ERWIN  MONTERO

1070        GALARPE, MARJON  ARMODIA

1071        GALCERAN, GLEMER  GUHITING

1072        GALIAS, KENRICK  SANTIAGO

1073        GALICIA, MELJHUN  ABAS

1074        GALLEGO, DONNIE RAY  REGOSO

1075        GALLERO, MARK NIEL  BISA

1076        GALLEROS, DEX KARLO  LIBOT

1077        GALON, TIRSO FERMIN LOUIE  REYES

1078        GALOS, MARY ANN  FRAYNA

1079        GALUNO, JEREMY  IRINCO

1080        GALUPO, ELY-MAR  MADDAWIN

1081        GALUT, FERDINAND

1082        GALVAN, VAN LOUIS  IBOA

1083        GALVE, DOMINIC  GALPO

1084        GALVEZ, JOHNRIC  SALLAN

1085        GAMAYOT, JOMARI  VILLARUZ

1086        GAMBET, MONSOUR  LASTIMOSA

1087        GAMEZ, JEZREEL  LANGAMAN

1088        GAMUEDA, REGGIE  INOCENCIO

1089        GANDAMRA, OMAIR  RIMBANG

1090        GANUT, JOHN ALLEN  SANTOS

1091        GAOAT, RICHELLE ANN  RAGUSANTE

1092        GAONA, RYAN CHRISTIAN  PAAT

1093        GARAY, JAY MARK  BALLARAN

1094        GARAY, JEROME  BANAD

1095        GARAY, PETREX  CASIPLE

1096        GARAZA, CHRIZEL JOY  ELLO

1097        GARCE, CHRISTIAN  ARENAS

1098        GARCIA, ADRIAN  SARABIA

1099        GARCIA, FRANK  OLBES

1100        GARCIA, JOSHUA  GALAN                   

1101        GARCIA, LICELLE MAE  ALCANTARA

1102        GARCIA, REA MAE  DELA CRUZ

1103        GARCIA, RYAN CRISTOPHER  ABLAO

1104        GASCO, HENRY JR  SERONAY

1105        GASING, ROJENE  MAHINAY

1106        GATA, HILBERT  MELITON

1107        GATMEN, DONN WILFRED  VILLALOBOS

1108        GAVIOLA, MURIEL ANTHONY  ORIT

1109        GECOSO, EARL DAVESON  LAVIDEZ

1110        GELI, MAIKA MIKHAELA  BAUTRO

1111        GENARO, DANIELLA  CORPEZ

1112        GENERALAO, JUMAR  ALLAWAN

1113        GENERALAO, NIÑA MARIE  PANTINOPLE

1114        GENERALE, POP JAMES  LOQUEZ

1115        GENON, LEE ANTHONY  CABALLERO

1116        GERMIA, JOSHUA  VALETE

1117        GERSAMIO, ANACLITO JR  NEBRES

1118        GIBAN, ERVIN JR  GONGON

1119        GIDO, FRANCISREY  TORRES

1120        GIERRAN, JOSHUA ARON  SIMBAHON

1121        GINES, LESTER  SABELLAGA

1122        GO, ERIC  LAVILLA

1123        GODINEZ, ARNOLD  BENECIRO

1124        GODINEZ, GLENN  ROSALES

1125        GODOY, JAY RHEY  GUERRERO

1126        GOMERA, REYETH  RAMONIDA

1127        GOMEZ, ABEGAIL  PATANAYAN

1128        GOMEZ, JOSHUA  BESABELLA

1129        GOMEZ, KENNETH  FARIOLA

1130        GONZAGA, GINO  ESPEJO

1131        GONZAGA, LEONIDES  QUINABANDAL

1132        GONZALES, CARL DOMINIC  TUAYON

1133        GONZALES, DENISE  LONDRES

1134        GONZALES, GERELYN  MATIBAG

1135        GONZALES, JUFRAN DANIEL  BERONIO

1136        GONZALES, LARRY  RUSIANA

1137        GONZALES, LAURA ANGELINE  OLAVE

1138        GONZALES, MICHAEL JOHN  DE LEON

1139        GONZALES, ROBERTSON  OROLA

1140        GONZALES, SPENCER KIT  FAJARDO

1141        GONZALGO, FLOREAM  CATAYNA

1142        GORGOLON, RICARDO JR  PITAS

1143        GOZON, FREDDIE  ABANTO

1144        GRABILLO, ELMAR  TUGONON

1145        GRAGASIN, MICHAEL ANGELO  ALMAZAN

1146        GRAJO, JEFF ROBERTO  VERACRUZ

1147        GRANADILLOS, ALEX JR  ASANZA

1148        GREGORIO, ANN SUSET  TELAN

1149        GREGORIO, JHOSHUA ROLAND  TUTOL

1150        GREGORIO, MELINTONE  ESPINOSA                

1151        GUALDRAPA, ALMER JUN  BITO-ON

1152        GUANLAO, JAN CHRISTIAN  DARIAS

1153        GUANZON, GRENALLY  CIUDADANO

1154        GUARO, NICKO PATRICK  MAHILUM

1155        GUEMO, ANDREA MAE  CARRETERO

1156        GUERRA, KIARAH MAE  DAGUMO

1157        GUEVARRA, ARJAY  LOZANO

1158        GUEVARRA, GERALD  GONZALES

1159        GUIBONE, FRANKLINE  TABANAO

1160        GUIBONE, MERVIN  MONTEJO

1161        GUIBONE, RONNEL  DUMAOG

1162        GUILI, ADNAN  DIAHING

1163        GUILLERGAN, AL JHON  GANDO

1164        GUILLERGAN, ALDREN  GRENJIA

1165        GUIMARAY, PATRICK REV  SIAOTONG

1166        GUIQUING, JEFFERSON DAN  SARDAN

1167        GUIRUELA, JOHN KENNEDY  GLORIOSO

1168        GUMABAY, MARLON JR  ONG

1169        GUMAPAC, KEVEN  MAGNO

1170        GUMELA, KIM  TEJEROS

1171        GUPIT, DINBER  GALBO

1172        GURANGO, ALFIE

1173        GURO, BASHER  BATUA

1174        GUSTILO, JICKSON  ESCABA

1175        GUSTON, MON ARJAY  PALOMARES

1176        GUTIERREZ, ADI FRANZ  MACALINTAL

1177        GUTIERREZ, ENRICO  CARRILLO

1178        GUTIERREZ, IMEE  BACSA

1179        GUTIERREZ, JEFFREY  SIMPAO

1180        GUTIERREZ, RAFAEL QUIM  OLAYA

1181        GUTIERREZ, SHERIALYNE GAY  ENGAY

1182        GUTIERREZ, SHERMINE  GARCIA

1183        H SOHAILI, SALMAN  ADIONG

1184        HABABAG, GESELLE  SILVA

1185        HABI, WARREN  SAN DIEGO

1186        HABLA, JAIZEL  DOROJA

1187        HABOYBON, TIRZO  PANGANIBAN

1188        HADLOCON, RAMON CARLOS  SARMIENTO

1189        HAGNAYA, ARCHIE  BOISER

1190        HAGUPIT, RODNEY  VELASQUEZ

1191        HAJIRAINI, MOHAMMAD YUSOP  ASARAINI

1192        HANDAYAN, JERIC  COMBOY

1193        HANDIG, KIMBERLY  BIBONIA

1194        HAPAY, MARKSON  ANGAM

1195        HAUDAR, KRISTINE  HUNTARIGO

1196        HEBRON, DANNIEL JOSEPH  CATONG

1197        HERMOSO, DENNIS  ARENIO

1198        HERNANDEZ, ARVIN  PETALIO

1199        HERNANDEZ, BOYET  PASCUAL

1200        HERNANDEZ, EDWIN  GARCES                  

1201        HERNANDEZ, JEZREEL MIKAELAH  COLONGON

1202        HERNANDEZ, MANILYN  PASCUAL

1203        HERNANDEZ, MICHAEL  ORIBE

1204        HERNANDEZ, SARAHLYN  DATINGGALING

1205        HERRERA, FAYE ANJELENE  MOJICA

1206        HIGOY, ZOREN  MINGUITO

1207        HILARIO, MAY ANN  MARCUAP

1208        HILOMA, JAYMEL  ROSELO

1209        HILVANO, SHERWIN  GARCIA

1210        HINGUILLO, MERBIE  SALVADOR

1211        HOMERES, ALDO  CATAN

1212        HONDANERO, DECEM  SILVA

1213        HONORIO, GREG WEALTHSON  MANGINO

1214        HUELAR, FRANK ANGEL  ZAMORA

1215        HUENDA, CHRISTIAN  DEGALA

1216        HUGO, JOMELL  TALINGA

1217        HUIT, ALEX  SUMIPO

1218        HULAR, JONSON  CALOSA

1219        IBARRA, DONALD  RICABORDA

1220        IBARRONDO, ALDREN PAUL  LOMABE

1221        IBASAN, MATT FREDERICK  SIOCO

1222        IBAÑEZ, CHRISTOPHER  OBQUIA

1223        IGLESIA, ANA MAE  BARRION

1224        ILAGAN, PETER JOSHUA  GRANTOZA

1225        ILAN, JETHRO  CASTAÑEDA

1226        ILAO, AIRA DAYE  DE SILVA

1227        ILISAN, KENNY BERT  BAQUIRAN

1228        ILLUT, DIOSDADO JR  MEDALLO

1229        INCISO, JOHN EDWARD  CLAMAÑA

1230        INDEMNE, ANGELEE  GUICO

1231        INSAO, CAESAR  TAGALOG

1232        INTIC, GERALD  BARON

1233        INTILA, JULY  BAYONA

1234        IPIL, REDIN  FORMENTERA

1235        IPORAC, MARK DAVID  JAVIER

1236        IRASGA, JADE JAYSON  WASKIN

1237        IRAULA, JOHNKEVIN  PUPA

1238        IRINGAN, EPIFANIO  ANDRES

1239        ISAHAC, AISHA  HADDI

1240        ITALIA, JOHN LESTER  IGHOT

1241        JABINIAR, ERIMAR  TAGARDA

1242        JALBUENA, ERIC JAYCE  RAMOS

1243        JALIMAO, ROGENE  BAYANI

1244        JALLORES, JOSHUA  RESTOM

1245        JAMERO, FRANCIS  VERANO

1246        JAMIL, ALELI JESSA  AGTAY

1247        JAMINAL, JOHN CARLO  BAYLOSIS

1248        JAMISOLA, JAYMARK  LABALAN

1249        JAMITO, ALI  RODOLFO

1250        JAMITO, JAKE GERALD  CONSUELO                

1251        JANDI, LYNDON  DOCTORA

1252        JAPITANA, FE ANGELIE  SUGANOB

1253        JAPSAY, IAN RAFAEL

1254        JARAULA, JAMES  GONORA

1255        JARDINERO, LESTER JOHN  PACATANG

1256        JASARENO, GILBERT IAN  QUITAY

1257        JATICO, CARLO  ONTOLAN

1258        JAURIGUE, JOHN MIRO  MUNDIN

1259        JAVIER, JERICO  MANALO

1260        JAVIER, MICHAEL ANGELO  GAMAO

1261        JAVIER, RAYMOND  BAUTISTA

1262        JAYOMA, RUEL  ENRIQUEZ

1263        JEJILLOS, NOLI JR  GRATE

1264        JERESANO, JOVIE ROSE  DE LOS SANTOS

1265        JERIOS, LEO  GUTIERREZ

1266        JIMENEZ, JIDAN  YANGSON

1267        JIMENEZ, NARCISO JR  BATELLER

1268        JOAQUINO, ALLAN CHRISTOPHER  BAROTELLA

1269        JOLONGBAYAN, VERA JANE  MAULLON

1270        JORDAN, JONARD  GABAS

1271        JOSAFAT, KIMBERLY  ROLDAN

1272        JOSUE, JHOANNA PAULA  ANDALIS

1273        JOSUE, KENT CLARK  TARROZA

1274        JOVEN, ANTHONY  ELUDO

1275        JUAN, JUNAR JOSHUA  BAUTISTA

1276        JUAN, LEONERIE  DATINGUINOO

1277        JUAREZ, JOVITH  CABIGAS

1278        JUCAR, JOHN  ANGALA

1279        JULHANI, JULFIKHAR  GUIALANI

1280        JUNGCO, JOHN SPENCER  BONGOCIA

1281        JUSTINIANI, KAREN ZHYNE  MERIÑO

1282        KALAW, CHARLIE  TENORIO

1283        KASILAG, NIÑO JOEREL NICOLAI  ABUBAKAR

1284        KHO, LENARD EVAN  PADILLA

1285        KIUNISALA, JHOMEL  RIVERA

1286        LABANDERO, CHUBBY  SONIO

1287        LABIAL, SHERWIN II  SEGUERRA

1288        LABORDO, JAY MARK  CASTILLON

1289        LABORTE, ANTHONY FRANCOISE  TURALLO

1290        LABRADOR, MIKHAEL ANGELO  BACARISAS

1291        LABRIGAS, EDUARDO JR  INFIESTO

1292        LACABA, GERALD  PESCADOR

1293        LACABE, CJAY  ALIMARIO

1294        LACHICA, IVAN HARI  GADIANE

1295        LACO, JOHN ERICH  TORRES

1296        LACOBA, JEREMIE  CHAVEZ

1297        LADRA, EDWARD  GALLENTES

1298        LAFUENTE, ALLAN DALE  MALICDEM

1299        LAFUENTE, LORIFE  SITCHON

1300        LAGARDE, RICARDO JR  MONTE                   

1301        LAGAT, KENNETH  TAER

1302        LAGATA, JERIC  JETOMO

1303        LAGUA, RENZO ADRIAN  SALAOG

1304        LAHAYLAHAY, ROLLIE  NAVAJA

1305        LAID, REYNEL  GALOS

1306        LALOG, JOHN PAULO  DAPOG

1307        LAMOSTE, JOHN WHAR  TANUD TANUD

1308        LAMPITAO, ARESON  ESTEBE

1309        LANDICHO, THALIA KUREI  PIGAR

1310        LANDIZA, JOSELITO  GABUTERO

1311        LANGIT, LADY DIANE  ALBO

1312        LANGUING, DOMINADOR  ARMENA

1313        LANOY, JESTLER  PALMA

1314        LANSANGAN, CHI VIRTUOSO GIDEON  PRADO

1315        LANTING, AIVAN JAY  GONZALES

1316        LANZADERAS, JOSIE NAOME  SABARES

1317        LAORDEN, ALCRIST JOHN  TAPAYAN

1318        LAPASARAN, ALICIO JR  MURILLO

1319        LAPASTORA, JESIE  AMORA

1320        LAPE, KENNETH  SENDRIJAS

1321        LAT, MARK ULYSSES  NAZARETH

1322        LAUDIZA, TRISTAN  ENFISTA

1323        LAURENCIO, RIZA CLAIRE  CADELLENO

1324        LAURENIO, MILLER  ADOREMOS

1325        LAURIA, ARMON  YAP

1326        LAVISTE, JOSHUA  DURAN

1327        LAWAGON, CHRISTIAN  PEPITO

1328        LAYLO, THEA DIANNE  MORTAÑEZ

1329        LAZADA, JIAN LUIGY  DE GRACIA

1330        LAZARO, FRANCIS JOSEPH  CABELA

1331        LAZARTE, RIZA JEAN

1332        LAZO, JOSE JR  CABARUAN

1333        LEAL, JONATHAN IRINEO  BUSTO

1334        LEDESMA, ROMMEL  MARTICIO

1335        LEE, JAMES  PADILLA

1336        LEGARDE, DOMINIC  HANGGA

1337        LEGASPI, ARJIE SR  OLINO

1338        LEGITIMAS, LOUIE  MAGDADARO

1339        LEODER, JOHN REY  NAVARRO

1340        LEONARDO, JOVENDIN  TUBOG

1341        LEONARDO, MAYLENE  GARCIA

1342        LEONIDA, PATRICK  GAMAY

1343        LEORNA, ARIAN JEY  BELARMINO

1344        LEPITEN, JORDAN  MAGSAYO

1345        LEQUIN, JENJEN  MENDOZA

1346        LERIOS, LESLIE  DECANO

1347        LI, NEIL ANDREI  MALALUAN

1348        LIBETARIO, ALGEM  BENDOLA

1349        LIBRANZA, JILNAR  LAGUMBAY

1350        LIBRES, IVAN  CABALLERO               

1351        LICUANAN, JOHN MARK  SAMPAGA

1352        LIGAS, JAY  DAMLAS

1353        LIM, AL-RHAZID  GUPIT

1354        LIM, CARLOU JAY  BAUTISTA

1355        LIM, JORITO VINCE  AQUINO

1356        LIM, KAILA MEI  BALLESTEROS

1357        LIM, MARK ANGELO  HIPOLITO

1358        LINDO, RAY JOVEN  TAGLE

1359        LINGHON, VERDAN  VALENTIN

1360        LIPAOPAO, RICHLIE  ERPELO

1361        LIPAT, NELLE MIKAELA  INCIONG

1362        LIPIO, ADRIAN  BLANCO

1363        LIQUIGAN, TOMAS JASPER  DELACRUZ

1364        LITERAL, KENO  BELTRAN

1365        LLACUNA, FRANCIS  LULA

1366        LLAGA, JOHN VINCENT  CABALLERO

1367        LLAMERA, RIZZA  ARAGONES

1368        LLANETA, EDRIAN  ATULI

1369        LLARINA, MARK PAUL  SALVADOR

1370        LLORCA, RHEO ANNE  BONOS

1371        LOBO, RIO JANICE  ITUM

1372        LODRITA, KIN  FORTUNA

1373        LOFRANCO, GINO FRANCO  PALBAN

1374        LOJA, JURR GENESIS  MARASIGAN

1375        LOMONSOD, ANDRE

1376        LOMUGDA, JONNEL  DOMINGO

1377        LOPEZ, ALLAN  MACARAIG

1378        LOPEZ, ALLAN  SUZARA

1379        LOPEZ, CHRISTOPHER JOHN  MARCO

1380        LOPEZ, RIENZIE  AFUNGGOL

1381        LOPEZ, ROGELIO  PANAGUITON

1382        LOQUIAS, MARK NIEL  VALLESPIN

1383        LOQUILLANO, CARMEL  TORRES

1384        LOQUINARIO, MARC EDISSON  INSO

1385        LORENZO, SARA  PAGADUAN

1386        LORO, JOEL  SALINAS

1387        LORONO, RJ VAN  CUBITA

1388        LOSIÑADA, CAMILLE  GIYANGAN

1389        LOZADA, APOLLO  MARTINEZ

1390        LOZADA, JAY MARK  BALBOA

1391        LOZANO, ALJON  CABNILLA

1392        LUARDO, CHRISTOPHER LEE  MARSAMOLO

1393        LUAREZ, CIRILO  ORIG

1394        LUCERO, R JAY  PINDORO

1395        LUISTRO, EMELYN ANN  BICO

1396        LUMABAN, RICARDO  CUMIGAD

1397        LUMANDOG, JUSTEN  ALIC

1398        LUMAPAS, NELGIE  CABRAHAN

1399        LUMBAB, KAY BRYLE NIÑO  MONTECILLO

1400        LUMIDAO, ROBERT  EMOR                    

1401        LUMONGSOD, PIO IAN  SAGARINO

1402        LUNA, ANTONETTE DYESSA  NALA

1403        LUNAS, JENNIE  CALLEJA

1404        LUSTRE, ERIC  TURTAL

1405        LUZA, ROGELIO JR  BACLAYON

1406        LUZANO, IAN LLOYD  IGNACIO

1407        LUZON, JOHN MARTIN  APAT

1408        MAALE, JULIE ANN  ABAYON

1409        MABANSAG, DIPPER  PAVIA

1410        MABINI, NESLYN JOY  DASA

1411        MABULAY, RICHMOND  GEMINO

1412        MACADAMIA, ANTHONY  AGUSTIN

1413        MACALALAD, ALBERT VINSON  REYES

1414        MACALALAD, MARK LOVELL  VILLANUEVA

1415        MACALDE, NICOLE ANDREW  CARITATIVO

1416        MACALINAO, ROLANDO JR  ASILDO

1417        MACALINDONG, JEFFERSON JR  DE OCAMPO

1418        MACALINDONG, KIM ALEXIS  LLORCA

1419        MACALINTAL, LAWRICE  BINAY

1420        MACALINTAL, MARK ANTHONY  NAYA

1421        MACAPAGAL, SHANDALE  SALAZAR

1422        MACARAYAN, JOEMARI  BAUSON

1423        MACARAYO, MARK GLEN  RASONABE

1424        MACASASA, FAISAL  DISOMA

1425        MACATUNO, MARVIN  PEREZ

1426        MACAUBA, NEAL ELEAZAR  PANGANIBAN

1427        MACAWALA, ALDRIN  CARACOL

1428        MACHICA, SHEENA JANE  PAGAD

1429        MACOCO, ROUXANNE  ABIOG

1430        MACUGAY, JOHN LOUIS  RIMA

1431        MACUHA, DAVID ARAM FERDINAND  MANALO

1432        MADALE, JAMEL CERAPION III  CANTERE

1433        MADAMBA, RICHWEE  DELOS SANTOS

1434        MADELO, MENCHIE ROSE  PLACEROS

1435        MADLANGBAYAN, CHRISTIAN  GALICIA

1436        MADRIGAL, RENZO RENE  PANTIG

1437        MADULIN, JESSE EMMANUEL  MEJINO

1438        MAGALLANES, RALP  MAGDUA

1439        MAGBANUA, WINEFREDO JR  ESMAEL

1440        MAGBUNAG, ALDWIN  OCMEN

1441        MAGDATO, JONATHAN  ANDA

1442        MAGDUGO, VINCE ZEUS  NOTARTE

1443        MAGLINAO, JERRY  BAGUIO

1444        MAGLINTE, VINCENT  GALINADA

1445        MAGNAYE, JOHN ROBIN  SOCRATES

1446        MAGNO, ALJON  BAYOTAS

1447        MAGPARO, EDRIL CLINT  EVANGELISTA

1448        MAGSAYO, JIREAH JEAN  DEMETILLO

1449        MAGSUCANG, REMY  MOLINA

1450        MAGTO, JOVER  APAL                    

1451        MAGTRAYO, SHAN DARYLL  CAGUBCUB

1452        MAGULIANO, KIM  SORIANO

1453        MAHINAY, JONAS  LABIAN

1454        MAHIYA, GRIANNEBELLE  VALENCIA

1455        MAITUM, ANTHONNIE  SINANGOTE

1456        MAJAIT, JHONRYL  ALBELLAR

1457        MAKILANG, AIKEN  TRANGIA

1458        MALA-ATAO, SOLIMAN  REGARO

1459        MALAAY, RICHARD  NADELA

1460        MALABAD, RYAN MARK  ABARCA

1461        MALABANAN, CEDRICK  DE GOZAR

1462        MALABANAN, RICHARD  VILLEGAS

1463        MALACAD, LEONARDO  FELIX

1464        MALADAGA, KIM RENZ  NERVAL

1465        MALATE, ARTURO JR  CAMERO

1466        MALDONADO, CRISTY ANN  SAGUINSIN

1467        MALIBIRAN, JAY MARK  ADAY

1468        MALIBIRAN, JOHN DAVE  MURILLO

1469        MALIGAS, MARY JANE  ALEMANZA

1470        MALINAO, JAMES  CLEMEN

1471        MALITAO, KERVIN  MONCADA

1472        MALLANAO, RONILLO  ADOLFO

1473        MALLARI, JASMIN  CAGUILLO

1474        MALLARI, REYMAR  DALIGDIG

1475        MALLO, MARK RAVEN  DE SAGON

1476        MAMALUBA, MOHAIMEN  ABDULKARIM

1477        MAMITES, RONIE ZAMB  NUÑEZ

1478        MANALASTAS, ARNOLD PATRICK  MANAPSAL

1479        MANALILI, MARVIN  RUFLO

1480        MANALO, ANDREA MAE  PUYO

1481        MANALO, JEURVAN  NIERVA

1482        MANALO, LEONILO  ALULOD

1483        MANALO, MARY JANE  AGUILON

1484        MANALO, SHERWIN  CORALES

1485        MANANAP, JIMNAH  MOLEÑO

1486        MANANAP, RAYMOND  DEL ROSARIO

1487        MANAPIN, JERIC  MANUBAG

1488        MANATAD, JESSIE

1489        MANAY, HARLEY DARS  PORTES

1490        MANCERA, JAN ANGELO  MARAMO

1491        MANDANG, PATRICK  ENOC

1492        MANDAP, PATRICK JONNELRO  URIARTE

1493        MANDAWE, JUNRIE  CEÑO

1494        MANDIGMA, RAYMOND  CABUCO

1495        MANEGDEG, BRYAN  PIANO

1496        MANGANAAN, REY JR  CASTILLO

1497        MANGAOANG, CLIFFORD  QUINIONES

1498        MANGUBAT, CHRISTIAN PAUL  DE JESUS

1499        MANGUBAT, JAYSON  TAPERE

1500        MANGUIAT, RUDE CLINTON  BAUTISTA                

1501        MANGUSAN, FRANCIS  MOYO

1502        MANIEGO, FRANCIS JUNIFER  VILLARDO

1503        MANIS, MARVEN  CELOCIA

1504        MANLANGIT, JASON JAY  BESAS

1505        MANLANGIT, NATHALIE NICOLE  IMPERIAL

1506        MANLANOT, JERRY  DOBLE

1507        MANLAPAZ, WILLIAM VICTOR  MALAQUE

1508        MANON-OG, PHILBEN  CABATUAN

1509        MANSO, ANDIE  FULGENCIO

1510        MANUBA, ALBERTO  DE LUNA

1511        MANUEL, JONATHAN  ARELLANO

1512        MANULAT, ROLAND JOHN  CABATINGAN

1513        MANZANO, DENISE LORRAINE  MENDOZA

1514        MAPE, DARYL  TANA

1515        MAPOY, JOEMAR  HERNANDEZ

1516        MAPULA, SALVADOR JR  ALOTA

1517        MARALIT, DIETHER  DELAS ALAS

1518        MARALIT, MARIEL  ZAFRANCO

1519        MARANAN, LYSSA MARIE  GUPIT

1520        MARASIGAN, JACKYLYN  LOPEZ

1521        MARASIGAN, JUDITH  PANGANIBAN

1522        MARAYA, JHORIEL  RAMIREZ

1523        MARCELINO, IAN ANDREW  SABEJON

1524        MARCELLONES, SUNNY JEAN  SUROYSUROY

1525        MARCELO, ANALYN  ILAGAN

1526        MARCO, JOMARI  LOTIVIO

1527        MARDO, MICHAEL JOHN  ALO

1528        MARI, ROYLAN  VELEZ

1529        MARIANO, ARMY JOEL  CABONTOCAN

1530        MARIANO, RICHARD  PLUMA

1531        MARIANO, TOM LEE  PIZARRO

1532        MARIBBAY, GIAN KARLO  SANCHEZ

1533        MARIN, EMMANUEL  MACAPAGAL

1534        MARIÑO, ANGELO  JACOB

1535        MARQUEZ, DENNIS JOSE  LA ROSA

1536        MARQUEZ, KEITH OWEN  ANGELES

1537        MARTIJA, ROLLEN JOSEPH  ESTRADA

1538        MARTINEZ, PABLITO JR  ZABALA

1539        MARTINEZ, ROLF ROYCE  YLANAN

1540        MASAURING, RHETJAN LEE  MARAVILLA

1541        MATEO, JUNE KRISTIAN  CARLOS

1542        MATURAN, JUDEL  CIMAFRANCA

1543        MAULION, KRISSHELLE MAE  ATIENZA

1544        MAXIMO, VON CESAR  DAGOOC

1545        MAYANO, CHRISTIAN ANGELO  PELAGIO

1546        MAYOL, REGIE  TABLO

1547        MAYORMENTE, THIALLY  AMOYO

1548        MAYUGA, ANDREI  MORILLO

1549        MAZAREDO, TROY  FELLONE

1550        MAÑALAC, KENNETH  LUGTU                   

1551        MAÑALAC, MARLOUISE  BASCO

1552        MAÑO, MARK KENNETH  LLANETA

1553        MAÑOZA, EDMAR  MENDOZA

1554        MEDECINIO, MORSHELL  CATEDRILLA

1555        MEDIARIO, ZEPHANIAH KYLE  LOTIVIO

1556        MEDINA, VIENNE MAE  FRIGILLANA

1557        MEJICO, JENICA  DIOLA

1558        MELGAZO, CHRISTOPHER REX

1559        MELO, MA CARLA  VELASQUEZ

1560        MENDAÑA, VAL KIRT  ARREZA

1561        MENDIGO, KRYSS DALE  INAN

1562        MENDOZA, ARGLE  DULFO

1563        MENDOZA, CHIARA JOY  AGUILAR

1564        MENDOZA, CHIPS BRYAN  MEJIA

1565        MENDOZA, CRISPER  LABITAG

1566        MENDOZA, DEAN JOJO ROSS  CARAAN

1567        MENDOZA, ESTELITO JR  CAHATOL

1568        MENDOZA, JORDAN  OROPESA

1569        MENDOZA, KATRINA  ORFINADA

1570        MENDOZA, LESLIE  ILAO

1571        MENDOZA, MAYNARD  APOLINARIO

1572        MENDOZA, RENZH JULIAN  PRIETO

1573        MENDOZA, TOMAS JR  PANGILINAN

1574        MENDOZA, VAL JOHN  CORTES

1575        MENESES, KIM GERALD  VELASCO

1576        MENOR, JEZRAEL  NOPERA

1577        MENOR, JULIUS  EDRADAN

1578        MERCADO, HAINA  ORTEGA

1579        MERCADO, JEFFREY RANDALL  RICARDO

1580        MERCADO, JOHN ARVIN  CASTILLO

1581        MERCADO, SEAN MICHAEL  FERRER

1582        MERCADO, VIEN  ATIENZA

1583        MERIALES, FERDINAND  DAPLAS

1584        MERIALES, ZEDRICK PAUL  YLARDE

1585        MERJILLA, ARVIN  PITERO

1586        MERJUAR, JESSIE JR  ESPAÑOLA

1587        MIGUEL, JOHN DAVID  CALVENTAS

1588        MIGUEL, SHADRACH  ASUNCION

1589        MILLAN, ROWEN  BAGATUA

1590        MILLENA, LEVI  MUSA

1591        MILLERA, KRISTINA  REYES

1592        MIMAY, DEX ANTONY  COCATANA

1593        MIMAY, JOHN ALBERT  RICO

1594        MINDORO, MERVEN  LLABORE

1595        MIOMIO, ELMER  BAHALLA

1596        MIRAFLOR, ERIC  LLONA

1597        MIRANDA, GENE CARLO  MANGUERRA

1598        MIRANDA, JAY VEE  LATTAO

1599        MIRASOL, ROBERTO JR  FELICIDARIO

1600        MIRO, ANTHONY AMIL  RAAGAS                  

1601        MIRO, JHOLREM  CUARTEROS

1602        MISA, MARUEL  MARTINEZ

1603        MOHAMMAD, ABDULMASIL  SARAL

1604        MOLE, DAISEREE  ANGELES

1605        MOLINA, ARIEL  BERAQUIT

1606        MONDERO, LINREB  GUAYAN

1607        MONGCAWE, MICHELLE ANN  CORCUERA

1608        MONISIT, MARK JOHN  DATOC

1609        MONTALES, ALLAN  GARCIA

1610        MONTAÑO, RALPH NIÑO  ECHAVEZ

1611        MONTEBON, JOHN BENJIE  BORJA

1612        MONTEJO, JOEVEL  DELANTAR

1613        MONTEJO, JOMETH  HAYSON

1614        MONTEMOR, MICHELL  GACUS

1615        MONTENEGRO, REYNAN  IRLANDEZ

1616        MONTEROYO, HERMAN  MOLLEJON

1617        MONTES, KIER  FLORES

1618        MONTILLANA, JEANLY  EVANGELISTA

1619        MORA, MARK JOCEL  DE LOS REYES

1620        MORAL, MARCHAN  VALMORIA

1621        MORALES, ERSON  DE LA CRUZ

1622        MORALES, LUCKY SAMUEL  SORIANO

1623        MORATALLA, JAY-AR  OCBINA

1624        MORENO, MARVEN  ECONAR

1625        MORENO, RAMELA  PANES

1626        MORILLO, KEVIN  MANIEBO

1627        MORONG, JOFFREE  MAGTURO

1628        MORRE, WEENIE  CALUMBAY

1629        MORTA, RON FRANCIS  SIMAFRANCA

1630        MOZAR, BRYAN  DELA SERNA

1631        MUJAR, JOLAND PAUL  CAPARIÑO

1632        MULLANEDA, DANIEL INO  ORGINO

1633        MUMAR, KEY HOPE  AMANG

1634        MUNAR, RUSSELL ASTRA  HERMOSURA

1635        MUNCADA, CANDIDO  TEPACE

1636        MUNGCAL, JOVIN  DE LUNA

1637        MURILLO, ALJUN  NATAL

1638        MURILLO, ERNIE  ORCULLO

1639        MUÑOZ, CID JUSTINE

1640        NABOR, DONNA MAE  BALLON

1641        NABOR, MIGUEL NIÑO  TALEON

1642        NABOS, JAYSON  FRIAS

1643        NACAR, VALAMOR VALENTINO  LOMIBAO

1644        NACEPO, MARVIN  BISA

1645        NACIS, NOEL  EROZA

1646        NADELA, JONARD  BALANSAG

1647        NAGPATON, JOMAR  ALISOSO

1648        NAILGA, RAMEL  VILLARUEL

1649        NALAGAY, ROLEN  FANGONIL

1650        NALAZA, MIRAFE                          

1651        NALLA, GERALD  OCLARET

1652        NANTES, BEJIE  TAPIC

1653        NARIT, AL FREDERICK  RACOMA

1654        NARVAEZ, RYAN  LLARENA

1655        NARVASA, JAN RODERIC  MORA

1656        NATANAUAN, RACHEL  LIRA

1657        NATIVIDAD, MARK JONH  GAVILAN

1658        NAVALES, NOEL  GUIRIBA

1659        NAVALES, RONALD  GARBO

1660        NAVARRETE, IAN FRANCIS  BONGYAD

1661        NAVARRO, CHRISTOPHER  TEREZ

1662        NAVARRO, ELTON JOHN  TINDUGAN

1663        NAVARRO, KEVIN  JIMENEZ

1664        NAVASCA, JAN CARLO  VALDEZ

1665        NECESITO, RIC ANTHONY  CAPIZ

1666        NEMIL, JOSELITO  CRUZ

1667        NEPOMUCENO, CRISMON

1668        NICDAO, JUAN MARCO  JANDAYAN

1669        NICODEMUS, ALBERTSON  CLEMENTE

1670        NIDO, RAYMOND DOMINIC  CASTRO

1671        NIDUA, CHARMAINE  ORPIANA

1672        NIEDO, VINCENT  MABANSAG

1673        NIERVA, ELEAZAR JR  BAAL

1674        NISTAL, VIC EMERSON  MICUTUAN

1675        NITRO, JOE MARI  PEREZ

1676        NIÑOFRANCO, LOI ERWIN  NABAYRA

1677        NO, LESTER JOHN  NAVALES

1678        NOCHE, JOHN LOUIE  MENDOZA

1679        NOCHE, MHERICKO  URGENA

1680        NOCOS, CANICIO  PULGO

1681        NOGA, JOMAR  CAROCHE

1682        NOMANANAP, RVEE  FABONTOSA

1683        NONAILLADA, KARL JOHN  FLOR

1684        NORCIO, JOSEPH EJERCITO  OSILA

1685        NOTARION, RACHEL  PEÑARANDA

1686        NOVE, JEFFREY  ANDRADE

1687        NUEVO, EDISON  BACORLOY

1688        NUGUID, JUDY ANN  DUYA

1689        NUGUIT, MARK GIL  BATULA

1690        NUÑEZ, ARGEL  CATALOGO

1691        OBACH, JADE REYMON  LABALAN

1692        OBEDOZA, MAMERTO JR  CIRIACO

1693        OBIDA, PAUL BERT  LOMBRENO

1694        OBIS, ALDRIN JOSEPH  SEPAGAN

1695        OBSANGA, EMMANUEL  CAFE

1696        OCAMPO, KEAN WHESLEY  GONZALES

1697        OCAMPO, RUTSHIEN  MANAOIS

1698        OCHOA, FERNANDO LOUIS  TRINIDAD

1699        OCLARIT, JEFFREY  TUMILAP

1700        OCTEZA, DANIEL EZRA  DESTURA                 

1701        ODCHIGUE, HUMBERT  AGAD

1702        OGARO, RIO  CALVADORES

1703        OGOY, JOHN REY  UAO

1704        OLAIVAR, KENT EMMANUEL  TAC-AN

1705        OLAYVAR, CRISJY  BAWIGA

1706        OLESCO, DEXTER JAMES  BALMACEDA

1707        OLIMBA, JOHN CARLO  CUASAY

1708        OLIS, CHARITO  COMIGHOD

1709        OLISCO, LOURENZ HOPE  FABELLA

1710        OLIVEROS, JAYSON  APOLONIO

1711        OLMEDO, NIKO  INOT

1712        OMANDAM, MICHAEL  CAJEDO

1713        OMAR, JASIM KHALID MOHAMMAD  DAANOY

1714        OMBAO, ARVIN GLENN  DACILLO

1715        OMBROG, LEONYL MAR  VIPINOSA

1716        OMEGA, JULIUS

1717        OMETER, JOSHUA  ABENDAN

1718        OMOS, MALONE  GAMAO

1719        OMPAD, JERSON JOHN  OSAYTA

1720        ONA, NIEHL  TANYAG

1721        ONDILLO, MARK HENRY  CORSAME

1722        ONGCAY, RODEL  PADAO

1723        OPEÑA, GERALD ZAIREL  MAGLANA

1724        OPIANA, JAN KEVIN

1725        OPINIANO, CARLITO  QUIZA

1726        OPLADO, EFREN  TAPAYAN

1727        ORBASAYAN, JAN MICHAEL  BACERA

1728        ORBINA, RICARDO  EWICAN

1729        ORCIO, NIÑO  NAVARRO

1730        OREHUELA, CELSO JR  VILANESO

1731        OREYOLA, XAMM LOUIE  TRAQUEÑA

1732        ORIONDO, ENRICO  SEVILLA

1733        ORLANDA, JOSHUA  MALABANAN

1734        ORQUE, RANDO  BRIAN

1735        ORTACIO, ROWELL  MUDLONG

1736        ORTEGA, JOMER  BUNAG

1737        ORTEGA, LIRA  LLAGAS

1738        ORTILLO, ERBEL  TORMES

1739        ORTIZ, STEVEN  QUERUBIN

1740        OSAM, JAMILL  RESURIN

1741        OSORNO, RYAN JAY  PONTAS

1742        OÑATE, JANDERICK  MALABAD

1743        PABELLANO, AL KRISTIAN  GUAÑO

1744        PABELONIO, DILLIAM JR  BOLOTAOLO

1745        PABILLO, JIMSON  COBILLO

1746        PABUSTAN, ZANDRO KENNETH  YABUT

1747        PACALDO, JOSE IVAN  GERSAMIO

1748        PACARRO, JEFFREY  ABAD

1749        PACE, ARJAY ROMEO JR  VERGARA

1750        PACER, SANTOS  SARSOZO                 

1751        PACIS, JERIC  DE DIOS

1752        PACON, NEIL  ARDEÑO

1753        PACUAN, JOSEPH  DELA CRUZ

1754        PADAYAO, DHANDY  SAJULGA

1755        PADILLA, JEFFREY  BALINTAG

1756        PADILLA, JOSEPH ERWIN  LACASAN

1757        PADUA, FRANCIS VINCENT  LAYLO

1758        PADUAL, EDWIN  SABUSAB

1759        PADUGA, KENETH JOHN  GADIANO

1760        PADURA, JEREMY  NARAGA

1761        PAET, JOE MARK  MAYO

1762        PAEZ, ERICKSON  ESCANILLA

1763        PAGALILAUAN, NICOLE EMMANUELLE

1764        PAGARAN, ELMER  MAATA

1765        PAGCALIWAGAN, JOEL  GONZALES

1766        PAGLINAWAN, DARWIN  YGOT

1767        PAGLINAWAN, NELMAR  LARROSA

1768        PAHIT, ROMAR VINCE  TORRECAMPO

1769        PAJAROJA, JED ALVIN  PAJARITO

1770        PAJARON, JANO  BONCALES

1771        PAKIDING, MANOLITO JR  PAMUGAS

1772        PALADA, ROYCE  MOSLARES

1773        PALARCA, JOBETH CLAUDE  TIEMPO

1774        PALATINO, RYAN CHRISTIAN  DECENA

1775        PALER, JADE  BULALA

1776        PALMERO, JAZRELL  RICAFRENTE

1777        PALMON, CECILLE  GACUSAN

1778        PAMA, JAMES PATRICK  DOLLETE

1779        PAMITTAN, KENNEDY  AGCAOILI

1780        PAMPANGA, VANGIE  CATAROS

1781        PANCITO, JHETER PHAUL  SIMBAJON

1782        PANES, RICSSON  SALAPAR

1783        PANGAN, ERICA ANN  QUIZON

1784        PANGAN, JASPER  MALONZO

1785        PANGANIBAN, GRANT REI  LEYBA

1786        PANGANIBAN, RAISA ARLENE  MARANAN

1787        PANGILINAN, ANGELIKA  FERRIOL

1788        PANGILINAN, CHRISTIAN  LEAL

1789        PANGILINAN, NENITO  TOLIBAS

1790        PANILAG, JAN LLOYD  CAÑALITA

1791        PANLAQUI, LORENZ  PANGANIBAN

1792        PANOPIO, JOHN CRIS  BACAL

1793        PANOTES, MIGUEL LORENZO  BONSAY

1794        PANTAS, JAYZELLE  VERGARA

1795        PANTE, CHRISTOPHER  PENTECOSTES

1796        PANUNCIAL, RAINEL  SANCHEZ

1797        PAR, DANIELA  NARITO

1798        PARAGOSO, MAR KRISTIAN  NEBRIA

1799        PARAISO, REYNALDO III  ABESA

1800        PARAMI, MARK JASON  JAUCULAN                

1801        PARCON, ERIC JOHN

1802        PARCON, STEVEN SAMUEL  PACLIBAR

1803        PARDILLA, JOHN ARIS  DAET

1804        PARINGIT, IRVING  MAGAOAY

1805        PARRILLA, KISHLE MAE  MIRAFUENTES

1806        PARUNGAO, GIAN DENZEL  TIGLAO

1807        PASAHOL, JOHN ALFRED  LABASAN

1808        PASCUA, CHRISTIAN PAUL  DE GUZMAN

1809        PASCUA, JENELYN  ISNANI

1810        PASCUAL, APRIL BOY  PULIDO

1811        PASCUAL, MARK ARTHUR  FILLER

1812        PASIA, RALPH  CHAVEZ

1813        PASILIAO, MELCHOR  ESCANDALLO

1814        PASION, JOHN MAR  CONSTANTINO

1815        PASIÑO, MICHAEL  OLILA

1816        PASTOLERO, ISAGANI  AFABLE

1817        PASTOR, SHARLEEN ANGELA  VILLANUEVA

1818        PASTRANA, CARLOS LEMUEL  ANCAJA

1819        PASUGIRON, JOEL  TANDOY

1820        PATAYON, RENIELAN  ORILLANEDA

1821        PATOC, GERARD ALDWIN  MANGINSAY

1822        PAULAR, RHEA MAE  PEDRAGOSA

1823        PAULE, JUDALE CRIS  PINEDA

1824        PAULO, VIRGILIO  GARCIA

1825        PAYBA, RITCHIE  MALABANAN

1826        PAÑA, KRYZTIAN PHILLIP  FABIO

1827        PAÑA, NEIL MATTHEW  PANAPANAAN

1828        PECATO, RAFFY  MAGDADARO

1829        PECAYO, PATRICK IAN  NOVILLOS

1830        PEDRANO, ANTONETTE  BUCTUANON

1831        PEDRO, ALFREDO JR  BUENO

1832        PEDRO, BRITTANY JAIZE  VALENZUELA

1833        PEJANA, JIMBERG  RAPADA

1834        PELAEZ, EMAN JAPHET  EMBERDA

1835        PELAYO, VINCENT  BONGO

1836        PELENIO, NARCISO JR  LIBRES

1837        PELOBELLO, JOHN CARL CHESTER  MARTINEZ

1838        PELONGCO, THESSA  CANSINO

1839        PENASBO, JULIUS  CAPARAL

1840        PENILLA, REUBEN  COPINO

1841        PEPE, LEMUEL  PLAZA

1842        PEPITO, JEROME  VEGA

1843        PEPITO, OMBI  TAJORE

1844        PERALTA, ALBERT  MARBELLA

1845        PERALTA, ARNEL  NOPRE

1846        PERALTA, NIÑO RICHARD  RIÑOS

1847        PEREGRINO, DIANA ROSE  PARAÑAL

1848        PEREZ, CHRISTIAN  PEREZ

1849        PEREZ, EDWARD  PABLO

1850        PEREZ, ELLYN MARIE  NEBRIL                  

1851        PEREZ, JOHN CHRISTOPHER  AGONOY

1852        PEREZ, JOSHUA ANGELO  OGAMA

1853        PEREZ, RENATO  ENRIQUE

1854        PEREZ, ROGELIO JR  DAYOLA

1855        PEREZ, SONNY  ANDRES

1856        PERIDO, NIKKO RENZ  AGUSTIN

1857        PERILLO, TEODY  MIGUEL

1858        PERMENTILLA, RAYMOND TROY  ESCUBIO

1859        PEROCHO, GINLY  ERMAC

1860        PERRA, MA. DOMINICA  MONDEJAR

1861        PERU, JOKER  SALVADOR

1862        PEÑA, BLESSED  BARREDO

1863        PEÑA, REYNALD JOSEPH  MONTEREY

1864        PEÑARANDA, MARC DANIELLE  MIRANDA

1865        PEÑERA, JAMES  IBE

1866        PIAPE, MARK ANTHONY  DAMAYO

1867        PIEDAD, JERWIN  ALBURO

1868        PIELAGO, JOLAN  BORAZON

1869        PILAPIL, WILBERT  ISNANG

1870        PILI, LOUDIVINA  GOMON

1871        PINCA, JESS ANTHONY  RUAYA

1872        PINEDA, JOSHUA  YU

1873        PINGKIAN, MARIA MAE  ANTIPONAN

1874        PINILI, BRAIN DOMINIC  CANONIGO

1875        PINLAC, CLYDE PATRICK  PARUNGAO

1876        PLANAS, DANILO  AGOYLO

1877        PLANCA, ROMMEL  LACBAYO

1878        PLAZA, CHESTER DALE  SANCHEZ

1879        PLAZA, ERAS VINCENT  SALIG

1880        PLETADO, JOSEPH DRAZEN  VELITARIO

1881        POJAS, JOMIR JAKE  CONSTANCIA

1882        POLO, MELVIN  DALIDA

1883        PONCE, JAY LLOYD  MATEO

1884        PONTEROS, JUNEL JR  GINO-O

1885        PORLAJE, JOHN PATRICK  TATING

1886        PORLAS, MOON GEO  BUTANILAN

1887        PORNASDORO, KIM  ANDAYA

1888        PORRAS, JOURDANN WYATT  ERIPOL

1889        PRADO, EZEKIEL DANIEL  BARAWID

1890        PRADO, PRINCE CHARLES  SUMALINOG

1891        PRAJES, MARTHY

1892        PRAXIDES, EDIELYN ROSE  ABREA

1893        PREDILLA, JOSEPH ANGELO  GUEVARRA

1894        PREZA, ARCHANGEL  CAGABI

1895        PRIANES, WARREN  PABLO

1896        PRIETO, JAIME JR  BULATETE

1897        PRIMNE, ISRAEL  DE MAYUGA

1898        PULIDO, ROLANDO  GALANG

1899        PUNAY, BARTOLOME  CERADO

1900        PUNAYO, MICHAEL  FRIAL                   

1901        PUNTUAL, TYRONE JOHN  TRAPERO

1902        PUNZALAN, LANCE JOSEPH  TABANAO

1903        PURIGAY, JOMAR  LITIMAS

1904        QUBING, ALFREDO  AMPO

1905        QUEJA, JAMES  MANDAC

1906        QUESADA, RYAN  DE GUZMAN

1907        QUEZADA, ANTHONY CLARK  RAMON

1908        QUIAMZON, FATMA  TAHIR

1909        QUIAPO, JOSEPH  BALAQUI

1910        QUIAPO, ORLAN JAY  DATIG

1911        QUIBAL, ARIEL  RIVERA

1912        QUILBIO, JESTER LOU  GABON

1913        QUILLANO, ROBBIN  DAMIL

1914        QUIMPO, KARESSE MAE  LATOZA

1915        QUINDOZA, JOHN VINCENT  PIODENA

1916        QUINGCO, JAMES CEDRIC  ALIGUE

1917        QUINIANO, PAUL JOHN  TALISIC

1918        QUINITA, KENNETH  JANDUSAY

1919        QUINTO, REMPSON KIM  VISONIA

1920        QUIRANTE, AUDREY MELCA  HERRERA

1921        QUITA, MELVIN  LUISON

1922        QUITALEG, MICHAEL  YECPOT

1923        QUIZON, MARK LANDREI  CASANOVA

1924        QUIÑO, DAVE VLADY  TRAGO

1925        QUIÑONES, ARIEL  ESCARCHA

1926        QUIÑONES, JERICHO  FELOMIÑO

1927        RABAGO, EDISON  SERVITILLO

1928        RABINO, MARC LEODEN  GUMOP-AS

1929        RAFAELA, ROLANDO JR  CAGO

1930        RAFER, DARLENE  CAMOÑAS

1931        RAGAY, ISAAC  CALANUGA

1932        RAGUINGAN, MARK GILLE  CUDAL

1933        RAIRATA, JOHN PAUL  CAGUIN

1934        RAMIL, JHON MICHAEL  DOMINGO

1935        RAMIREZ, AILENE  GUNAY

1936        RAMIREZ, JOHN DALE  ALBUENA

1937        RAMIREZ, JULYMEL  MEDRANO

1938        RAMOS, ALDRIN  DE VILLA

1939        RAMOS, ALEXANDER JR  HERNANDEZ

1940        RAMOS, BRYAN MICHAEL  LOPEZ

1941        RAMOS, EVAME  REUBAL

1942        RAMOS, HAROLD  FABRICANTE

1943        RAMOS, JOHN LIEZTER  MARAVILLA

1944        RAMOS, KENNY  VILLAN

1945        RAMOS, LEOJ  ABARRA

1946        RAMOS, LUCKY ANGELO  BINGAYAN

1947        RAMOS, NEIL ROLDAN  VILLACIN

1948        RAMOS, RICARDO JR  SANTILLAN

1949        RANARA, FLORIE  ALFARO

1950        RANARIO, SIMON PATTI  CUARTEROS               

1951        RANAY, RODEL  BAGISTA

1952        RAPADAS, JOSEPH MARIUS  GUTIERREZ

1953        RAPATAN, HANNY  SEMAÑA

1954        RAPIZ, RAYMUND RALHF  VILLAREAL

1955        RAQUEL, CHRISTOPHER  AYCARDO

1956        RARAS, ALVIN  LABADCHAN

1957        RAS, ALEXANDER  AMBA

1958        RATONEL, RJ  APOSTOL

1959        RAVAGO, ARNOLD I  GALLEGO

1960        RAVELO, RENE JANNINE  RAVELO

1961        RAYA, REYNALDO JR  DABALOS

1962        RAYOS, KARL HARRYSON  PADUA

1963        RAYOS, MA ANGELICA  GUEVARRA

1964        RAZON, GABRIEL  VERGARA

1965        RAÑADA, REA RICA  PAGDINGALAN

1966        RAÑOPA, LOUIE JAY  SIRA

1967        REBATO, JEMZIESON  TOBALADO

1968        REBAYA, RICKY BOY  FLORES

1969        REBUCAS, FRANCISCO JR  DAYANDAYAN

1970        REBUGIO, RAYMOND  TABELIN

1971        REBULADO, JOMEL  FRAGO

1972        REBUSQUILLO, ANTHONY  TABANAO

1973        RECALDE, JOSE  SALVATOS

1974        RECAMARA, AIKE STEPHEN  BARROSA

1975        RED, MARTIN JASTER  TOBIAS

1976        REGIDOR, RABY  PARADO

1977        REGODON, NERIO JR  VILLARMEA

1978        RELLON, JAYSON  ABECIA

1979        REMENTILLA, RYAN JAY  FELLIZAR

1980        REMIGIO, KIM JULIUS  SACLAO

1981        REMODES, JONAS  TORALDE

1982        REONAL, DAVID VINCENT  SANCHEZ

1983        RESCOBER, JODENE VENICE  ROMERO

1984        RESPONTE, WILFREDO  DENSING

1985        RESPUESTO, JULIUS LEINAD  AMBROSIO

1986        RETARDO, JOHN CEDRIK  RIVERO

1987        REUYAN, LARRAH MABELLE  CANSANCIO

1988        REVADENERA, GERMANE GYVE  ABSULIO

1989        REYATA, RAFAEL  NICOLAS

1990        REYES, ANNE MAE  FABON

1991        REYES, DANIELO FROIL  VELASCO

1992        REYES, JOMEL DONN  LAYLO

1993        REYES, KARA  ESLING

1994        REYES, MARVIN  CALABIO

1995        REYES, NIKKO  ARCA

1996        REYES, PRINCE  CALIGUIRAN

1997        REYES, RUEL  ROSALES

1998        REYES, SEAN CLYDE  BETGUE

1999        REYES, WILFRED  ANTONIO

2000        RICAFORT, MARVIN  TABAGAN                 

2001        RIMANDO, JOEY  ESTAVILLO

2002        RIPALDA, MARK JASON  AYUSTE

2003        RITUAL, MARK JAY  DUCHA

2004        RIVERA, BERNARDINO  MADALI

2005        RIVERA, CHRISTIAN  SABODOGO

2006        RIVERA, JOMEL  TABABA

2007        RIVERA, RAYMARK  JIMENEZ

2008        RIVERO, CARLO JOY  AMARILLE

2009        RIVERO, MARVIN  MANATAD

2010        RIZALDO, ELIEZER  BARCELO

2011        ROA, ARPHAX KEITH  MARCOS

2012        ROARING, VINCENT FRANCIS  MATEO

2013        ROBLE, LOWELL ALLEN  BAVIERA

2014        ROBLES, MARVIN  SANTOS

2015        ROCO, ARJAY  DOMASIG

2016        RODELAS, RONRON  BONIFACIO

2017        RODILLAS, MARK JERVIN  FLORES

2018        RODRIGUEZ, ELIEZER  ESPAÑOLA

2019        RODRIGUEZ, JOMAR  MENDOZA

2020        RODRIGUEZ, JULIUS  ESTRABO

2021        ROFEROS, CARL NIÑO

2022        ROFEROS, JOHN GENER  ABALOS

2023        ROGELIO, PRINCESS XENA EISLEN  GARING

2024        ROLDAN, ACE  SAMONG

2025        ROLLORAZO, OSWALD JR  RONTAL

2026        ROM, JOBERT JADE  CABALTERA

2027        ROMA, KING JOSEPH ENRIQUE  ADARNA

2028        ROMANCE, MARK KENNETH  TABORA

2029        ROMANO, PHILIP  MOLINA

2030        ROMERO, JIM  SAJA

2031        ROMERO, MICHAEL  GALOSO

2032        ROMERO, ROLAN  ANDRION

2033        ROMO, AILAMIE  OREJOLA

2034        ROMOC, RICO  ELICANO

2035        ROMOROSA, HENZEY  DESTACAMENTO

2036        RONDAL, MARK SPHENCER  AGARANO

2037        RONDERO, CHRISTIAN  SADIWA

2038        RONQUILLO, ERNESTO JR  VILLA

2039        ROOT, SHAIRA MAE  ELEUTERIO

2040        ROSALES, ALLYSA LORRAINE  TATLONGHARI

2041        ROSALES, ANGELA MAE  SAMANTE

2042        ROSALES, ARVIN  BAUTISTA

2043        ROSALES, CHRISTIAN  PERTEZ

2044        ROSALES, JOHN ROSVEL  VELANDRES

2045        ROSALINAS, MARLON  RODILLAS

2046        ROSCO, MARC LESTER  CUARTO

2047        ROSEL, MA LUISA  PARACUELLAS

2048        ROSIOS, KAVIN  LIM

2049        RUALES, ROMEO JR  FELIAS

2050        RUBIO, KIM NICOLE  ILAGAN                  

2051        RUELO, GOMER  SUMILHIG

2052        RUIZ, ALFREDO JR  PARDILLO

2053        RUIZ, ARVIN LESTER  NANONG

2054        RUIZ, RIKKI NICOLE  MANRIQUE

2055        SABAR, DEN JOVI  MANUCAY

2056        SABAR, ERICSON  PASIA

2057        SABARICOS, JERSON  ABASOLO

2058        SABIO, EDMUND  BUENO

2059        SACAY, ERWIN  BANTON

2060        SACUEZA, RYAN ALDRIN  REYES

2061        SADDI, RAINER CHARLES  MALIT

2062        SAFICO, JAYMILYN  LAYUG

2063        SAGALES, AL DOMINIC  CATANGCATANG

2064        SAGARAL, JULITO  PLAZA

2065        SAGARIO, KEN BRYAN  CALUBAG

2066        SAHAGUN, MARVIN  ESTAVILLO

2067        SAJOL, JOLIMAR  BUTCON

2068        SALARES, GERALD VER  OMADTO

2069        SALAS, GERARDO  JOSON

2070        SALAZAR, JUSTIN  STA MARIA

2071        SALCEDO, CEZANNE BELLE  GO

2072        SALCEPUEDES, ANZEL  MACULOB

2073        SALE, JULIUS  DIGNO

2074        SALE, SIEGMORN  LAGARET

2075        SALEM, JEFFREY  ADLAON

2076        SALES, KRISTIAN PAUL  QUIONAL

2077        SALIENTE, MARK  ALCANTARA

2078        SALIGA, JOHN ROBERT  BORDALBA

2079        SALIMBAGAT, GEMMA CLARIS  ANDAL

2080        SALINAS, JAMES  ABIGAN

2081        SALIPADA, HYANARAH  MOHAMAD

2082        SALIRUNGAN, DELMER CARL  MAGDAY

2083        SALISID, JUNREY  RENDON

2084        SALMORIN, RAYMOND  ARIOLA

2085        SALOMON, KENT MARK  DOSPUEBLOS

2086        SALON, CHESTER  RENDON

2087        SALTING, JUSTIN MIGUEL  TULAGAN

2088        SALUDARIO, JOHN ELMER  ANQUILO

2089        SALUMBRE, ALEC  GARCIA

2090        SALUNGA, JHAZZFER  DAVID

2091        SALUTA, REXIE  MORAN

2092        SALVA, KIRT DENVER  BORINES

2093        SALVADOR, KEVIN  ACOBA

2094        SALVADORA, JAY  MEJILLANO

2095        SALVAME, REY JAN  SOCO

2096        SALVANI, JOA  MORAL

2097        SAMAR, JESUS JR.  OGNAYON

2098        SAMBILE, ARVIELYN  LATIZA

2099        SAMBRANO, JOHN VINCENT  BANGAYAN

2100        SAMBULAN, NIKKO  NAVALES                 

2101        SAMORONG, JOEY ALLAN  GARCIA

2102        SAMOY, REDYN  LIBO-ON

2103        SAMPANG, TIMOTHY  MONTEMAYOR

2104        SAN ISIDRO, NOEL  SABALLERO

2105        SAN PEDRO, AARON JOHN  FUMAR

2106        SANCHEZ, GABRIEL  RAGUIN

2107        SANCHEZ, GEIAN VINCENT  BUSANGILAN

2108        SANCHEZ, HANES KEITH  FREDELUCES

2109        SANCHEZ, JAN CHRISTIAN  SARTE

2110        SANDAG, MELVIN  ANGELES

2111        SANICO, JESRIEL  SALUDAGA

2112        SANSON, TENY HEIMER  ORACION

2113        SANTACO, NILBERT  BADOC

2114        SANTIAGO, LYKA MARIE  ESGUERRA

2115        SANTIAGO, LYRA MITCHIEKO  ESGUERRA

2116        SANTISTEBAN, MARLOU  BAYUCOT

2117        SANTOS, JOHN PAUL  BATTUNG

2118        SANTOS, KYLE GIENOEL

2119        SANTOS, NAPOLEON III

2120        SANTOS, REY JOHN PAUL  PARUNGAO

2121        SANUCO, JUDY-ANN  TAMANG

2122        SAOI, ROMAR  OBENZA

2123        SAPALON, SAUD  BIDAR

2124        SAPON, JEROME  ALCOZER

2125        SARA, RICKY JR  PATNUBAY

2126        SARAMA, ADAM  BIRUT

2127        SARASPE, JANSEN DAVE  BECERA

2128        SARASPI, NIÑO ALBERT  CAPARANGA

2129        SARGADO, GERALD  ESMERALDA

2130        SARIP, JAMALODEN  MALTO

2131        SARIP, NORNISAH  LIMAS

2132        SARMIENTO, HECTOR  ARANTE

2133        SARMIENTO, JONATHAN  SALUMBIDES

2134        SAROMANDANG, NAJEB  MACARIOLA

2135        SARTE, ALGIER RENE  HUBILLA

2136        SATURNINO, CHRISTIAN JAYE  PILAR

2137        SAVARIZ, MELVIN  SEGOTIER

2138        SAYSON, IAN  MAHINAY

2139        SAYSON, STEPHENSON  CABILAO

2140        SECUYA, JEREMY  QUIRANTE

2141        SEGAMATA, KEENAN JAKE  LAZAGA

2142        SEGUIZA, BRYAN  RAFAEL

2143        SEGURA, JEAN MARK  ROSCALES

2144        SELDA, PRINCESS DIANE  ZOLETA

2145        SELMAR, JERIC RUSSEL  SISON

2146        SEMBLANTE, RANULFO DEANE  ABELLANOSA

2147        SEPARA, JOHN PHILIP ONESIMUS  MORTEL

2148        SERMONA, ROY  LINGO

2149        SERNICULA, EMMANUEL  CARANDANG

2150        SERQUIÑA, ADRIAN ROLF  SERFICA                 

2151        SERRANO, ALEC JOSEF  CASTRO

2152        SERRANO, ROWELO  ABALO

2153        SERVENTO, CHRISTIAN JAY  SEASTRES

2154        SESBREÑO, JOHN PAUL  GABUYO

2155        SESE, DANTE JR  BISCOCHO

2156        SESE, KRISTEL  FRANCISCO

2157        SEVERINO, DONNA MAE  IDIESCA

2158        SEVILLA, CHRIS JANZEN  VIDAL

2159        SEVILLA, DANNIEL  DELA TORRE

2160        SIACOR, EDMARK  TANGKAY

2161        SIBLE, CHARLENE JOELA  COLINARES

2162        SIBULAN, DENNIS  MOLO

2163        SICAT, ELVIN  RAMOS

2164        SIENA, ALLIAH MYRTLE  MILLERA

2165        SILAGAN, ADRIAN  MULA

2166        SILAO, CATHLEEN JOY  LAGMAY

2167        SILVA, MIKAELA  SORIBA

2168        SILVA, STALLONE  GAMMAD

2169        SILVALLANA, VINCE LOI  VILLOREJO

2170        SIM, CHARLES CEDRICK  GARCIA

2171        SIMBAJON, ALFRED  APARICIO

2172        SIMON, JOHN PAUL  PARUNGAO

2173        SIMPLINA, ANGELO  GUERRERO

2174        SIMPORIOS, JULIUS ANTHONY  DE CASTRO

2175        SINAMPAGA, EDGAR VALEN  QUITEVIS

2176        SINIO, JANN LESTER  MENOR

2177        SIRON, NATHANIEL  VITUG

2178        SITCHON, NEIL CHRISTIAN  MAGDAYAO

2179        SIÑEL, JOHN RAMEL  ASIS

2180        SOCAJEL, JUDY ANN  FLORES

2181        SOLANO, IAN JAY  ILUSTRISIMO

2182        SOLEDAD, LOTGARDO  GADDI

2183        SOLIVA, JOHN HYLE JOSEPH  BALANDRA

2184        SOLLANO, NEIL BRIAN  CACAYAN

2185        SOLON, GERANIO JR  ANCAJAS

2186        SONAJO, RAYMUND  ARTIAGA

2187        SONGCUAN, KAE MAR  SACRAMENTO

2188        SORIA, KEVIN  ANDOY

2189        SORIANO, JADE MAR  BALBUENA

2190        SORIANO, KRISTINE MAE  DANGAN

2191        SORIANO, REYMARK  ROSETE

2192        SORIANO, RHEUEL  BUTALID

2193        SOSOBAN, RENATO  BUTLIG

2194        SOTTO, JOHN PAUL  DALUT

2195        STA MARIA, JOSEPH  LIAM

2196        STO TOMAS, DENNIS  AGUILAR

2197        STO. DOMINGO, KYLE VINCENT  CALIZAR

2198        SUAISO, ROLLY JR  DE MESA

2199        SUAN, NHELMERCK  LOZADA

2200        SUAREZ, PROCESO JR  ACOSTA                  

2201        SUBOSA, KEVIN CLOYD  JACULINA

2202        SUCALDITO, JULIUS CESAR  PANALIGAN

2203        SULBIANO, ALDRIN  LIZARONDO

2204        SULIVAN, MIKAEL GORAN  GENELAZO

2205        SUMALINOG, JOHN PAUL  RILLERA

2206        SUMALPONG, JILORD FIL  BATAL

2207        SUMAÑGA, RONNIE  VILLOJAN

2208        SUMERAS, ROCELIE  TICZON

2209        SUMINGGIT, KIM ERICK  DEBUSORA

2210        SUN, CEDRIC JUSTINE  DELOS REYES

2211        SUNGA, JOHN ELBERT  BARBIN

2212        SUNIO, JOHNNY  TAGALICUD

2213        SUSULAN, AIZON  LIM

2214        SUYMAN, BRYAN PHILIP  LACIA

2215        TAA, ANGELO  ESTACION

2216        TABAMO, HARISON  CALIDA

2217        TABAN, COLLIN DAVE  MINA

2218        TABERNA, ANGELIKA  ESTACIO

2219        TABLADA, ERWIN  GARANIA

2220        TABULDAN, KYLE  BERNAL

2221        TABURNAL, CARLSONE  BACHO

2222        TABUZO, JOSE JR  IBAYAN

2223        TACANG, EFRELINE  SALACUP

2224        TACBOBO, JOHN CARLO  DE LA CRUZ

2225        TADIOSA, WELMER  CABULA

2226        TADIPA, ERIC JOHN

2227        TAGAB, BELLY JOEL  HEREDIA

2228        TAGALOG, KENNETH  MALARAN

2229        TAGANGIN, JEFERSON  GUZMAN

2230        TAGARDA, ALEXANDER  PACAÑA

2231        TAGATA, NORMAN  PABLO

2232        TAGBAS, DOMINIC ELYMANUEL  MALINAO

2233        TAGHAP, KAELA  MONTERICO

2234        TAGOB, JONNOVAN

2235        TAGUIBAO, JAMES MARCEL  DULIN

2236        TAGUPA, WILLIAM JR  NAMOCO

2237        TAHIL, JONATHAN  CAWALING

2238        TALABIS, JAN BREDYL  EVORA

2239        TALANA, JERALD  DELA CRUZ

2240        TAMAYAO, DENNIS  SANTIAGO

2241        TAMBIGA, AURELIO JR  TAWEDE

2242        TAMBONG, DARWIN  ISANAN

2243        TAMBORA, JUSLYN MARIE  PANTI

2244        TAMIDLES, MIKKO  SABANGAN

2245        TAMOY, ALDIN  TABURO

2246        TAMPOL, RAMIL  SERQUIÑA

2247        TANDO, IAN  NGOHO

2248        TANDO, IVY  NGOHO

2249        TANEO, JICK  SUAN

2250        TANGA-AN, BRYAN  APURA                   

2251        TANGU-AN, ALIN CESAR  BACONGCO

2252        TANGU-AN, IAN CESAR  BACONGCO

2253        TANJAY, FRANCIS LOUIE  EDJOC

2254        TANJAY, RUEL JR  LAJENIO

2255        TANYAG, MARK GIL  PECAÑA

2256        TAOY, GARNELYN  MAGLASANG

2257        TAPAT, MARIECAR  INCIONG

2258        TAPAWAN, KYLE  SAPINOSO

2259        TAYAMURA, JEFFERSON  BATALLONES

2260        TAYO, MARK ANGELO  SIRUMA

2261        TAÑEDO, APOLO III  ALFARO

2262        TECSON, DENELLE  DE LEON

2263        TEJERO, CHRISTIAN JUDE  PAQUEO

2264        TELEN, REY  BALIGHOT

2265        TELMOSO, KYLE BENZ  PABLO

2266        TENIO, JESTONI  SABUD

2267        TENORIO, ANGERICO  LACHICA

2268        TEODORO, JOHN PAUL  JIMENEZ

2269        TEODOSIO, VAN IAN  EBANOS

2270        TERRENAL, JOHN CHRISTOPHER  GADO

2271        TEVES, JEGER  BUDAY

2272        TIADORA, EDLAINE  VERA

2273        TIAPSON, CARLOS  AQUINO

2274        TIC-ING, JUNREY  ALEGADO

2275        TICAR, MIGUEL RHONDEL  ALBA

2276        TIMUAT, MARK NIÑO  ALIMPOLO

2277        TINACO, JESSE  BALALA

2278        TINAJA, JOSHUA ADRIAN  CAJILOG

2279        TINAZA, JOHN MICHAEL  DE LOS SANTOS

2280        TINGSON, JOEL  VAFLOR

2281        TIPSAY, ROWIE MARK  ORKIN

2282        TISADO, MARIA EDELYN  DEL ROSARIO

2283        TOGONON, NORMAN JR  ONIOT

2284        TOLEDO, JOHN MARCO  NIEMO

2285        TOLENTINO, CHRISTIAN JOHN  CUDAL

2286        TOLENTINO, JANE KISHIA  CABRAL

2287        TOLENTINO, MA TRIXIE  BENITEZ

2288        TOLENTINO, NESTLEE  SANITA

2289        TOMBADO, LESTER  BUTED

2290        TONGOL, CARL MARCUS  MALIT

2291        TONINO, JOHN MICHAEL  GRANADOS

2292        TORIBIO, ALEXANDRINE  BASUBAS

2293        TORIBIO, LESTER  SAN PEDRO

2294        TORIO, JABALEIN  FERRER

2295        TORMIS, JO RYAN  OCCEÑOLA

2296        TORREFIEL, JUNEX  OBERES

2297        TORRES, EPITACIO JR  MARIANO

2298        TORRES, FREDERIC  IGNACIO

2299        TORRES, PRINCESS MAE  DIMALIBOT

2300        TRAQUIÑA, JOHN MARK  ABESAMIS                

2301        TRONCO, RALPH CHRISTIAN  SILVIO

2302        TROPICALES, GILBERT  LIM

2303        TROPICALES, RUBEN  MAHANG

2304        TUAZON, NIKKO  TUBIEROS

2305        TUBAY, TEDDY  ACIO

2306        TUBIERA, CESAR JR  CORPUZ

2307        TUCBO, JAN NOVEM  FIGURACION

2308        TUDO, JAYVE  TEROY

2309        TUDTUD, JOHN KENNETH  HISONA

2310        TUMALIUAN, BOBBY  GUMARANG

2311        TUMAMAO, WALTER  BUMANGLAG

2312        TUMAPON, JEMAR  SOPOSO

2313        TURINGAN, JULIO  LUYUN

2314        TURQUEZA, ERIKA  ALLUAD

2315        UBIERNA, JACK CLINTON  CAPAY

2316        UMADHAY, MARLON  PASCUAL

2317        UMBLAS, JULIUS  MALANA

2318        UMEREZ, JEANNIE BAVE  RUIZ

2319        UNTALAN, MARK KENNETH  CALUCIN

2320        URBINO, ANGELITO JR  VERGARA

2321        USAL, JOHN CHRISTIAN  URSULUM

2322        UY, EDMUND  DE LA SAURA

2323        VALDERAMA, BENEDICT  TALUSAN

2324        VALDEZ, CHRISTIENN JAY LLOYD  CABAL

2325        VALDEZ, CRISMAR  CABALLERO

2326        VALDRIZ, SAMANTHA NICOLE  GARCIA

2327        VALE, RICO  ARCIETE

2328        VALENCIA, ANGELO JIM  ALVAREZ

2329        VALENCIA, JOSHUA  MIGUEL

2330        VALERA, NILO DINO  CAACO

2331        VALERIO, JESSHUA  BANIQUED

2332        VALIAO, EMMANUEL  VILLANUEVA

2333        VALLE, JANSEN ARDRICH  AURIN

2334        VALLE, JOHN MARK  GUAB

2335        VALLEDOR, JOHN MICHAEL  YANA

2336        VALLEJO, IAN CHRISTOPHER  LADINES

2337        VALLESPIN, JAMES  ATON

2338        VARGAS, JOHN KENNETH  ESTUR

2339        VARONA, MARK  MINGLANILLA

2340        VARQUEZ, CYNRICK ANTHONY  ABELLA

2341        VARQUEZ, RONARD  CUMAHIG

2342        VASQUEZ, JAY  AMBOAN

2343        VECIDO, JONAS CARL  ESTREMOS

2344        VELASCO, HARRIES  RARO

2345        VELASQUEZ, ABNER  ALCAZAR

2346        VELASQUEZ, JORDAN  CAHULOGAN

2347        VELATCHA, REYNALDO JR  SANTIAGO

2348        VENTOLERO, KEVIN  KINTANAR

2349        VENTURA, JEOBERT  FERREY

2350        VENUS, JAKE  APINADO                

2351        VERDEFLOR, RUIT  TAJALE

2352        VERGARA, JAKE BRYAN  PITPIT

2353        VERZOSA, MARK LOUIE  OPLE

2354        VIACRUCIS, CELSO JR  MOLDEZ

2355        VIADO, MARK ANTHONY  VILLARIN

2356        VIBAL, FRANCISCO  DOMIQUEL

2357        VIBAL, JEREMY  FEDERICO

2358        VICEDO, BERNARDO  GARCIA

2359        VICTORIANO, ZERVIN  FAMINDALAN

2360        VILLA, CHRISTOPHER JOHN  LADERA

2361        VILLACORTA, DOMINGO JR  DELA TORRE

2362        VILLACRUSIS, SIMEON JAMES  DEFEO

2363        VILLAESTER, JOHN JACOB  MOLEÑO

2364        VILLAFUERTE, CESSLY  PAULO

2365        VILLALOBOS, ZYREL JOY  MARCELLANA

2366        VILLAMANTE, PAULO  MANDASOC

2367        VILLAME, JOBERT  ANISCAL

2368        VILLAMER, EDISON  AGUIRRE

2369        VILLAMORA, EDERLIE  PREPOSE

2370        VILLANUEVA, CHARISSE  MONFERO

2371        VILLANUEVA, DEXTER  ELUMACAS

2372        VILLANUEVA, KENNETH  GRAVADOR

2373        VILLANUEVA, KRISTIAN  REPEDRO

2374        VILLANUEVA, RON IVAN  ROGA

2375        VILLANUEVA, RONNEL CHRISTIAN  DE ALBA

2376        VILLAPANDO, JONATHAN  AGONCILLO

2377        VILLAR, MARY JANE  BARRERA

2378        VILLARAN, JIANSONNY  FLORES

2379        VILLARBA, FROILAN  SANTISAS

2380        VILLAREAL, ELLA PAMELA  BANDIOLA

2381        VILLARIAS, CAMELO RUFZAR  ZARRIZ

2382        VILLARMIA, GERALD JAMES  MORANTE

2383        VILLAS, BOY NEIL  BASUBAS

2384        VILLASIS, REAL CRIS  FRANCISCO

2385        VILLAVICENCIO, AJ  EULATRIZ

2386        VILLAVICENCIO, JONAR REY  FLORES

2387        VILLAVIRAY, JOHN CARLO  JAVIER

2388        VILLEGAS, JOHN RAMIR  CANTILLAS

2389        VILLOCIDO, ALBERTO JR  LABRADOR

2390        VILLORENTE, GARY  GONZALES

2391        VILLORENTE, HANA MAE  NAIDAS

2392        VILLOSO, JOMER  SEPAGAN

2393        VILLOSTAS, KING RVILLS  DE OCAMPO

2394        VILLOTES, CHRISTIAN  AGGABAO

2395        VILORIA, CHRISTIAN GREG  MONTERUBIO

2396        VIRIÑA, GABRIEL  GUDITO

2397        VIRTUDAZO, ARON CHRISTIAN  VILLA ABRILLE

2398        VISPO, MATTHEW  QUINTAL

2399        VITOR, JOHN LIVIE  CABANGUNAY

2400        VIVARES, PETER JOHN  SIASON                  

2401        WADAZ, ROY  NACA

2402        WASIN, FERDINAND  DESTOR

2403        WE, JEROME PATRICK  VIVAR

2404        WEE, NELSUAN  SANTARANI

2405        YABILLO, ALLAN BON ROBERT  NAVARRO

2406        YABUT, MARK CHRISTIAN  GAVIOLA

2407        YADAO, JAYSON  BARRADAS

2408        YAGO, MARJOHN  TABUYO

2409        YAMBAO, CLINT JOHN  JARDIN

2410        YANGO, FRANCIS  FLORENTINO

2411        YANOC, JOJO  MONDARES

2412        YARTE, KYLE  COLLADO

2413        YAWAN, CRISPO  CALANSI

2414        YAYONG, ACE JORDAN  ZERNA

2415        YBAÑEZ, CHRISTIAN  ROMERO

2416        YBAÑEZ, CHRISTOPHER  QUIJANO

2417        YBAÑEZ, MARK JOSEPH  TAMSI

2418        YMALAY, DAVE JEZIEL  JIARES

2419        YMSON, ARVIN  LEGASPI

2420        YODICO, MELVEN  POLANGCO

2421        YOSORES, DANILO  GIPAL

2422        YSULA, MARK JOSEPH  BOLASOC

2423        YUMOL, JHOSUA  MANUEL

2424        YUMUL, ERIC ARTHUR  AGBUYA

2425        YUSON, JOSHUA DAVID  GARCIA

2426        ZAFRA, CYRENE SHAYNE  MARAÑON

2427        ZAMBALE, ALJON  VELASQUEZ

2428        ZAMORA, ALFRED  TALIMBA

2429        ZAPICO, JOSE III  MASICAMPO

2430        ZILABBO, REYMEL  MALLILLIN

2431        ZUBIAGA, MARILYN  RODILLAS

2432        ZUNIEGA, EUGENE  DELFIN

2433      ZURBANO, JAN ZEIG  VILLANUEVA

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