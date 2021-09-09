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Exam Results

                        
Veterinarian Licensure Examination

                        

                        
The Philippine Star
September 9, 2021 | 3:00pm
                        

                        


                        
                        
                        

                           
MANILA, Philippines —  The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 276 out of 720 passed the Veterinarian Licensure Examination given by the Board of Veterinary Medicine in Manila, Baguio, Cebu, Koronadal, Legazpi and Tuguegarao last August and September 2021.



Roll of Successful Examinees in the Veterinarian Licensure Examination



Held on August 4, 2021 & Ff. days ,Released on Septebmer 8, 2021.



1        ABANCE, KEVYN ANNE  JAVILLONAR



2        ABELARDE, GEMIL ALLEN  MAMARIL



3        ABLAYAN, FATIMA  AMBROS



4        ACIERTO, IRAH PEARL  RUIZ



5        AGACETA, JOHN LUIS  LAXAMANA



6        AGAD, MERVYN  SALES



7        AGCANAS, ROANNE JOY  PULIDO



8        AGDIPPA, MICHAEL DEITHER  TOLEDO



9        ALANZADO, MICHELLE  ACA-AC



10        ALBESA, ELY LOURAINE  BARTOLAY



11        ALCUIREZ, JOHN PAUL  CANANEA



12        ALILI, JACKSON ERVIN  ROQUE



13        ALMAZAR, LYSETTE ANNE  ARELLANO



14        ALMERON, AMIEL JOHN EDWARD  BACNIS



15        ALONSO, LHOROVILLE  CATAAG



16        ALVARADO, JOELYN JOY  MANZANO



17        ALVIAR, ANGELA  ISIP



18        ANANAYO, SHARMAINE JOY  PUGUON



19        ANCHETA, KRISTINE KAMILLE  BARTOLOME



20        ANTON, YVONNE  QUEN



21        APDUHAN, LAUREECE SALM  ASUGAS



22        APOLINARIO, ANTHONY  RENDON



23        ARATO, DANNICA MAY  CABLAY



24        ARRIOLA, DONNA MAE  NEPOMUCENO



25        ARROYO, MICAH LEA  PONCIANO



26        BACCAY, PAUL ANGELO  BADUA



27        BACHOCO, EVE VINCENT SUNDIE  BACUAL



28        BACOLOR, ZAIRAH DESS  ALBERTO



29        BAES, VERNICE  FAJANILAN



30        BALANGUE, WILFRED  DESTURA



31        BALANQUIT, ANNALIE  LUTAO



32        BALLINAN, NOAH ASHER  MADDATU



33        BALNEG, KRISLEY DIANE  PAGTOC



34        BALTAZAR, KRISTINE JOYCE  MAGTOTO



35        BAQUI, MA KATRINA AINA  JAVIER



36        BARROA, OLIVER JOHN  PALMES



37        BASCO, ELVIRA THERESSE  ALCANTARA



38        BATAN, EDMOND  BONIFACIO



39        BAYLON, ZAIRAH JANE  DE GUZMAN



40        BAÑAGALE, ALEXIS JONAS  CALIMAG



41        BELLIT, JHON JOVEN  GONZAGA



42        BERJA, CHRISTINE  SEÑA



43        BERNARDINO, ARLENE AIRA  MONGALINI



44        BIBAS, JULIEVELLE  SALUDARES



45        BUHONG, JERICHO BEN  DUMAY



46        BUITIZON, ELYN RUSMAY  SORIO



47        BUNAGAN, MARIBETH  CAPAL



48        BUNAYOG, ROXANNE ELYSSE  BAUTISTA



49        BURAGA, EDZKY  BAUTISTA



50        BURAYAG, TRIFENA MARIER  ZABAT



51        CABALQUINTO, RAFAEL  BALMES



52        CABUGUASON, MICAH  OGATIS



53        CAJES, CLOIE ALYANNA  PARAGUAS



54        CAJUCOM, MARIA ANGELINA  PALLANAN



55        CAL, PRINCESS  LLAVAN



56        CALAYCAY, CAMILLE  CANIMO



57        CALDEO, SHANE  LANDRITO



58        CALION, JOHN MARK  BIGO



59        CALUGAS, ARJAY  CAONAN



60        CALUYA, JEFFERLYN JOY  BALLESTEROS



61        CAMINO, FRANCESCA  CASTRO



62        CAPDOS, ERICKSON  BAUCAS



63        CAPUA, EMMANUEL RENZO  SALES



64        CARVAJAL, MA SOFIA  VELASCO



65        CATOLICO, DAVE REINNIEL  SADUCOS



66        CELIZ, ELLA LOUISE CLAUDETTE  LADRIDO



67        CHUA, JONN VENRICK  ESPIRITU



68        COMOTA, GABRIEL III  GONZAGA



69        CONCEPCION, MARK  PEÑAFLOR



70        CONTRERAS, KATHLYN  FABIAN



71        CORPUZ, ADRIAN ERNEST  GUEVARRA



72        CRISTOBAL, CAMILLE  PACHECO



73        CRISTOBAL, JERICHO ALBERT  CRISTIN



74        CRUZ, ALYSSA BETH  SALIDO



75        CRUZ, JOSHUA  FELIPE



76        CRUZ, RALPH RYAN  CRISTOBAL



77        CRUZ, VIRGILIO JR  GUMAPOS



78        CUANAN, MELCHIVILLE JOSEAL DIANA  BOYSILLO



79        CUDIA, ANGILIE  BAGSIC



80        CUISON, TRICIA ANN  JIMENEZ



81        CUNANAN, ALJON  PANGILINAN



82        CUSIPAG, ANGELICA  ANGULUAN



83        DACILLO, MONIQUE  ANDES



84        DALANON, MA-ANGELIC-AN  SALLENA



85        DALASEN, KIM JAY  LOCABEN



86        DANG-IW, SCHWEITZER  LUMANGLANG



87        DAVID, JOHN NATHANIEL  TONGOL



88        DAWAWENG, JORDAN  BAUTISTA



89        DAYANDANTE, ANGELICA JOYCE  POOT



90        DE CASTRO, DIANNE  LABUTAN



91        DE GUZMAN, JAVIER VINCENT  CANO



92        DE LEON, JAN ROBERT  CARREON



93        DE QUINTOS, QUEENIE  SABAS



94        DELA CRUZ, JAIRA MAE  VIVAS



95        DELA CRUZ, ROWENA  TABBAL



96        DELA CRUZ, SHERINA LYNN  DELOS SANTOS



97        DELAMIDE, MARIA RHODESSA  ARGENIO



98        DENIEGA, NIÑA ROSE  MATILOS



99        DIEGO, AUSTIN  VILLAVIRAY



100        DIZON, DENISE JEWEL  MARERO



101        DIZON, JAMES VINCENT  CRUZ



102        DIZON, JENALYN JOY  SUPAN



103        DIZON, RICA ROSE  SANTIAGO



104        DOLIPAS, DANIELLE  GUMPAD



105        DOLOGUIN, CRISEL JOY  BARILLO



106        DOMINGO, LAURA DOMINIQUE  VICTORIA



107        DOMINGO, PATRICK RED  GARSAIN



108        DULNUAN, DEN ZEL  BUHONG



109        DUYAG, JOSHUA TERENCE  TANEGRA



110        EJERCITO, GIORGIO  MIRANDA



111        ERMINO, JOSHUA RENZO  SUPELANA



112        ESGUERRA, JIREH SHEKINAH  COMETA



113        ESTEBAN, ALYSSA MARI  BRUGADA



114        ESTOLLOSO, KYL EMMAN  HINGUILLO



115        ESTRADA, JINGKY  GAWAT



116        ESTRELLA, PATRICIA DENISE  PATACSIL



117        EVANGELISTA, JOSHUA  VENTURA



118        FABIAN, PATROCINIO JOSEFF  DIVINA



119        FLORES, SENITA DORAINE  LAMOGLIA



120        FONTANILLA, HILARY JR  DAYAG



121        FRANCISCO, RAMELEEN FRANCHESCA  PARIÑAS



122        FRIGILLANA, DENVER  GARCIA



123        GABIOLA, IRISH  OGGAS



124        GACAYAN, MARIA CRESTA BELINDA  NOVERO



125        GACAYAN, MONICA  ELAMPARO



126        GADDI, RUTH  MIRANDA



127        GAMARA, DIANN KRISTINE  COMBALICER



128        GAMUNDOY, FRANZ LOUISE  PIAMONTE



129        GARCIA, MARCO ANGELO  MENESES



130        GASGA, JHOVEAN  ESQUERRA



131        GASPAR, CARMELA MAE  INTONG



132        GAÑA, JUSTIN JOSEPH  SABA



133        GEARHART, ROCO  MATAMMU



134        GERVACIO, VON VINCENT  SABLAY



135        GLORIA, GLENN PATRIC  VILLALUNA



136        GODIO, MARIA YSABEL  BACANI



137        GONZALES, EIZELL  ANTONIO



138        GUEVARRA, KENO RUIZ  MARCELO



139        GUICO, JAMESON  DIAZ



140        GUIEB, DIANA  AGUSTIN



141        GUILANDA, NEXIE  AWISAN



142        GUMBAO, BERNADETTE  ACLARACION



143        HERAÑA, ADRIAN JOSEPH  FLORES



144        HUERTAS, VIA IMEE  TAMORADA



145        IBASCO, RENZ  FALABI



146        IGNACIO, ALOYSIUS  ODAL



147        IREMEDIO, LYNARD  PALUA



148        IT-ITAN, SHEARWOOD  BACAGAN



149        JABONETE, ILONAH MARGA  CAFINO



150        JANIER, MARK EDD  BAGSARSA



151        JAVIER, DYANN CAMILLE  LEGAYO



152        JOSE, ALLAN JOY  FAYLOGA



153        JULIA, LAISA  SAN AGUSTIN



154        KING, MARIEL KIMBERLY  TABIANAN



155        LAGUNA, MARLTON  BROÑOLA



156        LARUBES, MANJOMARIE  MANIGO



157        LAZATIN, JOSEPH  DIZON



158        LIBAN, LINDEL  LAMMAWIN



159        LINGALING, LIM  LIW-AN



160        LIZARES, CARMELA MARIE  BONGCO



161        LLAMAS, CHRISTOPER NHELAN  ADAN



162        LOBHOY, OLIWA



163        LONGAN, VEREEL  BALASO



164        LOPEZ, JEMALYN  VILLEGAS



165        LORENZO, JERVIN TROI  CASITA



166        LORENZO, KRISLYN  RUBEN



167        LOREZCO, KEIFER  VILLAFANIA



168        LUBAG, ERICKA ELLINE  CABURNAY



169        MACASAET, NICKO JANSON  YRIGAN



170        MACAYAN, KATRIN AIZEL  RAMOS



171        MADDUMBA, FELISA GRACE  APAGAR



172        MAGAHIS, EARL  CASTUERA



173        MAGNO, KIM ALLYSON  PAHILANGA



174        MALLARI, REINIEL  DOMINGO



175        MANALILI, NICOLE  OBISPADO



176        MANDANE, JUNINE MARIE  LOBA



177        MANDRAS, DARLENE  GOMEZ



178        MANIQUIS, MIKKA ELLA  TAYAG



179        MANIQUIZ, PAUL JOHN  HIPOLITO



180        MARIFOSQUE, STEFI ANDREA  ALCOSEBA



181        MARQUEZ, DAVE AUDREY  CRUZ



182        MARRERO, RANDELLE  VELASCO



183        MASALUNGA, MYK NIÑO  CRUZ



184        MATEO, VEINA JUNDESAH  IRANG



185        MEJIA, JOHN VINCENT  DELA CRUZ



186        MENDOZA, ALEXANDER II  AMEN CRUZ



187        MICLAT, MIA FLOR  LENON



188        MIGUEL, PRECIOUS  DULNUAN



189        MILANES, GAZARRIE  CABBIGAT



190        MIRANDA, ELLA LALAINE  CEPEDA



191        MORIÑO, DARLA  MOLINO



192        NAGAI, MAIKO  GAGARIN



193        NALE, JAN MARIE  OBIAS



194        NAMUAG, KAREN DAPHNE  YU



195        NG, KIMBERLY  BATAAN



196        NICDAO, RUDEE ANN  RAMOS



197        NIDEA, ANGELICA RICA  LEDESMA



198        NOBLEZA, JOSHUA ROMMEL  MIRABUENO



199        NOVA, MA JENELYN  ABUNDABAR



200        OCCIDENTAL, CHARLENE ELLA  LABRADOR



201        OCDEN, LEONIE LEE  COLCOL



202        OLIQUINO, RYNER VON  JAMIAS



203        ORIA, JAY MART  FERNANDO



204        PAGADUAN, ROWIE  ARENAS



205        PAJAC, JOEY GEL  DURIN



206        PANGANIBAN, KAYLA ALYSA  EVANGELISTA



207        PASCUA, ERIC ROBERTO  CACHO



208        PASCUA, MAICA  BAYSA



209        PATRICIO, MARY ROSE  CELARIO



210        PAYUMO, DARYL JAY  LEYNO



211        PECKLEY, GEORGE III  WANGWANG



212        PEDRO, DANIEL PAULO  ANTONIO



213        PELAYO, JENNILYN  PANTE



214        PERALTA, JAYSON  GONZALES



215        PEREZ, ADRIAN  ABEJARON



216        PEREZ, CHRISETTE  DE GUZMAN



217        PICART, CHRISTIAN  ARNADO



218        PINGCO, ANGELICA CHELU  MACAVINTA



219        PONCE, KRIS ZHANE  MANUEL



220        POQUIZ, MAE ANDREA  SOLOMON



221        PRADILLADA, JEN GINELLE  CARPIO



222        PULMON, JEAN ARIANE  ALBERTO



223        QUODALA, RAINER KYLE  BOLISLIS



224        RACRAQUIN, PAOLO  NAVORA



225        RAMOS, QUEENIE  PALBAN



226        REAMBILLO, CYD JOSEA  MALINTAD



227        REBACCA, KRISTEL  CENIZA



228        REDOBLE, CHARLES KEEN  BARBERAN



229        REFORSADO, JOHN PAUL  PABLEO



230        REYES, CHARLS JASON  REYES



231        REYES, MARY ABEGAIL  LUCIDO



232        RILLERA, MARIANE JOY  OBALDO



233        RIVERA, ROMANO MARCO  BOGNOT



234        RIZANO, MARK RUSSEL  AGNES



235        RODRIGUEZ, CHRISIA  BARTOLOME



236        ROMERO, SHADRACH  TUMANGAN



237        ROSALES, BIEN DOMINIC  CONDE



238        SABELO, KRISTINE JOYCE  BAL-IYANG



239        SALCEDO, JEREMY  ABELLA



240        SAMALA, ANGELA  AGAS



241        SAMSON, SHEKINAH PHEBE  MILAN



242        SAMSON, ZCHAREIGN NIÑA  LIMPIADA



243        SANTIAGO, ZXIEN MOHREEN  APANAY



244        SANTOS, DONICA JOYCE  GABRIEL



245        SAPIN, CHRISTIAN ERIC  DE GUZMAN



246        SARMIENTO, ELENA SELINA  ZABALLERO



247        SARMIENTO, KARL LOUIE  ESPAÑOLA



248        SEPOSO, DARLENE  ORPEZA



249        SERRANO, SEAN FREDERICK  TOLENTINO



250        SETIAS, CELINA VICTORIA  CUYUGAN



251        SIERDA, SHENNA MARIE  SEÑA



252        SOLIWEG, GENREV  SAMA



253        STA MARIA, DANNALI  IGNACIO



254        SUPAN, MAUREEN KHIMMERY  BETITO



255        TABLAC, NED CASSEY  BALOALOA



256        TANGI, GERALD  CUEVA



257        TANTIONGCO, CAMILLE ALEXIS  DUMALE



258        TAYNAN, IOLANI  BALACDAO



259        TAYNAN, NOREEN  BANIH



260        TEJA, JERICK  CABACUNGAN



261        TORMES, ANGELA YANG  DIMANARIG



262        TUAZON, ALLAN JOHN  MENDOZA



263        TUAZON, MARI CIELA ELYZE  CALAGUAS



264        UKA, MARK ALLEN  JAMILAN



265        VALDEZ, KEZIA  MATIAS



266        VALERA, ESTHER  LUCIANO



267        VALERA, FRED GIO REAN  MACASADDU



268        VELASCO, CLINT MARCIAL  POLAWES



269        VELASQUEZ, XENA BELLE  SONIEGA



270        VILLACORTA, MICHELLE ANGELA  GARCIA



271        VILLAMARIA, DIANNE  CREDITO



272        VILLARUZ, JOHANNA GRACE  PASCUAL



273        VIOJAN, ELLALE ANN  GARADO



274        WILWAYCO, PATRICIA  RODA



275        YAMAS, SEAN PHILIP  VILLAMAR



276        YAO, SHARLENE  LOPEZ


                        


                        



                        

                           

                        


                        

                           





                        


                        

                                                      VETERINARIAN LICENSURE EXAMINATION
                                                      

                        


                        

      

         

         
      


                        

                           

                              
Philstar

                              
                              

                           


                           

                              
                              
                              


                           


                           
                        

                     


                     


                     

                        

                           
    
                              
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                                 Veterinarian Licensure Examination
                              


                              

                                 September 9, 2021 - 3:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission announces that 276 out of 720 passed the Veterinarian Licensure Examination given by the Board of Veterinary Medicine in Manila, Baguio, Cebu, Koronadal, Legazpi and Tuguegarao...

                                                         


      

         

            
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Exam Results
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                                 Sanitary Engineer Licensure Examination
                              


                              

                                 September 7, 2021 - 7:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission announces that 112 out of 189 passed the Sanitary Engineer Licensure Examination given by the Board of Sanitary Engineering in Manila last August 2021.

                                                         


      

         

            
1 day ago
Exam Results
fbtw

      

   

                        

                        

                           

                              
                              

                                 Architect Licensure Examination
                              


                              

                                 September 7, 2021 - 9:00am                              


                                                            
The Professional Regulation Commission  announces that 560 out of 849 passed the Architect Licensure Examination (ALE) given by the Board of Architecture headed by its Chairman, Arch. Robert S. Sac and board member,...

                                                         


      

         

            
2 days ago
Exam Results
fbtw

      

   

                        

                        

                           

                              
                              

                                 Licensure Examination For Social Workers
                              


                              

                                 September 3, 2021 - 4:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 612 out of 1,621 passed the Social Worker Licensure Examination given by the Board for Social Workers in the cities of Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Iloilo,...

                                                         


      

         

            
6 days ago
Exam Results
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                                 Mechanical Engineer Licensure Examination
                              


                              

                                 August 24, 2021 - 5:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission announces that 247 out of 621 passed the Mechanical Engineer Licensure Examination and 18 out of 29 passed the Certified Plant Mechanic Licensure Examination given by the Board...

                                                         


      

         

            
15 days ago
Exam Results
fbtw

      

   

                        

                        

                           

                              
                              

                                 Mining Engineer Licensure Examination
                              


                              

                                 August 16, 2021 - 9:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission announces that 206 out of 274 passed the Mining Engineer Licensure Examination given by the Board of Mining Engineering in Baguio, Cebu, Cotabato and Legazpi this August 2...

                                                         


      

         

            
23 days ago
Exam Results
fbtw

      

   

                        

                        

                           
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