Julius Babao says money not an issue on network transfer

MANILA, Philippines — New Kapatid broadcaster Julius Babao revealed the reason why he decided to leave ABS-CBN for TV5.

In his recent press conference, Julius said that it’s not all about the money.

"Hindi siya factor at all. It’s really about yung growth ko as a news anchor," Julius said.

"Yun yung talagang naging basis ko ng pag-transfer dito sa TV5. And dun sa pakikipag-usap ko kay Ma’am Luchi, marami akong nakitang mga opportunities na puwede kong magawa once na nandito na ako. Yun actually. It’s not about money! It’s not about an issue of money. It’s really about yung growth ko as a news personality, as a person," he added.

Julius admitted that he was hurt when his show “Mission: Possible” was canceled when ABS-CBN's franchise was not renewed.

"One of the reasons na masakit for me na iwan ang Kapamilya Network is yung mga shows na ganito. Masyadong naging attached sa akin yung 'Mission: Possible.' When it was cancelled because of the not granting of franchise sa ABS-CBN, naging masakit iyon for me. Kasi, nanghinayang ako sa mga taong matutulungan, na andami-daming lumalapit sa amin. Pero unfortunately, wala kaming magawa. Kasi, wala na nga yung show,” he said.

The anchorman also emphasized that for him, the mission is always about helping and serving the people. "Tapos, nagkaroon pa ako ng show na Lingkod Kapamilya, na tumutulong din sa mga tao. Yun talaga ang pangunahing reason kung bakit may kurot sa puso, na kumbaga, na umalis ako sa Kapamilya—aside sa mga na-establish ko nang mga kaibigan doon, mga minahal kong mga kaibigan na parang mga naging kamag-anak ko na rin. Iyon, yung mga shows na ganun," he added.

Julius officially left ABS-CBN after 28 years in the network.

“Hindi po ito pagpapaalam, kundi isang pahayag ng pasasalamat sa lahat ng aking mga naging Kapamilya sa loob ng 28 taon,” Julius said in his “TV Patrol” farewell episode on December 31.

“Dito na po ako lumaki sa ABS-CBN, nagkaroon ng magandang karera, nakilala ang aking asawa at nagkaroon ng pagkakataon na makatulong sa maraming mamamayan,” he added.

