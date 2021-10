After calling her 'liar,' Annabelle Rama fires back at Pacquiao's ex-aide

Celebrity couple Eddie Gutierrez and Annabelle Rama with Sen. Manny Pacquiao

MANILA, Philippines — Talent manager Annabelle Rama fired back at Sen. Manny Pacquiao's former aide Jayke Joson for calling her a “liar.”

In another Twitter barrage today, Annabelle said Jayke is just using her and Manny for his candidacy as a party-list representative.

“Hoy dakilang alalay bakit ako ang siniraan mo? Candidate ba ako? Or baka gusto mo lang pag usapan ka. User. Kakandidato ka? Nakakahiya, anong alam mo. Meron ka bang pinag aralan? Anong alam mo sa Congress?” she said.

“Gagawa ka ng Batas, paano mag ka pera ng Milyones sa panloloko. Nag aral ka ba? Basta ka nalang tatakbo sa Party List. Kaya kaming dalawa ni Sen. Pacquiao ang ginagamit mo para mapag usapan ka?” she added.

The mother of actress Ruffa Gutierrez also said that Manny’s camp and supporters are now celebrating now that Jayke is no longer with the boxer’s camp anymore.

“Ako pa sa iyo tumakbo ka sa Luneta, hanggang Batangas para mataan ka ng Covid. At mamatay ka na. Istorbo ka lang dito sa mundo. Wala ka ng ikasisira kay MP kaya ka gumagawa ng sarili mong script. Ikaw lang ang alalay na mas mayabang pa sa boss. Feeling mo ikaw si Manny, yan ang reklamo sa lahat,” she said.

“Baka hindi mo alam milyones of Pacquiao supporters nag diwang na, hindi ka nakita sa likod ni Pacquiao. Useless lang ang pag pa interview mo. Walang botante naniniwala sa iyo. Ikaw ang anay, uuod at Cancer sa buhay ni Manny,” she added.

Annabelle also asked Jayke why he is trying to rip her credibility.

“Akala mo sumikat ka sa paninira mo kay Manny? Sinisiraan mo ako? Anong makukuha mo sa akin?... Ikaw ang kawatan marami akong narinig sa panloloko mo sa Boss mo. Hu! Hu! Hu! Kawawa ka naman wala ka ng makuha ni Piso, maski kanino dahil bistado kana. Mabait talaga ang Diyos kay MP, maaga ka tinanggal before election. Kung nagkataon ang dami sigurong mag donate ng pera kay MP,” she said.

“Siempre ikaw ang dakilang alalay, sa iyo ibibigay, at ikaw naman kalahati ibibigay kay Manny, at ang kalahati ibubulsa mo, buking si Unggoy. Dinedenay mo hindi ka kumupit sa pera ni MP? Bayaran mo, bayaran mo, pag nagkita tayo sapakin ko yung ulo mo,” she added.

At the end of her post, Annabelle claimed Jayke was ungrateful to Manny.

“Wala kang utang na loob sa Boss mo, nakatikim ka ng Milyones, pinakain ka, ilang taon ka kumikita sa kaniya. Shopping spree kapa. Ngayon sinisiraan mo, dahil tinaggal ka? Ang susunod mangyari sa iyo ‘KARMA,’ she said.

RELATED: Ex-Pacquiao aide hits back at Annabelle Rama