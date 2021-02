Vice Ganda: Kim Chiu a big blessing to 'It's Showtime'

MANILA, Philippines — Kapamilya host Vice Ganda revealed that Kim Chiu is a big blessing to ABS-CBN noontime show “It’s Showtime.”

In a report by entertainment site PEP, Vice joked that Kim’s hosting style is horrible.

"Ang pangit ng hosting style ni Kim Chiu. But it’s okay, it’s manageable,” the comedian said.

Vice also joked that Kim’s arrival to the show is a blessing because he is tired of seeing co-hosts Vhong Navarro and Jhong Hilario for 12 years.

"Alam niyo, ang laking pasasalamat ko na dumating si Kim Chiu sa 'Showtime'. Ang laking blessing niya sa 'Showtime'. Kasi, hello, 12 years, sobrang sawang-sawa na rin naman ako sa mukha ni Vhong at ni Jhong. Hindi ko na kayang mag-adjust sa dalawa," Vice said.

"Pero hindi, ang sarap ni Kim Chiu. Ang sarap niyang addition sa 'Showtime'. Ang sarap niyang paglaruan. Tapos ina-allow niya iyong sarili niya na paglaruan ko siya. Kasi hindi lahat papayag ha. Eh iyon ang magandang dynamics sa 'Showtime'. Walang Anne Curtis-Anne Curtis sa akin ‘no! Kahit ikaw ang Dyosa sa showbiz, isisiwalat ko na ikaw rin ang may pinakamalaking bunganga sa showbiz. Iyong ganun. Walang Dyosa-dyosa sa akin. Eh si Kim Chiu ganun din. Walang PBB-PBB big winner dito. Si Kim, ano siya, team player. Tapos family member and at the same time, she enjoys the show and she enjoys us,” he added.

The stand-up comedian said Kim is a professional as she always memorizes her lines but advised her not to take it seriously because fans sometimes want the host to make an error.

"Nararamdaman namin iyon kaya ang dali-dali rin naming kumonek kay Kim Chiu. Sabi ko nga kay Kim, 'Kim, hayaan mo lang na sumablay ka.' Kasi noong simula, gusto niyang ayusin ang ginagawa niya. Gusto niya na tama. Pati iyong spiels niya, nire-rehearse niya, kinakabisado niya,” he said.

"Sabi ko, 'Ay, Kim huwag! Allow yourself to commit a lot of errors in this show. Kasi, doon tayo nakakaaliw, iyong mga pagkakamali natin. Iyong okrayan natin sa isa’t-isa. Iyon ang gusto ng mga tao, hayaan mo na. Basta pumasok ka lang dito and just be happy with everyone. Kaya big blessing si Kim Chiu sa amin,” he added.