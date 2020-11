â€˜Christmas in Our House!â€™

‘Christmas in Our House!’

Matatandaang last week inyong kolumnista,

Naglakip ng larawa’t isang ipininta —

Ako’y naka-face mask, buhok puting-puti na,

At sa nakasulat maaaring natawa!

Hawig sa isang sikat na Pamaskong kanta,

At magiging kalagayan dahil sa pandemya,

At sa Paskong darating ako’y nasaan ba —

CHRISTMAS IN OUR HOUSE ngek! Sa bahay lang at wala na!

Kunsabagay ‘di naman yan mahalaga

Kundi kaarawan ng Dakilang Messiah!

Pero Por Dios, Por Santo nakasanayan na

Na lumalayas at hila-hila maleta!

Pagkatapos ngayon bigla na lang bahay ka!

At malamang din ngayon doon magsisimba!

I’m sure yun din ang iniisip ni Dear Santa

Na hindi rin makalabas dahil senior sya!

Ngek! ‘Di naman marahil may mali talaga

Umalis ng bahay tuwing Kapaskuhan na

Sa dahilang maging sina Jose at Maria,

Nakapaglakbay nang napakalayo muna!

Sa isang banda, saan ka naman pupunta?

Ngek! Yung nasa ibang lugar yun din problema!

Sabi ko nga hanggang wala pa yang bakuna,

Itong BAKPAK sa BAK KU BABA KU NA MUNA!

(Tough Hit break na muna / To the tune of “Jingle Bells”)

Vaccine not yet through

In the house we will still stay

We’re itching to go

And to fly away

Face masks we shall bring

When we travel light

Remember Social Distancing

And let’s avoid long flights

(Chorus)

Single bed, single bed

Single all the way

Not much fun with your new bride

In the shower do horse play hey

(Repeat Chorus)

(To the tune of “Sa May Bahay”)

From our bahay ay bumabati

Dati’y Hong Kong — Macau palagi

Sa next Christmas na lang babawi

Depende pa kung bakuna’y mayayari

Ang sanhi po ba’t house lang tayo

Ay dahil sa isang mikrobyo

At tayo nga ay naperwisyo

‘Di makalayas at walang eroplano

(To the tune of “Pasko Na Naman”)

Bahay na naman

Bahay lang araw-araw

Pasko’y daraan

Wala kang mapuntahan

Kailan ba Dios ko

Bakuna’y matitikman

Kating-kati na ‘kong magpunta ng Japan

(Chorus)

House ko, house ko,

Bahay na namang muli

Na ka-face mask pa nga ako palagi

House ko, house ko

Bahay na namang muli

One week na ‘kong dehin goli!

Don’t forget to EAT, PRAY, LOVE ang sabi ni Julia,

EAT kahit walang jamon at queso de bola

Pero teka, yung istorya nung pelikula,

Oo nga pala ay panay TRAVEL ng bruha!

Tayo’y nabola! Sya pa nga run ay nagpunta

Sa Italia, sa India at sa Indonesia!

At lahat pa sa Letter “I” nag-uumpisa!

I eat, I pray, I love … I hate her! Buti pa sya!

Nanariwa mula tuloy sa alaala

Mga naranasang Pasko noong bata pa,

Lahat ay Christmas in our house lamang talaga

Sapagkat dapat kasi kumpleto pamilya!

‘Tsaka nun no work pa kaya wala pang pera!

At hindi mo pa alam word na “turista”,

Salitang “turo-turo” nga yata’y wala pa

Ngek! Anak ng turon! Ang tanda ko na pala!

Subalit wag magkakamali’t magdududa,

Ang lahat ng mga Paskong yun ay masaya!

Regalo nga nu’y hindi inaalintana,

Damit at sapatos bagong bili lang basta!

Well, siguro naman sa New Year mag-iiba,

Gayahin na lang nating ginawa ni Julia —

Plan your next travel, mamili ng inyong letra,

I choose “H” for Happy — Hawaii … Hong Kong … ngek! HOUSE?! Wahhh!