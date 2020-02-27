MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,334 out of 3,469 passed the Mechanical Engineer Licensure Examination and 48 out of 80 passed the Certified Plant Mechanic Licensure Examination given by the Board of Mechanical Engineering in Manila, Baguio, Cebu and Lucena this February 2020.
Roll of Successful Examinees in the Mechanical Engineer Licensure Examination held on February 23 & 24, 2020 . Released on February 27, 2020.
1 ABACAN, ROCHELLE DIANE ANDAL
2 ABACAN, VENUS DELOS REYES
3 ABANES, MATT AUDY DE GUIA
4 ABANES, ROSS NAPOLEON MARK NOFIES
5 ABAPO, JOEN MAGNO
6 ABARQUEZ, CRISTIAN MACATANGAY
7 ABATA, JOHN MARK PANOPIO
8 ABAYA, ARIANE JOY BALMES
9 ABAYA, DONALD JUDIEL JAVIER
10 ABAÑO, JONATHAN
11 ABDULNASSER, FARHAN ABDULCARIM
12 ABRENICA, CHESTER GLENN CARINGAL
13 ACHAS, LEAH FE DE CASTRO
14 ACLAN, JOHN ROSS TATLONGHARI
15 ACOSTA, KYRILLE JAMES CANILLO
16 ADAG, MIKHAEL ELDRICK BAHIAN
17 ADAME, WILHELM LEVIE MACUHA
18 ADAMI, CHARLENE FAYE MIRANDA
19 ADAO, PAQUITO CASTILLO
20 ADLAON, GERALD AJOC
21 ADLAON, JUNGIE JR ABETO
22 ADORNA, JOHN VINCENT BARRANCO
23 AEHR, LUCY TONGDAN
24 AFABLE, LEAH LOPEZ
25 AGBISIT, BRYAN VINCENT CIPRIANO
26 AGENA, JOHN JERWIN NAVARRO
27 AGRAAN, MARK DAVE MACATUMBAS
28 AGRAO, MARK ANTHONY ESPINA
29 AGUBA, JOHN RIEL UNTALAN
30 AGUDA, LAICA ROBLEDO
31 AGUILA, JOHN OLIVER CAPISTRANO
32 AGUILA, JOSE ENRICO SIMONDAC
33 AGUILA, SHILDIN KILINGUEN
34 AGUILAR, JOHN PAUL LLAMZON
35 AGUILAR, ROBINTH IAN CASTILLO
36 AGUIPO, RONALYN LAURENTE
37 AGUIRRE, NICOLE GUNDAY
38 AGUSPINA, JOHN RAY ORNALES
39 AGUSTIN, MARK ANGELO MADOJINOG
40 AL-AG, JONNAH MAE LEGISAN
41 ALAD-AD, RHEA DHEN TAGHOY
42 ALAMBATIN, KENT MICHAEL BAGAIPO
43 ALANZA, ARTEMIO JR SOLIDARIOS
44 ALAS, GILBEE LLOYD FONTANILLA
45 ALBANO, MAR JARRYD PEREZ
46 ALCANTARA, JERICO OLOJAN
47 ALCANTARA, WINNIE MAGNAYE
48 ALCE, MANOLITO JR LACABA
49 ALCORCON, JAKE RENDELLE NARVASA
50 ALCORDO, JOSEPH FERNAN LAGMAN
51 ALDAY, CAMILLE BILOG
52 ALDAY, KRISTINE BALDENARO
53 ALEJO, JUSTINE JUAYANG
54 ALETA, KEILAH MIZRAIM MAGSINO
55 ALFANE, MIKEE JOY ALMONTE
56 ALFECHE, TERENCE CLYDE DUMANGCAS
57 ALFEROS, LYNDOLE PABLO
58 ALFORQUE, CHRISTIAN REI LARGO
59 ALFORQUE, JOHN JOYELD YBAÑEZ
60 ALFORTE, DOROTHY JEAN LEDESMA
61 ALIGAGA, JUSTINE PAUL GIDALANON
62 ALIGANGA, JAMES HARVEY TOLENTINO
63 ALIMA, KENT PHILLIP MATUS
64 ALINOOD, ADRIAN LUWIS CABRERA
65 ALINSUB, JIEMAN CELON
66 ALIPALA, PATRICK JUDE GREGORIO
67 ALIVIANO, KIN ESCOSURA
68 ALMANZOR, JEREMIE ADRIANO
69 ALMAREZ, BOWIE SARMIENTO
70 ALMEROL, BONN CHRISTIAN GALINDEZ
71 ALMOHALLAS, NELSON QUEZON
72 ALMOITE, AERON GLENOLD ROBLES
73 ALMOITE, RODEL GAUDIA
74 ALNAS, JICO TORRALBA
75 ALOLOD, RONIEL MANIGBAS
76 ALOMIA, NEIL CHRISTIAN VASQUEZ
77 ALONSO, MARC PAUL CATA-AG
78 ALOPE, MICHAEL KINT MENDOZA
79 ALVAREZ, JOHNNY JR MONDEJAR
80 ALVAREZ, LAILA JAMILLE MOLINA
81 ALVAREZ, MICHAEL ANGELO MENDOZA
82 ALVAREZ, MICHAEL JAN VINCENT CABALLES
83 AMATORIO, MARK EL SALON
84 AMBALONG, ALDRIN ABENOJA
85 AMER, AL-HANZALIYA PANGCOGA
86 AMORANTO, JAY-R ADELANTE
87 AMORES, JEERVE AMISTAD
88 AMPARO, FLORIDA MAYE MARASIGAN
89 ANADIA, ALPHEOUS JOSEPH CEPEDA
90 ANCAO, APPLE JANE PALES
91 ANCHORIZ, ERNEST ALLEN ALVAREZ
92 ANDAL, HONEY GRACE EBORA
93 ANDOY, CYROME ESTRERA
94 ANDY, JAYRALD MAGUID
95 ANG, DESMOND LIMON
96 ANGELES, DON UZIEL GALURA
97 ANGGA, GERELIZZA TOLENTINO
98 ANONUEVO, JOHN NELSON JR
99 ANOTA, AARON JAY NEGROS
100 ANSALE, JOULE DICK CAADAN
101 ANTE, GIO PAULO SANCHEZ
102 ANTERO, MARK VILLAFUERTE
103 ANTIPASADO, FRANCES JAMES ROMERO
104 ANTONIO, LEOVEN CORNEA
105 APARESE, HENRO BAÑARES
106 APAS, ARIEL KHEN PEPITO
107 APLON, DANICA LOUISE ARROYO
108 APOSTOL, ROI LAUREN SARENAS
109 ARABIS, DANWIN GABRIEL
110 ARAGON, RONNIE PUESTO
111 ARAI, RYUIJAY HERNANDEZ
112 ARANAS, LAURENCE BAUL
113 ARAÑO, DIANE CLAIRE DELA CRUZ
114 ARCE, BENEDICT DAPULA
115 ARCEÑO, CHRISTIAN CASIÑAS
116 ARDINES, CHRISTIAN HOMER MONFERO
117 ARELLANO, RHON LUIS PAZ
118 AREVALO, PRINCESS CHRISHANE GELENA
119 ARIB, DIANA MAE SELGAS
120 ARIOLA, BENJAMIN BANAO
121 ARMODIA, ALESSANDRO DOMINGUEZ
122 ARNADO, ALDIN MIRAFLOR
123 ARNEJO, JOSAL MAY MONISIT
124 ARQUIZA, KIRBY YGOÑA
125 ARROYO, MYRA GRACE MACABEBE
126 ARTAJO, JOLAN STEVE ALCALA
127 ARTUZ, KAVEN JOSHUA SUNGA
128 ASEJO, JHEM NATALIO
129 ASILO, ALEC DYEAN LINGA
130 ASILUM, PHILIP JOHN QUINTELA
131 ASPIRAS, ALLANA PAULINE BALABA
132 ASPURIA, JOHN DERICK LAO
133 ASUNCION, DEBERN MAGBANUA
134 ASUNCION, JOHN IAN ACIERDA
135 ATAJAR, ALLAN JAY LOPEZ
136 ATAYLAR, RONZEL BELLEZA
137 ATENIAO, NIC BATOLNE
138 ATIENZA, DOMINGO JR JUMARANG
139 ATON, YZIEN CAPILASTIQUE
140 AUSTRIA, NERICCA LLORENTE
141 AYALA, KAIZEL FILOSOPO
142 AÑONUEVO, MICHELLE VILLANO
143 AÑORA, FARAZ DOLORICON
144 AÑOSO, JON KENNETH LLAMOSO
145 BAAL, MARK ANTHONY JABIEN
146 BABARAN, JOHN NIEL BISCORO
147 BABOR, DEXTER JAKE ALEMAIDA
148 BACARON, JAYVEE BAJAO
149 BACASMAS, CLINT THERENS DIALCA
151 BACAY, HANNA DOROTHY FAUSTO
152 BACLIT, VICSON JOHN SERRA
153 BACOLING, HALALAN HOMER BAON
154 BACOLOR, AMIR FRANZ MERU
155 BACUS, CASTRO RASOLA
156 BADILLO, JOHN KENNETH VILLANUEVA
157 BADUA, DENRY VELASCO
158 BAES, VON HARVIN VILLAFUERTE
159 BAGASIN, WINDEL DAVE NAVARRO
160 BAGNOL, LEE JAY CLARIDO
161 BAGOBE, JOHN PAUL MILMAO
162 BAGOS, KYLES DONNEL BAGOS
163 BAGUI, JAYNIFER CASAPAO
164 BAGUIO, MARC CHRISTIAN MORALES
165 BAJENTING, JETHRO REVILLA
166 BALAJADIA, JONAS ALLEN ASIBOR
167 BALANE, GLEECER MAE PLOPENO
168 BALANGUE, MARK ANTHONY VASQUEZ
169 BALANI, NEMICIO AQUINO
170 BALANON, GERALD JARINA
171 BALASTA, LOVELYN UMALI
172 BALAYONG, CHRISTIAN PACAY
173 BALBALEC, JAKE PRIN
174 BALDERAMA, CARLO ZAMORA
175 BALDONADO, KENT STEBEN SERRANO
176 BALIGUAT, RODRIGO MERCADO
177 BALILI, RICHARD ALEMANIA
178 BALISI, JHEDIE DELOS REYES
179 BALIWAG, IVAN ROZEOUS MENDOZA
180 BALLECO, DARL CHARLES BAGUILAT
181 BALLICUD, LEONARD RAY CONCON
182 BALONDO, DANILO JR REYES
183 BALUYOT, PRINCESS KARL MALATA
184 BAMA, JAKE KEVIN VAGILIDAD
185 BANAKEN, BRYLLE LOGANG-A
186 BANAWA, ALLYSA MAE BAGSIT
187 BANSING, VAN GIL CABATUAN
188 BANTING, JAPHETH CALLEJA
189 BAOY, IAN KIM NAVARRA
190 BARAJAS, JOMEL COTORA
191 BARAPANGCAT, ABDULWASI ALEEM
192 BARCARSE, MICHAEL CESAR GIRADO
193 BARELA, ALDY GERALD AVELINO
194 BARON, KOBE DIMCO
195 BARRATO, AMIEL BENEDICT
196 BARRIENTOS, ARVIN JONES BONIFACIO
197 BARRIOS, JAYMARK JIMENEZ
198 BARTE, KIM VINCENT LONTOC
199 BASCO, KRIS NICOLE PAGLICAWAN
200 BASILIO, JAMES MELIANG
201 BASIYA, SERAFIN JAY SOLOCASA
202 BASTOR, EWAY BALAGSA
203 BATAG, ALYZZA BLESS MARZO
204 BATANG-AY, ASHLEY ALMEDA
205 BATILES, JOSE ALFRON BENEDICTO ROSALES
206 BATULAN, ARFEL JAY CALVO
207 BAUAL, BRENT IVAN CATUD
208 BAUSEL, JAYZEL TORALBA
209 BAUTISTA, EMERSON PEREZ
210 BAUTISTA, GAIOUS JOE LACAO-CAO
211 BAUTISTA, GEOMAR JOSIAH CINCO
212 BAUTISTA, REICY JOY MARTIN
213 BAUTISTA, SHINJI BONDOC
214 BAXINELA, CHRISTINE JAY VISCAYNO
215 BAYANIN, DIANNE BULAGA
216 BAYER, MARK LOUIE DE CHAVEZ
217 BAYKING, MICHAEL VINCENT II DALAGAN
218 BAYLON, REY JOHN CLAVE
219 BAYLON, TRISTAN POLLER MASARQUE
220 BAYLOSIS, NEILGENE GOMEZ
221 BAÑAS, BRIAN MARC RUFO
222 BAÑEZ, MARLOU REMOTO
223 BEJASA, CARLO GADORES
224 BELADAS, JERSON NAMOCOT
225 BELANDRES, JUAN MIGUEL PEDREGOSA
226 BELEN, KRISTIAN REY PILOTON
227 BELLOSILLO, ADRIEL CAMERO
228 BELODE, ENRIQUE SALDUA
229 BENDIJO, FRITZIE FAYE FRANCISCO
230 BENDO, MARK DANIEL BAUTISTA
231 BENEDICTO, VINCENT BLAZE
232 BENEMILE, CARL JOSEPH FANTINALGO
233 BENIABON, CARL HENRICK AGUIRRE
234 BENIGA, VHAMIR CABUDBUD
235 BENSI, KHENNLY MARIE FLORES
236 BERBER, JOSEPH RODEL EPONDO
237 BERCES, RECHELLE BEJO
238 BERECIO, DENNIS REYES
239 BEREDO, ALYSSA JANE DINGLASAN
240 BERJA, MARY GOLD BALABA
241 BERMEO, DENVER LOUIS TAHANLANGIT
242 BERMUDEZ, KRYSTAL ANGELICA TOBIAS
243 BERNABE, CHARENE CHANTENGCO
244 BERNADES, RUBEN JR PE
245 BERNAL, JOMAR AMPER
246 BERON, KARL GEFFEN HUELGAS
247 BERSALES, LANCE ELEAZAR TARIPE
248 BERTE, BENMAR ALENTAJAN
249 BICOL, KLARIZMAIGNE FETALVERO
251 BILOG, MARY BLESS DAÑO
252 BITANG, KIM HAROLD ALVAREZ
253 BITANGCOL, IVAN RENZ AZARCON
254 BLANCO, ROSELLE EROLES
255 BOCO, PAUL MICHAEL CANILLO
256 BOJA, KENNETH DWIGHT PUSTA
257 BOLADO, VIA MARYEN DE CHAVEZ
258 BONDE, CARL JOSEPH ANTONIO
259 BONGCALES, GIAN CARLO MULO
260 BONIFACIO, MICHAEL VON MARQUEZ
261 BORROMEO, PATRICIA COMBS
262 BOTARDO, JOSH CONRAD FERRER
263 BRIONES, CHELSEA MAE ARAGON
264 BRIONES, DAN MICHAEL ABRIOL SANTOS
265 BRITANIA, CHRISTOPHER DE CASTRO
266 BRUAL, ARA JANE VERGARA
267 BRUAL, ENRRIE MYKKHA PAGDONSOLAN
268 BRUAL, KYLE JOHN SANDOVAL
269 BRUCAL, GIAN PATRICK ASILO
270 BRUCAL, LOVELY JOYCE CASTILLO
271 BUALAN, JASON CUNANAN
272 BUCASAS, CONVENAMOR JR CASEM
273 BUENA, ROI BENEDICT PEMPEÑO
274 BUENAVENTURA, JAZMIN LAYUG
275 BUENAVIDES, JESON ASWERO
276 BUENCILLO, RHOAN MEDRANO
277 BULAN, CERILO JR ECOT
278 BULYEGEW, GILBERT QUINDOZA
279 BUNAG, PAUL JONATHAN ISIDRO
280 BUNDAL, ALEJANDRO JR MIBALO
281 BURGUITE, RAUL JR LOBERANES
282 BUSCADO, RUBEN MALABOSA
283 BUSTOS, JOSE III PAMINTUAN
284 BUYCO, JAYVEE CADION
285 BUZON, JOHN PAULO TUTOR
286 CABANAYAN, CHRISTIAN FITZGERALD TAYABAN
287 CABANELA, PRINCESS DIANE ATIENZA
288 CABASAG, JAPHET LUCAÑAS
289 CABIBE, ROSALITO JR PINPIN
290 CABICO, ARJEDELYN TALLEDO
291 CABIEDES, BINZ JOHN ACUESTA
292 CABIGTING, LORDEL ESCOBIDO
293 CABILES, GAIUS JAMES DEMAPE
294 CABILES, MADELEINE CANANEA
295 CABILITASAN, ABIGAIL GAE ZABALA
296 CABRAL, ARVIN JOHN SAGUN
297 CABRAL, JEREMIAH BENSON AUSTRIA
298 CABUYAO, JONELL ARRIBA
299 CACCAM, ALEXANDER MAPINDAN
300 CADELIÑA, STEPHEN JAMES QUIJANO
301 CAGAMPANG, ANGELI BERBER
302 CAGAMPANG, JOEL CAMBARIHAN
303 CAGUETE, KHRISTINE CYRIL DELOS REYES
304 CAINGCOY, ROMULO JR ABEJO
305 CAJAYON, JAY ALBERT ATIENZA
306 CAJES, FITZGERALD PELIGRO
307 CAJIGAS, MARIFE INOC
308 CALAGO, JUNEL ELECTION
309 CALAMBA, JASPER SANO
310 CALAYEG, BENJIE FLOR TAEZA
311 CALILUNG, CARL ANTHONY DE LEON
312 CALIMBAHIN, PAUL MARTIN ESCUETA
313 CALINAO, TRISIA MAE DIPASUPIL
314 CALINGASAN, LYKA PANOPIO
315 CALIZON, CHRISTIAN QUINIO
316 CALO-OY, JEAN CLIENTH SALDASAL
317 CALULOT, ASHIER DAVE MARTINEZ
318 CAMEL, SOLAIM ALISIDEC
319 CAMINO, JHON ALFIE CAPALLA
320 CAMIOG, JOHN ARTHUR ROMERO
321 CAMUNGAO, GIL JR NOWAY
322 CANCINO, RAYMOND BALUYOT
323 CAOILE, ELAINE MANUEL
324 CAPILITAN, DANIELLE FRIGILLANA
325 CAPIRAL, JUAN MIGUEL ALBAY
326 CAPISTRANO, PHILIP JUNE MANALO
327 CAPORAL, PRECIOUS ACEBEDO
328 CARAIG, CARL KARLO CASTOR
329 CARANDANG, KC SAN BUENAVENTURA
330 CARASIG, JOHN MARK NIEBRES
331 CARRANCEJA, MACRAINE JANH CRUZ
332 CARTA, EVAN JOSHUA DE LEON
333 CARUNGAY, CHAD ALBIOR
334 CASA, JOHN LORD SALAZAR
335 CASANOVA, JOHN MARK ARENAS
336 CASTALONE, CHRISTIAN PAUL MERCADO
337 CASTE, LOUIGI QUIZON
338 CASTILLA, EMELIO SALUMAG
339 CASTILLO, ARVIN GABRIEL HINAGPIS
340 CASTILLO, CARL LOUIE ZAPANTA
341 CASTILLO, CRISTINE ENRIQUEZ
342 CASTILLO, JOHNLORD PLATA
343 CASTILLO, REY ALLEN DE LEON
344 CASTILLO, RONNIE GALINO
345 CASTILLO, SHAYNE ROSELLE CASTILLO
346 CASTOR, JENICA AREVALO
347 CASTRO, CHRISTIAN DALE BALAGTAS
348 CASTRO, DEXTER JOHN CARIAS
349 CASTRO, EDEN MARK MASING
350 CASTRO, MICHAEL JOEY BUSA
351 CASTRO, VLADIMIR RIVERA
352 CASULLA, WENDELL JUNE LIMBACO
353 CATALUÑA, LEONELYN YUSON
354 CAWAS, TERESITA AVILA
355 CAÑAMO, JUMMEL CUESTA
356 CELLO, BENJAMIN PEDRO ILAGAN
357 CELORICO, JOHN MARTIN PUNONGBAYAN
358 CEPILLO, IAN JAMES LOPEZ
359 CERNA, RODERICK ALVARADO
360 CHAN, JOHN ERICSON CAMACHO
361 CHAVEZ, MARK RIAN BRUCAL
362 CHIU, ADRIAN IVANN YU
363 CHUA, JOHN MARVIL ROQUE
364 CINCHES, MARGIE FE SOLANA
365 CINCO, REEVE CORNELIUS CATBAGAN
366 CLARABAL, ROBEMIE DUMALAGAN
367 CLAVERIA, NIÑA CLAUDINE ARAULLO
368 CLEMINO, KYLE CALALO
369 COLUDO, NICO TADENA
370 COMBIS, AIRA CUNANAN
371 COMENDADOR, WARREN CABUGUAS
372 COMIA, NIÑA LYKA MARANAN
373 COMISARIO, DANIEL JR ULANT
374 CONSTANTINO, KIRT JONATHAN CAPARAS
375 CONTRERAS, JUSTYN GABRIEL BULANHAGUI
376 CORDERO, KENNETH CAMACHO
377 CORDIAL, MARA JHOY ABEGAIL DABU
378 CORO, CORINNE SAGUID
379 CORONA, ZAIREL JOYCE MALLARI
380 CORPUZ, JERICHO RIVERA
381 CORPUZ, KIER BELLO
382 CORPUZ, MARY ASHLEIGHN FABI
383 CORTAL, RENVIEL ECO
384 CORTEZ, KEEN HARLEY BAUTISTA
385 COSTACORTA, MARIA NOREENE ALIBAN
386 COYAO, CARL RACSON AGMALIW
387 CREER, ARGELYN JOY MIJARES
388 CRUZ, BOBBY JR CRUZ
389 CRUZ, CHRISTIAN JOHANN OBISPO
390 CRUZ, DAVE JORDAN SOTTO
391 CRUZ, JOHN LUKE MAILOM
392 CRUZ, NATHANIEL VELASCO
393 CRUZADA, EUOJ CARL BANOCNOC
394 CRUZAT, MA DANICA REAL
395 CRUZEM, KAY ANN BARTE
396 CUENCO, EMMANUEL BERNABE
397 CUNANAN, KIMBERLY FAYE CARREON
398 CURAJE, HAROLD KENNETH ACOP
399 CUSTODIO, MARIA DIONELIZ MAE BLANCO
400 CUTARAN, RENNEL MAE GRACIANO
401 CUTILLAR, CHAZEL MAMIAN
402 CUYA, MA CARMELA MARQUEZ
403 DABU, REINELL DE GUIA
404 DACANAY, JOLINA OGOC
405 DACERA, JEROME MANGCAO
406 DACUMOS, JHOEY ANNE ZACHTRIX PEREZ
407 DACUNO, JERICO DIANELA
408 DADO, MICO LORENZO LUCERO
409 DAGUYO, LESTER DAVE CABILLON
410 DALAG, LEA LYN CACA
411 DALANGIN, AIRA DENIELLE GOMEZ
412 DALANGIN, DANIEL NARVADEZ
413 DALANGIN, JIMUEL VEYRA
414 DALANGIN, MB JOHN ROI MANALO
415 DALISAY, LIAN MELVIN CALIMPONG
416 DALUGDUGAN, ARNOLD ANDREWRICK VILLAGOMEZ
417 DAMAYO, MELVIN TANEO
418 DANCEL, JAYSON AGUINALDO
419 DANGARAN, CHRISTIAN COSTALES
420 DARBIN, CEDRIC DAVE VIDAD
421 DARO, ALEX JASON MOLINA
422 DASTAS, LEODYNELL SALE
423 DATO, STELLA MARIZ CASTROVERDE
424 DATUL, RHEAN VELEZ
425 DE ALVA, JOHN LLOYD GARCIA
426 DE ASIS, CARLO PODEROSO
427 DE ASIS, CHARLOU DEL ROSARIO
428 DE ASIS, CHRISTIAN TAGALOG
429 DE CASTRO, CLARK ANDREW BALBA
430 DE CASTRO, HANNAH LYRA ZARASPE
431 DE CASTRO, JAN RICK DE JESUS
432 DE CASTRO, RALP WARREN LEGASPI
433 DE CASTRO, ROME VINCENT MENDOZA
434 DE CHAVEZ, GABRIEL NOEL BANDILLA
435 DE GUZMAN, IONE PREDILLA
436 DE GUZMAN, JOVENAL DELGADO
437 DE GUZMAN, LOVELY CONTI
438 DE GUZMAN, MA THALIA NICOLE CABRERA
439 DE GUZMAN, MARK JOVELLE LAGUNZAD
440 DE LA CRUZ, MARLO LINGON
441 DE LA TORRE, WINSTON HANES RECEBIDO
442 DE LEON, AXCEL SARILI
443 DE LEON, CARLO JAMES BONITA
444 DE LEON, JOHN ADRIAN IBARRAT
445 DE LEON, JONAS JAY HERNANDO
446 DE LEON, ROUIE CARLO GABIETA
447 DE LOS REYES, GLEYZIEBHEL ARROYO
448 DE LOS SANTOS, BABE NATHANIEL SIBUGAN
449 DE LOS SANTOS, KENNETH NUDALO
450 DE OCAMPO, JAN SEATIEL BAMBO
451 DE OTOY, NICOLE ALBERTO
452 DE SAGUN, MARCELO III OWEBAR
453 DE SILVA, JEAN REZEL PALMONES
454 DE VERA, JHON ALEXIS AMAC
455 DE VILLA, MARK JOEY ABEL
456 DEBAJO, JERSON JUANICO
457 DEIPARINE, JERICKO VILLARIN
458 DEL MONTE, JOHN JEFFERSON BUENAVISTA
459 DEL ROSARIO, KENNETH LOUIS GABAY
460 DEL ROSARIO, RENZ LUI BELTRAN
461 DELA CERNA, JOHN RAY DELICA
462 DELA CRUZ, EZEKIEL SIMPLE
463 DELA CRUZ, EZZAR GUERRERO
464 DELA CRUZ, JUSTINE PAOLO PALAD
465 DELA CRUZ, MC ILWAINE ROSIT
466 DELA CRUZ, RAFAEL JOHN ABANDO
467 DELA CRUZ, RANDY LACAP
468 DELA TORRE, ARIS JAY CALANDAY
469 DELANTAR, EDWARD ALLAN DIMAYUGA
470 DELANTAR, NIGEL HELDRICK VILLANIA
471 DELEN, NINETH
472 DELOCADO, OSMUND JOHN GARCIA
473 DELOS REYES, RHOD KEVIN NAORBE
474 DELOS SANTOS, EZEKIEL ALVIAR
475 DELOS SANTOS, RONNIE BARANGAN
476 DELUTA, MARY JOY GABUT
477 DEMERIN, JEAN MAGSIPOC
478 DENDIEGO, JOSHUA ANGELES
479 DEQUITO, IAN SULDAO
480 DESEMBRANA, DARWIN LASALA
481 DETERA, SARAH PACCIAL
482 DIAZ, ANGELO PAOLO BELEN
483 DIAZ, ANTHONY BEROS
484 DIAZ, MARC ANGELOU MORALES
485 DIESTA, JOHN MICHAEL BOCO
486 DIGAUM, JYSIL
487 DIGNO, MARK ANGELO
488 DILAG, CHRISTIANNE ABASOLO
489 DILAY, JERIKA RAMOS
490 DIMAANO, JESSIE BARTE
491 DIMATULAC, MARK ANGELO CUBILLAS
492 DIMAUNAHAN, EMHER JAN BALMES
493 DINGLASAN, DANIEL VILLAMOR
494 DINGLASAN, IVY BLESSIE SILANG
495 DINGLASAN, KIM RYAN HERNANDEZ
496 DIZON, JUHNNIEL VINCULADO
497 DOLLERA, EDIZON MANANGUITE
498 DOLORES, JOHN ADRIAN JINANG
499 DOMASIN, WILLIAM DAVE HERMINADO
500 DOMINGO, LORAINE DE JESUS
501 DOMINO, JOSHUA DESCALSOTE
502 DU, JUL IVID RABE
503 DUAZO, LUIS MIGUEL BADILLO
504 DULATRE, JEROME AR-JAY DELA PEÑA
505 DUMA, BRAD LERRY SALVADOR
506 DUMAGUIT, DAN-ART HENSLEY ORILLANEDA
507 DY, HANS XAVIER PAREDES
508 DYOGI, JOAQUIM LUTERO
509 EBREO, JAN MIKKO FLORES
510 ECHIVERRI, MARY ROSE BONGCALES
511 EDUSADA, AREN JAN AYNRAND NAVARRO
512 EGAGAMAO, EDWIN PUSTA
513 EGUITA, CAMILLE DE SAGUN
514 ELAN, VINCENT JAKE AMORA
515 ELOJA, WYNZYL ALBIEN BATA
516 ELONA, MARC CHRISTIAN PISANO
517 EMBOLTURA, JAMES ROY VILLAR
518 EMPLEO, VINCENT HARVEY CHAN
519 ENCISO, DEXTER GAUDIA
520 ENERIO, DEO JOSEPH LUMBAR
521 ENRIQUEZ, ANGEL MARGARETTE CASTILLO
522 ENRIQUEZ, ELJAY ANTHONY FRANCISCO
523 ENRIQUEZ, FIDEL MANALOTO
524 ENRIQUEZ, JHOANE CAMILLE PASUMBAL
525 ENTUNA, DONALD ESCARO
526 ERAES, MARY JOY ALVA
527 ERAYA, JEZREEL DAVE BAYONA
528 ERINCO, IAN KARL OFIANA
529 ERZANDO, ONRICO JR ALMEYDA
530 ESBRA, JUSTIN AUDRIE CABANATAN
531 ESCALA, JOHN FELIX EDICTO
532 ESCALER, SETH VISMARCK CASTRO
533 ESCALONA, GIO PAULO ERNEST ESPINA
534 ESCALORA, JASON ENORME
535 ESCO, ROWENALIZA ENRIQUE
536 ESCOBIA, JUNIE
537 ESCOLANO, DANREV MART DAGANATO
538 ESGUERRA, ANDREI ABO
539 ESGUERRA, JANELLE ANN EDQUIBA
540 ESPERANCILLA, RIZALINE NICDAO
541 ESPINA, NEIL PATRICK RICAPLAZA
542 ESPINO, DON PHILIP VALDEZ
543 ESPINOSA, JUN FLOYD GUCELA
544 ESPIRITU, KENT JAZREEL LATAG
545 ESPRA, MARLON MANATAD
546 ESTOQUE, DEYN EDRIEL OIDEM
547 ETURMA, SEAN BRYANT GALANG
548 EUSEBIO, JOHN MORRIS SAMSON
549 EVALLE, LESTER JOSEPH ESPIRITU
550 EVARISTO, CACIUS CLAY DAGARAG
551 FABRICANTE, TRINNA CLAVICILLAS
552 FAGAR, MARK PATRICK MACAAMBAC
553 FAJARDO, JEUS CHRISTIAN PIMENTEL
554 FAJARDO, JOHN MELVIN NIEVES
555 FANTONIAL, BHONG LANIT
556 FERNANDEZ, BEN JOSHUA SALVADOR
557 FERNANDEZ, JAMES RAY LIBOSADA
558 FERNANDEZ, KINGLEE SANCHEZ
559 FERNANDEZ, YRAM KIRBY FESTIN
560 FERNANDO, MARK ALAINE BUSI
561 FEROLINO, ROBERTSON DANGALAN
562 FERRER, DERICK ROSARIO
563 FERRER, WILMER ASENJO
564 FIDER, JOHN IVAN REYES
565 FIGUERREZ, LLOYD ARIES FARILLAS
566 FLORANO, ANGEL BALDOSTAMO
567 FLORES, ARVIN CHRISTIAN SANTICRUZ
568 FLORES, CHRISTIAN ALBUEN
569 FLORES, JHUNKING LIM
570 FLORES, JOHN ERICK PESIGAN
571 FLORES, LEE JAE AGRADE
572 FLORIDA, JESREEL ANGELO ANGNGASING
573 FRAGATA, RJUAE SANTOS
574 FRIAS, EDSEL JAMES PA-AS
575 FUENTES, MARNE PAJARES
576 FURTO, CHERRYLYN CENET
577 GABAYNO, VALERY ATO
578 GACO, REYGIENALD PAL
579 GAGATE, JOHN WARREN TURALBA
580 GAJISAN, JOHN JOHN DERIT
581 GALAGALA, IAN JADE LEGARIO
582 GALAM, JANINE MADRIAGA
583 GALDORES, ALVIN JAY MAZA
584 GALLANO, ANGIE ALEJANDRO
585 GALLARDO, ERLICH PAUL ABIAR
586 GALLEROS, TIM JONE HOMICILLO
587 GALLETO, HENRY JAMES HENRY
588 GALON, VAN BREXEL CAMACHO
589 GALVE, ELVHIN RANOCO
590 GAMO, PAULO ANGELO VIRREY
591 GANNOD, RADO ZADHIREE NICOLAS
592 GAPOL, JUNE ANGELIE GAAS
593 GARBIN, JEANETTE EBORA
594 GARCIA, EIDREN DELA CRUZ
595 GARCIA, JHERSON RENZO DAGUAY
596 GARCIA, JOSEPH DEUS PAUL OLIQUIANO
597 GARCIA, KYLE ADRIAN SILAO
598 GARCIA, RANDEL DE LEON
599 GARCIA, VINCE NEIL ARIEM
600 GARLANDO, CARL BALAIS
601 GASPAR, RONIEL JAMES ALCANTARA
602 GASTARDO, BRETT JASPER INTAL
603 GATA, MARK JAY BURDAS
604 GATAWA, BRIGETTE DEWEY
605 GATUMBATO, JOSHUA AGOT
606 GATUS, JERICO NIÑO LEYNES
607 GAUCO, IAM BESINGA
608 GAUDICOS, EARL JOSHUA JALA
609 GAYOSO, REM CHRISTIAN ARGUELLES
610 GELILANG, JOSHUA MILLADO
611 GELVORIA, CARL LETNER TIZON
612 GEMENTIZA, RIMER CRISTIAN AGBAY
613 GEMPIS, BONIFACIO JR CABITANA
614 GEPEGA, JOSE ALMER ALIVIO
615 GERON, PRINCESS KATHLEEN GARCIA
616 GIBE, KYLE ERICK CABANERO
617 GIDO, FRANCIS LOUIS RICAHUERTA
618 GIDUCOS, MARK GIL AÑOS
619 GIGANTE, JOHN MICHAEL CRUZ
620 GIGANTO, MARK KIRBY CAÑETE
621 GO, VINCENT RALPH PUERTULLANO
622 GOC-ONG, VINCERAY CHRISTIAN LECHADORES
623 GOCHUICO, ANTON REMIGIO AUGUSTO SEGUROLA
624 GODEZ, NOREEN JOYCE BOOL
625 GOMEZ, JIMSON ZAPANTA
626 GONDA, RANEL JOHN ESCLAMADO
627 GONZAGA, JAYSON PAÑA
628 GONZALBO, AHLAN BIBAL
629 GONZALES, EARL JANN TAGO-ON
630 GONZALES, KRISTINE ANGELA VASQUEZ
631 GONZALES, LARYL MEJICA
632 GONZALES, MAERVINCE ADVINCULA
633 GONZALES, MICHAEL JOHN
634 GONZALEZ, GABRIEL ANTONIO CRISOSTOMO
635 GRAFANE, BERNIE MOSO
636 GREGORIO, NOEL JR BRIZO
637 GRINIO, RALPH RANIEL TAN
638 GUADALUPE, DOMINIQUE MOLINA
639 GUARDALUPE, BRYANT JUSTIN TALLEDO
640 GUARDIAN, ANGELO KENT EDILLOR
641 GUARIN, GLEMAR OJENDRAS
642 GUCE, JOHN KARL IAN PANGANIBAN
643 GUEVARRA, JOSHUA MENDOZA
644 GUEVARRA, MICHAEL JUDE JALANDO-ON
645 GUICO, PAUL MAYNARD VALENZUELA
646 GUILJON, JERRY MAY YAP
647 GUIMBAOLIBOT, TYRON CABIDOG
648 GUINTO, NATHANIEL SACDALAN
649 GUIWAN, JAKE DETECIO
650 GULLE, DASCA NEIL LUNGUB
651 GUNDRAN, JULIUS EZRA MACASAET
652 GUTIERREZ, JOHN MICHAEL SECLON
653 GUTIERREZ, JOHN PATRICK VOLUNTAD
654 GUZMAN, JOHN PAUL IWAYAN
655 HABADAN, CHRISTINE MAMITES
656 HAYASE, YOSHIHIRO FRANCISCO
657 HERNANDEZ, ALYSSA LAURICE BALMES
658 HERNANDEZ, DERICK REMOS
659 HERNANDEZ, JASPER RAMOS
660 HERNANDEZ, JOHN LOUISE SWIN
661 HERNANDEZ, KIMBERLY AYQUE
662 HERNANDO, MARIELLA MERIZ BANTAY
663 HERRERA, NICOLE ANN CARO
664 HIDALGO, MA KATHRINA THERESE EVANGELISTA
665 HILARIO, ARTH JAY RODEROS
666 HIWATIG, ERWIN RUBIA
667 HUAGON, JESSABEL PUMIHIC
668 HUDIEREZ, ISAGANI ESPAÑOLA
669 HULIGANGA, ADELINO MORALES
670 IBAÑEZ, JAY R GERONA
671 IBE, JAPHETH PABELLO
672 IGLE, JOHN PATRICK ROXAS
673 IGLESIA, ALDRIN COMPETENTE
674 IGOT, NEECO ADRIENN RIMANDO
675 ILAGAN, JOAN ALBANIA
676 ILAO, ELSON DESAGUN
677 ILAO, JOHN PAUL TABORA
678 ILISAN, HARDIE JALNED MAHINAY
679 ILUSTRE, KLYNT DALANGIN
680 INOC, ANN MARI MANGUBAT
681 INOCENCIO, NIÑO PAULO SANTIAGO
682 INOCENCIO, RENZ IVAN DELA CRUZ
683 IPILI, ARIEL TAGALOG
684 ISAAC, JAN MICHAEL CAVA
685 ISIP, ADRIAN ABUAN
686 ISLA, CLEMM ISABELLE ADARLO
687 IZON, ARGIENEL ALMEDA
688 JACOB, EM CARLO VILLANUEVA
689 JAGUNOS, JOHN RENZ MISTULA
690 JAPON, JERSSIE YHEN SAMARANOS
691 JARABELO, JEMELYN DELOS SANTOS
692 JASA, THRISTAN BALITAAN
693 JASMIN, IAN JOHN BATION
694 JAVATE, JOHN MARTIN ESGUERRA
695 JAVIER, ROLAND ISAACH CRUZ
696 JAVIER, RYAN ANGELO CRUZ
697 JIANDANI, DARRYL SHAINE SERAFIN
698 JIMENEZ, JHINNEZ JOURNER MENESES
699 JIMENEZ, KRISHIA MAE MACALINAO
700 JIMENEZ, ROBERT JOHN DELA PEÑA
701 JOGNO, RENZO MONGIS
702 JOSUE, JOSEPH PAULO DINGLASAN
703 JOVERO, JOHN REY ARTUZ
704 JUAT, STEPHANIE NICOLE ANNE CHUA
705 JUELE, YVES ARRYL CALICA
706 JULATON, DIETHER RAY BADUA
707 JUNIO, JONATHAN
708 JUNTAR, JOVEN FRIGILLANA
709 JUNTILLA, JOSHUA FELIX CORPUZ
710 JURADA, GRANT IAN YURTOLA
711 JURIAL, LEO HILARIO
712 KALAW, ALDYN KLENT NAVEA
713 KAM, JOHN CHUN YIN LASTIMOSO
714 KAPINA, CHERBEDIN ALMORFE
715 KIMAYONG, YVON ADRIAN ANUDON
716 LA ROSA, JOAN VIRREY
717 LABAGUIS, JOHN JAIRO VELASCO
718 LABAGUIS, MARK BRYAN MABOLO
719 LABATETE, JOHN RAYMOND MAZON
720 LABAY, RHON IVAN ZULUETA
721 LACASANDILE, LLOYD BARROS
722 LACTAOEN, RODOLF ROLAND VALEROS
723 LADE, PAUL ANGELO ALEXIS ADAYA
724 LAGDAMEO, ANTHONY CORTADO
725 LAGUE, DECEE JEAN HARIAN
726 LAGUISMA, JERICHO HERNANDEZ
727 LAGUMBAY, PAUL JOSEPH CAÑETE
728 LAGUTIN, KRISTOPHER RALPH MARQUEZ
729 LAHAYLAHAY, MARVIN SINANGOTE
730 LAKE, JOVEL JAMES CANDANO
731 LAKI, EDRIAN PAMINTUAN
732 LANOT, AUBREY MUHI
733 LANTICAN, GENREV ABALOS
734 LANUZA, CHRISTIAN MARTIN BONZO
735 LAOLAO, CHRISTIAN DAVE DAPAR
736 LARAYA, GIAN LORENZO MANGUBAT
737 LARDIZABAL, FRIXIE ANN BARRIETA
738 LARGA, FREDDIE LAURESTA
739 LAROZA, KIM BRYAN GERANCE
740 LASEN, RYAN SALLATIC
741 LASPOÑA, CLIENT VERGEL PIALAGO
742 LAULITA, JONABEL APRIL SERMONET
743 LAURENCIANO, MARY NILL SINGSON
744 LAURENTE, REYMARK BOFILL
745 LAURESTA, JOSEPH BRIAN DE LA CRUZ
746 LAZARTE, CHERRY JANE GALIZA
747 LAZARTE, EZEKIEL BANAL
748 LAZONA, KIA ROSE DOLLISON
749 LEDAMA, MICHAEL JOHN LILOAN
750 LEE, KEANU RAY SEDENTARIO
751 LEGASPI, CLARA TERESA TEODORO
752 LEGO, JOHN MICHAEL CHRISTIAN PUNZAL
753 LEONARDO, EARL STANLEY BALIWAG
754 LEONG, ROSENIE MAY NACIONALES
755 LERIO, MICHAEL JOSEPH LARONG
756 LERON, KIMBERLY BANUA
757 LEYNES, MARY ROSE ATIENZA
758 LIBED, WILLIAM JR ORDOÑO
759 LIBRADA, JOEL JR TOPIA
760 LIBUMFACIL, JAMES BUBULI
761 LIM, CLINTON ESPIRITU
762 LIM, JOHN CHRISTIAN ALIOLA
763 LIMBO, JOHN GABRIEL BELELA
764 LIMBONA, ASLANIE SAMOA
765 LIMOSINERO, IVERSON PINPIN
766 LLAGAS, IMMANUEL CONREY VILLAMOR
767 LLAMADO, JAN MICHAEL ADAD
768 LLAMOSO, MARK JOSHUA TITAN
769 LONTOC, MARCIAL MARASIGAN
770 LOPEZ, EMMANUELLE SASALUYA
771 LOPEZ, JOHN JOSEPH MENDOZA
772 LORZANO, PATRICK LAYLO
773 LUAYON, CHARLYN RUFIN
774 LUBUGUIN, JAN DERICK SACLUTI
775 LUCE, ANTOINE ALBERT PEREZ
776 LUMBRES, RAFAEL MELANIO
777 LUYAO, ED MICHAEL ALONTAGA
778 MABANA, RIGS QUINTO
779 MACALINAO, HAROLD MERCADO
780 MACALINCAG, MICHAELA MARIZ MANALO
781 MACALINTAL, ADRIAN PASIA
782 MACAPAAR, JAMAR HADJI OMAR
783 MACAPOBRE, MARBY OTADOY
784 MACARAIG, DIANE MAE QUEROZ
785 MACARAIG, JAY AR BELEGAL
786 MACATAMPO, RASHIED MUDAG
787 MACATIGBAC, JESSABEL CAAG
788 MACAUBA, VINCENT FLORES
789 MADAMO, CRYSTAL JOY
790 MADERAZO, JOSHUA
791 MADID, NORODIN BONGCAYAO
792 MADOLID, MARK JOSEPH ARIZALA
793 MAGAT, DAWN IRISH VASALLO
794 MAGLINTE, JUDITH REBUYAS
795 MAGNAYE, JAIZEL MHAY GUPIT
796 MAGNAYE, JOHN KEVIN BANCORO
797 MAGPANTAY, ETHEL IVY ROBLES
798 MAGPANTAY, MICHAEL VINCENT ATIENZA
799 MAGPANTAY, RICSON REAL
800 MAGSALIN, MIKAELLA CLARIZE ENGUERRA
801 MAGSINO, JORGE ALLEN CORDERO
802 MAGTIBAY, JOHNDOLF ISAGANI BEJER
803 MAGTIBAY, RODEL PEREZ
804 MALABANAN, JOHN ALTON TAPAN
805 MALABANAN, MARK JASON LADERAS
806 MALABUYOC, LEAN ERNEST GUERRERO
807 MALAGAYO, JOHN MARK CANAYON
808 MALDA, JEROME VILBAR
809 MALLARI, MICAH AILA SULTAN
810 MALLARI, SEAN KARL GUZMAN
811 MALLORCA, JERRICKSON TURING
812 MAMADEZ, RAYMUNDO JR VEÑEGAS
813 MANALILI, RACHEL JOY SUGABO
814 MANALO, CRYSTALLE MAE MALONZO
815 MANALO, ELLAINE TALAIN
816 MANALO, MARK GIL CAPILI
817 MANALO, RAFAEL ALEXIS VILLALOBOS
818 MANALON, MARGIENETTE HERNANDEZ
819 MANAN, MOHAMMAD FAIZ OSOP
820 MANANGO, DAYLE SALONGA
821 MANAO, MARLON ALMADRONES
822 MANCENIDO, RUSSEL RENE CRISTOBAL
823 MANDAIYAS, SAGANI SALILING
824 MANGAYAO, HANIMA MARUHOM
825 MANGINO, CHRISTIAN JASON TABUCOL
826 MANIBONG, CHRISHEL BADUA
827 MANIEGO, JAYSON MAGO
828 MANLANGIT, JERALD BAGAYO
829 MANLANGIT, KHESIYA MAE CALIMBAS
830 MANULAT, ADHONE MOJADO
831 MANULAT, MAILES NGUJO
832 MANULAT, RODRIGO JR GACAYAN
833 MANZANILLA, JANEIL CHRISTIAN DIMAUNAHAN
834 MANZANO, CHRISTIAN JAMES RAVELO
835 MAQUIDDANG, HAROLD DE ROXAS
836 MARALIT, JHON ELESEO MACALOS
837 MARALIT, KRISTIAN KIEN MACATANGAY
838 MARAMARA, DONALD SALANGUIT
839 MARANAN, SHINJHUN MANALO
840 MARASIGAN, CARL BERNARD VILLAR
841 MARASIGAN, CARLOS ANTONIO AYALA
842 MARASIGAN, EJAY PAPIO
843 MARASIGAN, LEMUEL AMADA
844 MARCELINO, KRISTIAN NEIL ABOY
845 MARIANO, EFRAIM CABALI
846 MARIKIT, JOLAND
847 MARIQUINA, JOMARIE GALAROSA
848 MARQUEZ, JAMAILA ROGEL
849 MARQUEZ, JARED ROMNEY HIDALGO
850 MARQUEZ, JERAM CANTA
851 MARRERO, ARTEMIO TIMMY III PANIS
852 MARTINEZ, ALVIN JAMES AVILLANOZA
853 MARTINEZ, LORENZO MIGUEL REYES
854 MARTONIA, KIESHEEN MAY SANTIAGO
855 MASELLONES, MARK VINCENT NADAL
856 MASONG, RICHARD FUENTES
857 MATANGUIHAN, DUSTIN EMILL ONA
858 MATERIANO, JOHN LOUIE DE ASIS
859 MATIAS, IVAN ERICK LARGADO
860 MATIAS, KENNARD LABIAGA
861 MATIBAG, IAN MANALO
862 MATUGAS, CHARMIE BASUBAS
863 MAUHAY, RENZYLL MARAMOT
864 MAÑIBO, MHARVIN AÑONUEVO
865 MAÑIBO, MICHAEL VINCENT ABU
866 MEA, JANE MAY MALABANAN
867 MEDRANO, JOKO AGITO
868 MEDRANO, MARK LUSTER CILLO
869 MEJARITO, JEFF RIGODON
870 MEJIA, JASON ESCALANTE
871 MELASA, MICHAEL BENSON CAPITON
872 MENDOZA, BIA JEAN FRANCISCO
873 MENDOZA, JAKE PIASAN
874 MENDOZA, JEFF NOAH FAJARDO
875 MENDOZA, JOHN EMMANUEL PALICPIC
876 MENDOZA, MIA RODA ABACA
877 MENDOZA, MICHELLE-ANN ADEVA
878 MENDOZA, RICHARD ORETA
879 MENDOZA, ROSELYN LUCIO
880 MENDOZA, TRINA MENDOZA
881 MENESES, MARK DANIEL EIJANSANTOS
882 MERAFUENTES, ANDREW CABEROS
883 MERCADO, BRYAN VICO
884 MERCADO, MARVIN CUNANAN
885 MERONES, ROCELLE LAROBIS
886 METIN, HOMER LABOG
887 MEÑEZ, JARRELL JAY MACARAIG
888 MIMAY, JOHN SEBASTIAN LIBUT
889 MINTROZA, ORLEY PALACIO
890 MIRALPEZ, DANIEL NIKO GREGORIO
891 MIRANDA, TRISTAN MOSES ALVAREZ
892 MISSION, RENZO JULIUS DEL ROSARIO
893 MOHAMMAD, ABDELAZIM SOON
894 MOHAMMAD-FAIZ, SALMAN DOMALUG
895 MOLATO, FERNANDO JR ACERO
896 MOLIJON, KEITH DON REBLANDO
897 MONARES, ARMAND NOQUILLA
898 MONCHEZ, CLARA JEAN JOSON
899 MONDERO, BRYAN POYAOAN
900 MONIDO, ALVIN PAT CASABUENA
901 MONOY, VAN RANDOLPH YSALINA
902 MONTEROLA, KAREN RAAGAS
903 MORALES, JERON CABALLERO
904 MORALES, JOANA KRIS
905 MORALES, NOVIE JAY ADALEM
906 MUNDAS, VINCE ALMOND ALEGRE
907 MURCIA, JAN CARLO DELA TORRE
908 MUTIA, DAVE SOTERIO
909 NABLE, RUDOLPH AMCHINVES FAURILLO
910 NACU, DENNIS VICENTE
911 NAGAC, MC JHONEAL FUENTES
912 NAKILA, JOHN GILBERT GONZALES
913 NAMBAYAN, ALDWIN SINUHIN
914 NANGAN, ALVIN GENITO
915 NANO, DIEGO QUINIKITO
916 NATY, PAOLO MIGUEL PARABOT
917 NAVAL, ELLYNER JULIUS SULARTE
918 NAVAREZ, LORIZEL HERRERA
919 NAVARRO, MA CHERYL SAN ORBASE
920 NAVARRO, SHANN ETHAN TROY SANOY
921 NAVATA, MACH AIRON CARLOS
922 NAVEA, RON ALLAN ROXAS
923 NAVIDAD, JUDE MICHAEL ARIS UNABIA
924 NEBRE, BILLY JOHN PLAMENCO
925 NEGRE, DAN ANTHONY MABELIN
926 NENGASCA, MARK LORENZ NEPOMUCENO
927 NGUHO, APRIL IVY DURAN
928 NICANOR, CHRISTIAN ROME SUMAIT
929 NIEVES, JOJO LAWAS
930 NIIKURA, UMI ARREGLADO
931 NITOLLAMA, RANDY MADARCOS
932 NITURA, ALDREN MABINI
933 NOQUIAO, CLYDE PAUL ARREGLO
934 NUFABLE, KENT RONALD DELEÑA
935 OASIN, JAMES CHRISTIAN SANTOS
936 OCHIA, MAURITIUS ALLISON GOMEZ
937 OCOPIO, RIEL RUSSELL NEGRU
938 OCSEBIO, AMPERIO JR QUIBAL
939 OCTOBRE, ROGEN REX ORTEGA
940 OCTUBRE, AUREA CELINNA AZAGRA
941 ODOÑO, JOHN DUSTIN MORALES
942 OLA, JAYSON NISPEROS
943 OLAYVAR, JOHN ANGELO CRUZ
944 OLEDAN, RENANTE GARRATA
945 OLIVARES, REINZELLE RANDOLF MAZON
946 OLMOGUEZ, JOULE KELVIN DEJARO
947 OMANDAM, WAYNE ÑUNEZ
948 OMEGA, MIKO JOSHUA AYA-AY
949 OMILLO, JOHN JEMUEL DADOR
950 ONDA, RUFFY QUIMADA
951 ORACION, ERICK MATTHEW MORALES
952 ORACION, GLENSON DUHIG
953 ORDANIEL, FERNS EDMAR ALMERO
954 ORDEN, JAPHET CASTAÑEDA
955 ORNEDO, DONY ANGELO CORPUZ
956 OROBIA, THEA FAYE ORIO
957 OROT, ADRIAN ABALOS
958 OROZCO, NOLASCO JR BACHINI
959 ORQUIN, REEVA AYONG
960 ORTIZ, ROMEO BENEDICT MACALALAD
961 OSORIO, RENZY CEBUJANO
962 OYAO, ANDRE YASHIN GUBA
963 PABLO, KURT LUIGI CASINABE
964 PACALDO, MARK ANTHONY SARONG
965 PACIS, NEAL JANUS RAQUINIO
966 PACTORES, GARRET OLIVER REDILLAS
967 PADAWAN, JHOAN TABUYO
968 PADAYHAG, JOHN BREGGIE
969 PADILLA, ARVIN JAN GUANSING
970 PADILLA, CRISUS JOHN FADERANGA
971 PADUA, DARWIN DOMINGO
972 PAGCALIWANGAN, VINZE GULLIT RAMOS
973 PAINGANAN, VIRGILIO JR SARAD
974 PALAGTIW, JOMARI CABCABAN
975 PALANCA, ERIC JOSEPH VILLAFLOR
976 PALARCA, JERRY ULNAGAN
977 PALER, RAY ANDREW BOHOL
978 PALMAERA, CARLO JAY BUSAYONG
979 PALMANI, KRISHIAN QUIMPO
980 PAMA, JAMMEL ANN DINGLASAN
981 PAMITTAN, JOHN CHRISTOPHER ALCANTARA
982 PAMONAG, KENT JOHN DAGPIN
983 PAMULO, CHRISTIAN PERALTA
984 PANDOSEN, HEZEKIAH TALIWAN
985 PANGANIBAN, ROWELLYN MAE DALANGIN
986 PANGILINAN, PRINCESS SARAH MUNGCAL
987 PANLILIO, IVON KIER PAGUINTO
988 PANOPIO, JOYCE ANN MAURO
989 PANOPIO, JUSTINE MAE ATELAREZ
990 PANSIT, RALPH LOUISSE CERVANTES
991 PAO, JEANETTE CODILLA
992 PAPAYA, HAROLD JAY IWAY
993 PAQUINOL, JAN JAIME ESTIMERA
994 PARADO, GILBERT JR QUINACMAN
995 PARAGAS, EPHRAIM JOHN ESTUYE
996 PARAN, JEFFERD LEON
997 PARDILLO, KERYL NACARIO
998 PAREDES, MICHAEL DANIEL TORRES
999 PARTOSAN, DANILO JR MENDEZ
1000 PASAOL, FRANCEL JAY CRISPINO
1001 PASCUAL, JAN EURIKH LOU ELLORZA
1002 PASION, JUNEL SERRANO
1003 PASQUIL, JOHN PAUL REYES
1004 PASQUIL, MICHELLE YVONE JUGALBOT
1005 PASTRANA, CHRISTIAN MOISES PANGILINAN
1006 PASTRANA, KENT IRVIN AUSTRIA
1007 PATIEREZ, JUNY GERALDIZO
1008 PATILUNA, MENJUH DITAN
1009 PAYAO, JOHN NERIE LAYA
1010 PAZ, JAN GABRIELSON CUSTODIO
1011 PEDROCHE, GERALD LAZO
1012 PELAYO, MICHAEL EMERSON BISNAR
1013 PELIÑO, GUILLERMO JR ODRON
1014 PENIX, DARWIN JHOE SANTIAGO
1015 PENUELA, NATHANIEL CANTIL
1016 PEPITO, NIÑO JAMES MONEVA
1017 PERALTA, TRINA AGUAS
1018 PERALTA, VINA ROSE SADIA
1019 PERANDOS, JOHN JACOB CORPEZ
1020 PERESORES, JAY FILLIAR
1021 PEREZ, ALDRIN CONGCONG
1022 PEREZ, ALJON REAGAN LIWANAG
1023 PEREZ, ALYSSA JOSELLE VILLAMOR
1024 PEREZ, ARVIN JUN ODESTE
1025 PEREZ, DARWIN RALPH RASONABLE
1026 PEREZ, JEREMY ODARBE
1027 PEREZ, JESSIE BENGUA
1028 PEREZ, JUDY PAULA AVILES
1029 PEREZ, JUN RAMOS
1030 PEREZ, TERRENCE RANDEL GAMBOA
1031 PERNIA, MACKENLY ANTONINO
1032 PETATE, LHOYD MAGPANTAY
1033 PEÑASCOSAS, JAN JOBETH PERALTA
1034 PICCIO, NUR AVRAM BACTAD
1035 PIDO, REYMARK MATA
1036 PILAPIL, RALPH JUN GANOHAY
1037 PIMENTEL, JOHN LOUIE DOMINGO
1038 PIMENTEL, LOVELY NELMIDA
1039 PINEDA, CAMILLE MAMACLAY
1040 PINEDA, CHRIZTIAN JAMES RIVERO
1041 PINEDA, JOHN DEIHL RAMOS
1042 PINGKIAN, VICTOR JOHN SARSALE
1043 PINO, AMIEL GATAL
1044 PLACIBE, LOUIGE GALLER
1045 PONGYAN, LEE BRIAN POMPERADA
1046 PONTEVEDRA, ALLAN JR RENIEDO
1047 PORTES, CEDIE MESA
1048 POTOT, QUALAINE SECUYA
1049 PRAJES, NIKKO ABAIS
1050 PRENDOL, MARK ERIC RODRIGO
1051 PUNZALAN, JEREMIAH CRUZ
1052 PUREZA, JAMES LEO HERRERA
1053 QUESADA, CHRISTOPHER CAÑEDA
1054 QUIACHON, JAMES REY LAWAS
1055 QUIAMBAO, DENNIS LUIGI HICARO
1056 QUILIT, DIANNE ERIKA MAE YABES
1057 QUINIO, JENO SANTORIO
1058 QUISUMBING, EDUARDO JOHN IV BRILLANTES
1059 RABIDA, GEL GABIA
1060 RABINA, JONN REDRIC CRISOSTOMO
1061 RABINA, MARBY TRISINIO
1062 RABINO, HOMER RAMIREZ
1063 RADA, JENSON SANGCOM
1064 RAFANAN, TRENT SAMPIOR
1065 RAFINIAN, LOUIE KEE ALBINO
1066 RAMIREZ, MICHAEL DANIEL LIM
1067 RAMIREZ, VINCENT MICHAEL PEREZ
1068 RAMOS, DENIS ABADIANO
1069 RAMOS, GEOROME OBIAS
1070 RAMOS, JASON ROY PEREZ
1071 RAMOS, JEROME RAY AGUILAR
1072 RAMOS, JONALYN MAPUE
1073 RAMOS, LESTER JOHN NISPEROS
1074 RAMOS, NATHANAEL CINCO
1075 RAMOS, PAUL NICKO MANALO
1076 RANGEL, KRISTINE JOYCE HABAL
1077 RANGEL, PAULA JANE ROARING
1078 RASCO, CAIVEN ARIOLA
1079 RAZUMAN, ABDUL HAKIM TAIB
1080 REDIGA, JAMES BRYAN SISCAR
1081 REDOBLADO, JULIAN PAOLO DEL CASTILLO
1082 REDOBLADO, NIÑO LORENZ DOMINESE
1083 REDUGERIO, NIKKO LUISAGA
1084 REFUERZO, DAVID JOSHUA CRESCINI
1085 RELAYOSA, ADRIAN PAUL CUAJAO
1086 RELENTE, BRY-CARL DEPARINE
1087 RENTILLO, PRINCE JOSHUA MANITO
1088 REPAJA, JASON CARPIO
1089 REPOMANTA, JOSUAH ATUN
1090 RESTON, VINCENT JOHN ANDAMON
1091 RETANIA, ANGELO REGINE LANDICHO
1092 REYES, ACHILLES IZAK SUAREZ
1093 REYES, CHRISTIAN AMAR
1094 REYES, CHRISTIAN ERWIN PUYO
1095 REYES, CLARK STEVEN MENDOZA
1096 REYES, JONAS ADRIEL SAMANIEGO
1097 REYES, MARY NIÑA BELINDA OLIVA
1098 REYES, ROCKY BOY LIQUIRAN
1099 REYES, SONNY JR CALVERO
1100 RICAFRENTE, JOHN PERCIVAL VIJAR
1101 RIMANDO, NIKKO RIVEZA
1102 RIVERA, CHIÑO ALOYSIUS PARAN
1103 RIVERA, DAVID EMMANUEL BALIERTA
1104 RIVERA, MA ALYSSA CAESSANDRA VILLANUEVA
1105 RIVERA, MILDRED SULBITA
1106 RIVERA, QUEEN ERICA MACUHA
1107 RIÑON, DANIEL STA ANA
1108 ROBERTO, CAROLE ANN KILAPKILAP
1109 ROBLES, DARRYL GALLARDA
1110 ROCUTAN, KIM ABNER FONTANILLA
1111 RODAS, MARK ALLEN LASAC
1112 RODRIGUEZ, FRANCIS ROY ROLDAN
1113 ROMERO, ROYCE ABAYON
1114 RONOLO, JAYVEE PONTE
1115 RONQUILLO, CHRISTIAN SUMILE
1116 RONQUILLO, JEISEMER CANLAS
1117 RONQUIZ, HAZEL BUERA
1118 ROS, CAMILLE FRANCA
1119 ROSAL, NIÑO CONRAD ARGOMIDO
1120 ROSALEJOS, KACEY MONARES
1121 ROSALES, CHARLOTTE MONIQUE HERNANDEZ
1122 ROSALES, JESS ISMAEL MERCADO
1123 ROSALES, NICOLAS KENT JAMES SAYAT
1124 ROSARIO, RAYMUND PERALTA
1125 ROSIANA, GLENDO LABARTINE
1126 RUBRICO, CHRISTOPHER KYLE SALGADO
1127 RUIZ, HAZEL LENN SALIMBAGAT
1128 SABALZA, DANILO CAPOQUIAN
1129 SABENORIO, LAWRENCE MAURICIO
1130 SABILLO, ROBERT CANTIGA
1131 SACDO, JOHN REED QUARRE
1132 SACE, MARVIN ENRIQUE ZALAMEDA
1133 SAGER, KELVIN JAMES SADICON
1134 SAGUIGUIT, ABE BRENT PONDEVIDA
1135 SALADORES, RENYL DEGAMON
1136 SALAVARRIA, EDGAR JR ROMANO
1137 SALAZAR, ANGELO MATIAS
1138 SALDAÑA, JOSHUA PAGUIO
1139 SALES, FREDERICK MARC BAÑADOS
1140 SALVACION, REYBERT EMMANUEL LOPEZ
1141 SALVADOR, ISMAEL LOSLOS
1142 SALVADOR, JEROME CASTILA
1143 SAMBAS, MARIA AL SAMUEL RAMIREZ
1144 SAMSODEN, ABUBACAR LOMONDOT
1145 SAN JOSE, CHRISTINE JOY LLADA
1146 SANDIG, JESSE ARAMBALA
1147 SANDOVAL, REY JANN MANGAHAS
1148 SANGALANG, ELDRIC MARIUS ANGULO
1149 SANGRIA, JOHN CHRISTIAN BALUYOT
1150 SANO, RANDY DAÑO
1151 SANSANO, FERDIE CLARCK GAMBOA
1152 SANTIAGO, CHRISTIAN PAUL VERGARA
1153 SANTIANO, ARIEL JR DOMINGO
1154 SANTOS, CHARLENE ANNE MARI
1155 SANTOS, KARL ANGELO DELA CRUZ
1156 SANTOS, MIGHT JAPHETH NOVILLOS
1157 SANTOS, ORIK NIKO VELASCO
1158 SANTOS, PAULO JAY DELA CRUZ
1159 SANTOS, PRINCESS JOY SALAGUBANG
1160 SANTOS, ROLAND LEWIS MONTOYA
1161 SANTOS, ROSE PANGANIBAN
1162 SAPNO, JAMES HAROLD CERVANTES
1163 SAQUING, ROD-RYAN LAGGUI
1164 SAYSON, IVAN JOSHUA CORPUZ
1165 SELLORIA, JEPHERD DANZA
1166 SENCIDA, RENZ MARION ARENOS
1167 SENIDO, JUDYANN AGAMATA
1168 SEPILLO, RANDELLE ESTOLANO
1169 SEQUILLO, KHIM LESTER PANILAG
1170 SERRANO, JOSHUA CORNELLUS MACARAIG
1171 SET, GABRIEL LORENZO ALAGAO
1172 SEVILLA, WENCESLAO JR ORIESGA
1173 SEVILLENA, JERIEMY BAUTISTA
1174 SIGNO, ROWDY TAPANG
1175 SIGUA, MELVIN COLLADO
1176 SILANG, CLYDE GIL BACAL
1177 SILANG, PRINCESS DIANA DINGLASAN
1178 SIMON, ELLA MAE IBEA
1179 SIMON, JOHN FREDERICK BAGUION
1180 SIMUGAN, JHONRY SUBRADO
1181 SIOSON, JULIUS HIDALGO
1182 SISON, CHARLESTEIN MALIT
1183 SISON, JAN VINCENT MANGALINDAN
1184 SISTER, ALEX RITARDO
1185 SITA, CARMENCITO JR PARAASE
1186 SO, PATRICK CARINGAL
1187 SOLAINA, IAN SISON
1188 SOLEDAD, GEL TOLENTINO
1189 SOLIMAN, JHAN PAULO FLORES
1190 SOLLANO, JOWEL EMMANUEL REYES
1191 SOMERA, PAMELA MAE BUENSALIDA
1192 SOON, BRANDON KENT KYLE MIAGA
1193 SORIANO, KING GILBERT AQUINO
1194 SORONIO, NEIL JOHN DELA TORRE
1195 SOTALBO, AMIEL TICZON
1196 SUAREZ, DANEMAR JOAQUIN
1197 SUBINGSUBING, LEO MARQUEZ
1198 SUGUITAN, JULIO JULIUS JR GONZALES
1199 SUING, CHRISTIAN DAVE SUNGA
1201 SUMADHAY, LYKA LUZ FERNANDEZ
1202 SUMAOANG, SARAH MINETTE DOMINGO
1203 SUMAOY, RYAN CHRISTIAN ROSALES
1204 SUMARAGO, JUSMARK OMPAD
1205 TABAGO, VON GABRIEL GALANG
1206 TABERNA, WILLI GAILE ORO
1207 TABONARES, KEVIN BAJAO
1208 TABUGOC, MAYLYN ARAIS
1209 TACSAY, JOSEPH CARLOS FLORES
1210 TAGHOY, ORLAND JAY MAGAN
1211 TAHIR, SALAMAT ABURONG
1212 TALLARA, KEVIN WAYNE CALARA
1213 TAMAYO, ALDEN BARCELONA
1214 TAMBIADO, DARWIN RAY DIVINAGRACIA
1215 TAMPUS, JOHN ISAAC MERCADO
1216 TAN, MARION LOIS SALONGA
1217 TANCHOCO, NIKEE JAMES DELA CRUZ
1218 TANGA-AN, JANMARI ARBON
1219 TANOS, TRAVIS NABONG
1220 TANUA, WEJANN GHIFARI PANGCOGA
1221 TAPIA, TIFFANY KRIZIA MAGPANTAY
1222 TECUALA, ALESSANDRO GABRIEL DE CHAVEZ
1223 TEJADA, CHRISTIAN ALFRED PATINGO
1224 TEK-ING, JOHN JACOB EBIN
1225 TENAJEROS, LLOYD DAREEM CAPUTOLAN
1226 TENEDERO, KEENEN JAKE GOMBA
1227 TIAMCO, STEPHEN CACHILA
1228 TICTIC, KIM GERALD PENALES
1229 TIDO, RANDEL GLENN
1230 TIGLAO, JOSEPH ARIAN THED RAMOS
1231 TINAJA, ALFREDO JR HOLGADO
1232 TIONGSON, MARCUS RAFAEL BUENAFLOR
1233 TIONGSON, NIKKO MAGLONZO
1234 TIONGSON, ROCE REYES
1235 TISBE, JOHN PIUS PAPA
1236 TIZON, JOANNA MAE SANCHEZ
1237 TOLENTINO, GELO ALINDUGAN
1238 TOLENTINO, JO STEFAN PABLO
1239 TOLEOS, LORENZ JR RAÑA
1240 TOMINEZ, RENZ JAIRO CASTRONUEVO
1241 TORRES, IAN ISHMAEL ATIENZA
1242 TORRES, PATRICIA ANNE QUIRONA
1243 TRANGIA, JEHDEL ALONTAGA
1244 TRANJIA, DAVID II BERAME
1245 TRIGUERO, LANCELOT TIMBANG
1246 TRIPOLE, RUSSEL ABAQUITA
1247 TRUYA, JULIUS CEASAR NOTARTE
1248 TUAZON, LEANDRO ARABIT
1249 TUGONON, DARYLL HANNAH DE BORJA
1250 TUMALIUAN, LOUISE PHILIP CABIAO
1251 TUMAMAO, JOHN BRIX ABELLO
1252 TUMAMBING, ESTELA MARIZ TUMAMBING
1253 TUMULAK, AZE VIRGIL CUIZON
1254 TUPAS, MARK JOSEPH CAUDILLOSA
1255 TUTAAN, JONAN PAUL SANTOS
1256 TUYAY, REY JR REGASPI
1257 UBAY, RANIE GERBAS
1258 ULEP, IVAN TROY CALIBUSO
1259 UMALI, SHIELA MARIE LLEVA
1260 UNAHAN, SHIERWIN JEE LAPESIGUE
1261 UNTALAN, JOHN LESTER PULLO
1262 UNTIVEROS, ROSELYN ANDAL
1263 UROT, EDITO JR TUICO
1264 URTUA, ANDRO QUEDIP
1265 UY, JOHN PAUL SOTTA
1266 VACARO, RODIMER BRIAN GAYO
1267 VALDERAMA, MATT JESUEL EDA
1268 VALDEZ, JOHN JESSON VILORIA
1269 VALENCIA, MARK EXCEL FULGENCIO
1270 VALENCIA, REJISON GAMBOA
1271 VALENCIA, ROD AMIEL ESCARTIN
1272 VALENTON, CARLO JAY ASILO
1273 VALLO, NENOTCHKA CERVANTES
1274 VALZADO, NIKKO INDAO
1275 VANGUARDIA, DANIELL DEAN SARGENTO
1276 VASQUEZ, JORDAN CUSTODIO
1277 VECERA, JED RIEL NAVALES
1278 VELASCO, ALLANYSSE JADE
1279 VENEGAS, MARK ANDREW OLMO
1280 VENTANILLA, RYAN SANTOS
1281 VENTERO, PATRICK MARCELINO
1282 VENTURA, JOHN ELMER
1283 VENTURA, JOHN MICHAEL SANTILLANA
1284 VERGARA, NIEL IVAN QUINDO
1285 VICTORIA, JOHN VIANNEY ALEJO
1286 VICTORIANO, KENNETH DELOS REYES
1287 VILLA, JAY FRANCIS FELIZARTE
1288 VILLABAS, ROSEMAVILLE SOLMAYOR
1289 VILLAFANIA, JESSE EARL PANGAN
1290 VILLAFUERTE, JAY MARK ROY ALBELDA
1291 VILLALOBOS, PABLITO CAPILI
1292 VILLALUZ, LEANDRO GATBUNTON
1293 VILLAMOR, ABELARDO BOQUIREN
1294 VILLANO, REY MARK CLEMENTE
1295 VILLANUEVA, AIRA AEVIN DEL MUNDO
1296 VILLANUEVA, CRISCENTE JOHN CULILI
1297 VILLANUEVA, MICI JIO IGNACIO
1298 VILLAREAL, CAMILLE PORRAS
1299 VILLARINO, GILBERT SORIANO
1300 VILLASIS, JEFFREY MARVIN ESIMOS
1301 VILLAVELEZ, ROMEO JR ZAMORA
1302 VILLAVER, ADAM ROSS TOLENTINO
1303 VILLONES, RHAF DAVE CRUZ
1304 VINLUAN, GILBERT ROMBLON
1305 VIRREY, MARK JOSEPH RAVAL
1306 VISDA, EMMANUEL MEDINA
1307 VISPERAS, I VERNON MANGALIAG
1308 VIZCONDE, MICHAEL FRANK VISITACION
1309 VIZCONDE, PETER ALBERT RIVERA
1310 VIÑAN, PHILLIP JHUN DINOPOL
1311 VOSOTROS, JUN-JIE PONGTAN
1312 WAHING, MELANIE CHEN GALOPE
1313 WAKAT, EDMOND WASIT
1314 WASSMER, CHRISTOPHER MENSESES
1315 WEE, EDMUND NICO DE JAVING
1316 WEKIS, JOHN JASPER IBARRETA
1317 YAKIT, NICKOL LLEGO
1318 YAP, PAUL JOHN BANTILES
1319 YAP, RONEL GIVA
1320 YBAÑEZ, ADELA GRACE PETALCORIN
1321 YESO, RIZALDY MEDEL
1322 YLANAN, RICHARD PINO
1323 ZABALA, JAN EVERIAN AGUSTIN
1324 ZABALA, SHERLAMIE QUIRANTE
1325 ZACARIAS, PAMELA FERNANDEZ
1326 ZAMORA, DAVIS GABATO
1327 ZAMORA, KIERWIN JOHN LACEDA
1328 ZAMUDIO, DEXTER DE LEON
1329 ZAPATERO, CHRISTIAN GALANG
1330 ZARATAN, KIM ZOREN MONTILLA
1331 ZARATE, BEANRY FUNTANAR
1332 ZAUSA, JHONIEL PONTE
1333 ZIPAGAN, CHRISTIAN JAIRO BALITE
1334 ZULUETA, MARIELLA CABLING
Roll of Successful Examinees in The Certified Plant Mechanic Licensure Examination Held on February 23 & 24, 2020 .Released on February 27, 2020
1 ALIB, DONDON MARK ARGENTE
2 ANATALIO, ALVIN JAY GALGO
3 AQUERIDO, NORMAN CAWILAN
4 ATIZON, ANGELO PEREGRINA
5 BAJO, MARK ANTHONY ETREROS
6 BASTON, IAN KARLO NARAG
7 BATALLER, JOHNEFER KALLOS
8 BOOC, BENJAMIN DUNGOG
9 BOOC, KRIST JORDAN CACAS
10 CANTILLAS, EDUARDO GILO
11 CORPUZ, JERALD DAGDAG
12 CRUZ, REX LAURENCE QUITORIANO
13 DAYOLA, NILFRED MAESTRE
14 DE VERA, RHUSTY APOSTOL
15 DIONEDA, GLENN RIO
16 ENAJE, ALFIE ENDAYA
17 GALLARTE, ROEL RAGAS
18 GARUNG, JOHN CARLOS MIDAY
19 GATANELA, JOHN CARLO RODRIGUEZ
20 GENEBLAZO, CHRISTIAN KYLE
21 GIMOTEA, EMANUEL MAGSAYO
22 HERMOSO, FERNANIE CAHILO
23 LANUZA, GARY ARATIA
24 LITA, MELCHOR LONGASA
25 MACHECA, ARTHUR JAMES ORCULLO
26 MADERAZO, ROMMEL BAGON
27 MADJALES, NORDASER LAYLING
28 MANIPOR, MARK VINCENT SIRIBAN
29 MARCO, FREDWIL JOHN BAUTISTA
30 MARITANA, WILSON JACOB AGUILAR
31 MARIÑAS, PAOLO LIONG
32 MASABA, MICHAEL ALOYZUS FAVILA
33 MUÑEZ, JAN LLOYD ARMAN CEGUERRA
34 PAAT, JEFFREY FRONDOZO
35 PALCON, JONH MARK BELASANO
36 PEÑALES, GILBERT ARMEÑA
37 PLEÑAGO, ANNA ROSE CASIBUA
38 QUIRING, JAN JEROME BREBONERIA
39 RAMISCAL, CHAVET BUCAGO
40 REODIQUE, KARLO SERAFICO
41 ROSERO, JAN VINCENT MONEVA
42 SEE, MICHAEL JOHN RAMIREZ
43 SOLAMIN, JESSIE PELEGRO
44 TUMBAGA, LENCER PATALUD
45 VELASCO, LOUIE TAMAYO
46 VENTURA, ANTHONY TANDINGAN
47 VIDANES, EZEKIEL FRITZ MORADA
48 VILLOSO, JOEFFREY BENAMIRA
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