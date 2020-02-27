Mechanical Engineer Licensure Examination
(The Philippine Star) - February 27, 2020 - 5:00pm

MANILA, Philippines —  The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,334 out of 3,469 passed the Mechanical Engineer Licensure Examination and 48 out of 80 passed the Certified Plant Mechanic Licensure Examination given by the Board of Mechanical Engineering in Manila, Baguio, Cebu and Lucena this February 2020

Roll of Successful Examinees in the Mechanical Engineer Licensure Examination held on February 23 & 24, 2020 . Released on February 27, 2020.

1        ABACAN, ROCHELLE DIANE  ANDAL

2        ABACAN, VENUS  DELOS REYES

3        ABANES, MATT AUDY  DE GUIA

4        ABANES, ROSS NAPOLEON MARK  NOFIES

5        ABAPO, JOEN  MAGNO

6        ABARQUEZ, CRISTIAN  MACATANGAY

7        ABATA, JOHN MARK  PANOPIO

8        ABAYA, ARIANE JOY  BALMES

9        ABAYA, DONALD JUDIEL  JAVIER

10        ABAÑO, JONATHAN

11        ABDULNASSER, FARHAN  ABDULCARIM

12        ABRENICA, CHESTER GLENN  CARINGAL

13        ACHAS, LEAH FE  DE CASTRO

14        ACLAN, JOHN ROSS  TATLONGHARI

15        ACOSTA, KYRILLE JAMES  CANILLO

16        ADAG, MIKHAEL ELDRICK  BAHIAN

17        ADAME, WILHELM LEVIE  MACUHA

18        ADAMI, CHARLENE FAYE  MIRANDA

19        ADAO, PAQUITO  CASTILLO

20        ADLAON, GERALD  AJOC

21        ADLAON, JUNGIE JR  ABETO

22        ADORNA, JOHN VINCENT  BARRANCO

23        AEHR, LUCY  TONGDAN

24        AFABLE, LEAH  LOPEZ

25        AGBISIT, BRYAN VINCENT  CIPRIANO

26        AGENA, JOHN JERWIN  NAVARRO

27        AGRAAN, MARK DAVE  MACATUMBAS

28        AGRAO, MARK ANTHONY  ESPINA

29        AGUBA, JOHN RIEL  UNTALAN

30        AGUDA, LAICA  ROBLEDO

31        AGUILA, JOHN OLIVER  CAPISTRANO

32        AGUILA, JOSE ENRICO  SIMONDAC

33        AGUILA, SHILDIN  KILINGUEN

34        AGUILAR, JOHN PAUL  LLAMZON

35        AGUILAR, ROBINTH IAN  CASTILLO

36        AGUIPO, RONALYN  LAURENTE

37        AGUIRRE, NICOLE  GUNDAY

38        AGUSPINA, JOHN RAY  ORNALES

39        AGUSTIN, MARK ANGELO  MADOJINOG

40        AL-AG, JONNAH MAE  LEGISAN

41        ALAD-AD, RHEA DHEN  TAGHOY

42        ALAMBATIN, KENT MICHAEL  BAGAIPO

43        ALANZA, ARTEMIO JR  SOLIDARIOS

44        ALAS, GILBEE LLOYD  FONTANILLA

45        ALBANO, MAR JARRYD  PEREZ

46        ALCANTARA, JERICO  OLOJAN

47        ALCANTARA, WINNIE  MAGNAYE

48        ALCE, MANOLITO JR  LACABA

49        ALCORCON, JAKE RENDELLE  NARVASA

50        ALCORDO, JOSEPH FERNAN  LAGMAN

51        ALDAY, CAMILLE  BILOG

52        ALDAY, KRISTINE  BALDENARO

53        ALEJO, JUSTINE  JUAYANG

54        ALETA, KEILAH MIZRAIM  MAGSINO

55        ALFANE, MIKEE JOY  ALMONTE

56        ALFECHE, TERENCE CLYDE  DUMANGCAS

57        ALFEROS, LYNDOLE  PABLO

58        ALFORQUE, CHRISTIAN REI  LARGO

59        ALFORQUE, JOHN JOYELD  YBAÑEZ

60        ALFORTE, DOROTHY JEAN  LEDESMA

61        ALIGAGA, JUSTINE PAUL  GIDALANON

62        ALIGANGA, JAMES HARVEY  TOLENTINO

63        ALIMA, KENT PHILLIP  MATUS

64        ALINOOD, ADRIAN LUWIS  CABRERA

65        ALINSUB, JIEMAN  CELON

66        ALIPALA, PATRICK JUDE  GREGORIO

67        ALIVIANO, KIN  ESCOSURA

68        ALMANZOR, JEREMIE  ADRIANO

69        ALMAREZ, BOWIE  SARMIENTO

70        ALMEROL, BONN CHRISTIAN  GALINDEZ

71        ALMOHALLAS, NELSON  QUEZON

72        ALMOITE, AERON GLENOLD  ROBLES

73        ALMOITE, RODEL  GAUDIA

74        ALNAS, JICO  TORRALBA

75        ALOLOD, RONIEL  MANIGBAS

76        ALOMIA, NEIL CHRISTIAN  VASQUEZ

77        ALONSO, MARC PAUL  CATA-AG

78        ALOPE, MICHAEL KINT  MENDOZA

79        ALVAREZ, JOHNNY JR  MONDEJAR

80        ALVAREZ, LAILA JAMILLE  MOLINA

81        ALVAREZ, MICHAEL ANGELO  MENDOZA

82        ALVAREZ, MICHAEL JAN VINCENT  CABALLES

83        AMATORIO, MARK EL  SALON

84        AMBALONG, ALDRIN  ABENOJA

85        AMER, AL-HANZALIYA  PANGCOGA

86        AMORANTO, JAY-R  ADELANTE

87        AMORES, JEERVE  AMISTAD

88        AMPARO, FLORIDA MAYE  MARASIGAN

89        ANADIA, ALPHEOUS JOSEPH  CEPEDA

90        ANCAO, APPLE JANE  PALES

91        ANCHORIZ, ERNEST ALLEN  ALVAREZ

92        ANDAL, HONEY GRACE  EBORA

93        ANDOY, CYROME  ESTRERA

94        ANDY, JAYRALD  MAGUID

95        ANG, DESMOND  LIMON

96        ANGELES, DON UZIEL  GALURA

97        ANGGA, GERELIZZA  TOLENTINO

98        ANONUEVO, JOHN NELSON JR

99        ANOTA, AARON JAY  NEGROS

100        ANSALE, JOULE DICK  CAADAN

101        ANTE, GIO PAULO  SANCHEZ

102        ANTERO, MARK  VILLAFUERTE

103        ANTIPASADO, FRANCES JAMES  ROMERO

104        ANTONIO, LEOVEN  CORNEA

105        APARESE, HENRO  BAÑARES

106        APAS, ARIEL KHEN  PEPITO

107        APLON, DANICA LOUISE  ARROYO

108        APOSTOL, ROI LAUREN  SARENAS

109        ARABIS, DANWIN  GABRIEL

110        ARAGON, RONNIE  PUESTO

111        ARAI, RYUIJAY  HERNANDEZ

112        ARANAS, LAURENCE  BAUL

113        ARAÑO, DIANE CLAIRE  DELA CRUZ

114        ARCE, BENEDICT  DAPULA

115        ARCEÑO, CHRISTIAN  CASIÑAS

116        ARDINES, CHRISTIAN HOMER  MONFERO

117        ARELLANO, RHON LUIS  PAZ

118        AREVALO, PRINCESS CHRISHANE  GELENA

119        ARIB, DIANA MAE  SELGAS

120        ARIOLA, BENJAMIN  BANAO

121        ARMODIA, ALESSANDRO  DOMINGUEZ

122        ARNADO, ALDIN  MIRAFLOR

123        ARNEJO, JOSAL MAY  MONISIT

124        ARQUIZA, KIRBY  YGOÑA

125        ARROYO, MYRA GRACE  MACABEBE

126        ARTAJO, JOLAN STEVE  ALCALA

127        ARTUZ, KAVEN JOSHUA  SUNGA

128        ASEJO, JHEM  NATALIO

129        ASILO, ALEC DYEAN  LINGA

130        ASILUM, PHILIP JOHN  QUINTELA

131        ASPIRAS, ALLANA PAULINE  BALABA

132        ASPURIA, JOHN DERICK  LAO

133        ASUNCION, DEBERN  MAGBANUA

134        ASUNCION, JOHN IAN  ACIERDA

135        ATAJAR, ALLAN JAY  LOPEZ

136        ATAYLAR, RONZEL  BELLEZA

137        ATENIAO, NIC  BATOLNE

138        ATIENZA, DOMINGO JR  JUMARANG

139        ATON, YZIEN  CAPILASTIQUE

140        AUSTRIA, NERICCA  LLORENTE

141        AYALA, KAIZEL  FILOSOPO

142        AÑONUEVO, MICHELLE  VILLANO

143        AÑORA, FARAZ  DOLORICON

144        AÑOSO, JON KENNETH  LLAMOSO

145        BAAL, MARK ANTHONY  JABIEN

146        BABARAN, JOHN NIEL  BISCORO

147        BABOR, DEXTER JAKE  ALEMAIDA

148        BACARON, JAYVEE  BAJAO

149        BACASMAS, CLINT THERENS  DIALCA

151        BACAY, HANNA DOROTHY  FAUSTO

152        BACLIT, VICSON JOHN  SERRA

153        BACOLING, HALALAN HOMER  BAON

154        BACOLOR, AMIR FRANZ  MERU

155        BACUS, CASTRO  RASOLA

156        BADILLO, JOHN KENNETH  VILLANUEVA

157        BADUA, DENRY  VELASCO

158        BAES, VON HARVIN  VILLAFUERTE

159        BAGASIN, WINDEL DAVE  NAVARRO

160        BAGNOL, LEE JAY  CLARIDO

161        BAGOBE, JOHN PAUL  MILMAO

162        BAGOS, KYLES DONNEL  BAGOS

163        BAGUI, JAYNIFER  CASAPAO

164        BAGUIO, MARC CHRISTIAN  MORALES

165        BAJENTING, JETHRO  REVILLA

166        BALAJADIA, JONAS ALLEN  ASIBOR

167        BALANE, GLEECER MAE  PLOPENO

168        BALANGUE, MARK ANTHONY  VASQUEZ

169        BALANI, NEMICIO  AQUINO

170        BALANON, GERALD  JARINA

171        BALASTA, LOVELYN  UMALI

172        BALAYONG, CHRISTIAN  PACAY

173        BALBALEC, JAKE  PRIN

174        BALDERAMA, CARLO  ZAMORA

175        BALDONADO, KENT STEBEN  SERRANO

176        BALIGUAT, RODRIGO  MERCADO

177        BALILI, RICHARD  ALEMANIA

178        BALISI, JHEDIE  DELOS REYES

179        BALIWAG, IVAN ROZEOUS  MENDOZA

180        BALLECO, DARL CHARLES  BAGUILAT

181        BALLICUD, LEONARD RAY  CONCON

182        BALONDO, DANILO JR  REYES

183        BALUYOT, PRINCESS KARL  MALATA

184        BAMA, JAKE KEVIN  VAGILIDAD

185        BANAKEN, BRYLLE  LOGANG-A

186        BANAWA, ALLYSA MAE  BAGSIT

187        BANSING, VAN GIL  CABATUAN

188        BANTING, JAPHETH  CALLEJA

189        BAOY, IAN KIM  NAVARRA

190        BARAJAS, JOMEL  COTORA

191        BARAPANGCAT, ABDULWASI  ALEEM

192        BARCARSE, MICHAEL CESAR  GIRADO

193        BARELA, ALDY GERALD  AVELINO

194        BARON, KOBE  DIMCO

195        BARRATO, AMIEL BENEDICT

196        BARRIENTOS, ARVIN JONES  BONIFACIO

197        BARRIOS, JAYMARK  JIMENEZ

198        BARTE, KIM VINCENT  LONTOC

199        BASCO, KRIS NICOLE  PAGLICAWAN

200        BASILIO, JAMES  MELIANG

201        BASIYA, SERAFIN JAY  SOLOCASA

202        BASTOR, EWAY  BALAGSA

203        BATAG, ALYZZA BLESS  MARZO

204        BATANG-AY, ASHLEY  ALMEDA

205        BATILES, JOSE ALFRON BENEDICTO  ROSALES

206        BATULAN, ARFEL JAY  CALVO

207        BAUAL, BRENT IVAN  CATUD

208        BAUSEL, JAYZEL  TORALBA

209        BAUTISTA, EMERSON  PEREZ

210        BAUTISTA, GAIOUS JOE  LACAO-CAO

211        BAUTISTA, GEOMAR JOSIAH  CINCO

212        BAUTISTA, REICY JOY  MARTIN

213        BAUTISTA, SHINJI  BONDOC

214        BAXINELA, CHRISTINE JAY  VISCAYNO

215        BAYANIN, DIANNE  BULAGA

216        BAYER, MARK LOUIE  DE CHAVEZ

217        BAYKING, MICHAEL VINCENT II  DALAGAN

218        BAYLON, REY JOHN  CLAVE

219        BAYLON, TRISTAN POLLER  MASARQUE

220        BAYLOSIS, NEILGENE  GOMEZ

221        BAÑAS, BRIAN MARC  RUFO

222        BAÑEZ, MARLOU  REMOTO

223        BEJASA, CARLO  GADORES

224        BELADAS, JERSON  NAMOCOT

225        BELANDRES, JUAN MIGUEL  PEDREGOSA

226        BELEN, KRISTIAN REY  PILOTON

227        BELLOSILLO, ADRIEL  CAMERO

228        BELODE, ENRIQUE  SALDUA

229        BENDIJO, FRITZIE FAYE  FRANCISCO

230        BENDO, MARK DANIEL  BAUTISTA

231        BENEDICTO, VINCENT BLAZE

232        BENEMILE, CARL JOSEPH  FANTINALGO

233        BENIABON, CARL HENRICK  AGUIRRE

234        BENIGA, VHAMIR  CABUDBUD

235        BENSI, KHENNLY MARIE  FLORES

236        BERBER, JOSEPH RODEL  EPONDO

237        BERCES, RECHELLE  BEJO

238        BERECIO, DENNIS  REYES

239        BEREDO, ALYSSA JANE  DINGLASAN

240        BERJA, MARY GOLD  BALABA

241        BERMEO, DENVER LOUIS  TAHANLANGIT

242        BERMUDEZ, KRYSTAL ANGELICA  TOBIAS

243        BERNABE, CHARENE  CHANTENGCO

244        BERNADES, RUBEN JR  PE

245        BERNAL, JOMAR  AMPER

246        BERON, KARL GEFFEN  HUELGAS

247        BERSALES, LANCE ELEAZAR  TARIPE

248        BERTE, BENMAR  ALENTAJAN

249        BICOL, KLARIZMAIGNE  FETALVERO

251        BILOG, MARY BLESS  DAÑO

252        BITANG, KIM HAROLD  ALVAREZ

253        BITANGCOL, IVAN RENZ  AZARCON

254        BLANCO, ROSELLE  EROLES

255        BOCO, PAUL MICHAEL  CANILLO

256        BOJA, KENNETH DWIGHT  PUSTA

257        BOLADO, VIA MARYEN  DE CHAVEZ

258        BONDE, CARL JOSEPH  ANTONIO

259        BONGCALES, GIAN CARLO  MULO

260        BONIFACIO, MICHAEL VON  MARQUEZ

261        BORROMEO, PATRICIA  COMBS

262        BOTARDO, JOSH CONRAD  FERRER

263        BRIONES, CHELSEA MAE  ARAGON

264        BRIONES, DAN MICHAEL  ABRIOL SANTOS

265        BRITANIA, CHRISTOPHER  DE CASTRO

266        BRUAL, ARA JANE  VERGARA

267        BRUAL, ENRRIE MYKKHA  PAGDONSOLAN

268        BRUAL, KYLE JOHN  SANDOVAL

269        BRUCAL, GIAN PATRICK  ASILO

270        BRUCAL, LOVELY JOYCE  CASTILLO

271        BUALAN, JASON  CUNANAN

272        BUCASAS, CONVENAMOR JR  CASEM

273        BUENA, ROI BENEDICT  PEMPEÑO

274        BUENAVENTURA, JAZMIN  LAYUG

275        BUENAVIDES, JESON  ASWERO

276        BUENCILLO, RHOAN  MEDRANO

277        BULAN, CERILO JR  ECOT

278        BULYEGEW, GILBERT  QUINDOZA

279        BUNAG, PAUL JONATHAN  ISIDRO

280        BUNDAL, ALEJANDRO JR  MIBALO

281        BURGUITE, RAUL JR  LOBERANES

282        BUSCADO, RUBEN  MALABOSA

283        BUSTOS, JOSE III  PAMINTUAN

284        BUYCO, JAYVEE  CADION

285        BUZON, JOHN PAULO  TUTOR

286        CABANAYAN, CHRISTIAN FITZGERALD  TAYABAN

287        CABANELA, PRINCESS DIANE  ATIENZA

288        CABASAG, JAPHET  LUCAÑAS

289        CABIBE, ROSALITO JR  PINPIN

290        CABICO, ARJEDELYN  TALLEDO

291        CABIEDES, BINZ JOHN  ACUESTA

292        CABIGTING, LORDEL  ESCOBIDO

293        CABILES, GAIUS JAMES  DEMAPE

294        CABILES, MADELEINE  CANANEA

295        CABILITASAN, ABIGAIL GAE  ZABALA

296        CABRAL, ARVIN JOHN  SAGUN

297        CABRAL, JEREMIAH BENSON  AUSTRIA

298        CABUYAO, JONELL  ARRIBA

299        CACCAM, ALEXANDER  MAPINDAN

300        CADELIÑA, STEPHEN JAMES  QUIJANO

301        CAGAMPANG, ANGELI  BERBER

302        CAGAMPANG, JOEL  CAMBARIHAN

303        CAGUETE, KHRISTINE CYRIL  DELOS REYES

304        CAINGCOY, ROMULO JR  ABEJO

305        CAJAYON, JAY ALBERT  ATIENZA

306        CAJES, FITZGERALD  PELIGRO

307        CAJIGAS, MARIFE  INOC

308        CALAGO, JUNEL  ELECTION

309        CALAMBA, JASPER  SANO

310        CALAYEG, BENJIE FLOR  TAEZA

311        CALILUNG, CARL ANTHONY  DE LEON

312        CALIMBAHIN, PAUL MARTIN  ESCUETA

313        CALINAO, TRISIA MAE  DIPASUPIL

314        CALINGASAN, LYKA  PANOPIO

315        CALIZON, CHRISTIAN  QUINIO

316        CALO-OY, JEAN CLIENTH  SALDASAL

317        CALULOT, ASHIER DAVE  MARTINEZ

318        CAMEL, SOLAIM  ALISIDEC

319        CAMINO, JHON ALFIE  CAPALLA

320        CAMIOG, JOHN ARTHUR  ROMERO

321        CAMUNGAO, GIL JR  NOWAY

322        CANCINO, RAYMOND  BALUYOT

323        CAOILE, ELAINE  MANUEL

324        CAPILITAN, DANIELLE  FRIGILLANA

325        CAPIRAL, JUAN MIGUEL  ALBAY

326        CAPISTRANO, PHILIP JUNE  MANALO

327        CAPORAL, PRECIOUS  ACEBEDO

328        CARAIG, CARL KARLO  CASTOR

329        CARANDANG, KC  SAN BUENAVENTURA

330        CARASIG, JOHN MARK  NIEBRES

331        CARRANCEJA, MACRAINE JANH  CRUZ

332        CARTA, EVAN JOSHUA  DE LEON

333        CARUNGAY, CHAD  ALBIOR

334        CASA, JOHN LORD  SALAZAR

335        CASANOVA, JOHN MARK  ARENAS

336        CASTALONE, CHRISTIAN PAUL  MERCADO

337        CASTE, LOUIGI  QUIZON

338        CASTILLA, EMELIO  SALUMAG

339        CASTILLO, ARVIN GABRIEL  HINAGPIS

340        CASTILLO, CARL LOUIE  ZAPANTA

341        CASTILLO, CRISTINE  ENRIQUEZ

342        CASTILLO, JOHNLORD  PLATA

343        CASTILLO, REY ALLEN  DE LEON

344        CASTILLO, RONNIE  GALINO

345        CASTILLO, SHAYNE ROSELLE  CASTILLO

346        CASTOR, JENICA  AREVALO

347        CASTRO, CHRISTIAN DALE  BALAGTAS

348        CASTRO, DEXTER JOHN  CARIAS

349        CASTRO, EDEN MARK  MASING

350        CASTRO, MICHAEL JOEY  BUSA

351        CASTRO, VLADIMIR  RIVERA

352        CASULLA, WENDELL JUNE  LIMBACO

353        CATALUÑA, LEONELYN  YUSON

354        CAWAS, TERESITA  AVILA

355        CAÑAMO, JUMMEL  CUESTA

356        CELLO, BENJAMIN PEDRO  ILAGAN

357        CELORICO, JOHN MARTIN  PUNONGBAYAN

358        CEPILLO, IAN JAMES  LOPEZ

359        CERNA, RODERICK  ALVARADO

360        CHAN, JOHN ERICSON  CAMACHO

361        CHAVEZ, MARK RIAN  BRUCAL

362        CHIU, ADRIAN IVANN  YU

363        CHUA, JOHN MARVIL  ROQUE

364        CINCHES, MARGIE FE  SOLANA

365        CINCO, REEVE CORNELIUS  CATBAGAN

366        CLARABAL, ROBEMIE  DUMALAGAN

367        CLAVERIA, NIÑA CLAUDINE  ARAULLO

368        CLEMINO, KYLE  CALALO

369        COLUDO, NICO  TADENA

370        COMBIS, AIRA  CUNANAN

371        COMENDADOR, WARREN  CABUGUAS

372        COMIA, NIÑA LYKA  MARANAN

373        COMISARIO, DANIEL JR  ULANT

374        CONSTANTINO, KIRT JONATHAN  CAPARAS

375        CONTRERAS, JUSTYN GABRIEL  BULANHAGUI

376        CORDERO, KENNETH  CAMACHO

377        CORDIAL, MARA JHOY ABEGAIL  DABU

378        CORO, CORINNE  SAGUID

379        CORONA, ZAIREL JOYCE  MALLARI

380        CORPUZ, JERICHO  RIVERA

381        CORPUZ, KIER  BELLO

382        CORPUZ, MARY ASHLEIGHN  FABI

383        CORTAL, RENVIEL  ECO

384        CORTEZ, KEEN HARLEY  BAUTISTA

385        COSTACORTA, MARIA NOREENE  ALIBAN

386        COYAO, CARL RACSON  AGMALIW

387        CREER, ARGELYN JOY  MIJARES

388        CRUZ, BOBBY JR  CRUZ

389        CRUZ, CHRISTIAN JOHANN  OBISPO

390        CRUZ, DAVE JORDAN  SOTTO

391        CRUZ, JOHN LUKE  MAILOM

392        CRUZ, NATHANIEL  VELASCO

393        CRUZADA, EUOJ CARL  BANOCNOC

394        CRUZAT, MA DANICA  REAL

395        CRUZEM, KAY ANN  BARTE

396        CUENCO, EMMANUEL  BERNABE

397        CUNANAN, KIMBERLY FAYE  CARREON

398        CURAJE, HAROLD KENNETH  ACOP

399        CUSTODIO, MARIA DIONELIZ MAE  BLANCO

400        CUTARAN, RENNEL MAE  GRACIANO

401        CUTILLAR, CHAZEL  MAMIAN

402        CUYA, MA CARMELA  MARQUEZ

403        DABU, REINELL  DE GUIA

404        DACANAY, JOLINA  OGOC

405        DACERA, JEROME  MANGCAO

406        DACUMOS, JHOEY ANNE ZACHTRIX  PEREZ

407        DACUNO, JERICO  DIANELA

408        DADO, MICO LORENZO  LUCERO

409        DAGUYO, LESTER DAVE  CABILLON

410        DALAG, LEA LYN  CACA

411        DALANGIN, AIRA DENIELLE  GOMEZ

412        DALANGIN, DANIEL  NARVADEZ

413        DALANGIN, JIMUEL  VEYRA

414        DALANGIN, MB JOHN ROI  MANALO

415        DALISAY, LIAN MELVIN  CALIMPONG

416        DALUGDUGAN, ARNOLD ANDREWRICK  VILLAGOMEZ

417        DAMAYO, MELVIN  TANEO

418        DANCEL, JAYSON  AGUINALDO

419        DANGARAN, CHRISTIAN  COSTALES

420        DARBIN, CEDRIC DAVE  VIDAD

421        DARO, ALEX JASON  MOLINA

422        DASTAS, LEODYNELL  SALE

423        DATO, STELLA MARIZ  CASTROVERDE

424        DATUL, RHEAN  VELEZ

425        DE ALVA, JOHN LLOYD  GARCIA

426        DE ASIS, CARLO  PODEROSO

427        DE ASIS, CHARLOU  DEL ROSARIO

428        DE ASIS, CHRISTIAN  TAGALOG

429        DE CASTRO, CLARK ANDREW  BALBA

430        DE CASTRO, HANNAH LYRA  ZARASPE

431        DE CASTRO, JAN RICK  DE JESUS

432        DE CASTRO, RALP WARREN  LEGASPI

433        DE CASTRO, ROME VINCENT  MENDOZA

434        DE CHAVEZ, GABRIEL NOEL  BANDILLA

435        DE GUZMAN, IONE  PREDILLA

436        DE GUZMAN, JOVENAL  DELGADO

437        DE GUZMAN, LOVELY  CONTI

438        DE GUZMAN, MA THALIA NICOLE  CABRERA

439        DE GUZMAN, MARK JOVELLE  LAGUNZAD

440        DE LA CRUZ, MARLO  LINGON

441        DE LA TORRE, WINSTON HANES  RECEBIDO

442        DE LEON, AXCEL  SARILI

443        DE LEON, CARLO JAMES  BONITA

444        DE LEON, JOHN ADRIAN  IBARRAT

445        DE LEON, JONAS JAY  HERNANDO

446        DE LEON, ROUIE CARLO  GABIETA

447        DE LOS REYES, GLEYZIEBHEL  ARROYO

448        DE LOS SANTOS, BABE NATHANIEL  SIBUGAN

449        DE LOS SANTOS, KENNETH  NUDALO

450        DE OCAMPO, JAN SEATIEL  BAMBO

451        DE OTOY, NICOLE  ALBERTO

452        DE SAGUN, MARCELO III  OWEBAR

453        DE SILVA, JEAN REZEL  PALMONES

454        DE VERA, JHON ALEXIS  AMAC

455        DE VILLA, MARK JOEY  ABEL

456        DEBAJO, JERSON  JUANICO

457        DEIPARINE, JERICKO  VILLARIN

458        DEL MONTE, JOHN JEFFERSON  BUENAVISTA

459        DEL ROSARIO, KENNETH LOUIS  GABAY

460        DEL ROSARIO, RENZ LUI  BELTRAN

461        DELA CERNA, JOHN RAY  DELICA

462        DELA CRUZ, EZEKIEL  SIMPLE

463        DELA CRUZ, EZZAR  GUERRERO

464        DELA CRUZ, JUSTINE PAOLO  PALAD

465        DELA CRUZ, MC ILWAINE  ROSIT

466        DELA CRUZ, RAFAEL JOHN  ABANDO

467        DELA CRUZ, RANDY  LACAP

468        DELA TORRE, ARIS JAY  CALANDAY

469        DELANTAR, EDWARD ALLAN  DIMAYUGA

470        DELANTAR, NIGEL HELDRICK  VILLANIA

471        DELEN, NINETH

472        DELOCADO, OSMUND JOHN  GARCIA

473        DELOS REYES, RHOD KEVIN  NAORBE

474        DELOS SANTOS, EZEKIEL  ALVIAR

475        DELOS SANTOS, RONNIE  BARANGAN

476        DELUTA, MARY JOY  GABUT

477        DEMERIN, JEAN  MAGSIPOC

478        DENDIEGO, JOSHUA  ANGELES

479        DEQUITO, IAN  SULDAO

480        DESEMBRANA, DARWIN  LASALA

481        DETERA, SARAH  PACCIAL

482        DIAZ, ANGELO PAOLO  BELEN

483        DIAZ, ANTHONY  BEROS

484        DIAZ, MARC ANGELOU  MORALES

485        DIESTA, JOHN MICHAEL  BOCO

486        DIGAUM, JYSIL

487        DIGNO, MARK ANGELO

488        DILAG, CHRISTIANNE  ABASOLO

489        DILAY, JERIKA  RAMOS

490        DIMAANO, JESSIE  BARTE

491        DIMATULAC, MARK ANGELO  CUBILLAS

492        DIMAUNAHAN, EMHER JAN  BALMES

493        DINGLASAN, DANIEL  VILLAMOR

494        DINGLASAN, IVY BLESSIE  SILANG

495        DINGLASAN, KIM RYAN  HERNANDEZ

496        DIZON, JUHNNIEL  VINCULADO

497        DOLLERA, EDIZON  MANANGUITE

498        DOLORES, JOHN ADRIAN  JINANG

499        DOMASIN, WILLIAM DAVE  HERMINADO

500        DOMINGO, LORAINE  DE JESUS

501        DOMINO, JOSHUA  DESCALSOTE

502        DU, JUL IVID  RABE

503        DUAZO, LUIS MIGUEL  BADILLO

504        DULATRE, JEROME AR-JAY  DELA PEÑA

505        DUMA, BRAD LERRY  SALVADOR

506        DUMAGUIT, DAN-ART HENSLEY  ORILLANEDA

507        DY, HANS XAVIER  PAREDES

508        DYOGI, JOAQUIM  LUTERO

509        EBREO, JAN MIKKO  FLORES

510        ECHIVERRI, MARY ROSE  BONGCALES

511        EDUSADA, AREN JAN AYNRAND  NAVARRO

512        EGAGAMAO, EDWIN  PUSTA

513        EGUITA, CAMILLE  DE SAGUN

514        ELAN, VINCENT JAKE  AMORA

515        ELOJA, WYNZYL ALBIEN  BATA

516        ELONA, MARC CHRISTIAN  PISANO

517        EMBOLTURA, JAMES ROY  VILLAR

518        EMPLEO, VINCENT HARVEY  CHAN

519        ENCISO, DEXTER  GAUDIA

520        ENERIO, DEO JOSEPH  LUMBAR

521        ENRIQUEZ, ANGEL MARGARETTE  CASTILLO

522        ENRIQUEZ, ELJAY ANTHONY  FRANCISCO

523        ENRIQUEZ, FIDEL  MANALOTO

524        ENRIQUEZ, JHOANE CAMILLE  PASUMBAL

525        ENTUNA, DONALD  ESCARO

526        ERAES, MARY JOY  ALVA

527        ERAYA, JEZREEL DAVE  BAYONA

528        ERINCO, IAN KARL  OFIANA

529        ERZANDO, ONRICO JR  ALMEYDA

530        ESBRA, JUSTIN AUDRIE  CABANATAN

531        ESCALA, JOHN FELIX  EDICTO

532        ESCALER, SETH VISMARCK  CASTRO

533        ESCALONA, GIO PAULO ERNEST  ESPINA

534        ESCALORA, JASON  ENORME

535        ESCO, ROWENALIZA  ENRIQUE

536        ESCOBIA, JUNIE

537        ESCOLANO, DANREV MART  DAGANATO

538        ESGUERRA, ANDREI  ABO

539        ESGUERRA, JANELLE ANN  EDQUIBA

540        ESPERANCILLA, RIZALINE  NICDAO

541        ESPINA, NEIL PATRICK  RICAPLAZA

542        ESPINO, DON PHILIP  VALDEZ

543        ESPINOSA, JUN FLOYD  GUCELA

544        ESPIRITU, KENT JAZREEL  LATAG

545        ESPRA, MARLON  MANATAD

546        ESTOQUE, DEYN EDRIEL  OIDEM

547        ETURMA, SEAN BRYANT  GALANG

548        EUSEBIO, JOHN MORRIS  SAMSON

549        EVALLE, LESTER JOSEPH  ESPIRITU

550        EVARISTO, CACIUS CLAY  DAGARAG

551        FABRICANTE, TRINNA  CLAVICILLAS

552        FAGAR, MARK PATRICK  MACAAMBAC

553        FAJARDO, JEUS CHRISTIAN  PIMENTEL

554        FAJARDO, JOHN MELVIN  NIEVES

555        FANTONIAL, BHONG  LANIT

556        FERNANDEZ, BEN JOSHUA  SALVADOR

557        FERNANDEZ, JAMES RAY  LIBOSADA

558        FERNANDEZ, KINGLEE  SANCHEZ

559        FERNANDEZ, YRAM KIRBY  FESTIN

560        FERNANDO, MARK ALAINE  BUSI

561        FEROLINO, ROBERTSON  DANGALAN

562        FERRER, DERICK  ROSARIO

563        FERRER, WILMER  ASENJO

564        FIDER, JOHN IVAN  REYES

565        FIGUERREZ, LLOYD ARIES  FARILLAS

566        FLORANO, ANGEL  BALDOSTAMO

567        FLORES, ARVIN CHRISTIAN  SANTICRUZ

568        FLORES, CHRISTIAN  ALBUEN

569        FLORES, JHUNKING  LIM

570        FLORES, JOHN ERICK  PESIGAN

571        FLORES, LEE JAE  AGRADE

572        FLORIDA, JESREEL ANGELO  ANGNGASING

573        FRAGATA, RJUAE  SANTOS

574        FRIAS, EDSEL JAMES  PA-AS

575        FUENTES, MARNE  PAJARES

576        FURTO, CHERRYLYN  CENET

577        GABAYNO, VALERY  ATO

578        GACO, REYGIENALD  PAL

579        GAGATE, JOHN WARREN  TURALBA

580        GAJISAN, JOHN JOHN  DERIT

581        GALAGALA, IAN JADE  LEGARIO

582        GALAM, JANINE  MADRIAGA

583        GALDORES, ALVIN JAY  MAZA

584        GALLANO, ANGIE  ALEJANDRO

585        GALLARDO, ERLICH PAUL  ABIAR

586        GALLEROS, TIM JONE  HOMICILLO

587        GALLETO, HENRY JAMES  HENRY

588        GALON, VAN BREXEL  CAMACHO

589        GALVE, ELVHIN  RANOCO

590        GAMO, PAULO ANGELO  VIRREY

591        GANNOD, RADO ZADHIREE  NICOLAS

592        GAPOL, JUNE ANGELIE  GAAS

593        GARBIN, JEANETTE  EBORA

594        GARCIA, EIDREN  DELA CRUZ

595        GARCIA, JHERSON RENZO  DAGUAY

596        GARCIA, JOSEPH DEUS PAUL  OLIQUIANO

597        GARCIA, KYLE ADRIAN  SILAO

598        GARCIA, RANDEL  DE LEON

599        GARCIA, VINCE NEIL  ARIEM

600        GARLANDO, CARL  BALAIS                  

 

 

 

601        GASPAR, RONIEL JAMES  ALCANTARA

602        GASTARDO, BRETT JASPER  INTAL

603        GATA, MARK JAY  BURDAS

604        GATAWA, BRIGETTE  DEWEY

605        GATUMBATO, JOSHUA  AGOT

606        GATUS, JERICO NIÑO  LEYNES

607        GAUCO, IAM  BESINGA

608        GAUDICOS, EARL JOSHUA  JALA

609        GAYOSO, REM CHRISTIAN  ARGUELLES

610        GELILANG, JOSHUA  MILLADO

611        GELVORIA, CARL LETNER  TIZON

612        GEMENTIZA, RIMER CRISTIAN  AGBAY

613        GEMPIS, BONIFACIO JR  CABITANA

614        GEPEGA, JOSE ALMER  ALIVIO

615        GERON, PRINCESS KATHLEEN  GARCIA

616        GIBE, KYLE ERICK  CABANERO

617        GIDO, FRANCIS LOUIS  RICAHUERTA

618        GIDUCOS, MARK GIL  AÑOS

619        GIGANTE, JOHN MICHAEL  CRUZ

620        GIGANTO, MARK KIRBY  CAÑETE

621        GO, VINCENT RALPH  PUERTULLANO

622        GOC-ONG, VINCERAY CHRISTIAN  LECHADORES

623        GOCHUICO, ANTON REMIGIO AUGUSTO  SEGUROLA

624        GODEZ, NOREEN JOYCE  BOOL

625        GOMEZ, JIMSON  ZAPANTA

626        GONDA, RANEL JOHN  ESCLAMADO

627        GONZAGA, JAYSON  PAÑA

628        GONZALBO, AHLAN  BIBAL

629        GONZALES, EARL JANN  TAGO-ON

630        GONZALES, KRISTINE ANGELA  VASQUEZ

631        GONZALES, LARYL  MEJICA

632        GONZALES, MAERVINCE  ADVINCULA

633        GONZALES, MICHAEL JOHN

634        GONZALEZ, GABRIEL ANTONIO  CRISOSTOMO

635        GRAFANE, BERNIE  MOSO

636        GREGORIO, NOEL JR  BRIZO

637        GRINIO, RALPH RANIEL  TAN

638        GUADALUPE, DOMINIQUE  MOLINA

639        GUARDALUPE, BRYANT JUSTIN  TALLEDO

640        GUARDIAN, ANGELO KENT  EDILLOR

641        GUARIN, GLEMAR  OJENDRAS

642        GUCE, JOHN KARL IAN  PANGANIBAN

643        GUEVARRA, JOSHUA  MENDOZA

644        GUEVARRA, MICHAEL JUDE  JALANDO-ON

645        GUICO, PAUL MAYNARD  VALENZUELA

646        GUILJON, JERRY MAY  YAP

647        GUIMBAOLIBOT, TYRON  CABIDOG

648        GUINTO, NATHANIEL  SACDALAN

649        GUIWAN, JAKE  DETECIO

650        GULLE, DASCA NEIL  LUNGUB

651        GUNDRAN, JULIUS EZRA  MACASAET

652        GUTIERREZ, JOHN MICHAEL  SECLON

653        GUTIERREZ, JOHN PATRICK  VOLUNTAD

654        GUZMAN, JOHN PAUL  IWAYAN

655        HABADAN, CHRISTINE  MAMITES

656        HAYASE, YOSHIHIRO  FRANCISCO

657        HERNANDEZ, ALYSSA LAURICE  BALMES

658        HERNANDEZ, DERICK  REMOS

659        HERNANDEZ, JASPER  RAMOS

660        HERNANDEZ, JOHN LOUISE  SWIN

661        HERNANDEZ, KIMBERLY  AYQUE

662        HERNANDO, MARIELLA MERIZ  BANTAY

663        HERRERA, NICOLE ANN  CARO

664        HIDALGO, MA KATHRINA THERESE  EVANGELISTA

665        HILARIO, ARTH JAY  RODEROS

666        HIWATIG, ERWIN  RUBIA

667        HUAGON, JESSABEL  PUMIHIC

668        HUDIEREZ, ISAGANI  ESPAÑOLA

669        HULIGANGA, ADELINO  MORALES

670        IBAÑEZ, JAY R  GERONA

671        IBE, JAPHETH  PABELLO

672        IGLE, JOHN PATRICK  ROXAS

673        IGLESIA, ALDRIN  COMPETENTE

674        IGOT, NEECO ADRIENN  RIMANDO

675        ILAGAN, JOAN  ALBANIA

676        ILAO, ELSON  DESAGUN

677        ILAO, JOHN PAUL  TABORA

678        ILISAN, HARDIE JALNED  MAHINAY

679        ILUSTRE, KLYNT  DALANGIN

680        INOC, ANN MARI  MANGUBAT

681        INOCENCIO, NIÑO PAULO  SANTIAGO

682        INOCENCIO, RENZ IVAN  DELA CRUZ

683        IPILI, ARIEL  TAGALOG

684        ISAAC, JAN MICHAEL  CAVA

685        ISIP, ADRIAN  ABUAN

686        ISLA, CLEMM ISABELLE  ADARLO

687        IZON, ARGIENEL  ALMEDA

688        JACOB, EM CARLO  VILLANUEVA

689        JAGUNOS, JOHN RENZ  MISTULA

690        JAPON, JERSSIE YHEN  SAMARANOS

691        JARABELO, JEMELYN  DELOS SANTOS

692        JASA, THRISTAN  BALITAAN

693        JASMIN, IAN JOHN  BATION

694        JAVATE, JOHN MARTIN  ESGUERRA

695        JAVIER, ROLAND ISAACH  CRUZ

696        JAVIER, RYAN ANGELO  CRUZ

697        JIANDANI, DARRYL SHAINE  SERAFIN

698        JIMENEZ, JHINNEZ JOURNER  MENESES

699        JIMENEZ, KRISHIA MAE  MACALINAO

700        JIMENEZ, ROBERT JOHN  DELA PEÑA

701        JOGNO, RENZO  MONGIS

702        JOSUE, JOSEPH PAULO  DINGLASAN

703        JOVERO, JOHN REY  ARTUZ

704        JUAT, STEPHANIE NICOLE ANNE  CHUA

705        JUELE, YVES ARRYL  CALICA

706        JULATON, DIETHER RAY  BADUA

707        JUNIO, JONATHAN

708        JUNTAR, JOVEN  FRIGILLANA

709        JUNTILLA, JOSHUA FELIX  CORPUZ

710        JURADA, GRANT IAN  YURTOLA

711        JURIAL, LEO  HILARIO

712        KALAW, ALDYN KLENT  NAVEA

713        KAM, JOHN CHUN YIN  LASTIMOSO

714        KAPINA, CHERBEDIN  ALMORFE

715        KIMAYONG, YVON ADRIAN  ANUDON

716        LA ROSA, JOAN  VIRREY

717        LABAGUIS, JOHN JAIRO  VELASCO

718        LABAGUIS, MARK BRYAN  MABOLO

719        LABATETE, JOHN RAYMOND  MAZON

720        LABAY, RHON IVAN  ZULUETA

721        LACASANDILE, LLOYD  BARROS

722        LACTAOEN, RODOLF ROLAND  VALEROS

723        LADE, PAUL ANGELO ALEXIS  ADAYA

724        LAGDAMEO, ANTHONY  CORTADO

725        LAGUE, DECEE JEAN  HARIAN

726        LAGUISMA, JERICHO  HERNANDEZ

727        LAGUMBAY, PAUL JOSEPH  CAÑETE

728        LAGUTIN, KRISTOPHER RALPH  MARQUEZ

729        LAHAYLAHAY, MARVIN  SINANGOTE

730        LAKE, JOVEL JAMES  CANDANO

731        LAKI, EDRIAN  PAMINTUAN

732        LANOT, AUBREY  MUHI

733        LANTICAN, GENREV  ABALOS

734        LANUZA, CHRISTIAN MARTIN  BONZO

735        LAOLAO, CHRISTIAN DAVE  DAPAR

736        LARAYA, GIAN LORENZO  MANGUBAT

737        LARDIZABAL, FRIXIE ANN  BARRIETA

738        LARGA, FREDDIE  LAURESTA

739        LAROZA, KIM BRYAN  GERANCE

740        LASEN, RYAN  SALLATIC

741        LASPOÑA, CLIENT VERGEL  PIALAGO

742        LAULITA, JONABEL APRIL  SERMONET

743        LAURENCIANO, MARY NILL  SINGSON

744        LAURENTE, REYMARK  BOFILL

745        LAURESTA, JOSEPH BRIAN  DE LA CRUZ

746        LAZARTE, CHERRY JANE  GALIZA

747        LAZARTE, EZEKIEL  BANAL

748        LAZONA, KIA ROSE  DOLLISON

749        LEDAMA, MICHAEL JOHN  LILOAN

750        LEE, KEANU RAY  SEDENTARIO

751        LEGASPI, CLARA TERESA  TEODORO

752        LEGO, JOHN MICHAEL CHRISTIAN  PUNZAL

753        LEONARDO, EARL STANLEY  BALIWAG

754        LEONG, ROSENIE MAY  NACIONALES

755        LERIO, MICHAEL JOSEPH  LARONG

756        LERON, KIMBERLY  BANUA

757        LEYNES, MARY ROSE  ATIENZA

758        LIBED, WILLIAM JR  ORDOÑO

759        LIBRADA, JOEL JR  TOPIA

760        LIBUMFACIL, JAMES  BUBULI

761        LIM, CLINTON  ESPIRITU

762        LIM, JOHN CHRISTIAN  ALIOLA

763        LIMBO, JOHN GABRIEL  BELELA

764        LIMBONA, ASLANIE  SAMOA

765        LIMOSINERO, IVERSON  PINPIN

766        LLAGAS, IMMANUEL CONREY  VILLAMOR

767        LLAMADO, JAN MICHAEL  ADAD

768        LLAMOSO, MARK JOSHUA  TITAN

769        LONTOC, MARCIAL  MARASIGAN

770        LOPEZ, EMMANUELLE  SASALUYA

771        LOPEZ, JOHN JOSEPH  MENDOZA

772        LORZANO, PATRICK  LAYLO

773        LUAYON, CHARLYN  RUFIN

774        LUBUGUIN, JAN DERICK  SACLUTI

775        LUCE, ANTOINE ALBERT  PEREZ

776        LUMBRES, RAFAEL  MELANIO

777        LUYAO, ED MICHAEL  ALONTAGA

778        MABANA, RIGS  QUINTO

779        MACALINAO, HAROLD  MERCADO

780        MACALINCAG, MICHAELA MARIZ  MANALO

781        MACALINTAL, ADRIAN  PASIA

782        MACAPAAR, JAMAR  HADJI OMAR

783        MACAPOBRE, MARBY  OTADOY

784        MACARAIG, DIANE MAE  QUEROZ

785        MACARAIG, JAY AR  BELEGAL

786        MACATAMPO, RASHIED  MUDAG

787        MACATIGBAC, JESSABEL  CAAG

788        MACAUBA, VINCENT  FLORES

789        MADAMO, CRYSTAL JOY

790        MADERAZO, JOSHUA

791        MADID, NORODIN  BONGCAYAO

792        MADOLID, MARK JOSEPH  ARIZALA

793        MAGAT, DAWN IRISH  VASALLO

794        MAGLINTE, JUDITH  REBUYAS

795        MAGNAYE, JAIZEL MHAY  GUPIT

796        MAGNAYE, JOHN KEVIN  BANCORO

797        MAGPANTAY, ETHEL IVY  ROBLES

798        MAGPANTAY, MICHAEL VINCENT  ATIENZA

799        MAGPANTAY, RICSON  REAL

800        MAGSALIN, MIKAELLA CLARIZE  ENGUERRA

801        MAGSINO, JORGE ALLEN  CORDERO

802        MAGTIBAY, JOHNDOLF ISAGANI  BEJER

803        MAGTIBAY, RODEL  PEREZ

804        MALABANAN, JOHN ALTON  TAPAN

805        MALABANAN, MARK JASON  LADERAS

806        MALABUYOC, LEAN ERNEST  GUERRERO

807        MALAGAYO, JOHN MARK  CANAYON

808        MALDA, JEROME  VILBAR

809        MALLARI, MICAH AILA  SULTAN

810        MALLARI, SEAN KARL  GUZMAN

811        MALLORCA, JERRICKSON  TURING

812        MAMADEZ, RAYMUNDO JR  VEÑEGAS

813        MANALILI, RACHEL JOY  SUGABO

814        MANALO, CRYSTALLE MAE  MALONZO

815        MANALO, ELLAINE  TALAIN

816        MANALO, MARK GIL  CAPILI

817        MANALO, RAFAEL ALEXIS  VILLALOBOS

818        MANALON, MARGIENETTE  HERNANDEZ

819        MANAN, MOHAMMAD FAIZ  OSOP

820        MANANGO, DAYLE  SALONGA

821        MANAO, MARLON  ALMADRONES

822        MANCENIDO, RUSSEL RENE  CRISTOBAL

823        MANDAIYAS, SAGANI  SALILING

824        MANGAYAO, HANIMA  MARUHOM

825        MANGINO, CHRISTIAN JASON  TABUCOL

826        MANIBONG, CHRISHEL  BADUA

827        MANIEGO, JAYSON  MAGO

828        MANLANGIT, JERALD  BAGAYO

829        MANLANGIT, KHESIYA MAE  CALIMBAS

830        MANULAT, ADHONE  MOJADO

831        MANULAT, MAILES  NGUJO

832        MANULAT, RODRIGO JR  GACAYAN

833        MANZANILLA, JANEIL CHRISTIAN  DIMAUNAHAN

834        MANZANO, CHRISTIAN JAMES  RAVELO

835        MAQUIDDANG, HAROLD  DE ROXAS

836        MARALIT, JHON ELESEO  MACALOS

837        MARALIT, KRISTIAN KIEN  MACATANGAY

838        MARAMARA, DONALD  SALANGUIT

839        MARANAN, SHINJHUN  MANALO

840        MARASIGAN, CARL BERNARD  VILLAR

841        MARASIGAN, CARLOS ANTONIO  AYALA

842        MARASIGAN, EJAY  PAPIO

843        MARASIGAN, LEMUEL  AMADA

844        MARCELINO, KRISTIAN NEIL  ABOY

845        MARIANO, EFRAIM  CABALI

846        MARIKIT, JOLAND

847        MARIQUINA, JOMARIE  GALAROSA

848        MARQUEZ, JAMAILA  ROGEL

849        MARQUEZ, JARED ROMNEY  HIDALGO

850        MARQUEZ, JERAM  CANTA

851        MARRERO, ARTEMIO TIMMY III  PANIS

852        MARTINEZ, ALVIN JAMES  AVILLANOZA

853        MARTINEZ, LORENZO MIGUEL  REYES

854        MARTONIA, KIESHEEN MAY  SANTIAGO

855        MASELLONES, MARK VINCENT  NADAL

856        MASONG, RICHARD  FUENTES

857        MATANGUIHAN, DUSTIN EMILL  ONA

858        MATERIANO, JOHN LOUIE  DE ASIS

859        MATIAS, IVAN ERICK  LARGADO

860        MATIAS, KENNARD  LABIAGA

861        MATIBAG, IAN  MANALO

862        MATUGAS, CHARMIE  BASUBAS

863        MAUHAY, RENZYLL  MARAMOT

864        MAÑIBO, MHARVIN  AÑONUEVO

865        MAÑIBO, MICHAEL VINCENT  ABU

866        MEA, JANE MAY  MALABANAN

867        MEDRANO, JOKO  AGITO

868        MEDRANO, MARK LUSTER  CILLO

869        MEJARITO, JEFF  RIGODON

870        MEJIA, JASON  ESCALANTE

871        MELASA, MICHAEL BENSON  CAPITON

872        MENDOZA, BIA JEAN  FRANCISCO

873        MENDOZA, JAKE  PIASAN

874        MENDOZA, JEFF NOAH  FAJARDO

875        MENDOZA, JOHN EMMANUEL  PALICPIC

876        MENDOZA, MIA RODA  ABACA

877        MENDOZA, MICHELLE-ANN  ADEVA

878        MENDOZA, RICHARD  ORETA

879        MENDOZA, ROSELYN  LUCIO

880        MENDOZA, TRINA  MENDOZA

881        MENESES, MARK DANIEL  EIJANSANTOS

882        MERAFUENTES, ANDREW  CABEROS

883        MERCADO, BRYAN  VICO

884        MERCADO, MARVIN  CUNANAN

885        MERONES, ROCELLE  LAROBIS

886        METIN, HOMER  LABOG

887        MEÑEZ, JARRELL JAY  MACARAIG

888        MIMAY, JOHN SEBASTIAN  LIBUT

889        MINTROZA, ORLEY  PALACIO

890        MIRALPEZ, DANIEL NIKO  GREGORIO

891        MIRANDA, TRISTAN MOSES  ALVAREZ

892        MISSION, RENZO JULIUS  DEL ROSARIO

893        MOHAMMAD, ABDELAZIM  SOON

894        MOHAMMAD-FAIZ, SALMAN  DOMALUG

895        MOLATO, FERNANDO JR  ACERO

896        MOLIJON, KEITH DON  REBLANDO

897        MONARES, ARMAND  NOQUILLA

898        MONCHEZ, CLARA JEAN  JOSON

899        MONDERO, BRYAN  POYAOAN

900        MONIDO, ALVIN PAT  CASABUENA

901        MONOY, VAN RANDOLPH  YSALINA

902        MONTEROLA, KAREN  RAAGAS

903        MORALES, JERON  CABALLERO

904        MORALES, JOANA KRIS

905        MORALES, NOVIE JAY  ADALEM

906        MUNDAS, VINCE ALMOND  ALEGRE

907        MURCIA, JAN CARLO  DELA TORRE

908        MUTIA, DAVE  SOTERIO

909        NABLE, RUDOLPH AMCHINVES  FAURILLO

910        NACU, DENNIS  VICENTE

911        NAGAC, MC JHONEAL  FUENTES

912        NAKILA, JOHN GILBERT  GONZALES

913        NAMBAYAN, ALDWIN  SINUHIN

914        NANGAN, ALVIN  GENITO

915        NANO, DIEGO  QUINIKITO

916        NATY, PAOLO MIGUEL  PARABOT

917        NAVAL, ELLYNER JULIUS  SULARTE

918        NAVAREZ, LORIZEL  HERRERA

919        NAVARRO, MA CHERYL SAN  ORBASE

920        NAVARRO, SHANN ETHAN TROY  SANOY

921        NAVATA, MACH AIRON  CARLOS

922        NAVEA, RON ALLAN  ROXAS

923        NAVIDAD, JUDE MICHAEL ARIS  UNABIA

924        NEBRE, BILLY JOHN  PLAMENCO

925        NEGRE, DAN ANTHONY  MABELIN

926        NENGASCA, MARK LORENZ  NEPOMUCENO

927        NGUHO, APRIL IVY  DURAN

928        NICANOR, CHRISTIAN ROME  SUMAIT

929        NIEVES, JOJO  LAWAS

930        NIIKURA, UMI  ARREGLADO

931        NITOLLAMA, RANDY  MADARCOS

932        NITURA, ALDREN  MABINI

933        NOQUIAO, CLYDE PAUL  ARREGLO

934        NUFABLE, KENT RONALD  DELEÑA

935        OASIN, JAMES CHRISTIAN  SANTOS

936        OCHIA, MAURITIUS ALLISON  GOMEZ

937        OCOPIO, RIEL RUSSELL  NEGRU

938        OCSEBIO, AMPERIO JR  QUIBAL

939        OCTOBRE, ROGEN REX  ORTEGA

940        OCTUBRE, AUREA CELINNA  AZAGRA

941        ODOÑO, JOHN DUSTIN  MORALES

942        OLA, JAYSON  NISPEROS

943        OLAYVAR, JOHN ANGELO  CRUZ

944        OLEDAN, RENANTE  GARRATA

945        OLIVARES, REINZELLE RANDOLF  MAZON

946        OLMOGUEZ, JOULE KELVIN  DEJARO

947        OMANDAM, WAYNE  ÑUNEZ

948        OMEGA, MIKO JOSHUA  AYA-AY

949        OMILLO, JOHN JEMUEL  DADOR

950        ONDA, RUFFY  QUIMADA

951        ORACION, ERICK MATTHEW  MORALES

952        ORACION, GLENSON  DUHIG

953        ORDANIEL, FERNS EDMAR  ALMERO

954        ORDEN, JAPHET  CASTAÑEDA

955        ORNEDO, DONY ANGELO  CORPUZ

956        OROBIA, THEA FAYE  ORIO

957        OROT, ADRIAN  ABALOS

958        OROZCO, NOLASCO JR  BACHINI

959        ORQUIN, REEVA  AYONG

960        ORTIZ, ROMEO BENEDICT  MACALALAD

961        OSORIO, RENZY  CEBUJANO

962        OYAO, ANDRE YASHIN  GUBA

963        PABLO, KURT LUIGI  CASINABE

964        PACALDO, MARK ANTHONY  SARONG

965        PACIS, NEAL JANUS  RAQUINIO

966        PACTORES, GARRET OLIVER  REDILLAS

967        PADAWAN, JHOAN  TABUYO

968        PADAYHAG, JOHN BREGGIE

969        PADILLA, ARVIN JAN  GUANSING

970        PADILLA, CRISUS JOHN  FADERANGA

971        PADUA, DARWIN  DOMINGO

972        PAGCALIWANGAN, VINZE GULLIT  RAMOS

973        PAINGANAN, VIRGILIO JR  SARAD

974        PALAGTIW, JOMARI  CABCABAN

975        PALANCA, ERIC JOSEPH  VILLAFLOR

976        PALARCA, JERRY  ULNAGAN

977        PALER, RAY ANDREW  BOHOL

978        PALMAERA, CARLO JAY  BUSAYONG

979        PALMANI, KRISHIAN  QUIMPO

980        PAMA, JAMMEL ANN  DINGLASAN

981        PAMITTAN, JOHN CHRISTOPHER  ALCANTARA

982        PAMONAG, KENT JOHN  DAGPIN

983        PAMULO, CHRISTIAN  PERALTA

984        PANDOSEN, HEZEKIAH  TALIWAN

985        PANGANIBAN, ROWELLYN MAE  DALANGIN

986        PANGILINAN, PRINCESS SARAH  MUNGCAL

987        PANLILIO, IVON KIER  PAGUINTO

988        PANOPIO, JOYCE ANN  MAURO

989        PANOPIO, JUSTINE MAE  ATELAREZ

990        PANSIT, RALPH LOUISSE  CERVANTES

991        PAO, JEANETTE  CODILLA

992        PAPAYA, HAROLD JAY  IWAY

993        PAQUINOL, JAN JAIME  ESTIMERA

994        PARADO, GILBERT JR  QUINACMAN

995        PARAGAS, EPHRAIM JOHN  ESTUYE

996        PARAN, JEFFERD  LEON

997        PARDILLO, KERYL  NACARIO

998        PAREDES, MICHAEL DANIEL  TORRES

999        PARTOSAN, DANILO JR  MENDEZ

1000        PASAOL, FRANCEL JAY  CRISPINO

1001        PASCUAL, JAN EURIKH LOU  ELLORZA

1002        PASION, JUNEL  SERRANO

1003        PASQUIL, JOHN PAUL  REYES

1004        PASQUIL, MICHELLE YVONE  JUGALBOT

1005        PASTRANA, CHRISTIAN MOISES  PANGILINAN

1006        PASTRANA, KENT IRVIN  AUSTRIA

1007        PATIEREZ, JUNY  GERALDIZO

1008        PATILUNA, MENJUH  DITAN

1009        PAYAO, JOHN NERIE  LAYA

1010        PAZ, JAN GABRIELSON  CUSTODIO

1011        PEDROCHE, GERALD  LAZO

1012        PELAYO, MICHAEL EMERSON  BISNAR

1013        PELIÑO, GUILLERMO JR  ODRON

1014        PENIX, DARWIN JHOE  SANTIAGO

1015        PENUELA, NATHANIEL  CANTIL

1016        PEPITO, NIÑO JAMES  MONEVA

1017        PERALTA, TRINA  AGUAS

1018        PERALTA, VINA ROSE  SADIA

1019        PERANDOS, JOHN JACOB  CORPEZ

1020        PERESORES, JAY  FILLIAR

1021        PEREZ, ALDRIN  CONGCONG

1022        PEREZ, ALJON REAGAN  LIWANAG

1023        PEREZ, ALYSSA JOSELLE  VILLAMOR

1024        PEREZ, ARVIN JUN  ODESTE

1025        PEREZ, DARWIN RALPH  RASONABLE

1026        PEREZ, JEREMY  ODARBE

1027        PEREZ, JESSIE  BENGUA

1028        PEREZ, JUDY PAULA  AVILES

1029        PEREZ, JUN  RAMOS

1030        PEREZ, TERRENCE RANDEL  GAMBOA

1031        PERNIA, MACKENLY  ANTONINO

1032        PETATE, LHOYD  MAGPANTAY

1033        PEÑASCOSAS, JAN JOBETH  PERALTA

1034        PICCIO, NUR AVRAM  BACTAD

1035        PIDO, REYMARK  MATA

1036        PILAPIL, RALPH JUN  GANOHAY

1037        PIMENTEL, JOHN LOUIE  DOMINGO

1038        PIMENTEL, LOVELY  NELMIDA

1039        PINEDA, CAMILLE  MAMACLAY

1040        PINEDA, CHRIZTIAN JAMES  RIVERO

1041        PINEDA, JOHN DEIHL  RAMOS

1042        PINGKIAN, VICTOR JOHN  SARSALE

1043        PINO, AMIEL  GATAL

1044        PLACIBE, LOUIGE  GALLER

1045        PONGYAN, LEE BRIAN  POMPERADA

1046        PONTEVEDRA, ALLAN JR  RENIEDO

1047        PORTES, CEDIE  MESA

1048        POTOT, QUALAINE  SECUYA

1049        PRAJES, NIKKO  ABAIS

1050        PRENDOL, MARK ERIC  RODRIGO

1051        PUNZALAN, JEREMIAH  CRUZ

1052        PUREZA, JAMES LEO  HERRERA

1053        QUESADA, CHRISTOPHER  CAÑEDA

1054        QUIACHON, JAMES REY  LAWAS

1055        QUIAMBAO, DENNIS LUIGI  HICARO

1056        QUILIT, DIANNE ERIKA MAE  YABES

1057        QUINIO, JENO  SANTORIO

1058        QUISUMBING, EDUARDO JOHN IV  BRILLANTES

1059        RABIDA, GEL  GABIA

1060        RABINA, JONN REDRIC  CRISOSTOMO

1061        RABINA, MARBY  TRISINIO

1062        RABINO, HOMER  RAMIREZ

1063        RADA, JENSON  SANGCOM

1064        RAFANAN, TRENT  SAMPIOR

1065        RAFINIAN, LOUIE KEE  ALBINO

1066        RAMIREZ, MICHAEL DANIEL  LIM

1067        RAMIREZ, VINCENT MICHAEL  PEREZ

1068        RAMOS, DENIS  ABADIANO

1069        RAMOS, GEOROME  OBIAS

1070        RAMOS, JASON ROY  PEREZ

1071        RAMOS, JEROME RAY  AGUILAR

1072        RAMOS, JONALYN  MAPUE

1073        RAMOS, LESTER JOHN  NISPEROS

1074        RAMOS, NATHANAEL  CINCO

1075        RAMOS, PAUL NICKO  MANALO

1076        RANGEL, KRISTINE JOYCE  HABAL

1077        RANGEL, PAULA JANE  ROARING

1078        RASCO, CAIVEN  ARIOLA

1079        RAZUMAN, ABDUL HAKIM  TAIB

1080        REDIGA, JAMES BRYAN  SISCAR

1081        REDOBLADO, JULIAN PAOLO  DEL CASTILLO

1082        REDOBLADO, NIÑO LORENZ  DOMINESE

1083        REDUGERIO, NIKKO  LUISAGA

1084        REFUERZO, DAVID JOSHUA  CRESCINI

1085        RELAYOSA, ADRIAN PAUL  CUAJAO

1086        RELENTE, BRY-CARL  DEPARINE

1087        RENTILLO, PRINCE JOSHUA  MANITO

1088        REPAJA, JASON  CARPIO

1089        REPOMANTA, JOSUAH  ATUN

1090        RESTON, VINCENT JOHN  ANDAMON

1091        RETANIA, ANGELO REGINE  LANDICHO

1092        REYES, ACHILLES IZAK  SUAREZ

1093        REYES, CHRISTIAN  AMAR

1094        REYES, CHRISTIAN ERWIN  PUYO

1095        REYES, CLARK STEVEN  MENDOZA

1096        REYES, JONAS ADRIEL  SAMANIEGO

1097        REYES, MARY NIÑA BELINDA  OLIVA

1098        REYES, ROCKY BOY  LIQUIRAN

1099        REYES, SONNY JR  CALVERO

1100        RICAFRENTE, JOHN PERCIVAL  VIJAR

1101        RIMANDO, NIKKO  RIVEZA

1102        RIVERA, CHIÑO ALOYSIUS  PARAN

1103        RIVERA, DAVID EMMANUEL  BALIERTA

1104        RIVERA, MA ALYSSA CAESSANDRA  VILLANUEVA

1105        RIVERA, MILDRED  SULBITA

1106        RIVERA, QUEEN ERICA  MACUHA

1107        RIÑON, DANIEL  STA ANA

1108        ROBERTO, CAROLE ANN  KILAPKILAP

1109        ROBLES, DARRYL  GALLARDA

1110        ROCUTAN, KIM ABNER  FONTANILLA

1111        RODAS, MARK ALLEN  LASAC

1112        RODRIGUEZ, FRANCIS ROY  ROLDAN

1113        ROMERO, ROYCE  ABAYON

1114        RONOLO, JAYVEE  PONTE

1115        RONQUILLO, CHRISTIAN  SUMILE

1116        RONQUILLO, JEISEMER  CANLAS

1117        RONQUIZ, HAZEL  BUERA

1118        ROS, CAMILLE  FRANCA

1119        ROSAL, NIÑO CONRAD  ARGOMIDO

1120        ROSALEJOS, KACEY  MONARES

1121        ROSALES, CHARLOTTE MONIQUE  HERNANDEZ

1122        ROSALES, JESS ISMAEL  MERCADO

1123        ROSALES, NICOLAS KENT JAMES  SAYAT

1124        ROSARIO, RAYMUND  PERALTA

1125        ROSIANA, GLENDO  LABARTINE

1126        RUBRICO, CHRISTOPHER KYLE  SALGADO

1127        RUIZ, HAZEL LENN  SALIMBAGAT

1128        SABALZA, DANILO  CAPOQUIAN

1129        SABENORIO, LAWRENCE  MAURICIO

1130        SABILLO, ROBERT  CANTIGA

1131        SACDO, JOHN REED  QUARRE

1132        SACE, MARVIN ENRIQUE  ZALAMEDA

1133        SAGER, KELVIN JAMES  SADICON

1134        SAGUIGUIT, ABE BRENT  PONDEVIDA

1135        SALADORES, RENYL  DEGAMON

1136        SALAVARRIA, EDGAR JR  ROMANO

1137        SALAZAR, ANGELO  MATIAS

1138        SALDAÑA, JOSHUA  PAGUIO

1139        SALES, FREDERICK MARC  BAÑADOS

1140        SALVACION, REYBERT EMMANUEL  LOPEZ

1141        SALVADOR, ISMAEL  LOSLOS

1142        SALVADOR, JEROME  CASTILA

1143        SAMBAS, MARIA AL SAMUEL  RAMIREZ

1144        SAMSODEN, ABUBACAR  LOMONDOT

1145        SAN JOSE, CHRISTINE JOY  LLADA

1146        SANDIG, JESSE  ARAMBALA

1147        SANDOVAL, REY JANN  MANGAHAS

1148        SANGALANG, ELDRIC MARIUS  ANGULO

1149        SANGRIA, JOHN CHRISTIAN  BALUYOT

1150        SANO, RANDY  DAÑO

1151        SANSANO, FERDIE CLARCK  GAMBOA

1152        SANTIAGO, CHRISTIAN PAUL  VERGARA

1153        SANTIANO, ARIEL JR  DOMINGO

1154        SANTOS, CHARLENE ANNE  MARI

1155        SANTOS, KARL ANGELO  DELA CRUZ

1156        SANTOS, MIGHT JAPHETH  NOVILLOS

1157        SANTOS, ORIK NIKO  VELASCO

1158        SANTOS, PAULO JAY  DELA CRUZ

1159        SANTOS, PRINCESS JOY  SALAGUBANG

1160        SANTOS, ROLAND LEWIS  MONTOYA

1161        SANTOS, ROSE  PANGANIBAN

1162        SAPNO, JAMES HAROLD  CERVANTES

1163        SAQUING, ROD-RYAN  LAGGUI

1164        SAYSON, IVAN JOSHUA  CORPUZ

1165        SELLORIA, JEPHERD  DANZA

1166        SENCIDA, RENZ MARION  ARENOS

1167        SENIDO, JUDYANN  AGAMATA

1168        SEPILLO, RANDELLE  ESTOLANO

1169        SEQUILLO, KHIM LESTER  PANILAG

1170        SERRANO, JOSHUA CORNELLUS  MACARAIG

1171        SET, GABRIEL LORENZO  ALAGAO

1172        SEVILLA, WENCESLAO JR  ORIESGA

1173        SEVILLENA, JERIEMY  BAUTISTA

1174        SIGNO, ROWDY  TAPANG

1175        SIGUA, MELVIN  COLLADO

1176        SILANG, CLYDE GIL  BACAL

1177        SILANG, PRINCESS DIANA  DINGLASAN

1178        SIMON, ELLA MAE  IBEA

1179        SIMON, JOHN FREDERICK  BAGUION

1180        SIMUGAN, JHONRY  SUBRADO

1181        SIOSON, JULIUS  HIDALGO

1182        SISON, CHARLESTEIN  MALIT

1183        SISON, JAN VINCENT  MANGALINDAN

1184        SISTER, ALEX  RITARDO

1185        SITA, CARMENCITO JR  PARAASE

1186        SO, PATRICK  CARINGAL

1187        SOLAINA, IAN  SISON

1188        SOLEDAD, GEL  TOLENTINO

1189        SOLIMAN, JHAN PAULO  FLORES

1190        SOLLANO, JOWEL EMMANUEL  REYES

1191        SOMERA, PAMELA MAE  BUENSALIDA

1192        SOON, BRANDON KENT KYLE  MIAGA

1193        SORIANO, KING GILBERT  AQUINO

1194        SORONIO, NEIL JOHN  DELA TORRE

1195        SOTALBO, AMIEL  TICZON

1196        SUAREZ, DANEMAR  JOAQUIN

1197        SUBINGSUBING, LEO  MARQUEZ

1198        SUGUITAN, JULIO JULIUS JR  GONZALES

1199        SUING, CHRISTIAN DAVE  SUNGA

1201        SUMADHAY, LYKA LUZ  FERNANDEZ

1202        SUMAOANG, SARAH MINETTE  DOMINGO

1203        SUMAOY, RYAN CHRISTIAN  ROSALES

1204        SUMARAGO, JUSMARK  OMPAD

1205        TABAGO, VON GABRIEL  GALANG

1206        TABERNA, WILLI GAILE  ORO

1207        TABONARES, KEVIN  BAJAO

1208        TABUGOC, MAYLYN  ARAIS

1209        TACSAY, JOSEPH CARLOS  FLORES

1210        TAGHOY, ORLAND JAY  MAGAN

1211        TAHIR, SALAMAT  ABURONG

1212        TALLARA, KEVIN WAYNE  CALARA

1213        TAMAYO, ALDEN  BARCELONA

1214        TAMBIADO, DARWIN RAY  DIVINAGRACIA

1215        TAMPUS, JOHN ISAAC  MERCADO

1216        TAN, MARION LOIS  SALONGA

1217        TANCHOCO, NIKEE JAMES  DELA CRUZ

1218        TANGA-AN, JANMARI  ARBON

1219        TANOS, TRAVIS  NABONG

1220        TANUA, WEJANN GHIFARI  PANGCOGA

1221        TAPIA, TIFFANY KRIZIA  MAGPANTAY

1222        TECUALA, ALESSANDRO GABRIEL  DE CHAVEZ

1223        TEJADA, CHRISTIAN ALFRED  PATINGO

1224        TEK-ING, JOHN JACOB  EBIN

1225        TENAJEROS, LLOYD DAREEM  CAPUTOLAN

1226        TENEDERO, KEENEN JAKE  GOMBA

1227        TIAMCO, STEPHEN  CACHILA

1228        TICTIC, KIM GERALD  PENALES

1229        TIDO, RANDEL GLENN

1230        TIGLAO, JOSEPH ARIAN THED  RAMOS

1231        TINAJA, ALFREDO JR  HOLGADO

1232        TIONGSON, MARCUS RAFAEL  BUENAFLOR

1233        TIONGSON, NIKKO  MAGLONZO

1234        TIONGSON, ROCE  REYES

1235        TISBE, JOHN PIUS  PAPA

1236        TIZON, JOANNA MAE  SANCHEZ

1237        TOLENTINO, GELO  ALINDUGAN

1238        TOLENTINO, JO STEFAN  PABLO

1239        TOLEOS, LORENZ JR  RAÑA

1240        TOMINEZ, RENZ JAIRO  CASTRONUEVO

1241        TORRES, IAN ISHMAEL  ATIENZA

1242        TORRES, PATRICIA ANNE  QUIRONA

1243        TRANGIA, JEHDEL  ALONTAGA

1244        TRANJIA, DAVID II  BERAME

1245        TRIGUERO, LANCELOT  TIMBANG

1246        TRIPOLE, RUSSEL  ABAQUITA

1247        TRUYA, JULIUS CEASAR  NOTARTE

1248        TUAZON, LEANDRO  ARABIT

1249        TUGONON, DARYLL HANNAH  DE BORJA

1250        TUMALIUAN, LOUISE PHILIP  CABIAO

1251        TUMAMAO, JOHN BRIX  ABELLO

1252        TUMAMBING, ESTELA MARIZ  TUMAMBING

1253        TUMULAK, AZE VIRGIL  CUIZON

1254        TUPAS, MARK JOSEPH  CAUDILLOSA

1255        TUTAAN, JONAN PAUL  SANTOS

1256        TUYAY, REY JR  REGASPI

1257        UBAY, RANIE  GERBAS

1258        ULEP, IVAN TROY  CALIBUSO

1259        UMALI, SHIELA MARIE  LLEVA

1260        UNAHAN, SHIERWIN JEE  LAPESIGUE

1261        UNTALAN, JOHN LESTER  PULLO

1262        UNTIVEROS, ROSELYN  ANDAL

1263        UROT, EDITO JR  TUICO

1264        URTUA, ANDRO  QUEDIP

1265        UY, JOHN PAUL  SOTTA

1266        VACARO, RODIMER BRIAN  GAYO

1267        VALDERAMA, MATT JESUEL  EDA

1268        VALDEZ, JOHN JESSON  VILORIA

1269        VALENCIA, MARK EXCEL  FULGENCIO

1270        VALENCIA, REJISON  GAMBOA

1271        VALENCIA, ROD AMIEL  ESCARTIN

1272        VALENTON, CARLO JAY  ASILO

1273        VALLO, NENOTCHKA  CERVANTES

1274        VALZADO, NIKKO  INDAO

1275        VANGUARDIA, DANIELL DEAN  SARGENTO

1276        VASQUEZ, JORDAN  CUSTODIO

1277        VECERA, JED RIEL  NAVALES

1278        VELASCO, ALLANYSSE JADE

1279        VENEGAS, MARK ANDREW  OLMO

1280        VENTANILLA, RYAN  SANTOS

1281        VENTERO, PATRICK  MARCELINO

1282        VENTURA, JOHN ELMER

1283        VENTURA, JOHN MICHAEL  SANTILLANA

1284        VERGARA, NIEL IVAN  QUINDO

1285        VICTORIA, JOHN VIANNEY  ALEJO

1286        VICTORIANO, KENNETH  DELOS REYES

1287        VILLA, JAY FRANCIS  FELIZARTE

1288        VILLABAS, ROSEMAVILLE  SOLMAYOR

1289        VILLAFANIA, JESSE EARL  PANGAN

1290        VILLAFUERTE, JAY MARK ROY  ALBELDA

1291        VILLALOBOS, PABLITO  CAPILI

1292        VILLALUZ, LEANDRO  GATBUNTON

1293        VILLAMOR, ABELARDO  BOQUIREN

1294        VILLANO, REY MARK  CLEMENTE

1295        VILLANUEVA, AIRA AEVIN  DEL MUNDO

1296        VILLANUEVA, CRISCENTE JOHN  CULILI

1297        VILLANUEVA, MICI JIO  IGNACIO

1298        VILLAREAL, CAMILLE  PORRAS

1299        VILLARINO, GILBERT  SORIANO

1300        VILLASIS, JEFFREY MARVIN  ESIMOS

1301        VILLAVELEZ, ROMEO JR  ZAMORA

1302        VILLAVER, ADAM ROSS  TOLENTINO

1303        VILLONES, RHAF DAVE  CRUZ

1304        VINLUAN, GILBERT  ROMBLON

1305        VIRREY, MARK JOSEPH  RAVAL

1306        VISDA, EMMANUEL  MEDINA

1307        VISPERAS, I VERNON  MANGALIAG

1308        VIZCONDE, MICHAEL FRANK  VISITACION

1309        VIZCONDE, PETER ALBERT  RIVERA

1310        VIÑAN, PHILLIP JHUN  DINOPOL

1311        VOSOTROS, JUN-JIE  PONGTAN

1312        WAHING, MELANIE CHEN  GALOPE

1313        WAKAT, EDMOND  WASIT

1314        WASSMER, CHRISTOPHER  MENSESES

1315        WEE, EDMUND NICO  DE JAVING

1316        WEKIS, JOHN JASPER  IBARRETA

1317        YAKIT, NICKOL  LLEGO

1318        YAP, PAUL JOHN  BANTILES

1319        YAP, RONEL  GIVA

1320        YBAÑEZ, ADELA GRACE  PETALCORIN

1321        YESO, RIZALDY  MEDEL

1322        YLANAN, RICHARD  PINO

1323        ZABALA, JAN EVERIAN  AGUSTIN

1324        ZABALA, SHERLAMIE  QUIRANTE

1325        ZACARIAS, PAMELA  FERNANDEZ

1326        ZAMORA, DAVIS  GABATO

1327        ZAMORA, KIERWIN JOHN  LACEDA

1328        ZAMUDIO, DEXTER  DE LEON

1329        ZAPATERO, CHRISTIAN  GALANG

1330        ZARATAN, KIM ZOREN  MONTILLA

1331        ZARATE, BEANRY  FUNTANAR

1332        ZAUSA, JHONIEL  PONTE

1333        ZIPAGAN, CHRISTIAN JAIRO  BALITE

1334        ZULUETA, MARIELLA  CABLING

Roll of Successful Examinees in The Certified Plant Mechanic Licensure Examination Held on February 23 & 24, 2020 .Released on February 27, 2020

1        ALIB, DONDON MARK  ARGENTE

2        ANATALIO, ALVIN JAY  GALGO

3        AQUERIDO, NORMAN  CAWILAN

4        ATIZON, ANGELO  PEREGRINA

5        BAJO, MARK ANTHONY  ETREROS

6        BASTON, IAN KARLO  NARAG

7        BATALLER, JOHNEFER  KALLOS

8        BOOC, BENJAMIN  DUNGOG

9        BOOC, KRIST JORDAN  CACAS

10        CANTILLAS, EDUARDO  GILO

11        CORPUZ, JERALD  DAGDAG

12        CRUZ, REX LAURENCE  QUITORIANO

13        DAYOLA, NILFRED  MAESTRE

14        DE VERA, RHUSTY  APOSTOL

15        DIONEDA, GLENN  RIO

16        ENAJE, ALFIE  ENDAYA

17        GALLARTE, ROEL  RAGAS

18        GARUNG, JOHN CARLOS  MIDAY

19        GATANELA, JOHN CARLO  RODRIGUEZ

20        GENEBLAZO, CHRISTIAN KYLE

21        GIMOTEA, EMANUEL  MAGSAYO

22        HERMOSO, FERNANIE  CAHILO

23        LANUZA, GARY  ARATIA

24        LITA, MELCHOR  LONGASA

25        MACHECA, ARTHUR JAMES  ORCULLO

26        MADERAZO, ROMMEL  BAGON

27        MADJALES, NORDASER  LAYLING

28        MANIPOR, MARK VINCENT  SIRIBAN

29        MARCO, FREDWIL JOHN  BAUTISTA

30        MARITANA, WILSON JACOB  AGUILAR

31        MARIÑAS, PAOLO  LIONG

32        MASABA, MICHAEL ALOYZUS  FAVILA

33        MUÑEZ, JAN LLOYD ARMAN  CEGUERRA

34        PAAT, JEFFREY  FRONDOZO

35        PALCON, JONH MARK  BELASANO

36        PEÑALES, GILBERT  ARMEÑA

37        PLEÑAGO, ANNA ROSE  CASIBUA

38        QUIRING, JAN JEROME  BREBONERIA

39        RAMISCAL, CHAVET  BUCAGO

40        REODIQUE, KARLO  SERAFICO

41        ROSERO, JAN VINCENT  MONEVA

42        SEE, MICHAEL JOHN  RAMIREZ

43        SOLAMIN, JESSIE  PELEGRO

44        TUMBAGA, LENCER  PATALUD

45        VELASCO, LOUIE  TAMAYO

46        VENTURA, ANTHONY  TANDINGAN

47        VIDANES, EZEKIEL FRITZ  MORADA

48        VILLOSO, JOEFFREY  BENAMIRA

 

MECHANICAL ENGINEER LICENSURE EXAMINATION PRC
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