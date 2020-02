MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,334 out of 3,469 passed the Mechanical Engineer Licensure Examination and 48 out of 80 passed the Certified Plant Mechanic Licensure Examination given by the Board of Mechanical Engineering in Manila, Baguio, Cebu and Lucena this February 2020.

Roll of Successful Examinees in the Mechanical Engineer Licensure Examination held on February 23 & 24, 2020 . Released on February 27, 2020.

1 ABACAN, ROCHELLE DIANE ANDAL

2 ABACAN, VENUS DELOS REYES

3 ABANES, MATT AUDY DE GUIA

4 ABANES, ROSS NAPOLEON MARK NOFIES

5 ABAPO, JOEN MAGNO

6 ABARQUEZ, CRISTIAN MACATANGAY

7 ABATA, JOHN MARK PANOPIO

8 ABAYA, ARIANE JOY BALMES

9 ABAYA, DONALD JUDIEL JAVIER

10 ABAÑO, JONATHAN

11 ABDULNASSER, FARHAN ABDULCARIM

12 ABRENICA, CHESTER GLENN CARINGAL

13 ACHAS, LEAH FE DE CASTRO

14 ACLAN, JOHN ROSS TATLONGHARI

15 ACOSTA, KYRILLE JAMES CANILLO

16 ADAG, MIKHAEL ELDRICK BAHIAN

17 ADAME, WILHELM LEVIE MACUHA

18 ADAMI, CHARLENE FAYE MIRANDA

19 ADAO, PAQUITO CASTILLO

20 ADLAON, GERALD AJOC

21 ADLAON, JUNGIE JR ABETO

22 ADORNA, JOHN VINCENT BARRANCO

23 AEHR, LUCY TONGDAN

24 AFABLE, LEAH LOPEZ

25 AGBISIT, BRYAN VINCENT CIPRIANO

26 AGENA, JOHN JERWIN NAVARRO

27 AGRAAN, MARK DAVE MACATUMBAS

28 AGRAO, MARK ANTHONY ESPINA

29 AGUBA, JOHN RIEL UNTALAN

30 AGUDA, LAICA ROBLEDO

31 AGUILA, JOHN OLIVER CAPISTRANO

32 AGUILA, JOSE ENRICO SIMONDAC

33 AGUILA, SHILDIN KILINGUEN

34 AGUILAR, JOHN PAUL LLAMZON

35 AGUILAR, ROBINTH IAN CASTILLO

36 AGUIPO, RONALYN LAURENTE

37 AGUIRRE, NICOLE GUNDAY

38 AGUSPINA, JOHN RAY ORNALES

39 AGUSTIN, MARK ANGELO MADOJINOG

40 AL-AG, JONNAH MAE LEGISAN

41 ALAD-AD, RHEA DHEN TAGHOY

42 ALAMBATIN, KENT MICHAEL BAGAIPO

43 ALANZA, ARTEMIO JR SOLIDARIOS

44 ALAS, GILBEE LLOYD FONTANILLA

45 ALBANO, MAR JARRYD PEREZ

46 ALCANTARA, JERICO OLOJAN

47 ALCANTARA, WINNIE MAGNAYE

48 ALCE, MANOLITO JR LACABA

49 ALCORCON, JAKE RENDELLE NARVASA

50 ALCORDO, JOSEPH FERNAN LAGMAN

51 ALDAY, CAMILLE BILOG

52 ALDAY, KRISTINE BALDENARO

53 ALEJO, JUSTINE JUAYANG

54 ALETA, KEILAH MIZRAIM MAGSINO

55 ALFANE, MIKEE JOY ALMONTE

56 ALFECHE, TERENCE CLYDE DUMANGCAS

57 ALFEROS, LYNDOLE PABLO

58 ALFORQUE, CHRISTIAN REI LARGO

59 ALFORQUE, JOHN JOYELD YBAÑEZ

60 ALFORTE, DOROTHY JEAN LEDESMA

61 ALIGAGA, JUSTINE PAUL GIDALANON

62 ALIGANGA, JAMES HARVEY TOLENTINO

63 ALIMA, KENT PHILLIP MATUS

64 ALINOOD, ADRIAN LUWIS CABRERA

65 ALINSUB, JIEMAN CELON

66 ALIPALA, PATRICK JUDE GREGORIO

67 ALIVIANO, KIN ESCOSURA

68 ALMANZOR, JEREMIE ADRIANO

69 ALMAREZ, BOWIE SARMIENTO

70 ALMEROL, BONN CHRISTIAN GALINDEZ

71 ALMOHALLAS, NELSON QUEZON

72 ALMOITE, AERON GLENOLD ROBLES

73 ALMOITE, RODEL GAUDIA

74 ALNAS, JICO TORRALBA

75 ALOLOD, RONIEL MANIGBAS

76 ALOMIA, NEIL CHRISTIAN VASQUEZ

77 ALONSO, MARC PAUL CATA-AG

78 ALOPE, MICHAEL KINT MENDOZA

79 ALVAREZ, JOHNNY JR MONDEJAR

80 ALVAREZ, LAILA JAMILLE MOLINA

81 ALVAREZ, MICHAEL ANGELO MENDOZA

82 ALVAREZ, MICHAEL JAN VINCENT CABALLES

83 AMATORIO, MARK EL SALON

84 AMBALONG, ALDRIN ABENOJA

85 AMER, AL-HANZALIYA PANGCOGA

86 AMORANTO, JAY-R ADELANTE

87 AMORES, JEERVE AMISTAD

88 AMPARO, FLORIDA MAYE MARASIGAN

89 ANADIA, ALPHEOUS JOSEPH CEPEDA

90 ANCAO, APPLE JANE PALES

91 ANCHORIZ, ERNEST ALLEN ALVAREZ

92 ANDAL, HONEY GRACE EBORA

93 ANDOY, CYROME ESTRERA

94 ANDY, JAYRALD MAGUID

95 ANG, DESMOND LIMON

96 ANGELES, DON UZIEL GALURA

97 ANGGA, GERELIZZA TOLENTINO

98 ANONUEVO, JOHN NELSON JR

99 ANOTA, AARON JAY NEGROS

100 ANSALE, JOULE DICK CAADAN

101 ANTE, GIO PAULO SANCHEZ

102 ANTERO, MARK VILLAFUERTE

103 ANTIPASADO, FRANCES JAMES ROMERO

104 ANTONIO, LEOVEN CORNEA

105 APARESE, HENRO BAÑARES

106 APAS, ARIEL KHEN PEPITO

107 APLON, DANICA LOUISE ARROYO

108 APOSTOL, ROI LAUREN SARENAS

109 ARABIS, DANWIN GABRIEL

110 ARAGON, RONNIE PUESTO

111 ARAI, RYUIJAY HERNANDEZ

112 ARANAS, LAURENCE BAUL

113 ARAÑO, DIANE CLAIRE DELA CRUZ

114 ARCE, BENEDICT DAPULA

115 ARCEÑO, CHRISTIAN CASIÑAS

116 ARDINES, CHRISTIAN HOMER MONFERO

117 ARELLANO, RHON LUIS PAZ

118 AREVALO, PRINCESS CHRISHANE GELENA

119 ARIB, DIANA MAE SELGAS

120 ARIOLA, BENJAMIN BANAO

121 ARMODIA, ALESSANDRO DOMINGUEZ

122 ARNADO, ALDIN MIRAFLOR

123 ARNEJO, JOSAL MAY MONISIT

124 ARQUIZA, KIRBY YGOÑA

125 ARROYO, MYRA GRACE MACABEBE

126 ARTAJO, JOLAN STEVE ALCALA

127 ARTUZ, KAVEN JOSHUA SUNGA

128 ASEJO, JHEM NATALIO

129 ASILO, ALEC DYEAN LINGA

130 ASILUM, PHILIP JOHN QUINTELA

131 ASPIRAS, ALLANA PAULINE BALABA

132 ASPURIA, JOHN DERICK LAO

133 ASUNCION, DEBERN MAGBANUA

134 ASUNCION, JOHN IAN ACIERDA

135 ATAJAR, ALLAN JAY LOPEZ

136 ATAYLAR, RONZEL BELLEZA

137 ATENIAO, NIC BATOLNE

138 ATIENZA, DOMINGO JR JUMARANG

139 ATON, YZIEN CAPILASTIQUE

140 AUSTRIA, NERICCA LLORENTE

141 AYALA, KAIZEL FILOSOPO

142 AÑONUEVO, MICHELLE VILLANO

143 AÑORA, FARAZ DOLORICON

144 AÑOSO, JON KENNETH LLAMOSO

145 BAAL, MARK ANTHONY JABIEN

146 BABARAN, JOHN NIEL BISCORO

147 BABOR, DEXTER JAKE ALEMAIDA

148 BACARON, JAYVEE BAJAO

149 BACASMAS, CLINT THERENS DIALCA

151 BACAY, HANNA DOROTHY FAUSTO

152 BACLIT, VICSON JOHN SERRA

153 BACOLING, HALALAN HOMER BAON

154 BACOLOR, AMIR FRANZ MERU

155 BACUS, CASTRO RASOLA

156 BADILLO, JOHN KENNETH VILLANUEVA

157 BADUA, DENRY VELASCO

158 BAES, VON HARVIN VILLAFUERTE

159 BAGASIN, WINDEL DAVE NAVARRO

160 BAGNOL, LEE JAY CLARIDO

161 BAGOBE, JOHN PAUL MILMAO

162 BAGOS, KYLES DONNEL BAGOS

163 BAGUI, JAYNIFER CASAPAO

164 BAGUIO, MARC CHRISTIAN MORALES

165 BAJENTING, JETHRO REVILLA

166 BALAJADIA, JONAS ALLEN ASIBOR

167 BALANE, GLEECER MAE PLOPENO

168 BALANGUE, MARK ANTHONY VASQUEZ

169 BALANI, NEMICIO AQUINO

170 BALANON, GERALD JARINA

171 BALASTA, LOVELYN UMALI

172 BALAYONG, CHRISTIAN PACAY

173 BALBALEC, JAKE PRIN

174 BALDERAMA, CARLO ZAMORA

175 BALDONADO, KENT STEBEN SERRANO

176 BALIGUAT, RODRIGO MERCADO

177 BALILI, RICHARD ALEMANIA

178 BALISI, JHEDIE DELOS REYES

179 BALIWAG, IVAN ROZEOUS MENDOZA

180 BALLECO, DARL CHARLES BAGUILAT

181 BALLICUD, LEONARD RAY CONCON

182 BALONDO, DANILO JR REYES

183 BALUYOT, PRINCESS KARL MALATA

184 BAMA, JAKE KEVIN VAGILIDAD

185 BANAKEN, BRYLLE LOGANG-A

186 BANAWA, ALLYSA MAE BAGSIT

187 BANSING, VAN GIL CABATUAN

188 BANTING, JAPHETH CALLEJA

189 BAOY, IAN KIM NAVARRA

190 BARAJAS, JOMEL COTORA

191 BARAPANGCAT, ABDULWASI ALEEM

192 BARCARSE, MICHAEL CESAR GIRADO

193 BARELA, ALDY GERALD AVELINO

194 BARON, KOBE DIMCO

195 BARRATO, AMIEL BENEDICT

196 BARRIENTOS, ARVIN JONES BONIFACIO

197 BARRIOS, JAYMARK JIMENEZ

198 BARTE, KIM VINCENT LONTOC

199 BASCO, KRIS NICOLE PAGLICAWAN

200 BASILIO, JAMES MELIANG

201 BASIYA, SERAFIN JAY SOLOCASA

202 BASTOR, EWAY BALAGSA

203 BATAG, ALYZZA BLESS MARZO

204 BATANG-AY, ASHLEY ALMEDA

205 BATILES, JOSE ALFRON BENEDICTO ROSALES

206 BATULAN, ARFEL JAY CALVO

207 BAUAL, BRENT IVAN CATUD

208 BAUSEL, JAYZEL TORALBA

209 BAUTISTA, EMERSON PEREZ

210 BAUTISTA, GAIOUS JOE LACAO-CAO

211 BAUTISTA, GEOMAR JOSIAH CINCO

212 BAUTISTA, REICY JOY MARTIN

213 BAUTISTA, SHINJI BONDOC

214 BAXINELA, CHRISTINE JAY VISCAYNO

215 BAYANIN, DIANNE BULAGA

216 BAYER, MARK LOUIE DE CHAVEZ

217 BAYKING, MICHAEL VINCENT II DALAGAN

218 BAYLON, REY JOHN CLAVE

219 BAYLON, TRISTAN POLLER MASARQUE

220 BAYLOSIS, NEILGENE GOMEZ

221 BAÑAS, BRIAN MARC RUFO

222 BAÑEZ, MARLOU REMOTO

223 BEJASA, CARLO GADORES

224 BELADAS, JERSON NAMOCOT

225 BELANDRES, JUAN MIGUEL PEDREGOSA

226 BELEN, KRISTIAN REY PILOTON

227 BELLOSILLO, ADRIEL CAMERO

228 BELODE, ENRIQUE SALDUA

229 BENDIJO, FRITZIE FAYE FRANCISCO

230 BENDO, MARK DANIEL BAUTISTA

231 BENEDICTO, VINCENT BLAZE

232 BENEMILE, CARL JOSEPH FANTINALGO

233 BENIABON, CARL HENRICK AGUIRRE

234 BENIGA, VHAMIR CABUDBUD

235 BENSI, KHENNLY MARIE FLORES

236 BERBER, JOSEPH RODEL EPONDO

237 BERCES, RECHELLE BEJO

238 BERECIO, DENNIS REYES

239 BEREDO, ALYSSA JANE DINGLASAN

240 BERJA, MARY GOLD BALABA

241 BERMEO, DENVER LOUIS TAHANLANGIT

242 BERMUDEZ, KRYSTAL ANGELICA TOBIAS

243 BERNABE, CHARENE CHANTENGCO

244 BERNADES, RUBEN JR PE

245 BERNAL, JOMAR AMPER

246 BERON, KARL GEFFEN HUELGAS

247 BERSALES, LANCE ELEAZAR TARIPE

248 BERTE, BENMAR ALENTAJAN

249 BICOL, KLARIZMAIGNE FETALVERO

251 BILOG, MARY BLESS DAÑO

252 BITANG, KIM HAROLD ALVAREZ

253 BITANGCOL, IVAN RENZ AZARCON

254 BLANCO, ROSELLE EROLES

255 BOCO, PAUL MICHAEL CANILLO

256 BOJA, KENNETH DWIGHT PUSTA

257 BOLADO, VIA MARYEN DE CHAVEZ

258 BONDE, CARL JOSEPH ANTONIO

259 BONGCALES, GIAN CARLO MULO

260 BONIFACIO, MICHAEL VON MARQUEZ

261 BORROMEO, PATRICIA COMBS

262 BOTARDO, JOSH CONRAD FERRER

263 BRIONES, CHELSEA MAE ARAGON

264 BRIONES, DAN MICHAEL ABRIOL SANTOS

265 BRITANIA, CHRISTOPHER DE CASTRO

266 BRUAL, ARA JANE VERGARA

267 BRUAL, ENRRIE MYKKHA PAGDONSOLAN

268 BRUAL, KYLE JOHN SANDOVAL

269 BRUCAL, GIAN PATRICK ASILO

270 BRUCAL, LOVELY JOYCE CASTILLO

271 BUALAN, JASON CUNANAN

272 BUCASAS, CONVENAMOR JR CASEM

273 BUENA, ROI BENEDICT PEMPEÑO

274 BUENAVENTURA, JAZMIN LAYUG

275 BUENAVIDES, JESON ASWERO

276 BUENCILLO, RHOAN MEDRANO

277 BULAN, CERILO JR ECOT

278 BULYEGEW, GILBERT QUINDOZA

279 BUNAG, PAUL JONATHAN ISIDRO

280 BUNDAL, ALEJANDRO JR MIBALO

281 BURGUITE, RAUL JR LOBERANES

282 BUSCADO, RUBEN MALABOSA

283 BUSTOS, JOSE III PAMINTUAN

284 BUYCO, JAYVEE CADION

285 BUZON, JOHN PAULO TUTOR

286 CABANAYAN, CHRISTIAN FITZGERALD TAYABAN

287 CABANELA, PRINCESS DIANE ATIENZA

288 CABASAG, JAPHET LUCAÑAS

289 CABIBE, ROSALITO JR PINPIN

290 CABICO, ARJEDELYN TALLEDO

291 CABIEDES, BINZ JOHN ACUESTA

292 CABIGTING, LORDEL ESCOBIDO

293 CABILES, GAIUS JAMES DEMAPE

294 CABILES, MADELEINE CANANEA

295 CABILITASAN, ABIGAIL GAE ZABALA

296 CABRAL, ARVIN JOHN SAGUN

297 CABRAL, JEREMIAH BENSON AUSTRIA

298 CABUYAO, JONELL ARRIBA

299 CACCAM, ALEXANDER MAPINDAN

300 CADELIÑA, STEPHEN JAMES QUIJANO

301 CAGAMPANG, ANGELI BERBER

302 CAGAMPANG, JOEL CAMBARIHAN

303 CAGUETE, KHRISTINE CYRIL DELOS REYES

304 CAINGCOY, ROMULO JR ABEJO

305 CAJAYON, JAY ALBERT ATIENZA

306 CAJES, FITZGERALD PELIGRO

307 CAJIGAS, MARIFE INOC

308 CALAGO, JUNEL ELECTION

309 CALAMBA, JASPER SANO

310 CALAYEG, BENJIE FLOR TAEZA

311 CALILUNG, CARL ANTHONY DE LEON

312 CALIMBAHIN, PAUL MARTIN ESCUETA

313 CALINAO, TRISIA MAE DIPASUPIL

314 CALINGASAN, LYKA PANOPIO

315 CALIZON, CHRISTIAN QUINIO

316 CALO-OY, JEAN CLIENTH SALDASAL

317 CALULOT, ASHIER DAVE MARTINEZ

318 CAMEL, SOLAIM ALISIDEC

319 CAMINO, JHON ALFIE CAPALLA

320 CAMIOG, JOHN ARTHUR ROMERO

321 CAMUNGAO, GIL JR NOWAY

322 CANCINO, RAYMOND BALUYOT

323 CAOILE, ELAINE MANUEL

324 CAPILITAN, DANIELLE FRIGILLANA

325 CAPIRAL, JUAN MIGUEL ALBAY

326 CAPISTRANO, PHILIP JUNE MANALO

327 CAPORAL, PRECIOUS ACEBEDO

328 CARAIG, CARL KARLO CASTOR

329 CARANDANG, KC SAN BUENAVENTURA

330 CARASIG, JOHN MARK NIEBRES

331 CARRANCEJA, MACRAINE JANH CRUZ

332 CARTA, EVAN JOSHUA DE LEON

333 CARUNGAY, CHAD ALBIOR

334 CASA, JOHN LORD SALAZAR

335 CASANOVA, JOHN MARK ARENAS

336 CASTALONE, CHRISTIAN PAUL MERCADO

337 CASTE, LOUIGI QUIZON

338 CASTILLA, EMELIO SALUMAG

339 CASTILLO, ARVIN GABRIEL HINAGPIS

340 CASTILLO, CARL LOUIE ZAPANTA

341 CASTILLO, CRISTINE ENRIQUEZ

342 CASTILLO, JOHNLORD PLATA

343 CASTILLO, REY ALLEN DE LEON

344 CASTILLO, RONNIE GALINO

345 CASTILLO, SHAYNE ROSELLE CASTILLO

346 CASTOR, JENICA AREVALO

347 CASTRO, CHRISTIAN DALE BALAGTAS

348 CASTRO, DEXTER JOHN CARIAS

349 CASTRO, EDEN MARK MASING

350 CASTRO, MICHAEL JOEY BUSA

351 CASTRO, VLADIMIR RIVERA

352 CASULLA, WENDELL JUNE LIMBACO

353 CATALUÑA, LEONELYN YUSON

354 CAWAS, TERESITA AVILA

355 CAÑAMO, JUMMEL CUESTA

356 CELLO, BENJAMIN PEDRO ILAGAN

357 CELORICO, JOHN MARTIN PUNONGBAYAN

358 CEPILLO, IAN JAMES LOPEZ

359 CERNA, RODERICK ALVARADO

360 CHAN, JOHN ERICSON CAMACHO

361 CHAVEZ, MARK RIAN BRUCAL

362 CHIU, ADRIAN IVANN YU

363 CHUA, JOHN MARVIL ROQUE

364 CINCHES, MARGIE FE SOLANA

365 CINCO, REEVE CORNELIUS CATBAGAN

366 CLARABAL, ROBEMIE DUMALAGAN

367 CLAVERIA, NIÑA CLAUDINE ARAULLO

368 CLEMINO, KYLE CALALO

369 COLUDO, NICO TADENA

370 COMBIS, AIRA CUNANAN

371 COMENDADOR, WARREN CABUGUAS

372 COMIA, NIÑA LYKA MARANAN

373 COMISARIO, DANIEL JR ULANT

374 CONSTANTINO, KIRT JONATHAN CAPARAS

375 CONTRERAS, JUSTYN GABRIEL BULANHAGUI

376 CORDERO, KENNETH CAMACHO

377 CORDIAL, MARA JHOY ABEGAIL DABU

378 CORO, CORINNE SAGUID

379 CORONA, ZAIREL JOYCE MALLARI

380 CORPUZ, JERICHO RIVERA

381 CORPUZ, KIER BELLO

382 CORPUZ, MARY ASHLEIGHN FABI

383 CORTAL, RENVIEL ECO

384 CORTEZ, KEEN HARLEY BAUTISTA

385 COSTACORTA, MARIA NOREENE ALIBAN

386 COYAO, CARL RACSON AGMALIW

387 CREER, ARGELYN JOY MIJARES

388 CRUZ, BOBBY JR CRUZ

389 CRUZ, CHRISTIAN JOHANN OBISPO

390 CRUZ, DAVE JORDAN SOTTO

391 CRUZ, JOHN LUKE MAILOM

392 CRUZ, NATHANIEL VELASCO

393 CRUZADA, EUOJ CARL BANOCNOC

394 CRUZAT, MA DANICA REAL

395 CRUZEM, KAY ANN BARTE

396 CUENCO, EMMANUEL BERNABE

397 CUNANAN, KIMBERLY FAYE CARREON

398 CURAJE, HAROLD KENNETH ACOP

399 CUSTODIO, MARIA DIONELIZ MAE BLANCO

400 CUTARAN, RENNEL MAE GRACIANO

401 CUTILLAR, CHAZEL MAMIAN

402 CUYA, MA CARMELA MARQUEZ

403 DABU, REINELL DE GUIA

404 DACANAY, JOLINA OGOC

405 DACERA, JEROME MANGCAO

406 DACUMOS, JHOEY ANNE ZACHTRIX PEREZ

407 DACUNO, JERICO DIANELA

408 DADO, MICO LORENZO LUCERO

409 DAGUYO, LESTER DAVE CABILLON

410 DALAG, LEA LYN CACA

411 DALANGIN, AIRA DENIELLE GOMEZ

412 DALANGIN, DANIEL NARVADEZ

413 DALANGIN, JIMUEL VEYRA

414 DALANGIN, MB JOHN ROI MANALO

415 DALISAY, LIAN MELVIN CALIMPONG

416 DALUGDUGAN, ARNOLD ANDREWRICK VILLAGOMEZ

417 DAMAYO, MELVIN TANEO

418 DANCEL, JAYSON AGUINALDO

419 DANGARAN, CHRISTIAN COSTALES

420 DARBIN, CEDRIC DAVE VIDAD

421 DARO, ALEX JASON MOLINA

422 DASTAS, LEODYNELL SALE

423 DATO, STELLA MARIZ CASTROVERDE

424 DATUL, RHEAN VELEZ

425 DE ALVA, JOHN LLOYD GARCIA

426 DE ASIS, CARLO PODEROSO

427 DE ASIS, CHARLOU DEL ROSARIO

428 DE ASIS, CHRISTIAN TAGALOG

429 DE CASTRO, CLARK ANDREW BALBA

430 DE CASTRO, HANNAH LYRA ZARASPE

431 DE CASTRO, JAN RICK DE JESUS

432 DE CASTRO, RALP WARREN LEGASPI

433 DE CASTRO, ROME VINCENT MENDOZA

434 DE CHAVEZ, GABRIEL NOEL BANDILLA

435 DE GUZMAN, IONE PREDILLA

436 DE GUZMAN, JOVENAL DELGADO

437 DE GUZMAN, LOVELY CONTI

438 DE GUZMAN, MA THALIA NICOLE CABRERA

439 DE GUZMAN, MARK JOVELLE LAGUNZAD

440 DE LA CRUZ, MARLO LINGON

441 DE LA TORRE, WINSTON HANES RECEBIDO

442 DE LEON, AXCEL SARILI

443 DE LEON, CARLO JAMES BONITA

444 DE LEON, JOHN ADRIAN IBARRAT

445 DE LEON, JONAS JAY HERNANDO

446 DE LEON, ROUIE CARLO GABIETA

447 DE LOS REYES, GLEYZIEBHEL ARROYO

448 DE LOS SANTOS, BABE NATHANIEL SIBUGAN

449 DE LOS SANTOS, KENNETH NUDALO

450 DE OCAMPO, JAN SEATIEL BAMBO

451 DE OTOY, NICOLE ALBERTO

452 DE SAGUN, MARCELO III OWEBAR

453 DE SILVA, JEAN REZEL PALMONES

454 DE VERA, JHON ALEXIS AMAC

455 DE VILLA, MARK JOEY ABEL

456 DEBAJO, JERSON JUANICO

457 DEIPARINE, JERICKO VILLARIN

458 DEL MONTE, JOHN JEFFERSON BUENAVISTA

459 DEL ROSARIO, KENNETH LOUIS GABAY

460 DEL ROSARIO, RENZ LUI BELTRAN

461 DELA CERNA, JOHN RAY DELICA

462 DELA CRUZ, EZEKIEL SIMPLE

463 DELA CRUZ, EZZAR GUERRERO

464 DELA CRUZ, JUSTINE PAOLO PALAD

465 DELA CRUZ, MC ILWAINE ROSIT

466 DELA CRUZ, RAFAEL JOHN ABANDO

467 DELA CRUZ, RANDY LACAP

468 DELA TORRE, ARIS JAY CALANDAY

469 DELANTAR, EDWARD ALLAN DIMAYUGA

470 DELANTAR, NIGEL HELDRICK VILLANIA

471 DELEN, NINETH

472 DELOCADO, OSMUND JOHN GARCIA

473 DELOS REYES, RHOD KEVIN NAORBE

474 DELOS SANTOS, EZEKIEL ALVIAR

475 DELOS SANTOS, RONNIE BARANGAN

476 DELUTA, MARY JOY GABUT

477 DEMERIN, JEAN MAGSIPOC

478 DENDIEGO, JOSHUA ANGELES

479 DEQUITO, IAN SULDAO

480 DESEMBRANA, DARWIN LASALA

481 DETERA, SARAH PACCIAL

482 DIAZ, ANGELO PAOLO BELEN

483 DIAZ, ANTHONY BEROS

484 DIAZ, MARC ANGELOU MORALES

485 DIESTA, JOHN MICHAEL BOCO

486 DIGAUM, JYSIL

487 DIGNO, MARK ANGELO

488 DILAG, CHRISTIANNE ABASOLO

489 DILAY, JERIKA RAMOS

490 DIMAANO, JESSIE BARTE

491 DIMATULAC, MARK ANGELO CUBILLAS

492 DIMAUNAHAN, EMHER JAN BALMES

493 DINGLASAN, DANIEL VILLAMOR

494 DINGLASAN, IVY BLESSIE SILANG

495 DINGLASAN, KIM RYAN HERNANDEZ

496 DIZON, JUHNNIEL VINCULADO

497 DOLLERA, EDIZON MANANGUITE

498 DOLORES, JOHN ADRIAN JINANG

499 DOMASIN, WILLIAM DAVE HERMINADO

500 DOMINGO, LORAINE DE JESUS

501 DOMINO, JOSHUA DESCALSOTE

502 DU, JUL IVID RABE

503 DUAZO, LUIS MIGUEL BADILLO

504 DULATRE, JEROME AR-JAY DELA PEÑA

505 DUMA, BRAD LERRY SALVADOR

506 DUMAGUIT, DAN-ART HENSLEY ORILLANEDA

507 DY, HANS XAVIER PAREDES

508 DYOGI, JOAQUIM LUTERO

509 EBREO, JAN MIKKO FLORES

510 ECHIVERRI, MARY ROSE BONGCALES

511 EDUSADA, AREN JAN AYNRAND NAVARRO

512 EGAGAMAO, EDWIN PUSTA

513 EGUITA, CAMILLE DE SAGUN

514 ELAN, VINCENT JAKE AMORA

515 ELOJA, WYNZYL ALBIEN BATA

516 ELONA, MARC CHRISTIAN PISANO

517 EMBOLTURA, JAMES ROY VILLAR

518 EMPLEO, VINCENT HARVEY CHAN

519 ENCISO, DEXTER GAUDIA

520 ENERIO, DEO JOSEPH LUMBAR

521 ENRIQUEZ, ANGEL MARGARETTE CASTILLO

522 ENRIQUEZ, ELJAY ANTHONY FRANCISCO

523 ENRIQUEZ, FIDEL MANALOTO

524 ENRIQUEZ, JHOANE CAMILLE PASUMBAL

525 ENTUNA, DONALD ESCARO

526 ERAES, MARY JOY ALVA

527 ERAYA, JEZREEL DAVE BAYONA

528 ERINCO, IAN KARL OFIANA

529 ERZANDO, ONRICO JR ALMEYDA

530 ESBRA, JUSTIN AUDRIE CABANATAN

531 ESCALA, JOHN FELIX EDICTO

532 ESCALER, SETH VISMARCK CASTRO

533 ESCALONA, GIO PAULO ERNEST ESPINA

534 ESCALORA, JASON ENORME

535 ESCO, ROWENALIZA ENRIQUE

536 ESCOBIA, JUNIE

537 ESCOLANO, DANREV MART DAGANATO

538 ESGUERRA, ANDREI ABO

539 ESGUERRA, JANELLE ANN EDQUIBA

540 ESPERANCILLA, RIZALINE NICDAO

541 ESPINA, NEIL PATRICK RICAPLAZA

542 ESPINO, DON PHILIP VALDEZ

543 ESPINOSA, JUN FLOYD GUCELA

544 ESPIRITU, KENT JAZREEL LATAG

545 ESPRA, MARLON MANATAD

546 ESTOQUE, DEYN EDRIEL OIDEM

547 ETURMA, SEAN BRYANT GALANG

548 EUSEBIO, JOHN MORRIS SAMSON

549 EVALLE, LESTER JOSEPH ESPIRITU

550 EVARISTO, CACIUS CLAY DAGARAG

551 FABRICANTE, TRINNA CLAVICILLAS

552 FAGAR, MARK PATRICK MACAAMBAC

553 FAJARDO, JEUS CHRISTIAN PIMENTEL

554 FAJARDO, JOHN MELVIN NIEVES

555 FANTONIAL, BHONG LANIT

556 FERNANDEZ, BEN JOSHUA SALVADOR

557 FERNANDEZ, JAMES RAY LIBOSADA

558 FERNANDEZ, KINGLEE SANCHEZ

559 FERNANDEZ, YRAM KIRBY FESTIN

560 FERNANDO, MARK ALAINE BUSI

561 FEROLINO, ROBERTSON DANGALAN

562 FERRER, DERICK ROSARIO

563 FERRER, WILMER ASENJO

564 FIDER, JOHN IVAN REYES

565 FIGUERREZ, LLOYD ARIES FARILLAS

566 FLORANO, ANGEL BALDOSTAMO

567 FLORES, ARVIN CHRISTIAN SANTICRUZ

568 FLORES, CHRISTIAN ALBUEN

569 FLORES, JHUNKING LIM

570 FLORES, JOHN ERICK PESIGAN

571 FLORES, LEE JAE AGRADE

572 FLORIDA, JESREEL ANGELO ANGNGASING

573 FRAGATA, RJUAE SANTOS

574 FRIAS, EDSEL JAMES PA-AS

575 FUENTES, MARNE PAJARES

576 FURTO, CHERRYLYN CENET

577 GABAYNO, VALERY ATO

578 GACO, REYGIENALD PAL

579 GAGATE, JOHN WARREN TURALBA

580 GAJISAN, JOHN JOHN DERIT

581 GALAGALA, IAN JADE LEGARIO

582 GALAM, JANINE MADRIAGA

583 GALDORES, ALVIN JAY MAZA

584 GALLANO, ANGIE ALEJANDRO

585 GALLARDO, ERLICH PAUL ABIAR

586 GALLEROS, TIM JONE HOMICILLO

587 GALLETO, HENRY JAMES HENRY

588 GALON, VAN BREXEL CAMACHO

589 GALVE, ELVHIN RANOCO

590 GAMO, PAULO ANGELO VIRREY

591 GANNOD, RADO ZADHIREE NICOLAS

592 GAPOL, JUNE ANGELIE GAAS

593 GARBIN, JEANETTE EBORA

594 GARCIA, EIDREN DELA CRUZ

595 GARCIA, JHERSON RENZO DAGUAY

596 GARCIA, JOSEPH DEUS PAUL OLIQUIANO

597 GARCIA, KYLE ADRIAN SILAO

598 GARCIA, RANDEL DE LEON

599 GARCIA, VINCE NEIL ARIEM

600 GARLANDO, CARL BALAIS

601 GASPAR, RONIEL JAMES ALCANTARA

602 GASTARDO, BRETT JASPER INTAL

603 GATA, MARK JAY BURDAS

604 GATAWA, BRIGETTE DEWEY

605 GATUMBATO, JOSHUA AGOT

606 GATUS, JERICO NIÑO LEYNES

607 GAUCO, IAM BESINGA

608 GAUDICOS, EARL JOSHUA JALA

609 GAYOSO, REM CHRISTIAN ARGUELLES

610 GELILANG, JOSHUA MILLADO

611 GELVORIA, CARL LETNER TIZON

612 GEMENTIZA, RIMER CRISTIAN AGBAY

613 GEMPIS, BONIFACIO JR CABITANA

614 GEPEGA, JOSE ALMER ALIVIO

615 GERON, PRINCESS KATHLEEN GARCIA

616 GIBE, KYLE ERICK CABANERO

617 GIDO, FRANCIS LOUIS RICAHUERTA

618 GIDUCOS, MARK GIL AÑOS

619 GIGANTE, JOHN MICHAEL CRUZ

620 GIGANTO, MARK KIRBY CAÑETE

621 GO, VINCENT RALPH PUERTULLANO

622 GOC-ONG, VINCERAY CHRISTIAN LECHADORES

623 GOCHUICO, ANTON REMIGIO AUGUSTO SEGUROLA

624 GODEZ, NOREEN JOYCE BOOL

625 GOMEZ, JIMSON ZAPANTA

626 GONDA, RANEL JOHN ESCLAMADO

627 GONZAGA, JAYSON PAÑA

628 GONZALBO, AHLAN BIBAL

629 GONZALES, EARL JANN TAGO-ON

630 GONZALES, KRISTINE ANGELA VASQUEZ

631 GONZALES, LARYL MEJICA

632 GONZALES, MAERVINCE ADVINCULA

633 GONZALES, MICHAEL JOHN

634 GONZALEZ, GABRIEL ANTONIO CRISOSTOMO

635 GRAFANE, BERNIE MOSO

636 GREGORIO, NOEL JR BRIZO

637 GRINIO, RALPH RANIEL TAN

638 GUADALUPE, DOMINIQUE MOLINA

639 GUARDALUPE, BRYANT JUSTIN TALLEDO

640 GUARDIAN, ANGELO KENT EDILLOR

641 GUARIN, GLEMAR OJENDRAS

642 GUCE, JOHN KARL IAN PANGANIBAN

643 GUEVARRA, JOSHUA MENDOZA

644 GUEVARRA, MICHAEL JUDE JALANDO-ON

645 GUICO, PAUL MAYNARD VALENZUELA

646 GUILJON, JERRY MAY YAP

647 GUIMBAOLIBOT, TYRON CABIDOG

648 GUINTO, NATHANIEL SACDALAN

649 GUIWAN, JAKE DETECIO

650 GULLE, DASCA NEIL LUNGUB

651 GUNDRAN, JULIUS EZRA MACASAET

652 GUTIERREZ, JOHN MICHAEL SECLON

653 GUTIERREZ, JOHN PATRICK VOLUNTAD

654 GUZMAN, JOHN PAUL IWAYAN

655 HABADAN, CHRISTINE MAMITES

656 HAYASE, YOSHIHIRO FRANCISCO

657 HERNANDEZ, ALYSSA LAURICE BALMES

658 HERNANDEZ, DERICK REMOS

659 HERNANDEZ, JASPER RAMOS

660 HERNANDEZ, JOHN LOUISE SWIN

661 HERNANDEZ, KIMBERLY AYQUE

662 HERNANDO, MARIELLA MERIZ BANTAY

663 HERRERA, NICOLE ANN CARO

664 HIDALGO, MA KATHRINA THERESE EVANGELISTA

665 HILARIO, ARTH JAY RODEROS

666 HIWATIG, ERWIN RUBIA

667 HUAGON, JESSABEL PUMIHIC

668 HUDIEREZ, ISAGANI ESPAÑOLA

669 HULIGANGA, ADELINO MORALES

670 IBAÑEZ, JAY R GERONA

671 IBE, JAPHETH PABELLO

672 IGLE, JOHN PATRICK ROXAS

673 IGLESIA, ALDRIN COMPETENTE

674 IGOT, NEECO ADRIENN RIMANDO

675 ILAGAN, JOAN ALBANIA

676 ILAO, ELSON DESAGUN

677 ILAO, JOHN PAUL TABORA

678 ILISAN, HARDIE JALNED MAHINAY

679 ILUSTRE, KLYNT DALANGIN

680 INOC, ANN MARI MANGUBAT

681 INOCENCIO, NIÑO PAULO SANTIAGO

682 INOCENCIO, RENZ IVAN DELA CRUZ

683 IPILI, ARIEL TAGALOG

684 ISAAC, JAN MICHAEL CAVA

685 ISIP, ADRIAN ABUAN

686 ISLA, CLEMM ISABELLE ADARLO

687 IZON, ARGIENEL ALMEDA

688 JACOB, EM CARLO VILLANUEVA

689 JAGUNOS, JOHN RENZ MISTULA

690 JAPON, JERSSIE YHEN SAMARANOS

691 JARABELO, JEMELYN DELOS SANTOS

692 JASA, THRISTAN BALITAAN

693 JASMIN, IAN JOHN BATION

694 JAVATE, JOHN MARTIN ESGUERRA

695 JAVIER, ROLAND ISAACH CRUZ

696 JAVIER, RYAN ANGELO CRUZ

697 JIANDANI, DARRYL SHAINE SERAFIN

698 JIMENEZ, JHINNEZ JOURNER MENESES

699 JIMENEZ, KRISHIA MAE MACALINAO

700 JIMENEZ, ROBERT JOHN DELA PEÑA

701 JOGNO, RENZO MONGIS

702 JOSUE, JOSEPH PAULO DINGLASAN

703 JOVERO, JOHN REY ARTUZ

704 JUAT, STEPHANIE NICOLE ANNE CHUA

705 JUELE, YVES ARRYL CALICA

706 JULATON, DIETHER RAY BADUA

707 JUNIO, JONATHAN

708 JUNTAR, JOVEN FRIGILLANA

709 JUNTILLA, JOSHUA FELIX CORPUZ

710 JURADA, GRANT IAN YURTOLA

711 JURIAL, LEO HILARIO

712 KALAW, ALDYN KLENT NAVEA

713 KAM, JOHN CHUN YIN LASTIMOSO

714 KAPINA, CHERBEDIN ALMORFE

715 KIMAYONG, YVON ADRIAN ANUDON

716 LA ROSA, JOAN VIRREY

717 LABAGUIS, JOHN JAIRO VELASCO

718 LABAGUIS, MARK BRYAN MABOLO

719 LABATETE, JOHN RAYMOND MAZON

720 LABAY, RHON IVAN ZULUETA

721 LACASANDILE, LLOYD BARROS

722 LACTAOEN, RODOLF ROLAND VALEROS

723 LADE, PAUL ANGELO ALEXIS ADAYA

724 LAGDAMEO, ANTHONY CORTADO

725 LAGUE, DECEE JEAN HARIAN

726 LAGUISMA, JERICHO HERNANDEZ

727 LAGUMBAY, PAUL JOSEPH CAÑETE

728 LAGUTIN, KRISTOPHER RALPH MARQUEZ

729 LAHAYLAHAY, MARVIN SINANGOTE

730 LAKE, JOVEL JAMES CANDANO

731 LAKI, EDRIAN PAMINTUAN

732 LANOT, AUBREY MUHI

733 LANTICAN, GENREV ABALOS

734 LANUZA, CHRISTIAN MARTIN BONZO

735 LAOLAO, CHRISTIAN DAVE DAPAR

736 LARAYA, GIAN LORENZO MANGUBAT

737 LARDIZABAL, FRIXIE ANN BARRIETA

738 LARGA, FREDDIE LAURESTA

739 LAROZA, KIM BRYAN GERANCE

740 LASEN, RYAN SALLATIC

741 LASPOÑA, CLIENT VERGEL PIALAGO

742 LAULITA, JONABEL APRIL SERMONET

743 LAURENCIANO, MARY NILL SINGSON

744 LAURENTE, REYMARK BOFILL

745 LAURESTA, JOSEPH BRIAN DE LA CRUZ

746 LAZARTE, CHERRY JANE GALIZA

747 LAZARTE, EZEKIEL BANAL

748 LAZONA, KIA ROSE DOLLISON

749 LEDAMA, MICHAEL JOHN LILOAN

750 LEE, KEANU RAY SEDENTARIO

751 LEGASPI, CLARA TERESA TEODORO

752 LEGO, JOHN MICHAEL CHRISTIAN PUNZAL

753 LEONARDO, EARL STANLEY BALIWAG

754 LEONG, ROSENIE MAY NACIONALES

755 LERIO, MICHAEL JOSEPH LARONG

756 LERON, KIMBERLY BANUA

757 LEYNES, MARY ROSE ATIENZA

758 LIBED, WILLIAM JR ORDOÑO

759 LIBRADA, JOEL JR TOPIA

760 LIBUMFACIL, JAMES BUBULI

761 LIM, CLINTON ESPIRITU

762 LIM, JOHN CHRISTIAN ALIOLA

763 LIMBO, JOHN GABRIEL BELELA

764 LIMBONA, ASLANIE SAMOA

765 LIMOSINERO, IVERSON PINPIN

766 LLAGAS, IMMANUEL CONREY VILLAMOR

767 LLAMADO, JAN MICHAEL ADAD

768 LLAMOSO, MARK JOSHUA TITAN

769 LONTOC, MARCIAL MARASIGAN

770 LOPEZ, EMMANUELLE SASALUYA

771 LOPEZ, JOHN JOSEPH MENDOZA

772 LORZANO, PATRICK LAYLO

773 LUAYON, CHARLYN RUFIN

774 LUBUGUIN, JAN DERICK SACLUTI

775 LUCE, ANTOINE ALBERT PEREZ

776 LUMBRES, RAFAEL MELANIO

777 LUYAO, ED MICHAEL ALONTAGA

778 MABANA, RIGS QUINTO

779 MACALINAO, HAROLD MERCADO

780 MACALINCAG, MICHAELA MARIZ MANALO

781 MACALINTAL, ADRIAN PASIA

782 MACAPAAR, JAMAR HADJI OMAR

783 MACAPOBRE, MARBY OTADOY

784 MACARAIG, DIANE MAE QUEROZ

785 MACARAIG, JAY AR BELEGAL

786 MACATAMPO, RASHIED MUDAG

787 MACATIGBAC, JESSABEL CAAG

788 MACAUBA, VINCENT FLORES

789 MADAMO, CRYSTAL JOY

790 MADERAZO, JOSHUA

791 MADID, NORODIN BONGCAYAO

792 MADOLID, MARK JOSEPH ARIZALA

793 MAGAT, DAWN IRISH VASALLO

794 MAGLINTE, JUDITH REBUYAS

795 MAGNAYE, JAIZEL MHAY GUPIT

796 MAGNAYE, JOHN KEVIN BANCORO

797 MAGPANTAY, ETHEL IVY ROBLES

798 MAGPANTAY, MICHAEL VINCENT ATIENZA

799 MAGPANTAY, RICSON REAL

800 MAGSALIN, MIKAELLA CLARIZE ENGUERRA

801 MAGSINO, JORGE ALLEN CORDERO

802 MAGTIBAY, JOHNDOLF ISAGANI BEJER

803 MAGTIBAY, RODEL PEREZ

804 MALABANAN, JOHN ALTON TAPAN

805 MALABANAN, MARK JASON LADERAS

806 MALABUYOC, LEAN ERNEST GUERRERO

807 MALAGAYO, JOHN MARK CANAYON

808 MALDA, JEROME VILBAR

809 MALLARI, MICAH AILA SULTAN

810 MALLARI, SEAN KARL GUZMAN

811 MALLORCA, JERRICKSON TURING

812 MAMADEZ, RAYMUNDO JR VEÑEGAS

813 MANALILI, RACHEL JOY SUGABO

814 MANALO, CRYSTALLE MAE MALONZO

815 MANALO, ELLAINE TALAIN

816 MANALO, MARK GIL CAPILI

817 MANALO, RAFAEL ALEXIS VILLALOBOS

818 MANALON, MARGIENETTE HERNANDEZ

819 MANAN, MOHAMMAD FAIZ OSOP

820 MANANGO, DAYLE SALONGA

821 MANAO, MARLON ALMADRONES

822 MANCENIDO, RUSSEL RENE CRISTOBAL

823 MANDAIYAS, SAGANI SALILING

824 MANGAYAO, HANIMA MARUHOM

825 MANGINO, CHRISTIAN JASON TABUCOL

826 MANIBONG, CHRISHEL BADUA

827 MANIEGO, JAYSON MAGO

828 MANLANGIT, JERALD BAGAYO

829 MANLANGIT, KHESIYA MAE CALIMBAS

830 MANULAT, ADHONE MOJADO

831 MANULAT, MAILES NGUJO

832 MANULAT, RODRIGO JR GACAYAN

833 MANZANILLA, JANEIL CHRISTIAN DIMAUNAHAN

834 MANZANO, CHRISTIAN JAMES RAVELO

835 MAQUIDDANG, HAROLD DE ROXAS

836 MARALIT, JHON ELESEO MACALOS

837 MARALIT, KRISTIAN KIEN MACATANGAY

838 MARAMARA, DONALD SALANGUIT

839 MARANAN, SHINJHUN MANALO

840 MARASIGAN, CARL BERNARD VILLAR

841 MARASIGAN, CARLOS ANTONIO AYALA

842 MARASIGAN, EJAY PAPIO

843 MARASIGAN, LEMUEL AMADA

844 MARCELINO, KRISTIAN NEIL ABOY

845 MARIANO, EFRAIM CABALI

846 MARIKIT, JOLAND

847 MARIQUINA, JOMARIE GALAROSA

848 MARQUEZ, JAMAILA ROGEL

849 MARQUEZ, JARED ROMNEY HIDALGO

850 MARQUEZ, JERAM CANTA

851 MARRERO, ARTEMIO TIMMY III PANIS

852 MARTINEZ, ALVIN JAMES AVILLANOZA

853 MARTINEZ, LORENZO MIGUEL REYES

854 MARTONIA, KIESHEEN MAY SANTIAGO

855 MASELLONES, MARK VINCENT NADAL

856 MASONG, RICHARD FUENTES

857 MATANGUIHAN, DUSTIN EMILL ONA

858 MATERIANO, JOHN LOUIE DE ASIS

859 MATIAS, IVAN ERICK LARGADO

860 MATIAS, KENNARD LABIAGA

861 MATIBAG, IAN MANALO

862 MATUGAS, CHARMIE BASUBAS

863 MAUHAY, RENZYLL MARAMOT

864 MAÑIBO, MHARVIN AÑONUEVO

865 MAÑIBO, MICHAEL VINCENT ABU

866 MEA, JANE MAY MALABANAN

867 MEDRANO, JOKO AGITO

868 MEDRANO, MARK LUSTER CILLO

869 MEJARITO, JEFF RIGODON

870 MEJIA, JASON ESCALANTE

871 MELASA, MICHAEL BENSON CAPITON

872 MENDOZA, BIA JEAN FRANCISCO

873 MENDOZA, JAKE PIASAN

874 MENDOZA, JEFF NOAH FAJARDO

875 MENDOZA, JOHN EMMANUEL PALICPIC

876 MENDOZA, MIA RODA ABACA

877 MENDOZA, MICHELLE-ANN ADEVA

878 MENDOZA, RICHARD ORETA

879 MENDOZA, ROSELYN LUCIO

880 MENDOZA, TRINA MENDOZA

881 MENESES, MARK DANIEL EIJANSANTOS

882 MERAFUENTES, ANDREW CABEROS

883 MERCADO, BRYAN VICO

884 MERCADO, MARVIN CUNANAN

885 MERONES, ROCELLE LAROBIS

886 METIN, HOMER LABOG

887 MEÑEZ, JARRELL JAY MACARAIG

888 MIMAY, JOHN SEBASTIAN LIBUT

889 MINTROZA, ORLEY PALACIO

890 MIRALPEZ, DANIEL NIKO GREGORIO

891 MIRANDA, TRISTAN MOSES ALVAREZ

892 MISSION, RENZO JULIUS DEL ROSARIO

893 MOHAMMAD, ABDELAZIM SOON

894 MOHAMMAD-FAIZ, SALMAN DOMALUG

895 MOLATO, FERNANDO JR ACERO

896 MOLIJON, KEITH DON REBLANDO

897 MONARES, ARMAND NOQUILLA

898 MONCHEZ, CLARA JEAN JOSON

899 MONDERO, BRYAN POYAOAN

900 MONIDO, ALVIN PAT CASABUENA

901 MONOY, VAN RANDOLPH YSALINA

902 MONTEROLA, KAREN RAAGAS

903 MORALES, JERON CABALLERO

904 MORALES, JOANA KRIS

905 MORALES, NOVIE JAY ADALEM

906 MUNDAS, VINCE ALMOND ALEGRE

907 MURCIA, JAN CARLO DELA TORRE

908 MUTIA, DAVE SOTERIO

909 NABLE, RUDOLPH AMCHINVES FAURILLO

910 NACU, DENNIS VICENTE

911 NAGAC, MC JHONEAL FUENTES

912 NAKILA, JOHN GILBERT GONZALES

913 NAMBAYAN, ALDWIN SINUHIN

914 NANGAN, ALVIN GENITO

915 NANO, DIEGO QUINIKITO

916 NATY, PAOLO MIGUEL PARABOT

917 NAVAL, ELLYNER JULIUS SULARTE

918 NAVAREZ, LORIZEL HERRERA

919 NAVARRO, MA CHERYL SAN ORBASE

920 NAVARRO, SHANN ETHAN TROY SANOY

921 NAVATA, MACH AIRON CARLOS

922 NAVEA, RON ALLAN ROXAS

923 NAVIDAD, JUDE MICHAEL ARIS UNABIA

924 NEBRE, BILLY JOHN PLAMENCO

925 NEGRE, DAN ANTHONY MABELIN

926 NENGASCA, MARK LORENZ NEPOMUCENO

927 NGUHO, APRIL IVY DURAN

928 NICANOR, CHRISTIAN ROME SUMAIT

929 NIEVES, JOJO LAWAS

930 NIIKURA, UMI ARREGLADO

931 NITOLLAMA, RANDY MADARCOS

932 NITURA, ALDREN MABINI

933 NOQUIAO, CLYDE PAUL ARREGLO

934 NUFABLE, KENT RONALD DELEÑA

935 OASIN, JAMES CHRISTIAN SANTOS

936 OCHIA, MAURITIUS ALLISON GOMEZ

937 OCOPIO, RIEL RUSSELL NEGRU

938 OCSEBIO, AMPERIO JR QUIBAL

939 OCTOBRE, ROGEN REX ORTEGA

940 OCTUBRE, AUREA CELINNA AZAGRA

941 ODOÑO, JOHN DUSTIN MORALES

942 OLA, JAYSON NISPEROS

943 OLAYVAR, JOHN ANGELO CRUZ

944 OLEDAN, RENANTE GARRATA

945 OLIVARES, REINZELLE RANDOLF MAZON

946 OLMOGUEZ, JOULE KELVIN DEJARO

947 OMANDAM, WAYNE ÑUNEZ

948 OMEGA, MIKO JOSHUA AYA-AY

949 OMILLO, JOHN JEMUEL DADOR

950 ONDA, RUFFY QUIMADA

951 ORACION, ERICK MATTHEW MORALES

952 ORACION, GLENSON DUHIG

953 ORDANIEL, FERNS EDMAR ALMERO

954 ORDEN, JAPHET CASTAÑEDA

955 ORNEDO, DONY ANGELO CORPUZ

956 OROBIA, THEA FAYE ORIO

957 OROT, ADRIAN ABALOS

958 OROZCO, NOLASCO JR BACHINI

959 ORQUIN, REEVA AYONG

960 ORTIZ, ROMEO BENEDICT MACALALAD

961 OSORIO, RENZY CEBUJANO

962 OYAO, ANDRE YASHIN GUBA

963 PABLO, KURT LUIGI CASINABE

964 PACALDO, MARK ANTHONY SARONG

965 PACIS, NEAL JANUS RAQUINIO

966 PACTORES, GARRET OLIVER REDILLAS

967 PADAWAN, JHOAN TABUYO

968 PADAYHAG, JOHN BREGGIE

969 PADILLA, ARVIN JAN GUANSING

970 PADILLA, CRISUS JOHN FADERANGA

971 PADUA, DARWIN DOMINGO

972 PAGCALIWANGAN, VINZE GULLIT RAMOS

973 PAINGANAN, VIRGILIO JR SARAD

974 PALAGTIW, JOMARI CABCABAN

975 PALANCA, ERIC JOSEPH VILLAFLOR

976 PALARCA, JERRY ULNAGAN

977 PALER, RAY ANDREW BOHOL

978 PALMAERA, CARLO JAY BUSAYONG

979 PALMANI, KRISHIAN QUIMPO

980 PAMA, JAMMEL ANN DINGLASAN

981 PAMITTAN, JOHN CHRISTOPHER ALCANTARA

982 PAMONAG, KENT JOHN DAGPIN

983 PAMULO, CHRISTIAN PERALTA

984 PANDOSEN, HEZEKIAH TALIWAN

985 PANGANIBAN, ROWELLYN MAE DALANGIN

986 PANGILINAN, PRINCESS SARAH MUNGCAL

987 PANLILIO, IVON KIER PAGUINTO

988 PANOPIO, JOYCE ANN MAURO

989 PANOPIO, JUSTINE MAE ATELAREZ

990 PANSIT, RALPH LOUISSE CERVANTES

991 PAO, JEANETTE CODILLA

992 PAPAYA, HAROLD JAY IWAY

993 PAQUINOL, JAN JAIME ESTIMERA

994 PARADO, GILBERT JR QUINACMAN

995 PARAGAS, EPHRAIM JOHN ESTUYE

996 PARAN, JEFFERD LEON

997 PARDILLO, KERYL NACARIO

998 PAREDES, MICHAEL DANIEL TORRES

999 PARTOSAN, DANILO JR MENDEZ

1000 PASAOL, FRANCEL JAY CRISPINO

1001 PASCUAL, JAN EURIKH LOU ELLORZA

1002 PASION, JUNEL SERRANO

1003 PASQUIL, JOHN PAUL REYES

1004 PASQUIL, MICHELLE YVONE JUGALBOT

1005 PASTRANA, CHRISTIAN MOISES PANGILINAN

1006 PASTRANA, KENT IRVIN AUSTRIA

1007 PATIEREZ, JUNY GERALDIZO

1008 PATILUNA, MENJUH DITAN

1009 PAYAO, JOHN NERIE LAYA

1010 PAZ, JAN GABRIELSON CUSTODIO

1011 PEDROCHE, GERALD LAZO

1012 PELAYO, MICHAEL EMERSON BISNAR

1013 PELIÑO, GUILLERMO JR ODRON

1014 PENIX, DARWIN JHOE SANTIAGO

1015 PENUELA, NATHANIEL CANTIL

1016 PEPITO, NIÑO JAMES MONEVA

1017 PERALTA, TRINA AGUAS

1018 PERALTA, VINA ROSE SADIA

1019 PERANDOS, JOHN JACOB CORPEZ

1020 PERESORES, JAY FILLIAR

1021 PEREZ, ALDRIN CONGCONG

1022 PEREZ, ALJON REAGAN LIWANAG

1023 PEREZ, ALYSSA JOSELLE VILLAMOR

1024 PEREZ, ARVIN JUN ODESTE

1025 PEREZ, DARWIN RALPH RASONABLE

1026 PEREZ, JEREMY ODARBE

1027 PEREZ, JESSIE BENGUA

1028 PEREZ, JUDY PAULA AVILES

1029 PEREZ, JUN RAMOS

1030 PEREZ, TERRENCE RANDEL GAMBOA

1031 PERNIA, MACKENLY ANTONINO

1032 PETATE, LHOYD MAGPANTAY

1033 PEÑASCOSAS, JAN JOBETH PERALTA

1034 PICCIO, NUR AVRAM BACTAD

1035 PIDO, REYMARK MATA

1036 PILAPIL, RALPH JUN GANOHAY

1037 PIMENTEL, JOHN LOUIE DOMINGO

1038 PIMENTEL, LOVELY NELMIDA

1039 PINEDA, CAMILLE MAMACLAY

1040 PINEDA, CHRIZTIAN JAMES RIVERO

1041 PINEDA, JOHN DEIHL RAMOS

1042 PINGKIAN, VICTOR JOHN SARSALE

1043 PINO, AMIEL GATAL

1044 PLACIBE, LOUIGE GALLER

1045 PONGYAN, LEE BRIAN POMPERADA

1046 PONTEVEDRA, ALLAN JR RENIEDO

1047 PORTES, CEDIE MESA

1048 POTOT, QUALAINE SECUYA

1049 PRAJES, NIKKO ABAIS

1050 PRENDOL, MARK ERIC RODRIGO

1051 PUNZALAN, JEREMIAH CRUZ

1052 PUREZA, JAMES LEO HERRERA

1053 QUESADA, CHRISTOPHER CAÑEDA

1054 QUIACHON, JAMES REY LAWAS

1055 QUIAMBAO, DENNIS LUIGI HICARO

1056 QUILIT, DIANNE ERIKA MAE YABES

1057 QUINIO, JENO SANTORIO

1058 QUISUMBING, EDUARDO JOHN IV BRILLANTES

1059 RABIDA, GEL GABIA

1060 RABINA, JONN REDRIC CRISOSTOMO

1061 RABINA, MARBY TRISINIO

1062 RABINO, HOMER RAMIREZ

1063 RADA, JENSON SANGCOM

1064 RAFANAN, TRENT SAMPIOR

1065 RAFINIAN, LOUIE KEE ALBINO

1066 RAMIREZ, MICHAEL DANIEL LIM

1067 RAMIREZ, VINCENT MICHAEL PEREZ

1068 RAMOS, DENIS ABADIANO

1069 RAMOS, GEOROME OBIAS

1070 RAMOS, JASON ROY PEREZ

1071 RAMOS, JEROME RAY AGUILAR

1072 RAMOS, JONALYN MAPUE

1073 RAMOS, LESTER JOHN NISPEROS

1074 RAMOS, NATHANAEL CINCO

1075 RAMOS, PAUL NICKO MANALO

1076 RANGEL, KRISTINE JOYCE HABAL

1077 RANGEL, PAULA JANE ROARING

1078 RASCO, CAIVEN ARIOLA

1079 RAZUMAN, ABDUL HAKIM TAIB

1080 REDIGA, JAMES BRYAN SISCAR

1081 REDOBLADO, JULIAN PAOLO DEL CASTILLO

1082 REDOBLADO, NIÑO LORENZ DOMINESE

1083 REDUGERIO, NIKKO LUISAGA

1084 REFUERZO, DAVID JOSHUA CRESCINI

1085 RELAYOSA, ADRIAN PAUL CUAJAO

1086 RELENTE, BRY-CARL DEPARINE

1087 RENTILLO, PRINCE JOSHUA MANITO

1088 REPAJA, JASON CARPIO

1089 REPOMANTA, JOSUAH ATUN

1090 RESTON, VINCENT JOHN ANDAMON

1091 RETANIA, ANGELO REGINE LANDICHO

1092 REYES, ACHILLES IZAK SUAREZ

1093 REYES, CHRISTIAN AMAR

1094 REYES, CHRISTIAN ERWIN PUYO

1095 REYES, CLARK STEVEN MENDOZA

1096 REYES, JONAS ADRIEL SAMANIEGO

1097 REYES, MARY NIÑA BELINDA OLIVA

1098 REYES, ROCKY BOY LIQUIRAN

1099 REYES, SONNY JR CALVERO

1100 RICAFRENTE, JOHN PERCIVAL VIJAR

1101 RIMANDO, NIKKO RIVEZA

1102 RIVERA, CHIÑO ALOYSIUS PARAN

1103 RIVERA, DAVID EMMANUEL BALIERTA

1104 RIVERA, MA ALYSSA CAESSANDRA VILLANUEVA

1105 RIVERA, MILDRED SULBITA

1106 RIVERA, QUEEN ERICA MACUHA

1107 RIÑON, DANIEL STA ANA

1108 ROBERTO, CAROLE ANN KILAPKILAP

1109 ROBLES, DARRYL GALLARDA

1110 ROCUTAN, KIM ABNER FONTANILLA

1111 RODAS, MARK ALLEN LASAC

1112 RODRIGUEZ, FRANCIS ROY ROLDAN

1113 ROMERO, ROYCE ABAYON

1114 RONOLO, JAYVEE PONTE

1115 RONQUILLO, CHRISTIAN SUMILE

1116 RONQUILLO, JEISEMER CANLAS

1117 RONQUIZ, HAZEL BUERA

1118 ROS, CAMILLE FRANCA

1119 ROSAL, NIÑO CONRAD ARGOMIDO

1120 ROSALEJOS, KACEY MONARES

1121 ROSALES, CHARLOTTE MONIQUE HERNANDEZ

1122 ROSALES, JESS ISMAEL MERCADO

1123 ROSALES, NICOLAS KENT JAMES SAYAT

1124 ROSARIO, RAYMUND PERALTA

1125 ROSIANA, GLENDO LABARTINE

1126 RUBRICO, CHRISTOPHER KYLE SALGADO

1127 RUIZ, HAZEL LENN SALIMBAGAT

1128 SABALZA, DANILO CAPOQUIAN

1129 SABENORIO, LAWRENCE MAURICIO

1130 SABILLO, ROBERT CANTIGA

1131 SACDO, JOHN REED QUARRE

1132 SACE, MARVIN ENRIQUE ZALAMEDA

1133 SAGER, KELVIN JAMES SADICON

1134 SAGUIGUIT, ABE BRENT PONDEVIDA

1135 SALADORES, RENYL DEGAMON

1136 SALAVARRIA, EDGAR JR ROMANO

1137 SALAZAR, ANGELO MATIAS

1138 SALDAÑA, JOSHUA PAGUIO

1139 SALES, FREDERICK MARC BAÑADOS

1140 SALVACION, REYBERT EMMANUEL LOPEZ

1141 SALVADOR, ISMAEL LOSLOS

1142 SALVADOR, JEROME CASTILA

1143 SAMBAS, MARIA AL SAMUEL RAMIREZ

1144 SAMSODEN, ABUBACAR LOMONDOT

1145 SAN JOSE, CHRISTINE JOY LLADA

1146 SANDIG, JESSE ARAMBALA

1147 SANDOVAL, REY JANN MANGAHAS

1148 SANGALANG, ELDRIC MARIUS ANGULO

1149 SANGRIA, JOHN CHRISTIAN BALUYOT

1150 SANO, RANDY DAÑO

1151 SANSANO, FERDIE CLARCK GAMBOA

1152 SANTIAGO, CHRISTIAN PAUL VERGARA

1153 SANTIANO, ARIEL JR DOMINGO

1154 SANTOS, CHARLENE ANNE MARI

1155 SANTOS, KARL ANGELO DELA CRUZ

1156 SANTOS, MIGHT JAPHETH NOVILLOS

1157 SANTOS, ORIK NIKO VELASCO

1158 SANTOS, PAULO JAY DELA CRUZ

1159 SANTOS, PRINCESS JOY SALAGUBANG

1160 SANTOS, ROLAND LEWIS MONTOYA

1161 SANTOS, ROSE PANGANIBAN

1162 SAPNO, JAMES HAROLD CERVANTES

1163 SAQUING, ROD-RYAN LAGGUI

1164 SAYSON, IVAN JOSHUA CORPUZ

1165 SELLORIA, JEPHERD DANZA

1166 SENCIDA, RENZ MARION ARENOS

1167 SENIDO, JUDYANN AGAMATA

1168 SEPILLO, RANDELLE ESTOLANO

1169 SEQUILLO, KHIM LESTER PANILAG

1170 SERRANO, JOSHUA CORNELLUS MACARAIG

1171 SET, GABRIEL LORENZO ALAGAO

1172 SEVILLA, WENCESLAO JR ORIESGA

1173 SEVILLENA, JERIEMY BAUTISTA

1174 SIGNO, ROWDY TAPANG

1175 SIGUA, MELVIN COLLADO

1176 SILANG, CLYDE GIL BACAL

1177 SILANG, PRINCESS DIANA DINGLASAN

1178 SIMON, ELLA MAE IBEA

1179 SIMON, JOHN FREDERICK BAGUION

1180 SIMUGAN, JHONRY SUBRADO

1181 SIOSON, JULIUS HIDALGO

1182 SISON, CHARLESTEIN MALIT

1183 SISON, JAN VINCENT MANGALINDAN

1184 SISTER, ALEX RITARDO

1185 SITA, CARMENCITO JR PARAASE

1186 SO, PATRICK CARINGAL

1187 SOLAINA, IAN SISON

1188 SOLEDAD, GEL TOLENTINO

1189 SOLIMAN, JHAN PAULO FLORES

1190 SOLLANO, JOWEL EMMANUEL REYES

1191 SOMERA, PAMELA MAE BUENSALIDA

1192 SOON, BRANDON KENT KYLE MIAGA

1193 SORIANO, KING GILBERT AQUINO

1194 SORONIO, NEIL JOHN DELA TORRE

1195 SOTALBO, AMIEL TICZON

1196 SUAREZ, DANEMAR JOAQUIN

1197 SUBINGSUBING, LEO MARQUEZ

1198 SUGUITAN, JULIO JULIUS JR GONZALES

1199 SUING, CHRISTIAN DAVE SUNGA

1201 SUMADHAY, LYKA LUZ FERNANDEZ

1202 SUMAOANG, SARAH MINETTE DOMINGO

1203 SUMAOY, RYAN CHRISTIAN ROSALES

1204 SUMARAGO, JUSMARK OMPAD

1205 TABAGO, VON GABRIEL GALANG

1206 TABERNA, WILLI GAILE ORO

1207 TABONARES, KEVIN BAJAO

1208 TABUGOC, MAYLYN ARAIS

1209 TACSAY, JOSEPH CARLOS FLORES

1210 TAGHOY, ORLAND JAY MAGAN

1211 TAHIR, SALAMAT ABURONG

1212 TALLARA, KEVIN WAYNE CALARA

1213 TAMAYO, ALDEN BARCELONA

1214 TAMBIADO, DARWIN RAY DIVINAGRACIA

1215 TAMPUS, JOHN ISAAC MERCADO

1216 TAN, MARION LOIS SALONGA

1217 TANCHOCO, NIKEE JAMES DELA CRUZ

1218 TANGA-AN, JANMARI ARBON

1219 TANOS, TRAVIS NABONG

1220 TANUA, WEJANN GHIFARI PANGCOGA

1221 TAPIA, TIFFANY KRIZIA MAGPANTAY

1222 TECUALA, ALESSANDRO GABRIEL DE CHAVEZ

1223 TEJADA, CHRISTIAN ALFRED PATINGO

1224 TEK-ING, JOHN JACOB EBIN

1225 TENAJEROS, LLOYD DAREEM CAPUTOLAN

1226 TENEDERO, KEENEN JAKE GOMBA

1227 TIAMCO, STEPHEN CACHILA

1228 TICTIC, KIM GERALD PENALES

1229 TIDO, RANDEL GLENN

1230 TIGLAO, JOSEPH ARIAN THED RAMOS

1231 TINAJA, ALFREDO JR HOLGADO

1232 TIONGSON, MARCUS RAFAEL BUENAFLOR

1233 TIONGSON, NIKKO MAGLONZO

1234 TIONGSON, ROCE REYES

1235 TISBE, JOHN PIUS PAPA

1236 TIZON, JOANNA MAE SANCHEZ

1237 TOLENTINO, GELO ALINDUGAN

1238 TOLENTINO, JO STEFAN PABLO

1239 TOLEOS, LORENZ JR RAÑA

1240 TOMINEZ, RENZ JAIRO CASTRONUEVO

1241 TORRES, IAN ISHMAEL ATIENZA

1242 TORRES, PATRICIA ANNE QUIRONA

1243 TRANGIA, JEHDEL ALONTAGA

1244 TRANJIA, DAVID II BERAME

1245 TRIGUERO, LANCELOT TIMBANG

1246 TRIPOLE, RUSSEL ABAQUITA

1247 TRUYA, JULIUS CEASAR NOTARTE

1248 TUAZON, LEANDRO ARABIT

1249 TUGONON, DARYLL HANNAH DE BORJA

1250 TUMALIUAN, LOUISE PHILIP CABIAO

1251 TUMAMAO, JOHN BRIX ABELLO

1252 TUMAMBING, ESTELA MARIZ TUMAMBING

1253 TUMULAK, AZE VIRGIL CUIZON

1254 TUPAS, MARK JOSEPH CAUDILLOSA

1255 TUTAAN, JONAN PAUL SANTOS

1256 TUYAY, REY JR REGASPI

1257 UBAY, RANIE GERBAS

1258 ULEP, IVAN TROY CALIBUSO

1259 UMALI, SHIELA MARIE LLEVA

1260 UNAHAN, SHIERWIN JEE LAPESIGUE

1261 UNTALAN, JOHN LESTER PULLO

1262 UNTIVEROS, ROSELYN ANDAL

1263 UROT, EDITO JR TUICO

1264 URTUA, ANDRO QUEDIP

1265 UY, JOHN PAUL SOTTA

1266 VACARO, RODIMER BRIAN GAYO

1267 VALDERAMA, MATT JESUEL EDA

1268 VALDEZ, JOHN JESSON VILORIA

1269 VALENCIA, MARK EXCEL FULGENCIO

1270 VALENCIA, REJISON GAMBOA

1271 VALENCIA, ROD AMIEL ESCARTIN

1272 VALENTON, CARLO JAY ASILO

1273 VALLO, NENOTCHKA CERVANTES

1274 VALZADO, NIKKO INDAO

1275 VANGUARDIA, DANIELL DEAN SARGENTO

1276 VASQUEZ, JORDAN CUSTODIO

1277 VECERA, JED RIEL NAVALES

1278 VELASCO, ALLANYSSE JADE

1279 VENEGAS, MARK ANDREW OLMO

1280 VENTANILLA, RYAN SANTOS

1281 VENTERO, PATRICK MARCELINO

1282 VENTURA, JOHN ELMER

1283 VENTURA, JOHN MICHAEL SANTILLANA

1284 VERGARA, NIEL IVAN QUINDO

1285 VICTORIA, JOHN VIANNEY ALEJO

1286 VICTORIANO, KENNETH DELOS REYES

1287 VILLA, JAY FRANCIS FELIZARTE

1288 VILLABAS, ROSEMAVILLE SOLMAYOR

1289 VILLAFANIA, JESSE EARL PANGAN

1290 VILLAFUERTE, JAY MARK ROY ALBELDA

1291 VILLALOBOS, PABLITO CAPILI

1292 VILLALUZ, LEANDRO GATBUNTON

1293 VILLAMOR, ABELARDO BOQUIREN

1294 VILLANO, REY MARK CLEMENTE

1295 VILLANUEVA, AIRA AEVIN DEL MUNDO

1296 VILLANUEVA, CRISCENTE JOHN CULILI

1297 VILLANUEVA, MICI JIO IGNACIO

1298 VILLAREAL, CAMILLE PORRAS

1299 VILLARINO, GILBERT SORIANO

1300 VILLASIS, JEFFREY MARVIN ESIMOS

1301 VILLAVELEZ, ROMEO JR ZAMORA

1302 VILLAVER, ADAM ROSS TOLENTINO

1303 VILLONES, RHAF DAVE CRUZ

1304 VINLUAN, GILBERT ROMBLON

1305 VIRREY, MARK JOSEPH RAVAL

1306 VISDA, EMMANUEL MEDINA

1307 VISPERAS, I VERNON MANGALIAG

1308 VIZCONDE, MICHAEL FRANK VISITACION

1309 VIZCONDE, PETER ALBERT RIVERA

1310 VIÑAN, PHILLIP JHUN DINOPOL

1311 VOSOTROS, JUN-JIE PONGTAN

1312 WAHING, MELANIE CHEN GALOPE

1313 WAKAT, EDMOND WASIT

1314 WASSMER, CHRISTOPHER MENSESES

1315 WEE, EDMUND NICO DE JAVING

1316 WEKIS, JOHN JASPER IBARRETA

1317 YAKIT, NICKOL LLEGO

1318 YAP, PAUL JOHN BANTILES

1319 YAP, RONEL GIVA

1320 YBAÑEZ, ADELA GRACE PETALCORIN

1321 YESO, RIZALDY MEDEL

1322 YLANAN, RICHARD PINO

1323 ZABALA, JAN EVERIAN AGUSTIN

1324 ZABALA, SHERLAMIE QUIRANTE

1325 ZACARIAS, PAMELA FERNANDEZ

1326 ZAMORA, DAVIS GABATO

1327 ZAMORA, KIERWIN JOHN LACEDA

1328 ZAMUDIO, DEXTER DE LEON

1329 ZAPATERO, CHRISTIAN GALANG

1330 ZARATAN, KIM ZOREN MONTILLA

1331 ZARATE, BEANRY FUNTANAR

1332 ZAUSA, JHONIEL PONTE

1333 ZIPAGAN, CHRISTIAN JAIRO BALITE

1334 ZULUETA, MARIELLA CABLING

Roll of Successful Examinees in The Certified Plant Mechanic Licensure Examination Held on February 23 & 24, 2020 .Released on February 27, 2020

1 ALIB, DONDON MARK ARGENTE

2 ANATALIO, ALVIN JAY GALGO

3 AQUERIDO, NORMAN CAWILAN

4 ATIZON, ANGELO PEREGRINA

5 BAJO, MARK ANTHONY ETREROS

6 BASTON, IAN KARLO NARAG

7 BATALLER, JOHNEFER KALLOS

8 BOOC, BENJAMIN DUNGOG

9 BOOC, KRIST JORDAN CACAS

10 CANTILLAS, EDUARDO GILO

11 CORPUZ, JERALD DAGDAG

12 CRUZ, REX LAURENCE QUITORIANO

13 DAYOLA, NILFRED MAESTRE

14 DE VERA, RHUSTY APOSTOL

15 DIONEDA, GLENN RIO

16 ENAJE, ALFIE ENDAYA

17 GALLARTE, ROEL RAGAS

18 GARUNG, JOHN CARLOS MIDAY

19 GATANELA, JOHN CARLO RODRIGUEZ

20 GENEBLAZO, CHRISTIAN KYLE

21 GIMOTEA, EMANUEL MAGSAYO

22 HERMOSO, FERNANIE CAHILO

23 LANUZA, GARY ARATIA

24 LITA, MELCHOR LONGASA

25 MACHECA, ARTHUR JAMES ORCULLO

26 MADERAZO, ROMMEL BAGON

27 MADJALES, NORDASER LAYLING

28 MANIPOR, MARK VINCENT SIRIBAN

29 MARCO, FREDWIL JOHN BAUTISTA

30 MARITANA, WILSON JACOB AGUILAR

31 MARIÑAS, PAOLO LIONG

32 MASABA, MICHAEL ALOYZUS FAVILA

33 MUÑEZ, JAN LLOYD ARMAN CEGUERRA

34 PAAT, JEFFREY FRONDOZO

35 PALCON, JONH MARK BELASANO

36 PEÑALES, GILBERT ARMEÑA

37 PLEÑAGO, ANNA ROSE CASIBUA

38 QUIRING, JAN JEROME BREBONERIA

39 RAMISCAL, CHAVET BUCAGO

40 REODIQUE, KARLO SERAFICO

41 ROSERO, JAN VINCENT MONEVA

42 SEE, MICHAEL JOHN RAMIREZ

43 SOLAMIN, JESSIE PELEGRO

44 TUMBAGA, LENCER PATALUD

45 VELASCO, LOUIE TAMAYO

46 VENTURA, ANTHONY TANDINGAN

47 VIDANES, EZEKIEL FRITZ MORADA

48 VILLOSO, JOEFFREY BENAMIRA