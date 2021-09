Sanitary Engineer Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 112 out of 189 passed the Sanitary Engineer Licensure Examination given by the Board of Sanitary Engineering in Manila last August 2021.

Roll of Successful Examinees in the Sanitary Engineer Licensure Examination

Held on August 31, 2021 & ff. days released on September 7, 2021.

1 AGUILAR, KRISTINE LOPEZ

2 ALCANZAR, DARRYL DONQUE

3 ALCARAZ, WYNDELL SAGALA

4 ALIH, AL-RHAFFIE ALVAREZ

5 ALMADIN, KHYZEL BALIGAN

6 AMLOS, KAREEN JENN ASIONG

7 ANDAL, JOHN MORRIS MANGUBAT

8 ANGEL, WYNDELL BAUTISTA

9 ANNI, AR-PRADZMAR TULAWIE

10 ANOYO, KIMBERLY BENID

11 ARANDA, MARYCRIS JOY CAMPOSANO

12 AYUNON, FRANCES NICOLE BALANSI

13 BABLES, ROLLY NEBRES

14 BARBARONA, KARL BRYAN REN CLAMOHOY

15 BARCENA, MARJORIE DE MATEO

16 BAUTISTA, MICHAEL TUTOR

17 BENTOY, ESTEPHEN ANTHONY ANDAYA

18 BUQUID, RACHELLE ALCANTARA

19 BUÑO, RENZ CARLO DALISAY

20 CABRAL, JEREMY ILAGAN

21 CANGCO, CHRISTINE MACALINTAL

22 CASTILLO, IAN RONALD

23 CASTRO, ALWIN MANGUBAT

24 CAUSAPIN, DONNA MULINGBAYAN

25 CAUSON, EMMANUEL ARELLANO

26 CAYETANO, JEZER BORNASAL

27 CLIMACOSA, MARY JESSA RIVERO

28 COLADILLA, REY VINCENT REYES

29 CORDON, JUSTINE ARIANE BLANCAVER

30 CORTEZ, JULIUS SOLIS

31 CORTEZ, MARK NICKSON DAYAO

32 CUARESMA, MARC BERNARD JOSE

33 DACALAÑO, NIKI BRAGA

34 DACSIG, PRINCESS DIVINE ABUAN

35 DAPLIAN, KRIZATEL ABELANG

36 DASTAS, JAYROLD ROTONI

37 DE CASTRO, MARIA ISABEL CALACAL

38 DE CHAVEZ, MHAGIE JAVIER

39 DE LA CRUZ, BRYLE ANDADI

40 DE OCAMPO, ABBYGAIL MAALIHAN

41 DELFINADO, JULIUS CESAR LADRAZO

42 DIMAILIG, RODMERE FLORES

43 DIMAS, ARIANE SACHIKO

44 EVANGELISTA, ABBYGAIL BONQUIN

45 EVORA, MA KIMBERLY BRIONES

46 FAJILAN, JAEMAECHEL TARIN

47 FERNANDEZ, NIÑA SALDUA

48 FRANCISCO, ALEVIALYN ESDRELON

49 GAKO, JUNCILLE LAZAGA

50 GALANO, JOHN RICH VELUZ

51 GALSIM, KRISTAN MANAOIS

52 GARCIA, MARIGOLD LARA

53 GASATAYA, PEARL EINSTEINNE JESRIN PASCUA

54 GASPI, SYDNEY NATHALIE FLORIANO

55 GENETIANO, TYREL PRUNA

56 GOMEZ, RAHEEMAH ACOSTA

57 GUANSING, KAYRELLE NORMAE BENITEZ

58 HIZON, REYNALDO JR AGUA

59 ISCALA, CAMILLE JUSTINE AYAP

60 JATULAN, ERIC DOMINIC MANUEL

61 KALAGAYAN, ARLET OLIVA

62 LAJARATO, MOHAMMAD OBEID UNTONG

63 LAPID, JOHN ANGELO JOSE

64 LARGA, CATHERINE MANALO

65 LIWAG, LAWRENZ JAYSON CARLE

66 LUZON, RAYMOND ANGELO MAÑIBO

67 MADRIAGA, RACHELLE MAIN

68 MAGBANUA, ANDREI PRIVADO

69 MANALASTAS, ARVIN REY LAZARO

70 MANEJA, ANGELA MERICI SATUR

71 MANGUERRA, KENAZ SOLAMILLO

72 MARANAN, NEIL SALVADOR

73 MARQUEZ, ROMMEL SIBOC

74 MARTINEZ, JAMAICA BALBA

75 MASILUNGAN, MARY JOANNE EBREO

76 MATA-AG, JANICE DONGLAY

77 MATALA, JULIUS IAN VILLAS

78 MENDOZA, ANGELICA PERALTA

79 MENDOZA, CHRISTIAN PAUL LIM

80 MENDOZA, LEON MENDOZA

81 MENTOY, MAR CHRISTIAN HONRADE

82 MUAMMIL, MOH ZHEED ANHAO

83 OROZO, JHASMIN DE OCAMPO

84 ORTUA, JOHN CHAEL ROSAS

85 PANGILINAN, MYRALYN CORDERO

86 PEÑAFLOR, JHUN PAULO ANCHETA

87 PILLOS, KIM RYAN ARJAY ABRAGAN

88 PILOTIN, PRINCE CHARLES DOMONDON

89 RAMIREZ, ALVA YVONNE ABDON

90 RAMOS, KARLA CHRISTINE ANI

91 RECALDE, JOHN JASPER REGENCIA

92 REGLOS, JOSHUA SULIT

93 REGUA, GERARD ALCANTARA

94 RODIL, MA VICTORIA NICOLE GOMEZ

95 RONGAVILLA, JOYCE REGINE MERCADO

96 SAGUN, LARA JANE BUGARIN

97 SANTOS, JOHN RENNAN AQUINO

98 SAVELLA, ALDEN CASTILLO

99 SEVERANO, ANDREA DINGLASAN

100 SORIANO, DAN VINCENT MANGURALI

101 SY, KYLENE KYTE DE MESA

102 TABILON, CATHERINE JANE CASIMIRO

103 TADAS, IRENEO LINCALLO

104 TAN, SARA JAMILAH TALEON

105 TEMPLADO, ROLAND CAMBUSA

106 TIGLAO, DEOMAR BARBA

107 TOMAS, BENNY JOSE

108 VARDARAJU, SAHKIENA BISCOCHO

109 VILLABROZA, PRINCESS JOY CAPULONG

110 VILLAGANTE, RONNIELYN CAPELLAN

111 YU, DELWIN TAN

112 ZARA, MON EDISON