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Exam Results

                        
Sanitary Engineer Licensure Examination

                        

                        
The Philippine Star
September 7, 2021 | 7:00pm
                        

                        


                        
                        
                        

                           
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 112 out of 189 passed the Sanitary Engineer Licensure Examination given by the Board of Sanitary Engineering in Manila last August 2021.



Roll of Successful Examinees in the Sanitary Engineer Licensure Examination



Held on August 31, 2021 & ff. days released on September 7, 2021.



1        AGUILAR, KRISTINE  LOPEZ



2        ALCANZAR, DARRYL  DONQUE



3        ALCARAZ, WYNDELL  SAGALA



4        ALIH, AL-RHAFFIE  ALVAREZ



5        ALMADIN, KHYZEL  BALIGAN



6        AMLOS, KAREEN JENN  ASIONG



7        ANDAL, JOHN MORRIS  MANGUBAT



8        ANGEL, WYNDELL  BAUTISTA



9        ANNI, AR-PRADZMAR  TULAWIE



10        ANOYO, KIMBERLY  BENID



11        ARANDA, MARYCRIS JOY  CAMPOSANO



12        AYUNON, FRANCES NICOLE  BALANSI



13        BABLES, ROLLY  NEBRES



14        BARBARONA, KARL BRYAN REN  CLAMOHOY



15        BARCENA, MARJORIE  DE MATEO



16        BAUTISTA, MICHAEL  TUTOR



17        BENTOY, ESTEPHEN ANTHONY  ANDAYA



18        BUQUID, RACHELLE  ALCANTARA



19        BUÑO, RENZ CARLO  DALISAY



20        CABRAL, JEREMY  ILAGAN



21        CANGCO, CHRISTINE  MACALINTAL



22        CASTILLO, IAN RONALD



23        CASTRO, ALWIN  MANGUBAT



24        CAUSAPIN, DONNA  MULINGBAYAN



25        CAUSON, EMMANUEL  ARELLANO



26        CAYETANO, JEZER  BORNASAL



27        CLIMACOSA, MARY JESSA  RIVERO



28        COLADILLA, REY VINCENT  REYES



29        CORDON, JUSTINE ARIANE  BLANCAVER



30        CORTEZ, JULIUS  SOLIS



31        CORTEZ, MARK NICKSON  DAYAO



32        CUARESMA, MARC BERNARD  JOSE



33        DACALAÑO, NIKI  BRAGA



34        DACSIG, PRINCESS DIVINE  ABUAN



35        DAPLIAN, KRIZATEL  ABELANG



36        DASTAS, JAYROLD  ROTONI



37        DE CASTRO, MARIA ISABEL  CALACAL



38        DE CHAVEZ, MHAGIE  JAVIER



39        DE LA CRUZ, BRYLE  ANDADI



40        DE OCAMPO, ABBYGAIL  MAALIHAN



41        DELFINADO, JULIUS CESAR  LADRAZO



42        DIMAILIG, RODMERE  FLORES



43        DIMAS, ARIANE SACHIKO



44        EVANGELISTA, ABBYGAIL  BONQUIN



45        EVORA, MA KIMBERLY  BRIONES



46        FAJILAN, JAEMAECHEL  TARIN



47        FERNANDEZ, NIÑA  SALDUA



48        FRANCISCO, ALEVIALYN  ESDRELON



49        GAKO, JUNCILLE  LAZAGA



50        GALANO, JOHN RICH  VELUZ



51        GALSIM, KRISTAN  MANAOIS



52        GARCIA, MARIGOLD  LARA



53        GASATAYA, PEARL EINSTEINNE JESRIN  PASCUA



54        GASPI, SYDNEY NATHALIE  FLORIANO



55        GENETIANO, TYREL  PRUNA



56        GOMEZ, RAHEEMAH  ACOSTA



57        GUANSING, KAYRELLE NORMAE  BENITEZ



58        HIZON, REYNALDO JR  AGUA



59        ISCALA, CAMILLE JUSTINE  AYAP



60        JATULAN, ERIC DOMINIC  MANUEL



61        KALAGAYAN, ARLET  OLIVA



62        LAJARATO, MOHAMMAD OBEID  UNTONG



63        LAPID, JOHN ANGELO  JOSE



64        LARGA, CATHERINE  MANALO



65        LIWAG, LAWRENZ JAYSON  CARLE



66        LUZON, RAYMOND ANGELO  MAÑIBO



67        MADRIAGA, RACHELLE  MAIN



68        MAGBANUA, ANDREI  PRIVADO



69        MANALASTAS, ARVIN REY  LAZARO



70        MANEJA, ANGELA MERICI  SATUR



71        MANGUERRA, KENAZ  SOLAMILLO



72        MARANAN, NEIL  SALVADOR



73        MARQUEZ, ROMMEL  SIBOC



74        MARTINEZ, JAMAICA  BALBA



75        MASILUNGAN, MARY JOANNE  EBREO



76        MATA-AG, JANICE  DONGLAY



77        MATALA, JULIUS IAN  VILLAS



78        MENDOZA, ANGELICA  PERALTA



79        MENDOZA, CHRISTIAN PAUL  LIM



80        MENDOZA, LEON  MENDOZA



81        MENTOY, MAR CHRISTIAN  HONRADE



82        MUAMMIL, MOH ZHEED  ANHAO



83        OROZO, JHASMIN  DE OCAMPO



84        ORTUA, JOHN CHAEL  ROSAS



85        PANGILINAN, MYRALYN  CORDERO



86        PEÑAFLOR, JHUN PAULO  ANCHETA



87        PILLOS, KIM RYAN ARJAY  ABRAGAN



88        PILOTIN, PRINCE CHARLES  DOMONDON



89        RAMIREZ, ALVA YVONNE  ABDON



90        RAMOS, KARLA CHRISTINE  ANI



91        RECALDE, JOHN JASPER  REGENCIA



92        REGLOS, JOSHUA  SULIT



93        REGUA, GERARD  ALCANTARA



94        RODIL, MA VICTORIA NICOLE  GOMEZ



95        RONGAVILLA, JOYCE REGINE  MERCADO



96        SAGUN, LARA JANE  BUGARIN



97        SANTOS, JOHN RENNAN  AQUINO



98        SAVELLA, ALDEN  CASTILLO



99        SEVERANO, ANDREA  DINGLASAN



100        SORIANO, DAN VINCENT  MANGURALI



101        SY, KYLENE KYTE  DE MESA



102        TABILON, CATHERINE JANE  CASIMIRO



103        TADAS, IRENEO  LINCALLO



104        TAN, SARA JAMILAH  TALEON



105        TEMPLADO, ROLAND  CAMBUSA



106        TIGLAO, DEOMAR  BARBA



107        TOMAS, BENNY  JOSE



108        VARDARAJU, SAHKIENA  BISCOCHO



109        VILLABROZA, PRINCESS JOY  CAPULONG



110        VILLAGANTE, RONNIELYN  CAPELLAN



111        YU, DELWIN  TAN



112        ZARA, MON EDISON


                        


                        

                        

                           

                        


                        

                           





                        


                        

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Philstar

                              
                              

                           


                           

                              
                              
                              


                           


                           
                        

                     


                     


                     

                        

                           
    
                              
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                                 Licensure Examination For Social Workers
                              


                              

                                 September 3, 2021 - 4:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 612 out of 1,621 passed the Social Worker Licensure Examination given by the Board for Social Workers in the cities of Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Iloilo,...

                                                         


      

         

            
4 days ago
Exam Results
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                                 Mechanical Engineer Licensure Examination
                              


                              

                                 August 24, 2021 - 5:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission announces that 247 out of 621 passed the Mechanical Engineer Licensure Examination and 18 out of 29 passed the Certified Plant Mechanic Licensure Examination given by the Board...

                                                         


      

         

            
14 days ago
Exam Results
fbtw

      

   

                        

                        

                           

                              
                              

                                 Mining Engineer Licensure Examination
                              


                              

                                 August 16, 2021 - 9:00pm                              


                                                            
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22 days ago
Exam Results
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                                 Nurse Licensure Examination
                              


                              

                                 July 21, 2021 - 3:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission announces that 5,008 out of 7,746 passed the Nurse Licensure Examination given by the Board of Nursing in the cities of Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo,...

                                                         


      

         

            
48 days ago
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                                 Metallurgical Engineer Licensure Examination
                              


                              

                                 July 13, 2021 - 12:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission announces that 30 out of 43 passed the Metallurgical Engineer Licensure Examination given by the Board of Metallurgical Engineering in Manila and Cagayan de Oro this July ...

                                                         


      

         

            
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                                 Pharmacist Licensure Examination
                              


                              

                                 July 8, 2021 - 12:00am                              


                                                            
The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,546 out of 2,337 passed the Pharmacist Licensure Examination given by the Board of Pharmacy in the cities of Manila, Baguio, Davao, Lucena, Tacloban and...

                                                         


      

         

            
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