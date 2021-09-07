Sanitary Engineer Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 112 out of 189 passed the Sanitary Engineer Licensure Examination given by the Board of Sanitary Engineering in Manila last August 2021.
Roll of Successful Examinees in the Sanitary Engineer Licensure Examination
Held on August 31, 2021 & ff. days released on September 7, 2021.
1 AGUILAR, KRISTINE LOPEZ
2 ALCANZAR, DARRYL DONQUE
3 ALCARAZ, WYNDELL SAGALA
4 ALIH, AL-RHAFFIE ALVAREZ
5 ALMADIN, KHYZEL BALIGAN
6 AMLOS, KAREEN JENN ASIONG
7 ANDAL, JOHN MORRIS MANGUBAT
8 ANGEL, WYNDELL BAUTISTA
9 ANNI, AR-PRADZMAR TULAWIE
10 ANOYO, KIMBERLY BENID
11 ARANDA, MARYCRIS JOY CAMPOSANO
12 AYUNON, FRANCES NICOLE BALANSI
13 BABLES, ROLLY NEBRES
14 BARBARONA, KARL BRYAN REN CLAMOHOY
15 BARCENA, MARJORIE DE MATEO
16 BAUTISTA, MICHAEL TUTOR
17 BENTOY, ESTEPHEN ANTHONY ANDAYA
18 BUQUID, RACHELLE ALCANTARA
19 BUÑO, RENZ CARLO DALISAY
20 CABRAL, JEREMY ILAGAN
21 CANGCO, CHRISTINE MACALINTAL
22 CASTILLO, IAN RONALD
23 CASTRO, ALWIN MANGUBAT
24 CAUSAPIN, DONNA MULINGBAYAN
25 CAUSON, EMMANUEL ARELLANO
26 CAYETANO, JEZER BORNASAL
27 CLIMACOSA, MARY JESSA RIVERO
28 COLADILLA, REY VINCENT REYES
29 CORDON, JUSTINE ARIANE BLANCAVER
30 CORTEZ, JULIUS SOLIS
31 CORTEZ, MARK NICKSON DAYAO
32 CUARESMA, MARC BERNARD JOSE
33 DACALAÑO, NIKI BRAGA
34 DACSIG, PRINCESS DIVINE ABUAN
35 DAPLIAN, KRIZATEL ABELANG
36 DASTAS, JAYROLD ROTONI
37 DE CASTRO, MARIA ISABEL CALACAL
38 DE CHAVEZ, MHAGIE JAVIER
39 DE LA CRUZ, BRYLE ANDADI
40 DE OCAMPO, ABBYGAIL MAALIHAN
41 DELFINADO, JULIUS CESAR LADRAZO
42 DIMAILIG, RODMERE FLORES
43 DIMAS, ARIANE SACHIKO
44 EVANGELISTA, ABBYGAIL BONQUIN
45 EVORA, MA KIMBERLY BRIONES
46 FAJILAN, JAEMAECHEL TARIN
47 FERNANDEZ, NIÑA SALDUA
48 FRANCISCO, ALEVIALYN ESDRELON
49 GAKO, JUNCILLE LAZAGA
50 GALANO, JOHN RICH VELUZ
51 GALSIM, KRISTAN MANAOIS
52 GARCIA, MARIGOLD LARA
53 GASATAYA, PEARL EINSTEINNE JESRIN PASCUA
54 GASPI, SYDNEY NATHALIE FLORIANO
55 GENETIANO, TYREL PRUNA
56 GOMEZ, RAHEEMAH ACOSTA
57 GUANSING, KAYRELLE NORMAE BENITEZ
58 HIZON, REYNALDO JR AGUA
59 ISCALA, CAMILLE JUSTINE AYAP
60 JATULAN, ERIC DOMINIC MANUEL
61 KALAGAYAN, ARLET OLIVA
62 LAJARATO, MOHAMMAD OBEID UNTONG
63 LAPID, JOHN ANGELO JOSE
64 LARGA, CATHERINE MANALO
65 LIWAG, LAWRENZ JAYSON CARLE
66 LUZON, RAYMOND ANGELO MAÑIBO
67 MADRIAGA, RACHELLE MAIN
68 MAGBANUA, ANDREI PRIVADO
69 MANALASTAS, ARVIN REY LAZARO
70 MANEJA, ANGELA MERICI SATUR
71 MANGUERRA, KENAZ SOLAMILLO
72 MARANAN, NEIL SALVADOR
73 MARQUEZ, ROMMEL SIBOC
74 MARTINEZ, JAMAICA BALBA
75 MASILUNGAN, MARY JOANNE EBREO
76 MATA-AG, JANICE DONGLAY
77 MATALA, JULIUS IAN VILLAS
78 MENDOZA, ANGELICA PERALTA
79 MENDOZA, CHRISTIAN PAUL LIM
80 MENDOZA, LEON MENDOZA
81 MENTOY, MAR CHRISTIAN HONRADE
82 MUAMMIL, MOH ZHEED ANHAO
83 OROZO, JHASMIN DE OCAMPO
84 ORTUA, JOHN CHAEL ROSAS
85 PANGILINAN, MYRALYN CORDERO
86 PEÑAFLOR, JHUN PAULO ANCHETA
87 PILLOS, KIM RYAN ARJAY ABRAGAN
88 PILOTIN, PRINCE CHARLES DOMONDON
89 RAMIREZ, ALVA YVONNE ABDON
90 RAMOS, KARLA CHRISTINE ANI
91 RECALDE, JOHN JASPER REGENCIA
92 REGLOS, JOSHUA SULIT
93 REGUA, GERARD ALCANTARA
94 RODIL, MA VICTORIA NICOLE GOMEZ
95 RONGAVILLA, JOYCE REGINE MERCADO
96 SAGUN, LARA JANE BUGARIN
97 SANTOS, JOHN RENNAN AQUINO
98 SAVELLA, ALDEN CASTILLO
99 SEVERANO, ANDREA DINGLASAN
100 SORIANO, DAN VINCENT MANGURALI
101 SY, KYLENE KYTE DE MESA
102 TABILON, CATHERINE JANE CASIMIRO
103 TADAS, IRENEO LINCALLO
104 TAN, SARA JAMILAH TALEON
105 TEMPLADO, ROLAND CAMBUSA
106 TIGLAO, DEOMAR BARBA
107 TOMAS, BENNY JOSE
108 VARDARAJU, SAHKIENA BISCOCHO
109 VILLABROZA, PRINCESS JOY CAPULONG
110 VILLAGANTE, RONNIELYN CAPELLAN
111 YU, DELWIN TAN
112 ZARA, MON EDISON
- Latest