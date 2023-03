Certified Plant Mechanics Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 65 out of 90 passed the Certified Plant Mechanics Licensure Examination given by the Board of Mechanical Engineering in N. C. R., Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pampanga, Rosales, Tacloban and Zamboanga last February 2023. The result of examination with respect to one (1) examinee was withheld pending final determination of his/her liabilities under the rules and regulations governing licensure examinations.

Roll of Successful Examinees in the Certified Plant Mechanics Licensure Examination. Held on February 26 and 27, 2023. Released on March 2, 2023.

1 ABALES, JOHN ERIC LACERNA

2 ACERA, ROMMEL CALATA

3 ACOSTA, KENT VINCENT ORTIZ

4 ADAJAR, BENNER ELAYDO

5 AGUSTIN, JUSTIN LACIDA

6 ALMOROS, SAMMY MATAYA

7 ALVIOR, JOMAEL MALIGDONG

8 ANTIMARO, PAUL MICHAEL GA

9 ARELLANO, ABRAM NOJA

10 BACOY, IAN JOHN PALCE

11 BALANON, BERNABE ALATA

12 BERNAL, JOHN DANNY LAGO

13 BONACHITA, ERAÑO MICUBO

14 BRANDARES, MARKLENN COSTILLAS

15 BRUTAS, DENISE IVANNA BANAAG

16 CABADING, PHILLIP KEENIE JOSEPH GOMEZ

17 CAJUTOL, JESSABEL JOY GALICIA

18 CALA, ALBERTO JOSE HERNANDEZ

19 CANDARI, VIC ANDREW DEE ABOGA-A

20 CARTERA, RONALD GUILLENA

21 CLAVIDO, NILO JR. ROSQUITES

22 CRETESIO, GREGG LLOYD PANTA

23 DE LA CERNA, KIM CLIER HIJOS

24 DE LEON, RALPH GALLO

25 DELIZO, DIONISIO RAMOS

26 DELMO, DEREK GUAÑEZO

27 DIOSES, JEOVANIE CASTAÑEDA

28 DOMINO, RYAN GRUTAS

29 EDROSO, MARK OCA BAGAYAWA

30 ELEFAN, ARCHIE CENETA

31 ENCINA, EMMANUEL BUSCAYA

32 FAJARDO, FERNANDO JR ANGELES

33 FESALBONI, NIEL FIRMALO

34 FIANZA, DEMETRIO GULIAN

35 FLORES, SHERWIN GONZALES

36 JARAMILLA, JOHN ERL SAMPELO

37 JUALO, DARYL PARAGAS

38 LAYNESA, OMAR SERNAL

39 LICONG, TEODORE JR MESA

40 LUMBA, JOSE PATANPATAN

41 MACALALAD, JARWIN FAJUTNAO

42 MAGNIFICO, JACK MIKHAIL MABANAG

43 MANGAO, CRIS MAME

44 MARTINEZ, CHRISTIAN ARCEO

45 MEJIA, JOHN KERTZ GUINOCAN

46 NACARIO, JAY AR ERLANO

47 NOBLEZA, EDLE QUEEN BESAS

48 ORGAYA, RYAN ROSALES

49 PACE, ARJAY ROMEO JR VERGARA

50 PADRONES, JOHN LAUFER BETACURA

51 PATALINGHUG, FELIPE JR MARAON

52 PELOBELLO, MARLON RUSTIA

53 QUIJANO, MARK GABRIEL LLENARESAS

54 RADIA, REZVANI MAUNGA

55 REYES, ROBERT TERENCE JOHN SALUD

56 SALAMAT, JASON CORONADO

57 SAN GIL, DONALDO ARDEÑAS

58 SANTIAGO, MARK NIÑO GIPGANO

59 SULIT, ROMEO JR CARUAL

60 TABUZO, JOSE JR IBAYAN

61 TAGOLIMOT, MARK NAELGA

62 UNAY, JEROME BERNAL

63 UVAS, VINCE MIKKO ARENAS

64 VIDAL, RICKY GABACA

65 VILLARIN, RAY JOHN MADAMBA