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Exam Results

Certified Plant Mechanics Licensure Examination

The Philippine Star
March 2, 2023 | 10:30pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 65 out of 90 passed the Certified Plant Mechanics Licensure Examination given by the Board of Mechanical Engineering in N. C. R., Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pampanga, Rosales, Tacloban and Zamboanga last February 2023. The result of examination with respect to one (1) examinee was withheld pending final determination of his/her liabilities under the rules and regulations governing licensure examinations.

Roll of Successful Examinees in the Certified Plant Mechanics Licensure Examination. Held on February 26 and 27, 2023. Released on March 2, 2023.

1        ABALES, JOHN ERIC  LACERNA

2        ACERA, ROMMEL  CALATA

3        ACOSTA, KENT VINCENT  ORTIZ

4        ADAJAR, BENNER  ELAYDO

5        AGUSTIN, JUSTIN  LACIDA

6        ALMOROS, SAMMY  MATAYA

7        ALVIOR, JOMAEL  MALIGDONG

8        ANTIMARO, PAUL MICHAEL  GA

9        ARELLANO, ABRAM  NOJA

10        BACOY, IAN JOHN  PALCE

11        BALANON, BERNABE  ALATA

12        BERNAL, JOHN DANNY  LAGO

13        BONACHITA, ERAÑO  MICUBO

14        BRANDARES, MARKLENN  COSTILLAS

15        BRUTAS, DENISE IVANNA  BANAAG

16        CABADING, PHILLIP KEENIE JOSEPH  GOMEZ

17        CAJUTOL, JESSABEL JOY  GALICIA

18        CALA, ALBERTO JOSE  HERNANDEZ

19        CANDARI, VIC ANDREW DEE  ABOGA-A

20        CARTERA, RONALD  GUILLENA

21        CLAVIDO, NILO JR.  ROSQUITES

22        CRETESIO, GREGG LLOYD  PANTA

23        DE LA CERNA, KIM CLIER  HIJOS

24        DE LEON, RALPH  GALLO

25        DELIZO, DIONISIO  RAMOS

26        DELMO, DEREK  GUAÑEZO

27        DIOSES, JEOVANIE  CASTAÑEDA

28        DOMINO, RYAN  GRUTAS

29        EDROSO, MARK OCA  BAGAYAWA

30        ELEFAN, ARCHIE  CENETA

31        ENCINA, EMMANUEL  BUSCAYA

32        FAJARDO, FERNANDO JR  ANGELES

33        FESALBONI, NIEL  FIRMALO

34        FIANZA, DEMETRIO  GULIAN

35        FLORES, SHERWIN  GONZALES

36        JARAMILLA, JOHN ERL  SAMPELO

37        JUALO, DARYL  PARAGAS

38        LAYNESA, OMAR  SERNAL

39        LICONG, TEODORE JR  MESA

40        LUMBA, JOSE  PATANPATAN

41        MACALALAD, JARWIN  FAJUTNAO

42        MAGNIFICO, JACK MIKHAIL  MABANAG

43        MANGAO, CRIS  MAME

44        MARTINEZ, CHRISTIAN  ARCEO

45        MEJIA, JOHN KERTZ  GUINOCAN

46        NACARIO, JAY AR  ERLANO

47        NOBLEZA, EDLE QUEEN  BESAS

48        ORGAYA, RYAN  ROSALES

49        PACE, ARJAY ROMEO JR  VERGARA

50        PADRONES, JOHN LAUFER  BETACURA

51        PATALINGHUG, FELIPE JR  MARAON

52        PELOBELLO, MARLON  RUSTIA

53        QUIJANO, MARK GABRIEL  LLENARESAS

54        RADIA, REZVANI  MAUNGA

55        REYES, ROBERT TERENCE JOHN  SALUD

56        SALAMAT, JASON  CORONADO

57        SAN GIL, DONALDO  ARDEÑAS

58        SANTIAGO, MARK NIÑO  GIPGANO

59        SULIT, ROMEO JR  CARUAL

60        TABUZO, JOSE JR  IBAYAN

61        TAGOLIMOT, MARK  NAELGA

62        UNAY, JEROME  BERNAL

63        UVAS, VINCE MIKKO  ARENAS

64        VIDAL, RICKY  GABACA

65        VILLARIN, RAY JOHN  MADAMBA

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