Certified Plant Mechanics Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 65 out of 90 passed the Certified Plant Mechanics Licensure Examination given by the Board of Mechanical Engineering in N. C. R., Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pampanga, Rosales, Tacloban and Zamboanga last February 2023. The result of examination with respect to one (1) examinee was withheld pending final determination of his/her liabilities under the rules and regulations governing licensure examinations.
Roll of Successful Examinees in the Certified Plant Mechanics Licensure Examination. Held on February 26 and 27, 2023. Released on March 2, 2023.
1 ABALES, JOHN ERIC LACERNA
2 ACERA, ROMMEL CALATA
3 ACOSTA, KENT VINCENT ORTIZ
4 ADAJAR, BENNER ELAYDO
5 AGUSTIN, JUSTIN LACIDA
6 ALMOROS, SAMMY MATAYA
7 ALVIOR, JOMAEL MALIGDONG
8 ANTIMARO, PAUL MICHAEL GA
9 ARELLANO, ABRAM NOJA
10 BACOY, IAN JOHN PALCE
11 BALANON, BERNABE ALATA
12 BERNAL, JOHN DANNY LAGO
13 BONACHITA, ERAÑO MICUBO
14 BRANDARES, MARKLENN COSTILLAS
15 BRUTAS, DENISE IVANNA BANAAG
16 CABADING, PHILLIP KEENIE JOSEPH GOMEZ
17 CAJUTOL, JESSABEL JOY GALICIA
18 CALA, ALBERTO JOSE HERNANDEZ
19 CANDARI, VIC ANDREW DEE ABOGA-A
20 CARTERA, RONALD GUILLENA
21 CLAVIDO, NILO JR. ROSQUITES
22 CRETESIO, GREGG LLOYD PANTA
23 DE LA CERNA, KIM CLIER HIJOS
24 DE LEON, RALPH GALLO
25 DELIZO, DIONISIO RAMOS
26 DELMO, DEREK GUAÑEZO
27 DIOSES, JEOVANIE CASTAÑEDA
28 DOMINO, RYAN GRUTAS
29 EDROSO, MARK OCA BAGAYAWA
30 ELEFAN, ARCHIE CENETA
31 ENCINA, EMMANUEL BUSCAYA
32 FAJARDO, FERNANDO JR ANGELES
33 FESALBONI, NIEL FIRMALO
34 FIANZA, DEMETRIO GULIAN
35 FLORES, SHERWIN GONZALES
36 JARAMILLA, JOHN ERL SAMPELO
37 JUALO, DARYL PARAGAS
38 LAYNESA, OMAR SERNAL
39 LICONG, TEODORE JR MESA
40 LUMBA, JOSE PATANPATAN
41 MACALALAD, JARWIN FAJUTNAO
42 MAGNIFICO, JACK MIKHAIL MABANAG
43 MANGAO, CRIS MAME
44 MARTINEZ, CHRISTIAN ARCEO
45 MEJIA, JOHN KERTZ GUINOCAN
46 NACARIO, JAY AR ERLANO
47 NOBLEZA, EDLE QUEEN BESAS
48 ORGAYA, RYAN ROSALES
49 PACE, ARJAY ROMEO JR VERGARA
50 PADRONES, JOHN LAUFER BETACURA
51 PATALINGHUG, FELIPE JR MARAON
52 PELOBELLO, MARLON RUSTIA
53 QUIJANO, MARK GABRIEL LLENARESAS
54 RADIA, REZVANI MAUNGA
55 REYES, ROBERT TERENCE JOHN SALUD
56 SALAMAT, JASON CORONADO
57 SAN GIL, DONALDO ARDEÑAS
58 SANTIAGO, MARK NIÑO GIPGANO
59 SULIT, ROMEO JR CARUAL
60 TABUZO, JOSE JR IBAYAN
61 TAGOLIMOT, MARK NAELGA
62 UNAY, JEROME BERNAL
63 UVAS, VINCE MIKKO ARENAS
64 VIDAL, RICKY GABACA
65 VILLARIN, RAY JOHN MADAMBA
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