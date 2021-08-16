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Mining Engineer Licensure Examination

                              

                           


                           

                        


                        

                            (The Philippine Star) - August 16, 2021 - 9:00pm                           

                        


                        

                        
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 206 out of 274 passed the Mining Engineer Licensure Examination given by the Board of Mining Engineering in Baguio, Cebu, Cotabato and Legazpi this August 2021.



Roll of Successful Examinees in the Mining Engineer Licensure Examination. Held on August 9, 2021 & Released on August 16, 2021



1        ABADESA, WENDIE  NEPTUNO



2        ABAGGUE, SPENCER SMITH  BALINAN



3        ABELLA, LEON  PATULOMBON



4        ABINES, DARIAN MEL SKY  POLINAR



5        ABINES, IRENE  RIVAS



6        ADELANTAR, ARGIE  GALOPE



7        AGODILLA, LEONARDO  MADRIAGA



8        ALIBANGBANG, VANESSA  ADAP



9        ALIGUYON, STEFFANY GRACE  ATTABAN



10        ALIPIT, MAY ANNE  DAMPALIG



11        ALOLOR, ERIC ANTHONY  PULVERA



12        ANOBLING, JAKE  PABLEO



13        ANSAO, NIKOOL JOHN  PANGANIBAN



14        AQUINO, ANTHONY RYAN  BALTAZAR



15        ARDENTES, MICHAEL PHILLIP  REGAHAL



16        ARREZA, RICA  CANDA



17        ARTAZO, RHEA MAE  SEGARRA



18        ARTIAGA, CLEOFE  ALIPIO



19        ASUNCION, THEA  GOROBAO



20        ATING, DWIGHT PAUL  CRUZ



21        ATTABAN, HAZEL  BU-UCAN



22        AUSTRIA, THEA MARIE  BLANCAS



23        AUTIDA, FRANKLYN  MALACURA



24        AYOMA, JOAN MAE  MAQUINTA



25        BACUG, SITTIE SHAINA  SAMPORNA



26        BADANGAYON, ANTHONY  TUGUINAYO



27        BADUA, JORDETTE  DALMACIO



28        BALAGOT, PATRICIA LAINE  FONTANOS



29        BALUTOC, PHOEBE  AGUETE



30        BANGAOET, KYLA  FARNICAN



31        BARRIESES, JOTHAM WYZ  SOTELO



32        BASA, ADURENZO  ADLAWAN



33        BASILIO, RAFAEL  EBRADA



34        BAYANGDAN, ABNER  GORIO



35        BELARDO, REX  BIBON



36        BENABAYE, ARMAND SEBASTIAN  BOQUIA



37        BESITAN, CHARLES JOJO  LAPNITEN



38        BIGTASIN, VIVIENE  PALMARES



39        BINWAG, JENNIFER  SABELO



40        BIONG, ZENIA  JAMERO



41        BLASCO, KESTER JOSEF  ROBOSA



42        BOBIS, JOENEL  ROCUYAN



43        BOLIVER, CRISNA  TUSI



44        BONAVENTE, JEANETH ANN  CALINGACION



45        BONGCAY, ABEGAIL  LANA



46        BONGHANOY, ANNA MARIE  RAVANES



47        BUHIA, IRAH EVE NICOLE  DELA VIÑA



48        CABANGON, CLARIZA  YANTO



49        CAGULANGAN, JOEL JR  MONTERO



50        CALE, AYANNI DIANE  CALLEJO



51        CALUÑA, KEENEN  CATULAY



52        CANTIL, FREDRICK  SAUS



53        CAPUYAN, HOBBIE  ALONZO



54        CATRAL, ROMEL JR  BUGNAY



55        CAYASA, REX LORRAINE  ENSINADA



56        CAÑADA, CHRISTIAN RUSHED  CON-UI



57        CAÑADA, RHEALIE MAE  GAVIOLA



58        CAÑON, ADONIS ANGELO  JUNTILLA



59        CESTINA, MARY ROSE  CAPUNDAN



60        CHUNGYAS, JEANILEE AISABELLE  GADDANG



61        CISNEROS, RYAN MICHAEL  VILLAHERMOSA



62        CODILLA, EVANGELINE  POSADAS



63        CODILLA, LOUANN  VALENTIN



64        CODORNIZ, NIKKI VANESSA  ANOTADO



65        COLINA, WINKY  JAPITANA



66        CONTRERAS, HARVY JASON  SUTANA



67        CORDOVA, IAN  MAMOGAY



68        CORONEL, MA MIKHAELLA VENICE  MAQUINTA



69        CRUDA, APRIL ANNE  SAJUNIA



70        CUERQUIS, LUIGE  TROZO



71        CULATA, JELBIRTH



72        DAGUIOA, BEVERLY  EBES



73        DANO, DIANA JEAN  GARAO



74        DARAS, JONATHAN SETH  COMEDIA



75        DAÑAS, SHELKIES  GARAO



76        DE PADUA, PHILIP CAESAR  BALILLA



77        DE VERA, JUSTIN LLOYD  ELNAR



78        DELA CRUZ, EMILY JOYCE  EKWEY



79        DELA CRUZ, FRANCES DIANNE  MACADO



80        DELIGEN, CHRISTIAN JAY  SIANO



81        DIAZ, TRISHA MARIE  PETALLAR



82        DOLIGAS, GRACE  GUIAMAS



83        DYTUCO, JENNEL RAVEN  VERZOSA



84        EBALLAR, ANTHONY  CABALAN



85        EGAY, ZENITH JOY  ARANTE



86        ELACION, JOHN GABRIEL  SANCHEZ



87        ELLAGA, JOSHUA  TEVES



88        ESCOBAR, MARY LOU  PALMERO



89        ESPINOSA, REGIE  DELIM



90        FACIOL, DARYL  D



91        FALANGON, FAYE ANNE  PELEO



92        FAWAYAN, LEONARD  KAG-ARENG



93        FERNANDEZ, CHRISTIAN LLOYD  BOLIVAR



94        FERNANDEZ, DEBBEE JEAN  TRESBALLES



95        FLOREN, JUSTINE IVAN  ROSALI



96        FLORES, SANDRA ALEINA  VARGAS



97        GALAGAR, QUINN ERROL  DAPAR



98        GALEON, ZASKIA SHEKINAH  MULA



99        GANIELA, MICAH  JAVATE



100        GARCIA, KATRINA  AVILA



101        GATELEY, MARYWIL  HACLAGON



102        GEROY, EWY MARIA  ESCAÑAN



103        GICA, EARL JASPER  ALCEBAR



104        GILIG, ARTSHEIL ALDRENE  TELERON



105        GIVERTAS, RYAN  TEMPLO



106        GONZALES, HILARIE  VILLAFLOR



107        GONZALES, LOREN JOY  ESTRERA



108        GUARDIANA, ALDA COLEEN  ZANDUETA



109        HERMIDA, KLIFFERD  VILLARMEA



110        IBARRA, DONNA MAY  GALINDO



111        JARABE, GEERICH  ANGOB



112        JUAREZ, MICAH  AVERILLA



113        JUGAN, MAY ANNE  MARABONG



114        KILAT, RENZ VON  LUMACTOD



115        LACANARIA, JULIUS CAESAR  TAGANAHAN



116        LANGGA, GENEVIEVE  BIRONDO



117        LANZON, JEMARK  ELOPRE



118        LAUD, ISABELLA  LABRADOR



119        LLORCA, KEVIN  MADARA



120        LOBIGAN, DAVE  GARCIA



121        LONG-A, CLARIZ LEEN  ABELLADA



122        LOPEZ, CHELSEA  CARIÑO



123        MACABURAS, RYAN  MARCOS



124        MACASAET, ANDY  LLANITA



125        MAGAYANES, ZETH JOSHUA  AYUYANG



126        MAGHUYOP, CRISTHY JANE  LINGO



127        MAGLIPAC, FRANCKFURT MER  CORVERA



128        MAGSOLING, CHRISTINE MARIE  REAMBONANZA



129        MAMANTEO, STEPHEN ADAMS  DUP-ET



130        MANDRAS, OLIVER  SIGNO



131        MANUBAG, NADITHA MARIE  CASIPONG



132        MARGELINO, RIMCY  POJAS



133        MARQUIZO, MARK JOHN PAUL  BONOSTRO



134        MARTICIO, REA  MAZO



135        MARTINEZ, LIAN JOSE  ROSANA



136        MAUYAG, BOHARI  PACASUM



137        MERKA, JAN LASKER  COMON



138        MISLAY, GRANT BILL  BAUTISTA



139        MITRA, NEO KIM  BAUTISTA



140        MOLINA, KATHERINE  NEALEGA



141        MORRONDOZ, LEO JERICH  REAS



142        NACUA, VINCENT KLEIN LOUISE  CARBAJAL



143        NADAL, JHOANNA FAYE  TALAGTAG



144        NAIFE, RALLY JAY  BADE



145        NANGLIHAN, STEPHEN LUKE  GAHID



146        NARISMA, KRISTINE  PABLO



147        OMAOENG, ICYL KEITH  SANIL



148        OMENGAN, ALIESON KEN  LEE



149        ORTEGA, BEBS JEREMIAH  SALAZAR



150        OSORIO, GRACE  SACBAT



151        OÑATE, STACY KLAIRE  MARAVILLOSA



152        PACETE, JESSICA  TAER



153        PADILLA, LEILA SUMMER  WAYTAN



154        PAJE, KING  PLAZA



155        PALCON, JOBELLE  LEOCADIO



156        PALOMA, DUANE  MANTALABA



157        PANTOLLA, KENT  FORCADILLA



158        PASTOR, VERGILIO JR  GACES



159        PATANGAN, GLADYS JANE  TORRALBA



160        PAYDO-AN, JHAMY GRENT  PARAN



161        PECUNDO, JOEMAR ERNEST  BARIA



162        PETRACHE, CHELL  LOMINARIO



163        PINES, MERLENE  ARROCO



164        PONCE, MICHAEL BENJAMIN  GIMENA



165        PORNEL, AIDA JEZREL  GALVAN



166        PUGONG, JUDY-AN  BATAGON



167        PUGONG, REXON  ANANAYO



168        QUIEL, AIRA SHANE  RODRIGUEZ



169        RAMIREZ, PHOEBUS ALJOHN  PACLITA



170        RAVAGO, LUJYN LHORD  VICERA



171        RECONALLA, CHRISTINE ANDREA  MANJAC



172        REVILLA, ANALY  MANALILI



173        REYES, MARIEL  ENHAYNES



174        RITO, TRISIA SAMANTHA  OMBROG



175        RIVAS, CLARIVEL  CALAMBA



176        ROMA, SUNSHINECLEN  CORTES



177        RONGO, JADE ANNE  BANOS



178        ROSAL, EDJEAN  CORRO



179        RUPEREZ, CHAMEL  JAMORA



180        SAAVEDRA, LARA MAE  SAPE



181        SALAN, JOHN GLENN  SAGARINO



182        SALLENA, ROVIN JAY  BINLAYO



183        SARAUM, SHAINA MAE  DEGAL



184        SARONG, MANUEL JR  GUMA



185        SEBIANO, ADRIAN  AQUISIO



186        SORIA, KIRBY  GASQUE



187        SUCO, ANDEMART FAITH  FEOLOG



188        SUMAD-EN, JOHN LUIS  BURCIO



189        TALANDRON, BEVERLY  REAMBONANZA



190        TAN, JULLIENEE KRISTIE  ALBURO



191        TAULI, FRENZEL NEIL  BUGALING



192        TAÑA, SEAN SONDY  GALINADA



193        TINDOGAN, BRIAN  TEJOL



194        TISANG, BABY ANN  DIALOJA



195        TOREÑA, HERIMEE JOMARI  CORVERA



196        TRECERO, ARTADI  SIASON



197        TULELES, KENNETH  CABATINGAN



198        TUQUIB, EDUARDO JR  CABALLERO



199        VENTURA, GLENMARC  SALVADOR



200        VESQUIRA, CHRISTIAN



201        VICTORILLO, MYKYLL ACE  GOLISAO



202        VIERNES, JEFF ISAIAH  MENDOZA



203        VILLANUEVA, ARVEN  ESTOMATA



204        VIÑALON, KLYNAH  CANENCIA



205        WAKIT, JOMARSON  GALINATO



206        ZUÑIGA, JOSE MARIA  LARAYA


                        


                        
                        
                        

                           





                        

                        
                        

                           

                        


                        

                                                      EXAM RESULTS
                                                      

                        

                     
                        

      

         
      
         
      


                        

                           

                              
Philstar

                              
                              

                           


                           

                              
                              
                              


                           


                           
                        

                     


                     


                     

                        

                           
    
                              
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                                 Nurse Licensure Examination
                              


                              

                                 July 21, 2021 - 3:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission announces that 5,008 out of 7,746 passed the Nurse Licensure Examination given by the Board of Nursing in the cities of Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo,...

                                                         


      

         

            
Exam Results
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                                 Nurse Licensure Examination
                              


                              

                                 July 21, 2021 - 3:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission announces that 5,008 out of 7,746 passed the Nurse Licensure Examination given by the Board of Nursing in the cities of Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo,...

                                                         


      

         

            
Exam Results
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                                 Metallurgical Engineer Licensure Examination
                              


                              

                                 July 13, 2021 - 12:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission announces that 30 out of 43 passed the Metallurgical Engineer Licensure Examination given by the Board of Metallurgical Engineering in Manila and Cagayan de Oro this July ...

                                                         


      

         

            
Exam Results
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                                 Pharmacist Licensure Examination
                              


                              

                                 July 8, 2021 - 12:00am                              


                                                            
The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,546 out of 2,337 passed the Pharmacist Licensure Examination given by the Board of Pharmacy in the cities of Manila, Baguio, Davao, Lucena, Tacloban and...

                                                         


      

         

            
Exam Results
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                                 Naval Architect Licensure Examination
                              


                              

                                 June 15, 2021 - 11:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission announces that 33 out of 66 passed the Naval Architect Licensure Examination given by the Board of Naval Architecture in Manila this June 2021.

                                                         


      

         

            
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                                 Radiologic and X-Ray Technologist Licensure Examinations
                              


                              

                                 May 24, 2021 - 7:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission announces that 776 out of 1,917 passed the Radiologic Technologist Licensure Examination and 21 out of 77 passed the X-Ray Technologist Licensure Examination given by the Board...

                                                         


      

         

            
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                                 Pharmacist Licensure Examination
                              


                              

                                 April 30, 2021 - 8:20pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission announces that 674 out of 1,168 passed the Pharmacist Licensure Examination.

                                                         


      

         

            
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