Mining Engineer Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 206 out of 274 passed the Mining Engineer Licensure Examination given by the Board of Mining Engineering in Baguio, Cebu, Cotabato and Legazpi this August 2021.
Roll of Successful Examinees in the Mining Engineer Licensure Examination. Held on August 9, 2021 & Released on August 16, 2021
1 ABADESA, WENDIE NEPTUNO
2 ABAGGUE, SPENCER SMITH BALINAN
3 ABELLA, LEON PATULOMBON
4 ABINES, DARIAN MEL SKY POLINAR
5 ABINES, IRENE RIVAS
6 ADELANTAR, ARGIE GALOPE
7 AGODILLA, LEONARDO MADRIAGA
8 ALIBANGBANG, VANESSA ADAP
9 ALIGUYON, STEFFANY GRACE ATTABAN
10 ALIPIT, MAY ANNE DAMPALIG
11 ALOLOR, ERIC ANTHONY PULVERA
12 ANOBLING, JAKE PABLEO
13 ANSAO, NIKOOL JOHN PANGANIBAN
14 AQUINO, ANTHONY RYAN BALTAZAR
15 ARDENTES, MICHAEL PHILLIP REGAHAL
16 ARREZA, RICA CANDA
17 ARTAZO, RHEA MAE SEGARRA
18 ARTIAGA, CLEOFE ALIPIO
19 ASUNCION, THEA GOROBAO
20 ATING, DWIGHT PAUL CRUZ
21 ATTABAN, HAZEL BU-UCAN
22 AUSTRIA, THEA MARIE BLANCAS
23 AUTIDA, FRANKLYN MALACURA
24 AYOMA, JOAN MAE MAQUINTA
25 BACUG, SITTIE SHAINA SAMPORNA
26 BADANGAYON, ANTHONY TUGUINAYO
27 BADUA, JORDETTE DALMACIO
28 BALAGOT, PATRICIA LAINE FONTANOS
29 BALUTOC, PHOEBE AGUETE
30 BANGAOET, KYLA FARNICAN
31 BARRIESES, JOTHAM WYZ SOTELO
32 BASA, ADURENZO ADLAWAN
33 BASILIO, RAFAEL EBRADA
34 BAYANGDAN, ABNER GORIO
35 BELARDO, REX BIBON
36 BENABAYE, ARMAND SEBASTIAN BOQUIA
37 BESITAN, CHARLES JOJO LAPNITEN
38 BIGTASIN, VIVIENE PALMARES
39 BINWAG, JENNIFER SABELO
40 BIONG, ZENIA JAMERO
41 BLASCO, KESTER JOSEF ROBOSA
42 BOBIS, JOENEL ROCUYAN
43 BOLIVER, CRISNA TUSI
44 BONAVENTE, JEANETH ANN CALINGACION
45 BONGCAY, ABEGAIL LANA
46 BONGHANOY, ANNA MARIE RAVANES
47 BUHIA, IRAH EVE NICOLE DELA VIÑA
48 CABANGON, CLARIZA YANTO
49 CAGULANGAN, JOEL JR MONTERO
50 CALE, AYANNI DIANE CALLEJO
51 CALUÑA, KEENEN CATULAY
52 CANTIL, FREDRICK SAUS
53 CAPUYAN, HOBBIE ALONZO
54 CATRAL, ROMEL JR BUGNAY
55 CAYASA, REX LORRAINE ENSINADA
56 CAÑADA, CHRISTIAN RUSHED CON-UI
57 CAÑADA, RHEALIE MAE GAVIOLA
58 CAÑON, ADONIS ANGELO JUNTILLA
59 CESTINA, MARY ROSE CAPUNDAN
60 CHUNGYAS, JEANILEE AISABELLE GADDANG
61 CISNEROS, RYAN MICHAEL VILLAHERMOSA
62 CODILLA, EVANGELINE POSADAS
63 CODILLA, LOUANN VALENTIN
64 CODORNIZ, NIKKI VANESSA ANOTADO
65 COLINA, WINKY JAPITANA
66 CONTRERAS, HARVY JASON SUTANA
67 CORDOVA, IAN MAMOGAY
68 CORONEL, MA MIKHAELLA VENICE MAQUINTA
69 CRUDA, APRIL ANNE SAJUNIA
70 CUERQUIS, LUIGE TROZO
71 CULATA, JELBIRTH
72 DAGUIOA, BEVERLY EBES
73 DANO, DIANA JEAN GARAO
74 DARAS, JONATHAN SETH COMEDIA
75 DAÑAS, SHELKIES GARAO
76 DE PADUA, PHILIP CAESAR BALILLA
77 DE VERA, JUSTIN LLOYD ELNAR
78 DELA CRUZ, EMILY JOYCE EKWEY
79 DELA CRUZ, FRANCES DIANNE MACADO
80 DELIGEN, CHRISTIAN JAY SIANO
81 DIAZ, TRISHA MARIE PETALLAR
82 DOLIGAS, GRACE GUIAMAS
83 DYTUCO, JENNEL RAVEN VERZOSA
84 EBALLAR, ANTHONY CABALAN
85 EGAY, ZENITH JOY ARANTE
86 ELACION, JOHN GABRIEL SANCHEZ
87 ELLAGA, JOSHUA TEVES
88 ESCOBAR, MARY LOU PALMERO
89 ESPINOSA, REGIE DELIM
90 FACIOL, DARYL D
91 FALANGON, FAYE ANNE PELEO
92 FAWAYAN, LEONARD KAG-ARENG
93 FERNANDEZ, CHRISTIAN LLOYD BOLIVAR
94 FERNANDEZ, DEBBEE JEAN TRESBALLES
95 FLOREN, JUSTINE IVAN ROSALI
96 FLORES, SANDRA ALEINA VARGAS
97 GALAGAR, QUINN ERROL DAPAR
98 GALEON, ZASKIA SHEKINAH MULA
99 GANIELA, MICAH JAVATE
100 GARCIA, KATRINA AVILA
101 GATELEY, MARYWIL HACLAGON
102 GEROY, EWY MARIA ESCAÑAN
103 GICA, EARL JASPER ALCEBAR
104 GILIG, ARTSHEIL ALDRENE TELERON
105 GIVERTAS, RYAN TEMPLO
106 GONZALES, HILARIE VILLAFLOR
107 GONZALES, LOREN JOY ESTRERA
108 GUARDIANA, ALDA COLEEN ZANDUETA
109 HERMIDA, KLIFFERD VILLARMEA
110 IBARRA, DONNA MAY GALINDO
111 JARABE, GEERICH ANGOB
112 JUAREZ, MICAH AVERILLA
113 JUGAN, MAY ANNE MARABONG
114 KILAT, RENZ VON LUMACTOD
115 LACANARIA, JULIUS CAESAR TAGANAHAN
116 LANGGA, GENEVIEVE BIRONDO
117 LANZON, JEMARK ELOPRE
118 LAUD, ISABELLA LABRADOR
119 LLORCA, KEVIN MADARA
120 LOBIGAN, DAVE GARCIA
121 LONG-A, CLARIZ LEEN ABELLADA
122 LOPEZ, CHELSEA CARIÑO
123 MACABURAS, RYAN MARCOS
124 MACASAET, ANDY LLANITA
125 MAGAYANES, ZETH JOSHUA AYUYANG
126 MAGHUYOP, CRISTHY JANE LINGO
127 MAGLIPAC, FRANCKFURT MER CORVERA
128 MAGSOLING, CHRISTINE MARIE REAMBONANZA
129 MAMANTEO, STEPHEN ADAMS DUP-ET
130 MANDRAS, OLIVER SIGNO
131 MANUBAG, NADITHA MARIE CASIPONG
132 MARGELINO, RIMCY POJAS
133 MARQUIZO, MARK JOHN PAUL BONOSTRO
134 MARTICIO, REA MAZO
135 MARTINEZ, LIAN JOSE ROSANA
136 MAUYAG, BOHARI PACASUM
137 MERKA, JAN LASKER COMON
138 MISLAY, GRANT BILL BAUTISTA
139 MITRA, NEO KIM BAUTISTA
140 MOLINA, KATHERINE NEALEGA
141 MORRONDOZ, LEO JERICH REAS
142 NACUA, VINCENT KLEIN LOUISE CARBAJAL
143 NADAL, JHOANNA FAYE TALAGTAG
144 NAIFE, RALLY JAY BADE
145 NANGLIHAN, STEPHEN LUKE GAHID
146 NARISMA, KRISTINE PABLO
147 OMAOENG, ICYL KEITH SANIL
148 OMENGAN, ALIESON KEN LEE
149 ORTEGA, BEBS JEREMIAH SALAZAR
150 OSORIO, GRACE SACBAT
151 OÑATE, STACY KLAIRE MARAVILLOSA
152 PACETE, JESSICA TAER
153 PADILLA, LEILA SUMMER WAYTAN
154 PAJE, KING PLAZA
155 PALCON, JOBELLE LEOCADIO
156 PALOMA, DUANE MANTALABA
157 PANTOLLA, KENT FORCADILLA
158 PASTOR, VERGILIO JR GACES
159 PATANGAN, GLADYS JANE TORRALBA
160 PAYDO-AN, JHAMY GRENT PARAN
161 PECUNDO, JOEMAR ERNEST BARIA
162 PETRACHE, CHELL LOMINARIO
163 PINES, MERLENE ARROCO
164 PONCE, MICHAEL BENJAMIN GIMENA
165 PORNEL, AIDA JEZREL GALVAN
166 PUGONG, JUDY-AN BATAGON
167 PUGONG, REXON ANANAYO
168 QUIEL, AIRA SHANE RODRIGUEZ
169 RAMIREZ, PHOEBUS ALJOHN PACLITA
170 RAVAGO, LUJYN LHORD VICERA
171 RECONALLA, CHRISTINE ANDREA MANJAC
172 REVILLA, ANALY MANALILI
173 REYES, MARIEL ENHAYNES
174 RITO, TRISIA SAMANTHA OMBROG
175 RIVAS, CLARIVEL CALAMBA
176 ROMA, SUNSHINECLEN CORTES
177 RONGO, JADE ANNE BANOS
178 ROSAL, EDJEAN CORRO
179 RUPEREZ, CHAMEL JAMORA
180 SAAVEDRA, LARA MAE SAPE
181 SALAN, JOHN GLENN SAGARINO
182 SALLENA, ROVIN JAY BINLAYO
183 SARAUM, SHAINA MAE DEGAL
184 SARONG, MANUEL JR GUMA
185 SEBIANO, ADRIAN AQUISIO
186 SORIA, KIRBY GASQUE
187 SUCO, ANDEMART FAITH FEOLOG
188 SUMAD-EN, JOHN LUIS BURCIO
189 TALANDRON, BEVERLY REAMBONANZA
190 TAN, JULLIENEE KRISTIE ALBURO
191 TAULI, FRENZEL NEIL BUGALING
192 TAÑA, SEAN SONDY GALINADA
193 TINDOGAN, BRIAN TEJOL
194 TISANG, BABY ANN DIALOJA
195 TOREÑA, HERIMEE JOMARI CORVERA
196 TRECERO, ARTADI SIASON
197 TULELES, KENNETH CABATINGAN
198 TUQUIB, EDUARDO JR CABALLERO
199 VENTURA, GLENMARC SALVADOR
200 VESQUIRA, CHRISTIAN
201 VICTORILLO, MYKYLL ACE GOLISAO
202 VIERNES, JEFF ISAIAH MENDOZA
203 VILLANUEVA, ARVEN ESTOMATA
204 VIÑALON, KLYNAH CANENCIA
205 WAKIT, JOMARSON GALINATO
206 ZUÑIGA, JOSE MARIA LARAYA
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