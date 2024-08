Psychologists Computer-Based Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 373 out of 448 passed the Psychologists Computer-Based Licensure Examination given by the Board of Psychology in N. C. R. and Davao this August 2024.

Roll of Successful Examinees in the Psychologists Computer-Based Licensure Examination held on August 11 and 12, 2024 released on August 12, 2024

1 ABAD, ANNIKA MAPINDAN

2 ABAÑO, JOHN DAVE ARGENAL

3 ABELLANA, BLANCHE MARIE MATHEU

4 ABU, RONIE MEJICO

5 AFRICA, MARJORIE JILL NUYAD

6 AGA, CHRISTINE JOY TOGONON

7 AGBALOG, FRANCO CEASAR MERCADO

8 AGNO, DONABEL ALAYON

9 AGRANUM, CZARINA PABLO

10 AGUTAYA, ERLA GRACE LOZANO

11 AKILITH, ANDRIE JANN VILLAREAL

12 ALAMPAY, LAYA ISABEL HECHANOVA

13 ALBANIA, AINAH SALCEDO

14 ALINDAYU, ISIDRO JR. DULAY

15 ALMIRAÑEZ, MARIEL NICOLE MATIBAG

16 ALVARIÑO, LYRA MAY REFUERZO

17 AMARILA, EDWIN ALTEROS

18 AMISTAD, ADRIAN MINA

19 ANDAL, HANNAH ERICKA MARALIT

20 ANDAWI, CLIFFORD PAUL JR AO-ASEN

21 ANG, DENISE FETALVERO

22 ANQUE, TIFFANY LENTERNA

23 APOSTOL, KHANNA PATRICIA VILLAFUERTE

24 ARELLANO, RACHEL COLORADO

25 ARIG, ELOISA JAY PEGA

26 ARIZABAL, JERIZZA JOY ROMERO

27 ARPAFO, MA. IRENE MANALO

28 ASISEO, MICHAEL DENZEL BUNDAC

29 AUSA, JUVILEE ANN VITUDIO

30 AUSTRIA, JESUSA ANGELIE GARCIA

31 BACANI, CHERRY ANNE CANALES

32 BACANI, ERNEST GIGO

33 BACTOL, ADRIENNE MAIE CRUZ

34 BAGAFORO, VINCENT RAY SOGUILON

35 BAHNI, FLORENCE NAWEW

36 BALAGAN, MARIBI MARIA BENITA ESCOBAR

37 BALAGTAS, MARIA SOFIA CHESKA SANTOS

38 BALBOA, KIM CARLO DE VERA

39 BALDOS, RAFAEL CABALLERO

40 BALINGIT, AILA YONIKA TIGLAO

41 BALUCOS, LUCITA SUNSHINE GERAGA

42 BANAY-BANAY, SALVIE JENELLY RIA MAI CASTILLO

43 BANGAYAN, LEINARD MORALES

44 BANOG, BIANCA CAMILLE ROMAGUERA

45 BANTASAN, HANAE-LEI NARAG

46 BARDOS, KAREN KANE FLORES

47 BARRETTO, MARIA CRISTINA BRIONES

48 BASILEYO, ALEXIE ERASGA

49 BATANES, ANNE GLADWYNE VANGUARDIA

50 BATILES, MARIA DIANA CRISTINA ROSALES

51 BAUTISTA, ANA KATRINA ISABEL PURISIMA

52 BAUTISTA, SHAQUELL SUYO

53 BELGA, CHOSEN TOLOP

54 BERDAN, JESSICA CHISA DIAZ

55 BETON, PATRICIA ANNE MARIE PACHECO

56 BIALEN, MARY GRACE PALE

57 BIBERA, VICTORIUS QUIAMCO

58 BINAG, PEBIE ANGELICA ADINA

59 BLANDO, MARK KRISTIAN VIERNES

60 BOCE, CHERIZA DELA CRUZ

61 BORRO, RENJ BG SANCHO

62 BOTIWEY, LEMUEL DEPNAG

63 BRASILEÑO, MIKHAELLA JOANNA MILLAR

64 BUENAFLOR, VENISE TOLENTINO

65 CABAHUG, ENRICO ERWIN GARCIA

66 CABATINGAN, LADY LOIS RUMOL

67 CABAUATAN, COLEEN BELTRAN

68 CADELIÑA, KHRISTIAN ANNE BATANG

69 CADIAO, KIRSTIEN ROSE MARI LEUTERIO

70 CALAGUI, SHEILA ADRIANO

71 CAMUYONG, CHRISTIAN SAM FRONDA

72 CANLAS, PAULA FRANCESCA ROY

73 CARBON, MARK FRIENDE CALIXTON

74 CARI, JANE RACHELL FERNANDEZ

75 CARIZO, KATHLEEN JOY MONTERO

76 CARLOS, JOANA GRACE OLACO

77 CARVAJAL-YAP, KLOE ALVEZ

78 CASERES, GISSEL ABRIGO

79 CASTELO, JANICE KATRINA ORQUIA

80 CASTILLO, ELIZA MONIQUE ADERES

81 CASTILLO, JAMES DIGMA

82 CELLAN, CARLIN DAQUIO

83 CERDANA, MARY FRANCES BAYOGOS

84 CHAVEZ, JUSTINE RAY NOJADERA

85 CHEUNG, ANGELA CONCESSA MONTECILLO

86 CHOW, MARY FLORENCE FORBES

87 CHUA, JOANNE YUAN

88 CHUA, SARINA LIELLE YU

89 CIABAL, LIVIEN UMACLAP

90 CIMAFRANCA, PERFECTO III BANLASAN

91 CLAVERIA, ROMAR JEROME DE VEGA

92 CO, ALEXI ONG

93 CONCHA, MARGARET JOSE

94 CORNEJA, MAY MARCELL MENDOZA

95 CORNELIO, MYRACHELLE JOYCE CIPRIANO

96 CORONEL, MARIA CLARISSA ARROYO

97 CORPUS, GISELLE JEAN LEDOMA

98 CRISTOBAL, NERIZZA VALDELLON

99 CRUZ, CHRISTINA MARIE YSABEL OCAMPO

100 CRUZ, EMELYN LEABAN

101 CRUZ, MARK ANTHONY VICQUIERRA

102 CUBERO, CHELSEAN MANN STA MARIA

103 CUENCA, ANFERNEE KARL RICAMORA

104 CUEVAS, JANNAH TRIXIE SAN JUAN

105 CULAJARA, CLAIRE LYNN BARING

106 DAGAL, LOLITA MARIE MANES

107 DAGALANGIT, SORAIMIE PACOD

108 DALAN, KRIS HANLEY MARASIGAN

109 DAMPIL, MERLITA PUYO

110 DANIO, KAREN JOYCE LABI

111 DANIO, RHEM AUSTEEN LABI

112 DAR JUAN, ALYSSA MARIE SAN PABLO

113 DE GUZMAN, JESSICA CAMILLE AZURIN

114 DE GUZMAN, MIRA MICHELLE ANGELI KATIGBAK

115 DE LEON, LESLEE ANN BAUTISTA

116 DE LOS SANTOS, TRISHA ANNE TUGADE

117 DEANG, ARACELI DE GUZMAN

118 DEE, ARIANA DENISE ANG

119 DEL ROSARIO, RODOLFO CRUZ

120 DELA CRUZ, ABRAHAM

121 DELA CRUZ, ANGELA DALIT

122 DELA CRUZ, JOVELYN PASCUAL

123 DELA ROSA, JENNYLOU BERNARDO

124 DELA VIÑA, ANNE FRANCHESCA OBNAMIA

125 DETOYA, KAREN ASTURIAS

126 DIAZ, MARIA JOLINA SANTOS

127 DIAZ, PATRICIA NICOLE BAGABALDO

128 DIMAISIP, KISHA ANNE ALCANTARA

129 DIONISIO, CHARLENE MANE SULIT

130 DUMANIG, CYNTHIA NOVEE JANE CABAÑAS

131 DUQUE, ANGELICA MONIQUE LEGASPI

132 DY, ANNALIZA ROSARIO PAULINO

133 EBESA, ADRIAN BADILAS

134 EJE, GLADIOLA ALIDO

135 EJOC, ROXANNE ERIKA CALATRAVA

136 ELIZON, MA. GIANELLI LUPIG

137 ENG, EMAN CLAUDETTE JASA

138 ENGAY, JOEY MALAYA ANGSUANGCO

139 ENGUERRA, JOSE MARTIN SILVESTRE

140 ENRERA, VANESSA JONES UY

141 ERA, JOHN VINUYA

142 ESCORPISO, JECILY JULIANA ENRIQUEZ

143 ESGUERRA, BONN JUSTIN JR DIMACULANGAN

144 ESTIOKO, DANIEL ANNE CAW

145 ESTREMADURA, HARTSELLE ANN SUMULONG

146 FABRO, MA. ANN VILLAFUERTE

147 FARMA, JENNIFER ADRIANO

148 FERNANDEZ, ANALYN REONDANGA

149 FERNANDEZ, ROWENA GASPAY

150 FERNANDO, ANGELICA MAE CUNETA

151 FERRER, ELAINE ROSE SALANSAN

152 FLANCIA, FAYE IZABELLE ORIAS

153 FLORES, CRISTIAN NOWELL BERNADAS

154 FLORES, SARAH GRACE MORALES

155 FORNILLOS, JHOLYAN FRANCIS SUMAWANG

156 FORRO, JUDALYN JAMAQUILAN

157 FRONDA, GEMMA ARCA

158 FULGENCIO, MAE ROSE OMILLON

159 GABALONES, AAROX BABAAN

160 GACOTT, LORIZZA MAE POSADAS

161 GAMBOA, SUZANE YONSON

162 GARDUQUE, JEREMIAH GUITTU

163 GAW, ELIZAMAE SAN PEDRO

164 GAW, MICHAELA CO

165 GENOSAS III, PROSPERO BESINAN

166 GESMUNDO, SYLVIEROSE CASIQUIN

167 GILPO, JANNE LY CASTILLON

168 GOC-ONG, SHAIRA EVE VILLAMORA

169 GONZAGA, EDMARIE ZOE JACALAN

170 GONZALES, ABIGAIL BONIFACIO

171 GONZALES, JONNALENE NOGOT

172 GREGORIO, CHARISSE NIKKI ANGULUAN

173 GUAY, GOLDA MIER YAMBOK

174 GUINTU, NEARRAINE PANGILINAN

175 HEBREW, JUNE CANICOSA

176 HERNANDO, NICOLE LOUISE ALVAREZ

177 HULLEZA, JOSE MARI ANGELES

178 ICALLA, LORENO BLANCO

179 IMPERIAL, JERRI ANGELICA

180 ISRAEL, ACHILLES ISIDORE ZAMORA

181 JAMORA, MARIA MICHAELA QUILANG

182 JAO, TRISHA MARIE DIAO

183 JAUGAN, INGRID NATALIE ROSE DELOS SANTOS

184 JAVIER, JAN MIKO MASLOG

185 JINANG, MAYMOSA SARMIENTO

186 JOSEPH, JUSTINE ELISA LAURA DARRAS

187 KE-E, MARY MAE RAMIREZ

188 KHUA, HEXCEL ANDREU GULMATICO

189 KYAMKO, REYNALD PANER

190 LABRADOR, ARTEMIS SHAUN XENA ALENTON

191 LABRADOR, LAURICE ANNE DEYTA

192 LABUGUEN, ROSEBELMA QUEJA

193 LACIERDA, JYL XYNTH CLAVERIA

194 LACSON, PRINCESS RHEA LOPEZ

195 LAGAR, SAMANTHA SANTOS

196 LAGUERDER, JOE BRYANT AMAR

197 LAGUNILLA, TRINIDAD TOKYAS

198 LANDAGAN, MYRA DE LOS REYES

199 LANGE, AISHA CONDADO

200 LANOT, MARIA APRIL NEBRES

201 LARA, RIZA JUNE CABANLIT

202 LECHUGA, JERICA INNA ATIENZA

203 LEE, NYSSA JEREMIA ANG

204 LEOPARTE, MARLENE IRIS VALLE

205 LIBONGCO, DENNISE ADRIANNE ANGELES

206 LIM, ALISSA GALE ENCARNACION

207 LIM, YIANNA PATRICIA PADILLA

208 LITTON, JOANNA CAMILLE ALBERTO

209 LLAGUNO, RAENELLE LYNN PELAYO

210 LLANILLO, CHARLES REYMOND LIMBITCO

211 LLANILLO-VILLANUEVA, JEWEL MINLORRY GUERRERO

212 LLORERA, MARY GRACE CHUA

213 LOFAMIA, JERRYL APOLOAN

214 LUCES, ALEXANDRA KAY SEVILLA

215 LUISTRO, MICHAEL JOSEPH BADILLA

216 LUMIUAN, FLERY JOY MALICSI

217 MACAHILIG, MICHELLE PADILLA

218 MACALIPAY, AGNES MELAÑO

219 MACARAEG, JACKILYN ANGULUAN

220 MACARAIG, RENZ RAMOS

221 MACASA, PRINCESS MARIAN GALLENERO

222 MACUJA, SARAH JANE BELLO

223 MAGAHIS, ADRIAN PANALIGAN

224 MAGNO, HANEBETH VILLARIN

225 MAGSINO, MARIEL JUNE ABING

226 MALABANAN, JINKY CRISOSTOMO

227 MALINAO, JUNNE RAYE TACAY

228 MANALO, ROSEMARIE MAYANNE QUINZON

229 MANDAP, IRISH PIÑGOL

230 MANGATAM, MARILYN SOTO

231 MANZANARES, PATRICIA LOUISE MARAÑA

232 MAQUIDATO, KATRINNA DYAN TAYCO

233 MARANAN, CARL REMAN MAGPANTAY

234 MARAÑON, MA. TRICIA DAYANA MATA

235 MARCELO, DAVID PACTURAYAN

236 MARCELO, REI KATRIN CRUZ

237 MARISTELA, MELQUISEDEC CRUZ

238 MATOTE, CHRISTINE JOYCE BADUA

239 MAYUGBA, MONIKA OBLEFIAS

240 MENDEZ, SAMANTHA ERIKA NELLAS

241 MERAIS, DAN ALBERT DELA GENTE

242 MIRANDA, MARY LOUISE DE VILLON

243 MIRANO, RITA MARIA SANTOS

244 MOHANTY, ANIREEN RAJI GOLEZ

245 MOLATO, MARIE CIELLO PUNONGBAYAN

246 MONTELIBANO, KIT AGHON

247 MONTOYA, MARY ANNE JOSEPH TUAZON

248 MORAL, KRISTINE FAITH COSICO

249 MORALES, JESSICA MATEO

250 MORCILLA, NORICA MAE TIBAYAN

251 MOYA, MARITES SILVA

252 NAVAL, JEANETTE VICTORIA ALBANO

253 NUYDA, LIA AMOR ARCAINA

254 OJANO, CHEYENNE LEE FRANCES CABADING

255 OLITRES, MOIBE FERRER

256 ONG, RYAN DAVID RODRIGUEZ

257 ORINES, RICHARDSON DAGAMI

258 ORQUIA, ANGELI LOU PURTO

259 ORTIZ, ROWIE BERTIZ

260 PABALINAS, FERDINAND ARLOS

261 PABLO, JOSEPHINE ERSANDO

262 PAGATPAT, LOVEIN SALON

263 PAGKALINAWAN, SHEILA VILLANUEVA

264 PALLASIGUI, ANGELICA IRAH MARI ANDAYA

265 PALLE, SYNDELL BUNGABONG

266 PANSOY, SHIELA MAY SWAIN

267 PARAISO, QUEEN ANGELICA DAMMAY

268 PARBA, FAUCET EVE ARIAS

269 PASCUAL, BEA ZHARINA BRIONES

270 PASTERA, MARIA RAQUEL DE RAMOS

271 PATCHES, HERNANI JR DE LEON

272 PATDO, RYZA LIEZEL LAYUS

273 PEDROSO, LEONARD LOUIE ESPINOSA

274 PERAS, GELLE ANDREA ANDRADE

275 PEREZ, MONALIZA DELEN

276 PEREZ, SHIELLA MAE TAMBULASA

277 PILAPIL-DUSABAN, JOAN MARIELLE JANDIC

278 PINEDA, ROBIN MORENO

279 PIZARRO, ANNA GIANELLI TE

280 PLAZA, DYESSA GABRIELLE BOLASA

281 PORILLO, JO-ANN ESPINO

282 PRACUELLES, BIEN GRACE ATILLO

283 PRIMO, ORLY THOMAS

284 PUNZAL, JENNELYN FERNANDO

285 PUNZALAN, KAREN GAY RAMOS

286 QUINTANA, EHRIC DEL VALLE

287 QUINTO, RYAN ALLUVIDA

288 RAFINIAN, SWEET MARVELOUS UNICA

289 RANAY, DWAYNE ROMAN FERNANDEZ

290 REGALA, SHAIRA MAE MALONG

291 RELENTE, EDEN GEANETTE JUNTILLA

292 REMANDABAN, SWEET FATIMA IAN ROQUE

293 RESUELO, BEVERLY ESLAIS

294 REY, RUBY REVELAR

295 REYES, COLLIN MASCARDO

296 REYES, JUAN CARLOS ALESSANDRO ANGELES

297 REYES, RAYDON LARGADO

298 REÑA, WEALYN SARMIENTO

299 RIGOR, ADRIAN BORA

300 RODRIGUEZ, LESTER SISON

301 ROMERO, LORIELAINNE MAE SELGA

302 ROMERO, MARK JOSEPH ORTIZ

303 RONQUILLO, DOLLY JOY FUNA

304 ROSANA, PAMELA ROSE MADEJA

305 ROSAUPAN, MENCHIE RODRIGUEZ

306 ROSETE, MELROSE CLAIRE GALVEZ

307 RUIZ, MARIA KATRINA DENISE AGUIRRE

308 SABELLA, BELLE AMOR RUZ

309 SADCOPEN, NICOLE ANNE SORIA

310 SALCEDO, VALERIE AGRES

311 SALMOS, ALLIANA DAWN PLATA

312 SALUTILLO, CHARISMA TORMIS

313 SALVAMANTE, DEBBIE ANNE LARGOSA

314 SAN JOSE, JAIRAH DEL ROSARIO

315 SANTOS, ANGELIA RAE LAZO

316 SANTOS, RALF DOMINIC TOLENTINO

317 SARDAN, JOSEPH ERIC SHIONG SHU

318 SARNO, MYRON JENZO FELIPE

319 SAYAMAN, JOMAR VERIDIANO

320 SEBASTIAN, NIKKI MORALES

321 SIBBALUCA, BRIAN FRANCIS ISIP

322 SILAN, EMMANUEL FACTORIZA

323 SILOTERIO, PHILIP CENTENE DELA CRUZ

324 SILVESTRE, ANGELO AGA DOMINICO

325 SINOY, ANNA TERESA EGE

326 SOLOMON, RELYSSA JULIA TOLENTINO

327 SUBIERA, ZYRIE APOSTOL

328 SULLA, ZHERALENE DELA BANDA

329 SY, KRISTINE JOY FABROA

330 TABAGAN, ROSELLE-ANN BAUDIN

331 TABANIAG, MELANIE BUCO

332 TABELLA, REYLINE MYRRH MANONG

333 TACOGUE, ERIKA BEATRIZ ALOLOD

334 TAD-Y, GABRIELLE KAYE MARAVILLA

335 TAGUIBAO, JOSEVY AVENA

336 TAJOR, VINCENT BREN SENSENG

337 TAN, CHRISTINE MONTERA

338 TAN, FRIGG IZVESTIA LASLY ORTIZ

339 TAN, LACE MARGAUX ARDIENTE

340 TAN, MARY JEARETTE CRISKIM ARRE

341 TANGLAO, FERNANDO JR LIAD

342 TAUY, JHUNAR JOHN MAGARARO

343 TAYPA, JEAN SEGURA

344 TECSON, CLAUDINE FAYE MENDOZA

345 TENEZA, OSWALD JOHN BERNAL

346 TERCERO, MARIE NHESA LUMBRES

347 TIAMBENG, JANICE AIRENE ZAMORA

348 TICONG, STELAMARIE JAUM

349 TIMOGAN, FREJANEH LUNA

350 TIONGSON, GABRIELLE JAQUIAS

351 TOMAS, REYXIELLE FERNANDO

352 TORRECAMPO, DEVONNI HINGONE

353 TRAJANO, LOVELYN SANTOS

354 TUGUINAY, JOSHUA HIMMOLDANG

355 TUMBOCON, ANGELICA FRANCESCA ALIERMO

356 TURALBA, KEN HAROLD MEÑEZ

357 TURQUEZA, SHANE ANNE VALDEZ

358 ULEP, ANGELA NOELLE JULIAN

359 UMIL, GIA MICHAELA VILLARICA

360 UY, LESLIE PAULYN SON

361 VELASCO, LOUIENNE LEGASPI

362 VENERACION, MA. ANGELA CELINE GARCIA

363 VERGARA, MYLENE VENTURA

364 VERGARA, ROSEMARY RAMOS

365 VIENTE, MELIZZAH JEANNE VEGA

366 VILLADOS, ZEDNEY BRAZIL

367 VILLARIN, KENNETH DALE CORPUS

368 VILLASEÑOR, PATRICKA COLIFLORES

369 VIRAY, JUSTIN ANDREW MORALES

370 YARTE, ROSELANIE AGUIRRE

371 YBAÑEZ, CYRIL HABAL

372 YUKDAWAN, AIRE FLORES

373 ZOSA, RUTH MARIE DUALLO