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Exam Results

Psychologists Computer-Based Licensure Examination

The Philippine Star
August 13, 2024 | 12:20am

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 373 out of 448 passed the Psychologists Computer-Based Licensure Examination given by the Board of Psychology in N. C. R. and Davao this August 2024.

Roll of Successful Examinees in the Psychologists Computer-Based Licensure Examination held on August 11 and 12, 2024 released on August 12, 2024

1        ABAD, ANNIKA  MAPINDAN

2        ABAÑO, JOHN DAVE  ARGENAL

3        ABELLANA, BLANCHE MARIE  MATHEU

4        ABU, RONIE  MEJICO

5        AFRICA, MARJORIE JILL  NUYAD

6        AGA, CHRISTINE JOY  TOGONON

7        AGBALOG, FRANCO CEASAR  MERCADO

8        AGNO, DONABEL  ALAYON

9        AGRANUM, CZARINA  PABLO

10        AGUTAYA, ERLA GRACE  LOZANO

11        AKILITH, ANDRIE JANN  VILLAREAL

12        ALAMPAY, LAYA ISABEL  HECHANOVA

13        ALBANIA, AINAH  SALCEDO

14        ALINDAYU, ISIDRO JR.  DULAY

15        ALMIRAÑEZ, MARIEL NICOLE  MATIBAG

16        ALVARIÑO, LYRA MAY  REFUERZO

17        AMARILA, EDWIN  ALTEROS

18        AMISTAD, ADRIAN  MINA

19        ANDAL, HANNAH ERICKA  MARALIT

20        ANDAWI, CLIFFORD PAUL JR  AO-ASEN

21        ANG, DENISE  FETALVERO

22        ANQUE, TIFFANY  LENTERNA

23        APOSTOL, KHANNA PATRICIA  VILLAFUERTE

24        ARELLANO, RACHEL  COLORADO

25        ARIG, ELOISA JAY  PEGA

26        ARIZABAL, JERIZZA JOY  ROMERO

27        ARPAFO, MA. IRENE  MANALO

28        ASISEO, MICHAEL DENZEL  BUNDAC

29        AUSA, JUVILEE ANN  VITUDIO

30        AUSTRIA, JESUSA ANGELIE  GARCIA

31        BACANI, CHERRY ANNE  CANALES

32        BACANI, ERNEST  GIGO

33        BACTOL, ADRIENNE MAIE  CRUZ

34        BAGAFORO, VINCENT RAY  SOGUILON

35        BAHNI, FLORENCE  NAWEW

36        BALAGAN, MARIBI MARIA BENITA  ESCOBAR

37        BALAGTAS, MARIA SOFIA CHESKA  SANTOS

38        BALBOA, KIM CARLO  DE VERA

39        BALDOS, RAFAEL  CABALLERO

40        BALINGIT, AILA YONIKA  TIGLAO

41        BALUCOS, LUCITA SUNSHINE  GERAGA

42        BANAY-BANAY, SALVIE JENELLY RIA MAI  CASTILLO

43        BANGAYAN, LEINARD  MORALES

44        BANOG, BIANCA CAMILLE  ROMAGUERA

45        BANTASAN, HANAE-LEI  NARAG

46        BARDOS, KAREN KANE  FLORES

47        BARRETTO, MARIA CRISTINA  BRIONES

48        BASILEYO, ALEXIE  ERASGA

49        BATANES, ANNE GLADWYNE  VANGUARDIA

50        BATILES, MARIA DIANA CRISTINA  ROSALES

51        BAUTISTA, ANA KATRINA ISABEL  PURISIMA

52        BAUTISTA, SHAQUELL  SUYO

53        BELGA, CHOSEN  TOLOP

54        BERDAN, JESSICA CHISA  DIAZ

55        BETON, PATRICIA ANNE MARIE  PACHECO

56        BIALEN, MARY GRACE  PALE

57        BIBERA, VICTORIUS  QUIAMCO

58        BINAG, PEBIE ANGELICA  ADINA

59        BLANDO, MARK KRISTIAN  VIERNES

60        BOCE, CHERIZA  DELA CRUZ

61        BORRO, RENJ BG  SANCHO

62        BOTIWEY, LEMUEL  DEPNAG

63        BRASILEÑO, MIKHAELLA JOANNA  MILLAR

64        BUENAFLOR, VENISE  TOLENTINO

65        CABAHUG, ENRICO ERWIN  GARCIA

66        CABATINGAN, LADY LOIS  RUMOL

67        CABAUATAN, COLEEN  BELTRAN

68        CADELIÑA, KHRISTIAN ANNE  BATANG

69        CADIAO, KIRSTIEN ROSE MARI  LEUTERIO

70        CALAGUI, SHEILA  ADRIANO

71        CAMUYONG, CHRISTIAN SAM  FRONDA

72        CANLAS, PAULA FRANCESCA  ROY

73        CARBON, MARK FRIENDE  CALIXTON

74        CARI, JANE RACHELL  FERNANDEZ

75        CARIZO, KATHLEEN JOY  MONTERO

76        CARLOS, JOANA GRACE  OLACO

77        CARVAJAL-YAP, KLOE  ALVEZ

78        CASERES, GISSEL  ABRIGO

79        CASTELO, JANICE KATRINA  ORQUIA

80        CASTILLO, ELIZA MONIQUE  ADERES

81        CASTILLO, JAMES  DIGMA

82        CELLAN, CARLIN  DAQUIO

83        CERDANA, MARY FRANCES  BAYOGOS

84        CHAVEZ, JUSTINE RAY  NOJADERA

85        CHEUNG, ANGELA CONCESSA  MONTECILLO

86        CHOW, MARY FLORENCE  FORBES

87        CHUA, JOANNE  YUAN

88        CHUA, SARINA LIELLE  YU

89        CIABAL, LIVIEN  UMACLAP

90        CIMAFRANCA, PERFECTO III  BANLASAN

91        CLAVERIA, ROMAR JEROME  DE VEGA

92        CO, ALEXI  ONG

93        CONCHA, MARGARET  JOSE

94        CORNEJA, MAY MARCELL  MENDOZA

95        CORNELIO, MYRACHELLE JOYCE  CIPRIANO

96        CORONEL, MARIA CLARISSA  ARROYO

97        CORPUS, GISELLE JEAN  LEDOMA

98        CRISTOBAL, NERIZZA  VALDELLON

99        CRUZ, CHRISTINA MARIE YSABEL  OCAMPO

100        CRUZ, EMELYN  LEABAN

101        CRUZ, MARK ANTHONY  VICQUIERRA

102        CUBERO, CHELSEAN MANN  STA MARIA

103        CUENCA, ANFERNEE KARL  RICAMORA

104        CUEVAS, JANNAH TRIXIE  SAN JUAN

105        CULAJARA, CLAIRE LYNN  BARING

106        DAGAL, LOLITA MARIE  MANES

107        DAGALANGIT, SORAIMIE  PACOD

108        DALAN, KRIS HANLEY  MARASIGAN

109        DAMPIL, MERLITA  PUYO

110        DANIO, KAREN JOYCE  LABI

111        DANIO, RHEM AUSTEEN  LABI

112        DAR JUAN, ALYSSA MARIE  SAN PABLO

113        DE GUZMAN, JESSICA CAMILLE  AZURIN

114        DE GUZMAN, MIRA MICHELLE ANGELI  KATIGBAK

115        DE LEON, LESLEE ANN  BAUTISTA

116        DE LOS SANTOS, TRISHA ANNE  TUGADE

117        DEANG, ARACELI  DE GUZMAN

118        DEE, ARIANA DENISE  ANG

119        DEL ROSARIO, RODOLFO  CRUZ

120        DELA CRUZ, ABRAHAM

121        DELA CRUZ, ANGELA  DALIT

122        DELA CRUZ, JOVELYN  PASCUAL

123        DELA ROSA, JENNYLOU  BERNARDO

124        DELA VIÑA, ANNE FRANCHESCA  OBNAMIA

125        DETOYA, KAREN  ASTURIAS

126        DIAZ, MARIA JOLINA  SANTOS

127        DIAZ, PATRICIA NICOLE  BAGABALDO

128        DIMAISIP, KISHA ANNE  ALCANTARA

129        DIONISIO, CHARLENE MANE  SULIT

130        DUMANIG, CYNTHIA NOVEE JANE  CABAÑAS

131        DUQUE, ANGELICA MONIQUE  LEGASPI

132        DY, ANNALIZA ROSARIO  PAULINO

133        EBESA, ADRIAN  BADILAS

134        EJE, GLADIOLA  ALIDO

135        EJOC, ROXANNE ERIKA  CALATRAVA

136        ELIZON, MA. GIANELLI  LUPIG

137        ENG, EMAN CLAUDETTE  JASA

138        ENGAY, JOEY MALAYA  ANGSUANGCO

139        ENGUERRA, JOSE MARTIN  SILVESTRE

140        ENRERA, VANESSA JONES  UY

141        ERA, JOHN  VINUYA

142        ESCORPISO, JECILY JULIANA  ENRIQUEZ

143        ESGUERRA, BONN JUSTIN JR  DIMACULANGAN

144        ESTIOKO, DANIEL ANNE  CAW

145        ESTREMADURA, HARTSELLE ANN  SUMULONG

146        FABRO, MA. ANN  VILLAFUERTE

147        FARMA, JENNIFER  ADRIANO

148        FERNANDEZ, ANALYN  REONDANGA

149        FERNANDEZ, ROWENA  GASPAY

150        FERNANDO, ANGELICA MAE  CUNETA

151        FERRER, ELAINE ROSE  SALANSAN

152        FLANCIA, FAYE IZABELLE  ORIAS

153        FLORES, CRISTIAN NOWELL  BERNADAS

154        FLORES, SARAH GRACE  MORALES

155        FORNILLOS, JHOLYAN FRANCIS  SUMAWANG

156        FORRO, JUDALYN  JAMAQUILAN

157        FRONDA, GEMMA  ARCA

158        FULGENCIO, MAE ROSE  OMILLON

159        GABALONES, AAROX  BABAAN

160        GACOTT, LORIZZA MAE  POSADAS

161        GAMBOA, SUZANE  YONSON

162        GARDUQUE, JEREMIAH  GUITTU

163        GAW, ELIZAMAE  SAN PEDRO

164        GAW, MICHAELA  CO

165        GENOSAS III, PROSPERO  BESINAN

166        GESMUNDO, SYLVIEROSE  CASIQUIN

167        GILPO, JANNE LY  CASTILLON

168        GOC-ONG, SHAIRA EVE  VILLAMORA

169        GONZAGA, EDMARIE ZOE  JACALAN

170        GONZALES, ABIGAIL  BONIFACIO

171        GONZALES, JONNALENE  NOGOT

172        GREGORIO, CHARISSE NIKKI  ANGULUAN

173        GUAY, GOLDA MIER  YAMBOK

174        GUINTU, NEARRAINE  PANGILINAN

175        HEBREW, JUNE  CANICOSA

176        HERNANDO, NICOLE LOUISE  ALVAREZ

177        HULLEZA, JOSE MARI  ANGELES

178        ICALLA, LORENO  BLANCO

179        IMPERIAL, JERRI ANGELICA

180        ISRAEL, ACHILLES ISIDORE  ZAMORA

181        JAMORA, MARIA MICHAELA  QUILANG

182        JAO, TRISHA MARIE  DIAO

183        JAUGAN, INGRID NATALIE ROSE  DELOS SANTOS

184        JAVIER, JAN MIKO  MASLOG

185        JINANG, MAYMOSA  SARMIENTO

186        JOSEPH, JUSTINE ELISA LAURA  DARRAS

187        KE-E, MARY MAE  RAMIREZ

188        KHUA, HEXCEL ANDREU  GULMATICO

189        KYAMKO, REYNALD  PANER

190        LABRADOR, ARTEMIS SHAUN XENA  ALENTON

191        LABRADOR, LAURICE ANNE  DEYTA

192        LABUGUEN, ROSEBELMA  QUEJA

193        LACIERDA, JYL XYNTH  CLAVERIA

194        LACSON, PRINCESS RHEA  LOPEZ

195        LAGAR, SAMANTHA  SANTOS

196        LAGUERDER, JOE BRYANT  AMAR

197        LAGUNILLA, TRINIDAD  TOKYAS

198        LANDAGAN, MYRA  DE LOS REYES

199        LANGE, AISHA  CONDADO

200        LANOT, MARIA APRIL  NEBRES

201        LARA, RIZA JUNE  CABANLIT

202        LECHUGA, JERICA INNA  ATIENZA

203        LEE, NYSSA JEREMIA  ANG

204        LEOPARTE, MARLENE IRIS  VALLE

205        LIBONGCO, DENNISE ADRIANNE  ANGELES

206        LIM, ALISSA GALE  ENCARNACION

207        LIM, YIANNA PATRICIA  PADILLA

208        LITTON, JOANNA CAMILLE  ALBERTO

209        LLAGUNO, RAENELLE LYNN  PELAYO

210        LLANILLO, CHARLES REYMOND  LIMBITCO

211        LLANILLO-VILLANUEVA, JEWEL MINLORRY  GUERRERO

212        LLORERA, MARY GRACE  CHUA

213        LOFAMIA, JERRYL  APOLOAN

214        LUCES, ALEXANDRA KAY  SEVILLA

215        LUISTRO, MICHAEL JOSEPH  BADILLA

216        LUMIUAN, FLERY JOY  MALICSI

217        MACAHILIG, MICHELLE  PADILLA

218        MACALIPAY, AGNES  MELAÑO

219        MACARAEG, JACKILYN  ANGULUAN

220        MACARAIG, RENZ  RAMOS

221        MACASA, PRINCESS MARIAN  GALLENERO

222        MACUJA, SARAH JANE  BELLO

223        MAGAHIS, ADRIAN  PANALIGAN

224        MAGNO, HANEBETH  VILLARIN

225        MAGSINO, MARIEL JUNE  ABING

226        MALABANAN, JINKY  CRISOSTOMO

227        MALINAO, JUNNE RAYE  TACAY

228        MANALO, ROSEMARIE MAYANNE  QUINZON

229        MANDAP, IRISH  PIÑGOL

230        MANGATAM, MARILYN  SOTO

231        MANZANARES, PATRICIA LOUISE  MARAÑA

232        MAQUIDATO, KATRINNA DYAN  TAYCO

233        MARANAN, CARL REMAN  MAGPANTAY

234        MARAÑON, MA. TRICIA DAYANA  MATA

235        MARCELO, DAVID  PACTURAYAN

236        MARCELO, REI KATRIN  CRUZ

237        MARISTELA, MELQUISEDEC  CRUZ

238        MATOTE, CHRISTINE JOYCE  BADUA

239        MAYUGBA, MONIKA  OBLEFIAS

240        MENDEZ, SAMANTHA ERIKA  NELLAS

241        MERAIS, DAN ALBERT  DELA GENTE

242        MIRANDA, MARY LOUISE  DE VILLON

243        MIRANO, RITA MARIA  SANTOS

244        MOHANTY, ANIREEN RAJI  GOLEZ

245        MOLATO, MARIE CIELLO  PUNONGBAYAN

246        MONTELIBANO, KIT  AGHON

247        MONTOYA, MARY ANNE JOSEPH  TUAZON

248        MORAL, KRISTINE FAITH  COSICO

249        MORALES, JESSICA  MATEO

250        MORCILLA, NORICA MAE  TIBAYAN

251        MOYA, MARITES  SILVA

252        NAVAL, JEANETTE VICTORIA  ALBANO

253        NUYDA, LIA AMOR  ARCAINA

254        OJANO, CHEYENNE LEE FRANCES  CABADING

255        OLITRES, MOIBE  FERRER

256        ONG, RYAN DAVID  RODRIGUEZ

257        ORINES, RICHARDSON  DAGAMI

258        ORQUIA, ANGELI LOU  PURTO

259        ORTIZ, ROWIE  BERTIZ

260        PABALINAS, FERDINAND  ARLOS

261        PABLO, JOSEPHINE  ERSANDO

262        PAGATPAT, LOVEIN  SALON

263        PAGKALINAWAN, SHEILA  VILLANUEVA

264        PALLASIGUI, ANGELICA IRAH MARI  ANDAYA

265        PALLE, SYNDELL  BUNGABONG

266        PANSOY, SHIELA MAY  SWAIN

267        PARAISO, QUEEN ANGELICA  DAMMAY

268        PARBA, FAUCET EVE  ARIAS

269        PASCUAL, BEA ZHARINA  BRIONES

270        PASTERA, MARIA RAQUEL  DE RAMOS

271        PATCHES, HERNANI JR  DE LEON

272        PATDO, RYZA LIEZEL  LAYUS

273        PEDROSO, LEONARD LOUIE  ESPINOSA

274        PERAS, GELLE ANDREA  ANDRADE

275        PEREZ, MONALIZA  DELEN

276        PEREZ, SHIELLA MAE  TAMBULASA

277        PILAPIL-DUSABAN, JOAN MARIELLE  JANDIC

278        PINEDA, ROBIN  MORENO

279        PIZARRO, ANNA GIANELLI  TE

280        PLAZA, DYESSA GABRIELLE  BOLASA

281        PORILLO, JO-ANN  ESPINO

282        PRACUELLES, BIEN GRACE  ATILLO

283        PRIMO, ORLY  THOMAS

284        PUNZAL, JENNELYN  FERNANDO

285        PUNZALAN, KAREN GAY  RAMOS

286        QUINTANA, EHRIC  DEL VALLE

287        QUINTO, RYAN  ALLUVIDA

288        RAFINIAN, SWEET MARVELOUS  UNICA

289        RANAY, DWAYNE ROMAN  FERNANDEZ

290        REGALA, SHAIRA MAE  MALONG

291        RELENTE, EDEN GEANETTE  JUNTILLA

292        REMANDABAN, SWEET FATIMA IAN  ROQUE

293        RESUELO, BEVERLY  ESLAIS

294        REY, RUBY  REVELAR

295        REYES, COLLIN  MASCARDO

296        REYES, JUAN CARLOS ALESSANDRO  ANGELES

297        REYES, RAYDON  LARGADO

298        REÑA, WEALYN  SARMIENTO

299        RIGOR, ADRIAN  BORA

300        RODRIGUEZ, LESTER  SISON

301        ROMERO, LORIELAINNE MAE  SELGA

302        ROMERO, MARK JOSEPH  ORTIZ

303        RONQUILLO, DOLLY JOY  FUNA

304        ROSANA, PAMELA ROSE  MADEJA

305        ROSAUPAN, MENCHIE  RODRIGUEZ

306        ROSETE, MELROSE CLAIRE  GALVEZ

307        RUIZ, MARIA KATRINA DENISE  AGUIRRE

308        SABELLA, BELLE AMOR  RUZ

309        SADCOPEN, NICOLE ANNE  SORIA

310        SALCEDO, VALERIE  AGRES

311        SALMOS, ALLIANA DAWN  PLATA

312        SALUTILLO, CHARISMA  TORMIS

313        SALVAMANTE, DEBBIE ANNE  LARGOSA

314        SAN JOSE, JAIRAH  DEL ROSARIO

315        SANTOS, ANGELIA RAE  LAZO

316        SANTOS, RALF DOMINIC  TOLENTINO

317        SARDAN, JOSEPH ERIC  SHIONG SHU

318        SARNO, MYRON JENZO  FELIPE

319        SAYAMAN, JOMAR  VERIDIANO

320        SEBASTIAN, NIKKI  MORALES

321        SIBBALUCA, BRIAN FRANCIS  ISIP

322        SILAN, EMMANUEL  FACTORIZA

323        SILOTERIO, PHILIP CENTENE  DELA CRUZ

324        SILVESTRE, ANGELO AGA  DOMINICO

325        SINOY, ANNA TERESA  EGE

326        SOLOMON, RELYSSA JULIA  TOLENTINO

327        SUBIERA, ZYRIE  APOSTOL

328        SULLA, ZHERALENE  DELA BANDA

329        SY, KRISTINE JOY  FABROA

330        TABAGAN, ROSELLE-ANN  BAUDIN

331        TABANIAG, MELANIE  BUCO

332        TABELLA, REYLINE MYRRH  MANONG

333        TACOGUE, ERIKA BEATRIZ  ALOLOD

334        TAD-Y, GABRIELLE KAYE  MARAVILLA

335        TAGUIBAO, JOSEVY  AVENA

336        TAJOR, VINCENT BREN  SENSENG

337        TAN, CHRISTINE  MONTERA

338        TAN, FRIGG IZVESTIA LASLY  ORTIZ

339        TAN, LACE MARGAUX  ARDIENTE

340        TAN, MARY JEARETTE CRISKIM  ARRE

341        TANGLAO, FERNANDO JR  LIAD

342        TAUY, JHUNAR JOHN  MAGARARO

343        TAYPA, JEAN  SEGURA

344        TECSON, CLAUDINE FAYE  MENDOZA

345        TENEZA, OSWALD JOHN  BERNAL

346        TERCERO, MARIE NHESA  LUMBRES

347        TIAMBENG, JANICE AIRENE  ZAMORA

348        TICONG, STELAMARIE  JAUM

349        TIMOGAN, FREJANEH  LUNA

350        TIONGSON, GABRIELLE  JAQUIAS

351        TOMAS, REYXIELLE  FERNANDO

352        TORRECAMPO, DEVONNI  HINGONE

353        TRAJANO, LOVELYN  SANTOS

354        TUGUINAY, JOSHUA  HIMMOLDANG

355        TUMBOCON, ANGELICA FRANCESCA  ALIERMO

356        TURALBA, KEN HAROLD  MEÑEZ

357        TURQUEZA, SHANE ANNE  VALDEZ

358        ULEP, ANGELA NOELLE  JULIAN

359        UMIL, GIA MICHAELA  VILLARICA

360        UY, LESLIE PAULYN  SON

361        VELASCO, LOUIENNE  LEGASPI

362        VENERACION, MA. ANGELA CELINE  GARCIA

363        VERGARA, MYLENE  VENTURA

364        VERGARA, ROSEMARY  RAMOS

365        VIENTE, MELIZZAH JEANNE  VEGA

366        VILLADOS, ZEDNEY  BRAZIL

367        VILLARIN, KENNETH DALE  CORPUS

368        VILLASEÑOR, PATRICKA  COLIFLORES

369        VIRAY, JUSTIN ANDREW  MORALES

370        YARTE, ROSELANIE  AGUIRRE

371        YBAÑEZ, CYRIL  HABAL

372        YUKDAWAN, AIRE  FLORES

373        ZOSA, RUTH MARIE  DUALLO

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