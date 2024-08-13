Psychologists Computer-Based Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 373 out of 448 passed the Psychologists Computer-Based Licensure Examination given by the Board of Psychology in N. C. R. and Davao this August 2024.
Roll of Successful Examinees in the Psychologists Computer-Based Licensure Examination held on August 11 and 12, 2024 released on August 12, 2024
1 ABAD, ANNIKA MAPINDAN
2 ABAÑO, JOHN DAVE ARGENAL
3 ABELLANA, BLANCHE MARIE MATHEU
4 ABU, RONIE MEJICO
5 AFRICA, MARJORIE JILL NUYAD
6 AGA, CHRISTINE JOY TOGONON
7 AGBALOG, FRANCO CEASAR MERCADO
8 AGNO, DONABEL ALAYON
9 AGRANUM, CZARINA PABLO
10 AGUTAYA, ERLA GRACE LOZANO
11 AKILITH, ANDRIE JANN VILLAREAL
12 ALAMPAY, LAYA ISABEL HECHANOVA
13 ALBANIA, AINAH SALCEDO
14 ALINDAYU, ISIDRO JR. DULAY
15 ALMIRAÑEZ, MARIEL NICOLE MATIBAG
16 ALVARIÑO, LYRA MAY REFUERZO
17 AMARILA, EDWIN ALTEROS
18 AMISTAD, ADRIAN MINA
19 ANDAL, HANNAH ERICKA MARALIT
20 ANDAWI, CLIFFORD PAUL JR AO-ASEN
21 ANG, DENISE FETALVERO
22 ANQUE, TIFFANY LENTERNA
23 APOSTOL, KHANNA PATRICIA VILLAFUERTE
24 ARELLANO, RACHEL COLORADO
25 ARIG, ELOISA JAY PEGA
26 ARIZABAL, JERIZZA JOY ROMERO
27 ARPAFO, MA. IRENE MANALO
28 ASISEO, MICHAEL DENZEL BUNDAC
29 AUSA, JUVILEE ANN VITUDIO
30 AUSTRIA, JESUSA ANGELIE GARCIA
31 BACANI, CHERRY ANNE CANALES
32 BACANI, ERNEST GIGO
33 BACTOL, ADRIENNE MAIE CRUZ
34 BAGAFORO, VINCENT RAY SOGUILON
35 BAHNI, FLORENCE NAWEW
36 BALAGAN, MARIBI MARIA BENITA ESCOBAR
37 BALAGTAS, MARIA SOFIA CHESKA SANTOS
38 BALBOA, KIM CARLO DE VERA
39 BALDOS, RAFAEL CABALLERO
40 BALINGIT, AILA YONIKA TIGLAO
41 BALUCOS, LUCITA SUNSHINE GERAGA
42 BANAY-BANAY, SALVIE JENELLY RIA MAI CASTILLO
43 BANGAYAN, LEINARD MORALES
44 BANOG, BIANCA CAMILLE ROMAGUERA
45 BANTASAN, HANAE-LEI NARAG
46 BARDOS, KAREN KANE FLORES
47 BARRETTO, MARIA CRISTINA BRIONES
48 BASILEYO, ALEXIE ERASGA
49 BATANES, ANNE GLADWYNE VANGUARDIA
50 BATILES, MARIA DIANA CRISTINA ROSALES
51 BAUTISTA, ANA KATRINA ISABEL PURISIMA
52 BAUTISTA, SHAQUELL SUYO
53 BELGA, CHOSEN TOLOP
54 BERDAN, JESSICA CHISA DIAZ
55 BETON, PATRICIA ANNE MARIE PACHECO
56 BIALEN, MARY GRACE PALE
57 BIBERA, VICTORIUS QUIAMCO
58 BINAG, PEBIE ANGELICA ADINA
59 BLANDO, MARK KRISTIAN VIERNES
60 BOCE, CHERIZA DELA CRUZ
61 BORRO, RENJ BG SANCHO
62 BOTIWEY, LEMUEL DEPNAG
63 BRASILEÑO, MIKHAELLA JOANNA MILLAR
64 BUENAFLOR, VENISE TOLENTINO
65 CABAHUG, ENRICO ERWIN GARCIA
66 CABATINGAN, LADY LOIS RUMOL
67 CABAUATAN, COLEEN BELTRAN
68 CADELIÑA, KHRISTIAN ANNE BATANG
69 CADIAO, KIRSTIEN ROSE MARI LEUTERIO
70 CALAGUI, SHEILA ADRIANO
71 CAMUYONG, CHRISTIAN SAM FRONDA
72 CANLAS, PAULA FRANCESCA ROY
73 CARBON, MARK FRIENDE CALIXTON
74 CARI, JANE RACHELL FERNANDEZ
75 CARIZO, KATHLEEN JOY MONTERO
76 CARLOS, JOANA GRACE OLACO
77 CARVAJAL-YAP, KLOE ALVEZ
78 CASERES, GISSEL ABRIGO
79 CASTELO, JANICE KATRINA ORQUIA
80 CASTILLO, ELIZA MONIQUE ADERES
81 CASTILLO, JAMES DIGMA
82 CELLAN, CARLIN DAQUIO
83 CERDANA, MARY FRANCES BAYOGOS
84 CHAVEZ, JUSTINE RAY NOJADERA
85 CHEUNG, ANGELA CONCESSA MONTECILLO
86 CHOW, MARY FLORENCE FORBES
87 CHUA, JOANNE YUAN
88 CHUA, SARINA LIELLE YU
89 CIABAL, LIVIEN UMACLAP
90 CIMAFRANCA, PERFECTO III BANLASAN
91 CLAVERIA, ROMAR JEROME DE VEGA
92 CO, ALEXI ONG
93 CONCHA, MARGARET JOSE
94 CORNEJA, MAY MARCELL MENDOZA
95 CORNELIO, MYRACHELLE JOYCE CIPRIANO
96 CORONEL, MARIA CLARISSA ARROYO
97 CORPUS, GISELLE JEAN LEDOMA
98 CRISTOBAL, NERIZZA VALDELLON
99 CRUZ, CHRISTINA MARIE YSABEL OCAMPO
100 CRUZ, EMELYN LEABAN
101 CRUZ, MARK ANTHONY VICQUIERRA
102 CUBERO, CHELSEAN MANN STA MARIA
103 CUENCA, ANFERNEE KARL RICAMORA
104 CUEVAS, JANNAH TRIXIE SAN JUAN
105 CULAJARA, CLAIRE LYNN BARING
106 DAGAL, LOLITA MARIE MANES
107 DAGALANGIT, SORAIMIE PACOD
108 DALAN, KRIS HANLEY MARASIGAN
109 DAMPIL, MERLITA PUYO
110 DANIO, KAREN JOYCE LABI
111 DANIO, RHEM AUSTEEN LABI
112 DAR JUAN, ALYSSA MARIE SAN PABLO
113 DE GUZMAN, JESSICA CAMILLE AZURIN
114 DE GUZMAN, MIRA MICHELLE ANGELI KATIGBAK
115 DE LEON, LESLEE ANN BAUTISTA
116 DE LOS SANTOS, TRISHA ANNE TUGADE
117 DEANG, ARACELI DE GUZMAN
118 DEE, ARIANA DENISE ANG
119 DEL ROSARIO, RODOLFO CRUZ
120 DELA CRUZ, ABRAHAM
121 DELA CRUZ, ANGELA DALIT
122 DELA CRUZ, JOVELYN PASCUAL
123 DELA ROSA, JENNYLOU BERNARDO
124 DELA VIÑA, ANNE FRANCHESCA OBNAMIA
125 DETOYA, KAREN ASTURIAS
126 DIAZ, MARIA JOLINA SANTOS
127 DIAZ, PATRICIA NICOLE BAGABALDO
128 DIMAISIP, KISHA ANNE ALCANTARA
129 DIONISIO, CHARLENE MANE SULIT
130 DUMANIG, CYNTHIA NOVEE JANE CABAÑAS
131 DUQUE, ANGELICA MONIQUE LEGASPI
132 DY, ANNALIZA ROSARIO PAULINO
133 EBESA, ADRIAN BADILAS
134 EJE, GLADIOLA ALIDO
135 EJOC, ROXANNE ERIKA CALATRAVA
136 ELIZON, MA. GIANELLI LUPIG
137 ENG, EMAN CLAUDETTE JASA
138 ENGAY, JOEY MALAYA ANGSUANGCO
139 ENGUERRA, JOSE MARTIN SILVESTRE
140 ENRERA, VANESSA JONES UY
141 ERA, JOHN VINUYA
142 ESCORPISO, JECILY JULIANA ENRIQUEZ
143 ESGUERRA, BONN JUSTIN JR DIMACULANGAN
144 ESTIOKO, DANIEL ANNE CAW
145 ESTREMADURA, HARTSELLE ANN SUMULONG
146 FABRO, MA. ANN VILLAFUERTE
147 FARMA, JENNIFER ADRIANO
148 FERNANDEZ, ANALYN REONDANGA
149 FERNANDEZ, ROWENA GASPAY
150 FERNANDO, ANGELICA MAE CUNETA
151 FERRER, ELAINE ROSE SALANSAN
152 FLANCIA, FAYE IZABELLE ORIAS
153 FLORES, CRISTIAN NOWELL BERNADAS
154 FLORES, SARAH GRACE MORALES
155 FORNILLOS, JHOLYAN FRANCIS SUMAWANG
156 FORRO, JUDALYN JAMAQUILAN
157 FRONDA, GEMMA ARCA
158 FULGENCIO, MAE ROSE OMILLON
159 GABALONES, AAROX BABAAN
160 GACOTT, LORIZZA MAE POSADAS
161 GAMBOA, SUZANE YONSON
162 GARDUQUE, JEREMIAH GUITTU
163 GAW, ELIZAMAE SAN PEDRO
164 GAW, MICHAELA CO
165 GENOSAS III, PROSPERO BESINAN
166 GESMUNDO, SYLVIEROSE CASIQUIN
167 GILPO, JANNE LY CASTILLON
168 GOC-ONG, SHAIRA EVE VILLAMORA
169 GONZAGA, EDMARIE ZOE JACALAN
170 GONZALES, ABIGAIL BONIFACIO
171 GONZALES, JONNALENE NOGOT
172 GREGORIO, CHARISSE NIKKI ANGULUAN
173 GUAY, GOLDA MIER YAMBOK
174 GUINTU, NEARRAINE PANGILINAN
175 HEBREW, JUNE CANICOSA
176 HERNANDO, NICOLE LOUISE ALVAREZ
177 HULLEZA, JOSE MARI ANGELES
178 ICALLA, LORENO BLANCO
179 IMPERIAL, JERRI ANGELICA
180 ISRAEL, ACHILLES ISIDORE ZAMORA
181 JAMORA, MARIA MICHAELA QUILANG
182 JAO, TRISHA MARIE DIAO
183 JAUGAN, INGRID NATALIE ROSE DELOS SANTOS
184 JAVIER, JAN MIKO MASLOG
185 JINANG, MAYMOSA SARMIENTO
186 JOSEPH, JUSTINE ELISA LAURA DARRAS
187 KE-E, MARY MAE RAMIREZ
188 KHUA, HEXCEL ANDREU GULMATICO
189 KYAMKO, REYNALD PANER
190 LABRADOR, ARTEMIS SHAUN XENA ALENTON
191 LABRADOR, LAURICE ANNE DEYTA
192 LABUGUEN, ROSEBELMA QUEJA
193 LACIERDA, JYL XYNTH CLAVERIA
194 LACSON, PRINCESS RHEA LOPEZ
195 LAGAR, SAMANTHA SANTOS
196 LAGUERDER, JOE BRYANT AMAR
197 LAGUNILLA, TRINIDAD TOKYAS
198 LANDAGAN, MYRA DE LOS REYES
199 LANGE, AISHA CONDADO
200 LANOT, MARIA APRIL NEBRES
201 LARA, RIZA JUNE CABANLIT
202 LECHUGA, JERICA INNA ATIENZA
203 LEE, NYSSA JEREMIA ANG
204 LEOPARTE, MARLENE IRIS VALLE
205 LIBONGCO, DENNISE ADRIANNE ANGELES
206 LIM, ALISSA GALE ENCARNACION
207 LIM, YIANNA PATRICIA PADILLA
208 LITTON, JOANNA CAMILLE ALBERTO
209 LLAGUNO, RAENELLE LYNN PELAYO
210 LLANILLO, CHARLES REYMOND LIMBITCO
211 LLANILLO-VILLANUEVA, JEWEL MINLORRY GUERRERO
212 LLORERA, MARY GRACE CHUA
213 LOFAMIA, JERRYL APOLOAN
214 LUCES, ALEXANDRA KAY SEVILLA
215 LUISTRO, MICHAEL JOSEPH BADILLA
216 LUMIUAN, FLERY JOY MALICSI
217 MACAHILIG, MICHELLE PADILLA
218 MACALIPAY, AGNES MELAÑO
219 MACARAEG, JACKILYN ANGULUAN
220 MACARAIG, RENZ RAMOS
221 MACASA, PRINCESS MARIAN GALLENERO
222 MACUJA, SARAH JANE BELLO
223 MAGAHIS, ADRIAN PANALIGAN
224 MAGNO, HANEBETH VILLARIN
225 MAGSINO, MARIEL JUNE ABING
226 MALABANAN, JINKY CRISOSTOMO
227 MALINAO, JUNNE RAYE TACAY
228 MANALO, ROSEMARIE MAYANNE QUINZON
229 MANDAP, IRISH PIÑGOL
230 MANGATAM, MARILYN SOTO
231 MANZANARES, PATRICIA LOUISE MARAÑA
232 MAQUIDATO, KATRINNA DYAN TAYCO
233 MARANAN, CARL REMAN MAGPANTAY
234 MARAÑON, MA. TRICIA DAYANA MATA
235 MARCELO, DAVID PACTURAYAN
236 MARCELO, REI KATRIN CRUZ
237 MARISTELA, MELQUISEDEC CRUZ
238 MATOTE, CHRISTINE JOYCE BADUA
239 MAYUGBA, MONIKA OBLEFIAS
240 MENDEZ, SAMANTHA ERIKA NELLAS
241 MERAIS, DAN ALBERT DELA GENTE
242 MIRANDA, MARY LOUISE DE VILLON
243 MIRANO, RITA MARIA SANTOS
244 MOHANTY, ANIREEN RAJI GOLEZ
245 MOLATO, MARIE CIELLO PUNONGBAYAN
246 MONTELIBANO, KIT AGHON
247 MONTOYA, MARY ANNE JOSEPH TUAZON
248 MORAL, KRISTINE FAITH COSICO
249 MORALES, JESSICA MATEO
250 MORCILLA, NORICA MAE TIBAYAN
251 MOYA, MARITES SILVA
252 NAVAL, JEANETTE VICTORIA ALBANO
253 NUYDA, LIA AMOR ARCAINA
254 OJANO, CHEYENNE LEE FRANCES CABADING
255 OLITRES, MOIBE FERRER
256 ONG, RYAN DAVID RODRIGUEZ
257 ORINES, RICHARDSON DAGAMI
258 ORQUIA, ANGELI LOU PURTO
259 ORTIZ, ROWIE BERTIZ
260 PABALINAS, FERDINAND ARLOS
261 PABLO, JOSEPHINE ERSANDO
262 PAGATPAT, LOVEIN SALON
263 PAGKALINAWAN, SHEILA VILLANUEVA
264 PALLASIGUI, ANGELICA IRAH MARI ANDAYA
265 PALLE, SYNDELL BUNGABONG
266 PANSOY, SHIELA MAY SWAIN
267 PARAISO, QUEEN ANGELICA DAMMAY
268 PARBA, FAUCET EVE ARIAS
269 PASCUAL, BEA ZHARINA BRIONES
270 PASTERA, MARIA RAQUEL DE RAMOS
271 PATCHES, HERNANI JR DE LEON
272 PATDO, RYZA LIEZEL LAYUS
273 PEDROSO, LEONARD LOUIE ESPINOSA
274 PERAS, GELLE ANDREA ANDRADE
275 PEREZ, MONALIZA DELEN
276 PEREZ, SHIELLA MAE TAMBULASA
277 PILAPIL-DUSABAN, JOAN MARIELLE JANDIC
278 PINEDA, ROBIN MORENO
279 PIZARRO, ANNA GIANELLI TE
280 PLAZA, DYESSA GABRIELLE BOLASA
281 PORILLO, JO-ANN ESPINO
282 PRACUELLES, BIEN GRACE ATILLO
283 PRIMO, ORLY THOMAS
284 PUNZAL, JENNELYN FERNANDO
285 PUNZALAN, KAREN GAY RAMOS
286 QUINTANA, EHRIC DEL VALLE
287 QUINTO, RYAN ALLUVIDA
288 RAFINIAN, SWEET MARVELOUS UNICA
289 RANAY, DWAYNE ROMAN FERNANDEZ
290 REGALA, SHAIRA MAE MALONG
291 RELENTE, EDEN GEANETTE JUNTILLA
292 REMANDABAN, SWEET FATIMA IAN ROQUE
293 RESUELO, BEVERLY ESLAIS
294 REY, RUBY REVELAR
295 REYES, COLLIN MASCARDO
296 REYES, JUAN CARLOS ALESSANDRO ANGELES
297 REYES, RAYDON LARGADO
298 REÑA, WEALYN SARMIENTO
299 RIGOR, ADRIAN BORA
300 RODRIGUEZ, LESTER SISON
301 ROMERO, LORIELAINNE MAE SELGA
302 ROMERO, MARK JOSEPH ORTIZ
303 RONQUILLO, DOLLY JOY FUNA
304 ROSANA, PAMELA ROSE MADEJA
305 ROSAUPAN, MENCHIE RODRIGUEZ
306 ROSETE, MELROSE CLAIRE GALVEZ
307 RUIZ, MARIA KATRINA DENISE AGUIRRE
308 SABELLA, BELLE AMOR RUZ
309 SADCOPEN, NICOLE ANNE SORIA
310 SALCEDO, VALERIE AGRES
311 SALMOS, ALLIANA DAWN PLATA
312 SALUTILLO, CHARISMA TORMIS
313 SALVAMANTE, DEBBIE ANNE LARGOSA
314 SAN JOSE, JAIRAH DEL ROSARIO
315 SANTOS, ANGELIA RAE LAZO
316 SANTOS, RALF DOMINIC TOLENTINO
317 SARDAN, JOSEPH ERIC SHIONG SHU
318 SARNO, MYRON JENZO FELIPE
319 SAYAMAN, JOMAR VERIDIANO
320 SEBASTIAN, NIKKI MORALES
321 SIBBALUCA, BRIAN FRANCIS ISIP
322 SILAN, EMMANUEL FACTORIZA
323 SILOTERIO, PHILIP CENTENE DELA CRUZ
324 SILVESTRE, ANGELO AGA DOMINICO
325 SINOY, ANNA TERESA EGE
326 SOLOMON, RELYSSA JULIA TOLENTINO
327 SUBIERA, ZYRIE APOSTOL
328 SULLA, ZHERALENE DELA BANDA
329 SY, KRISTINE JOY FABROA
330 TABAGAN, ROSELLE-ANN BAUDIN
331 TABANIAG, MELANIE BUCO
332 TABELLA, REYLINE MYRRH MANONG
333 TACOGUE, ERIKA BEATRIZ ALOLOD
334 TAD-Y, GABRIELLE KAYE MARAVILLA
335 TAGUIBAO, JOSEVY AVENA
336 TAJOR, VINCENT BREN SENSENG
337 TAN, CHRISTINE MONTERA
338 TAN, FRIGG IZVESTIA LASLY ORTIZ
339 TAN, LACE MARGAUX ARDIENTE
340 TAN, MARY JEARETTE CRISKIM ARRE
341 TANGLAO, FERNANDO JR LIAD
342 TAUY, JHUNAR JOHN MAGARARO
343 TAYPA, JEAN SEGURA
344 TECSON, CLAUDINE FAYE MENDOZA
345 TENEZA, OSWALD JOHN BERNAL
346 TERCERO, MARIE NHESA LUMBRES
347 TIAMBENG, JANICE AIRENE ZAMORA
348 TICONG, STELAMARIE JAUM
349 TIMOGAN, FREJANEH LUNA
350 TIONGSON, GABRIELLE JAQUIAS
351 TOMAS, REYXIELLE FERNANDO
352 TORRECAMPO, DEVONNI HINGONE
353 TRAJANO, LOVELYN SANTOS
354 TUGUINAY, JOSHUA HIMMOLDANG
355 TUMBOCON, ANGELICA FRANCESCA ALIERMO
356 TURALBA, KEN HAROLD MEÑEZ
357 TURQUEZA, SHANE ANNE VALDEZ
358 ULEP, ANGELA NOELLE JULIAN
359 UMIL, GIA MICHAELA VILLARICA
360 UY, LESLIE PAULYN SON
361 VELASCO, LOUIENNE LEGASPI
362 VENERACION, MA. ANGELA CELINE GARCIA
363 VERGARA, MYLENE VENTURA
364 VERGARA, ROSEMARY RAMOS
365 VIENTE, MELIZZAH JEANNE VEGA
366 VILLADOS, ZEDNEY BRAZIL
367 VILLARIN, KENNETH DALE CORPUS
368 VILLASEÑOR, PATRICKA COLIFLORES
369 VIRAY, JUSTIN ANDREW MORALES
370 YARTE, ROSELANIE AGUIRRE
371 YBAÑEZ, CYRIL HABAL
372 YUKDAWAN, AIRE FLORES
373 ZOSA, RUTH MARIE DUALLO
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