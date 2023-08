Food Technologists Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 453 out of 1,133 passed the Food Technologists Licensure Examination given by the Board of Food Technology in N. C. R., Baguio, Cebu, Davao, Koronadal, Legazpi, Lucena, Rosales and Zamboanga this August 2023.

The members of the Board of Food Technology who gave the licensure examination are Hon. Anthony C. Sales, Chairman; and Hon. Remedios V. Baclig, Member

Roll of Successful Examinees in the Food Technologists Licensure Examination held on August 10 and 11, 2023 released on August 16, 2023.

Seq. No. N a m e

1 ABANILLA, MARIA ALESSANDRA TOLENTINO

2 ABELLA, PATRICIA VICTORIA ACOSTA

3 ADVINCULA, MAE BELLE BALAGTAS

4 AGARMA, ELIJAH MIKHAELA LABNAO

5 AGCAOILI, DAVE ANTONIO

6 AGUINALDO, JANET MUÑIZ

7 AGUIRRE, MARIA ALEXANDRA SEGARRA

8 AGUSTIN, PHOEBE MAUREEN TAMAYO

9 AGUSTIN, RENZO REY MENDOZA

10 ALAMBAN, TIMMY ANGELINA LLACUNA

11 ALARCON, JOSHUA CASONA

12 ALBETIA, JEAN MARGARET MATULLANO

13 ALCANTARA, LEVI-JUSTINE BAFUL

14 ALEGRE, MICKEY DANIELLE QUESADA

15 ALMONTERO, MARCO JAY MAGLALANG

16 ALMOSARA, TONI ABEGAIL ENRIQUEZ

17 ALTERADO, DRIEZEL BALINGIT

18 ALTURAS, CHRISTINE LOUANNE BUAN

19 ALVARADO, ROXANNE MARIE BUAYABAN

20 ANAPI, GERIEKA RAMOS

21 ANDALION, RENIEL REYES

22 ANDARZA, MARY ANTONETTE GARRINO

23 ANDRES, ELLAIZA RAE DIZON

24 ANINGAT, JAN CARLO CRISTOBAL

25 ANLACAN, CECILIA ANDREA ISLETA

26 APOR, AVEGAIL DE JESUS

27 AQUINO, DIANNE ADVINCULA

28 ARANDA, LEYDINILA INCIONG

29 ARINZOL, JOHN ZEUS LAZO

30 ARQUERO, ZEA DE GUZMAN

31 AUCENA, FATIMA REYES

32 AURINO, COLEENE ELOISE BASILIO

33 AUSTRIA, IRAM NICOLE GO

34 AUSTRIA, MELLAINE MORTERO

35 AÑONUEVO, KELLY MARASIGAN

36 BABARAN, GILDA MELANIE OGAYA

37 BABILA, SHERWIN PAUL TUYAY

38 BACARRO, MARY ANN PENDEL

39 BACATAN, BRYLE MATTHEW FILOTEO

40 BADIAN, MARK ANTHONY PELONIO

41 BALCITA, CIARA PACETE

42 BALICANA, JESS ALDRICH GLEN QUEMA

43 BALLESTEROS, JENNIE LYN MONZON

44 BALLON, NEIL ORDINARIO

45 BALUYOT, MARIZ LYNDSAY GUANZON

46 BAMBA, JEN MARIELLE LIMOSO

47 BANGCAYA, ARA NIKKA FAITH EUGENIO

48 BARDENAS, ANNE DOMINIQUE LOUISE GESULGON

49 BASILAN, RHEA FLOR DE VIANA

50 BASINANG, AIRISSE RAE PRIETO

51 BAUGBOG, EMILY JOY PALACIO

52 BAUTISTA, KARINA ANGELA DELA CRUZ

53 BAUTISTA, KIEVER JOSEPH CLAUS

54 BAYUGA, ALYANA VANICA PANISTANTE

55 BAÑAS, HOPE CANOY

56 BEATO, IVY COLLIN MEDENILLA

57 BERMUNDO, JANA MAKYLA MADRIDEO

58 BERNARDO, AIRA ANGELICA FRANCISCO

59 BERTE, KARISSA BALUYOT

60 BERTULFO, GERALDINE MORANTE

61 BETITO, GWYNETH KELLY ANDAL

62 BILLEDO, ELYSS GORAYEB

63 BISCOCHO, ERICA BARING

64 BIÑAN, JESSA ALYANA SALAS

65 BLAS, JUNE VINCENT RAMOS

66 BOCALIG, JENNY ROSE BELMONTE

67 BOLOTAULO, THOMAS JEFFERSON ENCINARES

68 BOON, ELSIE VELMONTE

69 BORRAS, ALYSSA ERIKA LIZARDO

70 BOSITO, EULA FRANCIA MENDOZA

71 BOTILO, JONATHAN CASTILLA

72 BRIONES, JERRENZ TURLA

73 BUENAVENTURA, EUNICE ROMANO

74 BUENAVENTURA, JADA GWEN FARIÑAS

75 BUITRE, PATRICIA PAULA MENDOZA

76 BULACAN, CHRISTINE JANEDELLE CAJULIS

77 BULAGAO, BEBVIET FRANZ RIVAS

78 BULAONG, JASPER ADRIAN LANSANGAN

79 BULARIO, JOAN SALAZAR

80 BULAWIT, KATHLEEN JOY MASILANG

81 BUMATAY, ZYRA GAIL HERMONES

82 CABASAN, VANESA EROY

83 CABRAL, CHARLENE JADE SAGUN

84 CACO, LINCOLN LEMUEL BASCUGUIN

85 CADAY, PATRICIA AYRA SORIANO

86 CADIENTE, KYLA MAE VENTURA

87 CADUGO, HALTHEA MARIE BERDOL

88 CAGUBCUB, GIA MARIE BALANGIAO

89 CAINCOL, DESIREE HABANA

90 CAJUYONG, FREL MANDIGAL

91 CALDERON, KHRISTA LHEY VILLANUEVA

92 CALDITO, SHEENA MARIE ENDIAPE

93 CALDONA, ZHARINA ZHAMALLA

94 CALLO, ALJON CARLOS III CARATAO

95 CAMADDO, MONIQUE TIANES

96 CAMPAÑERA, ZARIEL REGALADO

97 CAPISTRANO, KATRINA LARA MARQUEZ

98 CARAWANA, JASMINE LOMPON

99 CARDEL, MARIA JESSA OSILA

100 CARUBIO, NICOLE BRAGANZA

101 CASAS, CARLA MAY CABULONG

102 CASTILLO, NICOLE ANN DOMINGO

103 CASTRO, KARLEEN SAMIEL CABRERA

104 CAUMBAN, NATALIE MAE KING

105 CEA, MARTIN

106 CENDAÑA, JEANELLA OLOROSO

107 CERDON, JAI YVONNE CASTILLO

108 CHING, ABIGAIL ANN ALANO

109 CHINGCUANCO, CALEB JOSHUA TYCHICO

110 CHUA, JUSTINE ANGELA OCAMPO

111 CID, ANGELICA JARQUIO

112 COLLANTES, PAULINE MAY BORJA

113 COMPENDIO, MA. CARISSE MERIN

114 CONCEPCION, MARA LYKA RADORES

115 CONCEPCION, REMILYN VENDIOLA

116 CORTADO, MARIE ABIGAIL INFANTADO

117 CORTEL, JOSHUA RABI

118 CORTES, JAN EDREA DUATIN

119 COSICO, DOROTHY SHIMBEI DEL CAMPO

120 CRISOSTOMO, PORTIA ALIWANAG

121 CRUZ, CHRISTINE MAE DIAZ

122 CRUZ, MARIE CLAUDINE MORA

123 CRUZ, PAUL SHERWIN SUERTE

124 CUADRA, MARIA NORFRELIJ JUEGO

125 CUARTEL, NED GABRIELLE DULANAS

126 CUELLAR, LYRA MONICA SALAC

127 CURAMING, MICKAELLA PEREZ

128 CUTANDA, GIO MARCO PANGANIBAN

129 DABAN, CLAREN ANDREA MAGALANG

130 DALINAO, MARL ANDRIAN PATRICK HERNANDEZ

131 DALOQUE, CARY ANN MAGDAONG

132 DAMASCO, KYRLYNN IVA VALENZUELA

133 DAMES, MAUREEN DOROTHY EVIDOR

134 DAMIAN, JOHN CARLO CLAUR

135 DARROCA, KEZIA BURAO

136 DAVID, MIKAELLA MARIE CAMACHO

137 DAYA, SHARMAINE THERESE HOMERES

138 DE CASTRO, MA. AYSEL CRUZ

139 DE GUZMAN, ERIC ARMIJO

140 DE JESUS, NAOMI JOY GUIANG

141 DE LEON, MARY ANGELINE VELARDE

142 DE SILVA, JERUS CHRISTIAN MANALANG

143 DEL BIRUT, PHIA BEATRICE BAUYON

144 DEL CASTILLO, KEVIN SAMONTE

145 DEL ROSARIO, JOCELLE RAMILO

146 DEL ROSARIO, NICOLE KAYE CAYABYAB

147 DEL VALLE, JEA MARIELLE BARTOLATA

148 DELA CRUZ, JEZZICA ELAICA RAMIREZ

149 DELA CRUZ, JOSE MARI GALLEGO

150 DELA TORRE, VHANESSA MARQUEZ

151 DELFIN, ERIKA DESIREE BESANA

152 DEPALAN, KIERBY BELLEZA

153 DEQUILLA, PAMELA MABUTOL

154 DESCALLAR, ERWIN LIMBO

155 DIAMADA, IAN CHAN

156 DIAZ, MARIELLE FRANCESCA VENTURERO

157 DIMAANO, FRANCESCA VILLAMIN

158 DIMACALI, JOYMEE FERNANDO

159 DITA, ANDREIA ISABELA PEREZ

160 DOLOM, JESSA MAE NOTOB

161 DOMINGO, JOHN ALFRED KYLE TAN

162 DOÑOZ, MARICRIS RELOBA

163 DU, AUBREY MARIE EMATA

164 EGBALIC, AIRA ALANO

165 ELAGO, HAROLD CANLOBO

166 EMOCLING, CATHERINE LOUISE CORNISTA

167 ENCARNACION, ALAIZA TABAYOCYOC

168 ENRIQUEZ, ABIGAIL CRUZ

169 ERMOSO, MICHELLE CONSTANTINO

170 ERNI, LINUS KEITH AVE

171 ESCANDOR, LARRABI JIL GOLPO

172 ESCOREAL, JOANNE KATHRINE MARCELLANA

173 ESPESOR, CHRISCHEV ANDRE APISTAR

174 ESTRADA, JUDEA MAE CORTEZ

175 ESTRIBILLO, ABBIE GLENN MONTECALVO

176 EVANGELIO, ANGELICA GODAY

177 FAROFALDANE, CHRISTIAN DORADO

178 FAYLON, JOSE LORENZO URTULA

179 FELARCA, QUEENSY PAULA CASTILLANO

180 FELICIANO, ABEGAIL FERNANDEZ

181 FELISILDA, AMOR AVENIDO

182 FERNANDO, CHRISTINE DE GALICIA

183 FERRER, RACHEL ALEXANDRA SUMACO

184 FLORES, RIZA PEÑAS

185 FRANCISCO, NIKKIE DEL AGUA

186 FUNGO, ODINA LORRAINE BORJA

187 GALANG, LYCA DE VERA

188 GALLEGO, JOHN PAUL MAGNO

189 GALOPO, MAE ANGELA DE GUZMAN

190 GARCIA, FRANCESCA LOUISE PAYURAN

191 GARCIA, JOSEPH JEFFREY ALBAY

192 GARROVILLAS, JOANA MARIE FALCONETE

193 GASPAR, MA. REGINA LAPITAN

194 GAW, MARIE CHARLOTTE IÑIGO

195 GELIDO, ERIC MIGUEL LAMSEN

196 GENOVESO, JANINE CLEMENO

197 GERVACIO, GILARY MAPUTOL

198 GIBE, MARIE ROSE BOCO

199 GO, ED MICHAEL SY

200 GO, JEAN GILBERT TIU

201 GO BIAO, MATTHEW DENLEY CUA

202 GONZAGA, LYKA LLORCA

203 GONZALES, ACE CHRISTOPHER CRUZ

204 GONZALES, ALVIN JAMES VELASCO

205 GONZALES, JOYCE DOTILLOS

206 GONZALES, JUDEY

207 GONZALES, PAULINE LOVEDIORO

208 GOZO, MARY GRACE CHAVEZ

209 GRANADOS, TRICIA ELLAINE LIMON

210 GUETA, MARIONE CALVEEN GOJO

211 GUEVARA, LALAINE OSTACO

212 GUEVARRA, KATHREEN LAURENZ VITAL

213 GUEVARRA, PHOENIX QUAZAR TABABA

214 GUIRAL, JAMES LORENZ DORMIDO

215 GUIRIBA, ALLYSON LACRUA

216 GUNO, FABIO JR DE LA VICTORIA

217 GUTIERREZ, JHERSON BRINGAS

218 HAO, DANIELLE MARIE TILOS

219 HINAYON, MAY ANN CARDANO

220 HOJAS, ANDRE LORENZO HERNAEZ

221 IGNACIO, LAWRENCE GABRIEL CULTURA

222 ILANO, MA. CRISTINA ROMABILES

223 IPAN, KRISTINE MAE PAGALA

224 JABAT, JESSICA BARANDA

225 JACOB, JANELLE EMRY QUIMIO

226 JAVIER, JENICA TAGEL

227 JAVIER, MICHELE

228 JIAO, KENNETH GERALD DIAZ

229 JINON, MARICHU DE GUZMAN

230 JOLEJOLE, SOPHIA TERCELLE

231 JOVE, JENNICA VILLAVIZA

232 KAIBIGAN, KAYE SANDRA RAMOS

233 KING, KATHELYN ROSE CRUZ

234 LABID, JUMAE BOY CABALLERO

235 LACDAN, AMIEL GARCIA

236 LADIO, MARIA ELEANOR ANDREAH VENDIOLA

237 LANZA, MA. AMABELA TAJANLANGIT

238 LARGADO, ARGEL ARIZALA

239 LAYONES, DONNA JAN TOLEDO

240 LEDDA, WENDY EYAN

241 LEISTER, DIANNE MONTEAGUDO

242 LIBROJO, KENT SEBASTIEN DEOMANO

243 LIDASAN, NORSELYN JOY ELIAN

244 LINA, ERICA MAE RUFINO

245 LINAY, MARIA SOLIDAD ALCABASA

246 LOPEZ, NOYMEE ANNE ESCARIO

247 LOPEZ, WESLII GABRIEL RABINA

248 LORREDO, RACHELLE ANNE GONZALES

249 LOZADA, JEC CASUGBO

250 LU, JADE EULA FE ESPEJO

251 LUNA, JOSE GABRIEL LUGUE

252 LUSANTA, DONAH JANE CASTIL

253 LUZ, CHRISTINE MARIE CABRAS

254 MABAGA, STEPHIE ANDIELIC FRANCISCO

255 MACABAYA, CHRISTINE MARGARET YAGAHON

256 MACASA, DOROTHY DAGOC

257 MAGALLANES, JUDIFE NAYGA

258 MAGNO, DON DOMINGO

259 MAGO, ZHAEVI ISABEL SARICAL

260 MAGSOMBOL, MARYROSE CAMILLE PECILLER

261 MAGTIBAY, HARRAH JULLYN ROA

262 MAHUSAY, JOREN RAÑA

263 MALALUAN, MA IRIS MIKAELA RIVERA

264 MAMAYABAY, MARY ANN BALDON

265 MANALANG, STEAVEN CHESTER STA MARIA

266 MANALO, CIELO THERESE LAIT

267 MANERE, INGRID ANN BALONZO

268 MANGALINO, MARIBETH ALBAO

269 MANGILIN, ANTONETTE CAGBAY

270 MANZANILLA, YVAN DELOS SANTOS

271 MANZON, MARC BHENELL DEMEGILLO

272 MARABE, PRINCESS RAMONAH VELANTE

273 MARAON, KRYSZTAL ANNE VILLANUEVA

274 MARBELLO, ELLA JOY SARMIENTO

275 MARCELO, JHAN ERVIN BERGONIO

276 MARCOS, AUDREY ESTACIO

277 MARCOS, YVES NHAM MALVEDA

278 MARIANO, CHRISTINE BERNADETTE DE GUZMAN

279 MARQUEZ, DANIELLE BOONGALING

280 MARQUEZ, ZAIRA PATRICIO

281 MARTINEZ, LEIGHNE MICAH ACIDO

282 MARTINEZ, STEPHANIE JEAN DIACAMOS

283 MARTY, ROSE ANGELICA MARIE BANAS

284 MATRO, ALESSANDRA THERESE LEDESMA

285 MEJIA, ARJAY ARCE

286 MELEVO, JOHN SYDNEY MAGTIBAY

287 MENDIOLA, PATRICIA MERCADO

288 MENDOZA, KELVIN REYES

289 MENGUILLO, MARIZ PAÑEBE

290 MERCADO, ANIE VERANA

291 MERCADO, MATTHEW PAGUIO

292 MERCURIO, ABELARDO MAGAT

293 MERIOLES, NICOLE KAYE LIMPIADO

294 MINISTERIO, ALLAN PABILLARAN

295 MIRAMON, JANREICH FERNANDEZ

296 MOLAVIN, JOHN RAY MONSALE

297 MONCAYO, JOVILLE ACEDO

298 MONTEALEGRE, KIMBERLY ROSE MAAS

299 MORALES, MARIA RAMIELLA ESTRADA

300 MORATIN, AUBREY DELA PEÑA

301 MORENO, LEAH LENDIO

302 MUNCAL, ELDEN PAMILOZA

303 NANAS, NIMA SHERINE ANTOLO

304 NAPATA, SHEENA MARIE LOPEZ

305 NAVARRETE, ANNE GELLI BONGYAD

306 NAVARRO, PAULA DENNIXE DELA CRUZ

307 NAZARIO, CAMILLE FAYE BACSA

308 NERONA, KYLE AYESSA MARIE CIRUJANO

309 NICOLAS, MARINELLA BIANCA INGALLA

310 OBDOSANTOS, ROI MIGUEL MANILA

311 OBEÑA, ANGELO VERGEL FERNANDEZ

312 OCAMPO, JUAN MIGUEL BERNARDINO

313 ONG, CHRISTINE LLENARESAS

314 ORAJAY, ABIGAIL BERNARDINO

315 ORGINO, KEITH IAN HERNANDEZ

316 OTILLA, ANGELYN DINEROS

317 PABLO, MARIELLE MONIQUE MARTIN

318 PAGULAYAN, JIN MARK DE GUIA

319 PALABRICA, FLOREY ANNE MAINAR

320 PALAFOX, JOHNELLIE SENGCO

321 PALER, HEIDI PABROQUEZ

322 PALMA, JOSHUA GERMAN

323 PALMERO, JOHN JORDAN ABILLANOZA

324 PALMISA, BRYLLE EMAR MAKILING

325 PALOMENO, ANTONIO JR MANLAPAZ

326 PAMPLONA, MARIA TERESA ARCHIBUCHE

327 PANALIGAN, DOMINIC CASTRO

328 PASAHOL, RECELYN ANDAL

329 PASAOA, FRANC LLOYD NORCIO

330 PASCUA, JEHN NIKI LAOAG

331 PASQUIN, ARYL CRIS LORCA

332 PEDRON, AUBREY REODICA

333 PELAYO, JOHANNES CARPIO

334 PELONIO, KAREN JOY NABUBOS

335 PERALTA, JUSTIN GODFRED BANTILAN

336 PEREZ, JENELLA KAIZA LOPEZ

337 PERNIA, KATHRYN GRACE MENDOZA

338 PIAMONTE, ARCHEL

339 PIMENTEL, ERIKA JOY SERENIO

340 PINEDA, JACKLYN FAUSTINO

341 PINEDA, RAINE VILLAMAYOR

342 PINEDA, RYAN NIKKOLE BONDOC

343 PORTAL, MARY DENIZE CELINE VILLAGOMEZ

344 PUADA, ELISE ANNE ARELLANO

345 PUENTESPINA, INGRID PANALIGAN

346 PUNO, GLYCERYL PANGAN

347 QUERUBIN, REX MAURICIO

348 QUIATCHON, PEARLY ANN NADAL

349 QUIBIDO, JOHN CARLO

350 QUILAO, AIRA TRINIDAD

351 RAGANDANG, MA. SARAH ARANETA

352 RAMITERRE, BILL HENRY ALMAZAN

353 RAMOS, JOANNA MARIE FAJARDO

354 RAMOS, MYRLA UNGRIA

355 RATILLA, GABRIELLE CHEN

356 REAL, PETER JAMES DIZON

357 REBENQUE, HAZEL ALFORJA

358 REBULANAN, BERNICE MIRANDA

359 REGALADO, CLAIZZA ALBERTO

360 RELUCIO, MIGUEL IAN CARLO SANTOS

361 REUSORA, ANGELA MEA RENDON

362 REVOLLIDO, JAMIE ROSALES

363 REYES, ANNA CHARMAINE ARAGONES

364 REYES, HANNAH JANE VENGUA

365 RIGOR, THERESA MARIE TUASON

366 RIVERA, ROMABEL SALVIA LAÑOJAN

367 RODRIGUEZ, PAULINE MARANAN

368 RODRIGUEZ, VERNA BALBASTRO

369 ROLDAN, NIKKA

370 ROSALES, ANNALIE LUMBAY

371 ROSALINAS, SHARMAINE DEMEGILLO

372 SACOP, MICO AQUINO

373 SAJOL, LOUIE MAR MANAGUIT

374 SALEN, ANGELICA ENOVA

375 SALONGA, BON CARLO DY

376 SALVADOR, MAICAH KRYSTEL PRUDENTE

377 SAMARTINO, ZILDJIAN ROWEN GELOSO

378 SAMSON, TEHILLAH LOUISE SURLA

379 SANDIG, ELLA MAE VELASCO

380 SANGLAY, JOHN DEREK POBRE

381 SANTOS, JANE DARYL FRANCISCO

382 SAPUAY, ARLYN GAIL MAGDAY

383 SARMIENTO, ROELLA KAYE OGALINOLA

384 SARTE, AVE JEE TABERNA

385 SARZA, RIANN MARTIN OLIQUINO

386 SEGURA, HANNAH JOY AGRAVANTE

387 SENOSIN, YVONNE HASSEL

388 SERRANO, ANGELA TIMOTHY PAGAS

389 SEVILLA, MEGHAN KRISTEN FERNANDEZ

390 SIGNEY, DONNEL PAULO GULIFARDO

391 SIMANGAN, MICAH LIBAN

392 SISON, MARCELINE ERNEST AGUNOD

393 SOLAYAO, JAYVEE CONCEPCION

394 SOPANJARE, JEDD ANN MENGUEZ

395 SORIÑO, ELLA FAITH LOURDES SASTRILLO

396 STA CRUZ, NATHAN PHILIP ALLANIGUE

397 SUMIGCAY, HYACENTH CAYME

398 SUNICO, DIANNE JANE ARRIOLA

399 TABINAS, RIA JAYNE AVELLANA

400 TABULAO, JAIRA MAE LLAMAS

401 TADENA, LEAH MARIE PREPOTENTE

402 TAMAYO, DANIELA MARIE CALUBIRAN

403 TAMAYO, GIOVANNA PATRICIA ROBLES

404 TAMPIL, GYLE DORINGO

405 TANGCUECO, VANESSA GAYLE TIU

406 TANGUILIG, KAREN MAY NISPEROS

407 TANLIMCO, ALYANA MARIE CHUA

408 TAOINGAN, JAYNI GEEZEL CHENG

409 TAPIA, MARIA CLARA CHARMAINE CARAOS

410 TAPIA, MARIA SANDRA RENEE CARAOS

411 TARUN, MICAH MARAYAG

412 TESIORNA, MA FLORITA PIDO

413 TIMARIO, CHRISTINE JOY GUERTA

414 TIONGSON, CLEO ALMIRA DE CASTRO

415 TISADO, AMIRA JOYCE DE PERALTA

416 TOLENTINO, SHAIRA TOLEDO

417 TOLETE, ALBEI KEITH CAPITO

418 TORCATOS, STEPHANIE MAE MACARAEG

419 TORRES, VINCENT JOSEPH POBLETE

420 TRANI, GLAENNA DAYLE MALIWAT

421 TUAZON, AIKO MARA VILLANUEVA

422 TUAZON, DARWIN RAY LIBRADO

423 TUAZON, PAULINE ANDREA ESTRADA

424 UNTALAN, KERVIN BLANCO

425 VALDERRAMA, DARLA LAURIO

426 VALDEZ, JUNNIE ANNE MAGUNDAG

427 VALEN, LYNDALE JOY VILLANUEVA

428 VALENZUELA, KRISTINE MARIE HERNANDEZ

429 VALLEJERA, MICAH DINOPOL

430 VARILLA, MONICA MAY BARELA

431 VELACRUZ, SHAINA LOUISE CRISTOBAL

432 VELASCO, ANNA ZYRAH GARCIA

433 VELASCO, VENUS RAMELA VILLADOLID

434 VELASQUEZ, MARY MICHELLE MALABANAN

435 VELAYO, ALDRIAN LOI MAGBITANG

436 VELUZ, EVADNE SARMIENTO

437 VELUZ, TRICIA FABRICANTE

438 VILLANUEVA, ALYSSA CORPUZ

439 VILLANUEVA, JOYCE EFRAIM BORJA

440 VILLANUEVA, SHARLENE AALIYAH TOBIAS

441 VILLASTIQUE, SHIELA DAWN DEGUIÑO

442 VILORIA, ANGELA CANTILLO

443 VIODOR, RHOIJEAN TAGOON

444 VITALES, MIZPAH MAYE LIWANAG

445 VIZMANOS, ANTHONY JAMES HORMILLOSA

446 WONG, CARLENE DIANNE SALAZAR

447 WU, NADIA CLARISSE CHING

448 YAP, BEA AURELIA ORJALO

449 YAP, MARIELLE JALANDONI

450 YASOL, HEINRICH RECELESTINO

451 YBAÑEZ, JOYCE

452 YU, JAZLYN BON ONG LIM

453 ZERDA, PATRICIA BIANCA TUAZON