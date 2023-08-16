^

Exam Results

Food Technologists Licensure Examination

The Philippine Star
August 16, 2023 | 6:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 453 out of 1,133 passed the Food Technologists Licensure Examination given by the Board of Food Technology in N. C. R., Baguio, Cebu, Davao, Koronadal, Legazpi, Lucena, Rosales and Zamboanga this August 2023.

The members of the Board of Food Technology who gave the licensure examination are Hon. Anthony C. Sales, Chairman; and Hon. Remedios V. Baclig, Member

Roll of Successful Examinees in the Food Technologists Licensure Examination held on August 10 and 11, 2023  released on August 16, 2023.

Seq. No.         N a m e

1        ABANILLA, MARIA ALESSANDRA  TOLENTINO

2        ABELLA, PATRICIA VICTORIA  ACOSTA

3        ADVINCULA, MAE BELLE  BALAGTAS

4        AGARMA, ELIJAH MIKHAELA  LABNAO

5        AGCAOILI, DAVE  ANTONIO

6        AGUINALDO, JANET  MUÑIZ

7        AGUIRRE, MARIA ALEXANDRA  SEGARRA

8        AGUSTIN, PHOEBE MAUREEN  TAMAYO

9        AGUSTIN, RENZO REY  MENDOZA

10        ALAMBAN, TIMMY ANGELINA  LLACUNA

11        ALARCON, JOSHUA  CASONA

12        ALBETIA, JEAN MARGARET  MATULLANO

13        ALCANTARA, LEVI-JUSTINE  BAFUL

14        ALEGRE, MICKEY DANIELLE  QUESADA

15        ALMONTERO, MARCO JAY  MAGLALANG

16        ALMOSARA, TONI ABEGAIL  ENRIQUEZ

17        ALTERADO, DRIEZEL  BALINGIT

18        ALTURAS, CHRISTINE LOUANNE  BUAN

19        ALVARADO, ROXANNE MARIE  BUAYABAN

20        ANAPI, GERIEKA  RAMOS

21        ANDALION, RENIEL  REYES

22        ANDARZA, MARY ANTONETTE  GARRINO

23        ANDRES, ELLAIZA RAE  DIZON

24        ANINGAT, JAN CARLO  CRISTOBAL

25        ANLACAN, CECILIA ANDREA  ISLETA

26        APOR, AVEGAIL  DE JESUS

27        AQUINO, DIANNE  ADVINCULA

28        ARANDA, LEYDINILA  INCIONG

29        ARINZOL, JOHN ZEUS  LAZO

30        ARQUERO, ZEA  DE GUZMAN

31        AUCENA, FATIMA  REYES

32        AURINO, COLEENE ELOISE  BASILIO

33        AUSTRIA, IRAM NICOLE  GO

34        AUSTRIA, MELLAINE  MORTERO

35        AÑONUEVO, KELLY  MARASIGAN

36        BABARAN, GILDA MELANIE  OGAYA

37        BABILA, SHERWIN PAUL  TUYAY

38        BACARRO, MARY ANN  PENDEL

39        BACATAN, BRYLE MATTHEW  FILOTEO

40        BADIAN, MARK ANTHONY  PELONIO

41        BALCITA, CIARA  PACETE

42        BALICANA, JESS ALDRICH GLEN  QUEMA

43        BALLESTEROS, JENNIE LYN  MONZON

44        BALLON, NEIL  ORDINARIO

45        BALUYOT, MARIZ LYNDSAY  GUANZON

46        BAMBA, JEN MARIELLE  LIMOSO

47        BANGCAYA, ARA NIKKA FAITH  EUGENIO

48        BARDENAS, ANNE DOMINIQUE LOUISE  GESULGON

49        BASILAN, RHEA FLOR  DE VIANA

50        BASINANG, AIRISSE RAE  PRIETO

51        BAUGBOG, EMILY JOY  PALACIO

52        BAUTISTA, KARINA ANGELA  DELA CRUZ

53        BAUTISTA, KIEVER JOSEPH  CLAUS

54        BAYUGA, ALYANA VANICA  PANISTANTE

55        BAÑAS, HOPE  CANOY

56        BEATO, IVY COLLIN  MEDENILLA

57        BERMUNDO, JANA MAKYLA  MADRIDEO

58        BERNARDO, AIRA ANGELICA  FRANCISCO

59        BERTE, KARISSA  BALUYOT

60        BERTULFO, GERALDINE  MORANTE

61        BETITO, GWYNETH KELLY  ANDAL

62        BILLEDO, ELYSS  GORAYEB

63        BISCOCHO, ERICA  BARING

64        BIÑAN, JESSA ALYANA  SALAS

65        BLAS, JUNE VINCENT  RAMOS

66        BOCALIG, JENNY ROSE  BELMONTE

67        BOLOTAULO, THOMAS JEFFERSON  ENCINARES

68        BOON, ELSIE  VELMONTE

69        BORRAS, ALYSSA ERIKA  LIZARDO

70        BOSITO, EULA FRANCIA  MENDOZA

71        BOTILO, JONATHAN  CASTILLA

72        BRIONES, JERRENZ  TURLA

73        BUENAVENTURA, EUNICE  ROMANO

74        BUENAVENTURA, JADA GWEN  FARIÑAS

75        BUITRE, PATRICIA PAULA  MENDOZA

76        BULACAN, CHRISTINE JANEDELLE  CAJULIS

77        BULAGAO, BEBVIET FRANZ  RIVAS

78        BULAONG, JASPER ADRIAN  LANSANGAN

79        BULARIO, JOAN  SALAZAR

80        BULAWIT, KATHLEEN JOY  MASILANG

81        BUMATAY, ZYRA GAIL  HERMONES

82        CABASAN, VANESA  EROY

83        CABRAL, CHARLENE JADE  SAGUN

84        CACO, LINCOLN LEMUEL  BASCUGUIN

85        CADAY, PATRICIA AYRA  SORIANO

86        CADIENTE, KYLA MAE  VENTURA

87        CADUGO, HALTHEA MARIE  BERDOL

88        CAGUBCUB, GIA MARIE  BALANGIAO

89        CAINCOL, DESIREE  HABANA

90        CAJUYONG, FREL  MANDIGAL

91        CALDERON, KHRISTA LHEY  VILLANUEVA

92        CALDITO, SHEENA MARIE  ENDIAPE

93        CALDONA, ZHARINA ZHAMALLA

94        CALLO, ALJON CARLOS III  CARATAO

95        CAMADDO, MONIQUE  TIANES

96        CAMPAÑERA, ZARIEL  REGALADO

97        CAPISTRANO, KATRINA LARA  MARQUEZ

98        CARAWANA, JASMINE  LOMPON

99        CARDEL, MARIA JESSA  OSILA

100        CARUBIO, NICOLE  BRAGANZA

101        CASAS, CARLA MAY  CABULONG

102        CASTILLO, NICOLE ANN  DOMINGO

103        CASTRO, KARLEEN SAMIEL  CABRERA

104        CAUMBAN, NATALIE MAE  KING

105        CEA, MARTIN

106        CENDAÑA, JEANELLA  OLOROSO

107        CERDON, JAI YVONNE  CASTILLO

108        CHING, ABIGAIL ANN  ALANO

109        CHINGCUANCO, CALEB JOSHUA  TYCHICO

110        CHUA, JUSTINE ANGELA  OCAMPO

111        CID, ANGELICA  JARQUIO

112        COLLANTES, PAULINE MAY  BORJA

113        COMPENDIO, MA. CARISSE  MERIN

114        CONCEPCION, MARA LYKA  RADORES

115        CONCEPCION, REMILYN  VENDIOLA

116        CORTADO, MARIE ABIGAIL  INFANTADO

117        CORTEL, JOSHUA  RABI

118        CORTES, JAN EDREA  DUATIN

119        COSICO, DOROTHY SHIMBEI  DEL CAMPO

120        CRISOSTOMO, PORTIA  ALIWANAG

121        CRUZ, CHRISTINE MAE  DIAZ

122        CRUZ, MARIE CLAUDINE  MORA

123        CRUZ, PAUL SHERWIN  SUERTE

124        CUADRA, MARIA NORFRELIJ  JUEGO

125        CUARTEL, NED GABRIELLE  DULANAS

126        CUELLAR, LYRA MONICA  SALAC

127        CURAMING, MICKAELLA  PEREZ

128        CUTANDA, GIO MARCO  PANGANIBAN

129        DABAN, CLAREN ANDREA  MAGALANG

130        DALINAO, MARL ANDRIAN PATRICK  HERNANDEZ

131        DALOQUE, CARY ANN  MAGDAONG

132        DAMASCO, KYRLYNN IVA  VALENZUELA

133        DAMES, MAUREEN DOROTHY  EVIDOR

134        DAMIAN, JOHN CARLO  CLAUR

135        DARROCA, KEZIA  BURAO

136        DAVID, MIKAELLA MARIE  CAMACHO

137        DAYA, SHARMAINE THERESE  HOMERES

138        DE CASTRO, MA. AYSEL  CRUZ

139        DE GUZMAN, ERIC  ARMIJO

140        DE JESUS, NAOMI JOY  GUIANG

141        DE LEON, MARY ANGELINE  VELARDE

142        DE SILVA, JERUS CHRISTIAN  MANALANG

143        DEL BIRUT, PHIA BEATRICE  BAUYON

144        DEL CASTILLO, KEVIN  SAMONTE

145        DEL ROSARIO, JOCELLE  RAMILO

146        DEL ROSARIO, NICOLE KAYE  CAYABYAB

147        DEL VALLE, JEA MARIELLE  BARTOLATA

148        DELA CRUZ, JEZZICA ELAICA  RAMIREZ

149        DELA CRUZ, JOSE MARI  GALLEGO

150        DELA TORRE, VHANESSA  MARQUEZ

151        DELFIN, ERIKA DESIREE  BESANA

152        DEPALAN, KIERBY  BELLEZA

153        DEQUILLA, PAMELA  MABUTOL

154        DESCALLAR, ERWIN  LIMBO

155        DIAMADA, IAN  CHAN

156        DIAZ, MARIELLE FRANCESCA  VENTURERO

157        DIMAANO, FRANCESCA  VILLAMIN

158        DIMACALI, JOYMEE  FERNANDO

159        DITA, ANDREIA ISABELA  PEREZ

160        DOLOM, JESSA MAE  NOTOB

161        DOMINGO, JOHN ALFRED KYLE  TAN

162        DOÑOZ, MARICRIS  RELOBA

163        DU, AUBREY MARIE  EMATA

164        EGBALIC, AIRA  ALANO

165        ELAGO, HAROLD  CANLOBO

166        EMOCLING, CATHERINE LOUISE  CORNISTA

167        ENCARNACION, ALAIZA  TABAYOCYOC

168        ENRIQUEZ, ABIGAIL  CRUZ

169        ERMOSO, MICHELLE  CONSTANTINO

170        ERNI, LINUS KEITH  AVE

171        ESCANDOR, LARRABI JIL  GOLPO

172        ESCOREAL, JOANNE KATHRINE  MARCELLANA

173        ESPESOR, CHRISCHEV ANDRE  APISTAR

174        ESTRADA, JUDEA MAE  CORTEZ

175        ESTRIBILLO, ABBIE GLENN  MONTECALVO

176        EVANGELIO, ANGELICA  GODAY

177        FAROFALDANE, CHRISTIAN  DORADO

178        FAYLON, JOSE LORENZO  URTULA

179        FELARCA, QUEENSY PAULA  CASTILLANO

180        FELICIANO, ABEGAIL  FERNANDEZ

181        FELISILDA, AMOR  AVENIDO

182        FERNANDO, CHRISTINE  DE GALICIA

183        FERRER, RACHEL ALEXANDRA  SUMACO

184        FLORES, RIZA  PEÑAS

185        FRANCISCO, NIKKIE  DEL AGUA

186        FUNGO, ODINA LORRAINE  BORJA

187        GALANG, LYCA  DE VERA

188        GALLEGO, JOHN PAUL  MAGNO

189        GALOPO, MAE ANGELA  DE GUZMAN

190        GARCIA, FRANCESCA LOUISE  PAYURAN

191        GARCIA, JOSEPH JEFFREY  ALBAY

192        GARROVILLAS, JOANA MARIE  FALCONETE

193        GASPAR, MA. REGINA  LAPITAN

194        GAW, MARIE CHARLOTTE  IÑIGO

195        GELIDO, ERIC MIGUEL  LAMSEN

196        GENOVESO, JANINE  CLEMENO

197        GERVACIO, GILARY  MAPUTOL

198        GIBE, MARIE ROSE  BOCO

199        GO, ED MICHAEL  SY

200        GO, JEAN GILBERT  TIU

201        GO BIAO, MATTHEW DENLEY  CUA

202        GONZAGA, LYKA  LLORCA

203        GONZALES, ACE CHRISTOPHER  CRUZ

204        GONZALES, ALVIN JAMES  VELASCO

205        GONZALES, JOYCE  DOTILLOS

206        GONZALES, JUDEY

207        GONZALES, PAULINE  LOVEDIORO

208        GOZO, MARY GRACE  CHAVEZ

209        GRANADOS, TRICIA ELLAINE  LIMON

210        GUETA, MARIONE CALVEEN  GOJO

211        GUEVARA, LALAINE  OSTACO

212        GUEVARRA, KATHREEN LAURENZ  VITAL

213        GUEVARRA, PHOENIX QUAZAR  TABABA

214        GUIRAL, JAMES LORENZ  DORMIDO

215        GUIRIBA, ALLYSON  LACRUA

216        GUNO, FABIO JR  DE LA VICTORIA

217        GUTIERREZ, JHERSON  BRINGAS

218        HAO, DANIELLE MARIE  TILOS

219        HINAYON, MAY ANN  CARDANO

220        HOJAS, ANDRE LORENZO  HERNAEZ

221        IGNACIO, LAWRENCE GABRIEL  CULTURA

222        ILANO, MA. CRISTINA  ROMABILES

223        IPAN, KRISTINE MAE  PAGALA

224        JABAT, JESSICA  BARANDA

225        JACOB, JANELLE EMRY  QUIMIO

226        JAVIER, JENICA  TAGEL

227        JAVIER, MICHELE

228        JIAO, KENNETH GERALD  DIAZ

229        JINON, MARICHU  DE GUZMAN

230        JOLEJOLE, SOPHIA TERCELLE

231        JOVE, JENNICA  VILLAVIZA

232        KAIBIGAN, KAYE SANDRA  RAMOS

233        KING, KATHELYN ROSE  CRUZ

234        LABID, JUMAE BOY  CABALLERO

235        LACDAN, AMIEL  GARCIA

236        LADIO, MARIA ELEANOR ANDREAH  VENDIOLA

237        LANZA, MA. AMABELA  TAJANLANGIT

238        LARGADO, ARGEL  ARIZALA

239        LAYONES, DONNA JAN  TOLEDO

240        LEDDA, WENDY  EYAN

241        LEISTER, DIANNE  MONTEAGUDO

242        LIBROJO, KENT SEBASTIEN  DEOMANO

243        LIDASAN, NORSELYN JOY  ELIAN

244        LINA, ERICA MAE  RUFINO

245        LINAY, MARIA SOLIDAD  ALCABASA

246        LOPEZ, NOYMEE ANNE  ESCARIO

247        LOPEZ, WESLII GABRIEL  RABINA

248        LORREDO, RACHELLE ANNE  GONZALES

249        LOZADA, JEC  CASUGBO

250        LU, JADE EULA FE  ESPEJO

251        LUNA, JOSE GABRIEL  LUGUE

252        LUSANTA, DONAH JANE  CASTIL

253        LUZ, CHRISTINE MARIE  CABRAS

254        MABAGA, STEPHIE ANDIELIC  FRANCISCO

255        MACABAYA, CHRISTINE MARGARET  YAGAHON

256        MACASA, DOROTHY  DAGOC

257        MAGALLANES, JUDIFE  NAYGA

258        MAGNO, DON  DOMINGO

259        MAGO, ZHAEVI ISABEL  SARICAL

260        MAGSOMBOL, MARYROSE CAMILLE  PECILLER

261        MAGTIBAY, HARRAH JULLYN  ROA

262        MAHUSAY, JOREN  RAÑA

263        MALALUAN, MA IRIS MIKAELA  RIVERA

264        MAMAYABAY, MARY ANN  BALDON

265        MANALANG, STEAVEN CHESTER  STA MARIA

266        MANALO, CIELO THERESE  LAIT

267        MANERE, INGRID ANN  BALONZO

268        MANGALINO, MARIBETH  ALBAO

269        MANGILIN, ANTONETTE  CAGBAY

270        MANZANILLA, YVAN  DELOS SANTOS

271        MANZON, MARC BHENELL  DEMEGILLO

272        MARABE, PRINCESS RAMONAH  VELANTE

273        MARAON, KRYSZTAL ANNE  VILLANUEVA

274        MARBELLO, ELLA JOY  SARMIENTO

275        MARCELO, JHAN ERVIN  BERGONIO

276        MARCOS, AUDREY  ESTACIO

277        MARCOS, YVES NHAM  MALVEDA

278        MARIANO, CHRISTINE BERNADETTE  DE GUZMAN

279        MARQUEZ, DANIELLE  BOONGALING

280        MARQUEZ, ZAIRA  PATRICIO

281        MARTINEZ, LEIGHNE MICAH  ACIDO

282        MARTINEZ, STEPHANIE JEAN  DIACAMOS

283        MARTY, ROSE ANGELICA MARIE  BANAS

284        MATRO, ALESSANDRA THERESE  LEDESMA

285        MEJIA, ARJAY  ARCE

286        MELEVO, JOHN SYDNEY  MAGTIBAY

287        MENDIOLA, PATRICIA  MERCADO

288        MENDOZA, KELVIN  REYES

289        MENGUILLO, MARIZ  PAÑEBE

290        MERCADO, ANIE  VERANA

291        MERCADO, MATTHEW  PAGUIO

292        MERCURIO, ABELARDO  MAGAT

293        MERIOLES, NICOLE KAYE  LIMPIADO

294        MINISTERIO, ALLAN  PABILLARAN

295        MIRAMON, JANREICH  FERNANDEZ

296        MOLAVIN, JOHN RAY  MONSALE

297        MONCAYO, JOVILLE  ACEDO

298        MONTEALEGRE, KIMBERLY ROSE  MAAS

299        MORALES, MARIA RAMIELLA  ESTRADA

300        MORATIN, AUBREY  DELA PEÑA

301        MORENO, LEAH  LENDIO

302        MUNCAL, ELDEN  PAMILOZA

303        NANAS, NIMA SHERINE  ANTOLO

304        NAPATA, SHEENA MARIE  LOPEZ

305        NAVARRETE, ANNE GELLI  BONGYAD

306        NAVARRO, PAULA DENNIXE  DELA CRUZ

307        NAZARIO, CAMILLE FAYE  BACSA

308        NERONA, KYLE AYESSA MARIE  CIRUJANO

309        NICOLAS, MARINELLA BIANCA  INGALLA

310        OBDOSANTOS, ROI MIGUEL  MANILA

311        OBEÑA, ANGELO VERGEL  FERNANDEZ

312        OCAMPO, JUAN MIGUEL  BERNARDINO

313        ONG, CHRISTINE  LLENARESAS

314        ORAJAY, ABIGAIL  BERNARDINO

315        ORGINO, KEITH IAN  HERNANDEZ

316        OTILLA, ANGELYN  DINEROS

317        PABLO, MARIELLE MONIQUE  MARTIN

318        PAGULAYAN, JIN MARK  DE GUIA

319        PALABRICA, FLOREY ANNE  MAINAR

320        PALAFOX, JOHNELLIE  SENGCO

321        PALER, HEIDI  PABROQUEZ

322        PALMA, JOSHUA  GERMAN

323        PALMERO, JOHN JORDAN  ABILLANOZA

324        PALMISA, BRYLLE EMAR  MAKILING

325        PALOMENO, ANTONIO JR  MANLAPAZ

326        PAMPLONA, MARIA TERESA  ARCHIBUCHE

327        PANALIGAN, DOMINIC  CASTRO

328        PASAHOL, RECELYN  ANDAL

329        PASAOA, FRANC LLOYD  NORCIO

330        PASCUA, JEHN NIKI  LAOAG

331        PASQUIN, ARYL CRIS  LORCA

332        PEDRON, AUBREY  REODICA

333        PELAYO, JOHANNES  CARPIO

334        PELONIO, KAREN JOY  NABUBOS

335        PERALTA, JUSTIN GODFRED  BANTILAN

336        PEREZ, JENELLA KAIZA  LOPEZ

337        PERNIA, KATHRYN GRACE  MENDOZA

338        PIAMONTE, ARCHEL

339        PIMENTEL, ERIKA JOY  SERENIO

340        PINEDA, JACKLYN  FAUSTINO

341        PINEDA, RAINE  VILLAMAYOR

342        PINEDA, RYAN NIKKOLE  BONDOC

343        PORTAL, MARY DENIZE CELINE  VILLAGOMEZ

344        PUADA, ELISE ANNE  ARELLANO

345        PUENTESPINA, INGRID  PANALIGAN

346        PUNO, GLYCERYL  PANGAN

347        QUERUBIN, REX  MAURICIO

348        QUIATCHON, PEARLY ANN  NADAL

349        QUIBIDO, JOHN CARLO

350        QUILAO, AIRA  TRINIDAD

351        RAGANDANG, MA. SARAH  ARANETA

352        RAMITERRE, BILL HENRY  ALMAZAN

353        RAMOS, JOANNA MARIE  FAJARDO

354        RAMOS, MYRLA  UNGRIA

355        RATILLA, GABRIELLE  CHEN

356        REAL, PETER JAMES  DIZON

357        REBENQUE, HAZEL  ALFORJA

358        REBULANAN, BERNICE  MIRANDA

359        REGALADO, CLAIZZA  ALBERTO

360        RELUCIO, MIGUEL IAN CARLO  SANTOS

361        REUSORA, ANGELA MEA  RENDON

362        REVOLLIDO, JAMIE  ROSALES

363        REYES, ANNA CHARMAINE  ARAGONES

364        REYES, HANNAH JANE  VENGUA

365        RIGOR, THERESA MARIE  TUASON

366        RIVERA, ROMABEL SALVIA  LAÑOJAN

367        RODRIGUEZ, PAULINE  MARANAN

368        RODRIGUEZ, VERNA  BALBASTRO

369        ROLDAN, NIKKA

370        ROSALES, ANNALIE  LUMBAY

371        ROSALINAS, SHARMAINE  DEMEGILLO

372        SACOP, MICO  AQUINO

373        SAJOL, LOUIE MAR  MANAGUIT

374        SALEN, ANGELICA  ENOVA

375        SALONGA, BON CARLO  DY

376        SALVADOR, MAICAH KRYSTEL  PRUDENTE

377        SAMARTINO, ZILDJIAN ROWEN  GELOSO

378        SAMSON, TEHILLAH LOUISE  SURLA

379        SANDIG, ELLA MAE  VELASCO

380        SANGLAY, JOHN DEREK  POBRE

381        SANTOS, JANE DARYL  FRANCISCO

382        SAPUAY, ARLYN GAIL  MAGDAY

383        SARMIENTO, ROELLA KAYE  OGALINOLA

384        SARTE, AVE JEE  TABERNA

385        SARZA, RIANN MARTIN  OLIQUINO

386        SEGURA, HANNAH JOY  AGRAVANTE

387        SENOSIN, YVONNE HASSEL

388        SERRANO, ANGELA TIMOTHY  PAGAS

389        SEVILLA, MEGHAN KRISTEN  FERNANDEZ

390        SIGNEY, DONNEL PAULO  GULIFARDO

391        SIMANGAN, MICAH  LIBAN

392        SISON, MARCELINE ERNEST  AGUNOD

393        SOLAYAO, JAYVEE  CONCEPCION

394        SOPANJARE, JEDD ANN  MENGUEZ

395        SORIÑO, ELLA FAITH LOURDES  SASTRILLO

396        STA CRUZ, NATHAN PHILIP  ALLANIGUE

397        SUMIGCAY, HYACENTH  CAYME

398        SUNICO, DIANNE JANE  ARRIOLA

399        TABINAS, RIA JAYNE  AVELLANA

400        TABULAO, JAIRA MAE  LLAMAS

401        TADENA, LEAH MARIE  PREPOTENTE

402        TAMAYO, DANIELA MARIE  CALUBIRAN

403        TAMAYO, GIOVANNA PATRICIA  ROBLES

404        TAMPIL, GYLE  DORINGO

405        TANGCUECO, VANESSA GAYLE  TIU

406        TANGUILIG, KAREN MAY  NISPEROS

407        TANLIMCO, ALYANA MARIE  CHUA

408        TAOINGAN, JAYNI GEEZEL  CHENG

409        TAPIA, MARIA CLARA CHARMAINE  CARAOS

410        TAPIA, MARIA SANDRA RENEE  CARAOS

411        TARUN, MICAH  MARAYAG

412        TESIORNA, MA FLORITA  PIDO

413        TIMARIO, CHRISTINE JOY  GUERTA

414        TIONGSON, CLEO ALMIRA  DE CASTRO

415        TISADO, AMIRA JOYCE  DE PERALTA

416        TOLENTINO, SHAIRA  TOLEDO

417        TOLETE, ALBEI KEITH  CAPITO

418        TORCATOS, STEPHANIE MAE  MACARAEG

419        TORRES, VINCENT JOSEPH  POBLETE

420        TRANI, GLAENNA DAYLE  MALIWAT

421        TUAZON, AIKO MARA  VILLANUEVA

422        TUAZON, DARWIN RAY  LIBRADO

423        TUAZON, PAULINE ANDREA  ESTRADA

424        UNTALAN, KERVIN  BLANCO

425        VALDERRAMA, DARLA  LAURIO

426        VALDEZ, JUNNIE ANNE  MAGUNDAG

427        VALEN, LYNDALE JOY  VILLANUEVA

428        VALENZUELA, KRISTINE MARIE  HERNANDEZ

429        VALLEJERA, MICAH  DINOPOL

430        VARILLA, MONICA MAY  BARELA

431        VELACRUZ, SHAINA LOUISE  CRISTOBAL

432        VELASCO, ANNA ZYRAH  GARCIA

433        VELASCO, VENUS RAMELA  VILLADOLID

434        VELASQUEZ, MARY MICHELLE  MALABANAN

435        VELAYO, ALDRIAN LOI  MAGBITANG

436        VELUZ, EVADNE  SARMIENTO

437        VELUZ, TRICIA  FABRICANTE

438        VILLANUEVA, ALYSSA  CORPUZ

439        VILLANUEVA, JOYCE EFRAIM  BORJA

440        VILLANUEVA, SHARLENE AALIYAH  TOBIAS

441        VILLASTIQUE, SHIELA DAWN  DEGUIÑO

442        VILORIA, ANGELA  CANTILLO

443        VIODOR, RHOIJEAN  TAGOON

444        VITALES, MIZPAH MAYE  LIWANAG

445        VIZMANOS, ANTHONY JAMES  HORMILLOSA

446        WONG, CARLENE DIANNE  SALAZAR

447        WU, NADIA CLARISSE  CHING

448        YAP, BEA AURELIA  ORJALO

449        YAP, MARIELLE  JALANDONI

450        YASOL, HEINRICH  RECELESTINO

451        YBAÑEZ, JOYCE

452        YU, JAZLYN BON  ONG LIM

453        ZERDA, PATRICIA BIANCA  TUAZON

vuukle comment

FOOD TECHNOLOGIST
Philstar
x
  • Latest
Latest
Latest
abtest

Licensure Examination for Interior Designers

July 25, 2023 - 6:30pm
The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 202 out of 443 passed the Licensure Examination for Interior Designers given by the Board of Interior Design in N.C.R., Cebu and Davao this July 2023.
July 25, 2023 - 6:30pm
Exam Results
fbtw

Physical and Occupational Therapists Licensure Examinations

June 20, 2023 - 7:00pm
The Professional Regulation Commission announces that 708 out of 1,026 passed the Physical Therapists Licensure Examination and 128 out of 215 passed the Occupational Therapists Licensure Examination given by the...
June 20, 2023 - 7:00pm
Exam Results
fbtw

Licensure Examination for Architects

June 15, 2023 - 6:30pm
The Professional Regulation Commission announces that 2,924 out of 4,784 passed the Licensure Examination for Architects given by the Board of Architecture headed by its Chairman, Arch. Robert S. Sac with two other...
June 15, 2023 - 6:30pm
Exam Results
fbtw

Radiologic and X-Ray Technologists Licensure Examinations

June 13, 2023 - 11:00pm
The Professional Regulation Commission announces that 385 out of 1,237 passed the Radiologic Technologists Licensure Examination and 35 out of 131 passed the X-Ray Technologists Licensure Examination given by the...
June 13, 2023 - 11:00pm
Exam Results
fbtw

Radiologic Technologists and X-Ray Technologists Special Professional Licensure Examinations

June 13, 2023 - 11:00pm
The Professional Regulation Commission announces that 15 out of 72 passed the Radiologic Technologists Special Professional Licensure Examination and 6 out of 23 passed the X-Ray Technologists Special Professional...
June 13, 2023 - 11:00pm
Exam Results
fbtw
Recommended
Are you sure you want to log out?
X
Login

Philstar.com is one of the most vibrant, opinionated, discerning communities of readers on cyberspace. With your meaningful insights, help shape the stories that can shape the country. Sign up now!

FORGOT PASSWORD?
SIGN IN
or sign in with