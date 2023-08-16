Food Technologists Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 453 out of 1,133 passed the Food Technologists Licensure Examination given by the Board of Food Technology in N. C. R., Baguio, Cebu, Davao, Koronadal, Legazpi, Lucena, Rosales and Zamboanga this August 2023.
The members of the Board of Food Technology who gave the licensure examination are Hon. Anthony C. Sales, Chairman; and Hon. Remedios V. Baclig, Member
Roll of Successful Examinees in the Food Technologists Licensure Examination held on August 10 and 11, 2023 released on August 16, 2023.
Seq. No. N a m e
1 ABANILLA, MARIA ALESSANDRA TOLENTINO
2 ABELLA, PATRICIA VICTORIA ACOSTA
3 ADVINCULA, MAE BELLE BALAGTAS
4 AGARMA, ELIJAH MIKHAELA LABNAO
5 AGCAOILI, DAVE ANTONIO
6 AGUINALDO, JANET MUÑIZ
7 AGUIRRE, MARIA ALEXANDRA SEGARRA
8 AGUSTIN, PHOEBE MAUREEN TAMAYO
9 AGUSTIN, RENZO REY MENDOZA
10 ALAMBAN, TIMMY ANGELINA LLACUNA
11 ALARCON, JOSHUA CASONA
12 ALBETIA, JEAN MARGARET MATULLANO
13 ALCANTARA, LEVI-JUSTINE BAFUL
14 ALEGRE, MICKEY DANIELLE QUESADA
15 ALMONTERO, MARCO JAY MAGLALANG
16 ALMOSARA, TONI ABEGAIL ENRIQUEZ
17 ALTERADO, DRIEZEL BALINGIT
18 ALTURAS, CHRISTINE LOUANNE BUAN
19 ALVARADO, ROXANNE MARIE BUAYABAN
20 ANAPI, GERIEKA RAMOS
21 ANDALION, RENIEL REYES
22 ANDARZA, MARY ANTONETTE GARRINO
23 ANDRES, ELLAIZA RAE DIZON
24 ANINGAT, JAN CARLO CRISTOBAL
25 ANLACAN, CECILIA ANDREA ISLETA
26 APOR, AVEGAIL DE JESUS
27 AQUINO, DIANNE ADVINCULA
28 ARANDA, LEYDINILA INCIONG
29 ARINZOL, JOHN ZEUS LAZO
30 ARQUERO, ZEA DE GUZMAN
31 AUCENA, FATIMA REYES
32 AURINO, COLEENE ELOISE BASILIO
33 AUSTRIA, IRAM NICOLE GO
34 AUSTRIA, MELLAINE MORTERO
35 AÑONUEVO, KELLY MARASIGAN
36 BABARAN, GILDA MELANIE OGAYA
37 BABILA, SHERWIN PAUL TUYAY
38 BACARRO, MARY ANN PENDEL
39 BACATAN, BRYLE MATTHEW FILOTEO
40 BADIAN, MARK ANTHONY PELONIO
41 BALCITA, CIARA PACETE
42 BALICANA, JESS ALDRICH GLEN QUEMA
43 BALLESTEROS, JENNIE LYN MONZON
44 BALLON, NEIL ORDINARIO
45 BALUYOT, MARIZ LYNDSAY GUANZON
46 BAMBA, JEN MARIELLE LIMOSO
47 BANGCAYA, ARA NIKKA FAITH EUGENIO
48 BARDENAS, ANNE DOMINIQUE LOUISE GESULGON
49 BASILAN, RHEA FLOR DE VIANA
50 BASINANG, AIRISSE RAE PRIETO
51 BAUGBOG, EMILY JOY PALACIO
52 BAUTISTA, KARINA ANGELA DELA CRUZ
53 BAUTISTA, KIEVER JOSEPH CLAUS
54 BAYUGA, ALYANA VANICA PANISTANTE
55 BAÑAS, HOPE CANOY
56 BEATO, IVY COLLIN MEDENILLA
57 BERMUNDO, JANA MAKYLA MADRIDEO
58 BERNARDO, AIRA ANGELICA FRANCISCO
59 BERTE, KARISSA BALUYOT
60 BERTULFO, GERALDINE MORANTE
61 BETITO, GWYNETH KELLY ANDAL
62 BILLEDO, ELYSS GORAYEB
63 BISCOCHO, ERICA BARING
64 BIÑAN, JESSA ALYANA SALAS
65 BLAS, JUNE VINCENT RAMOS
66 BOCALIG, JENNY ROSE BELMONTE
67 BOLOTAULO, THOMAS JEFFERSON ENCINARES
68 BOON, ELSIE VELMONTE
69 BORRAS, ALYSSA ERIKA LIZARDO
70 BOSITO, EULA FRANCIA MENDOZA
71 BOTILO, JONATHAN CASTILLA
72 BRIONES, JERRENZ TURLA
73 BUENAVENTURA, EUNICE ROMANO
74 BUENAVENTURA, JADA GWEN FARIÑAS
75 BUITRE, PATRICIA PAULA MENDOZA
76 BULACAN, CHRISTINE JANEDELLE CAJULIS
77 BULAGAO, BEBVIET FRANZ RIVAS
78 BULAONG, JASPER ADRIAN LANSANGAN
79 BULARIO, JOAN SALAZAR
80 BULAWIT, KATHLEEN JOY MASILANG
81 BUMATAY, ZYRA GAIL HERMONES
82 CABASAN, VANESA EROY
83 CABRAL, CHARLENE JADE SAGUN
84 CACO, LINCOLN LEMUEL BASCUGUIN
85 CADAY, PATRICIA AYRA SORIANO
86 CADIENTE, KYLA MAE VENTURA
87 CADUGO, HALTHEA MARIE BERDOL
88 CAGUBCUB, GIA MARIE BALANGIAO
89 CAINCOL, DESIREE HABANA
90 CAJUYONG, FREL MANDIGAL
91 CALDERON, KHRISTA LHEY VILLANUEVA
92 CALDITO, SHEENA MARIE ENDIAPE
93 CALDONA, ZHARINA ZHAMALLA
94 CALLO, ALJON CARLOS III CARATAO
95 CAMADDO, MONIQUE TIANES
96 CAMPAÑERA, ZARIEL REGALADO
97 CAPISTRANO, KATRINA LARA MARQUEZ
98 CARAWANA, JASMINE LOMPON
99 CARDEL, MARIA JESSA OSILA
100 CARUBIO, NICOLE BRAGANZA
101 CASAS, CARLA MAY CABULONG
102 CASTILLO, NICOLE ANN DOMINGO
103 CASTRO, KARLEEN SAMIEL CABRERA
104 CAUMBAN, NATALIE MAE KING
105 CEA, MARTIN
106 CENDAÑA, JEANELLA OLOROSO
107 CERDON, JAI YVONNE CASTILLO
108 CHING, ABIGAIL ANN ALANO
109 CHINGCUANCO, CALEB JOSHUA TYCHICO
110 CHUA, JUSTINE ANGELA OCAMPO
111 CID, ANGELICA JARQUIO
112 COLLANTES, PAULINE MAY BORJA
113 COMPENDIO, MA. CARISSE MERIN
114 CONCEPCION, MARA LYKA RADORES
115 CONCEPCION, REMILYN VENDIOLA
116 CORTADO, MARIE ABIGAIL INFANTADO
117 CORTEL, JOSHUA RABI
118 CORTES, JAN EDREA DUATIN
119 COSICO, DOROTHY SHIMBEI DEL CAMPO
120 CRISOSTOMO, PORTIA ALIWANAG
121 CRUZ, CHRISTINE MAE DIAZ
122 CRUZ, MARIE CLAUDINE MORA
123 CRUZ, PAUL SHERWIN SUERTE
124 CUADRA, MARIA NORFRELIJ JUEGO
125 CUARTEL, NED GABRIELLE DULANAS
126 CUELLAR, LYRA MONICA SALAC
127 CURAMING, MICKAELLA PEREZ
128 CUTANDA, GIO MARCO PANGANIBAN
129 DABAN, CLAREN ANDREA MAGALANG
130 DALINAO, MARL ANDRIAN PATRICK HERNANDEZ
131 DALOQUE, CARY ANN MAGDAONG
132 DAMASCO, KYRLYNN IVA VALENZUELA
133 DAMES, MAUREEN DOROTHY EVIDOR
134 DAMIAN, JOHN CARLO CLAUR
135 DARROCA, KEZIA BURAO
136 DAVID, MIKAELLA MARIE CAMACHO
137 DAYA, SHARMAINE THERESE HOMERES
138 DE CASTRO, MA. AYSEL CRUZ
139 DE GUZMAN, ERIC ARMIJO
140 DE JESUS, NAOMI JOY GUIANG
141 DE LEON, MARY ANGELINE VELARDE
142 DE SILVA, JERUS CHRISTIAN MANALANG
143 DEL BIRUT, PHIA BEATRICE BAUYON
144 DEL CASTILLO, KEVIN SAMONTE
145 DEL ROSARIO, JOCELLE RAMILO
146 DEL ROSARIO, NICOLE KAYE CAYABYAB
147 DEL VALLE, JEA MARIELLE BARTOLATA
148 DELA CRUZ, JEZZICA ELAICA RAMIREZ
149 DELA CRUZ, JOSE MARI GALLEGO
150 DELA TORRE, VHANESSA MARQUEZ
151 DELFIN, ERIKA DESIREE BESANA
152 DEPALAN, KIERBY BELLEZA
153 DEQUILLA, PAMELA MABUTOL
154 DESCALLAR, ERWIN LIMBO
155 DIAMADA, IAN CHAN
156 DIAZ, MARIELLE FRANCESCA VENTURERO
157 DIMAANO, FRANCESCA VILLAMIN
158 DIMACALI, JOYMEE FERNANDO
159 DITA, ANDREIA ISABELA PEREZ
160 DOLOM, JESSA MAE NOTOB
161 DOMINGO, JOHN ALFRED KYLE TAN
162 DOÑOZ, MARICRIS RELOBA
163 DU, AUBREY MARIE EMATA
164 EGBALIC, AIRA ALANO
165 ELAGO, HAROLD CANLOBO
166 EMOCLING, CATHERINE LOUISE CORNISTA
167 ENCARNACION, ALAIZA TABAYOCYOC
168 ENRIQUEZ, ABIGAIL CRUZ
169 ERMOSO, MICHELLE CONSTANTINO
170 ERNI, LINUS KEITH AVE
171 ESCANDOR, LARRABI JIL GOLPO
172 ESCOREAL, JOANNE KATHRINE MARCELLANA
173 ESPESOR, CHRISCHEV ANDRE APISTAR
174 ESTRADA, JUDEA MAE CORTEZ
175 ESTRIBILLO, ABBIE GLENN MONTECALVO
176 EVANGELIO, ANGELICA GODAY
177 FAROFALDANE, CHRISTIAN DORADO
178 FAYLON, JOSE LORENZO URTULA
179 FELARCA, QUEENSY PAULA CASTILLANO
180 FELICIANO, ABEGAIL FERNANDEZ
181 FELISILDA, AMOR AVENIDO
182 FERNANDO, CHRISTINE DE GALICIA
183 FERRER, RACHEL ALEXANDRA SUMACO
184 FLORES, RIZA PEÑAS
185 FRANCISCO, NIKKIE DEL AGUA
186 FUNGO, ODINA LORRAINE BORJA
187 GALANG, LYCA DE VERA
188 GALLEGO, JOHN PAUL MAGNO
189 GALOPO, MAE ANGELA DE GUZMAN
190 GARCIA, FRANCESCA LOUISE PAYURAN
191 GARCIA, JOSEPH JEFFREY ALBAY
192 GARROVILLAS, JOANA MARIE FALCONETE
193 GASPAR, MA. REGINA LAPITAN
194 GAW, MARIE CHARLOTTE IÑIGO
195 GELIDO, ERIC MIGUEL LAMSEN
196 GENOVESO, JANINE CLEMENO
197 GERVACIO, GILARY MAPUTOL
198 GIBE, MARIE ROSE BOCO
199 GO, ED MICHAEL SY
200 GO, JEAN GILBERT TIU
201 GO BIAO, MATTHEW DENLEY CUA
202 GONZAGA, LYKA LLORCA
203 GONZALES, ACE CHRISTOPHER CRUZ
204 GONZALES, ALVIN JAMES VELASCO
205 GONZALES, JOYCE DOTILLOS
206 GONZALES, JUDEY
207 GONZALES, PAULINE LOVEDIORO
208 GOZO, MARY GRACE CHAVEZ
209 GRANADOS, TRICIA ELLAINE LIMON
210 GUETA, MARIONE CALVEEN GOJO
211 GUEVARA, LALAINE OSTACO
212 GUEVARRA, KATHREEN LAURENZ VITAL
213 GUEVARRA, PHOENIX QUAZAR TABABA
214 GUIRAL, JAMES LORENZ DORMIDO
215 GUIRIBA, ALLYSON LACRUA
216 GUNO, FABIO JR DE LA VICTORIA
217 GUTIERREZ, JHERSON BRINGAS
218 HAO, DANIELLE MARIE TILOS
219 HINAYON, MAY ANN CARDANO
220 HOJAS, ANDRE LORENZO HERNAEZ
221 IGNACIO, LAWRENCE GABRIEL CULTURA
222 ILANO, MA. CRISTINA ROMABILES
223 IPAN, KRISTINE MAE PAGALA
224 JABAT, JESSICA BARANDA
225 JACOB, JANELLE EMRY QUIMIO
226 JAVIER, JENICA TAGEL
227 JAVIER, MICHELE
228 JIAO, KENNETH GERALD DIAZ
229 JINON, MARICHU DE GUZMAN
230 JOLEJOLE, SOPHIA TERCELLE
231 JOVE, JENNICA VILLAVIZA
232 KAIBIGAN, KAYE SANDRA RAMOS
233 KING, KATHELYN ROSE CRUZ
234 LABID, JUMAE BOY CABALLERO
235 LACDAN, AMIEL GARCIA
236 LADIO, MARIA ELEANOR ANDREAH VENDIOLA
237 LANZA, MA. AMABELA TAJANLANGIT
238 LARGADO, ARGEL ARIZALA
239 LAYONES, DONNA JAN TOLEDO
240 LEDDA, WENDY EYAN
241 LEISTER, DIANNE MONTEAGUDO
242 LIBROJO, KENT SEBASTIEN DEOMANO
243 LIDASAN, NORSELYN JOY ELIAN
244 LINA, ERICA MAE RUFINO
245 LINAY, MARIA SOLIDAD ALCABASA
246 LOPEZ, NOYMEE ANNE ESCARIO
247 LOPEZ, WESLII GABRIEL RABINA
248 LORREDO, RACHELLE ANNE GONZALES
249 LOZADA, JEC CASUGBO
250 LU, JADE EULA FE ESPEJO
251 LUNA, JOSE GABRIEL LUGUE
252 LUSANTA, DONAH JANE CASTIL
253 LUZ, CHRISTINE MARIE CABRAS
254 MABAGA, STEPHIE ANDIELIC FRANCISCO
255 MACABAYA, CHRISTINE MARGARET YAGAHON
256 MACASA, DOROTHY DAGOC
257 MAGALLANES, JUDIFE NAYGA
258 MAGNO, DON DOMINGO
259 MAGO, ZHAEVI ISABEL SARICAL
260 MAGSOMBOL, MARYROSE CAMILLE PECILLER
261 MAGTIBAY, HARRAH JULLYN ROA
262 MAHUSAY, JOREN RAÑA
263 MALALUAN, MA IRIS MIKAELA RIVERA
264 MAMAYABAY, MARY ANN BALDON
265 MANALANG, STEAVEN CHESTER STA MARIA
266 MANALO, CIELO THERESE LAIT
267 MANERE, INGRID ANN BALONZO
268 MANGALINO, MARIBETH ALBAO
269 MANGILIN, ANTONETTE CAGBAY
270 MANZANILLA, YVAN DELOS SANTOS
271 MANZON, MARC BHENELL DEMEGILLO
272 MARABE, PRINCESS RAMONAH VELANTE
273 MARAON, KRYSZTAL ANNE VILLANUEVA
274 MARBELLO, ELLA JOY SARMIENTO
275 MARCELO, JHAN ERVIN BERGONIO
276 MARCOS, AUDREY ESTACIO
277 MARCOS, YVES NHAM MALVEDA
278 MARIANO, CHRISTINE BERNADETTE DE GUZMAN
279 MARQUEZ, DANIELLE BOONGALING
280 MARQUEZ, ZAIRA PATRICIO
281 MARTINEZ, LEIGHNE MICAH ACIDO
282 MARTINEZ, STEPHANIE JEAN DIACAMOS
283 MARTY, ROSE ANGELICA MARIE BANAS
284 MATRO, ALESSANDRA THERESE LEDESMA
285 MEJIA, ARJAY ARCE
286 MELEVO, JOHN SYDNEY MAGTIBAY
287 MENDIOLA, PATRICIA MERCADO
288 MENDOZA, KELVIN REYES
289 MENGUILLO, MARIZ PAÑEBE
290 MERCADO, ANIE VERANA
291 MERCADO, MATTHEW PAGUIO
292 MERCURIO, ABELARDO MAGAT
293 MERIOLES, NICOLE KAYE LIMPIADO
294 MINISTERIO, ALLAN PABILLARAN
295 MIRAMON, JANREICH FERNANDEZ
296 MOLAVIN, JOHN RAY MONSALE
297 MONCAYO, JOVILLE ACEDO
298 MONTEALEGRE, KIMBERLY ROSE MAAS
299 MORALES, MARIA RAMIELLA ESTRADA
300 MORATIN, AUBREY DELA PEÑA
301 MORENO, LEAH LENDIO
302 MUNCAL, ELDEN PAMILOZA
303 NANAS, NIMA SHERINE ANTOLO
304 NAPATA, SHEENA MARIE LOPEZ
305 NAVARRETE, ANNE GELLI BONGYAD
306 NAVARRO, PAULA DENNIXE DELA CRUZ
307 NAZARIO, CAMILLE FAYE BACSA
308 NERONA, KYLE AYESSA MARIE CIRUJANO
309 NICOLAS, MARINELLA BIANCA INGALLA
310 OBDOSANTOS, ROI MIGUEL MANILA
311 OBEÑA, ANGELO VERGEL FERNANDEZ
312 OCAMPO, JUAN MIGUEL BERNARDINO
313 ONG, CHRISTINE LLENARESAS
314 ORAJAY, ABIGAIL BERNARDINO
315 ORGINO, KEITH IAN HERNANDEZ
316 OTILLA, ANGELYN DINEROS
317 PABLO, MARIELLE MONIQUE MARTIN
318 PAGULAYAN, JIN MARK DE GUIA
319 PALABRICA, FLOREY ANNE MAINAR
320 PALAFOX, JOHNELLIE SENGCO
321 PALER, HEIDI PABROQUEZ
322 PALMA, JOSHUA GERMAN
323 PALMERO, JOHN JORDAN ABILLANOZA
324 PALMISA, BRYLLE EMAR MAKILING
325 PALOMENO, ANTONIO JR MANLAPAZ
326 PAMPLONA, MARIA TERESA ARCHIBUCHE
327 PANALIGAN, DOMINIC CASTRO
328 PASAHOL, RECELYN ANDAL
329 PASAOA, FRANC LLOYD NORCIO
330 PASCUA, JEHN NIKI LAOAG
331 PASQUIN, ARYL CRIS LORCA
332 PEDRON, AUBREY REODICA
333 PELAYO, JOHANNES CARPIO
334 PELONIO, KAREN JOY NABUBOS
335 PERALTA, JUSTIN GODFRED BANTILAN
336 PEREZ, JENELLA KAIZA LOPEZ
337 PERNIA, KATHRYN GRACE MENDOZA
338 PIAMONTE, ARCHEL
339 PIMENTEL, ERIKA JOY SERENIO
340 PINEDA, JACKLYN FAUSTINO
341 PINEDA, RAINE VILLAMAYOR
342 PINEDA, RYAN NIKKOLE BONDOC
343 PORTAL, MARY DENIZE CELINE VILLAGOMEZ
344 PUADA, ELISE ANNE ARELLANO
345 PUENTESPINA, INGRID PANALIGAN
346 PUNO, GLYCERYL PANGAN
347 QUERUBIN, REX MAURICIO
348 QUIATCHON, PEARLY ANN NADAL
349 QUIBIDO, JOHN CARLO
350 QUILAO, AIRA TRINIDAD
351 RAGANDANG, MA. SARAH ARANETA
352 RAMITERRE, BILL HENRY ALMAZAN
353 RAMOS, JOANNA MARIE FAJARDO
354 RAMOS, MYRLA UNGRIA
355 RATILLA, GABRIELLE CHEN
356 REAL, PETER JAMES DIZON
357 REBENQUE, HAZEL ALFORJA
358 REBULANAN, BERNICE MIRANDA
359 REGALADO, CLAIZZA ALBERTO
360 RELUCIO, MIGUEL IAN CARLO SANTOS
361 REUSORA, ANGELA MEA RENDON
362 REVOLLIDO, JAMIE ROSALES
363 REYES, ANNA CHARMAINE ARAGONES
364 REYES, HANNAH JANE VENGUA
365 RIGOR, THERESA MARIE TUASON
366 RIVERA, ROMABEL SALVIA LAÑOJAN
367 RODRIGUEZ, PAULINE MARANAN
368 RODRIGUEZ, VERNA BALBASTRO
369 ROLDAN, NIKKA
370 ROSALES, ANNALIE LUMBAY
371 ROSALINAS, SHARMAINE DEMEGILLO
372 SACOP, MICO AQUINO
373 SAJOL, LOUIE MAR MANAGUIT
374 SALEN, ANGELICA ENOVA
375 SALONGA, BON CARLO DY
376 SALVADOR, MAICAH KRYSTEL PRUDENTE
377 SAMARTINO, ZILDJIAN ROWEN GELOSO
378 SAMSON, TEHILLAH LOUISE SURLA
379 SANDIG, ELLA MAE VELASCO
380 SANGLAY, JOHN DEREK POBRE
381 SANTOS, JANE DARYL FRANCISCO
382 SAPUAY, ARLYN GAIL MAGDAY
383 SARMIENTO, ROELLA KAYE OGALINOLA
384 SARTE, AVE JEE TABERNA
385 SARZA, RIANN MARTIN OLIQUINO
386 SEGURA, HANNAH JOY AGRAVANTE
387 SENOSIN, YVONNE HASSEL
388 SERRANO, ANGELA TIMOTHY PAGAS
389 SEVILLA, MEGHAN KRISTEN FERNANDEZ
390 SIGNEY, DONNEL PAULO GULIFARDO
391 SIMANGAN, MICAH LIBAN
392 SISON, MARCELINE ERNEST AGUNOD
393 SOLAYAO, JAYVEE CONCEPCION
394 SOPANJARE, JEDD ANN MENGUEZ
395 SORIÑO, ELLA FAITH LOURDES SASTRILLO
396 STA CRUZ, NATHAN PHILIP ALLANIGUE
397 SUMIGCAY, HYACENTH CAYME
398 SUNICO, DIANNE JANE ARRIOLA
399 TABINAS, RIA JAYNE AVELLANA
400 TABULAO, JAIRA MAE LLAMAS
401 TADENA, LEAH MARIE PREPOTENTE
402 TAMAYO, DANIELA MARIE CALUBIRAN
403 TAMAYO, GIOVANNA PATRICIA ROBLES
404 TAMPIL, GYLE DORINGO
405 TANGCUECO, VANESSA GAYLE TIU
406 TANGUILIG, KAREN MAY NISPEROS
407 TANLIMCO, ALYANA MARIE CHUA
408 TAOINGAN, JAYNI GEEZEL CHENG
409 TAPIA, MARIA CLARA CHARMAINE CARAOS
410 TAPIA, MARIA SANDRA RENEE CARAOS
411 TARUN, MICAH MARAYAG
412 TESIORNA, MA FLORITA PIDO
413 TIMARIO, CHRISTINE JOY GUERTA
414 TIONGSON, CLEO ALMIRA DE CASTRO
415 TISADO, AMIRA JOYCE DE PERALTA
416 TOLENTINO, SHAIRA TOLEDO
417 TOLETE, ALBEI KEITH CAPITO
418 TORCATOS, STEPHANIE MAE MACARAEG
419 TORRES, VINCENT JOSEPH POBLETE
420 TRANI, GLAENNA DAYLE MALIWAT
421 TUAZON, AIKO MARA VILLANUEVA
422 TUAZON, DARWIN RAY LIBRADO
423 TUAZON, PAULINE ANDREA ESTRADA
424 UNTALAN, KERVIN BLANCO
425 VALDERRAMA, DARLA LAURIO
426 VALDEZ, JUNNIE ANNE MAGUNDAG
427 VALEN, LYNDALE JOY VILLANUEVA
428 VALENZUELA, KRISTINE MARIE HERNANDEZ
429 VALLEJERA, MICAH DINOPOL
430 VARILLA, MONICA MAY BARELA
431 VELACRUZ, SHAINA LOUISE CRISTOBAL
432 VELASCO, ANNA ZYRAH GARCIA
433 VELASCO, VENUS RAMELA VILLADOLID
434 VELASQUEZ, MARY MICHELLE MALABANAN
435 VELAYO, ALDRIAN LOI MAGBITANG
436 VELUZ, EVADNE SARMIENTO
437 VELUZ, TRICIA FABRICANTE
438 VILLANUEVA, ALYSSA CORPUZ
439 VILLANUEVA, JOYCE EFRAIM BORJA
440 VILLANUEVA, SHARLENE AALIYAH TOBIAS
441 VILLASTIQUE, SHIELA DAWN DEGUIÑO
442 VILORIA, ANGELA CANTILLO
443 VIODOR, RHOIJEAN TAGOON
444 VITALES, MIZPAH MAYE LIWANAG
445 VIZMANOS, ANTHONY JAMES HORMILLOSA
446 WONG, CARLENE DIANNE SALAZAR
447 WU, NADIA CLARISSE CHING
448 YAP, BEA AURELIA ORJALO
449 YAP, MARIELLE JALANDONI
450 YASOL, HEINRICH RECELESTINO
451 YBAÑEZ, JOYCE
452 YU, JAZLYN BON ONG LIM
453 ZERDA, PATRICIA BIANCA TUAZON
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