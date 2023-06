Civil Engineers Special Professional Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 44 out of 249 passed the Civil Engineers Special Professional Licensure Examination given by the Board of Civil Engineering in: Abu Dhabi and Dubai, United Arab Emirates; Al Ahmadi, Kuwait; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar; Manama, Bahrain and Singapore last April 2023.

Roll of Successful Examinees in the Civil Engineers Special Professional Licensure Examination held on April 22 & 23, 2023 released on June 5, 2023.

1 ABINAL, LIZA LORENA FERNANDO

2 ABOGADIE, FEDERICO JR CATUBAO

3 ARAZA, MARIA CLAUDINE TABIA

4 ARGONCILLO, RAPHAEL GABRIEL MILLENA

5 ATINAJA, SHERWIN BELEN

6 BACILA, ERIKSON MARTIN

7 BALLADARES, RONALD REAL

8 BARELLANO, ROEL MANTALABA

9 BULAC, CHRISTIAN DAVE GALZOTE

10 CALAMPIANO, MARK DENNIS BELARMINO

11 CANDELARIA, ABIGAIL MARIE CASTILLO

12 CANOSO, CLARISE MERCADO

13 CARREON, PAMELA JOY FAUSTINO

14 CODILLA, MARY IRINE COGAL

15 CONSOLACION, ANABELLE SANGIAN

16 COSTALES, SARAH JAE MARQUEZ

17 ESPINOSA, CARMELA PAULINO

18 FORTU, DANVIC ARTOR IGUIRON

19 GAUDIA, JHAYRUZ SABADO

20 GUEVARRA, RICKY JAYSON MATIAS

21 INSAIL, ALHASHER BURANIS

22 JERVOSO, PATRIXIA ANNE BAUYON

23 JURISPRUDENCIA, KYLE RICOPUERTO

24 KUDANDING, HANAN CARINGGE

25 MAMANGUN, JEFFREY TOLENTINO

26 MANALO, MARC JULIENNE HERNANDEZ

27 MANONGSONG, KATHERINE ESCALONA

28 MAPANDI, MOHAMMAD RASUMAN

29 MAPANDI, MOHSEN RASUMAN

30 MISA, ANJOE HINGO

31 NABUNG, KIM CARLA MERCADO

32 NAGUIAT, GERALD LINGAD

33 NAVARRO, JASMINE JET RAMOS

34 OQUENDO, JANICA PAULINE NIMO

35 PERALTA, DEXTER SALAZAR

36 POCOT, NESTOR JR KANSI

37 RELUCIO, ARVY SHEANAZZ SHEENRAN GARCIA

38 SANTOS, ALVIN CUNIGNIG

39 SANTOS, ANNA LOU GARCIA

40 SARIP, ELHAM KHALIL

41 SERRANO, ALEXIA HARNOLE LAVARIAS

42 SERRANO, AUDREY JUSTINE BABAR

43 TABUENA, BENJIE NAIG

44 TEOPACO, EDMON GARONG