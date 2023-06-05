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Exam Results

Civil Engineers Special Professional Licensure Examination

The Philippine Star
June 5, 2023 | 8:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 44 out of 249 passed the Civil Engineers Special Professional Licensure Examination given by the Board of Civil Engineering in: Abu Dhabi and Dubai, United Arab Emirates; Al Ahmadi, Kuwait; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar; Manama, Bahrain and Singapore last April 2023.

Roll of Successful Examinees in the Civil Engineers Special Professional Licensure Examination held on April 22 & 23, 2023 released on June 5, 2023.

1        ABINAL, LIZA LORENA   FERNANDO

2        ABOGADIE, FEDERICO JR   CATUBAO

3        ARAZA, MARIA CLAUDINE   TABIA

4        ARGONCILLO, RAPHAEL GABRIEL   MILLENA

5        ATINAJA, SHERWIN   BELEN

6        BACILA, ERIKSON   MARTIN

7        BALLADARES, RONALD   REAL

8        BARELLANO, ROEL   MANTALABA

9        BULAC, CHRISTIAN DAVE   GALZOTE

10        CALAMPIANO, MARK DENNIS   BELARMINO

11        CANDELARIA, ABIGAIL MARIE   CASTILLO

12        CANOSO, CLARISE   MERCADO

13        CARREON, PAMELA JOY   FAUSTINO

14        CODILLA, MARY IRINE   COGAL

15        CONSOLACION, ANABELLE   SANGIAN

16        COSTALES, SARAH JAE   MARQUEZ

17        ESPINOSA, CARMELA   PAULINO

18        FORTU, DANVIC ARTOR   IGUIRON

19        GAUDIA, JHAYRUZ   SABADO

20        GUEVARRA, RICKY JAYSON   MATIAS

21        INSAIL, ALHASHER   BURANIS

22        JERVOSO, PATRIXIA ANNE   BAUYON

23        JURISPRUDENCIA, KYLE   RICOPUERTO

24        KUDANDING, HANAN   CARINGGE

25        MAMANGUN, JEFFREY   TOLENTINO

26        MANALO, MARC JULIENNE   HERNANDEZ

27        MANONGSONG, KATHERINE   ESCALONA

28        MAPANDI, MOHAMMAD   RASUMAN

29        MAPANDI, MOHSEN   RASUMAN

30        MISA, ANJOE   HINGO

31        NABUNG, KIM CARLA   MERCADO

32        NAGUIAT, GERALD   LINGAD

33        NAVARRO, JASMINE JET   RAMOS

34        OQUENDO, JANICA PAULINE   NIMO

35        PERALTA, DEXTER   SALAZAR

36        POCOT, NESTOR JR   KANSI

37        RELUCIO, ARVY SHEANAZZ SHEENRAN   GARCIA

38        SANTOS, ALVIN   CUNIGNIG

39        SANTOS, ANNA LOU   GARCIA

40        SARIP, ELHAM   KHALIL

41        SERRANO, ALEXIA HARNOLE   LAVARIAS

42        SERRANO, AUDREY JUSTINE   BABAR

43        TABUENA, BENJIE   NAIG

44        TEOPACO, EDMON   GARONG

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