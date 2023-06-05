Civil Engineers Special Professional Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 44 out of 249 passed the Civil Engineers Special Professional Licensure Examination given by the Board of Civil Engineering in: Abu Dhabi and Dubai, United Arab Emirates; Al Ahmadi, Kuwait; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar; Manama, Bahrain and Singapore last April 2023.
Roll of Successful Examinees in the Civil Engineers Special Professional Licensure Examination held on April 22 & 23, 2023 released on June 5, 2023.
1 ABINAL, LIZA LORENA FERNANDO
2 ABOGADIE, FEDERICO JR CATUBAO
3 ARAZA, MARIA CLAUDINE TABIA
4 ARGONCILLO, RAPHAEL GABRIEL MILLENA
5 ATINAJA, SHERWIN BELEN
6 BACILA, ERIKSON MARTIN
7 BALLADARES, RONALD REAL
8 BARELLANO, ROEL MANTALABA
9 BULAC, CHRISTIAN DAVE GALZOTE
10 CALAMPIANO, MARK DENNIS BELARMINO
11 CANDELARIA, ABIGAIL MARIE CASTILLO
12 CANOSO, CLARISE MERCADO
13 CARREON, PAMELA JOY FAUSTINO
14 CODILLA, MARY IRINE COGAL
15 CONSOLACION, ANABELLE SANGIAN
16 COSTALES, SARAH JAE MARQUEZ
17 ESPINOSA, CARMELA PAULINO
18 FORTU, DANVIC ARTOR IGUIRON
19 GAUDIA, JHAYRUZ SABADO
20 GUEVARRA, RICKY JAYSON MATIAS
21 INSAIL, ALHASHER BURANIS
22 JERVOSO, PATRIXIA ANNE BAUYON
23 JURISPRUDENCIA, KYLE RICOPUERTO
24 KUDANDING, HANAN CARINGGE
25 MAMANGUN, JEFFREY TOLENTINO
26 MANALO, MARC JULIENNE HERNANDEZ
27 MANONGSONG, KATHERINE ESCALONA
28 MAPANDI, MOHAMMAD RASUMAN
29 MAPANDI, MOHSEN RASUMAN
30 MISA, ANJOE HINGO
31 NABUNG, KIM CARLA MERCADO
32 NAGUIAT, GERALD LINGAD
33 NAVARRO, JASMINE JET RAMOS
34 OQUENDO, JANICA PAULINE NIMO
35 PERALTA, DEXTER SALAZAR
36 POCOT, NESTOR JR KANSI
37 RELUCIO, ARVY SHEANAZZ SHEENRAN GARCIA
38 SANTOS, ALVIN CUNIGNIG
39 SANTOS, ANNA LOU GARCIA
40 SARIP, ELHAM KHALIL
41 SERRANO, ALEXIA HARNOLE LAVARIAS
42 SERRANO, AUDREY JUSTINE BABAR
43 TABUENA, BENJIE NAIG
44 TEOPACO, EDMON GARONG
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