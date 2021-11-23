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Exam Results

                        
Aeronautical Engineer Licensure Examination

                        

                        
The Philippine Star
November 23, 2021 | 8:30pm
                        

                        


                        
                        
                        

                           
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 108 out of 241 passed the Aeronautical Engineer Licensure Examination given by the Board of Aeronautical Engineering in Manila, Cebu, Davao and San Fernando this November 2021.



Roll of Successful Examinees in the Aeronautical Engineer Licensure Examination Held on November 16, 2021 & FF. Days on November 23, 2021



1        ABADINES, EARL LOUIE  MACUGAY



2        ADUAN, ROMAR JR  BUGA



3        ADVINCULA, JASON  MALATE



4        AGAGON, SEAN LEE  SINUES



5        ALAS, CATHERINE  LEYSON



6        ALMARIO, STEVEN CARL  CALILUNG



7        AMBROSIO, IAN CARL  DELA CRUZ



8        ANCHETA, JERUEL JAN ROVIL  CALO



9        ANTINEO, ANDREA KRISTIYANA  SARVIDA



10        ANTONIO, CLARENCE MART  MAGO



11        BADIOLA, LEAN  MUÑOZ



12        BAGUIDUDOL, DONDON  BALLOGAN



13        BARCELONA, ELLA LOUISE  NIEVA



14        BAUTISTA, JUDE MARK  RIOTOC



15        BINGA-AN, PRINCE BYRON  HAPITAN



16        BONDOC, FRANCIS DOMINIC  VALENCIA



17        BUENAFE, KRISTIANNE SHAYNE  SANTOS



18        BUENCAMINO, FRANCO LORENZO  MORELOS



19        CAMUS, DON MC LYN  ANDALES



20        CANLAS, MAISEE  SINGIAN



21        CASILLAN, DUSTIN  REMEGIO



22        CATAPANG, REIGH ANDRE  VERAGUAS



23        CELIZ, BRYLLE PRYNNE  ROMERO



24        CHAVEZ, JOHN NELSON  TRIA



25        CRUZ, CARL VANNE ANTHONY  ASI



26        CRUZ, JOHN ISAAC  LANDICHO



27        CRUZADO, URIELLE EAHJ  APOLONIO



28        CUSTODIO, JOHN AARON  BISMONTE



29        DACQUEL, CAILO  BIARES



30        DALUSONG, KYLE MATTHEW  CASTAÑEDA



31        DANDAN, LANCE  GEPITULAN



32        DE LEON, BRIAN JONEL  VILLAGRACIA



33        DE VERA, ELLAY ANTHONY  DIMAGIBA



34        DELA ROSA, ALFREDO MIGUEL



35        DELA ROSA, CHARLES DAVE  BAUTISTA



36        DELFIN, JAM CAY  DELA CRUZ



37        DENNEY, SHAIRA-LOUISE  MORTEJO



38        DIMARANAN, ROBERT MIGUEL  CUEVAS



39        DINGAL, DAN TRISTAN



40        DUHAYLUNGSOD, CLIFFORD KID  DAVIS



41        ENGADA, RYAN JACOB  RENDON



42        ENRIQUEZ, ESSELE JOHN  MANDAL



43        ENRIQUEZ, LEOMAR  TORIBIO



44        FAJARDO, PAOLO GIAN  QUIOC



45        FIESTA, MITZI FAYE  BACSA



46        FRANCO, DEOMARY ANGELO  BERIC



47        FUNES, LEMUEL  LEYNES



48        GABATO, PAUL DANIEL  ORDIALES



49        GABUNAS, JOSEPH JESBEN  DIAZ



50        GALLEON, CARL JUSTINE  JOCSON



51        GALLIGUEZ, MC OWENN  SOTTO



52        GANDO, ALEX GERARD  MAÑALAC



53        GARCIA, DANAH ANGELI  BELINO



54        GARCIA, MARK ANDREI  LABAJO



55        GARDE, JESHER  ABELLO



56        GARLITOS, LEMUEL JUN  PILARE



57        GAÑA, FELIX HOMERSON  APARENTE



58        HERMOSO, FRANCIS BENEDICT  MAGLASANG



59        HERNANDEZ, STEPHEN MARNI ANGELO  CALSIÑA



60        HIRATA, JUAN RAFAEL  CAMBEL



61        HOFER, TROY  TEJUCO



62        JEROSO, JOHN TRAVIST  UBLIANDA



63        JIONGCO, BRENDT HARVEY  ARRIOLA



64        LANTO, CHIAKI DREFF  MABULAY



65        LEAL, DARLENE JOYCE  NACPIL



66        LIMBAGA, MARY JYLE  CENABRE



67        LOZO, JEREMY JADE  SANCHEZ



68        LUCIDO, PATRICIA MAE  MOJADO



69        MAMITAG, LOU DIAMOND  NACINO



70        MARAÑON, JHERALD  SOTELO



71        MARCELO, ANGELO  HIPOLITO



72        MARQUEZ, VON DEREK  SISAYAN



73        MASILANG, ROLDER CHEN  VILLANUEVA



74        MAULANA, MUHAMED  SALEH



75        MEDINA, REGINA MARIE  YANZON



76        MIRANDA, GEREMIE JAE  FERRERAS



77        MIRANDA, NICOLE ANN CHANDLEY  TUBIL



78        MONTES, JOHN VINCENT  CASALAN



79        MORAL, CARLO ANGELO  FERMIS



80        ORTIZ, SHAWN LOUIS  REYEG



81        OSUGUI, ALEX TATSUYA  PAPA



82        PACIO, STEPHEN  BUDIMAN



83        PADUA, DANIEL KIM  BILANGDAL



84        PALOR, RAE PAULINE  FLORMATA



85        PANIZA, PHILIP NICO  TIANGSING



86        PATANAO, LAWRENCE BENEDICT  SALARIA



87        PILI, IVAN NERI  RODRILLO



88        PINEDA, EARL JUDE  VILLEGAS



89        POLICARPIO, JOSHUA KEN  JAPITAN



90        PORTES, VENICE  DELA TONGA



91        RAMOS, EDWARD LEWIS  CALALANG



92        REYES, RHENJAE  BERNARDO



93        SABATER, MAYE GABRIEL  BOLA



94        SABERON, EISNER  ESPIRITU



95        SABIO, MALEK JOSHUA  DELAMIDA



96        SAMILLANO, JAN KENT  DURANA



97        SANTIAGO, JOHN LOUIS  POLLANTE



98        SERNAL, MARK ELY  MARDRINIAN



99        SESPEÑE, MARC ANDREI  MAGPANTAY



100        SORIANO, JHARIE MAE  TAN



101        TENEFRANCIA, MICHAEL JEAN  ARIBUABO



102        TOLOSA, JAYCEE REINIER  BONITE



103        TORRENO, YUSTIN  PABUAYA



104        UMPAD, AARON  SIERRA



105        VALDEPEÑAS, ANDREI JEFFERSON  BOLO



106        VICTORINO, CHRISTIAN LOUIE  BARRIENTOS



107        ZALATAR, LANCE ADRIAN  SERRANO



108        ZARCO, JESUS IÑIGO MIGUEL  FERNANDEZ


                        


                        



                        

                           

                        


                        

                           





                        


                        

                                                      AERONAUTICAL ENGINEER LICENSURE EXAMINATION
                                                      

                        


                        

      

         

         
      


                        

                           

                              
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                                 Agriculturist Licensure Examination
                              


                              

                                 November 19, 2021 - 4:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,172 out of 3,927 passed the Agriculturist Licensure Examination given by the Board of Agriculture.

                                                         


      

         

            
4 days ago
Exam Results
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                                 Midwife Licensure Examination
                              


                              

                                 November 12, 2021 - 6:30pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 908 out of 1,774 passed the Midwife Licensure Examination given by the Board of Midwifery in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal,...

                                                         


      

         

            
11 days ago
Exam Results
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                                 Physician Licensure Examination Results
                              


                              

                                 November 11, 2021 - 7:30pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission announces that 1,677 out of 2,302 passed the Physician Licensure Examination given by the Board of Medicine in Manila and Tuguegarao last October 2021.

                                                         


      

         

            
12 days ago
Exam Results
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                                 Customs Broker Licensure Examination
                              


                              

                                 November 10, 2021 - 11:30am                              


                                                            
The Professional Regulation Commission  announces that 282 out of 821 passed the Customs Broker Licensure Examination given by the Board for Customs Brokers in Manila, Cebu and Davao this November 2021.

                                                         


      

         

            
13 days ago
Exam Results
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                                 Chemist Licensure Examination
                              


                              

                                 November 8, 2021 - 7:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission announces that 134 out of 369 passed the Chemist Licensure Examination and 1,074 out of 1,322 passed the Chemical Technician Licensure Examination given by the Board of Chemistry...

                                                         


      

         

            
15 days ago
Exam Results
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                                 Electronics Engineer Licensure Examination
                              


                              

                                 November 8, 2021 - 7:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission announces that 710 out of 1,484 passed the Electronics Engineer Licensure Examination and 738 out of 974 passed the Electronics Technician Licensure Examination given by the...

                                                         


      

         

            
15 days ago
Exam Results
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