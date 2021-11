Aeronautical Engineer Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 108 out of 241 passed the Aeronautical Engineer Licensure Examination given by the Board of Aeronautical Engineering in Manila, Cebu, Davao and San Fernando this November 2021.

Roll of Successful Examinees in the Aeronautical Engineer Licensure Examination Held on November 16, 2021 & FF. Days on November 23, 2021

1 ABADINES, EARL LOUIE MACUGAY

2 ADUAN, ROMAR JR BUGA

3 ADVINCULA, JASON MALATE

4 AGAGON, SEAN LEE SINUES

5 ALAS, CATHERINE LEYSON

6 ALMARIO, STEVEN CARL CALILUNG

7 AMBROSIO, IAN CARL DELA CRUZ

8 ANCHETA, JERUEL JAN ROVIL CALO

9 ANTINEO, ANDREA KRISTIYANA SARVIDA

10 ANTONIO, CLARENCE MART MAGO

11 BADIOLA, LEAN MUÑOZ

12 BAGUIDUDOL, DONDON BALLOGAN

13 BARCELONA, ELLA LOUISE NIEVA

14 BAUTISTA, JUDE MARK RIOTOC

15 BINGA-AN, PRINCE BYRON HAPITAN

16 BONDOC, FRANCIS DOMINIC VALENCIA

17 BUENAFE, KRISTIANNE SHAYNE SANTOS

18 BUENCAMINO, FRANCO LORENZO MORELOS

19 CAMUS, DON MC LYN ANDALES

20 CANLAS, MAISEE SINGIAN

21 CASILLAN, DUSTIN REMEGIO

22 CATAPANG, REIGH ANDRE VERAGUAS

23 CELIZ, BRYLLE PRYNNE ROMERO

24 CHAVEZ, JOHN NELSON TRIA

25 CRUZ, CARL VANNE ANTHONY ASI

26 CRUZ, JOHN ISAAC LANDICHO

27 CRUZADO, URIELLE EAHJ APOLONIO

28 CUSTODIO, JOHN AARON BISMONTE

29 DACQUEL, CAILO BIARES

30 DALUSONG, KYLE MATTHEW CASTAÑEDA

31 DANDAN, LANCE GEPITULAN

32 DE LEON, BRIAN JONEL VILLAGRACIA

33 DE VERA, ELLAY ANTHONY DIMAGIBA

34 DELA ROSA, ALFREDO MIGUEL

35 DELA ROSA, CHARLES DAVE BAUTISTA

36 DELFIN, JAM CAY DELA CRUZ

37 DENNEY, SHAIRA-LOUISE MORTEJO

38 DIMARANAN, ROBERT MIGUEL CUEVAS

39 DINGAL, DAN TRISTAN

40 DUHAYLUNGSOD, CLIFFORD KID DAVIS

41 ENGADA, RYAN JACOB RENDON

42 ENRIQUEZ, ESSELE JOHN MANDAL

43 ENRIQUEZ, LEOMAR TORIBIO

44 FAJARDO, PAOLO GIAN QUIOC

45 FIESTA, MITZI FAYE BACSA

46 FRANCO, DEOMARY ANGELO BERIC

47 FUNES, LEMUEL LEYNES

48 GABATO, PAUL DANIEL ORDIALES

49 GABUNAS, JOSEPH JESBEN DIAZ

50 GALLEON, CARL JUSTINE JOCSON

51 GALLIGUEZ, MC OWENN SOTTO

52 GANDO, ALEX GERARD MAÑALAC

53 GARCIA, DANAH ANGELI BELINO

54 GARCIA, MARK ANDREI LABAJO

55 GARDE, JESHER ABELLO

56 GARLITOS, LEMUEL JUN PILARE

57 GAÑA, FELIX HOMERSON APARENTE

58 HERMOSO, FRANCIS BENEDICT MAGLASANG

59 HERNANDEZ, STEPHEN MARNI ANGELO CALSIÑA

60 HIRATA, JUAN RAFAEL CAMBEL

61 HOFER, TROY TEJUCO

62 JEROSO, JOHN TRAVIST UBLIANDA

63 JIONGCO, BRENDT HARVEY ARRIOLA

64 LANTO, CHIAKI DREFF MABULAY

65 LEAL, DARLENE JOYCE NACPIL

66 LIMBAGA, MARY JYLE CENABRE

67 LOZO, JEREMY JADE SANCHEZ

68 LUCIDO, PATRICIA MAE MOJADO

69 MAMITAG, LOU DIAMOND NACINO

70 MARAÑON, JHERALD SOTELO

71 MARCELO, ANGELO HIPOLITO

72 MARQUEZ, VON DEREK SISAYAN

73 MASILANG, ROLDER CHEN VILLANUEVA

74 MAULANA, MUHAMED SALEH

75 MEDINA, REGINA MARIE YANZON

76 MIRANDA, GEREMIE JAE FERRERAS

77 MIRANDA, NICOLE ANN CHANDLEY TUBIL

78 MONTES, JOHN VINCENT CASALAN

79 MORAL, CARLO ANGELO FERMIS

80 ORTIZ, SHAWN LOUIS REYEG

81 OSUGUI, ALEX TATSUYA PAPA

82 PACIO, STEPHEN BUDIMAN

83 PADUA, DANIEL KIM BILANGDAL

84 PALOR, RAE PAULINE FLORMATA

85 PANIZA, PHILIP NICO TIANGSING

86 PATANAO, LAWRENCE BENEDICT SALARIA

87 PILI, IVAN NERI RODRILLO

88 PINEDA, EARL JUDE VILLEGAS

89 POLICARPIO, JOSHUA KEN JAPITAN

90 PORTES, VENICE DELA TONGA

91 RAMOS, EDWARD LEWIS CALALANG

92 REYES, RHENJAE BERNARDO

93 SABATER, MAYE GABRIEL BOLA

94 SABERON, EISNER ESPIRITU

95 SABIO, MALEK JOSHUA DELAMIDA

96 SAMILLANO, JAN KENT DURANA

97 SANTIAGO, JOHN LOUIS POLLANTE

98 SERNAL, MARK ELY MARDRINIAN

99 SESPEÑE, MARC ANDREI MAGPANTAY

100 SORIANO, JHARIE MAE TAN

101 TENEFRANCIA, MICHAEL JEAN ARIBUABO

102 TOLOSA, JAYCEE REINIER BONITE

103 TORRENO, YUSTIN PABUAYA

104 UMPAD, AARON SIERRA

105 VALDEPEÑAS, ANDREI JEFFERSON BOLO

106 VICTORINO, CHRISTIAN LOUIE BARRIENTOS

107 ZALATAR, LANCE ADRIAN SERRANO

108 ZARCO, JESUS IÑIGO MIGUEL FERNANDEZ