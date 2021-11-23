Aeronautical Engineer Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 108 out of 241 passed the Aeronautical Engineer Licensure Examination given by the Board of Aeronautical Engineering in Manila, Cebu, Davao and San Fernando this November 2021.
Roll of Successful Examinees in the Aeronautical Engineer Licensure Examination Held on November 16, 2021 & FF. Days on November 23, 2021
1 ABADINES, EARL LOUIE MACUGAY
2 ADUAN, ROMAR JR BUGA
3 ADVINCULA, JASON MALATE
4 AGAGON, SEAN LEE SINUES
5 ALAS, CATHERINE LEYSON
6 ALMARIO, STEVEN CARL CALILUNG
7 AMBROSIO, IAN CARL DELA CRUZ
8 ANCHETA, JERUEL JAN ROVIL CALO
9 ANTINEO, ANDREA KRISTIYANA SARVIDA
10 ANTONIO, CLARENCE MART MAGO
11 BADIOLA, LEAN MUÑOZ
12 BAGUIDUDOL, DONDON BALLOGAN
13 BARCELONA, ELLA LOUISE NIEVA
14 BAUTISTA, JUDE MARK RIOTOC
15 BINGA-AN, PRINCE BYRON HAPITAN
16 BONDOC, FRANCIS DOMINIC VALENCIA
17 BUENAFE, KRISTIANNE SHAYNE SANTOS
18 BUENCAMINO, FRANCO LORENZO MORELOS
19 CAMUS, DON MC LYN ANDALES
20 CANLAS, MAISEE SINGIAN
21 CASILLAN, DUSTIN REMEGIO
22 CATAPANG, REIGH ANDRE VERAGUAS
23 CELIZ, BRYLLE PRYNNE ROMERO
24 CHAVEZ, JOHN NELSON TRIA
25 CRUZ, CARL VANNE ANTHONY ASI
26 CRUZ, JOHN ISAAC LANDICHO
27 CRUZADO, URIELLE EAHJ APOLONIO
28 CUSTODIO, JOHN AARON BISMONTE
29 DACQUEL, CAILO BIARES
30 DALUSONG, KYLE MATTHEW CASTAÑEDA
31 DANDAN, LANCE GEPITULAN
32 DE LEON, BRIAN JONEL VILLAGRACIA
33 DE VERA, ELLAY ANTHONY DIMAGIBA
34 DELA ROSA, ALFREDO MIGUEL
35 DELA ROSA, CHARLES DAVE BAUTISTA
36 DELFIN, JAM CAY DELA CRUZ
37 DENNEY, SHAIRA-LOUISE MORTEJO
38 DIMARANAN, ROBERT MIGUEL CUEVAS
39 DINGAL, DAN TRISTAN
40 DUHAYLUNGSOD, CLIFFORD KID DAVIS
41 ENGADA, RYAN JACOB RENDON
42 ENRIQUEZ, ESSELE JOHN MANDAL
43 ENRIQUEZ, LEOMAR TORIBIO
44 FAJARDO, PAOLO GIAN QUIOC
45 FIESTA, MITZI FAYE BACSA
46 FRANCO, DEOMARY ANGELO BERIC
47 FUNES, LEMUEL LEYNES
48 GABATO, PAUL DANIEL ORDIALES
49 GABUNAS, JOSEPH JESBEN DIAZ
50 GALLEON, CARL JUSTINE JOCSON
51 GALLIGUEZ, MC OWENN SOTTO
52 GANDO, ALEX GERARD MAÑALAC
53 GARCIA, DANAH ANGELI BELINO
54 GARCIA, MARK ANDREI LABAJO
55 GARDE, JESHER ABELLO
56 GARLITOS, LEMUEL JUN PILARE
57 GAÑA, FELIX HOMERSON APARENTE
58 HERMOSO, FRANCIS BENEDICT MAGLASANG
59 HERNANDEZ, STEPHEN MARNI ANGELO CALSIÑA
60 HIRATA, JUAN RAFAEL CAMBEL
61 HOFER, TROY TEJUCO
62 JEROSO, JOHN TRAVIST UBLIANDA
63 JIONGCO, BRENDT HARVEY ARRIOLA
64 LANTO, CHIAKI DREFF MABULAY
65 LEAL, DARLENE JOYCE NACPIL
66 LIMBAGA, MARY JYLE CENABRE
67 LOZO, JEREMY JADE SANCHEZ
68 LUCIDO, PATRICIA MAE MOJADO
69 MAMITAG, LOU DIAMOND NACINO
70 MARAÑON, JHERALD SOTELO
71 MARCELO, ANGELO HIPOLITO
72 MARQUEZ, VON DEREK SISAYAN
73 MASILANG, ROLDER CHEN VILLANUEVA
74 MAULANA, MUHAMED SALEH
75 MEDINA, REGINA MARIE YANZON
76 MIRANDA, GEREMIE JAE FERRERAS
77 MIRANDA, NICOLE ANN CHANDLEY TUBIL
78 MONTES, JOHN VINCENT CASALAN
79 MORAL, CARLO ANGELO FERMIS
80 ORTIZ, SHAWN LOUIS REYEG
81 OSUGUI, ALEX TATSUYA PAPA
82 PACIO, STEPHEN BUDIMAN
83 PADUA, DANIEL KIM BILANGDAL
84 PALOR, RAE PAULINE FLORMATA
85 PANIZA, PHILIP NICO TIANGSING
86 PATANAO, LAWRENCE BENEDICT SALARIA
87 PILI, IVAN NERI RODRILLO
88 PINEDA, EARL JUDE VILLEGAS
89 POLICARPIO, JOSHUA KEN JAPITAN
90 PORTES, VENICE DELA TONGA
91 RAMOS, EDWARD LEWIS CALALANG
92 REYES, RHENJAE BERNARDO
93 SABATER, MAYE GABRIEL BOLA
94 SABERON, EISNER ESPIRITU
95 SABIO, MALEK JOSHUA DELAMIDA
96 SAMILLANO, JAN KENT DURANA
97 SANTIAGO, JOHN LOUIS POLLANTE
98 SERNAL, MARK ELY MARDRINIAN
99 SESPEÑE, MARC ANDREI MAGPANTAY
100 SORIANO, JHARIE MAE TAN
101 TENEFRANCIA, MICHAEL JEAN ARIBUABO
102 TOLOSA, JAYCEE REINIER BONITE
103 TORRENO, YUSTIN PABUAYA
104 UMPAD, AARON SIERRA
105 VALDEPEÑAS, ANDREI JEFFERSON BOLO
106 VICTORINO, CHRISTIAN LOUIE BARRIENTOS
107 ZALATAR, LANCE ADRIAN SERRANO
108 ZARCO, JESUS IÑIGO MIGUEL FERNANDEZ
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