Geologist Licensure Examination
(The Philippine Star) - November 19, 2019 - 5:00pm

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 262 out of 473 passed the Geologist Licensure Examination given by the Board of Geology in Manila this November 2019. 

Roll of Successful Examinees in the Geologist Licensure Examination

Held on November 12, 2019; Released on November 19, 2019

1        ABADECIO, MODELYN  ORIAS

2        ABANILLA, BEN  PAMOCOL

3        ABELLA, MA TERESA  LARGADO

4        ACERADO, KIMBERLY  MIRADOR

5        AGRAVANTE, JUDITH  RICO

6        AGUILAR, RISTY MICHAEL  KUIZON

7        ALBANO, MARIA THERESE DIANE  DE PAULA

8        ALCANCIA, MARIZ  LACSON

9        ALFECHE, DAVID SOLOMON  MAGHUYOP

10        ALMEDA, HENCY MAE  BALDEVISO

11        AMANCIO, MC HENN  CALUMBA

12        AMARANTE, JONAH MAY  PEREZ

13        AMBID, ANDREI COLEENE  DIVINA

14        AMBOS, RODERICK  LAYAGUIN

15        ANGELES, EDELWEISE SHANE  CRUZ

16        ANTOPUESTO, LITO JAY  DIAPUES

17        AQUINO, MICHAEL JOSHUA  VERZOSA

18        AQUITANIA, DOREEN NIKKA  PASCUAL

19        ARAGON, ADRIAN GABRIEL  ODRUÑA

20        ARAGON, CHRISTIAN  LAS-ANG

21        ARAÑES, CHESKA THERESE  BULANGA

22        AREVALO, MANICA  PADAYAO

23        AREVALO, MOISES IAN  PILLAS

24        ARNOCO, EARL JOYCE  MAGDUA

25        ASCAÑO, RANDOLP  BUENVENIDA

26        AUSTRIA, EVER  GAUDINES

27        AVANCEÑA, ELIAZAR  CORTAN

28        BADUA, INA-EVITA  PAPLONOT

29        BALDE, KENNETH MIGUEL  DIGO

30        BALIGASA, JONEL  ACOJEDO

31        BANDALA, CHARLES KEVIN  ABAO

32        BANDOQUILLO, GREGIN  SEMILLANO

33        BARREDO, ALECX KEANNE  SINAPUELAS

34        BARRIENTOS, MARCO ALFREDO  JOSOL

35        BAUTISTA, BRIANA ROZAINE  BELLA

36        BAYABODAN, KIN REY  OSIT

37        BAYLON, JEDRICK  DELA PEÑA

38        BAÑES, DARWIN JOSEPH  MATUGUENA

39        BELMONTE, SHAKYRA KHIEL  ILAGAN

40        BELTRAN, MARIAH JOYCE  PARADINA

41        BERMAS, ANGELU  BORJAL

42        BERNUS, DAWN CHARMAINE  FLORES

43        BINAYUG, GECENT  BORJA

44        BINWAG, MARIE LOUISE  CABALLO

45        BLASE, REYMOND  ESCLITO

46        BOLONGAITA, GERALDINE  DELFINO

47        BORRE, PAUL JUMAR  CASTRO

48        BRAVO, ANTHONY RENZO  AGOR

49        CABASAG, HANNA FE  ENIOSAN

50        CADALSO, VANN IAN  OBEÑITA

51        CAJIPE, ELISHA GRACE  QUISMUNDO

52        CANDELARIA, ABYGAIL  NAVARRA

53        CAPIN, RENMAR  BAJARDO

54        CARBONELL, ROJANE PEARL  BARTOLOME

55        CARINGAL, MA CARMINA  ALCANTARA

56        CARINGAL, ROSAURO MARIE  NAVA

57        CAS, CHERRY ANN  SALARIA

58        CASTILLO, ALDONNA ATHENA  NIEVA

59        CASTILLO, NAIRAH MAE  CATANGCATANG

60        CASTRO, GERICA JOIE  PLACIDO

61        CELIS, KEVYNNE  SARMIENTO

62        CERCADO, FRANKLIN J  GALICIA

63        CHUA, MARVIN DANIEL  ROBLES

64        CLARAVALL, MA AINA  SALVADOR

65        CLAVERIA, PATRICIA ANN MARIE  NUYLAN

66        CORPUZ, MARIA STELLA  LABIO

67        CRUZ, DANA PATRICIA  AMOROSO

68        CRUZ, MAR CHRISTIAN  VELASQUEZ

69        CUA, JACOB ANDREW  TIOSEJO

70        CUDILLA, ARVIEN TERENCE  DITA

71        DALES, LAMBERT  ELLOREMO

72        DALUGDOG, RONNEL  SULAPAS

73        DAVID, JUSTIN DON  CANOVAS

74        DE GUZMAN, NEVEAH  CUATON

75        DE LA PEÑA, EDRIAN PAULO  RAMBUYON

76        DE LOS SANTOS, ALTHEA  TOLENTINO

77        DE REGLA, ANNA MARGARITA  COLLANTES

78        DEL ROSARIO, CHRIZENDA CARL  ESPARAGOZA

79        DELA CRUZ, JESUS JEROME III  DE PERIO

80        DELA TORRE, ANGELO MA GABRIEL  PACLIBAR

81        DELA TORRE, CEAZAR DAWN RYAN  BALSOMO

82        DELFINO, JENARLYN  BELLEZA

83        DELOS REYES, KIN  JIMENEZ

84        DEQUITO, NOELSON JUDE  MAGHIRANG

85        DESUASIDO, JIM ALVIN LOUISE  SORIANO

86        DIAZ, RENNES LYN  TANGO-AN

87        DIPUTADO, GAIUS NEIL  CATALUÑA

88        DIWATA, SHAINA MAE  AMARO

89        DOBLADO, MARK NICO  PELAGIO

90        DONGGON, LUKE  MARCO

91        DUYAN, RHY-ANN  BANTILAN

92        ECAT, MARY GRACE  SALUTA

93        ECHANO, DOMINIK  LABORTE

94        EDULAN, JULIZZA ROSE  ALOLOD

95        EMPIG, FRANZELLE ALAINE  ABUSTAN

96        ESCALANTE, JULANIE MAE  ESPUERTA

97        ESCOSA, JAMAICA

98        ESCUDERO, ISSA DENNISE  SILO

99        ESPEJO, CZAIRA LYNNE YSABELLE  JACOBE

100        ESPINO, RALPH PATRICK  PADUGA

101        ESPINOSA, DANIEL LAWRENCE

102        ESTANISLAO, ARMANI YULA  VERDADERO

103        ESTOISTA, CHRISTIAN LORENZ  AMPILAN

104        ESTORNINOS, ALESSA ANNE  SAÑEZ

105        ESTREMOS, LORANE JOY  DAG-UM

106        FAZON, PATRICK CHRISTIAN  POJAS

107        FERIL, JOSE SANTIAGO  ARMILDEZ

108        FERMO, DAN GIL  SONGCO

109        FORTUNATO, BIANCA SHAZNAIE  CACAL

110        FRANCISCO, ROBIN  NIETO

111        FULLIDO, KENT  CORDOVA

112        FUÑE, NEIL ALYSSA FATIMA  ESPERO

113        GABITO, GABRIEL JOSEF  AGUILAR

114        GALANTO, EZEKIEL JAMES  RAMOS

115        GALICIA, MARIA BIANCA  CABALLES

116        GANTALA, AUBRY  MARCELLANA

117        GARCES, GENE ROSETTE  BUCOG

118        GARCIA, MA YNA ROSE  DOMASIG

119        GARSULA, TARRA ANGELA  YAP

120        GAVIOLA, JERKIN VONN MARI  JIMENEZ

121        GOLBIN, KRIS ANGELIE  HABAY

122        GOMEZ, INNA FRANCESCA  ARMADA

123        GOMEZ, RAMONCITO  CHAN

124        GOSOSO, ANTHONY MARI  MARQUEZ

125        GUADALUPE, ALBERT  AQUINO

126        GUINTO, ELIJAH JOSHUA  BUENA

127        HAMOY, CHRISTINE JOY  EBAL

128        HERNIA, CELINE  VILLAGRACIA

129        HERRAS, JOSHUA  TRINIDAD

130        HONTIMARA, JAYSON  AMISTAD

131        IBARLIN, MARC KEVIN  IMPERIAL

132        INGENIERO, RAYFRED  PANADERO

133        JABINES, RHEJIELYN  TAN

134        JALAC, CASANDRA LYNDA  LEAL

135        JIMENEZ, BRENDAN FRANCO  FERRER

136        JIMENEZ, CHRISTIAN  PANGILINAN

137        JOAQUIN, HAROLD KIM  BENTULAN

138        JOVELLANO, ALLAN GEORGE  GARCING

139        JUAN, FATIMA TYREZA JOY  NICER

140        JUNGCO, BERNADETTE ALYSSA  RED

141        LABACO, CHARMAIGNELILY  MAGLAYA

142        LABANERO, SELAH QUINLEY  PELIAS

143        LANSANGAN, CHELSY  LIM

144        LASPIÑAS, KARLA  ABANTE

145        LEBECO, LOUI  PADUA

146        LEONIDA, SHESHAI LEOTA  GUILLENA

147        LINDO, ANDREAN ZYRUS BENEDICT  YAP

148        LO, DWIGHT JETHER  GIGANTONE

149        LOCABA, OG  SAYSON

150        LOPEZ, EDZEL  LORENZO

151        LUNA, RICARDO IV  LOPEZ

152        LUZ, LEANDREW  LINATOC

153        MACABATA, JELICA  NITUDA

154        MAGALONA, LANZE ALLEN  CAPA

155        MAGANA, GLEDALYN  MEDRANO

156        MAGLALANG, ELISHA JANE  MAGALING

157        MAGNO, JAMEAL  LUSDOC

158        MAGTOTO, CLARENCE  YUTUC

159        MAMMAG, CARMEL ERIKA  LINGAYO

160        MANALANSAN, BRYAN MIGUEL  ROSAL

161        MANDIG, ANGELIKA  CATORCE

162        MAPULA, LEAH  IGSI

163        MARASIGAN, KAYLA MILCAH  MORILLO

164        MARCO, ALJHON  QUIMPO

165        MARINO, JOHN WINCEL  PORNASDORO

166        MARRERO, SHANIA RYEAN  NELMIDA

167        MARZADO, SEAN TEMOTHY  AMAG

168        MATULA, JAPHET  DIAGMEL

169        MELLA, JOSHUA GUIDO  BROQUEZA

170        MENDOZA, ARAN KHRISTIAN  ALDABA

171        MIGUEL, REFEIM  MORADA

172        MIRANDA, BEA RIZZA  BALCARSE

173        MONCHALOG, NATHALIE  BULAHAO

174        MORTALES, MEGAN SUZANNE  MONTERO

175        MOSTAR, ORIEN BELLE  GONZALES

176        NGAOSI, CHENKIE  DUNAG

177        NOBORA, JAMES NOLI  VILLARETE

178        OBEJA, RENE JOHN  LIM

179        ORNOPIA, MARK JENER  VICTORIA

180        PABAS, BIANCA GABRIELLE  DEMETRIO

181        PABAYO, ABELLARDO JR  CHUA

182        PACYAYA, JOVEN BRETT  SALVADOR

183        PAESTE, WILBERN BLITZ  PAGUYO

184        PANGANIBAN, ALFRED LOUIE  LLORERA

185        PAPA, GABRIEL  DOMINGO

186        PARAGUYA, NERI MAR  BITANG

187        PATAMBANG, KRYZTYN ANGELA  GALICIA

188        PENKIAN, CAMILLE GRACE  BARTIANA

189        PETALCORIN, JEBIELA CARLA

190        PEÑA, PATRIA JELA  DORIA

191        PINEDA, GERALD KRISEAN MIGUEL  EDILLOR

192        POLICARPIO, DAVID  CABAHUG

193        POLOYAPOY, RICO  VIDAL

194        POLVOROSA, TREXY  PESICAL

195        POMEG-AS, HEATHER KIM  DOMOGUEN

196        PONGPONG, MARIA MONIQUE  PEÑANO

197        POSADA, TONIE ANN  BUTIAL

198        QUIZON, MA JOSHEL  KABIGTING

199        RADIN, CARL LOUISE  TAGLOCOP

200        RAFAEL, DWAYNE JOSHUA  PINEDA

201        RAMIENTO, MARY FRANCES RAE  REMONDE

202        RAÑOA, GLADESMA  CARPENTERO

203        REAL, JEROME  GORDONCILLO

204        REYES, ADAM PAULO  SANTOS

205        REYES, NAOMI DEIRDRE  TALACAY

206        REYES, NATSUMI

207        RICARSE, JOHN LEONARD  SABERON

208        RIVERA, JOHN MICHAEL  DIZON

209        RIZA, ELISHA GABRIEL  CADA

210        ROBEL, ALWIN JAY  DUEZA

211        RODIÑO, ALEXIA MAE  OCTAVIO

212        RODRIGUEZ, ESA  CANOY

213        ROJAS, NIÑO JEFFERSON  LAURETA

214        ROLLUQUI, KIRSTEN JOYCE  VILLAFANE

215        ROSAS, ZEILANIE ROSE  PAGLICAWAN

216        ROSQUILLO, MICHEANNE  VILLANUEVA

217        RUPEREZ, KHLAIRE ABEGAIL  MAQUILING

218        SABORNIDO, JEREMY  CAYETANO

219        SALAZAR, BRIAN  SEBASTIAN

220        SALIG, JOHN ROED  TAMISIN

221        SALINAS, BING BONG  SALUDES

222        SANTOS, MADELEINE  CORTES

223        SAPEPE, CARYL  JEMINA

224        SARMIENTO, DANA MARIELLE  MENDOZA

225        SAYCON, BEVERLY  TORRES

226        SAYCON, SHEENA  CATAPUSAN

227        SAYEN, KARLA MAY  FERMIL

228        SAYO, PATRICIA MAY  MONTALLANA

229        SAÑO, BENJAMIN JR  ANTIDO

230        SEBOLINO, ALEI NUI  DORUELO

231        SENO, MARVIN ROBERT  LAO

232        SISON, JONAH TRISHA  HIDALGO

233        SISRACON, JAN CEDRIC  GUERRERO

234        SOLIS, GENRICK  LLAMES

235        STA MARIA, CHESTER  AYSON

236        SUMANGIL, EMMANUEL REY  VERGARA

237        SY, IAN  ALCARAZ

238        TADIFA, REALYNN  ARROYLO

239        TAGOON, RUBY DESIRIE  ESCLETO

240        TAGUIBULOS, JORDAN  CRUZ

241        TAN, JAMIE MARY LOISE  CASEM

242        TANDUYAN, SWIN  RUBIO

243        TAULA, JAPHET AL-NIZZAR  ANGAS

244        TAÑEDO, CASSIDY  LAYUG

245        TENEDERO, CARL DERRELL  BADAJOS

246        TIANCHON, ADRIAN GELO  FELECIA

247        TIANGCO, DARYL LOUIS  LIM

248        TOLIBAS, PETER GINIO NICOLAS  PARAGUYA

249        TUBIL, DANNA MARIE  SE-IT

250        TUNGOL, KATRYNA AISHA  MANALILI

251        TUZON, JAKO ACE  RAMORAN

252        UMALI, KATHLEEN ELIZA  DE GUZMAN

253        URGEL, JEANO PATRICK  TRIA

254        VALE, SHERY ANNE  ISRAEL

255        VASQUEZ, JANNINE  TAGARI

256        VELONTA, JOHN KENNETH  CARAEL

257        VIGUILLA, KRISTINE ANNE  EMBOLTURA

258        VILLAR, MARIEL  CASTILLO

259        VINOYA, KASSANDRA  GALINATO

260        VITERBO, SHEILA MAE  GRANADOS

261        ZABALLERO, RALPH DOMINIQUE  NASIAD

262        ZOLINA, ERNESTINE GABRIEL  FABIAN

GEOLOGIST LICENSURE EXAMINATION
Philstar
  • Latest
Latest
Latest
17 hours ago
TV5, Cignal magsasanib-puwersa sa SEAG
By Chris Co | 17 hours ago
Magiging magkatuwang ang TV5 at Cignal para mapanood ng milyun-milyong Pilipino ang mga laro sa 2019 Southeast Asian Games...
Exam Results
17 hours ago
Ancajas milyon ang kikitain vs Gonzalez
By Chris Co | 17 hours ago
Milyones ang kikitain ni International Boxing Federation (IBF) super flyweight champion Jerwin Ancajas anuman ang mangyari...
Exam Results
17 hours ago
James pasikat sa harapan ni Bryant
17 hours ago
Hindi sinayang ni LeBron James ang panonood ni NBA legend Kobe Bryant.
Exam Results
17 hours ago
Letran, Beda patayan!
By Francisco Cagape | 17 hours ago
Hangad ng San Beda Red Lions ang ika-23rd titulo habang asam naman ng Letran Knights ang pang-18 korona sa men’s division...
Exam Results
80 tankers wagi ng MOS sa BEST swim meet
By Chris Co | November 19, 2019 - 12:00am
May 80 tankers ang ginawaran ng Most Outstanding Swimmer awards sa apat na kategor­ya sa 4th BEST Swimming Challenge - 1st TYR Cup Invitational na ginanap sa Vermosa Sports Hub sa Imus, Cavite.
17 hours ago
Exam Results
Squash lalaruin sa Manila Polo Club
By Chris Co | November 19, 2019 - 12:00am
Lalaruin ang squash competitions ng 2019 Southeast Asian Games sa Manila Polo Club sa Makati City – ang itinuturing na bagong tahanan ng mga Pinoy athletes sa naturang sport.
17 hours ago
Exam Results
Recommended
Are you sure you want to log out?
X
Login

Philstar.com is one of the most vibrant, opinionated, discerning communities of readers on cyberspace. With your meaningful insights, help shape the stories that can shape the country. Sign up now!

SIGN IN
or sign in with