The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 262 out of 473 passed the Geologist Licensure Examination given by the Board of Geology in Manila this November 2019.
Roll of Successful Examinees in the Geologist Licensure Examination
Held on November 12, 2019; Released on November 19, 2019
1 ABADECIO, MODELYN ORIAS
2 ABANILLA, BEN PAMOCOL
3 ABELLA, MA TERESA LARGADO
4 ACERADO, KIMBERLY MIRADOR
5 AGRAVANTE, JUDITH RICO
6 AGUILAR, RISTY MICHAEL KUIZON
7 ALBANO, MARIA THERESE DIANE DE PAULA
8 ALCANCIA, MARIZ LACSON
9 ALFECHE, DAVID SOLOMON MAGHUYOP
10 ALMEDA, HENCY MAE BALDEVISO
11 AMANCIO, MC HENN CALUMBA
12 AMARANTE, JONAH MAY PEREZ
13 AMBID, ANDREI COLEENE DIVINA
14 AMBOS, RODERICK LAYAGUIN
15 ANGELES, EDELWEISE SHANE CRUZ
16 ANTOPUESTO, LITO JAY DIAPUES
17 AQUINO, MICHAEL JOSHUA VERZOSA
18 AQUITANIA, DOREEN NIKKA PASCUAL
19 ARAGON, ADRIAN GABRIEL ODRUÑA
20 ARAGON, CHRISTIAN LAS-ANG
21 ARAÑES, CHESKA THERESE BULANGA
22 AREVALO, MANICA PADAYAO
23 AREVALO, MOISES IAN PILLAS
24 ARNOCO, EARL JOYCE MAGDUA
25 ASCAÑO, RANDOLP BUENVENIDA
26 AUSTRIA, EVER GAUDINES
27 AVANCEÑA, ELIAZAR CORTAN
28 BADUA, INA-EVITA PAPLONOT
29 BALDE, KENNETH MIGUEL DIGO
30 BALIGASA, JONEL ACOJEDO
31 BANDALA, CHARLES KEVIN ABAO
32 BANDOQUILLO, GREGIN SEMILLANO
33 BARREDO, ALECX KEANNE SINAPUELAS
34 BARRIENTOS, MARCO ALFREDO JOSOL
35 BAUTISTA, BRIANA ROZAINE BELLA
36 BAYABODAN, KIN REY OSIT
37 BAYLON, JEDRICK DELA PEÑA
38 BAÑES, DARWIN JOSEPH MATUGUENA
39 BELMONTE, SHAKYRA KHIEL ILAGAN
40 BELTRAN, MARIAH JOYCE PARADINA
41 BERMAS, ANGELU BORJAL
42 BERNUS, DAWN CHARMAINE FLORES
43 BINAYUG, GECENT BORJA
44 BINWAG, MARIE LOUISE CABALLO
45 BLASE, REYMOND ESCLITO
46 BOLONGAITA, GERALDINE DELFINO
47 BORRE, PAUL JUMAR CASTRO
48 BRAVO, ANTHONY RENZO AGOR
49 CABASAG, HANNA FE ENIOSAN
50 CADALSO, VANN IAN OBEÑITA
51 CAJIPE, ELISHA GRACE QUISMUNDO
52 CANDELARIA, ABYGAIL NAVARRA
53 CAPIN, RENMAR BAJARDO
54 CARBONELL, ROJANE PEARL BARTOLOME
55 CARINGAL, MA CARMINA ALCANTARA
56 CARINGAL, ROSAURO MARIE NAVA
57 CAS, CHERRY ANN SALARIA
58 CASTILLO, ALDONNA ATHENA NIEVA
59 CASTILLO, NAIRAH MAE CATANGCATANG
60 CASTRO, GERICA JOIE PLACIDO
61 CELIS, KEVYNNE SARMIENTO
62 CERCADO, FRANKLIN J GALICIA
63 CHUA, MARVIN DANIEL ROBLES
64 CLARAVALL, MA AINA SALVADOR
65 CLAVERIA, PATRICIA ANN MARIE NUYLAN
66 CORPUZ, MARIA STELLA LABIO
67 CRUZ, DANA PATRICIA AMOROSO
68 CRUZ, MAR CHRISTIAN VELASQUEZ
69 CUA, JACOB ANDREW TIOSEJO
70 CUDILLA, ARVIEN TERENCE DITA
71 DALES, LAMBERT ELLOREMO
72 DALUGDOG, RONNEL SULAPAS
73 DAVID, JUSTIN DON CANOVAS
74 DE GUZMAN, NEVEAH CUATON
75 DE LA PEÑA, EDRIAN PAULO RAMBUYON
76 DE LOS SANTOS, ALTHEA TOLENTINO
77 DE REGLA, ANNA MARGARITA COLLANTES
78 DEL ROSARIO, CHRIZENDA CARL ESPARAGOZA
79 DELA CRUZ, JESUS JEROME III DE PERIO
80 DELA TORRE, ANGELO MA GABRIEL PACLIBAR
81 DELA TORRE, CEAZAR DAWN RYAN BALSOMO
82 DELFINO, JENARLYN BELLEZA
83 DELOS REYES, KIN JIMENEZ
84 DEQUITO, NOELSON JUDE MAGHIRANG
85 DESUASIDO, JIM ALVIN LOUISE SORIANO
86 DIAZ, RENNES LYN TANGO-AN
87 DIPUTADO, GAIUS NEIL CATALUÑA
88 DIWATA, SHAINA MAE AMARO
89 DOBLADO, MARK NICO PELAGIO
90 DONGGON, LUKE MARCO
91 DUYAN, RHY-ANN BANTILAN
92 ECAT, MARY GRACE SALUTA
93 ECHANO, DOMINIK LABORTE
94 EDULAN, JULIZZA ROSE ALOLOD
95 EMPIG, FRANZELLE ALAINE ABUSTAN
96 ESCALANTE, JULANIE MAE ESPUERTA
97 ESCOSA, JAMAICA
98 ESCUDERO, ISSA DENNISE SILO
99 ESPEJO, CZAIRA LYNNE YSABELLE JACOBE
100 ESPINO, RALPH PATRICK PADUGA
101 ESPINOSA, DANIEL LAWRENCE
102 ESTANISLAO, ARMANI YULA VERDADERO
103 ESTOISTA, CHRISTIAN LORENZ AMPILAN
104 ESTORNINOS, ALESSA ANNE SAÑEZ
105 ESTREMOS, LORANE JOY DAG-UM
106 FAZON, PATRICK CHRISTIAN POJAS
107 FERIL, JOSE SANTIAGO ARMILDEZ
108 FERMO, DAN GIL SONGCO
109 FORTUNATO, BIANCA SHAZNAIE CACAL
110 FRANCISCO, ROBIN NIETO
111 FULLIDO, KENT CORDOVA
112 FUÑE, NEIL ALYSSA FATIMA ESPERO
113 GABITO, GABRIEL JOSEF AGUILAR
114 GALANTO, EZEKIEL JAMES RAMOS
115 GALICIA, MARIA BIANCA CABALLES
116 GANTALA, AUBRY MARCELLANA
117 GARCES, GENE ROSETTE BUCOG
118 GARCIA, MA YNA ROSE DOMASIG
119 GARSULA, TARRA ANGELA YAP
120 GAVIOLA, JERKIN VONN MARI JIMENEZ
121 GOLBIN, KRIS ANGELIE HABAY
122 GOMEZ, INNA FRANCESCA ARMADA
123 GOMEZ, RAMONCITO CHAN
124 GOSOSO, ANTHONY MARI MARQUEZ
125 GUADALUPE, ALBERT AQUINO
126 GUINTO, ELIJAH JOSHUA BUENA
127 HAMOY, CHRISTINE JOY EBAL
128 HERNIA, CELINE VILLAGRACIA
129 HERRAS, JOSHUA TRINIDAD
130 HONTIMARA, JAYSON AMISTAD
131 IBARLIN, MARC KEVIN IMPERIAL
132 INGENIERO, RAYFRED PANADERO
133 JABINES, RHEJIELYN TAN
134 JALAC, CASANDRA LYNDA LEAL
135 JIMENEZ, BRENDAN FRANCO FERRER
136 JIMENEZ, CHRISTIAN PANGILINAN
137 JOAQUIN, HAROLD KIM BENTULAN
138 JOVELLANO, ALLAN GEORGE GARCING
139 JUAN, FATIMA TYREZA JOY NICER
140 JUNGCO, BERNADETTE ALYSSA RED
141 LABACO, CHARMAIGNELILY MAGLAYA
142 LABANERO, SELAH QUINLEY PELIAS
143 LANSANGAN, CHELSY LIM
144 LASPIÑAS, KARLA ABANTE
145 LEBECO, LOUI PADUA
146 LEONIDA, SHESHAI LEOTA GUILLENA
147 LINDO, ANDREAN ZYRUS BENEDICT YAP
148 LO, DWIGHT JETHER GIGANTONE
149 LOCABA, OG SAYSON
150 LOPEZ, EDZEL LORENZO
151 LUNA, RICARDO IV LOPEZ
152 LUZ, LEANDREW LINATOC
153 MACABATA, JELICA NITUDA
154 MAGALONA, LANZE ALLEN CAPA
155 MAGANA, GLEDALYN MEDRANO
156 MAGLALANG, ELISHA JANE MAGALING
157 MAGNO, JAMEAL LUSDOC
158 MAGTOTO, CLARENCE YUTUC
159 MAMMAG, CARMEL ERIKA LINGAYO
160 MANALANSAN, BRYAN MIGUEL ROSAL
161 MANDIG, ANGELIKA CATORCE
162 MAPULA, LEAH IGSI
163 MARASIGAN, KAYLA MILCAH MORILLO
164 MARCO, ALJHON QUIMPO
165 MARINO, JOHN WINCEL PORNASDORO
166 MARRERO, SHANIA RYEAN NELMIDA
167 MARZADO, SEAN TEMOTHY AMAG
168 MATULA, JAPHET DIAGMEL
169 MELLA, JOSHUA GUIDO BROQUEZA
170 MENDOZA, ARAN KHRISTIAN ALDABA
171 MIGUEL, REFEIM MORADA
172 MIRANDA, BEA RIZZA BALCARSE
173 MONCHALOG, NATHALIE BULAHAO
174 MORTALES, MEGAN SUZANNE MONTERO
175 MOSTAR, ORIEN BELLE GONZALES
176 NGAOSI, CHENKIE DUNAG
177 NOBORA, JAMES NOLI VILLARETE
178 OBEJA, RENE JOHN LIM
179 ORNOPIA, MARK JENER VICTORIA
180 PABAS, BIANCA GABRIELLE DEMETRIO
181 PABAYO, ABELLARDO JR CHUA
182 PACYAYA, JOVEN BRETT SALVADOR
183 PAESTE, WILBERN BLITZ PAGUYO
184 PANGANIBAN, ALFRED LOUIE LLORERA
185 PAPA, GABRIEL DOMINGO
186 PARAGUYA, NERI MAR BITANG
187 PATAMBANG, KRYZTYN ANGELA GALICIA
188 PENKIAN, CAMILLE GRACE BARTIANA
189 PETALCORIN, JEBIELA CARLA
190 PEÑA, PATRIA JELA DORIA
191 PINEDA, GERALD KRISEAN MIGUEL EDILLOR
192 POLICARPIO, DAVID CABAHUG
193 POLOYAPOY, RICO VIDAL
194 POLVOROSA, TREXY PESICAL
195 POMEG-AS, HEATHER KIM DOMOGUEN
196 PONGPONG, MARIA MONIQUE PEÑANO
197 POSADA, TONIE ANN BUTIAL
198 QUIZON, MA JOSHEL KABIGTING
199 RADIN, CARL LOUISE TAGLOCOP
200 RAFAEL, DWAYNE JOSHUA PINEDA
201 RAMIENTO, MARY FRANCES RAE REMONDE
202 RAÑOA, GLADESMA CARPENTERO
203 REAL, JEROME GORDONCILLO
204 REYES, ADAM PAULO SANTOS
205 REYES, NAOMI DEIRDRE TALACAY
206 REYES, NATSUMI
207 RICARSE, JOHN LEONARD SABERON
208 RIVERA, JOHN MICHAEL DIZON
209 RIZA, ELISHA GABRIEL CADA
210 ROBEL, ALWIN JAY DUEZA
211 RODIÑO, ALEXIA MAE OCTAVIO
212 RODRIGUEZ, ESA CANOY
213 ROJAS, NIÑO JEFFERSON LAURETA
214 ROLLUQUI, KIRSTEN JOYCE VILLAFANE
215 ROSAS, ZEILANIE ROSE PAGLICAWAN
216 ROSQUILLO, MICHEANNE VILLANUEVA
217 RUPEREZ, KHLAIRE ABEGAIL MAQUILING
218 SABORNIDO, JEREMY CAYETANO
219 SALAZAR, BRIAN SEBASTIAN
220 SALIG, JOHN ROED TAMISIN
221 SALINAS, BING BONG SALUDES
222 SANTOS, MADELEINE CORTES
223 SAPEPE, CARYL JEMINA
224 SARMIENTO, DANA MARIELLE MENDOZA
225 SAYCON, BEVERLY TORRES
226 SAYCON, SHEENA CATAPUSAN
227 SAYEN, KARLA MAY FERMIL
228 SAYO, PATRICIA MAY MONTALLANA
229 SAÑO, BENJAMIN JR ANTIDO
230 SEBOLINO, ALEI NUI DORUELO
231 SENO, MARVIN ROBERT LAO
232 SISON, JONAH TRISHA HIDALGO
233 SISRACON, JAN CEDRIC GUERRERO
234 SOLIS, GENRICK LLAMES
235 STA MARIA, CHESTER AYSON
236 SUMANGIL, EMMANUEL REY VERGARA
237 SY, IAN ALCARAZ
238 TADIFA, REALYNN ARROYLO
239 TAGOON, RUBY DESIRIE ESCLETO
240 TAGUIBULOS, JORDAN CRUZ
241 TAN, JAMIE MARY LOISE CASEM
242 TANDUYAN, SWIN RUBIO
243 TAULA, JAPHET AL-NIZZAR ANGAS
244 TAÑEDO, CASSIDY LAYUG
245 TENEDERO, CARL DERRELL BADAJOS
246 TIANCHON, ADRIAN GELO FELECIA
247 TIANGCO, DARYL LOUIS LIM
248 TOLIBAS, PETER GINIO NICOLAS PARAGUYA
249 TUBIL, DANNA MARIE SE-IT
250 TUNGOL, KATRYNA AISHA MANALILI
251 TUZON, JAKO ACE RAMORAN
252 UMALI, KATHLEEN ELIZA DE GUZMAN
253 URGEL, JEANO PATRICK TRIA
254 VALE, SHERY ANNE ISRAEL
255 VASQUEZ, JANNINE TAGARI
256 VELONTA, JOHN KENNETH CARAEL
257 VIGUILLA, KRISTINE ANNE EMBOLTURA
258 VILLAR, MARIEL CASTILLO
259 VINOYA, KASSANDRA GALINATO
260 VITERBO, SHEILA MAE GRANADOS
261 ZABALLERO, RALPH DOMINIQUE NASIAD
262 ZOLINA, ERNESTINE GABRIEL FABIAN
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