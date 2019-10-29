Geodetic Engineer Licensure Examination
(Philstar.com) - October 29, 2019 - 4:30pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 481 out of 877 passed the Geodetic Engineer Licensure Examination given by the Board of Geodetic Engineering in Manila and Cebu this October 2019. 

Roll of Successful Examinees in the Geodetic Engineer Licensure Examination

Held on October 23 & 24, 2019; Released on October 28, 2019

1        ABIGANIA, JHODHEL  RABBON

2        ACERON, JONATHAN CHRISTIAN  FADULLO

3        ACUZAR, JENKA REIGN  TURLA

4        ACUÑA, JHON VICTOR  REYES

5        ADAJAR, MARLON  DANAO

6        ADDUN, ANGELA  GUITERING

7        AFRICANO, BRIAN CHRISTIAN  VARILLA

8        AGAPITO, REGINA JOYCE  OBISPO

9        AGAS, MARINEL  BEDES

10        AGOSILA, ERENEO JR  JAGMOC

11        AGURA, MYRASOL  QUIDET

12        AKANUL, BASHEER  MARZOC

13        ALBERTO, ELBERT KIM  BUENDIA

14        ALCANTARA, CHRISTIAN KIM  ARCIGAL

15        ALCANTARA, JAYVEE PEARL  LAGNO

16        ALEGADO, JORRAME JUNE  HEMOROZ

17        ALEJANDRO, ROSEVIE  VILLACRUZ

18        ALMADRIGO, NEIL BRYAN  BUENO

19        ALMENARIO, RYAN CHRISTOPHER  TALIPTIP

20        ALMONTE, RACHELLE ANNE  ALMENDRAS

21        ALONDE, MARK LAWRENCE  DELA VICTORIA

22        ALONTE, VINCE RUEL  CATRAL

23        ALVAR, JOSHUA JOSEPH  CURA

24        ALVAREZ, JHON EDWARD  CANJA

25        AMACANIN, JEZAVELLE  LLAMOREN

26        AMANO, JOCO FRANZ  OLAVARIO

27        AMAT, BRYAN  NIERVA

28        AMO, XCHIELA  ALILIO

29        AMUALLA, JORLYN  ALON

30        ANCAYAN, JAM ADRIAN  BARDOQUILLO

31        ANCHETA, FE  IGNACIO

32        ANDES, CHRISTINE JOY  MENDOZA

33        ANTONIO, PATRICK JUSTIN  HIDALGO

34        AQUI, JONATHAN NEIL  PEÑALOZA

35        AQUINO, RAMON CHRISTOPHER  ROXAS

36        ARAÑA, JAN ALBERT  AYCARDO

37        ARCILLA, EVANDER  GUINA

38        ARCOS, JOSEPH  GUBAN

39        ARIMADO, CLIFFORD  MARCO

40        ASIS, MAUREEN JADE  TAMASHIRO

41        ASTILLO, KLARYSE  SALON

42        ATTAM, IRIS  KIMAYONG

43        AVILA, ANNIKA JOY  MARQUEZ

44        AWING, MIKO  LARRACOCHEA

45        AZARCON, JOHN JEFFERSON  VITERBO

46        AÑONUEVO, MARK  BARBOÑO

47        BABAGAY, GIANVER  NALANGAN

48        BACALLA, NIEZYL MAE  RESPECIA

49        BACALSO, JASEEL  OCAMPO

50        BACOLOR, JONATHAN  GO

51        BACSA, CLAUDINE  MEJIDANA

52        BADBAD, MYRNALYN  DEQUITO

53        BADE, REY  ORONGAN

54        BAGTAS, LEMUEL JOHN  ATENTA

55        BAHIA, ROEL  TAPIA

56        BAJO, JAY  SOCORAL

57        BAJO, LAURENCE  PO

58        BALA, FRANZ RAYMOND  ANGELES

59        BALASAN, AMY  ALAPAN

60        BALINGBING, JAYVEE  BEA

61        BALLOS, CHRISTIAN MAVERICK  GO

62        BALUTE, MARIA MIKAELA  LAURIO

63        BALUTOC, MA FRANCES KLAYNA  ALBERT

64        BANAYBANAY, WAYNE  NALAM

65        BANG-OT, JONELYN  DUGAS

66        BANTAYAN, RENANTE  RAVELO

67        BARAYUGA, JOSEPH  DAGDAG

68        BARCENA, JOED  CHUA

69        BARENG, RUTH LIZETTE  DALISAY

70        BARRIENTOS, JACOB  PERU

71        BAUNILLO, EDJANE CLAIRE  BAHIAN

72        BAUTISTA, HINZ VINZON  RAMOS

73        BELISARIO, JERRIECO  DESTOR

74        BERNABE, CHRISTOPHER GIAN  MANGUNAY

75        BERNARDINO, JAN CARMEL  YABUT

76        BERNIL, PETER PAUL  FABILA

77        BIGCAS, GLENN  JANCINAL

78        BILLONA, MEL JOSEPH  GUIMERE

79        BILOY, PRINCESS KHENT  ANCHEZ

80        BLANCO, ERICKA  LAQUINDANUM

81        BLAS, CAMILLE LYKA  RAMOS

82        BOLASTIG, CHARLENE  GALLENTES

83        BOLECHE, MICHELLE MARIE  AMANTILLO

84        BOLECHE, RYAN JOSHUA  CONDE

85        BOLINGET, JANE  OSSOR

86        BONDOCAN, ALVIN  SALMASAN

87        BRAVO, JAYVEE ANGELO  JOCSON

88        BROQUEZA, AARON RED  PANESA

89        BUENAFE, REIAN  DIMLA

90        BUENAVENTURA, CHRISTIAN  FRANCIA

91        BUENAVISTA, RAFFY JOHN  TINAYA

92        BUENO, ROMEO JR  ARELLANO

93        BUKUHAN, JANUS CHAZ  MIRALLES

94        BULACLAC, DANILO JR  SILARAN

95        BULADO, SEAN MICHAEL  FELIMENIANO

96        BULALACAO, JOSHUA  EBONITE

97        CABALTEJA, MARK GENESIS  POLINGDAY

98        CABATINGAN, ARTHUR VINCENT  LADJAHASAN

99        CABRERA, PAULENE MAY  DAYMIEL

100        CADORNA, JENNIFER  EVARDO

101        CAHULOGAN, ARCHIE  CORNITES

102        CAIÑA, RUTH ABIGAIL  DUMANDAN

103        CALAUAD, KATE AYZA  CELZO

104        CALICDAN, ALDRIN MAENARD  SOLIDUM

105        CALIMAG, JENALYN  LAMANERO

106        CALIXTO, JEROME  SIBLEY

107        CALUB, MARBIE GRACE  NABINES

108        CALUBAD, MARK JOSEPH  REGIO

109        CANDIDO, LITO JAKE  LASANG

110        CANONIGO, JOSEPH ANGELO  ADULA

111        CAPUYAN, HEPHSIEVA  SACKI

112        CARACAS, PAULINE JASPER  DAVID

113        CARDINES, DEBORAH  BALAO-AS

114        CARREON, RALPH REX  SALGADO

115        CASIL, ADRIAN PHILIP  ANTONIO

116        CASTRO, MYCAH LARAINE  MORENIO

117        CATAYOC, ELVINIE JOY  LAGAWAN

118        CAYANGA, DAN ERWIN  PAREL

119        CAÑAL, NARVEN VINCENT  BALILI

120        CELIS, MA ESPERANZA  MALLANAO

121        CENERA, HANNAH CELINE  MAGLAYA

122        CENOJAS, JOEL KENNETH  HERNANDEZ

123        CEPRIA, RAFAEL JOHN  NUYLAN

124        CERIOLA, DONNA JEAN  CASCANTE

125        CESTINA, MARIA KATRINA  ABIVA

126        CIRUNAY, ALVIN MARL  ROMERO

127        CIVIL, PRINCESS DIANA  OCTAVIO

128        CLARETE, RUSSEL JOHN  GROMIO

129        CLEMENTE, CHRISELINA MARIA  CORPUZ

130        CLEMENTE, CZAR ELIJAH  CAPINIG

131        CO, HENDRICKSON  VILLANUEVA

132        COJENA, MA CRISTINA  CAMPOSO

133        COMPETENTE, BERNADETTE  DACUYA

134        CONOPIO, MARCO  MONTIEL

135        CORDERO, MA ARJAY CRISTE  SAGARIO

136        CORMANES, JAN ROSS  YGOT

137        CORREA, WILFRANZ  BELGA

138        CRAYO, JENNIFER  MORA

139        CRUZ, ARIANNE  BRIONES

140        CRUZ, PATRICIA GLENN  LOPENA

141        CRUZADO, LORENA  DELIGENTE

142        CUBACUB, DESTINE  MANARANG

143        CUBING, JAZREEL  CANGREJO

144        CUREG, YEMEN  ESQUIA

145        CUSTODIO, MARK CHRISTIAN  BRIONES

146        CUTAMORA, MARC JUSTIN  DUQUE

147        DADO, JONALYN  DUMDUM

148        DAGAN, HONEY LET  SIERTE

149        DAIT, LIBERTY  DISONO

150        DAPAR, JULIAN JAKE  PAREJO

151        DAPIG, SOPHIE ASHLEY  BALINHAWANG

152        DAPITAN, JANINE  SUGABO

153        DAPO, NICK ANN WILSON  ROSERO

154        DATUL, XAVIER  GALANG

155        DAVID, LOVELY JOY  SANTOS

156        DE LA CRUZ, ANGELO  ARTIAGA

157        DE LA PEÑA, CENNY  ISICAN

158        DE LEON, MA CRISTINA  BUCAGO

159        DE VENECIA, RAFAEL  BALADAD

160        DEIMOY, JEMILENE  RELATO

161        DELA ROSA, MARY CHRISTINE  ROVERO

162        DELFIN, GERLYN JOY  BITAGO

163        DELOSO, JASPER

164        DENULAN, EUNICE  VILLACORTA

165        DESTREZA, CHARLES DAVE  NIEVA

166        DIASSAN, JOHN RICHARD  DULNUAN

167        DIDA, JACKELYN GRACE  ESPINO

168        DIGAL, DANIEL  CABANDA

169        DIMAUN, EUNICE  FABIAN

170        DIOKNO, CHRISTIAN  MARQUEZ

171        DIRECTO, ROBIN  CORAL

172        DOMINGO, ANGELO MARLO  COMIA

173        DONCILLO, GLADY MAY  SALOMON

174        DUMAWA, ELEAZAR  UDAYAN

175        DUMAYAS, JAYVEE DALE  TALANIA

176        DUREMDES, RAY GREG JR  MANCANES

177        EDIANG, ELYMAR  PALES

178        ELESIO, VERNAZELYN  GINGO

179        EMBODO, GENIA  ARANTE

180        EMPIC, MARICAR  BANGAHON

181        ENGALAN, DEXTER  PANULIN

182        ESCOL, JECONIAS  TOLING

183        ESCOTO, JOHN EMMANUEL  DIÑO

184        ESGUERRA, MARITONI  FAJARDO

185        ESPIRITU, GIORENZO CARLOS  DIZON

186        ESPIRITU, ROMEO JAMES  VICENCIO

187        ESPLANADA, JEROME  EVANGELIO

188        ESTACIO, PRINCESS MARJORIE  ESQUILLO

189        ESTUR, MYRA LAIKA  COMENDADOR

190        FACUN, RODELIO JR  LOMBOY

191        FAINSAN, LODGIE JR  SULABO

192        FERNANDEZ, JEMARK  PUGAYAN

193        FIEL, GIZELLE FRANCE  GALLEROS

194        FLORES, JONATHAN  GALVAN

195        FRAGO, TYRON REX  DOMINGO

196        GACASAN, NYDIA  ABAY-ABAY

197        GACOSCOSIM, ZEAN NIÑO  PORE

198        GALAMAY, RON JAY  PACHECO

199        GALANG, EMILIO  MARQUEZ

200        GALGO, KEANU JAY  CARIÑO

201        GALICHA, LIZA MAE  ANDRES

202        GALILA, CHRISTINE LAE  OLAYVAR

203        GALINATO, RACHIEL  OCHATE

204        GALIT, ROSELINO JR  MILLARES

205        GALLOS, CARLO  FRADES

206        GALUTAN, RAFFY JR  DANIS

207        GAMEZ, JENNY  ESCLEO

208        GARCIA, ERNAN  LOPEZ

209        GARCIA, ERWIN REX  BONIOL

210        GARROTE, JAYSON  MALAQUE

211        GATUS, JOHN MICHAEL  GALANG

212        GAYOSO, JOHN PAUL  DOBLON

213        GELI, MARK REY  LOZADA

214        GEMORA, JOSEPHUS MIKAEL  CABIDES

215        GENANDOY, RESTY  BARON

216        GEROY, MIRVIN GINO  ESCAÑAN

217        GESTA, JUN LOVE  ENCLONA

218        GICALE, SHAIRA  VALMORIDA

219        GIMENO, GRACE CARLYLE  BALISI

220        GISMA, APRIL GRACE  ARADO

221        GOLBEQUE, KIM GELACIO  ABILA

222        GOLINGAY, ANNA MARGARITA  ZABALA

223        GOMERA, CRESBERT  RABAGO

224        GONZAGA, JOHN DAME OMAR  SALATAN

225        GONZALES, JULIE-ANN  BATIDOR

226        GONZALES, VIDA BEATRICE  DE LEON

227        GOPIO, AGUSTIN  CORDILLO

228        GRAGANZA, RENZ JANFORT  JUNSAY

229        GUERRERO, MA KRIZIA MONIQUE  RONCAL

230        GUIVENCAN, RODEL  GURANY

231        GUTIERREZ, JESERINE  ZENAROSA

232        HANDAYAN, JESA  LASALA

233        HANDAYAN, JODIJANE

234        HOPDAYAN, ADELFA  MANGIGIB

235        IGNACIO, OWEN JOHN SHERMIN  ONG

236        ILAO, KAYLE  BUENVIAJE

237        IMBOY, RUBIE  PONCE

238        INGAL, YLESON  SOMERA

239        INGLES, JAY JR  DELA CRUZ

240        IQUIN, MARY SHAINE  TAGACAY

241        ITALIN, CLAIRE  ACENA

242        JACINTO, MARK LESTHER  MENOR

243        JACOBO, DONNEL VICTOR  BUENAVENTURA

244        JALAO, KARYLLE AIRAH  NOEL

245        JAPOR, RYAN KEVIN  NAYNES

246        JARON, LEONARD  VISITACION

247        JIMENEZ, LYNN CARMINA  ALCESO

248        JUALO, MARK ANTHONY  MACA

249        JUAN, ENA MARIE  CABALLERO

250        JUANGCO, RICARDO MARLO  SALVADOR

251        JUMALON, ELIANA TRISHA LOUISE  ARCAYNA

252        LACHICA, SHERYL  BARIQUIT

253        LADERA, HERMES III  CUSAP

254        LAGONOY, NESRINE  VALLADOLID

255        LAJARA, BRYAN JOSEPH  SARMIENTO

256        LANDICHO, SHARA MAE  BACURIN

257        LANTING, NOMEL  BANDIAN

258        LAQUIO, CHRISTIAN  MORANTE

259        LAYUG, CHRIST JUNE  AQUINO

260        LEGASPI, ALAN TRISTAN  CAIRME

261        LEYSA, LORETO  TOMAS

262        LIGARAN, NUR_AMAR  ASALUN

263        LOBERIANO, MARY GRACE  ARCAYAN

264        LOGRONIO, ENOC ISAAC  CEPRIA

265        LOPEZ, DANIELLE LOUISE  MACABINLAR

266        LOPEZ, JAYMAR  TAGUINOD

267        LOPEZ, MICHAEL JOHN  GOMEZ

268        LOSAÑEZ, CHRISTIAN  VALENZUELA

269        LOZADA, CHRISTINE  CORDOTO

270        LOZANO, SHARMAINE  BRUNO

271        LUCAS, MARC DENVEL  BALUBAL

272        LUNA, RIZVI MAE  JAPSON

273        LUZON, GERSON  GETUABAN

274        LUZON, NOEMI  NONOT

275        MACASPAC, ISAIAH  LEGASTO

276        MACION, NIEZEL  LLEMOS

277        MADRIDANO, JUSTIN  OGA

278        MAGALLON, GELENN MAE  BORJA

279        MAGDUA, JAKEKAISER  BETONIO

280        MAGHANOY, AUBREY  OBELIDHON

281        MAGNO, RAFAEL AMIEL  NIÑORIA

282        MAGUDDAYAO, SHAIRA MAE  ANGELES

283        MAIGUE, JAN CARLO  LACARA

284        MALATE, ANDRE  ALAGON

285        MALINAO, GILBERT  ALAGON

286        MAMARIL, MA ANTONIA  DAYRIT

287        MANGAMPO, SHARA MAE  MANTES

288        MANGINSAY, MARC RICARDO

289        MANGUPAG, RYAN CHRISTIEN  MIGUEL

290        MANINGAS, DENZEL  DECHAVEZ

291        MANLAVI, WENDELL MARK  EUMALDE

292        MANZANADES, ALAN  LISTANCO

293        MARAVILLA, REGINA MAE  GIDAL

294        MARBA, WILFRED SONNY  CAGUAN

295        MARCELO, DAISY  TICANGEN

296        MARINAY, JHOELITA  GENABE

297        MARIPOSA, ZIARRE ANNE  PANALIGAN

298        MARTIN, GIANCARL

299        MARTORILLAS, RIZA MAE  MORASA

300        MARZAN, JULIUS  GAGARIN

301        MATABANG, BERTRAM DAVID  BAUTISTA

302        MAÑALAC, REENA LOUISE  ESTRELLA

303        MEFRANUM, LYNETH  RAMOS

304        MELLORIA, TIFFANY JOY  ROMERO

305        MENDEJA, VINCE PAUL  JULONGBAYAN

306        MENDOZA, FRENZ RUDOLFH  MENDOZA

307        MENDOZA, RENZ JOSHUA  VIAJE

308        MERADIOS, BERNADETTE  DOCTOR

309        MIGUEL, EDRALYN FAY  SINAKING

310        MIRABITE, RUDGEL  FLORES

311        MIRASOL, JOEMAR ANDREW  ENOVA

312        MONTUERTO, MIRASOL  CORDERO

313        MORAN, ARNOLD  TAMAYO

314        MORENO, LLOYD ARTHUR  BANAGUA

315        MUNDA, ESTELLA REGINE  ORESTE

316        MUSICO, AIRON CHRISTOFFER  NAVOS

317        NAGAYOS, BRENSON  CALIAS

318        NARTEA, MARVIN  PALATTAO

319        NARVASA, ALJONIRRY  MORA

320        NATAD, RICHARD  LABADAN

321        NATIVIDAD, IAN EMMANUEL  POJAS

322        NAVARRO, RENZ ALJHON  LOTIVIO

323        NONAN, LEVANDER  ANCLA

324        NUARIN, ALMAYRA JEAN  QUINTANA

325        NUÑEZ, ARJAY  ABOCADO

326        NUÑEZ, DONNA MAE  DE LOS REYES

327        OCAMPO, JENNY  DELOS SANTOS

328        OCAÑA, ALYSSA JOY  NAVAYRA

329        OCLARIT, JOHN LORENZ  LASPOÑAS

330        OCON, RONNEL  MADELO

331        OMAN, JOCYLINO JR  DURAN

332        ONG, RENZELLE MONICE  DEANG

333        ONTE, CLARISE  PATRIARCA

334        ORDONIA, JOMAR  EDA

335        ORDONIO, LLOYD MARK  MACATIAG

336        ORTEZUELA, EDWIN CLEO  LOGARTA

337        OYANGOREN, JUDY ANN  DURAN

338        PACULBA, XIRE  VILLAS

339        PADSUYAN, JEZANAE  MARIANO

340        PAGALILAUAN, SHEILA ANNE MARIE  CALUBAQUIB

341        PAGCU, ARLAN  SAZON

342        PAGSIDAN, CARNABAL III  SIMIHAG

343        PANGANIBAN, ANGELICA MHARIE  MALITIG

344        PANLILIO, KATELENE  PANGANIBAN

345        PAQUIBOT, REEN CARYL  TABUJARA

346        PARAS, RALPH RENZ  SANTOS

347        PARING, VINCE  DAPUSALA

348        PASCUAL, CARLO  GUTIERREZ

349        PASCUAL, MAY  ESCAÑO

350        PASTRANA, GEM KRISNA  BALTAZAR

351        PATAGUE, YUSEF HARRELSON  SOTTO

352        PATRIARCA, RAYMUND JOHN  PEÑAFLORIDA

353        PAULI, KENNETH  LAPE

354        PAWAY, FHILIP ANGELO  ALONDE

355        PAYE, EDARN PAUL  BUENDIA

356        PEDIDA, JEFF  LUCERO

357        PEDIDO, SALVACION MAE  GALLARDO

358        PELEN, LEO ARLOU  GOCELA

359        PENES, HONEY ROSE  PEDRASA

360        PEPITO, RICHARD  SAGALDIA

361        PEREZ, CRISTIAN  RODRIGUEZ

362        PEREZ, JONATHAN  ABRIQUE

363        PILAPIL, LAYCO  LAUDE

364        PINEDA, AIMEE JANE  ABALOS

365        PLAZA, MARK DAVE  BUICO

366        PLETE, PAMELA AUREY  ASTOM

367        PRIMERO, MARILYN  TUMBAGA

368        PULALON, NAIRA  MUKSAN

369        PULIDO, MERCY  RUIZ

370        PULVINAR, ANNALYN  TEÑA

371        QUICHO, PHILIP ANGELO  JOSOL

372        QUIMADA, CRIZEL  ROMASANTA

373        QUINALAYO, JERICSON  PETES

374        QUIRINO, ALLAN  MOLECIO

375        QUISTO, GENEROSO JR  CASIMIRO

376        RAGMA, KARL LUIS  PASCUA

377        RAMIREZ, EMMANUEL  MANGRUBANG

378        RAMIREZ, JULIA ALYSSA  MARTE

379        RAMON, EARL JOHN  ADRIANO

380        RASONABE, JEAR  ESCABARTE

381        RAZALAN, RACHELLE ANN  GARCIA

382        RAÑADA, TRISHA MAISONETTE  BAYLON

383        RAÑOLA, RACEL CLAIRE  ALMOSARA

384        REBUSORA, LUIS ANTHONY

385        REBUYON, ROLAN  DENOLA

386        RECEDE, ELLEN JUNE  ZAMORA

387        REDOLOZA, GLORY MAY  LILLO

388        REGALADO, CHRISHA  ANGEL

389        REGUA, ANA MAE

390        REYES, CHRISTIAN KING  NICOLAS

391        REYES, FRANIE  TOLLO

392        REYES, JELINE  VILLANUEVA

393        REYES, JUAN CARLO MIGUEL  OCAMPO

394        RICO, HAZEL MAE  JOSE

395        RIO, BRANDON  OBLIFIAS

396        RIVAS, XUCHILLE KRISHA MAE  CUARES

397        RIVERA, ALODIA  TABILISIMA

398        RIVERA, JOHN CHRISTIAN  MACAPAGAL

399        ROBILLOS, RAYMOND  REMEGIO

400        RODRIGUEZ, MARIUS DAVE 

401        ROPEREZ, ALMIRA

402        ROSAURO, CHRISTIAN ALH  BALTAR

403        SABADO, LOUIE MAR  GARCIA

404        SABITSANA, SHARINA  ABANILLA

405        SACAY, JOHN EMMANUEL  CRUZ

406        SAGLIBA, FELJUN  DUMAPIAS

407        SALAO, STEPHEN  GIAKAW

408        SALAZAR, ALBERTO JR  CAMARILLO

409        SALILIN, MARIA DAWN  ABEJERO

410        SALUDES, POL ANJHO  PELOBELLO

411        SALVADOR, JOHN ANTHONY  LAMSEN

412        SANA, ABEGAIL  GUMANGAN

413        SARADI, MARIDITH  CORPUS

414        SAROCAM, XCYL  LIMOCON

415        SAURE, RAMCER RYNE

416        SEÑO, AUBREY  BUAN

417        SIBULO, JASMIN  ALVAREZ

418        SILLAN, TRICIA DIANNE  SOTTO

419        SO, JOHN PATRICK  FLORES

420        SOMERA, GERARD  SOBERANO

421        SORIANO, DAN KENNETH  MAGORA

422        SORIANO, KENT JHEN IRA  QUILITANO

423        SORIYAO, LAURENCE  ALMERIA

424        STA ANA, ERWIN ROMMEL  CHUA

425        SUMAMPONG, GERSON RYAN  MONTEALTO

426        SUPAT, KARL VINCENT  LUDOVICE

427        TABABA, RONIDA  JAVIER

428        TABARDILLO, JOMARI IVAN  ASETRE

429        TABARNILLA, MARC JEFF  PALINO

430        TABERNA, RISHA MAY  TABANGIN

431        TACIS, JOHN MICHAEL  REOTUTAR

432        TACOGUE, SHELLOU  AVERGONZADO

433        TADEO, RHEA PAULINE  LASTRELLA

434        TAGLINAO, WARREN  ALBISO

435        TAGLUCOP, SHEN ANGELINE  VASQUEZ

436        TAJALE, MARK ANTHONY  JOSEPH

437        TAMPIPI, JOVITO JR  ESMERALDA

438        TAMTAMAN, RHYZA  AGAMAS

439        TANCIOCO, NIKKO AMADO  ZURETA

440        TANGCALAGAN, APRIL JOY  SORIANO

441        TERO, TRACE  CASTELLANO

442        TIEMPO, IVY JOY  ARGUILLES

443        TIERRA, PRINCESS JOAN  SALEM

444        TIMBAL, RONIERICK  RAMIREZ

445        TIONGSON, JENITO JR  CASANAYAN

446        TIZON, JUSTINE RAY  DAFFON

447        TOLEDO, HARLENE JOY  PALARAN

448        TOLENTINO, ANA KATHRIN  DELA CRUZ

449        TOLENTINO, KLYDE GIANNE  CUETO

450        TOLENTINO, VANESSA  GARCIA

451        TORRES, RODYVITO ANGELO  BUENO

452        TRESTIZA, JANREY  CADAG

453        TUANADATU, MUSLIMA  USOP

454        TUNGPALAN, JOSUE  GURAY

455        UBALDO, JOHN PATRICK  MARTINEZ

456        UGAY, DAN MICHAEL  CAMACHO

457        UMALI, AREANNE KATRICE  KATIGBAK

458        URRIZA, JOVITO  BERROYA

459        VALENCIA, JEROME  SULLA

460        VALENZONA, VINCE HOVE  BUTAWAN

461        VALERIO, GWYNETH JOANNAH  TURLA

462        VALLES, JO-DIA JEAN LORENANA  YANGORIN

463        VARGAS, AUBREY MAE  PEÑA

464        VASQUEZ, RICHARD CHRISTOPHER

465        VELASCO, KIETH IAN  NAZARETH

466        VENTURA, IRIS ANNE  MENDOZA

467        VENTURA, JERIC LESTER  PANILLO

468        VERZOSA, JAYMOND  TALLE

469        VILLALON, RENZE CARLO  DELA CRUZ

470        VILLANUEVA, JOHNDY  TAPANGAN

471        VILLANUEVA, MANILYN  MARCELO

472        VILLANUEVA, RUSSEL VAN  DOMINGO

473        VIOLA, RAIZA  PARING

474        VIVAR, JEMYKAH ANNE  MONTALBO

475        VIÑAS, ARVIC  VELASQUEZ

476        YAP, ARIEL  GARCIA

477        YBAÑEZ, JULIE ANN  MALANA

478        YEBOAH, CHRISTIANA AFIA  ADORABLE

479        YEPES, GY-ANNE MARCESS  GARADO

480        YMAS, JERICK  OBAOB

481        ZAUSA, ANA LIANE  ZAPICO

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