MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 211 out of 320 passed the Interior Designer Licensure Examination given by the Board of Interior Design in Manila last June 2019.
Roll of Successful Examinees in the Interior Designer Licensure Examination
1 ABAD, MIKAELA DENISE REQUEJO
2 ABANCIA, EDLYN FABI
3 ABASTILLAS, MERVIN IAN SALCEDO
4 ABUDA, MARDEE ANGELI MADDELA
5 ADAPTAR, ANGELEEN ABROGINA
6 AGLERON, MONIQUE LIM
7 AGONCILLO, ALETHEA CHRISSIE GARDIOLA
8 AGRIPA, ARLENNE ARTIEDA
9 AGUSTIN, JOHANNES MATTHEW DELA PEÑA
10 AKU, KASHIV MARIE NOBLEZA
11 ALCANTARA, ALECSA DANIELLE ABIERA
12 AMBULO, JERICK GREGORIO
13 AMISCUA, HOMER JONATHAN
14 AMOROSO, KRISTIENNE EMMANUEL FETALVERO
15 ANDRES, LAUREN MAE STAGEN
16 ANSELMO, ROMUALDO EDUARDO ROQUE
17 ANTONIO, JAYDELINE LICAROS
18 APOLISTAR, ALEXIS KEY MANAR
19 AQUINO, GHIA ANGELLI AGUAS
20 AQUINO, LUZVIMINDA PANTILANAN
21 ARADA, CHRISSA JOELLE MAGNAYE
22 ARAGON, BEVERLY ANNE BALUYOT
23 ARELLANO, MARIA ANA CECILIA GIL
24 ASEJO, CHARLES SERAPION
25 ATIENZA, BETTINA ANNE VARELA
26 BALDAZO, KELI ELIZABETH PASCUAL
27 BALIAO, ANA MARIA DIEZ
28 BALTERO, ANN BERNADETH FAMORCA
29 BAS, CHRISTINE ANGELA BERSAMINA
30 BATERNA, TANYA MAXINE DIVINAGRACIA
31 BAUTISTA, MUTYA ANGELA NEPOMUCENO
32 BELLO, JAZEL GUERRERO
33 BENTINGANAN, EMMANUEL AYCO
34 BERNARDO, NOELLE SAMANTHA CENTENO
35 BETONIO, HANNAH MARIE CORTES
36 BICOL, HANNAH KAMIL GUINHAWA
37 BISNAR, JENNIFER IRENE LOZANO
38 BONAOBRA, CHLOE JOY LOMBOY
39 BORNALO, ALWIN VALERA
40 BRONOZA, PAULINE JANINA PINEDA
41 BUENDIA, PATRICIA JOSE
42 BUHAT, RAMOEL GERARD GASTAR
43 BULANON, AIONA BRIDGET ESCAÑO
44 BUNGAR, GLADYS BARTOLOME
45 CABIGTING, MARY PRISTINE VIVAR
46 CACAYAN, HANNAH NOELLE JAYMA
47 CALASAGSAG, AIKO AMBONG
48 CALASARA, CAROLINE ORTEGA
49 CAMACHO, MARVIN JULUIS PALERO
50 CAPUA, HANNAHLYN ASMA
51 CARILLO, ANA BERNADINE DE LEON
52 CASICA, ANZELLA NICHOLE ESCOBIDO
53 CASTILLO, MA RHOBBIA ARIOLA
54 CASTRO, ALYANNA TAGABUCBA
55 CASUGA, NAOMI GRACE VELASCO
56 CHUA, ALYANA JOSHAN ALVIZO
57 CHUA, DENISE GAYLE MIRASOL
58 CHUA, LIANE KYLA CO
59 CO, JUSTINE ARIANNE YU
60 COVACHA, CANDICE JEAN PURA
61 CRISTOBAL, JOEL SEBASTIAN JR DELLOSO
62 CRISTOBAL, RENZO MAGDARAOG
63 CRUZ, MARGARITA CELINA ADRIANO
64 CRUZ, MARICOR LEUS
65 DALAYAWON, PRINCESS DIANNE MOLINA
66 DE LOS REYES, GUIZELLA MAE ROBLES
67 DELOS REYES, CAMILLE ROQUE
68 DIGA, BUTCH KELVIN SOTELO
69 DIMAANO, RHEALIZA CATILO
70 DOMINGO, ROMEO TORRENUEVA
71 DUERO, MARYCON ZAMAYLA
72 DULONGBINTE, REMILEEN MANALO
73 DUMAPI, HANNAH LORRAINE PASAMONTE
74 ECLAVEA, VALERIE ANNE MENDOZA
75 ENDAYA, ANGELICA JAVIER
76 ESMEDULLAR, NAOMI JOY GARCIA
77 ESMENDE, JANICA COLEEN BOREGAS
78 ESPISO, JEZA MAE ESMERALDA
79 ESTERNON, JUSTINE AROLLADO
80 ESTIVA, KRISSANDRA NAOMI SABAREZA
81 ESTOQUE, RESTY JON RABARA
82 FABELLON, LARA ANGELIQUE PARAISO
83 FABROS, ANGELICA ANTINEO
84 FAJARDO, CARALEI NICOLE ALVIAR
85 FAMORCAN, LYKA ANDREA PARAOAN
86 FAUSTINO, NICOLE DOMINIQUE CORTEZA
87 FERRER, JOHN KLEIBER SOMODIO
88 FITERO, STEPHANIE ROSE TALACAY
89 FLORENCIO, SHAINA BERNICE MEDALLA
90 FRANCO, SHARLENE MANALANG
91 FRIAS, LI-HERSHEY KHRYSTENE DERIGAY
92 FULGENCIO, PAULYN JOSON
93 GAFFUD, AUDREY GAYLE TOMINES
94 GALIMBA, EDGEL PETRINE GASPAR
95 GANGOSO, RAIZA GARFIL
96 GONZAGA, JASMINE COLINA
97 GRABOL, JACKYLYN NARTEA
98 GREGORIO, MA LIRA LAPUZ
99 GUBAT, MARY ABIGAIL MENDOZA
100 GUEVARRA, MICAH JOY INOCENCIO
101 GUIANG, GILLIAN BRAGA
102 GUILAS, FE KRISTINA VALENCIA
103 GULA, JOEL AMARRADO
104 GUNO, SARAH MAE MATEO
105 HERMANOS, KANITA URIEL MENDOZA
106 HILOMA, ELAINE MATIC
107 HOO, THEA MARISSE FERNANDEZ
108 IBAÑEZ, DIANE MARIE PERDIGUEROS
109 IGUIRON, VIE MARI KASHKIN LACHICA
110 JARUDA, ROGEEN LAUS
111 JUANITAS, JENICA ARIEL ONG
112 JUSTINIANO, CARL CALUBAY
113 LANZARROTE, SHARLENE ONG
114 LAO, DARLENE VICTORIA
115 LARON, FRANCES CASSANDRA PADILLA
116 LARRAZABAL, DIONE MERTICE LIBRADILLA
117 LAYOG, JANINA LOUISE VELVEZ
118 LEE, JI HYUN ALIPO-ON
119 LIM, ELISE COOPER
120 LIM, JOHANNE DESTURA
121 LIMIN, BETINA ARIANA GARCIA
122 LLAGUNO, HENLOR SHAN ESCOBIDO
123 LLOSALA, CLAUDIA AMIT
124 MAANDAL, MARY CLAIRE GARCIA
125 MADAYAG, POALA MAE TOLENTINO
126 MAGLABE, CHRISTINE MARIE ARANJUEZ
127 MAMARIL, RIZELL NADELA
128 MANZO, MARIA MONINA MARQUEZ
129 MARTER, MARK BONI RAMOS
130 MEDRANO, CHRISTELLA EDEN RAMOS
131 MENDOZA, KRISTINA MARIE DE GRACIA
132 MIGUEL, YANNI-JUNN LIMOS
133 MODESTO, GRACIELA SANDRA VILLAMAYOR
134 MONDANO, MARY LUTH GABRIELLE MACHADO
135 MONDEJAR, VANESSA TABISAURA
136 MONES, ELYSSA LUNGSOD
137 MONTEROSO, ELLA MONICA OCUBILLO
138 NAKAMURA, KYOKO JAO
139 NOLASCO, MIRACLE XYRINAH RECTO
140 OCAMPO, PAULINE ERIL ORPILLA
141 OCASLA, ROMIL TORRES
142 OGOY, LYNN STA INES
143 ONG, EUNICE ELLAINE CHAN
144 ONG, MONICA
145 PACETE, ANGELICA GONZALES
146 PACLIBAR, TRIZZIA EARL LEÑAR
147 PADOJINOG, MARICON PELEGRIA
148 PALAFOX, BENER JETRO BENEDICT SOTTO
149 PASCUAL, DANIELLE DE LARA
150 PASCUAL, LIEZEL LEE CADANO
151 PATOLOT, RICHE LOURDES DIMAGUILA
152 PAYUMO, FAMELA MARI FRANCISCO
153 PEDROZA, ATHENA MORDENO
154 PELAYO, PHOEBE GRACE MARIE GALANG
155 PENAFLOR, FATIMA MAE CORPUZ
156 PEREZ, ROSALIE ANN ONG
157 PETINGLAY, ARMI CONDRIZ ARDEÑO
158 PITOS, JUMITHA ALVIAR
159 PONCE, ANNA VICTORIA HERNANDEZ
160 PRADO, MARI MAR VILLAREAL
161 QUITIQUIT, CHELSEA ALEXIS CO
162 QUITLONG, MICHELLE LOIS UY
163 REQUINALA, NANETH REGASPI
164 REYES, KRISHANE CASTEN
165 RIMANDO, ED CHELSEA MANSIBANG
166 RIVAS, PETER JOHN ALBALADEJO
167 ROQUE, JAN ERNESTINE VILLAFLOR
168 ROQUEL, ASTRID AVERIL BONDOC
169 RUIVIVAR, KIM GABRIELI IBALIO
170 SABERON, ANGELIE ARIOLA
171 SALVADOR, ROXANNE VILLAS
172 SAMSON, HEIDI ANN NICOLAS
173 SAN JUAN, ALISON MAE ANONUEVO
174 SANTIAGO, GWENDALYN ESTABILLO
175 SANTIAGO, STEPHANIE MORAN
176 SANTOS, LYRA CLARISSE CAHANDING
177 SANTOS, WINTZEL MAE PRADO
178 SARMIENTO, ANNE GELYN DADULO
179 SARMIENTO, AYRA ORTEGA
180 SERRANO, JENNIFER OLEDAN
181 SIMBULAN, MARIECES AGUSTIN
182 SINGO, JOLLY CUEVAS
183 SOLQUILLO, KURT JASON BORNALES
184 SORONGON, LYRA DOMINGO
185 SUPELANA, KAREN MAY MACASAET
186 SY, KAITLIN ALMIRA UYGONGCO
187 TAGLE, CEDRIC ALLAN PAUL MOGOL
188 TAN, JENEE ANN SY
189 TAN, NAJ TRACY MARTIN
190 TEJADA, KRIZIA HESUSA CUADRA
191 TEJENO, MARIE EIREL ROSE ALICER
192 TENORIO, DARLA KATHLEEN JALIMAO
193 TEPACIA, MELROSE VAILOCES
194 TIANCO, MARIA KARYATIDES VASQUEZ
195 TIBAYAN, REGINNA MAE UMALI
196 TIU, JENILYN KING
197 TOCMO, AXZELL TEROL
198 TOLENTINO, GENEVA ANGELYN LIMON
199 TORRES, MYCA JOYCE WANYA
200 TRIBACO, GEN RENA MARIE LOCSIN
201 TUAZON, CLARA DENISE BANDONILLO
202 TURINGAN, JAYENVIE MILAN
203 TURQUEZA, SIENNA KRISTIEN ARZABAL
204 TY, KRISTELA MAY LLEVADO
205 UGADDAN, KELLIE CHRISTY COLLADO
206 VALENZUELA, DOMINIQUE KHRYSTELLE ULILI
207 VELASCO, MELA DANE AVANCEÑA
208 VILLAREAL, ALISSA LIZETTE CALUPIT
209 VILLOCINO, JOANA MAE TAG-AT
210 VIRI, ANDREA DE GUZMAN
211 ZINAMPAN, ALDIANAH MARIE TUDDAO
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