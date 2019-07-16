Interior Designer Licensure Examination
(The Philippine Star) - July 16, 2019 - 1:30pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 211 out of 320 passed the Interior Designer Licensure Examination given by the Board of Interior Design in Manila last June 2019.

Roll of Successful Examinees in the Interior Designer Licensure Examination

1        ABAD, MIKAELA DENISE  REQUEJO

2        ABANCIA, EDLYN  FABI

3        ABASTILLAS, MERVIN IAN  SALCEDO

4        ABUDA, MARDEE ANGELI  MADDELA

5        ADAPTAR, ANGELEEN  ABROGINA

6        AGLERON, MONIQUE  LIM

7        AGONCILLO, ALETHEA CHRISSIE  GARDIOLA

8        AGRIPA, ARLENNE  ARTIEDA

9        AGUSTIN, JOHANNES MATTHEW  DELA PEÑA

10        AKU, KASHIV MARIE  NOBLEZA

11        ALCANTARA, ALECSA DANIELLE  ABIERA

12        AMBULO, JERICK  GREGORIO

13        AMISCUA, HOMER JONATHAN

14        AMOROSO, KRISTIENNE EMMANUEL  FETALVERO

15        ANDRES, LAUREN MAE  STAGEN

16        ANSELMO, ROMUALDO EDUARDO  ROQUE

17        ANTONIO, JAYDELINE  LICAROS

18        APOLISTAR, ALEXIS KEY  MANAR

19        AQUINO, GHIA ANGELLI  AGUAS

20        AQUINO, LUZVIMINDA  PANTILANAN

21        ARADA, CHRISSA JOELLE  MAGNAYE

22        ARAGON, BEVERLY ANNE  BALUYOT

23        ARELLANO, MARIA ANA CECILIA  GIL

24        ASEJO, CHARLES  SERAPION

25        ATIENZA, BETTINA ANNE  VARELA

26        BALDAZO, KELI ELIZABETH  PASCUAL

27        BALIAO, ANA MARIA  DIEZ

28        BALTERO, ANN BERNADETH  FAMORCA

29        BAS, CHRISTINE ANGELA  BERSAMINA

30        BATERNA, TANYA MAXINE  DIVINAGRACIA

31        BAUTISTA, MUTYA ANGELA  NEPOMUCENO

32        BELLO, JAZEL  GUERRERO

33        BENTINGANAN, EMMANUEL  AYCO

34        BERNARDO, NOELLE SAMANTHA  CENTENO

35        BETONIO, HANNAH MARIE  CORTES

36        BICOL, HANNAH KAMIL  GUINHAWA

37        BISNAR, JENNIFER IRENE  LOZANO

38        BONAOBRA, CHLOE JOY  LOMBOY

39        BORNALO, ALWIN  VALERA

40        BRONOZA, PAULINE JANINA  PINEDA

41        BUENDIA, PATRICIA  JOSE

42        BUHAT, RAMOEL GERARD  GASTAR

43        BULANON, AIONA BRIDGET  ESCAÑO

44        BUNGAR, GLADYS  BARTOLOME

45        CABIGTING, MARY PRISTINE  VIVAR

46        CACAYAN, HANNAH NOELLE  JAYMA

47        CALASAGSAG, AIKO  AMBONG

48        CALASARA, CAROLINE  ORTEGA

49        CAMACHO, MARVIN JULUIS  PALERO

50        CAPUA, HANNAHLYN  ASMA

51        CARILLO, ANA BERNADINE  DE LEON

52        CASICA, ANZELLA NICHOLE  ESCOBIDO

53        CASTILLO, MA RHOBBIA  ARIOLA

54        CASTRO, ALYANNA  TAGABUCBA

55        CASUGA, NAOMI GRACE  VELASCO

56        CHUA, ALYANA JOSHAN  ALVIZO

57        CHUA, DENISE GAYLE  MIRASOL

58        CHUA, LIANE KYLA  CO

59        CO, JUSTINE ARIANNE  YU

60        COVACHA, CANDICE JEAN  PURA

61        CRISTOBAL, JOEL SEBASTIAN JR  DELLOSO

62        CRISTOBAL, RENZO  MAGDARAOG

63        CRUZ, MARGARITA CELINA  ADRIANO

64        CRUZ, MARICOR  LEUS

65        DALAYAWON, PRINCESS DIANNE  MOLINA

66        DE LOS REYES, GUIZELLA MAE  ROBLES

67        DELOS REYES, CAMILLE  ROQUE

68        DIGA, BUTCH KELVIN  SOTELO

69        DIMAANO, RHEALIZA  CATILO

70        DOMINGO, ROMEO  TORRENUEVA

71        DUERO, MARYCON  ZAMAYLA

72        DULONGBINTE, REMILEEN  MANALO

73        DUMAPI, HANNAH LORRAINE  PASAMONTE

74        ECLAVEA, VALERIE ANNE  MENDOZA

75        ENDAYA, ANGELICA  JAVIER

76        ESMEDULLAR, NAOMI JOY  GARCIA

77        ESMENDE, JANICA COLEEN  BOREGAS

78        ESPISO, JEZA MAE  ESMERALDA

79        ESTERNON, JUSTINE  AROLLADO

80        ESTIVA, KRISSANDRA NAOMI  SABAREZA

81        ESTOQUE, RESTY JON  RABARA

82        FABELLON, LARA ANGELIQUE  PARAISO

83        FABROS, ANGELICA  ANTINEO

84        FAJARDO, CARALEI NICOLE  ALVIAR

85        FAMORCAN, LYKA ANDREA  PARAOAN

86        FAUSTINO, NICOLE DOMINIQUE  CORTEZA

87        FERRER, JOHN KLEIBER  SOMODIO

88        FITERO, STEPHANIE ROSE  TALACAY

89        FLORENCIO, SHAINA BERNICE  MEDALLA

90        FRANCO, SHARLENE  MANALANG

91        FRIAS, LI-HERSHEY KHRYSTENE  DERIGAY

92        FULGENCIO, PAULYN  JOSON

93        GAFFUD, AUDREY GAYLE  TOMINES

94        GALIMBA, EDGEL PETRINE  GASPAR

95        GANGOSO, RAIZA  GARFIL

96        GONZAGA, JASMINE  COLINA

97        GRABOL, JACKYLYN  NARTEA

98        GREGORIO, MA LIRA  LAPUZ

99        GUBAT, MARY ABIGAIL  MENDOZA

100        GUEVARRA, MICAH JOY  INOCENCIO

101        GUIANG, GILLIAN  BRAGA

102        GUILAS, FE KRISTINA  VALENCIA

103        GULA, JOEL  AMARRADO

104        GUNO, SARAH MAE  MATEO

105        HERMANOS, KANITA URIEL  MENDOZA

106        HILOMA, ELAINE  MATIC

107        HOO, THEA MARISSE  FERNANDEZ

108        IBAÑEZ, DIANE MARIE  PERDIGUEROS

109        IGUIRON, VIE MARI KASHKIN  LACHICA

110        JARUDA, ROGEEN  LAUS

111        JUANITAS, JENICA ARIEL  ONG

112        JUSTINIANO, CARL  CALUBAY

113        LANZARROTE, SHARLENE  ONG

114        LAO, DARLENE  VICTORIA

115        LARON, FRANCES CASSANDRA  PADILLA

116        LARRAZABAL, DIONE MERTICE  LIBRADILLA

117        LAYOG, JANINA LOUISE  VELVEZ

118        LEE, JI HYUN  ALIPO-ON

119        LIM, ELISE  COOPER

120        LIM, JOHANNE  DESTURA

121        LIMIN, BETINA ARIANA  GARCIA

122        LLAGUNO, HENLOR SHAN  ESCOBIDO

123        LLOSALA, CLAUDIA  AMIT

124        MAANDAL, MARY CLAIRE  GARCIA

125        MADAYAG, POALA MAE  TOLENTINO

126        MAGLABE, CHRISTINE MARIE  ARANJUEZ

127        MAMARIL, RIZELL  NADELA

128        MANZO, MARIA MONINA  MARQUEZ

129        MARTER, MARK BONI  RAMOS

130        MEDRANO, CHRISTELLA EDEN  RAMOS

131        MENDOZA, KRISTINA MARIE  DE GRACIA

132        MIGUEL, YANNI-JUNN  LIMOS

133        MODESTO, GRACIELA SANDRA  VILLAMAYOR

134        MONDANO, MARY LUTH GABRIELLE  MACHADO

135        MONDEJAR, VANESSA  TABISAURA

136        MONES, ELYSSA  LUNGSOD

137        MONTEROSO, ELLA MONICA  OCUBILLO

138        NAKAMURA, KYOKO  JAO

139        NOLASCO, MIRACLE XYRINAH  RECTO

140        OCAMPO, PAULINE ERIL  ORPILLA

141        OCASLA, ROMIL  TORRES

142        OGOY, LYNN  STA INES

143        ONG, EUNICE ELLAINE  CHAN

144        ONG, MONICA

145        PACETE, ANGELICA  GONZALES

146        PACLIBAR, TRIZZIA EARL  LEÑAR

147        PADOJINOG, MARICON  PELEGRIA

148        PALAFOX, BENER JETRO BENEDICT  SOTTO

149        PASCUAL, DANIELLE  DE LARA

150        PASCUAL, LIEZEL LEE  CADANO

151        PATOLOT, RICHE LOURDES  DIMAGUILA

152        PAYUMO, FAMELA MARI  FRANCISCO

153        PEDROZA, ATHENA  MORDENO

154        PELAYO, PHOEBE GRACE MARIE  GALANG

155        PENAFLOR, FATIMA MAE  CORPUZ

156        PEREZ, ROSALIE ANN  ONG

157        PETINGLAY, ARMI CONDRIZ  ARDEÑO

158        PITOS, JUMITHA  ALVIAR

159        PONCE, ANNA VICTORIA  HERNANDEZ

160        PRADO, MARI MAR  VILLAREAL

161        QUITIQUIT, CHELSEA ALEXIS  CO

162        QUITLONG, MICHELLE LOIS  UY

163        REQUINALA, NANETH  REGASPI

164        REYES, KRISHANE  CASTEN

165        RIMANDO, ED CHELSEA  MANSIBANG

166        RIVAS, PETER JOHN  ALBALADEJO

167        ROQUE, JAN ERNESTINE  VILLAFLOR

168        ROQUEL, ASTRID AVERIL  BONDOC

169        RUIVIVAR, KIM GABRIELI  IBALIO

170        SABERON, ANGELIE  ARIOLA

171        SALVADOR, ROXANNE  VILLAS

172        SAMSON, HEIDI ANN  NICOLAS

173        SAN JUAN, ALISON MAE  ANONUEVO

174        SANTIAGO, GWENDALYN  ESTABILLO

175        SANTIAGO, STEPHANIE  MORAN

176        SANTOS, LYRA CLARISSE  CAHANDING

177        SANTOS, WINTZEL MAE  PRADO

178        SARMIENTO, ANNE GELYN  DADULO

179        SARMIENTO, AYRA  ORTEGA

180        SERRANO, JENNIFER  OLEDAN

181        SIMBULAN, MARIECES  AGUSTIN

182        SINGO, JOLLY  CUEVAS

183        SOLQUILLO, KURT JASON  BORNALES

184        SORONGON, LYRA  DOMINGO

185        SUPELANA, KAREN MAY  MACASAET

186        SY, KAITLIN ALMIRA  UYGONGCO

187        TAGLE, CEDRIC ALLAN PAUL  MOGOL

188        TAN, JENEE ANN  SY

189        TAN, NAJ TRACY  MARTIN

190        TEJADA, KRIZIA HESUSA  CUADRA

191        TEJENO, MARIE EIREL ROSE  ALICER

192        TENORIO, DARLA KATHLEEN  JALIMAO

193        TEPACIA, MELROSE  VAILOCES

194        TIANCO, MARIA KARYATIDES  VASQUEZ

195        TIBAYAN, REGINNA MAE  UMALI

196        TIU, JENILYN  KING

197        TOCMO, AXZELL  TEROL

198        TOLENTINO, GENEVA ANGELYN  LIMON

199        TORRES, MYCA JOYCE  WANYA

200        TRIBACO, GEN RENA MARIE  LOCSIN

201        TUAZON, CLARA DENISE  BANDONILLO

202        TURINGAN, JAYENVIE  MILAN

203        TURQUEZA, SIENNA KRISTIEN  ARZABAL

204        TY, KRISTELA MAY  LLEVADO

205        UGADDAN, KELLIE CHRISTY  COLLADO

206        VALENZUELA, DOMINIQUE KHRYSTELLE  ULILI

207        VELASCO, MELA DANE  AVANCEÑA

208        VILLAREAL, ALISSA LIZETTE  CALUPIT

209        VILLOCINO, JOANA MAE  TAG-AT

210        VIRI, ANDREA  DE GUZMAN

211        ZINAMPAN, ALDIANAH MARIE  TUDDAO

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