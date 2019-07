MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 211 out of 320 passed the Interior Designer Licensure Examination given by the Board of Interior Design in Manila last June 2019.

Roll of Successful Examinees in the Interior Designer Licensure Examination

1 ABAD, MIKAELA DENISE REQUEJO

2 ABANCIA, EDLYN FABI

3 ABASTILLAS, MERVIN IAN SALCEDO

4 ABUDA, MARDEE ANGELI MADDELA

5 ADAPTAR, ANGELEEN ABROGINA

6 AGLERON, MONIQUE LIM

7 AGONCILLO, ALETHEA CHRISSIE GARDIOLA

8 AGRIPA, ARLENNE ARTIEDA

9 AGUSTIN, JOHANNES MATTHEW DELA PEÑA

10 AKU, KASHIV MARIE NOBLEZA

11 ALCANTARA, ALECSA DANIELLE ABIERA

12 AMBULO, JERICK GREGORIO

13 AMISCUA, HOMER JONATHAN

14 AMOROSO, KRISTIENNE EMMANUEL FETALVERO

15 ANDRES, LAUREN MAE STAGEN

16 ANSELMO, ROMUALDO EDUARDO ROQUE

17 ANTONIO, JAYDELINE LICAROS

18 APOLISTAR, ALEXIS KEY MANAR

19 AQUINO, GHIA ANGELLI AGUAS

20 AQUINO, LUZVIMINDA PANTILANAN

21 ARADA, CHRISSA JOELLE MAGNAYE

22 ARAGON, BEVERLY ANNE BALUYOT

23 ARELLANO, MARIA ANA CECILIA GIL

24 ASEJO, CHARLES SERAPION

25 ATIENZA, BETTINA ANNE VARELA

26 BALDAZO, KELI ELIZABETH PASCUAL

27 BALIAO, ANA MARIA DIEZ

28 BALTERO, ANN BERNADETH FAMORCA

29 BAS, CHRISTINE ANGELA BERSAMINA

30 BATERNA, TANYA MAXINE DIVINAGRACIA

31 BAUTISTA, MUTYA ANGELA NEPOMUCENO

32 BELLO, JAZEL GUERRERO

33 BENTINGANAN, EMMANUEL AYCO

34 BERNARDO, NOELLE SAMANTHA CENTENO

35 BETONIO, HANNAH MARIE CORTES

36 BICOL, HANNAH KAMIL GUINHAWA

37 BISNAR, JENNIFER IRENE LOZANO

38 BONAOBRA, CHLOE JOY LOMBOY

39 BORNALO, ALWIN VALERA

40 BRONOZA, PAULINE JANINA PINEDA

41 BUENDIA, PATRICIA JOSE

42 BUHAT, RAMOEL GERARD GASTAR

43 BULANON, AIONA BRIDGET ESCAÑO

44 BUNGAR, GLADYS BARTOLOME

45 CABIGTING, MARY PRISTINE VIVAR

46 CACAYAN, HANNAH NOELLE JAYMA

47 CALASAGSAG, AIKO AMBONG

48 CALASARA, CAROLINE ORTEGA

49 CAMACHO, MARVIN JULUIS PALERO

50 CAPUA, HANNAHLYN ASMA

51 CARILLO, ANA BERNADINE DE LEON

52 CASICA, ANZELLA NICHOLE ESCOBIDO

53 CASTILLO, MA RHOBBIA ARIOLA

54 CASTRO, ALYANNA TAGABUCBA

55 CASUGA, NAOMI GRACE VELASCO

56 CHUA, ALYANA JOSHAN ALVIZO

57 CHUA, DENISE GAYLE MIRASOL

58 CHUA, LIANE KYLA CO

59 CO, JUSTINE ARIANNE YU

60 COVACHA, CANDICE JEAN PURA

61 CRISTOBAL, JOEL SEBASTIAN JR DELLOSO

62 CRISTOBAL, RENZO MAGDARAOG

63 CRUZ, MARGARITA CELINA ADRIANO

64 CRUZ, MARICOR LEUS

65 DALAYAWON, PRINCESS DIANNE MOLINA

66 DE LOS REYES, GUIZELLA MAE ROBLES

67 DELOS REYES, CAMILLE ROQUE

68 DIGA, BUTCH KELVIN SOTELO

69 DIMAANO, RHEALIZA CATILO

70 DOMINGO, ROMEO TORRENUEVA

71 DUERO, MARYCON ZAMAYLA

72 DULONGBINTE, REMILEEN MANALO

73 DUMAPI, HANNAH LORRAINE PASAMONTE

74 ECLAVEA, VALERIE ANNE MENDOZA

75 ENDAYA, ANGELICA JAVIER

76 ESMEDULLAR, NAOMI JOY GARCIA

77 ESMENDE, JANICA COLEEN BOREGAS

78 ESPISO, JEZA MAE ESMERALDA

79 ESTERNON, JUSTINE AROLLADO

80 ESTIVA, KRISSANDRA NAOMI SABAREZA

81 ESTOQUE, RESTY JON RABARA

82 FABELLON, LARA ANGELIQUE PARAISO

83 FABROS, ANGELICA ANTINEO

84 FAJARDO, CARALEI NICOLE ALVIAR

85 FAMORCAN, LYKA ANDREA PARAOAN

86 FAUSTINO, NICOLE DOMINIQUE CORTEZA

87 FERRER, JOHN KLEIBER SOMODIO

88 FITERO, STEPHANIE ROSE TALACAY

89 FLORENCIO, SHAINA BERNICE MEDALLA

90 FRANCO, SHARLENE MANALANG

91 FRIAS, LI-HERSHEY KHRYSTENE DERIGAY

92 FULGENCIO, PAULYN JOSON

93 GAFFUD, AUDREY GAYLE TOMINES

94 GALIMBA, EDGEL PETRINE GASPAR

95 GANGOSO, RAIZA GARFIL

96 GONZAGA, JASMINE COLINA

97 GRABOL, JACKYLYN NARTEA

98 GREGORIO, MA LIRA LAPUZ

99 GUBAT, MARY ABIGAIL MENDOZA

100 GUEVARRA, MICAH JOY INOCENCIO

101 GUIANG, GILLIAN BRAGA

102 GUILAS, FE KRISTINA VALENCIA

103 GULA, JOEL AMARRADO

104 GUNO, SARAH MAE MATEO

105 HERMANOS, KANITA URIEL MENDOZA

106 HILOMA, ELAINE MATIC

107 HOO, THEA MARISSE FERNANDEZ

108 IBAÑEZ, DIANE MARIE PERDIGUEROS

109 IGUIRON, VIE MARI KASHKIN LACHICA

110 JARUDA, ROGEEN LAUS

111 JUANITAS, JENICA ARIEL ONG

112 JUSTINIANO, CARL CALUBAY

113 LANZARROTE, SHARLENE ONG

114 LAO, DARLENE VICTORIA

115 LARON, FRANCES CASSANDRA PADILLA

116 LARRAZABAL, DIONE MERTICE LIBRADILLA

117 LAYOG, JANINA LOUISE VELVEZ

118 LEE, JI HYUN ALIPO-ON

119 LIM, ELISE COOPER

120 LIM, JOHANNE DESTURA

121 LIMIN, BETINA ARIANA GARCIA

122 LLAGUNO, HENLOR SHAN ESCOBIDO

123 LLOSALA, CLAUDIA AMIT

124 MAANDAL, MARY CLAIRE GARCIA

125 MADAYAG, POALA MAE TOLENTINO

126 MAGLABE, CHRISTINE MARIE ARANJUEZ

127 MAMARIL, RIZELL NADELA

128 MANZO, MARIA MONINA MARQUEZ

129 MARTER, MARK BONI RAMOS

130 MEDRANO, CHRISTELLA EDEN RAMOS

131 MENDOZA, KRISTINA MARIE DE GRACIA

132 MIGUEL, YANNI-JUNN LIMOS

133 MODESTO, GRACIELA SANDRA VILLAMAYOR

134 MONDANO, MARY LUTH GABRIELLE MACHADO

135 MONDEJAR, VANESSA TABISAURA

136 MONES, ELYSSA LUNGSOD

137 MONTEROSO, ELLA MONICA OCUBILLO

138 NAKAMURA, KYOKO JAO

139 NOLASCO, MIRACLE XYRINAH RECTO

140 OCAMPO, PAULINE ERIL ORPILLA

141 OCASLA, ROMIL TORRES

142 OGOY, LYNN STA INES

143 ONG, EUNICE ELLAINE CHAN

144 ONG, MONICA

145 PACETE, ANGELICA GONZALES

146 PACLIBAR, TRIZZIA EARL LEÑAR

147 PADOJINOG, MARICON PELEGRIA

148 PALAFOX, BENER JETRO BENEDICT SOTTO

149 PASCUAL, DANIELLE DE LARA

150 PASCUAL, LIEZEL LEE CADANO

151 PATOLOT, RICHE LOURDES DIMAGUILA

152 PAYUMO, FAMELA MARI FRANCISCO

153 PEDROZA, ATHENA MORDENO

154 PELAYO, PHOEBE GRACE MARIE GALANG

155 PENAFLOR, FATIMA MAE CORPUZ

156 PEREZ, ROSALIE ANN ONG

157 PETINGLAY, ARMI CONDRIZ ARDEÑO

158 PITOS, JUMITHA ALVIAR

159 PONCE, ANNA VICTORIA HERNANDEZ

160 PRADO, MARI MAR VILLAREAL

161 QUITIQUIT, CHELSEA ALEXIS CO

162 QUITLONG, MICHELLE LOIS UY

163 REQUINALA, NANETH REGASPI

164 REYES, KRISHANE CASTEN

165 RIMANDO, ED CHELSEA MANSIBANG

166 RIVAS, PETER JOHN ALBALADEJO

167 ROQUE, JAN ERNESTINE VILLAFLOR

168 ROQUEL, ASTRID AVERIL BONDOC

169 RUIVIVAR, KIM GABRIELI IBALIO

170 SABERON, ANGELIE ARIOLA

171 SALVADOR, ROXANNE VILLAS

172 SAMSON, HEIDI ANN NICOLAS

173 SAN JUAN, ALISON MAE ANONUEVO

174 SANTIAGO, GWENDALYN ESTABILLO

175 SANTIAGO, STEPHANIE MORAN

176 SANTOS, LYRA CLARISSE CAHANDING

177 SANTOS, WINTZEL MAE PRADO

178 SARMIENTO, ANNE GELYN DADULO

179 SARMIENTO, AYRA ORTEGA

180 SERRANO, JENNIFER OLEDAN

181 SIMBULAN, MARIECES AGUSTIN

182 SINGO, JOLLY CUEVAS

183 SOLQUILLO, KURT JASON BORNALES

184 SORONGON, LYRA DOMINGO

185 SUPELANA, KAREN MAY MACASAET

186 SY, KAITLIN ALMIRA UYGONGCO

187 TAGLE, CEDRIC ALLAN PAUL MOGOL

188 TAN, JENEE ANN SY

189 TAN, NAJ TRACY MARTIN

190 TEJADA, KRIZIA HESUSA CUADRA

191 TEJENO, MARIE EIREL ROSE ALICER

192 TENORIO, DARLA KATHLEEN JALIMAO

193 TEPACIA, MELROSE VAILOCES

194 TIANCO, MARIA KARYATIDES VASQUEZ

195 TIBAYAN, REGINNA MAE UMALI

196 TIU, JENILYN KING

197 TOCMO, AXZELL TEROL

198 TOLENTINO, GENEVA ANGELYN LIMON

199 TORRES, MYCA JOYCE WANYA

200 TRIBACO, GEN RENA MARIE LOCSIN

201 TUAZON, CLARA DENISE BANDONILLO

202 TURINGAN, JAYENVIE MILAN

203 TURQUEZA, SIENNA KRISTIEN ARZABAL

204 TY, KRISTELA MAY LLEVADO

205 UGADDAN, KELLIE CHRISTY COLLADO

206 VALENZUELA, DOMINIQUE KHRYSTELLE ULILI

207 VELASCO, MELA DANE AVANCEÑA

208 VILLAREAL, ALISSA LIZETTE CALUPIT

209 VILLOCINO, JOANA MAE TAG-AT

210 VIRI, ANDREA DE GUZMAN

211 ZINAMPAN, ALDIANAH MARIE TUDDAO