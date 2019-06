MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 461 out of 1,077 passed the May 2019 Dentist Licensure Examination (Written Phase) and 427 out of 580 passed the Dentist Licensure Examination (Practical Phase) given by the Board of Dentistry in Manila last May 2019.

Roll of Successful Examinees in the DENTIST LICENSURE EXAMINATION - PRACTICAL PHASE

Held on MAY 28, 2019

Released on JUNE 4, 2019

Seq. No. N a m e

1 ABAD, PATRICIA NICOLE MARQUEZ

2 ABAD, THEA NICOLA RIVERA

3 ABCEDE, ANDRE TIFFANY DE PERIO

4 ABJELINA, MAIDY ENA ESTRADA

5 ABLANQUE, MARVIN KIT CAFE

6 ABULKHODOUD, HAYAT JAMAL SAMBOA

7 ACUÑA, ARVIN JON SY

8 AGBAYANI, ERVIN SIMON RAE CONTILLO

9 AGUILA, JANICA DENISE DE LEON

10 AGUILAR, HANNAH DEMETILLO

11 AGUILAR, ROSANNE MARIE MACARANAS

12 AL-SHOMALI, ASEEL MOHAMMAD MATEO

13 ALANGUI, CORINTH ZARED DEGAY

14 ALDEA, REY ANTHONY HERRERA

15 ALGABRE, LOISE ANNE UBANDO

16 ALINDOGAN, JAMES CARL DITAN

17 ALIVIA, ALISON PEDRAZA

18 ALMAGRO, POMPEYO CESAR PINTAC

19 ALONZO, KLARA ROSANNE DE SAGON

20 ALVAREZ, BEATRIZ VISITACION LUCZON

21 ALVAREZ, MA KRIZELLE DIOQUINO

22 AMILIL, HASNEER DIOCOLANO

23 ANDI, GEBRIEL GARCIA

24 APOSTOL, GRACIELA MARIE DE VILLA

25 AQUIAS, GLADYS LAOANG

26 AQUILIZAN, MIA AISA RIVERA

27 AQUINO, JAY RICK PAJANEL

28 AQUINO, KARL YVETH ASILO

29 ARABI, OZAI KHALID DIESTA

30 ARCEO, CHRISTY GIEL FRANZA

31 ARCILLA, JOHN MICHAEL ASUZANO

32 ARELLANO, JAMBER DAQUIOAG

33 AREVALO, MARK CAVIN MARCIANO

34 ARGUELLES, GLO ARBY DAGAR

35 ASIS, NIKKA ANGELA MOMPERO

36 ASURO, PATRICIA LOUISSE MUNCAL

37 AUSA, LORNA MENDOZA

38 AVANCEÑA, PRINCESS JOYCE MACALINTAL

39 AWIT, RACHEL CARREON

40 AYANGDAN, KESIA CALPAP

41 AYSON, JOAN ISSEY GONZALES

42 AÑONUEVO, MARK CUEVAS

43 BACALOCOS, GENEVEIVE SANTILLAN

44 BACASEN, KAREN CALUBANDI

45 BAES, HONEYBELL NACARIO

46 BAGUIO, RECHEL ANN OLIVA

47 BALDUGO, MARC JANLI TADEO

48 BALISTA, FERLETTE JOE ERMAC

49 BALLESTEROS, WAIAH DOLLENTE

50 BANGUILAN, ISIS DEANNE FRAGATA

51 BARBASO, ALISA NATASHA GONZALES

52 BARSABA, ROSEMARIE PALALON

53 BASA, AIRA GRACE JIMENEZ

54 BASAT, MARY JANE GOLLABA

55 BELARMINO, ANGELA LORRAINE MADRIO

56 BELLO, JOACHIM INOT

57 BELONIO, KIRBY REMOTIN

58 BENEDICTOS, MA BIANCA FRANCES FLORES

59 BENOZA, CZARINA MIKAELA CASTRO

60 BERNABE, GIA PAULA DAVID

61 BERNARDO, ALEXIS JOSHUA ORTIZ

62 BICHARA, KRISHA DAYNE CARINAN

63 BINUYA, MARK HERALD DEUS

64 BONDOC, BIANCA MARIE ABUNDABAR

65 BONNEVIE, RYNE JOSEPH DAQUIWAG

66 BOYBANTING, MA CHRISTINE CASTILLO

67 BRACAMANTE, JAMES RAMOS

68 BRIONES, FRANCHESKA DANIELLE DIMANLIG

69 BRIONES, HERBIE CHERISSE MAGNAYE

70 BUENDIA, JOBELLE NIASCA

71 BULALA, MA FELORNA GUTIERREZ

72 BULLECER, MA JAZZMIN BEATRIX DESCALLAR

73 BUSTILLO, JOSHUA LORENZO VERDEFLOR

74 BUYCO, MARGARET OBASA

75 CABALQUINTO, MAXINE CYNA ARROYO

76 CABAUATAN, AXL FRANZ LANDORE LIM

77 CABRILLOS, LHOLLY DEBORAH LABAJO

78 CABRITO, JHON ARCHIE VILLARICO

79 CABUGUASON, DIANE MARGRET BALEN

80 CACAS, MA HONEY ESTORNINOS

81 CAJAYON, MARIA CONCEPCION ONG

82 CALAYAN, JULIUS ACE RAE LOPEZ

83 CALLOS, JEMAR RAGENIL

84 CAMIÑA, NIÑA PAULA TIDULA

85 CANLAS, PAULINE MARIE CREDO

86 CANSINO, DAYANNE MAE SANTOS

87 CAPUNO, AMABEL CHAVEZ

88 CARAAN, CHARLENE MAE REAL

89 CARDONA, ARGYLE SHEILAMAE EREFUL

90 CARIÑO, ANN MARJORY VARIN

91 CAROLINO, KIMBERLY CORDERO

92 CARSULA, ANGELICA LOUISE TECSON

93 CASIA, PATRICK LUIGI HILARIO

94 CASTRO, ERIKA MARI BENITEZ

95 CASTRO, MARIAH MELISSA ANNE AGAPITO

96 CASTRO, MARIAN BELTRAN

97 CAYYONG, YVONNE GRASHEILA SAKIBEN

98 CENIZA, JOHN RIC ANTIGUA

99 CEREZ, ROZIANNE LOU EÑAR

100 CERILO, JULLIENE MARIE AGARAN

101 CHANG, KAYESIE MAY GLORI

102 CLEMENTE, PAOLO ESCALONA

103 CONSUNTO, ANNA KRISTINA PUNZALAN

104 CORBI, PRINCESS MARGARETTE DELITO

105 CORDERO, LOVELYN PIDOT

106 CORPUZ, MEY-ANNE CARIASO

107 CORREA, NICOLETTE ENRIQUEZ

108 CORTES, KARSAVRINA BAUTISTA

109 CORTES, RAMON OLIVER MONTEROSO

110 CORTEZ, RICAELA MARIE KAPITBAHAY

111 CRESPO, MICHAEL ANGELO PUEBLO

112 CRUZ, HAROLD KELLY BUSILIG

113 CRUZ, PAMELA JAEL BALBANERO

114 CULANG, JOLINA ANNE CULANG

115 CURATO, JOHN RAYMOND II BUMATAY

116 DAL, CHERRIE AMOR CELENDRO

117 DANGLA, MENCHIE AMOR ARCIAGA

118 DARO, ALDRINE CORPUZ

119 DAVAL-SANTOS, JORDIVINA APOSAGA

120 DE BELEN, PAMELA DAUZ

121 DE CASTRO, NIXANNE JOY TE

122 DE GUZMAN, IRIS MICOH FERNANDEZ

123 DEL ROSARIO, CHARLENE KRISTIEN MADELLE BAUTISTA

124 DEL ROSARIO, KRIZZIA MAE LABASAN

125 DELA CRUZ, ADELLE CHRISTINE ROSARIO

126 DELA CRUZ, MA CRISTINA DE LARA

127 DELA PAZ, TYRONE JAY MENGULLO

128 DELA VEGA, ANA LUISA DELA CRUZ

129 DELIMA, DIANNE MARIE CATABIAN

130 DELOS REYES, RAJH AGUSTINO

131 DELOS SANTOS, ANNA NIKOLE GUIMMAYEN

132 DEMEGILLO, ANDREA JESSICA ATIS

133 DIAN, CHERRY ROSE SORIANO

134 DIMAYACYAC, ARLY CHESKA MAE ATIENZA

135 DOCOY, JUSTIN CHAZZ SIO

136 DOGUI-IS, ADELYNNE DAILAY

137 DOLOR, DOREEN GAE GUICO

138 DOMINGO, BENJAMIN NASAYAO

139 DOMINGO, CYVERLAINE CHAN

140 DOMINGUEZ, MA ALLYSON ENGUITO

141 DOMINGUEZ, STEPHANIE VIÑA

142 DONAIRE, SHEILA MAE BOLANO

143 DONES, LLOYD ANTHONY VASQUEZ

144 DUMALAGAN, ALMAR CRIS CADUNGOG

145 DURIAS, GILLERMO IBAMIT

146 EGARGUE, JANGREG JULIAN DELA CRUZ

147 ENRIQUEZ, ANA MARIA LUISA TRIA

148 ESCANILLA, REGINE MABULAY

149 ESGUERRA, RIA JOSEPHINE SORIANO

150 ESPENILLA, CLAIRE FRANCESCA AZUL

151 ESTACIO, AISLINN LEONIDA

152 ESTILO, TASHA MARIE TOLOSA

153 ESTOSO, YENE JEAN POLISTICO

154 EVANGELISTA, SHARMAINE SACMAN

155 EVIA, ANGELICA REANA HERNANI

156 EYOG, KEVIN WILSON PATIÑO

157 FAMILAR, JUNEECE GEORGIA RODELAS

158 FANG, GENEVIEVE ALANGUI

159 FANTONE, MARIBELLE SUGUI

160 FARILLON, KAREN JUNE FANCUBILA

161 FELICIANO, KEVIN JOHN FUNA

162 FELIPE, MARILYN LECDAN

163 FERNANDEZ, RUFFA KEZIAH ABABON

164 FERRER, HANNAH LOUISE CAJAYON

165 FERRER, JUAN ALFONSO PANGILINAN

166 FLORES, HANA JEISHEL VINLUAN

167 FLORES, MARIE ELIZABETH GILLEGO

168 FLORES, RAYCHEL LAYGAN

169 FRANCISCO, DENISE CZARINA MAPLE

170 FRANE, CHERYL EVAN JOY TANGENTE

171 GALANG, CRISTINA SUVA

172 GALAO, MICHELLE BERNALES

173 GALLEMIT, NICOLE ANNE PULI

174 GANOTISI, RECY JOY MARTIN

175 GARCIA, JUBVA ZUÑIGA

176 GARRINO, REJHELEN DEFANTE

177 GASPAR, DIANA PEARL VALENCIA

178 GASPAR, HAEZEL DANDUN

179 GAYTANO, JULIE MAE ANN LOPEZ

180 GAYTANO, PAULYN YVETTE ANGELES

181 GERMINO, MOLLIE FAYE ABESAMIS

182 GIMENO, JEMIMAH FENIQUITO

183 GODINEZ, JAIREYMEL FERNANDEZ

184 GOJO, REMCILLE MARIE INACAY

185 GOMEZ, KAREN MAE PLOTADO

186 GONZALES, ALYSSA ORALEE BATU

187 GONZALES, ERICK ALFER ILAGAN

188 GRADO, ZYRIANNE GRACE CAMACAM

189 GRAFILO, LILIAN GRACE CANUTO

190 GRANADA, MARK ANTHONY SOLIVEN

191 GRANZO, MA CECILIA PANIZAL

192 GUALDRAPA, DANICA AIRRA MONTES

193 GUDA, KRISHIA ANN BAES

194 GUERRA, MARIA CONCEPCION TALUSIG

195 GUPILAN, PAULINE ANJANETTE BAGUI

196 GUZMANA, JHONAMIE UDALBE

197 HATAB, NURHAFIZA HADJIRAN

198 HERNANDEZ, PAULINE MAE INOTORIO

199 HILL, CLAREVYNNE PATACSIL

200 HIYAO, MA CECILIA ABENA

201 HUFANA, JIANNE ANGELUS NISPEROS

202 IGNACIO, KEVIN ELIJAH DE LEON

203 ILLUSTRISIMO, MARK ANDREW MOLETA

204 ILON, ABDUL FARREED MANGANSAKAN

205 INGARAN, MA CARMELA DE LA CRUZ

206 JADOON, JUDIE GARINGAN

207 JANCILAN, GELLEDY CAYABYAB

208 JANNARAL, NEER-HARA ABDURAHMAN

209 JERUTA, XENIA MONICA ROBLES

210 JIMENA, ANNA LYN CELESTE

211 JOSE, JOHN JAYSON OIDA

212 JUMAWAN, VIJEANE DELA CRUZ

213 JUTBA, MARY CHEROKE OCAMPOS

214 KHO, CHARLOTTE ANN BAUTISTA

215 KHOKHAR, HOMERA AHMED HILAB

216 KUSAIN, DAHLIA IBBA

217 LABACO, HAROLD JUDE SALDAVIA

218 LABE, ADELAIDEN GONZA

219 LABIANO, GLAYLE AKIATE

220 LACAMENTO, STEPHANIE MONTERO

221 LACANLALE, CAMILLE MARIE VISDA

222 LACSAMANA, CAMILLE

223 LAGMAN, JONALYN MANUEL

224 LANOZO, SHERINE GRACE PIRA

225 LAO, LEXINE TIOPIANCO

226 LAÑADA, DARYL BUENAVISTA

227 LEE, SHARMAINE REYES

228 LESACA, BETTINA ANGELA UY

229 LIAO, IAN GABRIELLE GUTIERREZ

230 LIBUIT, ANGELOU DIANE PIRANTE

231 LIM, ELOISE YASMIN BRITO

232 LIM, REBECCA KATRINA MARGARITA CHAN

233 LIMBO, MARIA PATRICIA CENTENO

234 LIMCANGCO, NINA LALE ESPIRITU

235 LINGAD, ASILO VINCI BAKING

236 LLAGUNO, MINNIE GRACE BAÑAS

237 LOPEZ, MARY CHRISTINE LOUISE DE LAS ALAS

238 LOPEZ, RAPHAEL CARL GAMBOA

239 LOPEZ, RITZ ANN KAREN MAPANAO

240 LOREZCO, ROSCHELLE DOMINIQUE ESTOESTA

241 LORQUE, HONEY PRINCESS UMADHAY

242 LOZADA, ARVIN SENENSE

243 LUMANTAO, VERONICA MARIE RIVERA

244 LUMINGKIT, KAREN DUHAYLUNGSOD

245 LUSTRE, MA VIKTORIA DOMINGUIANO

246 MACALINO, JESSICA ANNE YABUT

247 MACALINO, MAETONI CASTAÑEDA

248 MACMAC, AISAH FATMAH RAKI-IN

249 MAGADIA, JESSICA JOYCE GATCHALIAN

250 MAGALASIN, MARIA LAHRANE DELA CRUZ

251 MAGAT, ANNA EUNICE CAPARAS

252 MAGNO, GENESIS JAVELLANA

253 MALILAY, ALYSSA NICOLE CASTAÑARES

254 MALLAPRE, DIANE CHRISTINE MARIE BELTRAN

255 MALLARI, ROSELLE MARIE HERRERA

256 MAMARIL, SUNNY JR CUAJOTOR

257 MANALANG, GENIRYL GARCIA

258 MANALO, LIONNE SANTOS

259 MANALO, PAUL ADRIAN LAT

260 MANANGHAYA, SAMANTHA BIANCA SIMBAJON

261 MANTUANO, PRISSY CARINGAL

262 MANUEL, MARIA PAULENE DEE

263 MANUEL, MARLON WAYNE II CALUYA

264 MANUMBAS, JOY KIMBERLY LIM

265 MARIÑAS, RICHELLE FLORIDA

266 MATUGUINAS, RAPHAEL DE VERA

267 MAYOL, ELAIZA MAE MEDICIELO

268 MEDINA, JUAN MIGUEL CLEOFE

269 MEDRANO, DOROTHY HOPE MARALIT

270 MEDRANO, ZENITH ANN PRESENTACION

271 MENCIDOR, SUSMITA DIMPAS

272 MENDOZA, GLENNA MAXINE MANALO

273 MERCADO, JANNES PANYAG

274 METRILLO, YVETTE KHEAVY JELLEAN LUISTRO

275 MILAOR, HANZEL JOHN SAN PABLO

276 MIRANDA, LARA KRISTEAN MISA

277 MIRANDA, RAMON MIGUEL RESPECIO

278 MIRAS, NIKKO GERONA

279 MIRASOL, DARLENE KAYE MONARES

280 MONFORTE, CZAR TEVES

281 MONTEJO, CAMILLE EVIE CORTEL

282 MORANTE, ONESSA RHOSE DELA CRUZ

283 MORENO, PAMELA MARIZE MANIMBAO

284 MOZAFFARI NAMIN, DANIAL ELEP

285 NAVARRO, JULIANNE ERIS NUNEZ

286 NERY, CRISLAND CRUZ

287 NICOLAS, JESHER NONALES

288 NOSA, GABRIEL LORENZO PUNZALAN

289 NOVO, KRISHA ANNE MIRAMBEL

290 OCAMPO, DELMINA DENISE HILDAWA

291 OCDEN, CHEVEEN KATE WALLANG

292 OJAS, PRECIOUS MAE BALAJADIA

293 OLAER, ANGELYKA MHARC BOLOS

294 OLIVAREZ, HAZEL ANN BACULI

295 ONGBIT, ARTHUR KYLE AÑOVER

296 ORATE, JULIANA FRANCISCO

297 ORENCIA, KRISTIANE JOSEPH LOPEZ

298 ORTEZA, HANANIAH PHOEBE VALERIO

299 OYONG, KENT EMMANUEL TAOJO

300 PAALISBO, BEA JASMIN MAPUTI

301 PACLIPAN, CALVIN IV SINGIDAS

302 PADUA, KRIZIA JOY MALVATAAN

303 PAGUITAL, FAHAD SAMPULNA

304 PALISOC, MIGUEL YLOIV ANTONIO

305 PANGAN, BALTAZAR CHRISTIAN MALONZO

306 PANOPIO, ANN MARGARETT DELA FUENTE

307 PANUNCIO, KRISTINE ANN BAMBA

308 PAREDES, CHIANA BERNARDINE TOLENTINO

309 PAREDES, MARK BRIGINO

310 PATULOT, RONALD ANDREW PIOL

311 PELAYO, CHRISTINE TAN

312 PELO, CHARNELLE JHURYL MALAPITAN

313 PERALTA, ROD-PRUDENCE CELESTINO

314 PEREZ, ALYSSA JAYA JAMOLA

315 PERIA, FRANCIS ANTHONY MACALINTAL

316 PESTAÑAS, ANALEE AMARILLE

317 PEÑA, MONIQUE MANALILI

318 PEÑAS, VALINE GENEVE PATERNO

319 PINEDA, JHELIZ PALO

320 PINEDA, KATHLEEN THEA RAMIREZ

321 PLETE, MEDYLYN DEL CASTILLO

322 PONCE, CRISTELLE MAE ORDOÑA

323 PONCE, DENISE FATIMA AGUILERA

324 PONIO, KRISTINE ANNE RAMIREZ

325 POSADAS, PAULO ESPINOSA

326 PUNZALAN, REENELLE SOPHIA OCAMPO

327 QUEROL, MA IVY ORIBELLO

328 QUITE, KARLO ANGELO BRAZIL

329 QUIÑONES, EINNA ROSS AMORIN

330 RABARA, ANGELICA REGALADO

331 RABENA, KAENEILLE ANTONETTE RABE

332 RABOR, EIRENE NICOLE YABUT

333 RACADIO, MARIE BEYBYLYN MUNDIN

334 RAMILO, PATRICIA ANN ILAGAN

335 RAMIREZ, ANFERNEE LAMAN

336 RAMIREZ, CESAR ANGELO DAVID

337 RAMOS, KATHLEEN JEANE REYES

338 RAMOS, MARIA REGINA MANALANSAN

339 RAYMUNDO, PIA REGINE MAGNO

340 RAZ, KATJA RIEL VERANO

341 REBLEZA, ANGELIE GOROSPE

342 REFAZO, MARIA BETINA BIANCA AZURIN

343 REFUGIA, BERND JUSTINE DAYAON

344 REYES, PRINCESS ANNE GAVINO

345 RIBAY, RANDELLE JIANELLI SEVILLEJA

346 RICO, MA CLARIVELLE RESURRECCION

347 RIVERA, VANESSA GAYLE BARLISO

348 ROBERTS, JHEANNE ALYSSA RESURECCION

349 RODRIGUEZ, PINKY ROSE CABRIGAS

350 ROMAN, DENISE MIKAELA REYES

351 RUEDAS, RAINIER SAMANIEGO

352 SAET, HANNAH ANGELIE SUAREZ

353 SALAMANCA, ISAIAH MACAMAY

354 SALINAS, RAYEH ESPINOSA

355 SALINAS, VIRGELLE FE RUBEN

356 SALIPURAN, PSALM GIOLLIENE PINLAC

357 SALVADOR, LEILORA TUBON

358 SALVAMANTE, EARL EDWIN AGUILAR

359 SAMIANO, MARK MUER

360 SAN DIEGO, DIVINA MIKHAELLA URMATAN

361 SAN JUAN, JANESSA HENZON

362 SANCHEZ, MARIA JESSA FALLER

363 SANCHO, MARIA GESCAR RAMOS

364 SANGALANG, CHRISTOPHER VIRGIL RALAR

365 SANTIAGO, DAN ARON ANSELMO

366 SANTOS, JASMINE SANGUYO

367 SANTOS, JOHN MICHAEL CASTRO

368 SANTOS, LEXINE RENEE VILLARUEL

369 SANTOS, ROSE ANN SAIM

370 SARMIENTO, GLAIZA LONDRES

371 SATORRE, ABEGAIL NACUA

372 SERRANO, CAMILLE LERRIZA LACSON

373 SEVILLA, HANS MATHEW KIERULF

374 SHIN, HYE SU NARAVAL

375 SIA, ALDUS RENCE SANTOS

376 SIRIBAN, MARY JAY-ROSAMOND PALMA

377 SISANTE, HANNAH GRACE CODES

378 SISCAR, JOHN BRYAN VELARDE

379 SOBREJUANITE, FAYE SOLDEVILLA

380 SOLINA, KATHLEEN ELOISA CANONICO

381 SOLIVEN, JIAN NICOLE ROMERO

382 SORIANO, AUDREY LUZ NARVAS

383 SUBIDO, KARL NIGEL PROTACIO

384 SUERTE, WYE MAE OREN

385 TABIA, NELSIE LUMABAO

386 TALAVERA, MARY ANGELINE ABERIA

387 TAN, GINGER ERICKA ROJAS

388 TAN, HANNAH SHEKINAH VILLASANTA

389 TAN, MARIA FRANCEL CHARLYN NERI

390 TAYLAN, KRISTEL CASANDRA LAURETA

391 TEJUCO, JHOMAR CASTILLEJOS

392 TICSE, PATRICIA PEARL AUDREY MACAPAGAL

393 TILLAH, MA KATRINA PIA SMITH

394 TIMARIO, RACHELLE GALVEZ

395 TINAZA, FRANCIS DE LOS SANTOS

396 TOMARONG, LEA MALICSI

397 TORRES, EDELMIRA KAZANDRA ARENQUE

398 TORRES, ZARI DANIELLE CARDEÑO

399 TRAVA, MARIA MIKKA TUMAMBO

400 TURINGAN, MICHAEL LEONARD TAGUBA

401 UMANDAL, MARIA DELMAR PANALIGAN

402 UMAYAM, KAREN CASTOR

403 VALDEZ, NICOMEDES JR BUEN

404 VALDEZ, ROSE MAY FABRO

405 VALENDEZ, CIARAH MARIE ESPIRITU

406 VASQUEZ, SOFRONIO IV PAROJINOG

407 VELASCO, VINIESHA IEYA ZAPATA

408 VELASQUEZ, MA COLLINE PESITO

409 VENCER, DANICA KAREN CATUBAY

410 VERA, DIANNE ELIZA DE GUZMAN

411 VICENCIO, JENIKA AERISSE SO

412 VILLAJUAN, RENE ANTONIO

413 VILLALUNA, ELOISA GALLANOSA

414 VILLANUEVA, FRANCES KAYE SANTOS

415 VILLAR, DANESSA MARIE VILLANUEVA

416 VILLARIÑA, ANA KAIZE CELIS

417 VISPERAS, JANESSA RIA TALAMAYAN

418 WAKAY, HAZEL RAQUEL LARA

419 YAP, JAMAELYN BRYNCE MENDOZA

420 YAP, JASMINE ANN MARIE MENDOZA

421 YARE, ALLEXA JAIRAH ARAÑADOR

422 YOUNG, ABIGAIL CHANG

423 YOUNG, YOVVY MORALES

424 YTURRALDE, CYJOELLE AIRAH

425 ZAMORA, ANN MARGRETT ABEJUELA

426 ZAPATA, JOHN CARLO PINEDA

427 ZERNA, RENANTE CATACUTAN

