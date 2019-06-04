MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 461 out of 1,077 passed the May 2019 Dentist Licensure Examination (Written Phase) and 427 out of 580 passed the Dentist Licensure Examination (Practical Phase) given by the Board of Dentistry in Manila last May 2019.
Roll of Successful Examinees in the DENTIST LICENSURE EXAMINATION - PRACTICAL PHASE
Held on MAY 28, 2019
Released on JUNE 4, 2019
Seq. No. N a m e
1 ABAD, PATRICIA NICOLE MARQUEZ
2 ABAD, THEA NICOLA RIVERA
3 ABCEDE, ANDRE TIFFANY DE PERIO
4 ABJELINA, MAIDY ENA ESTRADA
5 ABLANQUE, MARVIN KIT CAFE
6 ABULKHODOUD, HAYAT JAMAL SAMBOA
7 ACUÑA, ARVIN JON SY
8 AGBAYANI, ERVIN SIMON RAE CONTILLO
9 AGUILA, JANICA DENISE DE LEON
10 AGUILAR, HANNAH DEMETILLO
11 AGUILAR, ROSANNE MARIE MACARANAS
12 AL-SHOMALI, ASEEL MOHAMMAD MATEO
13 ALANGUI, CORINTH ZARED DEGAY
14 ALDEA, REY ANTHONY HERRERA
15 ALGABRE, LOISE ANNE UBANDO
16 ALINDOGAN, JAMES CARL DITAN
17 ALIVIA, ALISON PEDRAZA
18 ALMAGRO, POMPEYO CESAR PINTAC
19 ALONZO, KLARA ROSANNE DE SAGON
20 ALVAREZ, BEATRIZ VISITACION LUCZON
21 ALVAREZ, MA KRIZELLE DIOQUINO
22 AMILIL, HASNEER DIOCOLANO
23 ANDI, GEBRIEL GARCIA
24 APOSTOL, GRACIELA MARIE DE VILLA
25 AQUIAS, GLADYS LAOANG
26 AQUILIZAN, MIA AISA RIVERA
27 AQUINO, JAY RICK PAJANEL
28 AQUINO, KARL YVETH ASILO
29 ARABI, OZAI KHALID DIESTA
30 ARCEO, CHRISTY GIEL FRANZA
31 ARCILLA, JOHN MICHAEL ASUZANO
32 ARELLANO, JAMBER DAQUIOAG
33 AREVALO, MARK CAVIN MARCIANO
34 ARGUELLES, GLO ARBY DAGAR
35 ASIS, NIKKA ANGELA MOMPERO
36 ASURO, PATRICIA LOUISSE MUNCAL
37 AUSA, LORNA MENDOZA
38 AVANCEÑA, PRINCESS JOYCE MACALINTAL
39 AWIT, RACHEL CARREON
40 AYANGDAN, KESIA CALPAP
41 AYSON, JOAN ISSEY GONZALES
42 AÑONUEVO, MARK CUEVAS
43 BACALOCOS, GENEVEIVE SANTILLAN
44 BACASEN, KAREN CALUBANDI
45 BAES, HONEYBELL NACARIO
46 BAGUIO, RECHEL ANN OLIVA
47 BALDUGO, MARC JANLI TADEO
48 BALISTA, FERLETTE JOE ERMAC
49 BALLESTEROS, WAIAH DOLLENTE
50 BANGUILAN, ISIS DEANNE FRAGATA
51 BARBASO, ALISA NATASHA GONZALES
52 BARSABA, ROSEMARIE PALALON
53 BASA, AIRA GRACE JIMENEZ
54 BASAT, MARY JANE GOLLABA
55 BELARMINO, ANGELA LORRAINE MADRIO
56 BELLO, JOACHIM INOT
57 BELONIO, KIRBY REMOTIN
58 BENEDICTOS, MA BIANCA FRANCES FLORES
59 BENOZA, CZARINA MIKAELA CASTRO
60 BERNABE, GIA PAULA DAVID
61 BERNARDO, ALEXIS JOSHUA ORTIZ
62 BICHARA, KRISHA DAYNE CARINAN
63 BINUYA, MARK HERALD DEUS
64 BONDOC, BIANCA MARIE ABUNDABAR
65 BONNEVIE, RYNE JOSEPH DAQUIWAG
66 BOYBANTING, MA CHRISTINE CASTILLO
67 BRACAMANTE, JAMES RAMOS
68 BRIONES, FRANCHESKA DANIELLE DIMANLIG
69 BRIONES, HERBIE CHERISSE MAGNAYE
70 BUENDIA, JOBELLE NIASCA
71 BULALA, MA FELORNA GUTIERREZ
72 BULLECER, MA JAZZMIN BEATRIX DESCALLAR
73 BUSTILLO, JOSHUA LORENZO VERDEFLOR
74 BUYCO, MARGARET OBASA
75 CABALQUINTO, MAXINE CYNA ARROYO
76 CABAUATAN, AXL FRANZ LANDORE LIM
77 CABRILLOS, LHOLLY DEBORAH LABAJO
78 CABRITO, JHON ARCHIE VILLARICO
79 CABUGUASON, DIANE MARGRET BALEN
80 CACAS, MA HONEY ESTORNINOS
81 CAJAYON, MARIA CONCEPCION ONG
82 CALAYAN, JULIUS ACE RAE LOPEZ
83 CALLOS, JEMAR RAGENIL
84 CAMIÑA, NIÑA PAULA TIDULA
85 CANLAS, PAULINE MARIE CREDO
86 CANSINO, DAYANNE MAE SANTOS
87 CAPUNO, AMABEL CHAVEZ
88 CARAAN, CHARLENE MAE REAL
89 CARDONA, ARGYLE SHEILAMAE EREFUL
90 CARIÑO, ANN MARJORY VARIN
91 CAROLINO, KIMBERLY CORDERO
92 CARSULA, ANGELICA LOUISE TECSON
93 CASIA, PATRICK LUIGI HILARIO
94 CASTRO, ERIKA MARI BENITEZ
95 CASTRO, MARIAH MELISSA ANNE AGAPITO
96 CASTRO, MARIAN BELTRAN
97 CAYYONG, YVONNE GRASHEILA SAKIBEN
98 CENIZA, JOHN RIC ANTIGUA
99 CEREZ, ROZIANNE LOU EÑAR
100 CERILO, JULLIENE MARIE AGARAN
101 CHANG, KAYESIE MAY GLORI
102 CLEMENTE, PAOLO ESCALONA
103 CONSUNTO, ANNA KRISTINA PUNZALAN
104 CORBI, PRINCESS MARGARETTE DELITO
105 CORDERO, LOVELYN PIDOT
106 CORPUZ, MEY-ANNE CARIASO
107 CORREA, NICOLETTE ENRIQUEZ
108 CORTES, KARSAVRINA BAUTISTA
109 CORTES, RAMON OLIVER MONTEROSO
110 CORTEZ, RICAELA MARIE KAPITBAHAY
111 CRESPO, MICHAEL ANGELO PUEBLO
112 CRUZ, HAROLD KELLY BUSILIG
113 CRUZ, PAMELA JAEL BALBANERO
114 CULANG, JOLINA ANNE CULANG
115 CURATO, JOHN RAYMOND II BUMATAY
116 DAL, CHERRIE AMOR CELENDRO
117 DANGLA, MENCHIE AMOR ARCIAGA
118 DARO, ALDRINE CORPUZ
119 DAVAL-SANTOS, JORDIVINA APOSAGA
120 DE BELEN, PAMELA DAUZ
121 DE CASTRO, NIXANNE JOY TE
122 DE GUZMAN, IRIS MICOH FERNANDEZ
123 DEL ROSARIO, CHARLENE KRISTIEN MADELLE BAUTISTA
124 DEL ROSARIO, KRIZZIA MAE LABASAN
125 DELA CRUZ, ADELLE CHRISTINE ROSARIO
126 DELA CRUZ, MA CRISTINA DE LARA
127 DELA PAZ, TYRONE JAY MENGULLO
128 DELA VEGA, ANA LUISA DELA CRUZ
129 DELIMA, DIANNE MARIE CATABIAN
130 DELOS REYES, RAJH AGUSTINO
131 DELOS SANTOS, ANNA NIKOLE GUIMMAYEN
132 DEMEGILLO, ANDREA JESSICA ATIS
133 DIAN, CHERRY ROSE SORIANO
134 DIMAYACYAC, ARLY CHESKA MAE ATIENZA
135 DOCOY, JUSTIN CHAZZ SIO
136 DOGUI-IS, ADELYNNE DAILAY
137 DOLOR, DOREEN GAE GUICO
138 DOMINGO, BENJAMIN NASAYAO
139 DOMINGO, CYVERLAINE CHAN
140 DOMINGUEZ, MA ALLYSON ENGUITO
141 DOMINGUEZ, STEPHANIE VIÑA
142 DONAIRE, SHEILA MAE BOLANO
143 DONES, LLOYD ANTHONY VASQUEZ
144 DUMALAGAN, ALMAR CRIS CADUNGOG
145 DURIAS, GILLERMO IBAMIT
146 EGARGUE, JANGREG JULIAN DELA CRUZ
147 ENRIQUEZ, ANA MARIA LUISA TRIA
148 ESCANILLA, REGINE MABULAY
149 ESGUERRA, RIA JOSEPHINE SORIANO
150 ESPENILLA, CLAIRE FRANCESCA AZUL
151 ESTACIO, AISLINN LEONIDA
152 ESTILO, TASHA MARIE TOLOSA
153 ESTOSO, YENE JEAN POLISTICO
154 EVANGELISTA, SHARMAINE SACMAN
155 EVIA, ANGELICA REANA HERNANI
156 EYOG, KEVIN WILSON PATIÑO
157 FAMILAR, JUNEECE GEORGIA RODELAS
158 FANG, GENEVIEVE ALANGUI
159 FANTONE, MARIBELLE SUGUI
160 FARILLON, KAREN JUNE FANCUBILA
161 FELICIANO, KEVIN JOHN FUNA
162 FELIPE, MARILYN LECDAN
163 FERNANDEZ, RUFFA KEZIAH ABABON
164 FERRER, HANNAH LOUISE CAJAYON
165 FERRER, JUAN ALFONSO PANGILINAN
166 FLORES, HANA JEISHEL VINLUAN
167 FLORES, MARIE ELIZABETH GILLEGO
168 FLORES, RAYCHEL LAYGAN
169 FRANCISCO, DENISE CZARINA MAPLE
170 FRANE, CHERYL EVAN JOY TANGENTE
171 GALANG, CRISTINA SUVA
172 GALAO, MICHELLE BERNALES
173 GALLEMIT, NICOLE ANNE PULI
174 GANOTISI, RECY JOY MARTIN
175 GARCIA, JUBVA ZUÑIGA
176 GARRINO, REJHELEN DEFANTE
177 GASPAR, DIANA PEARL VALENCIA
178 GASPAR, HAEZEL DANDUN
179 GAYTANO, JULIE MAE ANN LOPEZ
180 GAYTANO, PAULYN YVETTE ANGELES
181 GERMINO, MOLLIE FAYE ABESAMIS
182 GIMENO, JEMIMAH FENIQUITO
183 GODINEZ, JAIREYMEL FERNANDEZ
184 GOJO, REMCILLE MARIE INACAY
185 GOMEZ, KAREN MAE PLOTADO
186 GONZALES, ALYSSA ORALEE BATU
187 GONZALES, ERICK ALFER ILAGAN
188 GRADO, ZYRIANNE GRACE CAMACAM
189 GRAFILO, LILIAN GRACE CANUTO
190 GRANADA, MARK ANTHONY SOLIVEN
191 GRANZO, MA CECILIA PANIZAL
192 GUALDRAPA, DANICA AIRRA MONTES
193 GUDA, KRISHIA ANN BAES
194 GUERRA, MARIA CONCEPCION TALUSIG
195 GUPILAN, PAULINE ANJANETTE BAGUI
196 GUZMANA, JHONAMIE UDALBE
197 HATAB, NURHAFIZA HADJIRAN
198 HERNANDEZ, PAULINE MAE INOTORIO
199 HILL, CLAREVYNNE PATACSIL
200 HIYAO, MA CECILIA ABENA
201 HUFANA, JIANNE ANGELUS NISPEROS
202 IGNACIO, KEVIN ELIJAH DE LEON
203 ILLUSTRISIMO, MARK ANDREW MOLETA
204 ILON, ABDUL FARREED MANGANSAKAN
205 INGARAN, MA CARMELA DE LA CRUZ
206 JADOON, JUDIE GARINGAN
207 JANCILAN, GELLEDY CAYABYAB
208 JANNARAL, NEER-HARA ABDURAHMAN
209 JERUTA, XENIA MONICA ROBLES
210 JIMENA, ANNA LYN CELESTE
211 JOSE, JOHN JAYSON OIDA
212 JUMAWAN, VIJEANE DELA CRUZ
213 JUTBA, MARY CHEROKE OCAMPOS
214 KHO, CHARLOTTE ANN BAUTISTA
215 KHOKHAR, HOMERA AHMED HILAB
216 KUSAIN, DAHLIA IBBA
217 LABACO, HAROLD JUDE SALDAVIA
218 LABE, ADELAIDEN GONZA
219 LABIANO, GLAYLE AKIATE
220 LACAMENTO, STEPHANIE MONTERO
221 LACANLALE, CAMILLE MARIE VISDA
222 LACSAMANA, CAMILLE
223 LAGMAN, JONALYN MANUEL
224 LANOZO, SHERINE GRACE PIRA
225 LAO, LEXINE TIOPIANCO
226 LAÑADA, DARYL BUENAVISTA
227 LEE, SHARMAINE REYES
228 LESACA, BETTINA ANGELA UY
229 LIAO, IAN GABRIELLE GUTIERREZ
230 LIBUIT, ANGELOU DIANE PIRANTE
231 LIM, ELOISE YASMIN BRITO
232 LIM, REBECCA KATRINA MARGARITA CHAN
233 LIMBO, MARIA PATRICIA CENTENO
234 LIMCANGCO, NINA LALE ESPIRITU
235 LINGAD, ASILO VINCI BAKING
236 LLAGUNO, MINNIE GRACE BAÑAS
237 LOPEZ, MARY CHRISTINE LOUISE DE LAS ALAS
238 LOPEZ, RAPHAEL CARL GAMBOA
239 LOPEZ, RITZ ANN KAREN MAPANAO
240 LOREZCO, ROSCHELLE DOMINIQUE ESTOESTA
241 LORQUE, HONEY PRINCESS UMADHAY
242 LOZADA, ARVIN SENENSE
243 LUMANTAO, VERONICA MARIE RIVERA
244 LUMINGKIT, KAREN DUHAYLUNGSOD
245 LUSTRE, MA VIKTORIA DOMINGUIANO
246 MACALINO, JESSICA ANNE YABUT
247 MACALINO, MAETONI CASTAÑEDA
248 MACMAC, AISAH FATMAH RAKI-IN
249 MAGADIA, JESSICA JOYCE GATCHALIAN
250 MAGALASIN, MARIA LAHRANE DELA CRUZ
251 MAGAT, ANNA EUNICE CAPARAS
252 MAGNO, GENESIS JAVELLANA
253 MALILAY, ALYSSA NICOLE CASTAÑARES
254 MALLAPRE, DIANE CHRISTINE MARIE BELTRAN
255 MALLARI, ROSELLE MARIE HERRERA
256 MAMARIL, SUNNY JR CUAJOTOR
257 MANALANG, GENIRYL GARCIA
258 MANALO, LIONNE SANTOS
259 MANALO, PAUL ADRIAN LAT
260 MANANGHAYA, SAMANTHA BIANCA SIMBAJON
261 MANTUANO, PRISSY CARINGAL
262 MANUEL, MARIA PAULENE DEE
263 MANUEL, MARLON WAYNE II CALUYA
264 MANUMBAS, JOY KIMBERLY LIM
265 MARIÑAS, RICHELLE FLORIDA
266 MATUGUINAS, RAPHAEL DE VERA
267 MAYOL, ELAIZA MAE MEDICIELO
268 MEDINA, JUAN MIGUEL CLEOFE
269 MEDRANO, DOROTHY HOPE MARALIT
270 MEDRANO, ZENITH ANN PRESENTACION
271 MENCIDOR, SUSMITA DIMPAS
272 MENDOZA, GLENNA MAXINE MANALO
273 MERCADO, JANNES PANYAG
274 METRILLO, YVETTE KHEAVY JELLEAN LUISTRO
275 MILAOR, HANZEL JOHN SAN PABLO
276 MIRANDA, LARA KRISTEAN MISA
277 MIRANDA, RAMON MIGUEL RESPECIO
278 MIRAS, NIKKO GERONA
279 MIRASOL, DARLENE KAYE MONARES
280 MONFORTE, CZAR TEVES
281 MONTEJO, CAMILLE EVIE CORTEL
282 MORANTE, ONESSA RHOSE DELA CRUZ
283 MORENO, PAMELA MARIZE MANIMBAO
284 MOZAFFARI NAMIN, DANIAL ELEP
285 NAVARRO, JULIANNE ERIS NUNEZ
286 NERY, CRISLAND CRUZ
287 NICOLAS, JESHER NONALES
288 NOSA, GABRIEL LORENZO PUNZALAN
289 NOVO, KRISHA ANNE MIRAMBEL
290 OCAMPO, DELMINA DENISE HILDAWA
291 OCDEN, CHEVEEN KATE WALLANG
292 OJAS, PRECIOUS MAE BALAJADIA
293 OLAER, ANGELYKA MHARC BOLOS
294 OLIVAREZ, HAZEL ANN BACULI
295 ONGBIT, ARTHUR KYLE AÑOVER
296 ORATE, JULIANA FRANCISCO
297 ORENCIA, KRISTIANE JOSEPH LOPEZ
298 ORTEZA, HANANIAH PHOEBE VALERIO
299 OYONG, KENT EMMANUEL TAOJO
300 PAALISBO, BEA JASMIN MAPUTI
301 PACLIPAN, CALVIN IV SINGIDAS
302 PADUA, KRIZIA JOY MALVATAAN
303 PAGUITAL, FAHAD SAMPULNA
304 PALISOC, MIGUEL YLOIV ANTONIO
305 PANGAN, BALTAZAR CHRISTIAN MALONZO
306 PANOPIO, ANN MARGARETT DELA FUENTE
307 PANUNCIO, KRISTINE ANN BAMBA
308 PAREDES, CHIANA BERNARDINE TOLENTINO
309 PAREDES, MARK BRIGINO
310 PATULOT, RONALD ANDREW PIOL
311 PELAYO, CHRISTINE TAN
312 PELO, CHARNELLE JHURYL MALAPITAN
313 PERALTA, ROD-PRUDENCE CELESTINO
314 PEREZ, ALYSSA JAYA JAMOLA
315 PERIA, FRANCIS ANTHONY MACALINTAL
316 PESTAÑAS, ANALEE AMARILLE
317 PEÑA, MONIQUE MANALILI
318 PEÑAS, VALINE GENEVE PATERNO
319 PINEDA, JHELIZ PALO
320 PINEDA, KATHLEEN THEA RAMIREZ
321 PLETE, MEDYLYN DEL CASTILLO
322 PONCE, CRISTELLE MAE ORDOÑA
323 PONCE, DENISE FATIMA AGUILERA
324 PONIO, KRISTINE ANNE RAMIREZ
325 POSADAS, PAULO ESPINOSA
326 PUNZALAN, REENELLE SOPHIA OCAMPO
327 QUEROL, MA IVY ORIBELLO
328 QUITE, KARLO ANGELO BRAZIL
329 QUIÑONES, EINNA ROSS AMORIN
330 RABARA, ANGELICA REGALADO
331 RABENA, KAENEILLE ANTONETTE RABE
332 RABOR, EIRENE NICOLE YABUT
333 RACADIO, MARIE BEYBYLYN MUNDIN
334 RAMILO, PATRICIA ANN ILAGAN
335 RAMIREZ, ANFERNEE LAMAN
336 RAMIREZ, CESAR ANGELO DAVID
337 RAMOS, KATHLEEN JEANE REYES
338 RAMOS, MARIA REGINA MANALANSAN
339 RAYMUNDO, PIA REGINE MAGNO
340 RAZ, KATJA RIEL VERANO
341 REBLEZA, ANGELIE GOROSPE
342 REFAZO, MARIA BETINA BIANCA AZURIN
343 REFUGIA, BERND JUSTINE DAYAON
344 REYES, PRINCESS ANNE GAVINO
345 RIBAY, RANDELLE JIANELLI SEVILLEJA
346 RICO, MA CLARIVELLE RESURRECCION
347 RIVERA, VANESSA GAYLE BARLISO
348 ROBERTS, JHEANNE ALYSSA RESURECCION
349 RODRIGUEZ, PINKY ROSE CABRIGAS
350 ROMAN, DENISE MIKAELA REYES
351 RUEDAS, RAINIER SAMANIEGO
352 SAET, HANNAH ANGELIE SUAREZ
353 SALAMANCA, ISAIAH MACAMAY
354 SALINAS, RAYEH ESPINOSA
355 SALINAS, VIRGELLE FE RUBEN
356 SALIPURAN, PSALM GIOLLIENE PINLAC
357 SALVADOR, LEILORA TUBON
358 SALVAMANTE, EARL EDWIN AGUILAR
359 SAMIANO, MARK MUER
360 SAN DIEGO, DIVINA MIKHAELLA URMATAN
361 SAN JUAN, JANESSA HENZON
362 SANCHEZ, MARIA JESSA FALLER
363 SANCHO, MARIA GESCAR RAMOS
364 SANGALANG, CHRISTOPHER VIRGIL RALAR
365 SANTIAGO, DAN ARON ANSELMO
366 SANTOS, JASMINE SANGUYO
367 SANTOS, JOHN MICHAEL CASTRO
368 SANTOS, LEXINE RENEE VILLARUEL
369 SANTOS, ROSE ANN SAIM
370 SARMIENTO, GLAIZA LONDRES
371 SATORRE, ABEGAIL NACUA
372 SERRANO, CAMILLE LERRIZA LACSON
373 SEVILLA, HANS MATHEW KIERULF
374 SHIN, HYE SU NARAVAL
375 SIA, ALDUS RENCE SANTOS
376 SIRIBAN, MARY JAY-ROSAMOND PALMA
377 SISANTE, HANNAH GRACE CODES
378 SISCAR, JOHN BRYAN VELARDE
379 SOBREJUANITE, FAYE SOLDEVILLA
380 SOLINA, KATHLEEN ELOISA CANONICO
381 SOLIVEN, JIAN NICOLE ROMERO
382 SORIANO, AUDREY LUZ NARVAS
383 SUBIDO, KARL NIGEL PROTACIO
384 SUERTE, WYE MAE OREN
385 TABIA, NELSIE LUMABAO
386 TALAVERA, MARY ANGELINE ABERIA
387 TAN, GINGER ERICKA ROJAS
388 TAN, HANNAH SHEKINAH VILLASANTA
389 TAN, MARIA FRANCEL CHARLYN NERI
390 TAYLAN, KRISTEL CASANDRA LAURETA
391 TEJUCO, JHOMAR CASTILLEJOS
392 TICSE, PATRICIA PEARL AUDREY MACAPAGAL
393 TILLAH, MA KATRINA PIA SMITH
394 TIMARIO, RACHELLE GALVEZ
395 TINAZA, FRANCIS DE LOS SANTOS
396 TOMARONG, LEA MALICSI
397 TORRES, EDELMIRA KAZANDRA ARENQUE
398 TORRES, ZARI DANIELLE CARDEÑO
399 TRAVA, MARIA MIKKA TUMAMBO
400 TURINGAN, MICHAEL LEONARD TAGUBA
401 UMANDAL, MARIA DELMAR PANALIGAN
402 UMAYAM, KAREN CASTOR
403 VALDEZ, NICOMEDES JR BUEN
404 VALDEZ, ROSE MAY FABRO
405 VALENDEZ, CIARAH MARIE ESPIRITU
406 VASQUEZ, SOFRONIO IV PAROJINOG
407 VELASCO, VINIESHA IEYA ZAPATA
408 VELASQUEZ, MA COLLINE PESITO
409 VENCER, DANICA KAREN CATUBAY
410 VERA, DIANNE ELIZA DE GUZMAN
411 VICENCIO, JENIKA AERISSE SO
412 VILLAJUAN, RENE ANTONIO
413 VILLALUNA, ELOISA GALLANOSA
414 VILLANUEVA, FRANCES KAYE SANTOS
415 VILLAR, DANESSA MARIE VILLANUEVA
416 VILLARIÑA, ANA KAIZE CELIS
417 VISPERAS, JANESSA RIA TALAMAYAN
418 WAKAY, HAZEL RAQUEL LARA
419 YAP, JAMAELYN BRYNCE MENDOZA
420 YAP, JASMINE ANN MARIE MENDOZA
421 YARE, ALLEXA JAIRAH ARAÑADOR
422 YOUNG, ABIGAIL CHANG
423 YOUNG, YOVVY MORALES
424 YTURRALDE, CYJOELLE AIRAH
425 ZAMORA, ANN MARGRETT ABEJUELA
426 ZAPATA, JOHN CARLO PINEDA
427 ZERNA, RENANTE CATACUTAN
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