Dentist Licensure Examination
(The Philippine Star) - June 4, 2019 - 5:33pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 461 out of 1,077  passed the May 2019 Dentist Licensure Examination (Written Phase) and 427 out of 580 passed the Dentist Licensure Examination (Practical Phase) given by the Board of Dentistry in Manila last May 2019.             

Roll of Successful Examinees in the DENTIST LICENSURE EXAMINATION - PRACTICAL PHASE

Held on MAY 28, 2019 

Released on JUNE 4, 2019

 

Seq. No.         N a m e

 

1        ABAD, PATRICIA NICOLE  MARQUEZ

2        ABAD, THEA NICOLA  RIVERA

3        ABCEDE, ANDRE TIFFANY  DE PERIO

4        ABJELINA, MAIDY ENA  ESTRADA

5        ABLANQUE, MARVIN KIT  CAFE

6        ABULKHODOUD, HAYAT JAMAL  SAMBOA

7        ACUÑA, ARVIN JON  SY

8        AGBAYANI, ERVIN SIMON RAE  CONTILLO

9        AGUILA, JANICA DENISE  DE LEON

10        AGUILAR, HANNAH  DEMETILLO

11        AGUILAR, ROSANNE MARIE  MACARANAS

12        AL-SHOMALI, ASEEL MOHAMMAD  MATEO

13        ALANGUI, CORINTH ZARED  DEGAY

14        ALDEA, REY ANTHONY  HERRERA

15        ALGABRE, LOISE ANNE  UBANDO

16        ALINDOGAN, JAMES CARL  DITAN

17        ALIVIA, ALISON  PEDRAZA

18        ALMAGRO, POMPEYO CESAR  PINTAC

19        ALONZO, KLARA ROSANNE  DE SAGON

20        ALVAREZ, BEATRIZ VISITACION  LUCZON

21        ALVAREZ, MA KRIZELLE  DIOQUINO

22        AMILIL, HASNEER  DIOCOLANO

23        ANDI, GEBRIEL  GARCIA

24        APOSTOL, GRACIELA MARIE  DE VILLA

25        AQUIAS, GLADYS  LAOANG

26        AQUILIZAN, MIA AISA  RIVERA

27        AQUINO, JAY RICK  PAJANEL

28        AQUINO, KARL YVETH  ASILO

29        ARABI, OZAI KHALID  DIESTA

30        ARCEO, CHRISTY GIEL  FRANZA

31        ARCILLA, JOHN MICHAEL  ASUZANO

32        ARELLANO, JAMBER  DAQUIOAG

33        AREVALO, MARK CAVIN  MARCIANO

34        ARGUELLES, GLO ARBY  DAGAR

35        ASIS, NIKKA ANGELA  MOMPERO

36        ASURO, PATRICIA LOUISSE  MUNCAL

37        AUSA, LORNA  MENDOZA

38        AVANCEÑA, PRINCESS JOYCE  MACALINTAL

39        AWIT, RACHEL  CARREON

40        AYANGDAN, KESIA  CALPAP

41        AYSON, JOAN ISSEY  GONZALES

42        AÑONUEVO, MARK  CUEVAS

43        BACALOCOS, GENEVEIVE  SANTILLAN

44        BACASEN, KAREN  CALUBANDI

45        BAES, HONEYBELL  NACARIO

46        BAGUIO, RECHEL ANN  OLIVA

47        BALDUGO, MARC JANLI  TADEO

48        BALISTA, FERLETTE JOE  ERMAC

49        BALLESTEROS, WAIAH  DOLLENTE

50        BANGUILAN, ISIS DEANNE  FRAGATA

 51        BARBASO, ALISA NATASHA  GONZALES

52        BARSABA, ROSEMARIE  PALALON

53        BASA, AIRA GRACE  JIMENEZ

54        BASAT, MARY JANE  GOLLABA

55        BELARMINO, ANGELA LORRAINE  MADRIO

56        BELLO, JOACHIM  INOT

57        BELONIO, KIRBY  REMOTIN

58        BENEDICTOS, MA BIANCA FRANCES  FLORES

59        BENOZA, CZARINA MIKAELA  CASTRO

60        BERNABE, GIA PAULA  DAVID

61        BERNARDO, ALEXIS JOSHUA  ORTIZ

62        BICHARA, KRISHA DAYNE  CARINAN

63        BINUYA, MARK HERALD  DEUS

64        BONDOC, BIANCA MARIE  ABUNDABAR

65        BONNEVIE, RYNE JOSEPH  DAQUIWAG

66        BOYBANTING, MA CHRISTINE  CASTILLO

67        BRACAMANTE, JAMES  RAMOS

68        BRIONES, FRANCHESKA DANIELLE  DIMANLIG

69        BRIONES, HERBIE CHERISSE  MAGNAYE

70        BUENDIA, JOBELLE  NIASCA

71        BULALA, MA FELORNA  GUTIERREZ

72        BULLECER, MA JAZZMIN BEATRIX  DESCALLAR

73        BUSTILLO, JOSHUA LORENZO  VERDEFLOR

74        BUYCO, MARGARET  OBASA

75        CABALQUINTO, MAXINE CYNA  ARROYO

76        CABAUATAN, AXL FRANZ LANDORE  LIM

77        CABRILLOS, LHOLLY DEBORAH  LABAJO

78        CABRITO, JHON ARCHIE  VILLARICO

79        CABUGUASON, DIANE MARGRET  BALEN

80        CACAS, MA HONEY  ESTORNINOS

81        CAJAYON, MARIA CONCEPCION  ONG

82        CALAYAN, JULIUS ACE RAE  LOPEZ

83        CALLOS, JEMAR  RAGENIL

84        CAMIÑA, NIÑA PAULA  TIDULA

85        CANLAS, PAULINE MARIE  CREDO

86        CANSINO, DAYANNE MAE  SANTOS

87        CAPUNO, AMABEL  CHAVEZ

88        CARAAN, CHARLENE MAE  REAL

89        CARDONA, ARGYLE SHEILAMAE  EREFUL

90        CARIÑO, ANN MARJORY  VARIN

91        CAROLINO, KIMBERLY  CORDERO

92        CARSULA, ANGELICA LOUISE  TECSON

93        CASIA, PATRICK LUIGI  HILARIO

94        CASTRO, ERIKA MARI  BENITEZ

95        CASTRO, MARIAH MELISSA ANNE  AGAPITO

96        CASTRO, MARIAN  BELTRAN

97        CAYYONG, YVONNE GRASHEILA  SAKIBEN

98        CENIZA, JOHN RIC  ANTIGUA

99        CEREZ, ROZIANNE LOU  EÑAR

100        CERILO, JULLIENE MARIE  AGARAN

 101        CHANG, KAYESIE MAY  GLORI

102        CLEMENTE, PAOLO  ESCALONA

103        CONSUNTO, ANNA KRISTINA  PUNZALAN

104        CORBI, PRINCESS MARGARETTE  DELITO

105        CORDERO, LOVELYN  PIDOT

106        CORPUZ, MEY-ANNE  CARIASO

107        CORREA, NICOLETTE  ENRIQUEZ

108        CORTES, KARSAVRINA  BAUTISTA

109        CORTES, RAMON OLIVER  MONTEROSO

110        CORTEZ, RICAELA MARIE  KAPITBAHAY

111        CRESPO, MICHAEL ANGELO  PUEBLO

112        CRUZ, HAROLD KELLY  BUSILIG

113        CRUZ, PAMELA JAEL  BALBANERO

114        CULANG, JOLINA ANNE  CULANG

115        CURATO, JOHN RAYMOND II  BUMATAY

116        DAL, CHERRIE AMOR  CELENDRO

117        DANGLA, MENCHIE AMOR  ARCIAGA

118        DARO, ALDRINE  CORPUZ

119        DAVAL-SANTOS, JORDIVINA  APOSAGA

120        DE BELEN, PAMELA  DAUZ

121        DE CASTRO, NIXANNE JOY  TE

122        DE GUZMAN, IRIS MICOH  FERNANDEZ

123        DEL ROSARIO, CHARLENE KRISTIEN MADELLE  BAUTISTA

124        DEL ROSARIO, KRIZZIA MAE  LABASAN

125        DELA CRUZ, ADELLE CHRISTINE  ROSARIO

126        DELA CRUZ, MA CRISTINA  DE LARA

127        DELA PAZ, TYRONE JAY  MENGULLO

128        DELA VEGA, ANA LUISA  DELA CRUZ

129        DELIMA, DIANNE MARIE  CATABIAN

130        DELOS REYES, RAJH  AGUSTINO

131        DELOS SANTOS, ANNA NIKOLE  GUIMMAYEN

132        DEMEGILLO, ANDREA JESSICA  ATIS

133        DIAN, CHERRY ROSE  SORIANO

134        DIMAYACYAC, ARLY CHESKA MAE  ATIENZA

135        DOCOY, JUSTIN CHAZZ  SIO

136        DOGUI-IS, ADELYNNE  DAILAY

137        DOLOR, DOREEN GAE  GUICO

138        DOMINGO, BENJAMIN  NASAYAO

139        DOMINGO, CYVERLAINE  CHAN

140        DOMINGUEZ, MA ALLYSON  ENGUITO

141        DOMINGUEZ, STEPHANIE  VIÑA

142        DONAIRE, SHEILA MAE  BOLANO

143        DONES, LLOYD ANTHONY  VASQUEZ

144        DUMALAGAN, ALMAR CRIS  CADUNGOG

145        DURIAS, GILLERMO  IBAMIT

146        EGARGUE, JANGREG JULIAN  DELA CRUZ

147        ENRIQUEZ, ANA MARIA LUISA  TRIA

148        ESCANILLA, REGINE  MABULAY

149        ESGUERRA, RIA JOSEPHINE  SORIANO

150        ESPENILLA, CLAIRE FRANCESCA  AZUL

151        ESTACIO, AISLINN  LEONIDA

152        ESTILO, TASHA MARIE  TOLOSA

153        ESTOSO, YENE JEAN  POLISTICO

154        EVANGELISTA, SHARMAINE  SACMAN

155        EVIA, ANGELICA REANA  HERNANI

156        EYOG, KEVIN WILSON  PATIÑO

157        FAMILAR, JUNEECE GEORGIA  RODELAS

158        FANG, GENEVIEVE  ALANGUI

159        FANTONE, MARIBELLE  SUGUI

160        FARILLON, KAREN JUNE  FANCUBILA

161        FELICIANO, KEVIN JOHN  FUNA

162        FELIPE, MARILYN  LECDAN

163        FERNANDEZ, RUFFA KEZIAH  ABABON

164        FERRER, HANNAH LOUISE  CAJAYON

165        FERRER, JUAN ALFONSO  PANGILINAN

166        FLORES, HANA JEISHEL  VINLUAN

167        FLORES, MARIE ELIZABETH  GILLEGO

168        FLORES, RAYCHEL  LAYGAN

169        FRANCISCO, DENISE CZARINA  MAPLE

170        FRANE, CHERYL EVAN JOY  TANGENTE

171        GALANG, CRISTINA  SUVA

172        GALAO, MICHELLE  BERNALES

173        GALLEMIT, NICOLE ANNE  PULI

174        GANOTISI, RECY JOY  MARTIN

175        GARCIA, JUBVA  ZUÑIGA

176        GARRINO, REJHELEN  DEFANTE

177        GASPAR, DIANA PEARL  VALENCIA

178        GASPAR, HAEZEL  DANDUN

179        GAYTANO, JULIE MAE ANN  LOPEZ

180        GAYTANO, PAULYN YVETTE  ANGELES

181        GERMINO, MOLLIE FAYE  ABESAMIS

182        GIMENO, JEMIMAH  FENIQUITO

183        GODINEZ, JAIREYMEL  FERNANDEZ

184        GOJO, REMCILLE MARIE  INACAY

185        GOMEZ, KAREN MAE  PLOTADO

186        GONZALES, ALYSSA ORALEE  BATU

187        GONZALES, ERICK ALFER  ILAGAN

188        GRADO, ZYRIANNE GRACE  CAMACAM

189        GRAFILO, LILIAN GRACE  CANUTO

190        GRANADA, MARK ANTHONY  SOLIVEN

191        GRANZO, MA CECILIA  PANIZAL

192        GUALDRAPA, DANICA AIRRA  MONTES

193        GUDA, KRISHIA ANN  BAES

194        GUERRA, MARIA CONCEPCION  TALUSIG

195        GUPILAN, PAULINE ANJANETTE  BAGUI

196        GUZMANA, JHONAMIE  UDALBE

197        HATAB, NURHAFIZA  HADJIRAN

198        HERNANDEZ, PAULINE MAE  INOTORIO

199        HILL, CLAREVYNNE  PATACSIL

200        HIYAO, MA CECILIA  ABENA

201        HUFANA, JIANNE ANGELUS  NISPEROS

202        IGNACIO, KEVIN ELIJAH  DE LEON

203        ILLUSTRISIMO, MARK ANDREW  MOLETA

204        ILON, ABDUL FARREED  MANGANSAKAN

205        INGARAN, MA CARMELA  DE LA CRUZ

206        JADOON, JUDIE  GARINGAN

207        JANCILAN, GELLEDY  CAYABYAB

208        JANNARAL, NEER-HARA  ABDURAHMAN

209        JERUTA, XENIA MONICA  ROBLES

210        JIMENA, ANNA LYN  CELESTE

211        JOSE, JOHN JAYSON  OIDA

212        JUMAWAN, VIJEANE  DELA CRUZ

213        JUTBA, MARY CHEROKE  OCAMPOS

214        KHO, CHARLOTTE ANN  BAUTISTA

215        KHOKHAR, HOMERA AHMED  HILAB

216        KUSAIN, DAHLIA  IBBA

217        LABACO, HAROLD JUDE  SALDAVIA

218        LABE, ADELAIDEN  GONZA

219        LABIANO, GLAYLE  AKIATE

220        LACAMENTO, STEPHANIE  MONTERO

221        LACANLALE, CAMILLE MARIE  VISDA

222        LACSAMANA, CAMILLE 

223        LAGMAN, JONALYN  MANUEL

224        LANOZO, SHERINE GRACE  PIRA

225        LAO, LEXINE  TIOPIANCO

226        LAÑADA, DARYL  BUENAVISTA

227        LEE, SHARMAINE  REYES

228        LESACA, BETTINA ANGELA  UY

229        LIAO, IAN GABRIELLE  GUTIERREZ

230        LIBUIT, ANGELOU DIANE  PIRANTE

231        LIM, ELOISE YASMIN  BRITO

232        LIM, REBECCA KATRINA MARGARITA  CHAN

233        LIMBO, MARIA PATRICIA  CENTENO

234        LIMCANGCO, NINA LALE  ESPIRITU

235        LINGAD, ASILO VINCI  BAKING

236        LLAGUNO, MINNIE GRACE  BAÑAS

237        LOPEZ, MARY CHRISTINE LOUISE  DE LAS ALAS

238        LOPEZ, RAPHAEL CARL  GAMBOA

239        LOPEZ, RITZ ANN KAREN  MAPANAO

240        LOREZCO, ROSCHELLE DOMINIQUE  ESTOESTA

241        LORQUE, HONEY PRINCESS  UMADHAY

242        LOZADA, ARVIN  SENENSE

243        LUMANTAO, VERONICA MARIE  RIVERA

244        LUMINGKIT, KAREN  DUHAYLUNGSOD

245        LUSTRE, MA VIKTORIA  DOMINGUIANO

246        MACALINO, JESSICA ANNE  YABUT

247        MACALINO, MAETONI  CASTAÑEDA

248        MACMAC, AISAH FATMAH  RAKI-IN

249        MAGADIA, JESSICA JOYCE  GATCHALIAN

250        MAGALASIN, MARIA LAHRANE  DELA CRUZ

251        MAGAT, ANNA EUNICE  CAPARAS

252        MAGNO, GENESIS  JAVELLANA

253        MALILAY, ALYSSA NICOLE  CASTAÑARES

254        MALLAPRE, DIANE CHRISTINE MARIE  BELTRAN

255        MALLARI, ROSELLE MARIE  HERRERA

256        MAMARIL, SUNNY JR  CUAJOTOR

257        MANALANG, GENIRYL  GARCIA

258        MANALO, LIONNE  SANTOS

259        MANALO, PAUL ADRIAN  LAT

260        MANANGHAYA, SAMANTHA BIANCA  SIMBAJON

261        MANTUANO, PRISSY  CARINGAL

262        MANUEL, MARIA PAULENE  DEE

263        MANUEL, MARLON WAYNE II  CALUYA

264        MANUMBAS, JOY KIMBERLY  LIM

265        MARIÑAS, RICHELLE  FLORIDA

266        MATUGUINAS, RAPHAEL  DE VERA

267        MAYOL, ELAIZA MAE  MEDICIELO

268        MEDINA, JUAN MIGUEL  CLEOFE

269        MEDRANO, DOROTHY HOPE  MARALIT

270        MEDRANO, ZENITH ANN  PRESENTACION

271        MENCIDOR, SUSMITA  DIMPAS

272        MENDOZA, GLENNA MAXINE  MANALO

273        MERCADO, JANNES  PANYAG

274        METRILLO, YVETTE KHEAVY JELLEAN  LUISTRO

275        MILAOR, HANZEL JOHN  SAN PABLO

276        MIRANDA, LARA KRISTEAN  MISA

277        MIRANDA, RAMON MIGUEL  RESPECIO

278        MIRAS, NIKKO  GERONA

279        MIRASOL, DARLENE KAYE  MONARES

280        MONFORTE, CZAR  TEVES

281        MONTEJO, CAMILLE EVIE  CORTEL

282        MORANTE, ONESSA RHOSE  DELA CRUZ

283        MORENO, PAMELA MARIZE  MANIMBAO

284        MOZAFFARI NAMIN, DANIAL  ELEP

285        NAVARRO, JULIANNE ERIS  NUNEZ

286        NERY, CRISLAND  CRUZ

287        NICOLAS, JESHER  NONALES

288        NOSA, GABRIEL LORENZO  PUNZALAN

289        NOVO, KRISHA ANNE  MIRAMBEL

290        OCAMPO, DELMINA DENISE  HILDAWA

291        OCDEN, CHEVEEN KATE  WALLANG

292        OJAS, PRECIOUS MAE  BALAJADIA

293        OLAER, ANGELYKA MHARC  BOLOS

294        OLIVAREZ, HAZEL ANN  BACULI

295        ONGBIT, ARTHUR KYLE  AÑOVER

296        ORATE, JULIANA  FRANCISCO

297        ORENCIA, KRISTIANE JOSEPH  LOPEZ

298        ORTEZA, HANANIAH PHOEBE  VALERIO

299        OYONG, KENT EMMANUEL  TAOJO

300        PAALISBO, BEA JASMIN  MAPUTI

301        PACLIPAN, CALVIN IV  SINGIDAS

302        PADUA, KRIZIA JOY  MALVATAAN

303        PAGUITAL, FAHAD  SAMPULNA

304        PALISOC, MIGUEL YLOIV  ANTONIO

305        PANGAN, BALTAZAR CHRISTIAN  MALONZO

306        PANOPIO, ANN MARGARETT  DELA FUENTE

307        PANUNCIO, KRISTINE ANN  BAMBA

308        PAREDES, CHIANA BERNARDINE  TOLENTINO

309        PAREDES, MARK  BRIGINO

310        PATULOT, RONALD ANDREW  PIOL

311        PELAYO, CHRISTINE  TAN

312        PELO, CHARNELLE JHURYL  MALAPITAN

313        PERALTA, ROD-PRUDENCE  CELESTINO

314        PEREZ, ALYSSA JAYA  JAMOLA

315        PERIA, FRANCIS ANTHONY  MACALINTAL

316        PESTAÑAS, ANALEE  AMARILLE

317        PEÑA, MONIQUE  MANALILI

318        PEÑAS, VALINE GENEVE  PATERNO

319        PINEDA, JHELIZ  PALO

320        PINEDA, KATHLEEN THEA  RAMIREZ

321        PLETE, MEDYLYN  DEL CASTILLO

322        PONCE, CRISTELLE MAE  ORDOÑA

323        PONCE, DENISE FATIMA  AGUILERA

324        PONIO, KRISTINE ANNE  RAMIREZ

325        POSADAS, PAULO  ESPINOSA

326        PUNZALAN, REENELLE SOPHIA  OCAMPO

327        QUEROL, MA IVY  ORIBELLO

328        QUITE, KARLO ANGELO  BRAZIL

329        QUIÑONES, EINNA ROSS  AMORIN

330        RABARA, ANGELICA  REGALADO

331        RABENA, KAENEILLE ANTONETTE  RABE

332        RABOR, EIRENE NICOLE  YABUT

333        RACADIO, MARIE BEYBYLYN  MUNDIN

334        RAMILO, PATRICIA ANN  ILAGAN

335        RAMIREZ, ANFERNEE  LAMAN

336        RAMIREZ, CESAR ANGELO  DAVID

337        RAMOS, KATHLEEN JEANE  REYES

338        RAMOS, MARIA REGINA  MANALANSAN

339        RAYMUNDO, PIA REGINE  MAGNO

340        RAZ, KATJA RIEL  VERANO

341        REBLEZA, ANGELIE  GOROSPE

342        REFAZO, MARIA BETINA BIANCA  AZURIN

343        REFUGIA, BERND JUSTINE  DAYAON

344        REYES, PRINCESS ANNE  GAVINO

345        RIBAY, RANDELLE JIANELLI  SEVILLEJA

346        RICO, MA CLARIVELLE  RESURRECCION

347        RIVERA, VANESSA GAYLE  BARLISO

348        ROBERTS, JHEANNE ALYSSA  RESURECCION

349        RODRIGUEZ, PINKY ROSE  CABRIGAS

350        ROMAN, DENISE MIKAELA  REYES

351        RUEDAS, RAINIER  SAMANIEGO

352        SAET, HANNAH ANGELIE  SUAREZ

353        SALAMANCA, ISAIAH  MACAMAY

354        SALINAS, RAYEH  ESPINOSA

355        SALINAS, VIRGELLE FE  RUBEN

356        SALIPURAN, PSALM GIOLLIENE  PINLAC

357        SALVADOR, LEILORA  TUBON

358        SALVAMANTE, EARL EDWIN  AGUILAR

359        SAMIANO, MARK  MUER

360        SAN DIEGO, DIVINA MIKHAELLA  URMATAN

361        SAN JUAN, JANESSA  HENZON

362        SANCHEZ, MARIA JESSA  FALLER

363        SANCHO, MARIA GESCAR  RAMOS

364        SANGALANG, CHRISTOPHER VIRGIL  RALAR

365        SANTIAGO, DAN ARON  ANSELMO

366        SANTOS, JASMINE  SANGUYO

367        SANTOS, JOHN MICHAEL  CASTRO

368        SANTOS, LEXINE RENEE  VILLARUEL

369        SANTOS, ROSE ANN  SAIM

370        SARMIENTO, GLAIZA  LONDRES

371        SATORRE, ABEGAIL  NACUA

372        SERRANO, CAMILLE LERRIZA  LACSON

373        SEVILLA, HANS MATHEW  KIERULF

374        SHIN, HYE SU  NARAVAL

375        SIA, ALDUS RENCE  SANTOS

376        SIRIBAN, MARY JAY-ROSAMOND  PALMA

377        SISANTE, HANNAH GRACE  CODES

378        SISCAR, JOHN BRYAN  VELARDE

379        SOBREJUANITE, FAYE  SOLDEVILLA

380        SOLINA, KATHLEEN ELOISA  CANONICO

381        SOLIVEN, JIAN NICOLE  ROMERO

382        SORIANO, AUDREY LUZ  NARVAS

383        SUBIDO, KARL NIGEL  PROTACIO

384        SUERTE, WYE MAE  OREN

385        TABIA, NELSIE  LUMABAO

386        TALAVERA, MARY ANGELINE  ABERIA

387        TAN, GINGER ERICKA  ROJAS

388        TAN, HANNAH SHEKINAH  VILLASANTA

389        TAN, MARIA FRANCEL CHARLYN  NERI

390        TAYLAN, KRISTEL CASANDRA  LAURETA

391        TEJUCO, JHOMAR  CASTILLEJOS

392        TICSE, PATRICIA PEARL AUDREY  MACAPAGAL

393        TILLAH, MA KATRINA PIA  SMITH

394        TIMARIO, RACHELLE  GALVEZ

395        TINAZA, FRANCIS  DE LOS SANTOS

396        TOMARONG, LEA  MALICSI

397        TORRES, EDELMIRA KAZANDRA  ARENQUE

398        TORRES, ZARI DANIELLE  CARDEÑO

399        TRAVA, MARIA MIKKA  TUMAMBO

400        TURINGAN, MICHAEL LEONARD  TAGUBA

401        UMANDAL, MARIA DELMAR  PANALIGAN

402        UMAYAM, KAREN  CASTOR

403        VALDEZ, NICOMEDES JR  BUEN

404        VALDEZ, ROSE MAY  FABRO

405        VALENDEZ, CIARAH MARIE  ESPIRITU

406        VASQUEZ, SOFRONIO IV  PAROJINOG

407        VELASCO, VINIESHA IEYA  ZAPATA

408        VELASQUEZ, MA COLLINE  PESITO

409        VENCER, DANICA KAREN  CATUBAY

410        VERA, DIANNE ELIZA  DE GUZMAN

411        VICENCIO, JENIKA AERISSE  SO

412        VILLAJUAN, RENE  ANTONIO

413        VILLALUNA, ELOISA  GALLANOSA

414        VILLANUEVA, FRANCES KAYE  SANTOS

415        VILLAR, DANESSA MARIE  VILLANUEVA

416        VILLARIÑA, ANA KAIZE  CELIS

417        VISPERAS, JANESSA RIA  TALAMAYAN

418        WAKAY, HAZEL RAQUEL  LARA

419        YAP, JAMAELYN BRYNCE  MENDOZA

420        YAP, JASMINE ANN MARIE  MENDOZA

421        YARE, ALLEXA JAIRAH  ARAÑADOR

422        YOUNG, ABIGAIL  CHANG

423        YOUNG, YOVVY  MORALES

424        YTURRALDE, CYJOELLE AIRAH 

425        ZAMORA, ANN MARGRETT  ABEJUELA

426        ZAPATA, JOHN CARLO  PINEDA

427        ZERNA, RENANTE  CATACUTAN

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