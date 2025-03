Sanitary Engineers Computer-Based Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 138 out of 195 passed the Sanitary Engineers Computer-Based Licensure Examination given by the Board of Sanitary Engineering in N. C. R., Davao and Rosales this February 2025.

Roll of Successful Examinees in the Sanitary Engineers Computer-Based Licensure Examination held on February 26, 2025 & ff. days released on February 28, 2025

1 AARON, PRECIOUS ELAINE GRAYCOCHEA

2 ABUAN, ARLEE MEI MONGOTE

3 ABUBAKAR, AL-BAHIR JAWALDI

4 AGONCILLO, LUIS MIGUEL ANTONIO

5 AGUILERA, GNAEUS MARCIUS LATOZA

6 AGYAO, DIVINA ABANNAG

7 AHYIN, JEFFREY ANGEL

8 ALI, SITTIE DAPHNE ADRIENE COMIA

9 ALIS, KIMBERLY ANNE RELLORA

10 ALTECIN, AILEEN RAYCO

11 ALVARAN, JOHN KEVIN ROSERO

12 ANCA, BLESSIE RAQUIN

13 ATIENZA, ELICA BRUCAL

14 BAJALA, KATHLEEN BLANCO

15 BALMES, EZEKIEL LANDICHO

16 BALUYUT, NEHEMIAH ONGTANGCO

17 BEDICO, DARLENCE FORTO

18 BELTRAN, JOHN NORBERT BOMBON

19 BONION, ALYSSA MAE MABANA

20 BRIONES, MARIELLE QUIZON

21 BUCOY, MARGARETH BELARMINO

22 BUENAVENTURA, SHAWN ANDREI VILLAGARCIA

23 BUENAVENTURA, WILMER RAMOS

24 BULORON, KIOMIT MANNY GIMANG

25 BUSTAMANTE, SHERMALYN JULKANAIN

26 CABANILLA, FRANCISCA CHEN-CHEN ETRATA

27 CABATO, JACKIE CALOLOT

28 CABRAS, TYLER JOHN SORIA

29 CADION, CLARK DOMINIQUE LIBA

30 CALIJAN, ERICK JAMES SIOCO

31 CAÑETE, FERNANDO GABRIEL CHAVEZ

32 CANEZA, KENZ ALYZA BRIONES

33 CAPUY, KATHLEEN MAE PUDADERA

34 CARANDANG, KAYECE MOREAL

35 CARANZO, JOANNA MAE GARDUCE

36 CASAS, JOHN NIÑO CASAS

37 CASTILLO, MA. EDLYN DELA CRUZ

38 CASTRO, HANNAH FATIMA KAYE

39 CENITA, NICOLA

40 CLORADO, ESTEVIN JR. RIOSA

41 COSTALES, JANSEN JOHN UGALDE

42 CRUZ, BYRON RYAN FIGUEROA

43 CRUZ, MATTHEW JAMES BONDOC

44 CUDIA, NINA ROSE JAVIER

45 DACULLO, JEREMY DE LIMA

46 DE GUZMAN, JOSHUA GONZALES

47 DE LUNA, ANGELICA BONTIGAO

48 DE LUNA, RAPHAEL LINDOG

49 DELOS SANTOS, APRIL JOY CAJES

50 DERILO, ANDREA ISHI BALEÑA

51 DINGCONG, JANNA CAMPOS

52 DOTADO, CIAN YSMAEL ALUNDAY

53 ESPALDON, NOELITO JR DEL MUNDO

54 ESPINOSA, JAYSON RAPSING

55 ESTILLORE, DANICA SHERINE SUBIA

56 ESTRELLA, THADEUS CABURAL

57 EUGENIO, BLESS ZEIL TACUBAN

58 FELICIANO, JESHIER JOHN HERMOSO

59 FLOJO, EDZEL KENETH PALAFOX

60 FLORA, FRANCIS JEROME CAMA

61 GACER, JERRY DELA VEGA

62 GACUTAN, CRISALYN NERI

63 GALVEZ, GEOFFREY BISA

64 GARCIA, KAREEN BERNARDINO

65 GAVARRA, JEZZEL BRINCES

66 GAYUTIN, PAUL JANSSEN PACIA

67 GEALONE, ETHAN MARK BALICAOL

68 GENEROSO, ELA CLARISE VIDAL

69 GERODIAS, CAHLELLE JONES RESMA

70 GRANDE, ROLDAN ARNEDO

71 HASSAN, FARHANA SAHIPA

72 HERDA, MA. KATRINA CASANDRA VALENDEZ

73 HIJOS, JOSHUA DURAN

74 INTONG, LYNN FERNANDEZ

75 ISIP, RODOLFO MAGO

76 JACINTO, FRANCIS SAM NARANJO

77 JAMANDRA, EDMAR CUDIAMAT

78 JAMILLA, ALYSSA JANE UPAO

79 JIMENEZ, LANCE RAFAEL DE ROXAS

80 LAGLIVA, AIVY ANCHETA

81 LALONG-ISIP, HAZEL HERNANDEZ

82 LAYDA, KYLE JOSEFF HERNANDEZ

83 LOPEZ, GERON LOUIE SUMULONG

84 LOYOGOY, ANGELIKA ALORO

85 MACADAMIA, JEB ALDOVER NAVARROZA

86 MACATANGAY, KIMBERLY LEUTERIO

87 MAGNO, BEATRICE ANTONG

88 MAHOR, JALEN DENZEL LAGMAN

89 MAMPUSTI, INNAH ANGELA MIRANDA

90 MARIANO, JOANNE GALBIN

91 MERCADO, JOAQUIN ANGELO DELOS SANTOS

92 MIRADOR, KARL ANGELO ABAD

93 MIRANDA, LOUIS BRIAN ANGELOU VINUYA

94 MIRANO, MA. LIA MACATANGAY

95 MORAÑA, SHEILA MAE SIYANGBIGAY

96 MORETO, MARY JANE SUAREZ

97 NAGUTOM, CHRIS MARK ANGELO FABIC

98 NAYNES, SHARINA LYN CALILUNG

99 NERA, DON LEONARDO ANGELO PADILLA

100 ORILLA, CHARISSA FONBUENA

101 ORTEGA, MICO LOUIE FERRER

102 PAÑA, GERALD MAGPANTAY

103 PANLILIO, HANS ANGELO PABONA

104 PAREL, YVETTE CHRISTINE

105 PASCUAL, JEREN VINCE MIRASOL

106 PASION, CHRISTIAN HOMER MERCADO

107 PATULOT, JERVIE GUBI

108 PELICANO, WENCE ROZEN PUZON

109 PEREZ, RIAZMIN DAPHNE SALCEDO

110 PINEDA, ANDREA MAE AVELLANEDA

111 PINTO, KERWIN DE GUZMAN

112 PITALLANO, KRIS ROSERO

113 PRAXIDES, CYNTHIA MAE VERGARA

114 PRIMO, JOHN ROGER SORITA

115 PULALON, NURHIMA TARROZA

116 RABILAS, APRILLE ANNE RIVERA

117 RADA, ANDREA EVANGELIO

118 ROSALES, BOY JOEL JR CASTILLO

119 SALVADOR, MIKE-DANE TACSIAT

120 SEMEÑA, KEVIN JAKE GERMEDIA

121 SENGCO, JOMARI SERGY LEONGSON

122 SERVANO, JOYCERIE GALUNO

123 SISON, ZIAH KIYANA JUNIO

124 SORIANO, CHRISTIAN JOSHUA GUEVARRA

125 SUNI, FEDERICO VELASCO

126 TAN, ELYZZA JULJANI

127 TARROZA, CELWEEA MANUEL

128 TIAM WATT, KHALID BIN AMIL

129 TIBANGWA, JHIAN AXENE

130 TICZON, ELISHA MAURICE HADJI

131 TIRI, PAUL JEMUEL PALPAL-LATOC

132 TOLENTINO, JAN AUSTIN OSEA

133 TUBERA, ALEAH COLEEN INES

134 VERCIDA, DAN ABBE ESCOBIDO

135 VILLAMIEL, LI YAHN PASIA

136 WAGAYEN, GERI OWEN

137 YASAY, CHLOE ALESSANDRA BASA

138 YU, HEARTWELL PAULINO