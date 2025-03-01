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Exam Results

Sanitary Engineers Computer-Based Licensure Examination

The Philippine Star
March 1, 2025 | 4:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 138 out of 195 passed the Sanitary Engineers Computer-Based Licensure Examination given by the Board of Sanitary Engineering in N. C. R., Davao and Rosales this February 2025.

Roll of Successful Examinees in the Sanitary Engineers Computer-Based Licensure Examination held on February 26, 2025 & ff. days released on February 28, 2025

1                                           AARON, PRECIOUS ELAINE GRAYCOCHEA

2                                           ABUAN, ARLEE MEI MONGOTE

3                                           ABUBAKAR, AL-BAHIR JAWALDI

4                                           AGONCILLO, LUIS MIGUEL ANTONIO

5                                           AGUILERA, GNAEUS MARCIUS LATOZA

6                                           AGYAO, DIVINA ABANNAG

7                                           AHYIN, JEFFREY ANGEL

8                                           ALI, SITTIE DAPHNE ADRIENE COMIA

9                                           ALIS, KIMBERLY ANNE RELLORA

10                                         ALTECIN, AILEEN RAYCO

11                                         ALVARAN, JOHN KEVIN ROSERO

12                                         ANCA, BLESSIE RAQUIN

13                                         ATIENZA, ELICA BRUCAL

14                                         BAJALA, KATHLEEN BLANCO

15                                         BALMES, EZEKIEL LANDICHO

16                                         BALUYUT, NEHEMIAH ONGTANGCO

17                                         BEDICO, DARLENCE FORTO

18                                         BELTRAN, JOHN NORBERT BOMBON

19                                         BONION, ALYSSA MAE MABANA

20                                         BRIONES, MARIELLE QUIZON

21                                         BUCOY, MARGARETH BELARMINO

22                                         BUENAVENTURA, SHAWN ANDREI VILLAGARCIA

23                                         BUENAVENTURA, WILMER RAMOS

24                                         BULORON, KIOMIT MANNY GIMANG

25                                         BUSTAMANTE, SHERMALYN JULKANAIN

26                                         CABANILLA, FRANCISCA CHEN-CHEN ETRATA

27                                         CABATO, JACKIE CALOLOT

28                                         CABRAS, TYLER JOHN SORIA

29                                         CADION, CLARK DOMINIQUE LIBA

30                                         CALIJAN, ERICK JAMES SIOCO

31                                         CAÑETE, FERNANDO GABRIEL CHAVEZ

32                                         CANEZA, KENZ ALYZA BRIONES

33                                         CAPUY, KATHLEEN MAE PUDADERA

34                                         CARANDANG, KAYECE MOREAL

35                                         CARANZO, JOANNA MAE GARDUCE

36                                         CASAS, JOHN NIÑO CASAS

37                                         CASTILLO, MA. EDLYN DELA CRUZ

38                                         CASTRO, HANNAH FATIMA KAYE

39                                         CENITA, NICOLA

40                                         CLORADO, ESTEVIN JR. RIOSA

41                                         COSTALES, JANSEN JOHN UGALDE

42                                         CRUZ, BYRON RYAN FIGUEROA

43                                         CRUZ, MATTHEW JAMES BONDOC

44                                         CUDIA, NINA ROSE JAVIER

45                                         DACULLO, JEREMY DE LIMA

46                                         DE GUZMAN, JOSHUA GONZALES

47                                         DE LUNA, ANGELICA BONTIGAO

48                                         DE LUNA, RAPHAEL LINDOG

49                                         DELOS SANTOS, APRIL JOY CAJES

50                                         DERILO, ANDREA ISHI BALEÑA

51                                         DINGCONG, JANNA CAMPOS

52                                         DOTADO, CIAN YSMAEL ALUNDAY

53                                         ESPALDON, NOELITO JR DEL MUNDO

54                                         ESPINOSA, JAYSON RAPSING

55                                         ESTILLORE, DANICA SHERINE SUBIA

56                                         ESTRELLA, THADEUS CABURAL

57                                         EUGENIO, BLESS ZEIL TACUBAN

58                                         FELICIANO, JESHIER JOHN HERMOSO

59                                         FLOJO, EDZEL KENETH PALAFOX

60                                         FLORA, FRANCIS JEROME CAMA

61                                         GACER, JERRY DELA VEGA

62                                         GACUTAN, CRISALYN NERI

63                                         GALVEZ, GEOFFREY BISA

64                                         GARCIA, KAREEN BERNARDINO

65                                         GAVARRA, JEZZEL BRINCES

66                                         GAYUTIN, PAUL JANSSEN PACIA

67                                         GEALONE, ETHAN MARK BALICAOL

68                                         GENEROSO, ELA CLARISE VIDAL

69                                         GERODIAS, CAHLELLE JONES RESMA

70                                         GRANDE, ROLDAN ARNEDO

71                                         HASSAN, FARHANA SAHIPA

72                                         HERDA, MA. KATRINA CASANDRA VALENDEZ

73                                         HIJOS, JOSHUA DURAN

74                                         INTONG, LYNN FERNANDEZ

75                                         ISIP, RODOLFO MAGO

76                                         JACINTO, FRANCIS SAM NARANJO

77                                         JAMANDRA, EDMAR CUDIAMAT

78                                         JAMILLA, ALYSSA JANE UPAO

79                                         JIMENEZ, LANCE RAFAEL DE ROXAS

80                                         LAGLIVA, AIVY ANCHETA

81                                         LALONG-ISIP, HAZEL HERNANDEZ

82                                         LAYDA, KYLE JOSEFF HERNANDEZ

83                                         LOPEZ, GERON LOUIE SUMULONG

84                                         LOYOGOY, ANGELIKA ALORO

85                                         MACADAMIA, JEB ALDOVER NAVARROZA

86                                         MACATANGAY, KIMBERLY LEUTERIO

87                                         MAGNO, BEATRICE ANTONG

88                                         MAHOR, JALEN DENZEL LAGMAN

89                                         MAMPUSTI, INNAH ANGELA MIRANDA

90                                         MARIANO, JOANNE GALBIN

91                                         MERCADO, JOAQUIN ANGELO DELOS SANTOS

92                                         MIRADOR, KARL ANGELO ABAD

93                                         MIRANDA, LOUIS BRIAN ANGELOU VINUYA

94                                         MIRANO, MA. LIA MACATANGAY

95                                         MORAÑA, SHEILA MAE SIYANGBIGAY

96                                         MORETO, MARY JANE SUAREZ

97                                         NAGUTOM, CHRIS MARK ANGELO FABIC

98                                         NAYNES, SHARINA LYN CALILUNG

99                                         NERA, DON LEONARDO ANGELO PADILLA

100                                      ORILLA, CHARISSA FONBUENA

101                                      ORTEGA, MICO LOUIE FERRER

102                                      PAÑA, GERALD MAGPANTAY

103                                      PANLILIO, HANS ANGELO PABONA

104                                      PAREL, YVETTE CHRISTINE

105                                      PASCUAL, JEREN VINCE MIRASOL

106                                      PASION, CHRISTIAN HOMER MERCADO

107                                      PATULOT, JERVIE GUBI

108                                      PELICANO, WENCE ROZEN PUZON

109                                      PEREZ, RIAZMIN DAPHNE SALCEDO

110                                      PINEDA, ANDREA MAE AVELLANEDA

111                                      PINTO, KERWIN DE GUZMAN

112                                      PITALLANO, KRIS ROSERO

113                                      PRAXIDES, CYNTHIA MAE VERGARA

114                                      PRIMO, JOHN ROGER SORITA

115                                      PULALON, NURHIMA TARROZA

116                                      RABILAS, APRILLE ANNE RIVERA

117                                      RADA, ANDREA EVANGELIO

118                                      ROSALES, BOY JOEL JR CASTILLO

119                                      SALVADOR, MIKE-DANE TACSIAT

120                                      SEMEÑA, KEVIN JAKE GERMEDIA

121                                      SENGCO, JOMARI SERGY LEONGSON

122                                      SERVANO, JOYCERIE GALUNO

123                                      SISON, ZIAH KIYANA JUNIO

124                                      SORIANO, CHRISTIAN JOSHUA GUEVARRA

125                                      SUNI, FEDERICO VELASCO

126                                      TAN, ELYZZA JULJANI

127                                      TARROZA, CELWEEA MANUEL

128                                      TIAM WATT, KHALID BIN AMIL

129                                      TIBANGWA, JHIAN AXENE

130                                      TICZON, ELISHA MAURICE HADJI

131                                      TIRI, PAUL JEMUEL PALPAL-LATOC

132                                      TOLENTINO, JAN AUSTIN OSEA

133                                      TUBERA, ALEAH COLEEN INES

134                                      VERCIDA, DAN ABBE ESCOBIDO

135                                      VILLAMIEL, LI YAHN PASIA

136                                      WAGAYEN, GERI OWEN

137                                      YASAY, CHLOE ALESSANDRA BASA

138                                      YU, HEARTWELL PAULINO

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