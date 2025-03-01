Sanitary Engineers Computer-Based Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 138 out of 195 passed the Sanitary Engineers Computer-Based Licensure Examination given by the Board of Sanitary Engineering in N. C. R., Davao and Rosales this February 2025.
Roll of Successful Examinees in the Sanitary Engineers Computer-Based Licensure Examination held on February 26, 2025 & ff. days released on February 28, 2025
1 AARON, PRECIOUS ELAINE GRAYCOCHEA
2 ABUAN, ARLEE MEI MONGOTE
3 ABUBAKAR, AL-BAHIR JAWALDI
4 AGONCILLO, LUIS MIGUEL ANTONIO
5 AGUILERA, GNAEUS MARCIUS LATOZA
6 AGYAO, DIVINA ABANNAG
7 AHYIN, JEFFREY ANGEL
8 ALI, SITTIE DAPHNE ADRIENE COMIA
9 ALIS, KIMBERLY ANNE RELLORA
10 ALTECIN, AILEEN RAYCO
11 ALVARAN, JOHN KEVIN ROSERO
12 ANCA, BLESSIE RAQUIN
13 ATIENZA, ELICA BRUCAL
14 BAJALA, KATHLEEN BLANCO
15 BALMES, EZEKIEL LANDICHO
16 BALUYUT, NEHEMIAH ONGTANGCO
17 BEDICO, DARLENCE FORTO
18 BELTRAN, JOHN NORBERT BOMBON
19 BONION, ALYSSA MAE MABANA
20 BRIONES, MARIELLE QUIZON
21 BUCOY, MARGARETH BELARMINO
22 BUENAVENTURA, SHAWN ANDREI VILLAGARCIA
23 BUENAVENTURA, WILMER RAMOS
24 BULORON, KIOMIT MANNY GIMANG
25 BUSTAMANTE, SHERMALYN JULKANAIN
26 CABANILLA, FRANCISCA CHEN-CHEN ETRATA
27 CABATO, JACKIE CALOLOT
28 CABRAS, TYLER JOHN SORIA
29 CADION, CLARK DOMINIQUE LIBA
30 CALIJAN, ERICK JAMES SIOCO
31 CAÑETE, FERNANDO GABRIEL CHAVEZ
32 CANEZA, KENZ ALYZA BRIONES
33 CAPUY, KATHLEEN MAE PUDADERA
34 CARANDANG, KAYECE MOREAL
35 CARANZO, JOANNA MAE GARDUCE
36 CASAS, JOHN NIÑO CASAS
37 CASTILLO, MA. EDLYN DELA CRUZ
38 CASTRO, HANNAH FATIMA KAYE
39 CENITA, NICOLA
40 CLORADO, ESTEVIN JR. RIOSA
41 COSTALES, JANSEN JOHN UGALDE
42 CRUZ, BYRON RYAN FIGUEROA
43 CRUZ, MATTHEW JAMES BONDOC
44 CUDIA, NINA ROSE JAVIER
45 DACULLO, JEREMY DE LIMA
46 DE GUZMAN, JOSHUA GONZALES
47 DE LUNA, ANGELICA BONTIGAO
48 DE LUNA, RAPHAEL LINDOG
49 DELOS SANTOS, APRIL JOY CAJES
50 DERILO, ANDREA ISHI BALEÑA
51 DINGCONG, JANNA CAMPOS
52 DOTADO, CIAN YSMAEL ALUNDAY
53 ESPALDON, NOELITO JR DEL MUNDO
54 ESPINOSA, JAYSON RAPSING
55 ESTILLORE, DANICA SHERINE SUBIA
56 ESTRELLA, THADEUS CABURAL
57 EUGENIO, BLESS ZEIL TACUBAN
58 FELICIANO, JESHIER JOHN HERMOSO
59 FLOJO, EDZEL KENETH PALAFOX
60 FLORA, FRANCIS JEROME CAMA
61 GACER, JERRY DELA VEGA
62 GACUTAN, CRISALYN NERI
63 GALVEZ, GEOFFREY BISA
64 GARCIA, KAREEN BERNARDINO
65 GAVARRA, JEZZEL BRINCES
66 GAYUTIN, PAUL JANSSEN PACIA
67 GEALONE, ETHAN MARK BALICAOL
68 GENEROSO, ELA CLARISE VIDAL
69 GERODIAS, CAHLELLE JONES RESMA
70 GRANDE, ROLDAN ARNEDO
71 HASSAN, FARHANA SAHIPA
72 HERDA, MA. KATRINA CASANDRA VALENDEZ
73 HIJOS, JOSHUA DURAN
74 INTONG, LYNN FERNANDEZ
75 ISIP, RODOLFO MAGO
76 JACINTO, FRANCIS SAM NARANJO
77 JAMANDRA, EDMAR CUDIAMAT
78 JAMILLA, ALYSSA JANE UPAO
79 JIMENEZ, LANCE RAFAEL DE ROXAS
80 LAGLIVA, AIVY ANCHETA
81 LALONG-ISIP, HAZEL HERNANDEZ
82 LAYDA, KYLE JOSEFF HERNANDEZ
83 LOPEZ, GERON LOUIE SUMULONG
84 LOYOGOY, ANGELIKA ALORO
85 MACADAMIA, JEB ALDOVER NAVARROZA
86 MACATANGAY, KIMBERLY LEUTERIO
87 MAGNO, BEATRICE ANTONG
88 MAHOR, JALEN DENZEL LAGMAN
89 MAMPUSTI, INNAH ANGELA MIRANDA
90 MARIANO, JOANNE GALBIN
91 MERCADO, JOAQUIN ANGELO DELOS SANTOS
92 MIRADOR, KARL ANGELO ABAD
93 MIRANDA, LOUIS BRIAN ANGELOU VINUYA
94 MIRANO, MA. LIA MACATANGAY
95 MORAÑA, SHEILA MAE SIYANGBIGAY
96 MORETO, MARY JANE SUAREZ
97 NAGUTOM, CHRIS MARK ANGELO FABIC
98 NAYNES, SHARINA LYN CALILUNG
99 NERA, DON LEONARDO ANGELO PADILLA
100 ORILLA, CHARISSA FONBUENA
101 ORTEGA, MICO LOUIE FERRER
102 PAÑA, GERALD MAGPANTAY
103 PANLILIO, HANS ANGELO PABONA
104 PAREL, YVETTE CHRISTINE
105 PASCUAL, JEREN VINCE MIRASOL
106 PASION, CHRISTIAN HOMER MERCADO
107 PATULOT, JERVIE GUBI
108 PELICANO, WENCE ROZEN PUZON
109 PEREZ, RIAZMIN DAPHNE SALCEDO
110 PINEDA, ANDREA MAE AVELLANEDA
111 PINTO, KERWIN DE GUZMAN
112 PITALLANO, KRIS ROSERO
113 PRAXIDES, CYNTHIA MAE VERGARA
114 PRIMO, JOHN ROGER SORITA
115 PULALON, NURHIMA TARROZA
116 RABILAS, APRILLE ANNE RIVERA
117 RADA, ANDREA EVANGELIO
118 ROSALES, BOY JOEL JR CASTILLO
119 SALVADOR, MIKE-DANE TACSIAT
120 SEMEÑA, KEVIN JAKE GERMEDIA
121 SENGCO, JOMARI SERGY LEONGSON
122 SERVANO, JOYCERIE GALUNO
123 SISON, ZIAH KIYANA JUNIO
124 SORIANO, CHRISTIAN JOSHUA GUEVARRA
125 SUNI, FEDERICO VELASCO
126 TAN, ELYZZA JULJANI
127 TARROZA, CELWEEA MANUEL
128 TIAM WATT, KHALID BIN AMIL
129 TIBANGWA, JHIAN AXENE
130 TICZON, ELISHA MAURICE HADJI
131 TIRI, PAUL JEMUEL PALPAL-LATOC
132 TOLENTINO, JAN AUSTIN OSEA
133 TUBERA, ALEAH COLEEN INES
134 VERCIDA, DAN ABBE ESCOBIDO
135 VILLAMIEL, LI YAHN PASIA
136 WAGAYEN, GERI OWEN
137 YASAY, CHLOE ALESSANDRA BASA
138 YU, HEARTWELL PAULINO
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