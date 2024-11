Speech-Language Pathologists Computer-Based Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 153 out of 161 passed the Speech-Language Pathologists Computer-Based Licensure Examination given by the Board of Speech-Language Pathology in N. C. R., Cagayan de Oro, Davao and Lucena this November 2024.

Roll of Successful Examinees in the Speech-Language Pathologists Computer-Based Licensure Examination held on November 23 and 24, 2024 released on November 27, 2024

1 ADALIN, VIA ANGELA BARRIENTOS

2 ALGUSO, AZRIELLE MAGTOLIS

3 ALLANIGUE, SOPHIA ALEXI BARROSO

4 ANDRADE, SARAH MARIE FERNANDEZ

5 ANTONIO, FERNANDINA FERNANDEZ

6 APUADA, YANNELE MARIE BANIQUED

7 AQUINO, CLAUDINE MONIQUE LIM

8 ARELLANO, KRISTIANA MARIE BANZUELA

9 ARUGAY, NATALIE GRACE TUNGPALAN

10 BAJANDI, JOEI ANDREA PANALIGAN

11 BALOLOY, JOHN FRANK ROMAN USAL

12 BANDELARIA, KRISTINE LANDICHO

13 BANTIGUE, RAMON LEONARDO MANDAP

14 BARBA, JENNETH KARYLLE TECSON

15 BAUTISTA, RIA MAE UNTALAN

16 BAUTISTA, VINCE PAULO SANTOS

17 BAYLON, MARY ETHEL LAMOSTE

18 BAYOT, ARIEL JIENN FERMA

19 BERNAS, KYLA VICTORIA MONTERO

20 BISLUMBRE, CAMILLE TEVES

21 BLANCO, DANIELLE MARIE LOUISE CAGARA

22 BORINAGA, AGAPITO III MARCO

23 CALINA, LEEANNE FRANCES DELIZO

24 CAMPOSANO, ALREICH MILLIAN DE UNA

25 CAÑAVERAL, MARIA ALEXANDRIA CONSEBIDO

26 CAÑEDO, DEINZEL GWYNEE BARDELOSA

27 CANLAS, MARGARET TISH MALLARI

28 CAPATAN, JESSICA CAMILLE GREGORIO

29 CASTRO, MARCO BASOL

30 CASTRO, PAMELA LEI ELCANO

31 CHAN, SAMANTHA MEGAN RAMO

32 CHAVEZ, ETHAN ZACHARY SANTOS

33 CLEMENTE, ALYSSA NOREEN EDILLORANA

34 CONTRERAS, CHARMAINE BENEDICTO

35 COSINDAD, ICEEN RAYA CEREZO

36 CUMPAS, MICAH ANGELA LUDOVICO

37 DAVID, MAXINNE CATRISHA BASI

38 DE BORJA, ANGERI JOHANN DORIA

39 DE CASTRO, DON LOUIE FREDELUCES

40 DE GUZMAN, ALLYSON EMIE MARIE BONIFACIO

41 DE LOS ANGELES, MARIA AMAYA YABUT

42 DELA CRUZ, MARIA DIANA SARQUILLA

43 DELGADO, AYESSA CHRISTIANE LIVARA

44 DEPUNO, ELAISA MARIE

45 DESCALZO, JANI AN CRISGEL BUENPACIFICO

46 DIN, MARTHA ANGELICA FUERTE

47 DIOQUINO, CZAREEN SOPHIA TABARANGAO

48 DOLLISON, IRISH FAITH CALURA

49 DYCUECO, EUNICE ALEXIS CANGAYDA

50 EALA, SAMANTHA IRENE LOUISE MOJE

51 ECALDRE, RONEL INCISO

52 EGUIA, AHNA DOMINIQUE REYES

53 ERASMO, RON DEE PORRAS

54 ESPIRITU, EINA JESSETTE HUFEMIA

55 ESTAVAS, KYMM ABREMATEA

56 FABIAN, ARIADNE JOYCE BULAONG

57 FERNANDEZ, DANIELLE RUTH DECENA

58 FLORES, ALYSON DENISE MENDOZA

59 FLORESTA, WINCARYLLE BROFAR

60 GABUCAN, ALONZO PHILIP CAGARA

61 GACIS, JUAN PAOLO TIBAYAN

62 GALLARDO, BEA THERESE MONERA

63 GARCES, MANOLITO JR NOTARIO

64 GARCIA, ALYSSANDRA KRISTEL JOSEF

65 GARCIA, CHLOE MARIE ATIENZA

66 GIPIT, KIRSTEN GABRIELLE BELEN

67 GLORIA, MARY FAYE WINONA ORBIGOSO

68 GUARNES, KATE ERIN GAYLE SENTE

69 GULAPA, PAULINA LALO

70 GUTLAY, CYN PASCUAL

71 HERNANDEZ, JOSE GABRIEL RODRIGUEZ

72 HERNANDEZ, MARY MARTIN THERESE CRUZ

73 HIPE, ANDREW JOSE CEBU

74 HUGO, MARRIAH JO DAGANI

75 IGNACIO, YSABELLA MAEDIN DATU

76 ILAGAN, FRANCHESCA BEATRICE NAVARROZA

77 ISRAEL, MARYCRIS TOMOY

78 JAVIER, YSABELLA ANGELICA LEDESMA

79 LACHICA, RONALD MATTHEW RELLAMA

80 LANGKAY, REJIENA SIMONE PAKINGAN

81 LEE, JI HEE BALANON

82 LLONADO, MERLYN

83 LONGAKIT, BILL PAULO BACUSMO

84 MACAPAGAL, PIA ANGELA PUNSALAN

85 MALIJAN, ANDRE GABRIEL BULAHAN

86 MANALANG, MIGUEL ANTONIO NICOLAS MAGNO

87 MANRIQUE, MARIAN JULIET BETITA

88 MANUEL, JONATHAN LAYUGAN

89 MARTIN, FAITH THERESE SOLIS

90 MASANGKAY, RINA LU JOVEN

91 MIER, CHRYSANTHEMUM MARIAH DESALAGO

92 MIGUEL, NEIHL ALBERT REYES

93 MILAN, PAULINE ADRIANA SANTOS

94 MIRANDA, JONALEEN TRIXIA CORPUZ

95 MITRA, DANIELA MARIE DOROTEO

96 MONTEALTO, GRACE HEIDI RAMIREZ

97 MONTUERTO, YNA NICOLE ANDRES

98 MORENO, JOSE ALFONSO NAKAMA

99 NARIO, MA. ANGELICA LUCIA MARAVILLAS

100 NAVARRO, PATRIZIA ANN VERGARA

101 NEPOMUCENO, ROBYN RAE MEDRANO

102 NERI, TRISTAN JOHE VILLARIN

103 NILLAS, MATTHEW LOUIS DOTILLOS

104 NOZAWA, MARYANNE LUIZA CUNAN

105 OLAÑO, JAN BEATRIZ BESINIO

106 ONG, NATASHA NICOLE SAHIRUL

107 ORBISO, SIVAN REI JIMENEZ

108 PABLO, CHRISTINE RIVERA

109 PADAYHAG, KYRIE DANIELLE SANTILLAN

110 PADRILAN, CHRISTIAN CYRIL ALMAZAN

111 PALMA, DIANA LYNNE ALOMBRO

112 PALO, MARTIN JOHN LLAMAS

113 PAÑA, GWYNETH HANN DE LA RAMA

114 PANGHULAN, FELICITY MEI ORTEGA

115 PARCON, DENISSE JOEI ABASOLO

116 PAREDES, CHARLIZE NICOLE LACSAMANA

117 PASCUA, JULIANNE KAELA OCAMPO

118 PASCUAL, TRICIA CONCEPCION

119 PEÑA, GWYNETH NICOLETTE LETANA

120 PINEDA, AIRAH CARYN ABELLADA

121 PLEÑOS, ELIZAH GWYNETH PAGNANAWON

122 PRECILLA, JANA GABRIELLE YOINGCO

123 PUZON, MARIANA NERI

124 QUEJADAS, KAILEEN LOIS BANALO

125 QUINTO, ANGELA LOUISE PAPAS

126 QUIROZ, RENEE CHRISTIANNA INFANTE

127 QUIZON, MA. MIKAELA BEATRICE KINKITO

128 RECIO, JULIANNA MARIE ESCOBAR

129 REYES, LORENZ LASPIÑAS

130 SAAVEDRA, SHERA ANGELI PASIGNA

131 SALAZAR, SHIELA MAE NIDOY

132 SAN JOSE, SOFIA FRANCINE PALOMO

133 SAN PABLO, NOAH EMANUEL JESU

134 SANTIAGO, JULIANNA REFUGIO

135 SANTOS, FRANCESCA PAULINE ABRUGAR

136 SANTOS, GABRIELLE ANNE MONES

137 SANTOS, REESE IMOGEN MENDOZA

138 SERRANO, MICHAELA SAMUELLE CASTRO

139 SEVILLENO, LARA NIEL BAUTISTA

140 SILANG, JILLIANE MAE GARCIA

141 SIMEON, ELIJAH MAE CARPIO

142 SOTTO, KRISTINE KAMILLE REPLAN

143 SUBA, ANNE MARY ANGELES

144 TAGO, KEZIAH JADE BUMANLAG

145 TAN PASCUAL, HANNAH WONG

146 TAN, NICOLE ANNE AQUINO

147 TEMANA, TRISTAN EARL MORALES

148 TIU, ROZEN MARIZ CALUMPANG

149 TOLEDO, ALEA CLARISSE TEMBLOR

150 TUBALLAS, PSYCHE CHRISTENSEN SOGOCIO

151 VARCA, LEONINA ANGELA

152 VILLAMAR, RAISSA RUSSELL RAZON

153 ZUÑIGA, KIMBERLY CALLISTA MARCOS