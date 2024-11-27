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Exam Results

Speech-Language Pathologists Computer-Based Licensure Examination

The Philippine Star
November 27, 2024 | 5:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 153 out of 161 passed the Speech-Language Pathologists Computer-Based Licensure Examination given by the Board of Speech-Language Pathology in N. C. R., Cagayan de Oro, Davao and Lucena this November 2024.

Roll of Successful Examinees in the Speech-Language Pathologists Computer-Based Licensure Examination held on November 23 and 24, 2024 released on November 27, 2024

1                                           ADALIN, VIA ANGELA BARRIENTOS

2                                           ALGUSO, AZRIELLE MAGTOLIS

3                                           ALLANIGUE, SOPHIA ALEXI BARROSO

4                                           ANDRADE, SARAH MARIE FERNANDEZ

5                                           ANTONIO, FERNANDINA FERNANDEZ

6                                           APUADA, YANNELE MARIE BANIQUED

7                                           AQUINO, CLAUDINE MONIQUE LIM

8                                           ARELLANO, KRISTIANA MARIE BANZUELA

9                                           ARUGAY, NATALIE GRACE TUNGPALAN

10                                         BAJANDI, JOEI ANDREA PANALIGAN

11                                         BALOLOY, JOHN FRANK ROMAN USAL

12                                         BANDELARIA, KRISTINE LANDICHO

13                                         BANTIGUE, RAMON LEONARDO MANDAP

14                                         BARBA, JENNETH KARYLLE TECSON

15                                         BAUTISTA, RIA MAE UNTALAN

16                                         BAUTISTA, VINCE PAULO SANTOS

17                                         BAYLON, MARY ETHEL LAMOSTE

18                                         BAYOT, ARIEL JIENN FERMA

19                                         BERNAS, KYLA VICTORIA MONTERO

20                                         BISLUMBRE, CAMILLE TEVES

21                                         BLANCO, DANIELLE MARIE LOUISE CAGARA

22                                         BORINAGA, AGAPITO III MARCO

23                                         CALINA, LEEANNE FRANCES DELIZO

24                                         CAMPOSANO, ALREICH MILLIAN DE UNA

25                                         CAÑAVERAL, MARIA ALEXANDRIA CONSEBIDO

26                                         CAÑEDO, DEINZEL GWYNEE BARDELOSA

27                                         CANLAS, MARGARET TISH MALLARI

28                                         CAPATAN, JESSICA CAMILLE GREGORIO

29                                         CASTRO, MARCO BASOL

30                                         CASTRO, PAMELA LEI ELCANO

31                                         CHAN, SAMANTHA MEGAN RAMO

32                                         CHAVEZ, ETHAN ZACHARY SANTOS

33                                         CLEMENTE, ALYSSA NOREEN EDILLORANA

34                                         CONTRERAS, CHARMAINE BENEDICTO

35                                         COSINDAD, ICEEN RAYA CEREZO

36                                         CUMPAS, MICAH ANGELA LUDOVICO

37                                         DAVID, MAXINNE CATRISHA BASI

38                                         DE BORJA, ANGERI JOHANN DORIA

39                                         DE CASTRO, DON LOUIE FREDELUCES

40                                         DE GUZMAN, ALLYSON EMIE MARIE BONIFACIO

41                                         DE LOS ANGELES, MARIA AMAYA YABUT

42                                         DELA CRUZ, MARIA DIANA SARQUILLA

43                                         DELGADO, AYESSA CHRISTIANE LIVARA

44                                         DEPUNO, ELAISA MARIE

45                                         DESCALZO, JANI AN CRISGEL BUENPACIFICO

46                                         DIN, MARTHA ANGELICA FUERTE

47                                         DIOQUINO, CZAREEN SOPHIA TABARANGAO

48                                         DOLLISON, IRISH FAITH CALURA

49                                         DYCUECO, EUNICE ALEXIS CANGAYDA

50                                         EALA, SAMANTHA IRENE LOUISE MOJE

51                                         ECALDRE, RONEL INCISO

52                                         EGUIA, AHNA DOMINIQUE REYES

53                                         ERASMO, RON DEE PORRAS

54                                         ESPIRITU, EINA JESSETTE HUFEMIA

55                                         ESTAVAS, KYMM ABREMATEA

56                                         FABIAN, ARIADNE JOYCE BULAONG

57                                         FERNANDEZ, DANIELLE RUTH DECENA

58                                         FLORES, ALYSON DENISE MENDOZA

59                                         FLORESTA, WINCARYLLE BROFAR

60                                         GABUCAN, ALONZO PHILIP CAGARA

61                                         GACIS, JUAN PAOLO TIBAYAN

62                                         GALLARDO, BEA THERESE MONERA

63                                         GARCES, MANOLITO JR NOTARIO

64                                         GARCIA, ALYSSANDRA KRISTEL JOSEF

65                                         GARCIA, CHLOE MARIE ATIENZA

66                                         GIPIT, KIRSTEN GABRIELLE BELEN

67                                         GLORIA, MARY FAYE WINONA ORBIGOSO

68                                         GUARNES, KATE ERIN GAYLE SENTE

69                                         GULAPA, PAULINA LALO

70                                         GUTLAY, CYN PASCUAL

71                                         HERNANDEZ, JOSE GABRIEL RODRIGUEZ

72                                         HERNANDEZ, MARY MARTIN THERESE CRUZ

73                                         HIPE, ANDREW JOSE CEBU

74                                         HUGO, MARRIAH JO DAGANI

75                                         IGNACIO, YSABELLA MAEDIN DATU

76                                         ILAGAN, FRANCHESCA BEATRICE NAVARROZA

77                                         ISRAEL, MARYCRIS TOMOY

78                                         JAVIER, YSABELLA ANGELICA LEDESMA

79                                         LACHICA, RONALD MATTHEW RELLAMA

80                                         LANGKAY, REJIENA SIMONE PAKINGAN

81                                         LEE, JI HEE BALANON

82                                         LLONADO, MERLYN

83                                         LONGAKIT, BILL PAULO BACUSMO

84                                         MACAPAGAL, PIA ANGELA PUNSALAN

85                                         MALIJAN, ANDRE GABRIEL BULAHAN

86                                         MANALANG, MIGUEL ANTONIO NICOLAS MAGNO

87                                         MANRIQUE, MARIAN JULIET BETITA

88                                         MANUEL, JONATHAN LAYUGAN

89                                         MARTIN, FAITH THERESE SOLIS

90                                         MASANGKAY, RINA LU JOVEN

91                                         MIER, CHRYSANTHEMUM MARIAH DESALAGO

92                                         MIGUEL, NEIHL ALBERT REYES

93                                         MILAN, PAULINE ADRIANA SANTOS

94                                         MIRANDA, JONALEEN TRIXIA CORPUZ

95                                         MITRA, DANIELA MARIE DOROTEO

96                                         MONTEALTO, GRACE HEIDI RAMIREZ

97                                         MONTUERTO, YNA NICOLE ANDRES

98                                         MORENO, JOSE ALFONSO NAKAMA

99                                         NARIO, MA. ANGELICA LUCIA MARAVILLAS

100                                      NAVARRO, PATRIZIA ANN VERGARA

101                                      NEPOMUCENO, ROBYN RAE MEDRANO

102                                      NERI, TRISTAN JOHE VILLARIN

103                                      NILLAS, MATTHEW LOUIS DOTILLOS

104                                      NOZAWA, MARYANNE LUIZA CUNAN

105                                      OLAÑO, JAN BEATRIZ BESINIO

106                                      ONG, NATASHA NICOLE SAHIRUL

107                                      ORBISO, SIVAN REI JIMENEZ

108                                      PABLO, CHRISTINE RIVERA

109                                      PADAYHAG, KYRIE DANIELLE SANTILLAN

110                                      PADRILAN, CHRISTIAN CYRIL ALMAZAN

111                                      PALMA, DIANA LYNNE ALOMBRO

112                                      PALO, MARTIN JOHN LLAMAS

113                                      PAÑA, GWYNETH HANN DE LA RAMA

114                                      PANGHULAN, FELICITY MEI ORTEGA

115                                      PARCON, DENISSE JOEI ABASOLO

116                                      PAREDES, CHARLIZE NICOLE LACSAMANA

117                                      PASCUA, JULIANNE KAELA OCAMPO

118                                      PASCUAL, TRICIA CONCEPCION

119                                      PEÑA, GWYNETH NICOLETTE LETANA

120                                      PINEDA, AIRAH CARYN ABELLADA

121                                      PLEÑOS, ELIZAH GWYNETH PAGNANAWON

122                                      PRECILLA, JANA GABRIELLE YOINGCO

123                                      PUZON, MARIANA NERI

124                                      QUEJADAS, KAILEEN LOIS BANALO

125                                      QUINTO, ANGELA LOUISE PAPAS

126                                      QUIROZ, RENEE CHRISTIANNA INFANTE

127                                      QUIZON, MA. MIKAELA BEATRICE KINKITO

128                                      RECIO, JULIANNA MARIE ESCOBAR

129                                      REYES, LORENZ LASPIÑAS

130                                      SAAVEDRA, SHERA ANGELI PASIGNA

131                                      SALAZAR, SHIELA MAE NIDOY

132                                      SAN JOSE, SOFIA FRANCINE PALOMO

133                                      SAN PABLO, NOAH EMANUEL JESU

134                                      SANTIAGO, JULIANNA REFUGIO

135                                      SANTOS, FRANCESCA PAULINE ABRUGAR

136                                      SANTOS, GABRIELLE ANNE MONES

137                                      SANTOS, REESE IMOGEN MENDOZA

138                                      SERRANO, MICHAELA SAMUELLE CASTRO

139                                      SEVILLENO, LARA NIEL BAUTISTA

140                                      SILANG, JILLIANE MAE GARCIA

141                                      SIMEON, ELIJAH MAE CARPIO

142                                      SOTTO, KRISTINE KAMILLE REPLAN

143                                      SUBA, ANNE MARY ANGELES

144                                      TAGO, KEZIAH JADE BUMANLAG

145                                      TAN PASCUAL, HANNAH WONG

146                                      TAN, NICOLE ANNE AQUINO

147                                      TEMANA, TRISTAN EARL MORALES

148                                      TIU, ROZEN MARIZ CALUMPANG

149                                      TOLEDO, ALEA CLARISSE TEMBLOR

150                                      TUBALLAS, PSYCHE CHRISTENSEN SOGOCIO

151                                      VARCA, LEONINA ANGELA

152                                      VILLAMAR, RAISSA RUSSELL RAZON

153                                      ZUÑIGA, KIMBERLY CALLISTA MARCOS

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