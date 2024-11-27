Speech-Language Pathologists Computer-Based Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 153 out of 161 passed the Speech-Language Pathologists Computer-Based Licensure Examination given by the Board of Speech-Language Pathology in N. C. R., Cagayan de Oro, Davao and Lucena this November 2024.
Roll of Successful Examinees in the Speech-Language Pathologists Computer-Based Licensure Examination held on November 23 and 24, 2024 released on November 27, 2024
1 ADALIN, VIA ANGELA BARRIENTOS
2 ALGUSO, AZRIELLE MAGTOLIS
3 ALLANIGUE, SOPHIA ALEXI BARROSO
4 ANDRADE, SARAH MARIE FERNANDEZ
5 ANTONIO, FERNANDINA FERNANDEZ
6 APUADA, YANNELE MARIE BANIQUED
7 AQUINO, CLAUDINE MONIQUE LIM
8 ARELLANO, KRISTIANA MARIE BANZUELA
9 ARUGAY, NATALIE GRACE TUNGPALAN
10 BAJANDI, JOEI ANDREA PANALIGAN
11 BALOLOY, JOHN FRANK ROMAN USAL
12 BANDELARIA, KRISTINE LANDICHO
13 BANTIGUE, RAMON LEONARDO MANDAP
14 BARBA, JENNETH KARYLLE TECSON
15 BAUTISTA, RIA MAE UNTALAN
16 BAUTISTA, VINCE PAULO SANTOS
17 BAYLON, MARY ETHEL LAMOSTE
18 BAYOT, ARIEL JIENN FERMA
19 BERNAS, KYLA VICTORIA MONTERO
20 BISLUMBRE, CAMILLE TEVES
21 BLANCO, DANIELLE MARIE LOUISE CAGARA
22 BORINAGA, AGAPITO III MARCO
23 CALINA, LEEANNE FRANCES DELIZO
24 CAMPOSANO, ALREICH MILLIAN DE UNA
25 CAÑAVERAL, MARIA ALEXANDRIA CONSEBIDO
26 CAÑEDO, DEINZEL GWYNEE BARDELOSA
27 CANLAS, MARGARET TISH MALLARI
28 CAPATAN, JESSICA CAMILLE GREGORIO
29 CASTRO, MARCO BASOL
30 CASTRO, PAMELA LEI ELCANO
31 CHAN, SAMANTHA MEGAN RAMO
32 CHAVEZ, ETHAN ZACHARY SANTOS
33 CLEMENTE, ALYSSA NOREEN EDILLORANA
34 CONTRERAS, CHARMAINE BENEDICTO
35 COSINDAD, ICEEN RAYA CEREZO
36 CUMPAS, MICAH ANGELA LUDOVICO
37 DAVID, MAXINNE CATRISHA BASI
38 DE BORJA, ANGERI JOHANN DORIA
39 DE CASTRO, DON LOUIE FREDELUCES
40 DE GUZMAN, ALLYSON EMIE MARIE BONIFACIO
41 DE LOS ANGELES, MARIA AMAYA YABUT
42 DELA CRUZ, MARIA DIANA SARQUILLA
43 DELGADO, AYESSA CHRISTIANE LIVARA
44 DEPUNO, ELAISA MARIE
45 DESCALZO, JANI AN CRISGEL BUENPACIFICO
46 DIN, MARTHA ANGELICA FUERTE
47 DIOQUINO, CZAREEN SOPHIA TABARANGAO
48 DOLLISON, IRISH FAITH CALURA
49 DYCUECO, EUNICE ALEXIS CANGAYDA
50 EALA, SAMANTHA IRENE LOUISE MOJE
51 ECALDRE, RONEL INCISO
52 EGUIA, AHNA DOMINIQUE REYES
53 ERASMO, RON DEE PORRAS
54 ESPIRITU, EINA JESSETTE HUFEMIA
55 ESTAVAS, KYMM ABREMATEA
56 FABIAN, ARIADNE JOYCE BULAONG
57 FERNANDEZ, DANIELLE RUTH DECENA
58 FLORES, ALYSON DENISE MENDOZA
59 FLORESTA, WINCARYLLE BROFAR
60 GABUCAN, ALONZO PHILIP CAGARA
61 GACIS, JUAN PAOLO TIBAYAN
62 GALLARDO, BEA THERESE MONERA
63 GARCES, MANOLITO JR NOTARIO
64 GARCIA, ALYSSANDRA KRISTEL JOSEF
65 GARCIA, CHLOE MARIE ATIENZA
66 GIPIT, KIRSTEN GABRIELLE BELEN
67 GLORIA, MARY FAYE WINONA ORBIGOSO
68 GUARNES, KATE ERIN GAYLE SENTE
69 GULAPA, PAULINA LALO
70 GUTLAY, CYN PASCUAL
71 HERNANDEZ, JOSE GABRIEL RODRIGUEZ
72 HERNANDEZ, MARY MARTIN THERESE CRUZ
73 HIPE, ANDREW JOSE CEBU
74 HUGO, MARRIAH JO DAGANI
75 IGNACIO, YSABELLA MAEDIN DATU
76 ILAGAN, FRANCHESCA BEATRICE NAVARROZA
77 ISRAEL, MARYCRIS TOMOY
78 JAVIER, YSABELLA ANGELICA LEDESMA
79 LACHICA, RONALD MATTHEW RELLAMA
80 LANGKAY, REJIENA SIMONE PAKINGAN
81 LEE, JI HEE BALANON
82 LLONADO, MERLYN
83 LONGAKIT, BILL PAULO BACUSMO
84 MACAPAGAL, PIA ANGELA PUNSALAN
85 MALIJAN, ANDRE GABRIEL BULAHAN
86 MANALANG, MIGUEL ANTONIO NICOLAS MAGNO
87 MANRIQUE, MARIAN JULIET BETITA
88 MANUEL, JONATHAN LAYUGAN
89 MARTIN, FAITH THERESE SOLIS
90 MASANGKAY, RINA LU JOVEN
91 MIER, CHRYSANTHEMUM MARIAH DESALAGO
92 MIGUEL, NEIHL ALBERT REYES
93 MILAN, PAULINE ADRIANA SANTOS
94 MIRANDA, JONALEEN TRIXIA CORPUZ
95 MITRA, DANIELA MARIE DOROTEO
96 MONTEALTO, GRACE HEIDI RAMIREZ
97 MONTUERTO, YNA NICOLE ANDRES
98 MORENO, JOSE ALFONSO NAKAMA
99 NARIO, MA. ANGELICA LUCIA MARAVILLAS
100 NAVARRO, PATRIZIA ANN VERGARA
101 NEPOMUCENO, ROBYN RAE MEDRANO
102 NERI, TRISTAN JOHE VILLARIN
103 NILLAS, MATTHEW LOUIS DOTILLOS
104 NOZAWA, MARYANNE LUIZA CUNAN
105 OLAÑO, JAN BEATRIZ BESINIO
106 ONG, NATASHA NICOLE SAHIRUL
107 ORBISO, SIVAN REI JIMENEZ
108 PABLO, CHRISTINE RIVERA
109 PADAYHAG, KYRIE DANIELLE SANTILLAN
110 PADRILAN, CHRISTIAN CYRIL ALMAZAN
111 PALMA, DIANA LYNNE ALOMBRO
112 PALO, MARTIN JOHN LLAMAS
113 PAÑA, GWYNETH HANN DE LA RAMA
114 PANGHULAN, FELICITY MEI ORTEGA
115 PARCON, DENISSE JOEI ABASOLO
116 PAREDES, CHARLIZE NICOLE LACSAMANA
117 PASCUA, JULIANNE KAELA OCAMPO
118 PASCUAL, TRICIA CONCEPCION
119 PEÑA, GWYNETH NICOLETTE LETANA
120 PINEDA, AIRAH CARYN ABELLADA
121 PLEÑOS, ELIZAH GWYNETH PAGNANAWON
122 PRECILLA, JANA GABRIELLE YOINGCO
123 PUZON, MARIANA NERI
124 QUEJADAS, KAILEEN LOIS BANALO
125 QUINTO, ANGELA LOUISE PAPAS
126 QUIROZ, RENEE CHRISTIANNA INFANTE
127 QUIZON, MA. MIKAELA BEATRICE KINKITO
128 RECIO, JULIANNA MARIE ESCOBAR
129 REYES, LORENZ LASPIÑAS
130 SAAVEDRA, SHERA ANGELI PASIGNA
131 SALAZAR, SHIELA MAE NIDOY
132 SAN JOSE, SOFIA FRANCINE PALOMO
133 SAN PABLO, NOAH EMANUEL JESU
134 SANTIAGO, JULIANNA REFUGIO
135 SANTOS, FRANCESCA PAULINE ABRUGAR
136 SANTOS, GABRIELLE ANNE MONES
137 SANTOS, REESE IMOGEN MENDOZA
138 SERRANO, MICHAELA SAMUELLE CASTRO
139 SEVILLENO, LARA NIEL BAUTISTA
140 SILANG, JILLIANE MAE GARCIA
141 SIMEON, ELIJAH MAE CARPIO
142 SOTTO, KRISTINE KAMILLE REPLAN
143 SUBA, ANNE MARY ANGELES
144 TAGO, KEZIAH JADE BUMANLAG
145 TAN PASCUAL, HANNAH WONG
146 TAN, NICOLE ANNE AQUINO
147 TEMANA, TRISTAN EARL MORALES
148 TIU, ROZEN MARIZ CALUMPANG
149 TOLEDO, ALEA CLARISSE TEMBLOR
150 TUBALLAS, PSYCHE CHRISTENSEN SOGOCIO
151 VARCA, LEONINA ANGELA
152 VILLAMAR, RAISSA RUSSELL RAZON
153 ZUÑIGA, KIMBERLY CALLISTA MARCOS
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