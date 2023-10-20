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Exam Results

Chemical Engineers Licensure Examination

The Philippine Star
October 20, 2023 | 7:00pm

MANILA, Philippines —  The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 651 out of 927 passed the Chemical Engineers Licensure Examination given by the Board of Chemical Engineering in N. C. R., Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi and Rosales this October 2023.

The members of the Board of Chemical Engineering who gave the licensure examination are Engr. Ofelia V. Bulaong, Chairman; Engr. Shirlyn B. Chua-Reyes and Engr. Cezar S. de la Cruz, Members.

Roll of Successful Examinees in the Chemical Engineers Licensure Examination held on October 14, 2023 & ff. days. released on October 20, 2023

Seq. No.         N a m e

1        ABANSADO, EJ KENT  SEGOVIA

2        ABASOLO, CAMELIA ANGELICA  PINGUIT

3        ABASTILLAS, QUENIE DOMINIQUE  CEJAS

4        ABAYON, MARY GRACE  MOSQUEDA

5        ABENOJA, DESIREE JOY  LOZANO

6        ABIERA, AIRA YSADELLE  FERMILON

7        ABORDO, OLIVER CHUCK  DELA VEGA

8        ABULENCIA, SAMANTHA CLAIRE  MANINGDING

9        ACLAN, RHOCELLE  UNTALAN

10        ACOSTA, CRISTLE JOY  CALIMBAS

11        ADAME, DAN JOSEPH  ABO

12        AGALED, JOMARY  ALIGAN

13        AGBUYA, DJISELLE MAE  SOLINA

14        AGETYENG, ABIGAIL  CALASCAS

15        AGPALZA, JHON CARLO  TAGUBA

16        AGPANGAN, NICOLLE GAYE  NUGAS

17        AGRAVANTE, JAKE JOEY

18        AGUDA, CARL JOHN RAFAEL  SOBRIMONTE

19        AGUILA, CHRISTINE  CALICAWAY

20        AGUINALDO, JESSICA  RANJO

21        AJERO, CHELSEA ANN  CEZAR

22        AL-HARTHY, HAMED HAMOOD  EBOL

23        ALBA, RENZYLLE REENICE  DEL ROSARIO

24        ALBACITE, JOALDINE  LOPEZ

25        ALBIA, ROMELIE  GABALLO

26        ALDANA, CHESKA MAE  PANLILIO

27        ALINGALAN, ERIKA ANNE  GUADALUPE

28        ALMENARIO, RENZ GILBERT  BALANO

29        ALOCADA, RONALIZA JOYCE  BRIONES

30        ALOTA, JESSETH MAY  MACABENTA

31        ALTOVEROS, JOYCE  MENDOZA

32        ALVAREZ, RADHCEL  MENDOZA

33        AMABA, ADRIAN SETH  SUN

34        AMANONCE, KLAIVE  TUBAL

35        AMBROSIO, JULIA MARIE  VALE

36        AMIT, DREXEL JOHN  NOBLEZA

37        AMPONG, MARK LOUIS  AGUSTIN

38        ANCHETA, KELLY  BERANGEL

39        ANGELES, ACE ALBERT  GASPAY

40        AQUINO, CHAMYLLE ROSE  TICA

41        AQUINO, MARY THERESE  MALCABA

42        AQUINO, WILFREDO JR.  MIGUEL

43        ARCEGA, ERIKA MAE  PAGSINOHIN

44        ARCILLA, ELIZE JOIE  REYES

45        ARENAL, COLEEN  TABUYO

46        ARENAS, NORELYN  ENRIQUEZ

47        ARRIETA, LAI-CHI  VALENCIA

48        ARZAGA, CHARLES LAWRENCE  TAHA

49        ARZOBAL, MARK EDISON  APANGO

50        ASADIL, FATIMA DANIA  DOLENCIO

51        ATIS, RYAN CHRISTIAN  REDULLA

52        AYO, JOHN PHILIP  RACI

53        BABANTO, JON LIONEL  ODCHIGUE

54        BACQUIAN, MARK JHAPET  FENOL

55        BADANA, TRISHA ANN  JAEL

56        BADURIA, JAMES DANIEL  SALLADOR

57        BAJAL, MARC ANDREO  LACERNA

58        BAKING, EDMOND  NAVARRO

59        BALANON, ROSE ANDREA  AMADEO

60        BALARES, MARK JOSEPH  TOLENTINO

61        BALINSAT, JOHN KRISTIAN ANJELO  TACLOBAO

62        BALLESTEROS, JYRA ANGELA  ICO

63        BALTAZAR, ALDRIENA MARIE  FERNANDEZ

64        BANAAG, ANGEL NICOLE  PALMA

65        BANDOQUILLO, MARY-RAFUNZEL  PE

66        BANGIT, CRISANTA MAE  PITO

67        BANTILLO, WENIROSE  BARANGAN

68        BAQUIANO, MARTIN THEODORE  LANTAJO

69        BARAJAS, CHARIELOU  SALOMON

70        BARATILLA, PATRICIA MAE  ERIBAL

71        BARCIA, TRISHA  APOLINARIA

72        BARGOYO, HERON DALE  GOMEZ

73        BARLAO, MA. REGINA DIANA  MARIÑAS

74        BARRAMEDA, JERRAH MAE  AURELLANO

75        BARRERAS, JAAN PATRICK  CATALAN

76        BARRIENTOS, DOMINIQUE LEANNE  ERMITANIO

77        BARRIL, KATHLEEN MAY  DE VERA

78        BATALLA, PAULENE ROSE  ABAROA

79        BATINO, JEMINAH MARI  MANGAHIS

80        BATTAD, BILL ANDRE  BANDELARIA

81        BAUTISTA, ANGELICA  SAMSON

82        BAUTISTA, MARIEL WYNLOVE  MASINSIN

83        BAUTISTA, MONICA LEA  SANTOS

84        BAUYON, BRYAN KIM  MERCADO

85        BAÑARES, GIAN CARLO  SORIANO

86        BELLEN, CRISTINE  RELATO

87        BELLEN, JAZZ  TRINIDAD

88        BELLEZA, ALLYNA  MARIANO

89        BELLISTA, DIONELOU QUEEN  MONES

90        BELMONTE, BIANCA LOU  FALLER

91        BENITEZ, JOSHUA ALLAN  LIPAT

92        BENITO, MIGHT  DAGUIO

93        BERGAVERA, MARY JOHANNE PHEN  BASON

94        BERNALDEZ, DOMINGO II  MONTIFALCON

95        BIRON, JUAN RAYMOND  BOTILO

96        BIRONDO, KEISHIA ANNE  JALIQUE

97        BIWANG, RONN CHRISTOPHER  LOGARTA

98        BLANCO, INAH KRYSTELLE  CORUM

99        BOBIER, LEIZL JEAN  MANZANO

100        BOBIER, MA. GLICEL JOY  GUEVARRA

101        BOLO, WILSON FRANZ  TOLARBA

102        BONGCO, LEAH ANN MARI  ACUÑA

103        BONILLA, MARTIN ALFONSO  DEL ROSARIO

104        BOONYARAT, VIA DAME  SABILE

105        BORILLA, KHIM  BIO

106        BOTENGAN, LEA  DAGUYEN

107        BRANZUELA, JAMES DAREL  MARGALLO

108        BRIONES, CARMELA FRITZ  BACAL

109        BRUAL, ARLIE  LATAGAN

110        BUAN, MARK JUSTIN  GALLARDO

111        BUATIS, JOHN CRISTIAN  AVILA

112        BUENO, MEIL JOHN  DE LOS SANTOS

113        BUKAS, MANUEL BAYANI JR  SALTING

114        BULAQUIÑA, LESTHER  SALOMON

115        BUMANLAG, JOY REN  DELA CRUZ

116        BUNJAN, ALDRIN JR  SUMILE

117        CABACUNGAN, DANIEL  MORALES

118        CABALLERO, SYDEL ARTWIN  SY

119        CABAÑOG, KENT JUSTINE  ESTRERA

120        CABIGTING, ALEJA KATRYN  MANALO

121        CABLAIDA, KARL BRYLLE  LOTERTE

122        CABO, JAE MICHELLE  NUÑEZ

123        CABRERA, BLANCHE MARIE  MARIBAO

124        CABUG, ELIJAH MAE  DE JESUS

125        CABUGWASON, MIKE VINCENT  LOGRONIO

126        CABULING, LORENZ  MANARANG

127        CACHAPERO, JOHN REY  PETROLA

128        CAGOLLODO, VICTORIA MAE  GEMENTIZA

129        CAGUJAS, LEAN MAE  PINOL

130        CALAGUAN, ROSELIER JR  SEBIAL

131        CALAIRO, LOUISE ANN  RIVERA

132        CALAMBA, MARY REGINE  MAQUISO

133        CALASANZ, BILLIE JEAN  SET

134        CALIBOSO, JOENALD  GARCIA

135        CAMBA, CHRISTINE ISABEL  CUSTODIO

136        CAMBARIJAN, JANELLA  LIBRE

137        CAMPOS, IMEE  MOISES

138        CANAMA, GIBSON JAKE  CAÑETE

139        CANDAR, JOHN REIL  DELA RAMA

140        CANDELARIA, PORTIA JANINA  ALLUNAR

141        CANIZARES, MA. JENNY  QUIJANO

142        CANTERE, PIA MARIE

143        CAOILE, KATRINA JEWEL  POLIÑO

144        CAPELLAN, SETH CHRISTIAN  DIONCO

145        CAPINPUYAN, LOUREINCE REYMOND  EPAN

146        CARACAS, KARL CHRISTIAN  TORREJOS

147        CARANDANG, CARLA JANE  FAJARDO

148        CARINGAL, JAEN FRANCES  MAGTIBAY

149        CARLOS, FRANZ DAVE  GONZAGA

150        CASCANTE, IVAN LEVI  LANDICHO

151        CASEROS, CHERILYN  BENLOT

152        CASES, MARIA KATRINA  ABEJAR

153        CASTAÑEDA, JOHNNA MAY  BUMANGLAG

154        CASTILLO, KRISTELE ANN  CABADIN

155        CASTILLO, MERILL LYNCH  JAMOLES

156        CASUGAY, ERIKA JOY  QUIBAN

157        CASULLA, ALLIZA KAYE  CAMAROTE

158        CATARIG, KENT ANTONHEL  BOLABOLA

159        CATINGUB, KATE JUSTINE  QUINTANO

160        CATUBAY, JESSICA ROSS  TORRALBA

161        CAYOG, LYNDON JR  CAMACHO

162        CEA, KARLA ROSENE  LAZO

163        CELEDONIO, MARIA KRISTINE  BOLISAY

164        CELIS, DWIGHT  AUTIDA

165        CERADOY, KEANAH SAMANTHA  DE CASTRO

166        CHAN, CARY ALBERT  DY

167        CHAVEZ, EUGENIE MHEL  SACRAMENTO

168        CHING, ROBBY ANDRE  TAN

169        CIELO, MANILYN  DIÑO

170        CLARIÑO, RONA MOLICA  ORDOÑA

171        CLAUS, AICEL  PARAS

172        CLEMENTE, SHADREINA SHAINE  TALEON

173        CO, SIMONETTE ELISE  LOPEZGO

174        COMIA, RAY ANTHONY  FERNANDEZ

175        COMPRA, MARIFE  MALLARI

176        CONG-O, ADA MAE  DALUYEN

177        CORPUZ, JOHN LARRY  MANGUBAT

178        CRUZ, ALYANNAH DAISY  ICO

179        CRUZ, CELINE JOY  ALEÑO

180        CRUZ, DIANE GRACE  TALUSAN

181        CRUZ, GABRIELLE ANGELICA  CAGAMPAN

182        CRUZ, HANAH PAULIN  NARNOLA

183        CUE, RUSSELL DILLON  ANG

184        CUETO, KRISTEL ANNE  GONZALES

185        DACLAN, KRISTIAN PAUL  DECLINES

186        DAGA-ANG, EUGENE  GO

187        DALID, KRISTYL ANN  BANGELISAN

188        DANCEL, CRYSTAL CAYENA  MANALO

189        DANIEL, KRISHA MAE  WANAWAN

190        DAR, DAENA MARIELE  DIMAALA

191        DARE, RICKY DARREN  PEREZ

192        DAWAL, CHENLEY MORI  BERNARDINO

193        DAYAP, RON VINCENT  MAGDA

194        DE GUZMAN, CEDRIC  QUERO

195        DE JUAN, ABIGAIL  SIENES

196        DE LA ROSA, BRIAN VINCENT  PASILAN

197        DE LOS REYES, EMERSON  ALAMAG

198        DE MESA, JOHN MATHEW  OBIS

199        DEL ROSARIO, FRANCESCA LUCY  UY

200        DEL ROSARIO, PAUL JUVAN  AMORES

201        DELA CERNA, CARMEL CLAIRE  TUBIG

202        DELA CRUZ, FELIZARDO NATHANIEL YLIS  VALDEZ

203        DELCO, MONICA CLAIRE  LICAYAN

204        DELOS REYES, JULIANNE  CANTORNE

205        DENAGA, MARIA KATHRYNA  ELIZARDE

206        DESCA, FELMINA  AGENA

207        DEUS, MIA VALEINE  BALANAY

208        DIANO, ENRYK  BALLESTA

209        DIAZ, ANDREI  SALVADOR

210        DIAZ, MICHAEL CHRISTIAN  ESCOVIDAL

211        DIESTA, ROSE DANE  ESCOBEDO

212        DINGIL, ANGELICA  DOMINGO

213        DIVINAFLOR, JAMES  CALLOS

214        DIZON, ERIN FAYE  LEE

215        DIZON, FAITH ANGELICA  AYCOCHO

216        DIZON, MIKHAELLA AERIELLE  BASILIO

217        DOMINGO, ZAIRUS DREF  GOMEZ

218        DOMPAYAG, NICOLE  CANDIDO

219        DONDONAYOS, RENIL JED ANGELO  REDONDO

220        DONGON, KRISTINE ANGELIQUE  CATULONG

221        DUHAYLUNGSOD, EVANNAH JUNE  LARGO

222        DULLAS, ANGELINE MARIE  ACHACOSO

223        DUMBAB, JOLA  EDDUBA

224        DURANA, JESSICA  BISAYA

225        EDMA, ANTHONY JUSTIN  SAÑEZ

226        EGUIA, ERICJAN PAUL  AGLIBOT

227        EMBOLTORIO, LALAINE  MANIPOL

228        EMPLEO, ELLIREHD  RAMOS

229        ENORSUA, ALEAH MAE  SANTOS

230        ERIA, FRANZES MAR  DULDULAO

231        ESCORIAL, JOSE GABRIEL  HIPOLITO

232        ESPALLARDO, REUGENEE  DALMINO

233        ESPAÑOL, JARED CHRISTIAN  NAVARRO

234        ESPAÑOL, MARK TRISTAN  DELA CRUZ

235        ESPIRITU, AEZELLE MAY  PAGAMPAO

236        ESPIRITU, JEM  AQUINO

237        ESPONILLA, FRANCES ANN  JUAN

238        ESPORAS, MELISSA  LIBRO

239        ESTRADA, ERASTUS NOEL  DAGANDAN

240        ESTRELLOSO, NEAL AUDREY  LONGAKIT

241        FABITO, MA. CHRISTINA  CALIWAG

242        FADEROGAO, ANNE BEATRICE  FABABEIR

243        FAKAT, MAH-YA MAY  FAGTO

244        FALGUI, ALEISHA LYN  TEVES

245        FAMI, KIMBERLY  BAYRON

246        FERNANDEZ, ELLEINA GABRIELLE  RIEGO

247        FERNANDEZ, MARY JOY  ARIOLA

248        FERNANDEZ, RECCA ANGELLI  FLORES

249        FEROLINO, RODRICH JUNE  BATIBUT

250        FERRER, ANGELA MARIE  DOMINGO

251        FERRER, ZYRON  FARALA

252        FICK, STEVENSON RAYNE  TANCIO

253        FLORES, JANELA MARIE  KAMPITAN

254        FLORES, JOHN CARLO  ALTOVAR

255        FONTILLAS, GERALD  PAJE

256        FRAGA, YLA  REYES

257        FRAJELE, JENNYCHEL  PEROCHO

258        FRANCO, KUEENEE  PANGILINAN

259        FRANCO, SHENN MAE  BALDELOVAR

260        FRIALDE, KRISTINE GRACE  MEDINA

261        FRONDOZA, SOFIA RAINNE  GARCIA

262        GACAD, RHEIN ANDREA  ALMERO

263        GADDI, ROSANDRO  ARELLANO

264        GAITANO, KRISKA  CAIÑA

265        GALASINAO, JON HOSLECK  MABAZZA

266        GALICIA, RHAZIER AERON  CALINGACION

267        GALIMA, PRINCESS  ACENA

268        GALIMBA, JOHN PAOLO  GENTUGAO

269        GALLEMIT, LISAGENE ANDREA  DE LEON

270        GALLO, JOSEPHINE  JAPITANA

271        GARCIA, GILLIAN MARIE  VENTURANZA

272        GARCIA, JUDELYN  MACARANDANG

273        GATMAITAN, RUTH  CUA

274        GAYAO, JOHN JOE  CADIOG

275        GAÑA, RG-LENE  SULAPAS

276        GENITA, FAYE JOY  JAMILI

277        GIJAPON, KIAN  DAGASDAS

278        GIRON, MARY JULIAN  FAJARITO

279        GODOY, MARK DENNIS  GABITO

280        GOLES, FRANCIS KEITH  DELAMIDE

281        GOLINGAB, AIMEE LAINE  WAKAT

282        GOMEZ, VINCENT ARNOLD  SUICO

283        GONZAGA, ANDREEN  BARORO

284        GONZALES, ANGEL ROSE  DECIPIDA

285        GONZALVO, RUSSEL JAN  BUENO

286        GOZUM, NIKOLE  DAVID

287        GRANTUSA, ALYSSA  LIMACO

288        GREGORIO, DHIANA KHATE  OAÑA

289        GUELEN, HANNA CARMELLI  VILLAFLOR

290        GUEMO, LARA MAE  DE MARQUEZ

291        GULLA, RAMAUN MAVERICK  WALINSUNDIN

292        GUMAHIN, FRANCIS FELLIPPE AMOR  SAROMINES

293        GUZMAN, JOHN EARL  CASTAÑEDA

294        GUZON, FRANCES CLAIRE  COMPAY

295        HABON, EDUARDO III  ALEGADO

296        HALILI, CYRINE  SISON

297        HERNANDEZ, KYLE MARIE  DE VILLA

298        HERRERA, MATT LESTER  ACAPULCO

299        HIWATIG, PRINCESS ALLINE  LOPEZ

300        HOMECILLO, DANIELLE  SABIJON

301        IGOT, MYRA FAITH  CORONADO

302        ILAGAN, ALEA TRIXIE  ALDAY

303        ILAGAN, NORIKA MARNI  ANORE

304        ILIGAN, IVAN VERGEL  MASANCAY

305        INONG, AIREN FRANZ  REFUERZO

306        INTANO, ROYIEL  LAREZA

307        IRANON, JASMINE JOY  VIÑA

308        ISIP, RYM  SIAGO

309        ISMAEL, JAESEN PETER  BASTARECHE

310        JALEM, JUSTIN  VILLONES

311        JAMPAS, KEVIN VINCENT  ORTEGA

312        JANOLINO, JERILYN  JAMELARIN

313        JAVIER, ALVIN  DE TORRES

314        JAVIER, JESSE LOUISE  LIBRERO

315        KASILAG, ARISA SHEEN  BAYHON

316        LABAYANI, MARL JAY  AYALA

317        LABRADOR, GRAZIELLA CZARINA MARIE  OLIVA

318        LABRADOR, HANNA PATRICIA  MANGUBAT

319        LACSAMANA, JERICHO RUSSEL  ASILO

320        LACUATA, JARED TROY  MANALO

321        LACUESTA, MARIA ESTRELLA  GAMPONG

322        LADEZA, MARK CHRISTOPHER  RICABLANCA

323        LAGATIC, ANGEL ANDREI ANNA  OSEA

324        LAGMAN, JEFFERSON PIOLO  LUGTU

325        LAGUE, JONA CRISHELLE  HORNIDO

326        LAGUIDAO, RANDY  DY

327        LANDONG, JELYNN MAE  TANDUYAN

328        LANTORIA, MA. ISSABELLE  LADIA

329        LANUZA, RALPH  ERLANO

330        LAPEÑA, DON KIM  SAMANTE

331        LAPIZ, RALPH SPARTACUS  COVARRUBIAS

332        LARDIZABAL, SEAN AARON  ARCIAGA

333        LARGO, ELYSA  VIBARES

334        LAROCO, CHESTER JOHN  MARTINEZ

335        LAROMBE, HYMLER  JUSON

336        LASOLA, NICO WILMER  CONEJOS

337        LAURON, ONIEL RHE  INSO

338        LAYAOEN, LOUIE  ANCHETA

339        LAYOSA, DIANNE  HUELVA

340        LAZAM, JESSICA  ZAMORA

341        LEE, CHRISTIAN JOSHUA  NGO

342        LEE, PATRICIA SOFIA  MERGAL

343        LEGARDE, CARLA BREN  SENO

344        LEONARDO, HELENA  SABANAL

345        LEYSON, ANDREA KAYLIE  BONTIA

346        LICTAOA, REDEMPTOR JR.  CALAUNAN

347        LIGOT, ELLAINE GIA  CLEMENTE

348        LIGSAY, ANGELICA MAY  ORTIZ

349        LIM, LERISSAH  DELA CRUZ

350        LIM, STACEY MERRILL  ANG

351        LIMBO, RAYEE ANNE  ESPIRITU

352        LIMSON, IAN KAYE  CASTRO

353        LITERATUS, KIRK JOSEPH  VALLOSO

354        LIZARDO, DARYL JAY  CATALAN

355        LLANETA, MILES LANVER  TABOR

356        LLANZA, AARON  BELLEN

357        LOANZON, MIKAILA DENISE  HERNANDEZ

358        LOGRONIO, REN JOSEPH  BAYOCA

359        LOMOYA, YVES JOY  WENCESLAO

360        LOPEZ, AUBRENICA ROSE PAULINE  TORRANO

361        LOPEZ, CHARMAINE  ANDRADE

362        LOPEZ, DONNA JANE  JISON

363        LOS BAÑOS, LEAH MARIE  HINAMPAS

364        LUCMAYON, LANZ SELWYN  SAURA

365        LUMALU, COLENE  MANUEL

366        LUMANDAS, BRIAN  CORTES

367        LUPO, CARYL ANNE  AGUILAR

368        MACALALAD, ARRIZA MILLENE  MACATANGAY

369        MACAPINLAC, MARCELLUS GALEO  FERNANDEZ

370        MACARIOLA, JANELLE  TRAIGO

371        MADERAL, CZARINE  NIERRAS

372        MAGDALUYO, GABRIELLE ANGELA

373        MAGRIÑA, JANNAFAYE MARIE  RUEGO

374        MAGTIBAY, MESIA ANNWEN  LABBOT

375        MAHALAN, MARI MAR  MANUEL

376        MALAG, MARL DAVEN  RIZALVO

377        MALINIS, MEL PATRICK  DELOS SANTOS

378        MALIWANAG, FRANZ LEI  PARUNGAO

379        MANALO, RODIENEL REI  ADAME

380        MANAOIS, MICHAELA PAZ  CARMEN

381        MANATAD, MARIA NIKKA  SANTOS

382        MANDI, ZAYNAH KEITH  SANTOS

383        MANGASEP, TERRENCE  TABIEROS

384        MANGMANG, ABEGAIL JOY  CALIGUID

385        MANIMBO, JOHNKARL EDUARD  BURCE

386        MANLAPAZ, GHILBERT  ABAN

387        MANLONGAT, CHANDLER  MORATILLO

388        MANUEL, FRANCIS EARL  CLEMENTE

389        MARCHADESCH, ALEC NOAH  REYES

390        MARIKIT, JOHN JOSHUA  DORADO

391        MARQUITA, SHERYL JANE  GANTE

392        MARRON, ANNICKA LESLEY  LIM

393        MARTINEZ, ROREEN MARI  LINTAG

394        MASAMOC, KRISTEL VIA  SIMEON

395        MATA, JUSTINE DALE  ALCANTARA

396        MATEL, THEA NICOLE  MARERO

397        MATITO, SAMANTHA

398        MENCIAS, ADRELL KENT  VALEÑA

399        MENDOZA, CHARLENE  SANDOVAL

400        MENDOZA, EUNICE MAE  CATAPANG

401        MENDOZA, PAMELA ANGELA  COMIA

402        MERALPIS, JOHN CLAUDE  CIDRO

403        MERCADO, AINNE MARIE  ADAY

404        MERCADO, CHERRYLL ANNE  CASAO

405        MERTO, JERICHO  NAPOLE

406        MESIAS, ABEL JESHAN  NOLEAL

407        MICALLER, CARL CHRISTIAN  AGRIPA

408        MICIANO, DONN JERALD  ANOYO

409        MILAN, ALKWYN KENN  OCCIDENTAL

410        MILANA, DONNABEL JOYCE

411        MINA, CARL EPHRAIM  MARBELLA

412        MIRANDA, CALLISTA ANGELI  DELA CRUZ

413        MIRANDA, GIANCARLOS  MAGUSIB

414        MIRANDA, RUSHANE  ENVIDIADO

415        MIRANDA, SEIGFRED JOHN  MONDERO

416        MIRASOL, MONICA ANDREA  MERCADO

417        MONDARES, HOMER  ENRIQUEZ

418        MONTALLANA, JUDE NATHAN  TENEDERO

419        MONTON, ARAEZZA ELLA  GUILOT

420        MORA, ROXAN  BUENO

421        MORFE, RHOCELLE IRIS  LIRAZAN

422        MUARIP, JAMINAH  SARMIENTO

423        MUNGCAL, CHRISTIAN JOB OLIVER  MESINA

424        NAGAR, NIUI PYE  TERANA

425        NAMBATAC, ARJAY  EGAGAMAO

426        NAQUILA, ERIKA MAE  VICENTE

427        NARAL, MARK LORENZO  DIMAANO

428        NARCISO, KATRINA  DELA CRUZ

429        NARRIDO, JUNNIE ANNE  MATARO

430        NATIVIDAD, EUGENE FRANCIS  NEPUSCUA

431        NATIVIDAD, MARIA FRANCESCA  SAN ANDRES

432        NAVALTA, ANDRELYN JOY  BERMIO

433        NAVARRO, CHRISTIAN MICHAEL  MESINA

434        NAVARRO, MAEVILYN ELISHA  TACUYOG

435        NECESITO, AUBREY KURT  MACADANGDANG

436        NEPOMUCENO, JAYA MAE  SOTO

437        NGADAO, PAUL BRYAN  KINGAT

438        NICOLAS, MARK IRWIN  MANINGAS

439        NIDUAZA, MARIFE  HERRERO

440        NIEVA, JOSHUA  REMPILLO

441        NINOBLA, KARLA MARIE  SAN JUAN

442        NOVERO, JAELLA MAYCE  VICTA

443        NUARIN, MA. PERPETUA GRACE  GUIRIBA

444        NUELAN, TIFFANY MAE  CARPIO

445        NUFABLE, JOYLYNN  CARAS

446        OBONGEN, FRANCINE LOUISE  ALBAÑO

447        OCAMPO, JOHANN NICCOLO  COMBOY

448        OLACO, ANSHERINA  TIMBANG

449        OLAD, IVY CIARA  ANDAYA

450        OLANDRIA, KARL GLENN  MEDINA

451        OLANGO, PAOLO JOSHUA  BABANTO

452        OLASO, JINKIE  BAGTASOS

453        OLAZO, JANINE  NAKPIL

454        OMANDAM, CLARICE CLAIRE  ALCALA

455        ONG, LESLIE GENEVIEVE  CHUA

456        OPEÑA, OLIVIA LOIS  ESGUERRA

457        OROT, ALLEN LOUIS  TAN

458        ORPILLA, RENZ ANDREW  CAMPOS

459        ORTIZ, BEA MIRELLA  ADLAWAN

460        ORZALES, VINCE KRISTIAN  DADO

461        OTIG, JARED  SERAS

462        PACIL, JOHN JASON  ESCOBAR

463        PADILLA, EDZEL CRIS  ATATADO

464        PADILLA, JAN FLORENZ  GARCIA

465        PADOJELAGA, GLAIZA  LAMBAYONG

466        PAELDEN, SEAN ANDRAE  LOQUELLANO

467        PAGADUAN, VENERANDO IV  ANDRES

468        PAGALILAUAN, JULIE MARISOL  DIMAUN

469        PAGANTUPAN, KYLYNE FAITH  LERIN

470        PAGHASIAN, FAMELA CLARICE  PATAYON

471        PAGUIRIGAN, AIRA ISABEL  OLIVA

472        PAHILA, JENNIFER CAMILLE  BAYDO

473        PAJO, VANNE JANE  VIRTUDAZO

474        PALADA, JULES LORENZO  ORFIANO

475        PALER, ZHEENA MARIE  FUENTES

476        PANGANIBAN, LALAINE  LANTO

477        PAPIO, ALLIYAH VEIL  CANDONG

478        PARAGUISON, CHRISTINE JOY  MANDIGMA

479        PASCUAL, JULIE ANTONETTE  ASUNCION

480        PASTOR, NATHANIEL JEY  QUIZA

481        PATALAN, NOELA  QUIPAS

482        PAULITE, AUBREY ANN  GARCIA

483        PAYONGAYONG, LACHEMAE  MALIG

484        PECHAYCO, LEIGH GEIJER  HERMO

485        PELAYO, JONH VINCENT  DORDAS

486        PENOLIAR, KHRISTEL KATE  PASTOR

487        PERALTA, JANELLA  BAYSA

488        PEREZ, KATRINA  CARLOS

489        PEÑARUBIA, LANCE  BINALLA

490        PEÑASALES, CARL DAVE

491        PIANO, JALIE SWEET  CERNECHEZ

492        PICA, MAE FLOR  BOCO

493        PIEDAD, KATHLEEN CARYL  MAIT

494        PILLO, ROSE  ERMIAS

495        PILONGO, HAZEL  BAGUINAT

496        PIQUERO, JAY  PACALDO

497        PLAZA, KYLA MARIE  TIPAN

498        POBLETE, KELLY SHEEN  NORTEZ

499        POCONG, KERSTEIN GIL  CARPIO

500        PONTILLAS, RENE SUSETTE ANN  SENO

501        PORLARES, MARIELLE ANGELU  CAJAYON

502        PORTILLO, LAWRENCE  VERGARA

503        PRIETO, PRINCES ANN  ESPIRITU

504        PURGANAN, JERILLY  BOMBALES

505        QUIBRANTOS, SHANE CRYSTAL  OBEDOZA

506        QUIJANO, CHRIS ERNEST  NASOL

507        RABUYO, ANGEL LOUISSE  TEJADA

508        RAFAEL, HANS IVAN  DIOLATA

509        RAMILLANO, JESUS BERNARD  LAGARE

510        RAMIREZ, MARK ALDRIN  CARANTO

511        RAMOS, DAVID DALE  ALEJO

512        RAMOS, JAYVEE  FAMILARA

513        RANJO, RICK JASON  DE PAZ

514        RAPOSAS, LOVE JOY  ANTONIO

515        RAYNES, CRISTINE  SALIMBACOD

516        RAZON, GERALD FRANCIS  GUILLES

517        REALINGO, MARY DEL  AMADORE

518        RECAÑA, PAUL DEXTER JOHN  REA

519        RECIO, CELINE JOY  PAPERA

520        REGACHO, ANJANETTE  DICANG

521        REGENCIA, JANNAH  PUNZALAN

522        REGINIO, RENEE ROSE  MANDARIO

523        REGULACION, MARIEL BERNADETTE  BERONDO

524        REIG, SYDNEY  RUBI

525        REMPILLO, MARY ANGELI  PERILLO

526        RENTORIA, MARIELLE  SEÑADO

527        RESARE, PATRICIA ANN  AQUINO

528        RESURRECCION, CAMILYNE KAI  GATCHALIAN

529        RESURRECCION, MA. YVONNE  PANGAN

530        REYES, ANGEL MARGARETH  LANDICHO

531        REYES, CHRYSLENE  MENDOZA

532        REYES, NICOLE  LAYGO

533        REYES, RICHARD RYAN  MOLINA

534        RIATA, CHARLENE  VITTO

535        RIVERA, NICKY BRYAN  TORRES

536        RIZON, MIGUEL FRANCISCO  ULEP

537        ROBLES, EHLAREY JUDILYN  RAMIREZ

538        RODAVIA, IAN JEROME  CAGUIOA

539        RODIL, JOHN PATRICK  PORRAS

540        RODRIGUEZ, KREZZA IRIES  MINIANO

541        SABILE, DALE CHRISTIAN  ARIAS

542        SABINO, EDGAR  ALERTA

543        SAGRE, FLOZY LYN  ROJO

544        SAGUN, BIENNA MAE  PAPA

545        SAGUN, NICOLE ALLISON  AGUSTIN

546        SALA, SEAN KENNETH  TEE

547        SALAHOG, JOEMALYN JOY  GONZAGA

548        SALI, MOHAMMAD NAIF  JIKIRI

549        SALIDO, RENSU JOHN  VARGAS

550        SALMOS, WILLARD HANK  CASTILLO

551        SALVADOR, MICHELLE AIMEE  SAN PEDRO

552        SALVALEON, JAKE  GRANADEROS

553        SAMAON, JUL-HAYDAH  TABARA

554        SAMSON, JENNICA KYLA  ESTRADA

555        SAN PEDRO, JOSHUA  SARANGAYA

556        SANCHEZ, KATHERINE  SARMIENTO

557        SANGAO, KEISHA NEL  ALOS

558        SANGGALANG, DAN PHILLIP  JARABESE

559        SANTIAGO, KRISTINE  COVERO

560        SANTOS, ARLENE JOY  ESCUZAR

561        SARMIENTO, DONNA MAE  MON

562        SASA, KATREENA  BAHOD

563        SEBASTIAN, GABRIEL  VALIENTE

564        SEBASTIAN, SHAQUIL  ABOY

565        SENEN, ANGELA LOUISE  SIENA

566        SEROGNAS, RENNER DANIELLE  SAPIO

567        SIANSON, MARC DENNIEL  VALDEZ

568        SILVA, MIGUEL ANGELO  NICOLAS

569        SILVANO, MARIA BLESY  CABATBAT

570        SILVOZA, MAIRA JEAN RUTH  CADENAS

571        SION, JOSHELL MHARIELLE  CASTILLO

572        SISON, ANGEL GRACE  CUGAY

573        SOLAINA, INGRID  SISON

574        SOLATORIO, JAMES ANTHONY  SACOL

575        SOLEE, JAYPEE  ABROGAR

576        SOLIMAN, BILL WILLIAM  MANARANG

577        SOLIS, STEVEN MATHEW  MATA

578        SOMBILLA, JHOREX  CABUNTAS

579        SON, MHARC JONAELLE  REQUITILLO

580        SONAJO, CHRISTAN JUNE  CALARO

581        SORIA, LLOYD ZAMWYLL  IGNACIO

582        STA MARIA, ALLYZON JANE  VALENZONA

583        SUICO, SAM ANTHONETTE  LAO

584        SUMARAGO, ERWIN  COLEGADO

585        SUMBING, JOEMEL  GENTELIZO

586        SURATOS, TRIXIE ANNE KIMBERLY  MUSÑGI

587        SUSUSCO, RYAN JOHN  LABAO

588        SY, CALVIN WAYNE  TUAZON

589        TAGLE, JOHN PATRICK  ELEVIRAN

590        TAMAYO, KEESHA LENN  MANGAPOT

591        TAMBIO, SHAN CAEZAR  LAGUNDINO

592        TAMONDONG, MARK RENZO  CARAAN

593        TAMPOC, ANDREW LAMBERT  MANAOG

594        TAN, ANDREI FELIX  JANDUGAN

595        TAN, ROY VINCENT  DILLUPAC

596        TANDAYU, JULIANNE CLARISE  EVACULA

597        TANPOCO, SEBASTIAN RILEY  TAN

598        TARAPE, HERALD  SUBA

599        TARAY, ERIKA ISABELLE  ALAMIS

600        TAÑO, REB JEFFREE  JULATON

601        TECSON, RYAN JACOB  BARIL

602        TEREZO, KRYSTELLE JOY  AJOS

603        TOLEDANO, ANTHON JAY  BRILLANTE

604        TOLENTINO, JOHN KENNETH  ROMASANTA

605        TOLENTINO, JUSTIN ROBERT  LANDICHO

606        TOLENTINO, MARIA CLARISA FRANCESCA  RECAMADAS

607        TONGCO, ARIANE JAN  ENOC

608        TORRANO, TOM EDWARD  CATAPIA

609        TORRES, LIZVEL KEITH  LEGASTO

610        TRINCHERA, HONEYLENE  LAR

611        TUAZON, LEMUELA MAE  GUIRIBA

612        TUBIERA, REV JERICHO  ROMANILLOS

613        VALDEZ, EFRAIM  ASUNCION

614        VALDEZ, MARK LAWRENCE  LANDERO

615        VALENCIA, FLORENCE  MAGBUJOS

616        VALENTIN, MEL GERZHON  MAGUDDAYAO

617        VALENZUELA, JAMIE  TALACTAC

618        VALERA, PAULEEN ADRIANE  ALEJO

619        VELASCO, HERNA JONES  FRIAS

620        VELASCO, MA. LARJANE  MARQUEZ

621        VELASQUEZ, AUBREY  ILAGAN

622        VENTURA, BLESS  ELGARAN

623        VERDIDA, REGINALD  ARANJUEZ

624        VERGARA, PHYLLIS LUCILE  ANI

625        VICTORIO, JOHMAELEIN HEIDZEL  TORRALBA

626        VIDAL, JULIUS EMIL  BULOSAN

627        VIDEÑA, AERON CAEN  VIVAR

628        VILLAFLOR, ROLEX  BINUYA

629        VILLANUEVA, KRISTINE CLAIRE  ECRAELA

630        VILLAR, KATRINA  GACHALIAN

631        VILLARMINO, JYNE VINCENT  DE LARA

632        VILLAROJO, KIM CLYDE  BABERA

633        VILLAROMAN, KAROLYN CLEA  ALPAS

634        VILLAROSA, JOHN ALBERT  SERVEZA

635        VILLARUEL, RAENNE ANGEL  DIMAANO

636        VILLEGAS, JANINE RENZ  NAVARRO

637        VINCE-CRUZ, ABIGAYLE  GAHOL

638        VITAL, GIAN WALDO  SABELITA

639        WATAN, JOHN RAYNOR  CARREON

640        YABIS, REIZEL MAE  RODIL

641        YANZA, ERRYNNE FLORIAN  RAMOS

642        YAP, KYLE DMITRI  BERMUDO

643        YBAÑEZ, MANOLITO JR  GONZAGA

644        YEBRA, BEATRICE CORINNE  SARMIENTO

645        YMASA, JANELLA CHRISTINE  MACATANGAY

646        YU, CHARLES VINCENT  AGUDO

647        YU, ELAH VIANE  SUYAT

648        YU, EUNICE MARIE  MAAGAD

649        ZAMBRANO, NEIL ANDREW  QUITALIG

650        ZANTUA, ROELLE ANGELA  VILLAPANDO

651        ZERNA, JIMMY III  AGIR

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