Chemical Engineers Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 651 out of 927 passed the Chemical Engineers Licensure Examination given by the Board of Chemical Engineering in N. C. R., Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi and Rosales this October 2023.

The members of the Board of Chemical Engineering who gave the licensure examination are Engr. Ofelia V. Bulaong, Chairman; Engr. Shirlyn B. Chua-Reyes and Engr. Cezar S. de la Cruz, Members.

Roll of Successful Examinees in the Chemical Engineers Licensure Examination held on October 14, 2023 & ff. days. released on October 20, 2023

Seq. No. N a m e

1 ABANSADO, EJ KENT SEGOVIA

2 ABASOLO, CAMELIA ANGELICA PINGUIT

3 ABASTILLAS, QUENIE DOMINIQUE CEJAS

4 ABAYON, MARY GRACE MOSQUEDA

5 ABENOJA, DESIREE JOY LOZANO

6 ABIERA, AIRA YSADELLE FERMILON

7 ABORDO, OLIVER CHUCK DELA VEGA

8 ABULENCIA, SAMANTHA CLAIRE MANINGDING

9 ACLAN, RHOCELLE UNTALAN

10 ACOSTA, CRISTLE JOY CALIMBAS

11 ADAME, DAN JOSEPH ABO

12 AGALED, JOMARY ALIGAN

13 AGBUYA, DJISELLE MAE SOLINA

14 AGETYENG, ABIGAIL CALASCAS

15 AGPALZA, JHON CARLO TAGUBA

16 AGPANGAN, NICOLLE GAYE NUGAS

17 AGRAVANTE, JAKE JOEY

18 AGUDA, CARL JOHN RAFAEL SOBRIMONTE

19 AGUILA, CHRISTINE CALICAWAY

20 AGUINALDO, JESSICA RANJO

21 AJERO, CHELSEA ANN CEZAR

22 AL-HARTHY, HAMED HAMOOD EBOL

23 ALBA, RENZYLLE REENICE DEL ROSARIO

24 ALBACITE, JOALDINE LOPEZ

25 ALBIA, ROMELIE GABALLO

26 ALDANA, CHESKA MAE PANLILIO

27 ALINGALAN, ERIKA ANNE GUADALUPE

28 ALMENARIO, RENZ GILBERT BALANO

29 ALOCADA, RONALIZA JOYCE BRIONES

30 ALOTA, JESSETH MAY MACABENTA

31 ALTOVEROS, JOYCE MENDOZA

32 ALVAREZ, RADHCEL MENDOZA

33 AMABA, ADRIAN SETH SUN

34 AMANONCE, KLAIVE TUBAL

35 AMBROSIO, JULIA MARIE VALE

36 AMIT, DREXEL JOHN NOBLEZA

37 AMPONG, MARK LOUIS AGUSTIN

38 ANCHETA, KELLY BERANGEL

39 ANGELES, ACE ALBERT GASPAY

40 AQUINO, CHAMYLLE ROSE TICA

41 AQUINO, MARY THERESE MALCABA

42 AQUINO, WILFREDO JR. MIGUEL

43 ARCEGA, ERIKA MAE PAGSINOHIN

44 ARCILLA, ELIZE JOIE REYES

45 ARENAL, COLEEN TABUYO

46 ARENAS, NORELYN ENRIQUEZ

47 ARRIETA, LAI-CHI VALENCIA

48 ARZAGA, CHARLES LAWRENCE TAHA

49 ARZOBAL, MARK EDISON APANGO

50 ASADIL, FATIMA DANIA DOLENCIO

51 ATIS, RYAN CHRISTIAN REDULLA

52 AYO, JOHN PHILIP RACI

53 BABANTO, JON LIONEL ODCHIGUE

54 BACQUIAN, MARK JHAPET FENOL

55 BADANA, TRISHA ANN JAEL

56 BADURIA, JAMES DANIEL SALLADOR

57 BAJAL, MARC ANDREO LACERNA

58 BAKING, EDMOND NAVARRO

59 BALANON, ROSE ANDREA AMADEO

60 BALARES, MARK JOSEPH TOLENTINO

61 BALINSAT, JOHN KRISTIAN ANJELO TACLOBAO

62 BALLESTEROS, JYRA ANGELA ICO

63 BALTAZAR, ALDRIENA MARIE FERNANDEZ

64 BANAAG, ANGEL NICOLE PALMA

65 BANDOQUILLO, MARY-RAFUNZEL PE

66 BANGIT, CRISANTA MAE PITO

67 BANTILLO, WENIROSE BARANGAN

68 BAQUIANO, MARTIN THEODORE LANTAJO

69 BARAJAS, CHARIELOU SALOMON

70 BARATILLA, PATRICIA MAE ERIBAL

71 BARCIA, TRISHA APOLINARIA

72 BARGOYO, HERON DALE GOMEZ

73 BARLAO, MA. REGINA DIANA MARIÑAS

74 BARRAMEDA, JERRAH MAE AURELLANO

75 BARRERAS, JAAN PATRICK CATALAN

76 BARRIENTOS, DOMINIQUE LEANNE ERMITANIO

77 BARRIL, KATHLEEN MAY DE VERA

78 BATALLA, PAULENE ROSE ABAROA

79 BATINO, JEMINAH MARI MANGAHIS

80 BATTAD, BILL ANDRE BANDELARIA

81 BAUTISTA, ANGELICA SAMSON

82 BAUTISTA, MARIEL WYNLOVE MASINSIN

83 BAUTISTA, MONICA LEA SANTOS

84 BAUYON, BRYAN KIM MERCADO

85 BAÑARES, GIAN CARLO SORIANO

86 BELLEN, CRISTINE RELATO

87 BELLEN, JAZZ TRINIDAD

88 BELLEZA, ALLYNA MARIANO

89 BELLISTA, DIONELOU QUEEN MONES

90 BELMONTE, BIANCA LOU FALLER

91 BENITEZ, JOSHUA ALLAN LIPAT

92 BENITO, MIGHT DAGUIO

93 BERGAVERA, MARY JOHANNE PHEN BASON

94 BERNALDEZ, DOMINGO II MONTIFALCON

95 BIRON, JUAN RAYMOND BOTILO

96 BIRONDO, KEISHIA ANNE JALIQUE

97 BIWANG, RONN CHRISTOPHER LOGARTA

98 BLANCO, INAH KRYSTELLE CORUM

99 BOBIER, LEIZL JEAN MANZANO

100 BOBIER, MA. GLICEL JOY GUEVARRA

101 BOLO, WILSON FRANZ TOLARBA

102 BONGCO, LEAH ANN MARI ACUÑA

103 BONILLA, MARTIN ALFONSO DEL ROSARIO

104 BOONYARAT, VIA DAME SABILE

105 BORILLA, KHIM BIO

106 BOTENGAN, LEA DAGUYEN

107 BRANZUELA, JAMES DAREL MARGALLO

108 BRIONES, CARMELA FRITZ BACAL

109 BRUAL, ARLIE LATAGAN

110 BUAN, MARK JUSTIN GALLARDO

111 BUATIS, JOHN CRISTIAN AVILA

112 BUENO, MEIL JOHN DE LOS SANTOS

113 BUKAS, MANUEL BAYANI JR SALTING

114 BULAQUIÑA, LESTHER SALOMON

115 BUMANLAG, JOY REN DELA CRUZ

116 BUNJAN, ALDRIN JR SUMILE

117 CABACUNGAN, DANIEL MORALES

118 CABALLERO, SYDEL ARTWIN SY

119 CABAÑOG, KENT JUSTINE ESTRERA

120 CABIGTING, ALEJA KATRYN MANALO

121 CABLAIDA, KARL BRYLLE LOTERTE

122 CABO, JAE MICHELLE NUÑEZ

123 CABRERA, BLANCHE MARIE MARIBAO

124 CABUG, ELIJAH MAE DE JESUS

125 CABUGWASON, MIKE VINCENT LOGRONIO

126 CABULING, LORENZ MANARANG

127 CACHAPERO, JOHN REY PETROLA

128 CAGOLLODO, VICTORIA MAE GEMENTIZA

129 CAGUJAS, LEAN MAE PINOL

130 CALAGUAN, ROSELIER JR SEBIAL

131 CALAIRO, LOUISE ANN RIVERA

132 CALAMBA, MARY REGINE MAQUISO

133 CALASANZ, BILLIE JEAN SET

134 CALIBOSO, JOENALD GARCIA

135 CAMBA, CHRISTINE ISABEL CUSTODIO

136 CAMBARIJAN, JANELLA LIBRE

137 CAMPOS, IMEE MOISES

138 CANAMA, GIBSON JAKE CAÑETE

139 CANDAR, JOHN REIL DELA RAMA

140 CANDELARIA, PORTIA JANINA ALLUNAR

141 CANIZARES, MA. JENNY QUIJANO

142 CANTERE, PIA MARIE

143 CAOILE, KATRINA JEWEL POLIÑO

144 CAPELLAN, SETH CHRISTIAN DIONCO

145 CAPINPUYAN, LOUREINCE REYMOND EPAN

146 CARACAS, KARL CHRISTIAN TORREJOS

147 CARANDANG, CARLA JANE FAJARDO

148 CARINGAL, JAEN FRANCES MAGTIBAY

149 CARLOS, FRANZ DAVE GONZAGA

150 CASCANTE, IVAN LEVI LANDICHO

151 CASEROS, CHERILYN BENLOT

152 CASES, MARIA KATRINA ABEJAR

153 CASTAÑEDA, JOHNNA MAY BUMANGLAG

154 CASTILLO, KRISTELE ANN CABADIN

155 CASTILLO, MERILL LYNCH JAMOLES

156 CASUGAY, ERIKA JOY QUIBAN

157 CASULLA, ALLIZA KAYE CAMAROTE

158 CATARIG, KENT ANTONHEL BOLABOLA

159 CATINGUB, KATE JUSTINE QUINTANO

160 CATUBAY, JESSICA ROSS TORRALBA

161 CAYOG, LYNDON JR CAMACHO

162 CEA, KARLA ROSENE LAZO

163 CELEDONIO, MARIA KRISTINE BOLISAY

164 CELIS, DWIGHT AUTIDA

165 CERADOY, KEANAH SAMANTHA DE CASTRO

166 CHAN, CARY ALBERT DY

167 CHAVEZ, EUGENIE MHEL SACRAMENTO

168 CHING, ROBBY ANDRE TAN

169 CIELO, MANILYN DIÑO

170 CLARIÑO, RONA MOLICA ORDOÑA

171 CLAUS, AICEL PARAS

172 CLEMENTE, SHADREINA SHAINE TALEON

173 CO, SIMONETTE ELISE LOPEZGO

174 COMIA, RAY ANTHONY FERNANDEZ

175 COMPRA, MARIFE MALLARI

176 CONG-O, ADA MAE DALUYEN

177 CORPUZ, JOHN LARRY MANGUBAT

178 CRUZ, ALYANNAH DAISY ICO

179 CRUZ, CELINE JOY ALEÑO

180 CRUZ, DIANE GRACE TALUSAN

181 CRUZ, GABRIELLE ANGELICA CAGAMPAN

182 CRUZ, HANAH PAULIN NARNOLA

183 CUE, RUSSELL DILLON ANG

184 CUETO, KRISTEL ANNE GONZALES

185 DACLAN, KRISTIAN PAUL DECLINES

186 DAGA-ANG, EUGENE GO

187 DALID, KRISTYL ANN BANGELISAN

188 DANCEL, CRYSTAL CAYENA MANALO

189 DANIEL, KRISHA MAE WANAWAN

190 DAR, DAENA MARIELE DIMAALA

191 DARE, RICKY DARREN PEREZ

192 DAWAL, CHENLEY MORI BERNARDINO

193 DAYAP, RON VINCENT MAGDA

194 DE GUZMAN, CEDRIC QUERO

195 DE JUAN, ABIGAIL SIENES

196 DE LA ROSA, BRIAN VINCENT PASILAN

197 DE LOS REYES, EMERSON ALAMAG

198 DE MESA, JOHN MATHEW OBIS

199 DEL ROSARIO, FRANCESCA LUCY UY

200 DEL ROSARIO, PAUL JUVAN AMORES

201 DELA CERNA, CARMEL CLAIRE TUBIG

202 DELA CRUZ, FELIZARDO NATHANIEL YLIS VALDEZ

203 DELCO, MONICA CLAIRE LICAYAN

204 DELOS REYES, JULIANNE CANTORNE

205 DENAGA, MARIA KATHRYNA ELIZARDE

206 DESCA, FELMINA AGENA

207 DEUS, MIA VALEINE BALANAY

208 DIANO, ENRYK BALLESTA

209 DIAZ, ANDREI SALVADOR

210 DIAZ, MICHAEL CHRISTIAN ESCOVIDAL

211 DIESTA, ROSE DANE ESCOBEDO

212 DINGIL, ANGELICA DOMINGO

213 DIVINAFLOR, JAMES CALLOS

214 DIZON, ERIN FAYE LEE

215 DIZON, FAITH ANGELICA AYCOCHO

216 DIZON, MIKHAELLA AERIELLE BASILIO

217 DOMINGO, ZAIRUS DREF GOMEZ

218 DOMPAYAG, NICOLE CANDIDO

219 DONDONAYOS, RENIL JED ANGELO REDONDO

220 DONGON, KRISTINE ANGELIQUE CATULONG

221 DUHAYLUNGSOD, EVANNAH JUNE LARGO

222 DULLAS, ANGELINE MARIE ACHACOSO

223 DUMBAB, JOLA EDDUBA

224 DURANA, JESSICA BISAYA

225 EDMA, ANTHONY JUSTIN SAÑEZ

226 EGUIA, ERICJAN PAUL AGLIBOT

227 EMBOLTORIO, LALAINE MANIPOL

228 EMPLEO, ELLIREHD RAMOS

229 ENORSUA, ALEAH MAE SANTOS

230 ERIA, FRANZES MAR DULDULAO

231 ESCORIAL, JOSE GABRIEL HIPOLITO

232 ESPALLARDO, REUGENEE DALMINO

233 ESPAÑOL, JARED CHRISTIAN NAVARRO

234 ESPAÑOL, MARK TRISTAN DELA CRUZ

235 ESPIRITU, AEZELLE MAY PAGAMPAO

236 ESPIRITU, JEM AQUINO

237 ESPONILLA, FRANCES ANN JUAN

238 ESPORAS, MELISSA LIBRO

239 ESTRADA, ERASTUS NOEL DAGANDAN

240 ESTRELLOSO, NEAL AUDREY LONGAKIT

241 FABITO, MA. CHRISTINA CALIWAG

242 FADEROGAO, ANNE BEATRICE FABABEIR

243 FAKAT, MAH-YA MAY FAGTO

244 FALGUI, ALEISHA LYN TEVES

245 FAMI, KIMBERLY BAYRON

246 FERNANDEZ, ELLEINA GABRIELLE RIEGO

247 FERNANDEZ, MARY JOY ARIOLA

248 FERNANDEZ, RECCA ANGELLI FLORES

249 FEROLINO, RODRICH JUNE BATIBUT

250 FERRER, ANGELA MARIE DOMINGO

251 FERRER, ZYRON FARALA

252 FICK, STEVENSON RAYNE TANCIO

253 FLORES, JANELA MARIE KAMPITAN

254 FLORES, JOHN CARLO ALTOVAR

255 FONTILLAS, GERALD PAJE

256 FRAGA, YLA REYES

257 FRAJELE, JENNYCHEL PEROCHO

258 FRANCO, KUEENEE PANGILINAN

259 FRANCO, SHENN MAE BALDELOVAR

260 FRIALDE, KRISTINE GRACE MEDINA

261 FRONDOZA, SOFIA RAINNE GARCIA

262 GACAD, RHEIN ANDREA ALMERO

263 GADDI, ROSANDRO ARELLANO

264 GAITANO, KRISKA CAIÑA

265 GALASINAO, JON HOSLECK MABAZZA

266 GALICIA, RHAZIER AERON CALINGACION

267 GALIMA, PRINCESS ACENA

268 GALIMBA, JOHN PAOLO GENTUGAO

269 GALLEMIT, LISAGENE ANDREA DE LEON

270 GALLO, JOSEPHINE JAPITANA

271 GARCIA, GILLIAN MARIE VENTURANZA

272 GARCIA, JUDELYN MACARANDANG

273 GATMAITAN, RUTH CUA

274 GAYAO, JOHN JOE CADIOG

275 GAÑA, RG-LENE SULAPAS

276 GENITA, FAYE JOY JAMILI

277 GIJAPON, KIAN DAGASDAS

278 GIRON, MARY JULIAN FAJARITO

279 GODOY, MARK DENNIS GABITO

280 GOLES, FRANCIS KEITH DELAMIDE

281 GOLINGAB, AIMEE LAINE WAKAT

282 GOMEZ, VINCENT ARNOLD SUICO

283 GONZAGA, ANDREEN BARORO

284 GONZALES, ANGEL ROSE DECIPIDA

285 GONZALVO, RUSSEL JAN BUENO

286 GOZUM, NIKOLE DAVID

287 GRANTUSA, ALYSSA LIMACO

288 GREGORIO, DHIANA KHATE OAÑA

289 GUELEN, HANNA CARMELLI VILLAFLOR

290 GUEMO, LARA MAE DE MARQUEZ

291 GULLA, RAMAUN MAVERICK WALINSUNDIN

292 GUMAHIN, FRANCIS FELLIPPE AMOR SAROMINES

293 GUZMAN, JOHN EARL CASTAÑEDA

294 GUZON, FRANCES CLAIRE COMPAY

295 HABON, EDUARDO III ALEGADO

296 HALILI, CYRINE SISON

297 HERNANDEZ, KYLE MARIE DE VILLA

298 HERRERA, MATT LESTER ACAPULCO

299 HIWATIG, PRINCESS ALLINE LOPEZ

300 HOMECILLO, DANIELLE SABIJON

301 IGOT, MYRA FAITH CORONADO

302 ILAGAN, ALEA TRIXIE ALDAY

303 ILAGAN, NORIKA MARNI ANORE

304 ILIGAN, IVAN VERGEL MASANCAY

305 INONG, AIREN FRANZ REFUERZO

306 INTANO, ROYIEL LAREZA

307 IRANON, JASMINE JOY VIÑA

308 ISIP, RYM SIAGO

309 ISMAEL, JAESEN PETER BASTARECHE

310 JALEM, JUSTIN VILLONES

311 JAMPAS, KEVIN VINCENT ORTEGA

312 JANOLINO, JERILYN JAMELARIN

313 JAVIER, ALVIN DE TORRES

314 JAVIER, JESSE LOUISE LIBRERO

315 KASILAG, ARISA SHEEN BAYHON

316 LABAYANI, MARL JAY AYALA

317 LABRADOR, GRAZIELLA CZARINA MARIE OLIVA

318 LABRADOR, HANNA PATRICIA MANGUBAT

319 LACSAMANA, JERICHO RUSSEL ASILO

320 LACUATA, JARED TROY MANALO

321 LACUESTA, MARIA ESTRELLA GAMPONG

322 LADEZA, MARK CHRISTOPHER RICABLANCA

323 LAGATIC, ANGEL ANDREI ANNA OSEA

324 LAGMAN, JEFFERSON PIOLO LUGTU

325 LAGUE, JONA CRISHELLE HORNIDO

326 LAGUIDAO, RANDY DY

327 LANDONG, JELYNN MAE TANDUYAN

328 LANTORIA, MA. ISSABELLE LADIA

329 LANUZA, RALPH ERLANO

330 LAPEÑA, DON KIM SAMANTE

331 LAPIZ, RALPH SPARTACUS COVARRUBIAS

332 LARDIZABAL, SEAN AARON ARCIAGA

333 LARGO, ELYSA VIBARES

334 LAROCO, CHESTER JOHN MARTINEZ

335 LAROMBE, HYMLER JUSON

336 LASOLA, NICO WILMER CONEJOS

337 LAURON, ONIEL RHE INSO

338 LAYAOEN, LOUIE ANCHETA

339 LAYOSA, DIANNE HUELVA

340 LAZAM, JESSICA ZAMORA

341 LEE, CHRISTIAN JOSHUA NGO

342 LEE, PATRICIA SOFIA MERGAL

343 LEGARDE, CARLA BREN SENO

344 LEONARDO, HELENA SABANAL

345 LEYSON, ANDREA KAYLIE BONTIA

346 LICTAOA, REDEMPTOR JR. CALAUNAN

347 LIGOT, ELLAINE GIA CLEMENTE

348 LIGSAY, ANGELICA MAY ORTIZ

349 LIM, LERISSAH DELA CRUZ

350 LIM, STACEY MERRILL ANG

351 LIMBO, RAYEE ANNE ESPIRITU

352 LIMSON, IAN KAYE CASTRO

353 LITERATUS, KIRK JOSEPH VALLOSO

354 LIZARDO, DARYL JAY CATALAN

355 LLANETA, MILES LANVER TABOR

356 LLANZA, AARON BELLEN

357 LOANZON, MIKAILA DENISE HERNANDEZ

358 LOGRONIO, REN JOSEPH BAYOCA

359 LOMOYA, YVES JOY WENCESLAO

360 LOPEZ, AUBRENICA ROSE PAULINE TORRANO

361 LOPEZ, CHARMAINE ANDRADE

362 LOPEZ, DONNA JANE JISON

363 LOS BAÑOS, LEAH MARIE HINAMPAS

364 LUCMAYON, LANZ SELWYN SAURA

365 LUMALU, COLENE MANUEL

366 LUMANDAS, BRIAN CORTES

367 LUPO, CARYL ANNE AGUILAR

368 MACALALAD, ARRIZA MILLENE MACATANGAY

369 MACAPINLAC, MARCELLUS GALEO FERNANDEZ

370 MACARIOLA, JANELLE TRAIGO

371 MADERAL, CZARINE NIERRAS

372 MAGDALUYO, GABRIELLE ANGELA

373 MAGRIÑA, JANNAFAYE MARIE RUEGO

374 MAGTIBAY, MESIA ANNWEN LABBOT

375 MAHALAN, MARI MAR MANUEL

376 MALAG, MARL DAVEN RIZALVO

377 MALINIS, MEL PATRICK DELOS SANTOS

378 MALIWANAG, FRANZ LEI PARUNGAO

379 MANALO, RODIENEL REI ADAME

380 MANAOIS, MICHAELA PAZ CARMEN

381 MANATAD, MARIA NIKKA SANTOS

382 MANDI, ZAYNAH KEITH SANTOS

383 MANGASEP, TERRENCE TABIEROS

384 MANGMANG, ABEGAIL JOY CALIGUID

385 MANIMBO, JOHNKARL EDUARD BURCE

386 MANLAPAZ, GHILBERT ABAN

387 MANLONGAT, CHANDLER MORATILLO

388 MANUEL, FRANCIS EARL CLEMENTE

389 MARCHADESCH, ALEC NOAH REYES

390 MARIKIT, JOHN JOSHUA DORADO

391 MARQUITA, SHERYL JANE GANTE

392 MARRON, ANNICKA LESLEY LIM

393 MARTINEZ, ROREEN MARI LINTAG

394 MASAMOC, KRISTEL VIA SIMEON

395 MATA, JUSTINE DALE ALCANTARA

396 MATEL, THEA NICOLE MARERO

397 MATITO, SAMANTHA

398 MENCIAS, ADRELL KENT VALEÑA

399 MENDOZA, CHARLENE SANDOVAL

400 MENDOZA, EUNICE MAE CATAPANG

401 MENDOZA, PAMELA ANGELA COMIA

402 MERALPIS, JOHN CLAUDE CIDRO

403 MERCADO, AINNE MARIE ADAY

404 MERCADO, CHERRYLL ANNE CASAO

405 MERTO, JERICHO NAPOLE

406 MESIAS, ABEL JESHAN NOLEAL

407 MICALLER, CARL CHRISTIAN AGRIPA

408 MICIANO, DONN JERALD ANOYO

409 MILAN, ALKWYN KENN OCCIDENTAL

410 MILANA, DONNABEL JOYCE

411 MINA, CARL EPHRAIM MARBELLA

412 MIRANDA, CALLISTA ANGELI DELA CRUZ

413 MIRANDA, GIANCARLOS MAGUSIB

414 MIRANDA, RUSHANE ENVIDIADO

415 MIRANDA, SEIGFRED JOHN MONDERO

416 MIRASOL, MONICA ANDREA MERCADO

417 MONDARES, HOMER ENRIQUEZ

418 MONTALLANA, JUDE NATHAN TENEDERO

419 MONTON, ARAEZZA ELLA GUILOT

420 MORA, ROXAN BUENO

421 MORFE, RHOCELLE IRIS LIRAZAN

422 MUARIP, JAMINAH SARMIENTO

423 MUNGCAL, CHRISTIAN JOB OLIVER MESINA

424 NAGAR, NIUI PYE TERANA

425 NAMBATAC, ARJAY EGAGAMAO

426 NAQUILA, ERIKA MAE VICENTE

427 NARAL, MARK LORENZO DIMAANO

428 NARCISO, KATRINA DELA CRUZ

429 NARRIDO, JUNNIE ANNE MATARO

430 NATIVIDAD, EUGENE FRANCIS NEPUSCUA

431 NATIVIDAD, MARIA FRANCESCA SAN ANDRES

432 NAVALTA, ANDRELYN JOY BERMIO

433 NAVARRO, CHRISTIAN MICHAEL MESINA

434 NAVARRO, MAEVILYN ELISHA TACUYOG

435 NECESITO, AUBREY KURT MACADANGDANG

436 NEPOMUCENO, JAYA MAE SOTO

437 NGADAO, PAUL BRYAN KINGAT

438 NICOLAS, MARK IRWIN MANINGAS

439 NIDUAZA, MARIFE HERRERO

440 NIEVA, JOSHUA REMPILLO

441 NINOBLA, KARLA MARIE SAN JUAN

442 NOVERO, JAELLA MAYCE VICTA

443 NUARIN, MA. PERPETUA GRACE GUIRIBA

444 NUELAN, TIFFANY MAE CARPIO

445 NUFABLE, JOYLYNN CARAS

446 OBONGEN, FRANCINE LOUISE ALBAÑO

447 OCAMPO, JOHANN NICCOLO COMBOY

448 OLACO, ANSHERINA TIMBANG

449 OLAD, IVY CIARA ANDAYA

450 OLANDRIA, KARL GLENN MEDINA

451 OLANGO, PAOLO JOSHUA BABANTO

452 OLASO, JINKIE BAGTASOS

453 OLAZO, JANINE NAKPIL

454 OMANDAM, CLARICE CLAIRE ALCALA

455 ONG, LESLIE GENEVIEVE CHUA

456 OPEÑA, OLIVIA LOIS ESGUERRA

457 OROT, ALLEN LOUIS TAN

458 ORPILLA, RENZ ANDREW CAMPOS

459 ORTIZ, BEA MIRELLA ADLAWAN

460 ORZALES, VINCE KRISTIAN DADO

461 OTIG, JARED SERAS

462 PACIL, JOHN JASON ESCOBAR

463 PADILLA, EDZEL CRIS ATATADO

464 PADILLA, JAN FLORENZ GARCIA

465 PADOJELAGA, GLAIZA LAMBAYONG

466 PAELDEN, SEAN ANDRAE LOQUELLANO

467 PAGADUAN, VENERANDO IV ANDRES

468 PAGALILAUAN, JULIE MARISOL DIMAUN

469 PAGANTUPAN, KYLYNE FAITH LERIN

470 PAGHASIAN, FAMELA CLARICE PATAYON

471 PAGUIRIGAN, AIRA ISABEL OLIVA

472 PAHILA, JENNIFER CAMILLE BAYDO

473 PAJO, VANNE JANE VIRTUDAZO

474 PALADA, JULES LORENZO ORFIANO

475 PALER, ZHEENA MARIE FUENTES

476 PANGANIBAN, LALAINE LANTO

477 PAPIO, ALLIYAH VEIL CANDONG

478 PARAGUISON, CHRISTINE JOY MANDIGMA

479 PASCUAL, JULIE ANTONETTE ASUNCION

480 PASTOR, NATHANIEL JEY QUIZA

481 PATALAN, NOELA QUIPAS

482 PAULITE, AUBREY ANN GARCIA

483 PAYONGAYONG, LACHEMAE MALIG

484 PECHAYCO, LEIGH GEIJER HERMO

485 PELAYO, JONH VINCENT DORDAS

486 PENOLIAR, KHRISTEL KATE PASTOR

487 PERALTA, JANELLA BAYSA

488 PEREZ, KATRINA CARLOS

489 PEÑARUBIA, LANCE BINALLA

490 PEÑASALES, CARL DAVE

491 PIANO, JALIE SWEET CERNECHEZ

492 PICA, MAE FLOR BOCO

493 PIEDAD, KATHLEEN CARYL MAIT

494 PILLO, ROSE ERMIAS

495 PILONGO, HAZEL BAGUINAT

496 PIQUERO, JAY PACALDO

497 PLAZA, KYLA MARIE TIPAN

498 POBLETE, KELLY SHEEN NORTEZ

499 POCONG, KERSTEIN GIL CARPIO

500 PONTILLAS, RENE SUSETTE ANN SENO

501 PORLARES, MARIELLE ANGELU CAJAYON

502 PORTILLO, LAWRENCE VERGARA

503 PRIETO, PRINCES ANN ESPIRITU

504 PURGANAN, JERILLY BOMBALES

505 QUIBRANTOS, SHANE CRYSTAL OBEDOZA

506 QUIJANO, CHRIS ERNEST NASOL

507 RABUYO, ANGEL LOUISSE TEJADA

508 RAFAEL, HANS IVAN DIOLATA

509 RAMILLANO, JESUS BERNARD LAGARE

510 RAMIREZ, MARK ALDRIN CARANTO

511 RAMOS, DAVID DALE ALEJO

512 RAMOS, JAYVEE FAMILARA

513 RANJO, RICK JASON DE PAZ

514 RAPOSAS, LOVE JOY ANTONIO

515 RAYNES, CRISTINE SALIMBACOD

516 RAZON, GERALD FRANCIS GUILLES

517 REALINGO, MARY DEL AMADORE

518 RECAÑA, PAUL DEXTER JOHN REA

519 RECIO, CELINE JOY PAPERA

520 REGACHO, ANJANETTE DICANG

521 REGENCIA, JANNAH PUNZALAN

522 REGINIO, RENEE ROSE MANDARIO

523 REGULACION, MARIEL BERNADETTE BERONDO

524 REIG, SYDNEY RUBI

525 REMPILLO, MARY ANGELI PERILLO

526 RENTORIA, MARIELLE SEÑADO

527 RESARE, PATRICIA ANN AQUINO

528 RESURRECCION, CAMILYNE KAI GATCHALIAN

529 RESURRECCION, MA. YVONNE PANGAN

530 REYES, ANGEL MARGARETH LANDICHO

531 REYES, CHRYSLENE MENDOZA

532 REYES, NICOLE LAYGO

533 REYES, RICHARD RYAN MOLINA

534 RIATA, CHARLENE VITTO

535 RIVERA, NICKY BRYAN TORRES

536 RIZON, MIGUEL FRANCISCO ULEP

537 ROBLES, EHLAREY JUDILYN RAMIREZ

538 RODAVIA, IAN JEROME CAGUIOA

539 RODIL, JOHN PATRICK PORRAS

540 RODRIGUEZ, KREZZA IRIES MINIANO

541 SABILE, DALE CHRISTIAN ARIAS

542 SABINO, EDGAR ALERTA

543 SAGRE, FLOZY LYN ROJO

544 SAGUN, BIENNA MAE PAPA

545 SAGUN, NICOLE ALLISON AGUSTIN

546 SALA, SEAN KENNETH TEE

547 SALAHOG, JOEMALYN JOY GONZAGA

548 SALI, MOHAMMAD NAIF JIKIRI

549 SALIDO, RENSU JOHN VARGAS

550 SALMOS, WILLARD HANK CASTILLO

551 SALVADOR, MICHELLE AIMEE SAN PEDRO

552 SALVALEON, JAKE GRANADEROS

553 SAMAON, JUL-HAYDAH TABARA

554 SAMSON, JENNICA KYLA ESTRADA

555 SAN PEDRO, JOSHUA SARANGAYA

556 SANCHEZ, KATHERINE SARMIENTO

557 SANGAO, KEISHA NEL ALOS

558 SANGGALANG, DAN PHILLIP JARABESE

559 SANTIAGO, KRISTINE COVERO

560 SANTOS, ARLENE JOY ESCUZAR

561 SARMIENTO, DONNA MAE MON

562 SASA, KATREENA BAHOD

563 SEBASTIAN, GABRIEL VALIENTE

564 SEBASTIAN, SHAQUIL ABOY

565 SENEN, ANGELA LOUISE SIENA

566 SEROGNAS, RENNER DANIELLE SAPIO

567 SIANSON, MARC DENNIEL VALDEZ

568 SILVA, MIGUEL ANGELO NICOLAS

569 SILVANO, MARIA BLESY CABATBAT

570 SILVOZA, MAIRA JEAN RUTH CADENAS

571 SION, JOSHELL MHARIELLE CASTILLO

572 SISON, ANGEL GRACE CUGAY

573 SOLAINA, INGRID SISON

574 SOLATORIO, JAMES ANTHONY SACOL

575 SOLEE, JAYPEE ABROGAR

576 SOLIMAN, BILL WILLIAM MANARANG

577 SOLIS, STEVEN MATHEW MATA

578 SOMBILLA, JHOREX CABUNTAS

579 SON, MHARC JONAELLE REQUITILLO

580 SONAJO, CHRISTAN JUNE CALARO

581 SORIA, LLOYD ZAMWYLL IGNACIO

582 STA MARIA, ALLYZON JANE VALENZONA

583 SUICO, SAM ANTHONETTE LAO

584 SUMARAGO, ERWIN COLEGADO

585 SUMBING, JOEMEL GENTELIZO

586 SURATOS, TRIXIE ANNE KIMBERLY MUSÑGI

587 SUSUSCO, RYAN JOHN LABAO

588 SY, CALVIN WAYNE TUAZON

589 TAGLE, JOHN PATRICK ELEVIRAN

590 TAMAYO, KEESHA LENN MANGAPOT

591 TAMBIO, SHAN CAEZAR LAGUNDINO

592 TAMONDONG, MARK RENZO CARAAN

593 TAMPOC, ANDREW LAMBERT MANAOG

594 TAN, ANDREI FELIX JANDUGAN

595 TAN, ROY VINCENT DILLUPAC

596 TANDAYU, JULIANNE CLARISE EVACULA

597 TANPOCO, SEBASTIAN RILEY TAN

598 TARAPE, HERALD SUBA

599 TARAY, ERIKA ISABELLE ALAMIS

600 TAÑO, REB JEFFREE JULATON

601 TECSON, RYAN JACOB BARIL

602 TEREZO, KRYSTELLE JOY AJOS

603 TOLEDANO, ANTHON JAY BRILLANTE

604 TOLENTINO, JOHN KENNETH ROMASANTA

605 TOLENTINO, JUSTIN ROBERT LANDICHO

606 TOLENTINO, MARIA CLARISA FRANCESCA RECAMADAS

607 TONGCO, ARIANE JAN ENOC

608 TORRANO, TOM EDWARD CATAPIA

609 TORRES, LIZVEL KEITH LEGASTO

610 TRINCHERA, HONEYLENE LAR

611 TUAZON, LEMUELA MAE GUIRIBA

612 TUBIERA, REV JERICHO ROMANILLOS

613 VALDEZ, EFRAIM ASUNCION

614 VALDEZ, MARK LAWRENCE LANDERO

615 VALENCIA, FLORENCE MAGBUJOS

616 VALENTIN, MEL GERZHON MAGUDDAYAO

617 VALENZUELA, JAMIE TALACTAC

618 VALERA, PAULEEN ADRIANE ALEJO

619 VELASCO, HERNA JONES FRIAS

620 VELASCO, MA. LARJANE MARQUEZ

621 VELASQUEZ, AUBREY ILAGAN

622 VENTURA, BLESS ELGARAN

623 VERDIDA, REGINALD ARANJUEZ

624 VERGARA, PHYLLIS LUCILE ANI

625 VICTORIO, JOHMAELEIN HEIDZEL TORRALBA

626 VIDAL, JULIUS EMIL BULOSAN

627 VIDEÑA, AERON CAEN VIVAR

628 VILLAFLOR, ROLEX BINUYA

629 VILLANUEVA, KRISTINE CLAIRE ECRAELA

630 VILLAR, KATRINA GACHALIAN

631 VILLARMINO, JYNE VINCENT DE LARA

632 VILLAROJO, KIM CLYDE BABERA

633 VILLAROMAN, KAROLYN CLEA ALPAS

634 VILLAROSA, JOHN ALBERT SERVEZA

635 VILLARUEL, RAENNE ANGEL DIMAANO

636 VILLEGAS, JANINE RENZ NAVARRO

637 VINCE-CRUZ, ABIGAYLE GAHOL

638 VITAL, GIAN WALDO SABELITA

639 WATAN, JOHN RAYNOR CARREON

640 YABIS, REIZEL MAE RODIL

641 YANZA, ERRYNNE FLORIAN RAMOS

642 YAP, KYLE DMITRI BERMUDO

643 YBAÑEZ, MANOLITO JR GONZAGA

644 YEBRA, BEATRICE CORINNE SARMIENTO

645 YMASA, JANELLA CHRISTINE MACATANGAY

646 YU, CHARLES VINCENT AGUDO

647 YU, ELAH VIANE SUYAT

648 YU, EUNICE MARIE MAAGAD

649 ZAMBRANO, NEIL ANDREW QUITALIG

650 ZANTUA, ROELLE ANGELA VILLAPANDO

651 ZERNA, JIMMY III AGIR