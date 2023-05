Registered Master Electricians Special Professional Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 132 out of 188 successfully passed the Registered Master Electricians Special Professional Licensure Examination given by the Board of Electrical Engineering in: Abu Dhabi and Dubai, United Arab Emirates; Al Ahmadi, Kuwait; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar; Manama, Bahrain and Singapore last April 2023.

Roll of Successful Examinees in the Registered Master Electricians Special Professional Licensure Examination. Held on April 24, 2023. Released on May 23, 2023.

1 ABONITA, GARY RAFALES

2 ACOBERA, ORLY SOLIS

3 ADAM, RHAMIER DE LEON

4 AKIL, MAULIDEN SAYRIL

5 ALAGOS, ANDIE YNION

6 ALBUFERA, VENER ESTORQUE

7 ALBURO, GAUDITO ABIT

8 ALINGOD, WILFREDO JR GUILLERMO

9 AMELIN, ALLAIN JAVIER

10 AMPARO, ANGELO OCTOMAN

11 APDAN, DEO DEL MUNDO

12 APILADO, ALGEN LOTTE CENTINAJE

13 AQUINO, RONIE GUTIEREZ

14 ARCEO, FERDINAND SARMIENTO

15 ARIRAO, CHARLEMAGNE NAVARRO

16 BALASTA, JOEMAR CEREZO

17 BALDERAS, ART EVANGELISTA

18 BARBON, RENANTE BOLOY

19 BAROLA, MARLON TARUC

20 BASILIA, ELMER CONTADO

21 BAU, SEBASTIAN ESCOTO

22 BENETUA, ROLANDO JR SUAREZ

23 BENICARLO, MICHAEL JOHN PEREZ

24 BILGERA, JOSE LORENZO NAVARRO

25 BORAGAY, ELIMAR OLGINA

26 BRAGADO, MARCELINO CUCHAPIN

27 CAFE, BRYAN MAR

28 CALONGE, ADONIS PENOR

29 CAMPOMANES, ALBERT AMONGO

30 CANIEZO, ELMER UNTALASCO

31 CARATAO, HERALDO ANTONIO BASE

32 CARDONA, RIZALDE MEDINA

33 CAREL, ANIANO JR CABACANG

34 CARIASO, KING CARLO KIANG

35 CESARIO, MELCHOR DELA CRUZ

36 COLOMER, ALDY LOMUTOS

37 CORDERO, RALPH EDLES

38 DE PEÑA, MANUEL JR CALIXTRO

39 DELA CRUZ, MICHAEL MIGUEL

40 DOMINGUEZ, DEXTER BERMEJO

41 DONQUE, ALLAN CAINGIN

42 ENDONELA, EDUARD EMBATE

43 EREDIANO, RENATO REPONTE

44 ESCOSA, TOMASITO MENDIOLA

45 ESPANO, BERNALD SOLANO

46 ESPIRITU, PAUL CHRISTIAN UY

47 FAMULAG, NEIL FUSINGAN

48 FELICELDA, ANGELICA GANITANO

49 FLORENDO, AUDIE REY BICO

50 FUNTANAR, VICENTE JOVEN

51 GABI, HARREL FONTANILLA

52 GAGNI, DAVE TATAD

53 GALLARDO, JOSEPH ESPINOSA

54 GARCIA, RAYMUND PRADES

55 GATBONTON, CLEMENTE BAUTISTA

56 GEVEROLA, ROWEL NACIS

57 GIDO, BANJO VILLA

58 GRIMPULA, ARNEL ANA

59 GULMATICO, REX FLORES

60 HERNANDEZ, MARCO MAGLOYU-AN

61 IGLAMO, HARRY JR AYING

62 IMUS, NOEL FAMI

63 JANIOLA, ANTHONY BAYRON

64 JIMENA, BERNARD MALING

65 JUNSAY, LORD RUSELLE REYES

66 KARGANILLA, MARK KENNETH PAGBA

67 LAGUNA, EL JOY SIMON

68 LANOY, RENELO MAGALLEN

69 LAURON, REY CONTEMPLO

70 LIBAO, ERWIN EBUENGA

71 LODRITA, JOEMAR CAJES

72 LUAGUE, FRANCES ESCANILLA

73 LUCBAN, MELVIN LEAÑO

74 LUCIDA, ELSTON PHILIP PANAL

75 MADRIDANO, NILO YURONG

76 MAGTALAS, EDMON CRUZ

77 MANARES, CARL

78 MANIMTIM, BRIAN GUEVARRA

79 MANUEL, RHANISIDRO RONQUILLO

80 MARCHAN, RONALD FRANCO

81 MARI, MHARSELLE MALOLOY-ON

82 MENDOZA, GLENN ESCOBIDO

83 MILANA, JULIUS MALI

84 MIRAFLOR, CHERIELYN OBIS

85 MIRAMBEL, TEODOLO JR APONGOL

86 MISANES, MICHAEL GARIN

87 MOLINA, ULYSSES ALANO

88 MORALES, CHRISTOPHER

89 NACIONALES, NESTOR RAGA

90 NAGUIT, GILBERT CAYANAN

91 PAJARILLO, GENMAR CORNEJO

92 PARAS, ARNEL BASCON

93 PARCERO, LOUIE SOLTES

94 PARCO, BERNARD COQUILLO

95 PASCUAL, ALJHON DATU

96 PATIÑO, PEDRO PALMA

97 PELAGIO, TELESFORO JR FRANCISCO

98 PEREZ, NICK CASTILLO

99 PEÑAFIEL, JOHN BETER KALA

100 POLIGRATES, BRYAN REMANDO

101 PURGATORIO, TERESO OJA

102 QASSIM, AHMAD JULKIPLI

103 RABINO, CHRISTOPHER CELON

104 RAIZ, DENNIS HERMINA

105 RECINTO, REGIDOR QUIÑONES

106 REYNERA, TERESO JR ARCENA

107 SABANDAL, ALMAR ABELLANA

108 SANTIANO, JERVIN MONROYO

109 SAREN, GERARDO JR GEOGRAPHIA

110 SEBUGAL, EDILBERTO JR CABUNILLAS

111 SEGURA, JOEBERT LOPEZ

112 SIAREZ, MARLON JULSFELIP TRADIO

113 SIGUE, JAYSON VILLAVER

114 SOLANTE, LUDGERIO JR SEBIOS

115 SULIMA, RYAN ACASIO

116 SULIT, ENGELBERTO BABAO

117 SUPNAD, JOEFFREY GALANO

118 TANAEL, JOSE JR TATEL

119 TANTUNG, RIDZHAR SAMSON

120 TAPIAN, JUNE CARLO FLORES

121 TATING, RYAN RIVERA

122 TOMBOC, JOSHUA BARRIENTOS

123 TUAZON, JELL AQUINO

124 TUPAS, GIL PILAR

125 VALEROS, RENEBERT LAGATUZ

126 VALMEO, REDENTOR GARCIA

127 VARGAS, RONIE JR SABADO

128 VARON, ACE GARCIA

129 VIAÑA, ROBERTO DELOS SANTOS

130 VILLAHERMOSA, ERWIN CAGANG

131 WAGAS, BERNARDO JR BUNDA

132 YBAÑEZ, CHARNIE ABARICO