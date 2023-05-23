Registered Master Electricians Special Professional Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 132 out of 188 successfully passed the Registered Master Electricians Special Professional Licensure Examination given by the Board of Electrical Engineering in: Abu Dhabi and Dubai, United Arab Emirates; Al Ahmadi, Kuwait; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar; Manama, Bahrain and Singapore last April 2023.
Roll of Successful Examinees in the Registered Master Electricians Special Professional Licensure Examination. Held on April 24, 2023. Released on May 23, 2023.
1 ABONITA, GARY RAFALES
2 ACOBERA, ORLY SOLIS
3 ADAM, RHAMIER DE LEON
4 AKIL, MAULIDEN SAYRIL
5 ALAGOS, ANDIE YNION
6 ALBUFERA, VENER ESTORQUE
7 ALBURO, GAUDITO ABIT
8 ALINGOD, WILFREDO JR GUILLERMO
9 AMELIN, ALLAIN JAVIER
10 AMPARO, ANGELO OCTOMAN
11 APDAN, DEO DEL MUNDO
12 APILADO, ALGEN LOTTE CENTINAJE
13 AQUINO, RONIE GUTIEREZ
14 ARCEO, FERDINAND SARMIENTO
15 ARIRAO, CHARLEMAGNE NAVARRO
16 BALASTA, JOEMAR CEREZO
17 BALDERAS, ART EVANGELISTA
18 BARBON, RENANTE BOLOY
19 BAROLA, MARLON TARUC
20 BASILIA, ELMER CONTADO
21 BAU, SEBASTIAN ESCOTO
22 BENETUA, ROLANDO JR SUAREZ
23 BENICARLO, MICHAEL JOHN PEREZ
24 BILGERA, JOSE LORENZO NAVARRO
25 BORAGAY, ELIMAR OLGINA
26 BRAGADO, MARCELINO CUCHAPIN
27 CAFE, BRYAN MAR
28 CALONGE, ADONIS PENOR
29 CAMPOMANES, ALBERT AMONGO
30 CANIEZO, ELMER UNTALASCO
31 CARATAO, HERALDO ANTONIO BASE
32 CARDONA, RIZALDE MEDINA
33 CAREL, ANIANO JR CABACANG
34 CARIASO, KING CARLO KIANG
35 CESARIO, MELCHOR DELA CRUZ
36 COLOMER, ALDY LOMUTOS
37 CORDERO, RALPH EDLES
38 DE PEÑA, MANUEL JR CALIXTRO
39 DELA CRUZ, MICHAEL MIGUEL
40 DOMINGUEZ, DEXTER BERMEJO
41 DONQUE, ALLAN CAINGIN
42 ENDONELA, EDUARD EMBATE
43 EREDIANO, RENATO REPONTE
44 ESCOSA, TOMASITO MENDIOLA
45 ESPANO, BERNALD SOLANO
46 ESPIRITU, PAUL CHRISTIAN UY
47 FAMULAG, NEIL FUSINGAN
48 FELICELDA, ANGELICA GANITANO
49 FLORENDO, AUDIE REY BICO
50 FUNTANAR, VICENTE JOVEN
51 GABI, HARREL FONTANILLA
52 GAGNI, DAVE TATAD
53 GALLARDO, JOSEPH ESPINOSA
54 GARCIA, RAYMUND PRADES
55 GATBONTON, CLEMENTE BAUTISTA
56 GEVEROLA, ROWEL NACIS
57 GIDO, BANJO VILLA
58 GRIMPULA, ARNEL ANA
59 GULMATICO, REX FLORES
60 HERNANDEZ, MARCO MAGLOYU-AN
61 IGLAMO, HARRY JR AYING
62 IMUS, NOEL FAMI
63 JANIOLA, ANTHONY BAYRON
64 JIMENA, BERNARD MALING
65 JUNSAY, LORD RUSELLE REYES
66 KARGANILLA, MARK KENNETH PAGBA
67 LAGUNA, EL JOY SIMON
68 LANOY, RENELO MAGALLEN
69 LAURON, REY CONTEMPLO
70 LIBAO, ERWIN EBUENGA
71 LODRITA, JOEMAR CAJES
72 LUAGUE, FRANCES ESCANILLA
73 LUCBAN, MELVIN LEAÑO
74 LUCIDA, ELSTON PHILIP PANAL
75 MADRIDANO, NILO YURONG
76 MAGTALAS, EDMON CRUZ
77 MANARES, CARL
78 MANIMTIM, BRIAN GUEVARRA
79 MANUEL, RHANISIDRO RONQUILLO
80 MARCHAN, RONALD FRANCO
81 MARI, MHARSELLE MALOLOY-ON
82 MENDOZA, GLENN ESCOBIDO
83 MILANA, JULIUS MALI
84 MIRAFLOR, CHERIELYN OBIS
85 MIRAMBEL, TEODOLO JR APONGOL
86 MISANES, MICHAEL GARIN
87 MOLINA, ULYSSES ALANO
88 MORALES, CHRISTOPHER
89 NACIONALES, NESTOR RAGA
90 NAGUIT, GILBERT CAYANAN
91 PAJARILLO, GENMAR CORNEJO
92 PARAS, ARNEL BASCON
93 PARCERO, LOUIE SOLTES
94 PARCO, BERNARD COQUILLO
95 PASCUAL, ALJHON DATU
96 PATIÑO, PEDRO PALMA
97 PELAGIO, TELESFORO JR FRANCISCO
98 PEREZ, NICK CASTILLO
99 PEÑAFIEL, JOHN BETER KALA
100 POLIGRATES, BRYAN REMANDO
101 PURGATORIO, TERESO OJA
102 QASSIM, AHMAD JULKIPLI
103 RABINO, CHRISTOPHER CELON
104 RAIZ, DENNIS HERMINA
105 RECINTO, REGIDOR QUIÑONES
106 REYNERA, TERESO JR ARCENA
107 SABANDAL, ALMAR ABELLANA
108 SANTIANO, JERVIN MONROYO
109 SAREN, GERARDO JR GEOGRAPHIA
110 SEBUGAL, EDILBERTO JR CABUNILLAS
111 SEGURA, JOEBERT LOPEZ
112 SIAREZ, MARLON JULSFELIP TRADIO
113 SIGUE, JAYSON VILLAVER
114 SOLANTE, LUDGERIO JR SEBIOS
115 SULIMA, RYAN ACASIO
116 SULIT, ENGELBERTO BABAO
117 SUPNAD, JOEFFREY GALANO
118 TANAEL, JOSE JR TATEL
119 TANTUNG, RIDZHAR SAMSON
120 TAPIAN, JUNE CARLO FLORES
121 TATING, RYAN RIVERA
122 TOMBOC, JOSHUA BARRIENTOS
123 TUAZON, JELL AQUINO
124 TUPAS, GIL PILAR
125 VALEROS, RENEBERT LAGATUZ
126 VALMEO, REDENTOR GARCIA
127 VARGAS, RONIE JR SABADO
128 VARON, ACE GARCIA
129 VIAÑA, ROBERTO DELOS SANTOS
130 VILLAHERMOSA, ERWIN CAGANG
131 WAGAS, BERNARDO JR BUNDA
132 YBAÑEZ, CHARNIE ABARICO
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