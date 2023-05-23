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Exam Results

Registered Master Electricians Special Professional Licensure Examination

The Philippine Star
May 23, 2023 | 7:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 132 out of 188 successfully passed the Registered Master Electricians Special Professional Licensure Examination given by the Board of Electrical Engineering in: Abu Dhabi and Dubai, United Arab Emirates; Al Ahmadi, Kuwait; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar; Manama, Bahrain and Singapore last April 2023.

Roll of Successful Examinees in the Registered Master Electricians Special Professional Licensure Examination. Held on April 24, 2023. Released on May 23, 2023.

 

1        ABONITA, GARY  RAFALES

2        ACOBERA, ORLY  SOLIS

3        ADAM, RHAMIER  DE LEON

4        AKIL, MAULIDEN  SAYRIL

5        ALAGOS, ANDIE  YNION

6        ALBUFERA, VENER  ESTORQUE

7        ALBURO, GAUDITO  ABIT

8        ALINGOD, WILFREDO JR  GUILLERMO

9        AMELIN, ALLAIN  JAVIER

10        AMPARO, ANGELO  OCTOMAN

11        APDAN, DEO  DEL MUNDO

12        APILADO, ALGEN LOTTE  CENTINAJE

13        AQUINO, RONIE  GUTIEREZ

14        ARCEO, FERDINAND  SARMIENTO

15        ARIRAO, CHARLEMAGNE  NAVARRO

16        BALASTA, JOEMAR  CEREZO

17        BALDERAS, ART  EVANGELISTA

18        BARBON, RENANTE  BOLOY

19        BAROLA, MARLON  TARUC

20        BASILIA, ELMER  CONTADO

21        BAU, SEBASTIAN  ESCOTO

22        BENETUA, ROLANDO JR  SUAREZ

23        BENICARLO, MICHAEL JOHN  PEREZ

24        BILGERA, JOSE LORENZO  NAVARRO

25        BORAGAY, ELIMAR  OLGINA

26        BRAGADO, MARCELINO  CUCHAPIN

27        CAFE, BRYAN  MAR

28        CALONGE, ADONIS  PENOR

29        CAMPOMANES, ALBERT  AMONGO

30        CANIEZO, ELMER  UNTALASCO

31        CARATAO, HERALDO ANTONIO  BASE

32        CARDONA, RIZALDE  MEDINA

33        CAREL, ANIANO JR  CABACANG

34        CARIASO, KING CARLO  KIANG

35        CESARIO, MELCHOR  DELA CRUZ

36        COLOMER, ALDY  LOMUTOS

37        CORDERO, RALPH  EDLES

38        DE PEÑA, MANUEL JR  CALIXTRO

39        DELA CRUZ, MICHAEL  MIGUEL

40        DOMINGUEZ, DEXTER  BERMEJO

41        DONQUE, ALLAN  CAINGIN

42        ENDONELA, EDUARD  EMBATE

43        EREDIANO, RENATO  REPONTE

44        ESCOSA, TOMASITO  MENDIOLA

45        ESPANO, BERNALD  SOLANO

46        ESPIRITU, PAUL CHRISTIAN  UY

47        FAMULAG, NEIL  FUSINGAN

48        FELICELDA, ANGELICA  GANITANO

49        FLORENDO, AUDIE REY  BICO

50        FUNTANAR, VICENTE  JOVEN                    

51        GABI, HARREL  FONTANILLA

52        GAGNI, DAVE  TATAD

53        GALLARDO, JOSEPH  ESPINOSA

54        GARCIA, RAYMUND  PRADES

55        GATBONTON, CLEMENTE  BAUTISTA

56        GEVEROLA, ROWEL  NACIS

57        GIDO, BANJO  VILLA

58        GRIMPULA, ARNEL  ANA

59        GULMATICO, REX  FLORES

60        HERNANDEZ, MARCO  MAGLOYU-AN

61        IGLAMO, HARRY JR  AYING

62        IMUS, NOEL  FAMI

63        JANIOLA, ANTHONY  BAYRON

64        JIMENA, BERNARD  MALING

65        JUNSAY, LORD RUSELLE  REYES

66        KARGANILLA, MARK KENNETH  PAGBA

67        LAGUNA, EL JOY  SIMON

68        LANOY, RENELO  MAGALLEN

69        LAURON, REY  CONTEMPLO

70        LIBAO, ERWIN  EBUENGA

71        LODRITA, JOEMAR  CAJES

72        LUAGUE, FRANCES  ESCANILLA

73        LUCBAN, MELVIN  LEAÑO

74        LUCIDA, ELSTON PHILIP  PANAL

75        MADRIDANO, NILO  YURONG

76        MAGTALAS, EDMON  CRUZ

77        MANARES, CARL

78        MANIMTIM, BRIAN  GUEVARRA

79        MANUEL, RHANISIDRO  RONQUILLO

80        MARCHAN, RONALD  FRANCO

81        MARI, MHARSELLE  MALOLOY-ON

82        MENDOZA, GLENN  ESCOBIDO

83        MILANA, JULIUS  MALI

84        MIRAFLOR, CHERIELYN  OBIS

85        MIRAMBEL, TEODOLO JR  APONGOL

86        MISANES, MICHAEL  GARIN

87        MOLINA, ULYSSES  ALANO

88        MORALES, CHRISTOPHER

89        NACIONALES, NESTOR  RAGA

90        NAGUIT, GILBERT  CAYANAN

91        PAJARILLO, GENMAR  CORNEJO

92        PARAS, ARNEL  BASCON

93        PARCERO, LOUIE  SOLTES

94        PARCO, BERNARD  COQUILLO

95        PASCUAL, ALJHON  DATU

96        PATIÑO, PEDRO  PALMA

97        PELAGIO, TELESFORO JR  FRANCISCO

98        PEREZ, NICK  CASTILLO

99        PEÑAFIEL, JOHN BETER  KALA

100        POLIGRATES, BRYAN  REMANDO                 

101        PURGATORIO, TERESO  OJA

102        QASSIM, AHMAD  JULKIPLI

103        RABINO, CHRISTOPHER  CELON

104        RAIZ, DENNIS  HERMINA

105        RECINTO, REGIDOR  QUIÑONES

106        REYNERA, TERESO JR  ARCENA

107        SABANDAL, ALMAR  ABELLANA

108        SANTIANO, JERVIN  MONROYO

109        SAREN, GERARDO JR  GEOGRAPHIA

110        SEBUGAL, EDILBERTO JR  CABUNILLAS

111        SEGURA, JOEBERT  LOPEZ

112        SIAREZ, MARLON JULSFELIP  TRADIO

113        SIGUE, JAYSON  VILLAVER

114        SOLANTE, LUDGERIO JR  SEBIOS

115        SULIMA, RYAN  ACASIO

116        SULIT, ENGELBERTO  BABAO

117        SUPNAD, JOEFFREY  GALANO

118        TANAEL, JOSE JR  TATEL

119        TANTUNG, RIDZHAR  SAMSON

120        TAPIAN, JUNE CARLO  FLORES

121        TATING, RYAN  RIVERA

122        TOMBOC, JOSHUA  BARRIENTOS

123        TUAZON, JELL  AQUINO

124        TUPAS, GIL  PILAR

125        VALEROS, RENEBERT  LAGATUZ

126        VALMEO, REDENTOR  GARCIA

127        VARGAS, RONIE JR  SABADO

128        VARON, ACE  GARCIA

129        VIAÑA, ROBERTO  DELOS SANTOS

130        VILLAHERMOSA, ERWIN  CAGANG

131        WAGAS, BERNARDO JR  BUNDA

132        YBAÑEZ, CHARNIE  ABARICO

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