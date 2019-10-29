Fisheries Technologist Licensure Examination
(Philstar.com) - October 29, 2019 - 4:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 731 out of 2,101 passed the Fisheries Technologist Licensure Examination given by the Board of Fisheries in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this October 2019. 

Roll of Successful Examinees in the Fisheries Technologist Licensure Examination

Held on October 23 & 24, 2019; Released on October 29, 2019

1        AALA, JADE GABRIELLE  MAGLUNOB

2        ABAJO, ELVIE  PATUBO

3        ABANDO, AYLWIN KESLEY  YÑIGO

4        ABARIENTOS, JASON  SANTIAGO

5        ABEJO, MUNICA  ALANO

6        ABELLERA, JUVY  YANES

7        ABOGA-A, JOAN  SALINAS

8        ABONG, ANGELITO  TUBERA

9        ABRASADO, CHRISTIAN JADE  BARRERA

10        ABRIGO, ARIEL  TAALA

11        ABULENCIA, LUCELLE MARIE  ABRUGAR

12        ACAYA, JOHN KYLE  PONCE

13        ACEBRON, ADELYNE  BACHICHA

14        ACERO, DEXTER  DULTRA

15        ADAMAS, KIMBERLY  MANGUNE

16        ADAN, KAYENE LUCILLE  CANTERO

17        ADVERSALO, MARK ANTHONY  BURAC

18        AGUSTIN, KIMBERT  LAPORE

19        AGUSTIN, ROUALDO  GOMILLA

20        AGUTO, NOEMI LOREN  GARO

21        ALACIDA, WARREN  VALE

22        ALARBA, CLARE MARIE  PALMA

23        ALBA, LOBELYN  ALONSAGAY

24        ALBERIO, JAN MARNEL  CRUZA

25        ALBON, JENNIE MAE  CELOSIA

26        ALCAIN, EMMA MARY  CARMONA

27        ALCANTARA, MARION  ILIGAN

28        ALDAYA, AMENA GANI  JAINAR

29        ALEJANDRA, AGNES  EPAZ

30        ALETA, MORYELLE  BALDERO

31        ALIMPUNGAT, CLAIRE  CALUMNO

32        ALINGASA, RONNEL  ESCARDA

33        ALLUTANG, MARY JOY  ATTABAN

34        ALOJADO, ANALYN  SEBASTIAN

35        ALONZO, ANTHONY  CASTRO

36        ALSIM, ABDEL-AZEEM  MADHASAN

37        ALUMBRO, PRINCESS JEISHA  BALLANCA

38        ALVAREZ, KHEZIE MAE  CAGAOAN

39        AMANODING, SITTIE SHARINAMAE  CALI

40        AMIHAN, ROBINSON JR  SARIEGO

41        AMISTA, HELDIEGARDIS  BATION

42        AMPARO, SAMUEL  CAJOTE

43        AMPARO, TRINA MAE  BERIOSO

44        ANDAYA, PATRICIA  REYES

45        ANISLAG, ANNALYN  VILLAMOR

46        ANO, JEMELYN  MORILLO

47        ANQUILAN, JAN ELAINE  FERNANDEZ

48        ANTONIO, ROSE ANNE  MARIANO

49        APOSTOL, ALJADE  SAYSON

50        AQUINO, STEVEN  BISNAR

51        AQUIÑO, RONABELLE  DELA CRUZ

52        ARBON, VINA  MAATA

53        ARCAYNA, DANICA  CONDE

54        ARCEO, PHYRISDELIN  VISTA

55        ARENAS, RENALEE  JUNTILLA

56        ARENIO, DIANA ROSE  SALDAJENO

57        ARESPI, JAMES CARL  HERRERA

58        AREVALO, SIMON JOHN  ABRAHAM

59        ARIZABAL, ARIEL  VILORIA

60        ARQUERO, LAIZA  CHAVENIA

61        ARQUILLANO, RAUL JR  BALSICAS

62        ASEJO, ROMEO JR  BO

63        ASPAN, OBHEMAR  BOADO

64        ASUNTO, MARGIRIE  ABASOLO

65        ATAYDE, MONIQUE  EBREO

66        ATILANO, MARY ANTONETTE  FAROCHILIN

67        ATILANO, REMELYN  QUILONG-QUILONG

68        AUGUSTO, MARC NICHOLE  BITON

69        AVENDANIO, JOHN VIC  BERCES

70        AVORQUE, JOHAN MANOEL  GALLANO

71        BACNUTAN, KRISANTO  LAGBAS

72        BACUYONG, ANGELA  GANUB

73        BAGANGAN, GENER  NAPOLES

74        BALAGBIS, JEMIMA KRISIAH  ACODILE

75        BALAYO, JEFFREY  REZABA

76        BALBIN, MARRIAN  AMBROCIO

77        BALBOA, KIM JOHN  NAPIAR

78        BALINAS, RHYZZ JANE  EROBAS

79        BALINDOA, DEI JOMAR  GARBOSA

80        BALLETA, FELIPE  DE GUIA

81        BALOLOY, MICAH JOY  LOPERA

82        BANARES, ALJOHN  BULAQUI

83        BANDIOLA, RAYMUND JAMES  BANTOLO

84        BANTAS, ROWENA  BANTAS

85        BANTOC, JOSELL  DEGAMO

86        BARBA, EVELYN JOY  ENCARNACION

87        BARCENAL, JOE OLIVER  BALENA

88        BARREDA, ALITA  BORNEL

89        BARREDO, JOANNE PEARL  MARAÑON

90        BARTOLOME, RHEALYN  AGUILAR

91        BASAS, ROSEMAYLYN  LABADIA

92        BASILISCO, BERNALYN  NOVELA

93        BASTILLADA, JORDELITO JR  NAPONE

94        BASTONA, DANICA  MASIKAT

95        BAUTISTA, LILY  BRILLANTES

96        BAUTISTA, MA ISABEL  BORLAGDATAN

97        BAUTISTA, PRECIOUS MIRA  JOSE

98        BAYOGOS, THEA  DEGALA

99        BAYONA, DESIREE ANNE  SABLES

100        BAYSA, RODRIGO  PARCASIO

101        BEBIT, ZETH RODARIO  PEREZ

102        BECHAYDA, PETER  FUENTES

103        BELARMINO, RENELY  SEVILLA

104        BELGA, ANGELICA  ASUHAN

105        BELISARIO, DIZA MAE  BANDOL

106        BENALDO, MYRA FE  CARPIO

107        BENIGA, KRISTELLE  CAÑAS

108        BENSING, NORMAN  FERNANDEZ

109        BEREN, MARICAR  TALDE

110        BERLIN, SHARMEN  CALLAS

111        BESTRE, ARIANE  CUENCA

112        BIBAT, JOSEPH CHRISTIAN  LAODENIO

113        BIEN, MELVIN  DE GUZMAN

114        BILUGAN, QUENNIE  MORALES

115        BISCO, FRANCIS  PEREA

116        BISCO, PAUL JOHN  RAPOSON

117        BLACER, ELLEN  HIBAY

118        BOLAÑO, JOHN RICK  FLORITA

119        BOLIMA, ANDREW  BIEN

120        BOLOS, RIALYN  MONERA

121        BONDA, RIZEL JOY  MALLORCA

122        BONIFACIO, MC NEAL  DELA CRUZ

123        BONSATO, APRIL  SOMORIA

124        BORCE, EDEN  PADILLA

125        BORLAGDAN, MONICALYN  VALENZUELA

126        BOSTON, HONEY JOY  DANIELES

127        BOTENES, REGINE  SAMALBORO

128        BRIONES, IVY JINKY  CASIMSIMAN

129        BRIONES, KRISTINE JOYCE  LASTICA

130        BRIOSO, LIENETTE  YABUT

131        BRIZ, MARCO  BUEZA

132        BRONCATE, RONNA ANGELI  BRIAGAS

133        BROSAS, JENIFFER  GIRAY

134        BUDIMAN, ANGELOU  MAMUNO

135        BUGARIN, KATHLEENE ELA  RANCHE

136        BUHISAN, ALLEN JEAN  BARIÑAN

137        BUNDA, CLINT  PEÑARANDA

138        BUNDUCAN, CARLO  ESTACIO

139        CABALINOAN, JESHETTE KAY  CARMEN

140        CABANIG, CHRIS ANTHONY  FAILON

141        CABCA, RIZA MAE  DE CASTRO

142        CABE, VICENTA  MAIDO

143        CABICO, JOY  MORALES

144        CACHUELA, MEIGHAN KRISTINE  GALILA

145        CADAG, JOHN EDGAR  YANTO

146        CADAO, JULIE ANN  BOLLION

147        CAJATOL, CAGENTH  MAICOM

148        CALAGUI, GINA JOSEFA  MARALLAG

149        CALAMAYA, ARIEL  VILLAMOR

150        CALIBUGAR, MIKEE  CASERO

151        CALIDGUID, DIANA

152        CALIXTON, CRISPER  MARCE

153        CALOYLOY, BLAN JERICHO  GOLINGAN

154        CALUBA, CHRISTIAN PAUL  LAGURA

155        CANCHELA, ANDRO NICO  BISCO

156        CANDOLE, GRACE  CLARITO

157        CANICULA, ROBERTO JR  CREDO

158        CANILLO, SHELLAH DEE  TONGGA

159        CANLAS, JORDAN  BARID

160        CAPADA, LADYME  GAMALINDA

161        CAPAQUE, THEREZE PAULINE  VENUS

162        CAPILITAN, MARY CATHERINE  SOLIVIO

163        CARAJAY, MYRAFLOR  PELIGRO

164        CARIAGA, JEANY  CALIBOSO

165        CARLIM, CHRISTELYN  VALERA

166        CARPENTERO, ROSEMIE  TARUC

167        CARREON, MILDRED  ATOZ

168        CARRIAGA, JESSA  DUMAGIL

169        CARTUJANO, HAMBELINE  ANONAT

170        CASAGNAP, JESTIN GLOWIE  TOMINDOG

171        CASAIS, CLAIRE  CUYA

172        CASTELLANO, JOSE LOUIS  ABONG

173        CASTILLO, JESSA CLAIRE  GANGOSO

174        CASTILLO, KEITH ANDREI  VILLODRES

175        CASTRO, FEBEROSE  PONTINO

176        CATAYAS, SHIELAME  BOCO

177        CAUBA, MICHELLE  VASQUEZ

178        CAUNAN, PAUL JOHN  HERJAS

179        CAVITA, ABIGAIL  CONRADO

180        CAYUBIT, JAY  MONTALBA

181        CAÑERO, SHARMAINE  RAIZ

182        CAÑO, JOVAN  OLIVA

183        CENDAÑA, RAMONCITO  MARCOS

184        CEREZO, RINALYN  MOLINA

185        CHUA, KATRINA  BUENO

186        CINCO, MICHELLE

187        CIRUJALES, VANESSA MAE  LUMACAD

188        CLAVATON, MARIA DY  AVELINO

189        CLORES, FROILAN JR  BERMAS

190        COLESIO, NERYL JOY  MARCOS

191        COLINA, RHEANNE  IGOT

192        COLOT, KIMVER-GUIE  TABO-TABO

193        CONDE, ARVIL  CERVANCIA

194        CONDE, RONILO  GRUTA

195        CONDE, SHAIRA ERICA  DELA CERNA

196        CONEJOS, LOUISE MONIQUE  ARTIGAS

197        CONSTANTINO, RONALD  VERONDO

198        CORBITA, CARMELA ELLA  LAGURA

199        CORPUZ, ROMMEL  DODON

200        CRESCENCIO, MARLOU  FUROG

201        CRISOSTOMO, ROXANNE  REALEZA

202        CRISTOBAL, CRISABEL  PUMIHIC

203        CRUZ, MAC ERIEZ  MAPANO

204        CRUZ, RENZIE BLAIRE  VIRAY

205        CRUZADA, KATHERINE JANE  VILLESAS

206        CUARTERON, KHASPER  RESUELLO

207        CUBERO, JONALYN  MERTO

208        CUBEROS, KIMBERLY  APUYA

209        CULLA, ALFIE JAN  SUERTE

210        CUTIMAR, CAMILLE  BARCELONA

211        DACULES, KAY CHARISSE  SUMANTING

212        DAGALEA, GWENYTH JOHN LLOYD

213        DAGODOG, JESS MARK  HETCHON

214        DAJAY, KENDALLE GRACE  PASAN

215        DALAFU, JOHN MARTIN  BACULI

216        DALUMPINES, LOREN MAE  MAYOHO

217        DANDAN, ROMIL  TADEFA

218        DAPII, AL-JOHN  NARZABAL

219        DAVI, MARK ANTHONY  DIALANG

220        DAYO, JOHN DAVE  FRANKIE

221        DE JUAN, KATRINA BERNADETTE  SAMONTANES

222        DE LEON, DEXTER  DACUNO

223        DE LOS SANTOS, CLARICE  BUO

224        DE MESA, ABIGAIL  SALAZAR

225        DE VERA, ELSIE  DEO

226        DEAÑO, MARY ANGIE  BRAZA

227        DEL MUNDO, ELGIN JOY  MENDOZA

228        DEL ROSARIO, CLIFFORD  PADUL

229        DEL SOCORRO, JOSHUA  CLARITO

230        DELA CONCEPCION, MARY  GUSTILO

231        DELA CRUZ, ANJELICA TIARRA  CRUZ

232        DELA CRUZ, CIARA MAE  PERIDO

233        DELA CRUZ, ERMINALDO  FORNELOS

234        DELA CRUZ, JAPHET  SUPERFICIAL

235        DELA CRUZ, JOHN RHEO  PELOBELLO

236        DELA CRUZ, PRINCESS PSYRA MAE  BERNAL

237        DELA PEÑA, CRISTINE MAE  GARDE

238        DELA TORRE, LYNDE MAE  DELA CRUZ

239        DELANTAR, JEROME  ABANADOR

240        DELGADO, ERLENE  ALFARO

241        DELOS REYES, MARY JANE

242        DELOS SANTOS, ARWIN  ELQUIERO

243        DELOSO, ALLEN JAKE  RUBIA

244        DENOY, NELMAR LOE  LAPATIS

245        DENULA, RODMAN  CARDOSA

246        DESALES, JEREMY  DELA GUIZON

247        DESALES, SAMLYN  DURAN

248        DIALOGO, CYBEL  LANUZA

249        DIAZ, EMMANUEL  HITOSIS

250        DICDICAN, ROGINE REX  LAUSA

251        DINOLAN, MIKE  ESTOQUE

252        DIONZON, BEBERLY JEAN  URTIZ

253        DIZA, ISAIAH  MACARAEG

254        DIZON, MARY JOY  BALGOS

255        DOGMOC, VANISSA  SALUBRE

256        DOMINGO, CHRISTINA  USARAGA

257        DOMINGO, CHRIZHANE  GUINA-OB

258        DORADO, ANTON  CASTILLO

259        DORAN, ROYDEN JOSE  CABINGABANG

260        DORDAS, MA KATHRINA  FORTALEZA

261        DUA, JEANETTE MARIE  GOMERA

262        DULPINA, RAYMOND  MACARAYAN

263        DUMDUMAYA, PERRY JAY  ESCALONA

264        DUNGOG, JUNELLE DAVE

265        DURAN, MICHELLE  MAGBANUA

266        EBAD, BADRUDIN  UNSAY

267        EGARTA, ELMAR  PALER

268        EGINA, MARLON  SALVADOR

269        ELARDO, SHEILLA MARIE  BACOMO

270        ELBANBUENA, KAYE CARMELL  MOLAGA

271        ELLAGA, CARMELA  CABUGUAS

272        ENAJE, GINA  DE LEON

273        ENAJE, JAGGER  ESTREMERA

274        ENTIA, JOHN CHRISTIAN  DEPOSITARIO

275        ESCASA, JESSAN MAE  CASTRO

276        ESCAÑO, NIEVEN KENT  GIMOTEA

277        ESCONDE, ARIEL  PICAZO

278        ESCUADRO, JOMARIE SHANE  IGNACIO

279        ESCULTERO, JUSTINE ROSE  ALUNDAY

280        ESGUERRA, JONHNIEL  PAQUIAO

281        ESLAO, REBECCA  BELIASE

282        ESLIT, JOVIE  YU

283        ESPIRITU, JASON  NIEVES

284        ESPONILLA, ANNE FRANCES  SAÑOL

285        ESQUEJO, CRISTINE  ELICAN

286        ESTORBA, JONAS  ERUNIA

287        FABIOSA, ROSELYN  REPESO

288        FABITO, JUSTINE  FALLARIA

289        FAIWAS, ROVILYN  REMOLLINO

290        FAJARDO, MARY JANE  MONTEJO

291        FAJARDO, MARY JORY  LAJOS

292        FARREN, CHERRY LYN  FRANCISCO

293        FERNANDEZ, ANGELLIE  GARCIA

294        FERNANDEZ, JEMUEL  CAPUTOL

295        FERNANDEZ, JOMARIE  DAYANAN

296        FERRER, SHEILA MYRA  ALIBAYAN

297        FIOR, RESSA MAE  LOZADA

298        FLORES, BETHSAIDA  JOLIGON

299        FLORES, LILYN  DOMINGO

300        FLORES, MA VICTORIA  FERRER

301        FLORES, RODERICK  GANTALAO

302        FONTEJON, MARY GRACE  SULABO

303        FRANCISCO, JEAN ARIES  ABSALON

304        FRONDA, CLAUDINE  MENES

305        FRONTERAS, DAISY JANE  ARAMBALA

306        FUENTES, FRITZ JULS  AGBONES

307        FURTON, KYLE ERICSON

308        GABONA, HAZEL AYNN  DEPAZ

309        GAJARDO, ANAVIC  ALONTE

310        GALIT, JERWIN  PINCA

311        GALLARON, ERAJANE  PEÑERO

312        GALLO, VIVIAN MAE  MATA

313        GALUS, MELVIN  PALMA

314        GANCAYCO, AARON JAMES  ANGELES

315        GANUT, IAN MARK  TOLIBAS

316        GARCIA, JOHN RHEY  BERINGUEL

317        GARCIA, LESTER  MONCAYO

318        GASANG, JOAN  NARZOLES

319        GASCO, JERALD  MAQUIDATO

320        GAUDIEL, JOHN RANDOLPH  CATURAY

321        GAURANA, ABEGHAYLE ETHELOURD  ANTIPOLO

322        GAURANA, RONALISA  SARMIENTO

323        GEBONE, GRACE  DESOY

324        GENIO, JOSETTE EMLEN  JAMOLES

325        GENTE, MELA MHAR  ALOJADO

326        GEROZA, ISMAEL  PASCUAL

327        GLANG, ALDRIN  PAGASIAN

328        GOLTIANO, CHARM  GEROBESE

329        GONZAGA, JUDIA  NUDALO

330        GONZAGA, KESSIE  CERAFICA

331        GONZALES, LOUIE  OLINGO

332        GONZALES, ROSEMARIE  SIMPLICIANO

333        GREGORIO, CARLO  SEGADOR

334        GRESOS, JOHANNA  CASTIL

335        GUERRA, MA CLENDA  ABUDE

336        GUILAMO, ALLEN ROSE  BRAZA

337        GUINSATAO, AZMYLLAH JEANNE  ROJAS

338        GUINSIMAN, GRACEL  DE LEON

339        GUIZZAGAN, JUDITH  SUGUITAN

340        GULAM, LYSAN ROSE  CERBITO

341        GUMAD-ANG, HEIDI  DIPIA-O

342        GUTIERREZ, REGINE  GACITA

343        HADION, MARY GRACE  SEDANZA

344        HALAMAN, JUDY ANN  GONZALES

345        HASAN, AVIEN YNNA  MARTIN

346        HERMINADO, HIZEL  BUANO

347        HONRUBIA, SALVE  SEVA

348        HUERTAS, MARK FERDINAND  BAUTISTA

349        IBAÑEZ, CINDY  ARGUELLES

350        IBAÑEZ, COLIN  JAENA

351        IBRAHIM, MUFRID  NAPII

352        IDOL, JASON  AYUBAN

353        IGLESIAS, JUNE RED  BENELADA

354        IHADA, CHRISTY  DONOSO

355        IMPELIDO, ROMELYN JOY  IBARRA

356        IRIN, SITTI SHEHA  HALIMAO

357        ISHMAEL, JOHANNA  CARMELOTES

358        ISIDRO, MISTYLYN  COSTALES

359        ISRAEL, NIÑA GINNE  PALTENG

360        ITCHON, ROLLY  RALLOS

361        JALONG, RICO  CASIPONG

362        JAPITANA, CENTEL JOY CUNERA

363        JAPITANA, FEBB ELLEN LOU  ESPERA

364        JAPONA, JUN GREGORIO  HINAGDANAN

365        JATULAN, RENANTE  DIOCTON

366        JAVELLANA, THERESE  FLORES

367        JAZMIN, CHERRY ANN  PAJAROJA

368        JIMENEZ, REMAE ANN  BROCAL

369        JONSON, REYCELYN  NOCHE

370        JUAN, LOGEN  ENRIQUEZ

371        JUNTAYAS, MARLET  SOQUE

372        KARI, SAJID  MACAUMBANG

373        LABIOS, MARY ABIGAIL  RANGAS

374        LABUSTRO, MAIZZA  MAINIT

375        LADIPE, HALEM KARENEZ  YRAY

376        LADRES, MARKLY  SAJULGA

377        LAGRISOLA, JEAN  TEODORO

378        LAMDAGAN, ROMMEL  ABASOLA

379        LAOTINGCO, JONNA MAE  BANTILAN

380        LAUDAN, JHELENA ROSE  ROMO

381        LAURENTE, JAYSON  DONCERAS

382        LAYLAY, MAFE  VERSOZA

383        LAZARO, CHRISTINE MARIE  MAGBANUA

384        LAÑOHAN, MERISSA  RUSIANA

385        LEAGOGO, JOLINA  ALBELDA

386        LEGPITAN, ANGEL MAY  LESTINGIO

387        LESIGUEZ, MARVIE JESSA PIA  CABADONGA

388        LIBUNAO, GARDEL XYZA  SANA

389        LICERA, CHEERY  BASLAN

390        LICERA, RHIANNEN MARIE  CASAS

391        LIGAS, RESIL JOY  BESAS

392        LIM, HARRY ANGELO  NICKEN

393        LIMJUCO, LEX MATTHEW  VILLAR

394        LIMUN, FHARA  COLUMBANO

395        LIPAT, LIEZEL  DIOSO

396        LLANES, JULANE ANN  ANDRADA

397        LOCARA, TYRA AYN  ARMADA

398        LOGRONIO, SHEINA  BALOME

399        LOGROÑO, EVA ALLEYAH  TUALE

400        LOMBRES, ANGEL JOY  VERGARA

401        LOMIBAO, JENNIE  AYAP

402        LOMOLJO, NOVA  TAMALA

403        LOPEZ, CRISTIAN  AGOTO

404        LOPEZ, RHEA MAE  DEVELLERES

405        LOQUIAS, RICARDO  HINGPIT

406        LORESTO, PRINCESS MAE  ALBAÑO

407        LOZALA, CYRIL  PANES

408        LUCBAN, MANIROSE  SURIO

409        LUMAQUEZ, JAYVEE  OJEDA

410        LUMAYAG, ARBONIE  CARALOS

411        LUMAYAG, RONNEL  DAPEROC

412        LUPAR, JERONE  TATOY

413        LUSAY, RESLIE JEAN  TARAY

414        MABALDA, ROSELYN  SALAÑO

415        MACALANDONG, ABDULBASHET  GUINAR

416        MACALINTAL, KENNETH ROY  BELARMINO

417        MACAWILE, CARL JAE  LACDO-O

418        MACION, ESTEPHINE JADE

419        MACOG, OMAIRAH FATIMA  MANGUDADATU

420        MACROHON, KAE MARK  LABASTIDA

421        MADERA, JONATHAN  ABAN

422        MADERA, MARYJOY  ABAN

423        MADRIAGA, RENZ  LOBIGAS

424        MADRID, RONALD  BANJAWAN

425        MAER, IRENE  BUENAVISTA

426        MAGALONG, ANTHONY  CAMACHO

427        MAGBANUA, OLIVER  MIRAVALLES

428        MAGNO, LINDLEY  VICENTE

429        MAGRACIA, RAIZELLE MAE  DOJOLES

430        MAHINAY, CLAUDINE  MAGLAPID

431        MAHUSAY, SHAENA MAE  DESALAGO

432        MALAUBANG, REYNANTE  GONZAGA

433        MAMALANGKAP, MORSID  KASIM

434        MAMIGO, JIRAH  PAMA

435        MANALANSAN, RICA  CANLAPAN

436        MANAOIS, RICKY  DE GUZMAN

437        MANATO, JOBELLE  FERNANDEZ

438        MANDAR, RODJIEROLF MARTY  SADARAN

439        MANERE, ROGER JR  BON

440        MANGALIMAN, MARY ANN  CRUZ

441        MANGAO, SHIELA ME  GALAN

442        MANGURAMAS, YRA JEM  GUNSI

443        MANUCAN, RONEL JUDD  BUAYA

444        MANUEL, ELJHON  DANID

445        MAONIO, NIAN MARC  GUIÑARES

446        MAQUILAN, DANTE  PEPITO

447        MARCELO, HONEY LOU  ADDAT

448        MARFIL, MA LESLIE  MALLARI

449        MARINA, MARY GRACE  OLAER

450        MARU, MCERRL  MENDOZA

451        MARUCOT, MICHAEL ANGELO  ROXAS

452        MASECAMPO, DOMINIC  BATAGA

453        MASSAGAN, CLARICE  CANAO

454        MATAQUEL, ELIZA  TAN

455        MATEO, JONALYN  PECONCILLO

456        MATUGUINA, NOLI  LENIZO

457        MATUNOG, MELCHI  SOLIVA

458        MATURAN, MARICEL  JAMERO

459        MAYON, MOJAHID  POLAO

460        MECHA, NIÑO JESS MAR  FLORIDA

461        MEDINA, MARY GRACE  TIAGA

462        MEJOS, BERNIEL  NEBRAO

463        MEJOS, DARRYL  TIBONG

464        MELENDEZ, MELANIE  POSADAS

465        MELLA, TEODORICO  PEDRO

466        MELLIZO, AMELYN  GAMEZ

467        MENDOZA, EDEN CHRISTINE JOY  ACUPAN

468        MENDOZA, JANINA  BRIGOLA

469        MENDOZA, RONEL  REGALA

470        MERO, FEDELIA FLOR  COLON

471        MIJANGOS, REZMARR EVE  VILLASAND

472        MOLDEZ, RYAN  DEL MUNDO

473        MOLINA, CHRISTIAN  CARRANZA

474        MOLOBOCO, GEMAICA  CONTAPAY

475        MONDRAGON, KRISTINA CASSANDRA  DOLENZO

476        MONTEALEGRE, ARJAY  BUTIAL

477        MOPAL, RESEL  DUMAS

478        MORADA, CLAUDINE  OCMER

479        MORADA, MARIA KARINA  MANGALE

480        MORALES, KATHLYN  YUCOT

481        MORENO, JEFFERSON  SAGUIMO

482        MORES, GRETHEL  MAGAY

483        MOSEQUERA, MEVELYN  RASONA

484        MURALLON, NIKKA MARIE  NUFABLE

485        MURILLO, JOHN MICHAEL

486        NABOS, DIALYN  ABLING

487        NABRE, NIÑA MAE  BORROMEO

488        NACIONALES, RODERICK  ELLIANA

489        NADNADEN, CHINA  BULA-AY

490        NAGALLO, ADELLE KATRINA  PALERACIO

491        NAIVE, JEFREY  ESCOBIDO

492        NARBAY, JAIDEN  DICDICAN

493        NATAN, JOHN LOUIE  CANJA

494        NAVARRO, MARLON  CABALLERO

495        NAVARRO, MYLENE  CONCINA

496        NECOR, CARLOS JOHN  LAMOSAO

497        NEPOMUCENO, LAUREANA  TALADTAD

498        NIMEZ, HENRY  ANDOS

499        NOMBRE, JAIRAH GRACE  VIOGOS

500        NOMBRE, MARGELL ANN  GEROSO

501        NUR-ALIH, ALHAISAM  SAPIE

502        OBIANO, JOVE JANUS  REGINIO

503        OCAMPO, MARKWIN  MANZANO

504        OCINAR, PAUL GUILLER  GONZALES

505        OLAVIDES, ROCELYN

506        OLAYON, MARY PAULENE  CUMBA

507        OMANITO, MARK BERNARD  DE PEDRO

508        OMIT, REGINE  TORIPIL

509        OPALLA, GIVEL  MEJIAS

510        ORDOÑA, REMILY  TACAL

511        ORDOÑA, RUBY  LACUDENI

512        ORENDAIN, PAMELA  DE LOS SANTOS

513        OROFEO, ABNER  FLORES

514        ORTIGUESA, MERLITA  MEJICA

515        ORTIZ, JHENNA LYNE  CAYAS

516        ORTIZ, KARL ANDRE  OGUIMAS

517        PAALAN, EDGAR  PANZO

518        PABLO, REYMAR  MASCARIÑAS

519        PACHEO, ANGELO REYNO  VILLAREAL

520        PADILLA, EMMARIE ROSE  MALINAO

521        PADUGA, JOSEPH  REGINAN

522        PAHILANGA, WILNIE JOY  ALIPATO

523        PAJOD, PAMELA MAY  CAVALIDA

524        PALAPAS, LORENA  TIHAP

525        PALATTAO, VANESSA MAY  CONTILLO

526        PALAWAN, JEYROUS  BUENDICHO

527        PALENCIA, MELANIE  DOMINE

528        PALMIANO, TESSA ANDREA  TUAZON

529        PALOMAR, LYKA FERNANDETH  ORNOPIA

530        PANTALEON, JERMEL  CORBO

531        PARCON, RAYMUND  BORCILLO

532        PARIOLO, ALIAH JOY  SANQUILOS

533        PARREÑO, KAREN JOY  MAKILANG

534        PASARABA, RODEL  PENETRANTE

535        PASCUA, RONALYN  RAMOS

536        PASUMALA, REMJHON  OMANDAM

537        PATOC, MICHAELLA SHARINA

538        PAZ, JOMERGLO  MORAN

539        PELIGRO, LEAH  AYAG

540        PELONES, FROILAN  BINONDO

541        PENDRE, JOHN ELIEZER  GRULLO

542        PERALTA, HANNA ROSE  VALENTINO

543        PERALTA, RICARDO  BULSECO

544        PEREIRA, CLARISSE ANNE  BILLENA

545        PEREMNE, HAZEL GENE  ESPINO

546        PERNITO, AMETHYL MARDIN

547        PETRAS, RHEA MAE  DINOPOL

548        PEÑAFIEL, DEXEN  DERACO

549        PIAMONTE, SYDRIC EARL  VELADO

550        PILA, ANGELICA MAE  JAGORIN

551        PILOTON, JUSTICE  MABALATAN

552        PINGKIAN, HERBERT  REFUGIO

553        PLATA, JEREMEE  ALMONTE

554        POLIRAN, ANGELIKA  ACASO

555        POLISTICO, JUVENRY  PONES

556        PONTILLO, LEAH MAE  TANDAAN

557        PORRAS, CHESTER JOHN  REAL

558        POSCHOR, KATE  DOMINGUEZ

559        POSTIGO, JAN MARICO  CORALDE

560        PRAICO, RONNICK  ALONZO

561        PRUEBAS, DARLYN DENISE  POLLENTES

562        PUMIHIC, GRAIL  BINLAYAN

563        QUEÑANO, NOE  ALINDOGAN

564        QUIJANO, JETHRO CARLO  PAMA

565        QUIMPAN, KIEMVERLY  ELARDO

566        QUINTON, IAN  FERNANDEZ

567        QUIÑONES, CRISTY ANN  RIOPA

568        RABAGO, TERRENCE ANE  NOBLEZA

569        RAFANAN, AR-JAY  MORANTE

570        RAGUINDIN, NELIA  MACABULOS

571        RAMO, GRECILLA  SAYTA

572        RAMOS, EVELYN  RABACAL

573        RAMOS, SUNDROH  VILLARUEL

574        RANAS, REY  LORIMAS

575        RAPADA, VANESSA JOY  BAYLE

576        REBOLDERA, ESTELA MARIE  ULIBAS

577        REGONIA, JAYSON  MARCOS

578        REGONIOS, ANNAVIC  REDUBAN

579        RELATADO, JUNILYN  ASGAR

580        RENDAJE, BARNARD  MAMON

581        RENDON, RONALDO  ASUQUE

582        REOLALAS, GLAISA  MOISES

583        RETIRACION, ROGINIA GAY  AZARCON

584        REVANTAD, ANGELEA  BAUTISTA

585        REVILLE, MELVIN  DEL MUNDO

586        REYES, CHRISTINE MARIE  BRIAGAS

587        REYES, ERWIN  OPONDA

588        REYES, JEFFREY  EMULAGA

589        RIVERA, RENATO  TERCEÑO

590        ROBLES, LHOENYL  BAGAS

591        ROBLES, NEMVY JOY  TAGALOGUIN

592        ROBLES, RIZAL JHUNN  FALCATAN

593        RODRIGUEZ, LESIE ROSE

594        ROGA, JESSA MAE  DELA CRUZ

595        ROJAS, JOSE JR  CABIGAS

596        ROJAS, LEILAN JADE  FENIZA

597        ROJERO, ROSELLE  HALLARI

598        ROJO, JERESH  FANUGON

599        ROMANO, JESICAH  LUMENARIO

600        ROMERO, CRISTOFER  PADAPAT

601        ROSALES, MARK JOHN  BARANGAS

602        ROSARIO, RENZEL JOY  MANAOIS

603        ROSOS, JULIEBEE  CANILLO

604        RUIZ, IRENE  RELATOR

605        RUIZ, JASMINE  DELA CRUZ

606        RUIZ, LYN  ANDRADE

607        SABER, RUTH  DE LA CRUZ

608        SABERON, ALLYN ROSE  CULVE

609        SABRIDO, CHRISTOPHER  TUBOS

610        SAGARIO, ERICA MAE  LOMOLJO

611        SAKITING, JONALYN  ROMAN

612        SALAAN, HAZEL  DEL ROSARIO

613        SALARZA, JOHN CHRISTIAN  BELICENA

614        SALAZAR, NERBEN  DELA ROSA

615        SALCEPUEDES, JANINE  JACULO

616        SALENTES, RAYMUND  PACAMPARA

617        SALIK, HARVY  MOHAMAD

618        SALOMON, MARY ANN  ARUELO

619        SALVAN, ANNEKA  PALANOG

620        SAMIJON, KEVIN  GONZAGA

621        SAMSON, ARCHIE  PELIPAS

622        SAN ANTONIO, MARY JOY  SAAVEDRA

623        SAN DIEGO, RICHARD  MORENO

624        SANOGAL, ILYN  LACHICA

625        SANTOS, JOVAN  ALBARICO

626        SAPAL, ZAID MOHAMMAD HAFIZ  ABDUHALIM

627        SAPLAD, EDMEL  HINLOG

628        SARABIA, ROFEL  MERTO

629        SARDON, SHARLENE GRACE  SALIGUMBA

630        SARMIENTO, REMUR  FRIAS

631        SAROMINES, CARL JOHN  MATAS

632        SARRI, JURMIN  HAMAD

633        SATURNINO, KENT CYRUS  DELA CRUZ

634        SAYAO, LINA  CARAS

635        SEGADOR, HANNAH KAMELLE  SARABIA

636        SELORIO, LOUISE ANGEL  CERBO

637        SENITA, DEOSA MAE  REY

638        SENITA, MARY ROSE  INIBA

639        SERRANO, EDMARK  AGQUIZ

640        SESE, ERAIZA KIM  BERIAL

641        SESUCA, MARIZ  NOBLEZA

642        SIAROT, CHARLIE  ORELLANIDA

643        SIBULAN, ELIZE MARGARETH  CASTRO

644        SIDRO, RONNABEL  ORALE

645        SILVA, DANICA MAY  HADAH

646        SIMO, ANDREW  FERNANDEZ

647        SINGSON, ANGELA GRACE  EMPIG

648        SISON, ROSHEL  NARON

649        SOCORRO, AMIEL JAY  SAYUD

650        SOLIS, FAYE DANIELLE  GUDITO

651        SORIANO, BEVERLY KEY  PACETE

652        SOSAS, JONA  MOJANA

653        SOTTA, JOHN KENNETH  SEÑO

654        SUDAYAN, GABRIELLE  ELAMPARO

655        SUMAYA, HERSIE  VILLEGAS

656        SUMBLINGO, PRINCESS JOY  CATALUÑA

657        SUMI-OG, RICHARD  LANGOMES

658        SUMODLAYON, JOANNE  FANTONIAL

659        SUMOSA, MARVIN  LAGUYO

660        SURNIDO, WHELVER  NALDOZA

661        TABALANZA, JENNY MAY  BASAÑES

662        TABANAO, MARVIN  PATALAN

663        TABANAO, RONALD  OSORES

664        TABAT, IZANEL  PATANAO

665        TABULONG, ANGELA  CARDIENTE

666        TAC-AN, MARY JOY  ANSALE

667        TACANG, VIA  AWA

668        TAD-O, AIRANEL  BISLEY

669        TAHILUDDIN, RESVERT  YGOT

670        TALARON, RHEA MAE  CAGUD

671        TAMAYO, JANDELL  DELA ROSA

672        TAMBAL, BRYAN

673        TAMPUS, KEYVEN JAMES  GUBALANE

674        TANANGONAN, ISIDRO  CALCABEN

675        TANDUGON, STAR LOU

676        TAOPO, MARIA DHALIA  BELZA

677        TATTAO, JAZER ANNE  MAGUDDAYAO

678        TENIO, JOHN ARMAN  PAYOSING

679        TENIZO, KARL ANGELO  PADERNILLA

680        TERCERO, REYMAR  BAUTISTA

681        TEVES, CHRISTINE MARIE  LAFUENTE

682        TIHUK, JESA  BAYNOSA

683        TIONGSON, QUEEN PAULA  MANALANSAN

684        TISUELA, ELI GENE  TAMON

685        TO-ONG, RICO IAN  DESCUTIDO

686        TOLONES, KARIE MAE  DETORE

687        TONO, JAN LINZELLE  PRADAS

688        TORRE, ALMIRA  GANANCIAL

689        TORRE, MARK JESS  CABALLERO

690        TORREMONIA, RONELO  BOMBEO

691        TORRES, JESSICA  CATALON

692        TORRES, RENZ ALBERT EMMANUEL  PEDROSO

693        TORTULA, MECHILLE  SEMILLANO

694        TRIAS, CHERRY MAY  RODEROS

695        TULAYLAY, SARAH JANE  VIAÑA

696        TUYAC, JANMARIE  LUCAGBO

697        UDTUHAN, JERRY  ORTILLANA

698        UNIDO, SHENNIE  MALINAO

699        UNLAYAO, MA EDA ANTONETTE  CHAVEZ

700        UNTALAN, SHEILA  GICARO

701        VALDEZ, CHRISTIAN DAVE  PALINES

702        VALENCIA, ANDREA  GARCIA

703        VALENCIA, MARIE CRIS  GARCIA

704        VALENTINO, MELISSA  YANGUAS

705        VALGUNA, JANET JANE  SIDRON

706        VARGAS, RICHAEL  PEDREÑA

707        VEGO, JEMSON  NOVISTEROS

708        VELORIA, JENBERLYN  TAGRA

709        VERECIO, CORNELIO  SIBLE

710        VILLACILLO, ZALDY  CASTAÑEDA

711        VILLANO, SANDREX  FERNANDEZ

712        VILLANUEVA, ANDRE VON JAMES  SANTERO

713        VILLANUEVA, ARMANDO JR  BURCER

714        VILLANUEVA, CARYL JADE  CAVA

715        VILLANUEVA, ENIE  EMPASES

716        VILLANUEVA, GLOVER JEAN  RAMITERRE

717        VILLATIMA, ALLEN  LOPEZ

718        VISCA, JASON  RAMON

719        VIZ, JONEL JR  ALULOD

720        WANGDALI, KENETH  TANGLOD

721        YADAO, JADE MARIANE  YAGIN

722        YAGUE, MARY ROSE  LOGERO

723        YANELA, MARIA HONYZEL  QUINTO

724        YGOÑA, MARICEL  DIONALDO

725        YLAYRON, MA NOVEM GRACE  AZUELO

726        YONG, NEIL SHALOM  OTADOY

727        YOSORES, FEL  FERNANDEZ

728        YRAMIS, JESSA  OMAGTANG

729        ZABALA, BEATRICE  DELA ROSA

730        ZABALA, JOSHUA JIREH

731        ZENDON, JONNA MAY  SANTOS

FISHERIES TECHNOLOGIST LICENSURE EXAMINATION 2019
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