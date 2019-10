MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 731 out of 2,101 passed the Fisheries Technologist Licensure Examination given by the Board of Fisheries in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this October 2019.

Roll of Successful Examinees in the Fisheries Technologist Licensure Examination

Held on October 23 & 24, 2019; Released on October 29, 2019

1 AALA, JADE GABRIELLE MAGLUNOB

2 ABAJO, ELVIE PATUBO

3 ABANDO, AYLWIN KESLEY YÑIGO

4 ABARIENTOS, JASON SANTIAGO

5 ABEJO, MUNICA ALANO

6 ABELLERA, JUVY YANES

7 ABOGA-A, JOAN SALINAS

8 ABONG, ANGELITO TUBERA

9 ABRASADO, CHRISTIAN JADE BARRERA

10 ABRIGO, ARIEL TAALA

11 ABULENCIA, LUCELLE MARIE ABRUGAR

12 ACAYA, JOHN KYLE PONCE

13 ACEBRON, ADELYNE BACHICHA

14 ACERO, DEXTER DULTRA

15 ADAMAS, KIMBERLY MANGUNE

16 ADAN, KAYENE LUCILLE CANTERO

17 ADVERSALO, MARK ANTHONY BURAC

18 AGUSTIN, KIMBERT LAPORE

19 AGUSTIN, ROUALDO GOMILLA

20 AGUTO, NOEMI LOREN GARO

21 ALACIDA, WARREN VALE

22 ALARBA, CLARE MARIE PALMA

23 ALBA, LOBELYN ALONSAGAY

24 ALBERIO, JAN MARNEL CRUZA

25 ALBON, JENNIE MAE CELOSIA

26 ALCAIN, EMMA MARY CARMONA

27 ALCANTARA, MARION ILIGAN

28 ALDAYA, AMENA GANI JAINAR

29 ALEJANDRA, AGNES EPAZ

30 ALETA, MORYELLE BALDERO

31 ALIMPUNGAT, CLAIRE CALUMNO

32 ALINGASA, RONNEL ESCARDA

33 ALLUTANG, MARY JOY ATTABAN

34 ALOJADO, ANALYN SEBASTIAN

35 ALONZO, ANTHONY CASTRO

36 ALSIM, ABDEL-AZEEM MADHASAN

37 ALUMBRO, PRINCESS JEISHA BALLANCA

38 ALVAREZ, KHEZIE MAE CAGAOAN

39 AMANODING, SITTIE SHARINAMAE CALI

40 AMIHAN, ROBINSON JR SARIEGO

41 AMISTA, HELDIEGARDIS BATION

42 AMPARO, SAMUEL CAJOTE

43 AMPARO, TRINA MAE BERIOSO

44 ANDAYA, PATRICIA REYES

45 ANISLAG, ANNALYN VILLAMOR

46 ANO, JEMELYN MORILLO

47 ANQUILAN, JAN ELAINE FERNANDEZ

48 ANTONIO, ROSE ANNE MARIANO

49 APOSTOL, ALJADE SAYSON

50 AQUINO, STEVEN BISNAR

51 AQUIÑO, RONABELLE DELA CRUZ

52 ARBON, VINA MAATA

53 ARCAYNA, DANICA CONDE

54 ARCEO, PHYRISDELIN VISTA

55 ARENAS, RENALEE JUNTILLA

56 ARENIO, DIANA ROSE SALDAJENO

57 ARESPI, JAMES CARL HERRERA

58 AREVALO, SIMON JOHN ABRAHAM

59 ARIZABAL, ARIEL VILORIA

60 ARQUERO, LAIZA CHAVENIA

61 ARQUILLANO, RAUL JR BALSICAS

62 ASEJO, ROMEO JR BO

63 ASPAN, OBHEMAR BOADO

64 ASUNTO, MARGIRIE ABASOLO

65 ATAYDE, MONIQUE EBREO

66 ATILANO, MARY ANTONETTE FAROCHILIN

67 ATILANO, REMELYN QUILONG-QUILONG

68 AUGUSTO, MARC NICHOLE BITON

69 AVENDANIO, JOHN VIC BERCES

70 AVORQUE, JOHAN MANOEL GALLANO

71 BACNUTAN, KRISANTO LAGBAS

72 BACUYONG, ANGELA GANUB

73 BAGANGAN, GENER NAPOLES

74 BALAGBIS, JEMIMA KRISIAH ACODILE

75 BALAYO, JEFFREY REZABA

76 BALBIN, MARRIAN AMBROCIO

77 BALBOA, KIM JOHN NAPIAR

78 BALINAS, RHYZZ JANE EROBAS

79 BALINDOA, DEI JOMAR GARBOSA

80 BALLETA, FELIPE DE GUIA

81 BALOLOY, MICAH JOY LOPERA

82 BANARES, ALJOHN BULAQUI

83 BANDIOLA, RAYMUND JAMES BANTOLO

84 BANTAS, ROWENA BANTAS

85 BANTOC, JOSELL DEGAMO

86 BARBA, EVELYN JOY ENCARNACION

87 BARCENAL, JOE OLIVER BALENA

88 BARREDA, ALITA BORNEL

89 BARREDO, JOANNE PEARL MARAÑON

90 BARTOLOME, RHEALYN AGUILAR

91 BASAS, ROSEMAYLYN LABADIA

92 BASILISCO, BERNALYN NOVELA

93 BASTILLADA, JORDELITO JR NAPONE

94 BASTONA, DANICA MASIKAT

95 BAUTISTA, LILY BRILLANTES

96 BAUTISTA, MA ISABEL BORLAGDATAN

97 BAUTISTA, PRECIOUS MIRA JOSE

98 BAYOGOS, THEA DEGALA

99 BAYONA, DESIREE ANNE SABLES

100 BAYSA, RODRIGO PARCASIO

101 BEBIT, ZETH RODARIO PEREZ

102 BECHAYDA, PETER FUENTES

103 BELARMINO, RENELY SEVILLA

104 BELGA, ANGELICA ASUHAN

105 BELISARIO, DIZA MAE BANDOL

106 BENALDO, MYRA FE CARPIO

107 BENIGA, KRISTELLE CAÑAS

108 BENSING, NORMAN FERNANDEZ

109 BEREN, MARICAR TALDE

110 BERLIN, SHARMEN CALLAS

111 BESTRE, ARIANE CUENCA

112 BIBAT, JOSEPH CHRISTIAN LAODENIO

113 BIEN, MELVIN DE GUZMAN

114 BILUGAN, QUENNIE MORALES

115 BISCO, FRANCIS PEREA

116 BISCO, PAUL JOHN RAPOSON

117 BLACER, ELLEN HIBAY

118 BOLAÑO, JOHN RICK FLORITA

119 BOLIMA, ANDREW BIEN

120 BOLOS, RIALYN MONERA

121 BONDA, RIZEL JOY MALLORCA

122 BONIFACIO, MC NEAL DELA CRUZ

123 BONSATO, APRIL SOMORIA

124 BORCE, EDEN PADILLA

125 BORLAGDAN, MONICALYN VALENZUELA

126 BOSTON, HONEY JOY DANIELES

127 BOTENES, REGINE SAMALBORO

128 BRIONES, IVY JINKY CASIMSIMAN

129 BRIONES, KRISTINE JOYCE LASTICA

130 BRIOSO, LIENETTE YABUT

131 BRIZ, MARCO BUEZA

132 BRONCATE, RONNA ANGELI BRIAGAS

133 BROSAS, JENIFFER GIRAY

134 BUDIMAN, ANGELOU MAMUNO

135 BUGARIN, KATHLEENE ELA RANCHE

136 BUHISAN, ALLEN JEAN BARIÑAN

137 BUNDA, CLINT PEÑARANDA

138 BUNDUCAN, CARLO ESTACIO

139 CABALINOAN, JESHETTE KAY CARMEN

140 CABANIG, CHRIS ANTHONY FAILON

141 CABCA, RIZA MAE DE CASTRO

142 CABE, VICENTA MAIDO

143 CABICO, JOY MORALES

144 CACHUELA, MEIGHAN KRISTINE GALILA

145 CADAG, JOHN EDGAR YANTO

146 CADAO, JULIE ANN BOLLION

147 CAJATOL, CAGENTH MAICOM

148 CALAGUI, GINA JOSEFA MARALLAG

149 CALAMAYA, ARIEL VILLAMOR

150 CALIBUGAR, MIKEE CASERO

151 CALIDGUID, DIANA

152 CALIXTON, CRISPER MARCE

153 CALOYLOY, BLAN JERICHO GOLINGAN

154 CALUBA, CHRISTIAN PAUL LAGURA

155 CANCHELA, ANDRO NICO BISCO

156 CANDOLE, GRACE CLARITO

157 CANICULA, ROBERTO JR CREDO

158 CANILLO, SHELLAH DEE TONGGA

159 CANLAS, JORDAN BARID

160 CAPADA, LADYME GAMALINDA

161 CAPAQUE, THEREZE PAULINE VENUS

162 CAPILITAN, MARY CATHERINE SOLIVIO

163 CARAJAY, MYRAFLOR PELIGRO

164 CARIAGA, JEANY CALIBOSO

165 CARLIM, CHRISTELYN VALERA

166 CARPENTERO, ROSEMIE TARUC

167 CARREON, MILDRED ATOZ

168 CARRIAGA, JESSA DUMAGIL

169 CARTUJANO, HAMBELINE ANONAT

170 CASAGNAP, JESTIN GLOWIE TOMINDOG

171 CASAIS, CLAIRE CUYA

172 CASTELLANO, JOSE LOUIS ABONG

173 CASTILLO, JESSA CLAIRE GANGOSO

174 CASTILLO, KEITH ANDREI VILLODRES

175 CASTRO, FEBEROSE PONTINO

176 CATAYAS, SHIELAME BOCO

177 CAUBA, MICHELLE VASQUEZ

178 CAUNAN, PAUL JOHN HERJAS

179 CAVITA, ABIGAIL CONRADO

180 CAYUBIT, JAY MONTALBA

181 CAÑERO, SHARMAINE RAIZ

182 CAÑO, JOVAN OLIVA

183 CENDAÑA, RAMONCITO MARCOS

184 CEREZO, RINALYN MOLINA

185 CHUA, KATRINA BUENO

186 CINCO, MICHELLE

187 CIRUJALES, VANESSA MAE LUMACAD

188 CLAVATON, MARIA DY AVELINO

189 CLORES, FROILAN JR BERMAS

190 COLESIO, NERYL JOY MARCOS

191 COLINA, RHEANNE IGOT

192 COLOT, KIMVER-GUIE TABO-TABO

193 CONDE, ARVIL CERVANCIA

194 CONDE, RONILO GRUTA

195 CONDE, SHAIRA ERICA DELA CERNA

196 CONEJOS, LOUISE MONIQUE ARTIGAS

197 CONSTANTINO, RONALD VERONDO

198 CORBITA, CARMELA ELLA LAGURA

199 CORPUZ, ROMMEL DODON

200 CRESCENCIO, MARLOU FUROG

201 CRISOSTOMO, ROXANNE REALEZA

202 CRISTOBAL, CRISABEL PUMIHIC

203 CRUZ, MAC ERIEZ MAPANO

204 CRUZ, RENZIE BLAIRE VIRAY

205 CRUZADA, KATHERINE JANE VILLESAS

206 CUARTERON, KHASPER RESUELLO

207 CUBERO, JONALYN MERTO

208 CUBEROS, KIMBERLY APUYA

209 CULLA, ALFIE JAN SUERTE

210 CUTIMAR, CAMILLE BARCELONA

211 DACULES, KAY CHARISSE SUMANTING

212 DAGALEA, GWENYTH JOHN LLOYD

213 DAGODOG, JESS MARK HETCHON

214 DAJAY, KENDALLE GRACE PASAN

215 DALAFU, JOHN MARTIN BACULI

216 DALUMPINES, LOREN MAE MAYOHO

217 DANDAN, ROMIL TADEFA

218 DAPII, AL-JOHN NARZABAL

219 DAVI, MARK ANTHONY DIALANG

220 DAYO, JOHN DAVE FRANKIE

221 DE JUAN, KATRINA BERNADETTE SAMONTANES

222 DE LEON, DEXTER DACUNO

223 DE LOS SANTOS, CLARICE BUO

224 DE MESA, ABIGAIL SALAZAR

225 DE VERA, ELSIE DEO

226 DEAÑO, MARY ANGIE BRAZA

227 DEL MUNDO, ELGIN JOY MENDOZA

228 DEL ROSARIO, CLIFFORD PADUL

229 DEL SOCORRO, JOSHUA CLARITO

230 DELA CONCEPCION, MARY GUSTILO

231 DELA CRUZ, ANJELICA TIARRA CRUZ

232 DELA CRUZ, CIARA MAE PERIDO

233 DELA CRUZ, ERMINALDO FORNELOS

234 DELA CRUZ, JAPHET SUPERFICIAL

235 DELA CRUZ, JOHN RHEO PELOBELLO

236 DELA CRUZ, PRINCESS PSYRA MAE BERNAL

237 DELA PEÑA, CRISTINE MAE GARDE

238 DELA TORRE, LYNDE MAE DELA CRUZ

239 DELANTAR, JEROME ABANADOR

240 DELGADO, ERLENE ALFARO

241 DELOS REYES, MARY JANE

242 DELOS SANTOS, ARWIN ELQUIERO

243 DELOSO, ALLEN JAKE RUBIA

244 DENOY, NELMAR LOE LAPATIS

245 DENULA, RODMAN CARDOSA

246 DESALES, JEREMY DELA GUIZON

247 DESALES, SAMLYN DURAN

248 DIALOGO, CYBEL LANUZA

249 DIAZ, EMMANUEL HITOSIS

250 DICDICAN, ROGINE REX LAUSA

251 DINOLAN, MIKE ESTOQUE

252 DIONZON, BEBERLY JEAN URTIZ

253 DIZA, ISAIAH MACARAEG

254 DIZON, MARY JOY BALGOS

255 DOGMOC, VANISSA SALUBRE

256 DOMINGO, CHRISTINA USARAGA

257 DOMINGO, CHRIZHANE GUINA-OB

258 DORADO, ANTON CASTILLO

259 DORAN, ROYDEN JOSE CABINGABANG

260 DORDAS, MA KATHRINA FORTALEZA

261 DUA, JEANETTE MARIE GOMERA

262 DULPINA, RAYMOND MACARAYAN

263 DUMDUMAYA, PERRY JAY ESCALONA

264 DUNGOG, JUNELLE DAVE

265 DURAN, MICHELLE MAGBANUA

266 EBAD, BADRUDIN UNSAY

267 EGARTA, ELMAR PALER

268 EGINA, MARLON SALVADOR

269 ELARDO, SHEILLA MARIE BACOMO

270 ELBANBUENA, KAYE CARMELL MOLAGA

271 ELLAGA, CARMELA CABUGUAS

272 ENAJE, GINA DE LEON

273 ENAJE, JAGGER ESTREMERA

274 ENTIA, JOHN CHRISTIAN DEPOSITARIO

275 ESCASA, JESSAN MAE CASTRO

276 ESCAÑO, NIEVEN KENT GIMOTEA

277 ESCONDE, ARIEL PICAZO

278 ESCUADRO, JOMARIE SHANE IGNACIO

279 ESCULTERO, JUSTINE ROSE ALUNDAY

280 ESGUERRA, JONHNIEL PAQUIAO

281 ESLAO, REBECCA BELIASE

282 ESLIT, JOVIE YU

283 ESPIRITU, JASON NIEVES

284 ESPONILLA, ANNE FRANCES SAÑOL

285 ESQUEJO, CRISTINE ELICAN

286 ESTORBA, JONAS ERUNIA

287 FABIOSA, ROSELYN REPESO

288 FABITO, JUSTINE FALLARIA

289 FAIWAS, ROVILYN REMOLLINO

290 FAJARDO, MARY JANE MONTEJO

291 FAJARDO, MARY JORY LAJOS

292 FARREN, CHERRY LYN FRANCISCO

293 FERNANDEZ, ANGELLIE GARCIA

294 FERNANDEZ, JEMUEL CAPUTOL

295 FERNANDEZ, JOMARIE DAYANAN

296 FERRER, SHEILA MYRA ALIBAYAN

297 FIOR, RESSA MAE LOZADA

298 FLORES, BETHSAIDA JOLIGON

299 FLORES, LILYN DOMINGO

300 FLORES, MA VICTORIA FERRER

301 FLORES, RODERICK GANTALAO

302 FONTEJON, MARY GRACE SULABO

303 FRANCISCO, JEAN ARIES ABSALON

304 FRONDA, CLAUDINE MENES

305 FRONTERAS, DAISY JANE ARAMBALA

306 FUENTES, FRITZ JULS AGBONES

307 FURTON, KYLE ERICSON

308 GABONA, HAZEL AYNN DEPAZ

309 GAJARDO, ANAVIC ALONTE

310 GALIT, JERWIN PINCA

311 GALLARON, ERAJANE PEÑERO

312 GALLO, VIVIAN MAE MATA

313 GALUS, MELVIN PALMA

314 GANCAYCO, AARON JAMES ANGELES

315 GANUT, IAN MARK TOLIBAS

316 GARCIA, JOHN RHEY BERINGUEL

317 GARCIA, LESTER MONCAYO

318 GASANG, JOAN NARZOLES

319 GASCO, JERALD MAQUIDATO

320 GAUDIEL, JOHN RANDOLPH CATURAY

321 GAURANA, ABEGHAYLE ETHELOURD ANTIPOLO

322 GAURANA, RONALISA SARMIENTO

323 GEBONE, GRACE DESOY

324 GENIO, JOSETTE EMLEN JAMOLES

325 GENTE, MELA MHAR ALOJADO

326 GEROZA, ISMAEL PASCUAL

327 GLANG, ALDRIN PAGASIAN

328 GOLTIANO, CHARM GEROBESE

329 GONZAGA, JUDIA NUDALO

330 GONZAGA, KESSIE CERAFICA

331 GONZALES, LOUIE OLINGO

332 GONZALES, ROSEMARIE SIMPLICIANO

333 GREGORIO, CARLO SEGADOR

334 GRESOS, JOHANNA CASTIL

335 GUERRA, MA CLENDA ABUDE

336 GUILAMO, ALLEN ROSE BRAZA

337 GUINSATAO, AZMYLLAH JEANNE ROJAS

338 GUINSIMAN, GRACEL DE LEON

339 GUIZZAGAN, JUDITH SUGUITAN

340 GULAM, LYSAN ROSE CERBITO

341 GUMAD-ANG, HEIDI DIPIA-O

342 GUTIERREZ, REGINE GACITA

343 HADION, MARY GRACE SEDANZA

344 HALAMAN, JUDY ANN GONZALES

345 HASAN, AVIEN YNNA MARTIN

346 HERMINADO, HIZEL BUANO

347 HONRUBIA, SALVE SEVA

348 HUERTAS, MARK FERDINAND BAUTISTA

349 IBAÑEZ, CINDY ARGUELLES

350 IBAÑEZ, COLIN JAENA

351 IBRAHIM, MUFRID NAPII

352 IDOL, JASON AYUBAN

353 IGLESIAS, JUNE RED BENELADA

354 IHADA, CHRISTY DONOSO

355 IMPELIDO, ROMELYN JOY IBARRA

356 IRIN, SITTI SHEHA HALIMAO

357 ISHMAEL, JOHANNA CARMELOTES

358 ISIDRO, MISTYLYN COSTALES

359 ISRAEL, NIÑA GINNE PALTENG

360 ITCHON, ROLLY RALLOS

361 JALONG, RICO CASIPONG

362 JAPITANA, CENTEL JOY CUNERA

363 JAPITANA, FEBB ELLEN LOU ESPERA

364 JAPONA, JUN GREGORIO HINAGDANAN

365 JATULAN, RENANTE DIOCTON

366 JAVELLANA, THERESE FLORES

367 JAZMIN, CHERRY ANN PAJAROJA

368 JIMENEZ, REMAE ANN BROCAL

369 JONSON, REYCELYN NOCHE

370 JUAN, LOGEN ENRIQUEZ

371 JUNTAYAS, MARLET SOQUE

372 KARI, SAJID MACAUMBANG

373 LABIOS, MARY ABIGAIL RANGAS

374 LABUSTRO, MAIZZA MAINIT

375 LADIPE, HALEM KARENEZ YRAY

376 LADRES, MARKLY SAJULGA

377 LAGRISOLA, JEAN TEODORO

378 LAMDAGAN, ROMMEL ABASOLA

379 LAOTINGCO, JONNA MAE BANTILAN

380 LAUDAN, JHELENA ROSE ROMO

381 LAURENTE, JAYSON DONCERAS

382 LAYLAY, MAFE VERSOZA

383 LAZARO, CHRISTINE MARIE MAGBANUA

384 LAÑOHAN, MERISSA RUSIANA

385 LEAGOGO, JOLINA ALBELDA

386 LEGPITAN, ANGEL MAY LESTINGIO

387 LESIGUEZ, MARVIE JESSA PIA CABADONGA

388 LIBUNAO, GARDEL XYZA SANA

389 LICERA, CHEERY BASLAN

390 LICERA, RHIANNEN MARIE CASAS

391 LIGAS, RESIL JOY BESAS

392 LIM, HARRY ANGELO NICKEN

393 LIMJUCO, LEX MATTHEW VILLAR

394 LIMUN, FHARA COLUMBANO

395 LIPAT, LIEZEL DIOSO

396 LLANES, JULANE ANN ANDRADA

397 LOCARA, TYRA AYN ARMADA

398 LOGRONIO, SHEINA BALOME

399 LOGROÑO, EVA ALLEYAH TUALE

400 LOMBRES, ANGEL JOY VERGARA

401 LOMIBAO, JENNIE AYAP

402 LOMOLJO, NOVA TAMALA

403 LOPEZ, CRISTIAN AGOTO

404 LOPEZ, RHEA MAE DEVELLERES

405 LOQUIAS, RICARDO HINGPIT

406 LORESTO, PRINCESS MAE ALBAÑO

407 LOZALA, CYRIL PANES

408 LUCBAN, MANIROSE SURIO

409 LUMAQUEZ, JAYVEE OJEDA

410 LUMAYAG, ARBONIE CARALOS

411 LUMAYAG, RONNEL DAPEROC

412 LUPAR, JERONE TATOY

413 LUSAY, RESLIE JEAN TARAY

414 MABALDA, ROSELYN SALAÑO

415 MACALANDONG, ABDULBASHET GUINAR

416 MACALINTAL, KENNETH ROY BELARMINO

417 MACAWILE, CARL JAE LACDO-O

418 MACION, ESTEPHINE JADE

419 MACOG, OMAIRAH FATIMA MANGUDADATU

420 MACROHON, KAE MARK LABASTIDA

421 MADERA, JONATHAN ABAN

422 MADERA, MARYJOY ABAN

423 MADRIAGA, RENZ LOBIGAS

424 MADRID, RONALD BANJAWAN

425 MAER, IRENE BUENAVISTA

426 MAGALONG, ANTHONY CAMACHO

427 MAGBANUA, OLIVER MIRAVALLES

428 MAGNO, LINDLEY VICENTE

429 MAGRACIA, RAIZELLE MAE DOJOLES

430 MAHINAY, CLAUDINE MAGLAPID

431 MAHUSAY, SHAENA MAE DESALAGO

432 MALAUBANG, REYNANTE GONZAGA

433 MAMALANGKAP, MORSID KASIM

434 MAMIGO, JIRAH PAMA

435 MANALANSAN, RICA CANLAPAN

436 MANAOIS, RICKY DE GUZMAN

437 MANATO, JOBELLE FERNANDEZ

438 MANDAR, RODJIEROLF MARTY SADARAN

439 MANERE, ROGER JR BON

440 MANGALIMAN, MARY ANN CRUZ

441 MANGAO, SHIELA ME GALAN

442 MANGURAMAS, YRA JEM GUNSI

443 MANUCAN, RONEL JUDD BUAYA

444 MANUEL, ELJHON DANID

445 MAONIO, NIAN MARC GUIÑARES

446 MAQUILAN, DANTE PEPITO

447 MARCELO, HONEY LOU ADDAT

448 MARFIL, MA LESLIE MALLARI

449 MARINA, MARY GRACE OLAER

450 MARU, MCERRL MENDOZA

451 MARUCOT, MICHAEL ANGELO ROXAS

452 MASECAMPO, DOMINIC BATAGA

453 MASSAGAN, CLARICE CANAO

454 MATAQUEL, ELIZA TAN

455 MATEO, JONALYN PECONCILLO

456 MATUGUINA, NOLI LENIZO

457 MATUNOG, MELCHI SOLIVA

458 MATURAN, MARICEL JAMERO

459 MAYON, MOJAHID POLAO

460 MECHA, NIÑO JESS MAR FLORIDA

461 MEDINA, MARY GRACE TIAGA

462 MEJOS, BERNIEL NEBRAO

463 MEJOS, DARRYL TIBONG

464 MELENDEZ, MELANIE POSADAS

465 MELLA, TEODORICO PEDRO

466 MELLIZO, AMELYN GAMEZ

467 MENDOZA, EDEN CHRISTINE JOY ACUPAN

468 MENDOZA, JANINA BRIGOLA

469 MENDOZA, RONEL REGALA

470 MERO, FEDELIA FLOR COLON

471 MIJANGOS, REZMARR EVE VILLASAND

472 MOLDEZ, RYAN DEL MUNDO

473 MOLINA, CHRISTIAN CARRANZA

474 MOLOBOCO, GEMAICA CONTAPAY

475 MONDRAGON, KRISTINA CASSANDRA DOLENZO

476 MONTEALEGRE, ARJAY BUTIAL

477 MOPAL, RESEL DUMAS

478 MORADA, CLAUDINE OCMER

479 MORADA, MARIA KARINA MANGALE

480 MORALES, KATHLYN YUCOT

481 MORENO, JEFFERSON SAGUIMO

482 MORES, GRETHEL MAGAY

483 MOSEQUERA, MEVELYN RASONA

484 MURALLON, NIKKA MARIE NUFABLE

485 MURILLO, JOHN MICHAEL

486 NABOS, DIALYN ABLING

487 NABRE, NIÑA MAE BORROMEO

488 NACIONALES, RODERICK ELLIANA

489 NADNADEN, CHINA BULA-AY

490 NAGALLO, ADELLE KATRINA PALERACIO

491 NAIVE, JEFREY ESCOBIDO

492 NARBAY, JAIDEN DICDICAN

493 NATAN, JOHN LOUIE CANJA

494 NAVARRO, MARLON CABALLERO

495 NAVARRO, MYLENE CONCINA

496 NECOR, CARLOS JOHN LAMOSAO

497 NEPOMUCENO, LAUREANA TALADTAD

498 NIMEZ, HENRY ANDOS

499 NOMBRE, JAIRAH GRACE VIOGOS

500 NOMBRE, MARGELL ANN GEROSO

501 NUR-ALIH, ALHAISAM SAPIE

502 OBIANO, JOVE JANUS REGINIO

503 OCAMPO, MARKWIN MANZANO

504 OCINAR, PAUL GUILLER GONZALES

505 OLAVIDES, ROCELYN

506 OLAYON, MARY PAULENE CUMBA

507 OMANITO, MARK BERNARD DE PEDRO

508 OMIT, REGINE TORIPIL

509 OPALLA, GIVEL MEJIAS

510 ORDOÑA, REMILY TACAL

511 ORDOÑA, RUBY LACUDENI

512 ORENDAIN, PAMELA DE LOS SANTOS

513 OROFEO, ABNER FLORES

514 ORTIGUESA, MERLITA MEJICA

515 ORTIZ, JHENNA LYNE CAYAS

516 ORTIZ, KARL ANDRE OGUIMAS

517 PAALAN, EDGAR PANZO

518 PABLO, REYMAR MASCARIÑAS

519 PACHEO, ANGELO REYNO VILLAREAL

520 PADILLA, EMMARIE ROSE MALINAO

521 PADUGA, JOSEPH REGINAN

522 PAHILANGA, WILNIE JOY ALIPATO

523 PAJOD, PAMELA MAY CAVALIDA

524 PALAPAS, LORENA TIHAP

525 PALATTAO, VANESSA MAY CONTILLO

526 PALAWAN, JEYROUS BUENDICHO

527 PALENCIA, MELANIE DOMINE

528 PALMIANO, TESSA ANDREA TUAZON

529 PALOMAR, LYKA FERNANDETH ORNOPIA

530 PANTALEON, JERMEL CORBO

531 PARCON, RAYMUND BORCILLO

532 PARIOLO, ALIAH JOY SANQUILOS

533 PARREÑO, KAREN JOY MAKILANG

534 PASARABA, RODEL PENETRANTE

535 PASCUA, RONALYN RAMOS

536 PASUMALA, REMJHON OMANDAM

537 PATOC, MICHAELLA SHARINA

538 PAZ, JOMERGLO MORAN

539 PELIGRO, LEAH AYAG

540 PELONES, FROILAN BINONDO

541 PENDRE, JOHN ELIEZER GRULLO

542 PERALTA, HANNA ROSE VALENTINO

543 PERALTA, RICARDO BULSECO

544 PEREIRA, CLARISSE ANNE BILLENA

545 PEREMNE, HAZEL GENE ESPINO

546 PERNITO, AMETHYL MARDIN

547 PETRAS, RHEA MAE DINOPOL

548 PEÑAFIEL, DEXEN DERACO

549 PIAMONTE, SYDRIC EARL VELADO

550 PILA, ANGELICA MAE JAGORIN

551 PILOTON, JUSTICE MABALATAN

552 PINGKIAN, HERBERT REFUGIO

553 PLATA, JEREMEE ALMONTE

554 POLIRAN, ANGELIKA ACASO

555 POLISTICO, JUVENRY PONES

556 PONTILLO, LEAH MAE TANDAAN

557 PORRAS, CHESTER JOHN REAL

558 POSCHOR, KATE DOMINGUEZ

559 POSTIGO, JAN MARICO CORALDE

560 PRAICO, RONNICK ALONZO

561 PRUEBAS, DARLYN DENISE POLLENTES

562 PUMIHIC, GRAIL BINLAYAN

563 QUEÑANO, NOE ALINDOGAN

564 QUIJANO, JETHRO CARLO PAMA

565 QUIMPAN, KIEMVERLY ELARDO

566 QUINTON, IAN FERNANDEZ

567 QUIÑONES, CRISTY ANN RIOPA

568 RABAGO, TERRENCE ANE NOBLEZA

569 RAFANAN, AR-JAY MORANTE

570 RAGUINDIN, NELIA MACABULOS

571 RAMO, GRECILLA SAYTA

572 RAMOS, EVELYN RABACAL

573 RAMOS, SUNDROH VILLARUEL

574 RANAS, REY LORIMAS

575 RAPADA, VANESSA JOY BAYLE

576 REBOLDERA, ESTELA MARIE ULIBAS

577 REGONIA, JAYSON MARCOS

578 REGONIOS, ANNAVIC REDUBAN

579 RELATADO, JUNILYN ASGAR

580 RENDAJE, BARNARD MAMON

581 RENDON, RONALDO ASUQUE

582 REOLALAS, GLAISA MOISES

583 RETIRACION, ROGINIA GAY AZARCON

584 REVANTAD, ANGELEA BAUTISTA

585 REVILLE, MELVIN DEL MUNDO

586 REYES, CHRISTINE MARIE BRIAGAS

587 REYES, ERWIN OPONDA

588 REYES, JEFFREY EMULAGA

589 RIVERA, RENATO TERCEÑO

590 ROBLES, LHOENYL BAGAS

591 ROBLES, NEMVY JOY TAGALOGUIN

592 ROBLES, RIZAL JHUNN FALCATAN

593 RODRIGUEZ, LESIE ROSE

594 ROGA, JESSA MAE DELA CRUZ

595 ROJAS, JOSE JR CABIGAS

596 ROJAS, LEILAN JADE FENIZA

597 ROJERO, ROSELLE HALLARI

598 ROJO, JERESH FANUGON

599 ROMANO, JESICAH LUMENARIO

600 ROMERO, CRISTOFER PADAPAT

601 ROSALES, MARK JOHN BARANGAS

602 ROSARIO, RENZEL JOY MANAOIS

603 ROSOS, JULIEBEE CANILLO

604 RUIZ, IRENE RELATOR

605 RUIZ, JASMINE DELA CRUZ

606 RUIZ, LYN ANDRADE

607 SABER, RUTH DE LA CRUZ

608 SABERON, ALLYN ROSE CULVE

609 SABRIDO, CHRISTOPHER TUBOS

610 SAGARIO, ERICA MAE LOMOLJO

611 SAKITING, JONALYN ROMAN

612 SALAAN, HAZEL DEL ROSARIO

613 SALARZA, JOHN CHRISTIAN BELICENA

614 SALAZAR, NERBEN DELA ROSA

615 SALCEPUEDES, JANINE JACULO

616 SALENTES, RAYMUND PACAMPARA

617 SALIK, HARVY MOHAMAD

618 SALOMON, MARY ANN ARUELO

619 SALVAN, ANNEKA PALANOG

620 SAMIJON, KEVIN GONZAGA

621 SAMSON, ARCHIE PELIPAS

622 SAN ANTONIO, MARY JOY SAAVEDRA

623 SAN DIEGO, RICHARD MORENO

624 SANOGAL, ILYN LACHICA

625 SANTOS, JOVAN ALBARICO

626 SAPAL, ZAID MOHAMMAD HAFIZ ABDUHALIM

627 SAPLAD, EDMEL HINLOG

628 SARABIA, ROFEL MERTO

629 SARDON, SHARLENE GRACE SALIGUMBA

630 SARMIENTO, REMUR FRIAS

631 SAROMINES, CARL JOHN MATAS

632 SARRI, JURMIN HAMAD

633 SATURNINO, KENT CYRUS DELA CRUZ

634 SAYAO, LINA CARAS

635 SEGADOR, HANNAH KAMELLE SARABIA

636 SELORIO, LOUISE ANGEL CERBO

637 SENITA, DEOSA MAE REY

638 SENITA, MARY ROSE INIBA

639 SERRANO, EDMARK AGQUIZ

640 SESE, ERAIZA KIM BERIAL

641 SESUCA, MARIZ NOBLEZA

642 SIAROT, CHARLIE ORELLANIDA

643 SIBULAN, ELIZE MARGARETH CASTRO

644 SIDRO, RONNABEL ORALE

645 SILVA, DANICA MAY HADAH

646 SIMO, ANDREW FERNANDEZ

647 SINGSON, ANGELA GRACE EMPIG

648 SISON, ROSHEL NARON

649 SOCORRO, AMIEL JAY SAYUD

650 SOLIS, FAYE DANIELLE GUDITO

651 SORIANO, BEVERLY KEY PACETE

652 SOSAS, JONA MOJANA

653 SOTTA, JOHN KENNETH SEÑO

654 SUDAYAN, GABRIELLE ELAMPARO

655 SUMAYA, HERSIE VILLEGAS

656 SUMBLINGO, PRINCESS JOY CATALUÑA

657 SUMI-OG, RICHARD LANGOMES

658 SUMODLAYON, JOANNE FANTONIAL

659 SUMOSA, MARVIN LAGUYO

660 SURNIDO, WHELVER NALDOZA

661 TABALANZA, JENNY MAY BASAÑES

662 TABANAO, MARVIN PATALAN

663 TABANAO, RONALD OSORES

664 TABAT, IZANEL PATANAO

665 TABULONG, ANGELA CARDIENTE

666 TAC-AN, MARY JOY ANSALE

667 TACANG, VIA AWA

668 TAD-O, AIRANEL BISLEY

669 TAHILUDDIN, RESVERT YGOT

670 TALARON, RHEA MAE CAGUD

671 TAMAYO, JANDELL DELA ROSA

672 TAMBAL, BRYAN

673 TAMPUS, KEYVEN JAMES GUBALANE

674 TANANGONAN, ISIDRO CALCABEN

675 TANDUGON, STAR LOU

676 TAOPO, MARIA DHALIA BELZA

677 TATTAO, JAZER ANNE MAGUDDAYAO

678 TENIO, JOHN ARMAN PAYOSING

679 TENIZO, KARL ANGELO PADERNILLA

680 TERCERO, REYMAR BAUTISTA

681 TEVES, CHRISTINE MARIE LAFUENTE

682 TIHUK, JESA BAYNOSA

683 TIONGSON, QUEEN PAULA MANALANSAN

684 TISUELA, ELI GENE TAMON

685 TO-ONG, RICO IAN DESCUTIDO

686 TOLONES, KARIE MAE DETORE

687 TONO, JAN LINZELLE PRADAS

688 TORRE, ALMIRA GANANCIAL

689 TORRE, MARK JESS CABALLERO

690 TORREMONIA, RONELO BOMBEO

691 TORRES, JESSICA CATALON

692 TORRES, RENZ ALBERT EMMANUEL PEDROSO

693 TORTULA, MECHILLE SEMILLANO

694 TRIAS, CHERRY MAY RODEROS

695 TULAYLAY, SARAH JANE VIAÑA

696 TUYAC, JANMARIE LUCAGBO

697 UDTUHAN, JERRY ORTILLANA

698 UNIDO, SHENNIE MALINAO

699 UNLAYAO, MA EDA ANTONETTE CHAVEZ

700 UNTALAN, SHEILA GICARO

701 VALDEZ, CHRISTIAN DAVE PALINES

702 VALENCIA, ANDREA GARCIA

703 VALENCIA, MARIE CRIS GARCIA

704 VALENTINO, MELISSA YANGUAS

705 VALGUNA, JANET JANE SIDRON

706 VARGAS, RICHAEL PEDREÑA

707 VEGO, JEMSON NOVISTEROS

708 VELORIA, JENBERLYN TAGRA

709 VERECIO, CORNELIO SIBLE

710 VILLACILLO, ZALDY CASTAÑEDA

711 VILLANO, SANDREX FERNANDEZ

712 VILLANUEVA, ANDRE VON JAMES SANTERO

713 VILLANUEVA, ARMANDO JR BURCER

714 VILLANUEVA, CARYL JADE CAVA

715 VILLANUEVA, ENIE EMPASES

716 VILLANUEVA, GLOVER JEAN RAMITERRE

717 VILLATIMA, ALLEN LOPEZ

718 VISCA, JASON RAMON

719 VIZ, JONEL JR ALULOD

720 WANGDALI, KENETH TANGLOD

721 YADAO, JADE MARIANE YAGIN

722 YAGUE, MARY ROSE LOGERO

723 YANELA, MARIA HONYZEL QUINTO

724 YGOÑA, MARICEL DIONALDO

725 YLAYRON, MA NOVEM GRACE AZUELO

726 YONG, NEIL SHALOM OTADOY

727 YOSORES, FEL FERNANDEZ

728 YRAMIS, JESSA OMAGTANG

729 ZABALA, BEATRICE DELA ROSA

730 ZABALA, JOSHUA JIREH

731 ZENDON, JONNA MAY SANTOS