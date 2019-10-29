MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 731 out of 2,101 passed the Fisheries Technologist Licensure Examination given by the Board of Fisheries in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this October 2019.
Roll of Successful Examinees in the Fisheries Technologist Licensure Examination
Held on October 23 & 24, 2019; Released on October 29, 2019
1 AALA, JADE GABRIELLE MAGLUNOB
2 ABAJO, ELVIE PATUBO
3 ABANDO, AYLWIN KESLEY YÑIGO
4 ABARIENTOS, JASON SANTIAGO
5 ABEJO, MUNICA ALANO
6 ABELLERA, JUVY YANES
7 ABOGA-A, JOAN SALINAS
8 ABONG, ANGELITO TUBERA
9 ABRASADO, CHRISTIAN JADE BARRERA
10 ABRIGO, ARIEL TAALA
11 ABULENCIA, LUCELLE MARIE ABRUGAR
12 ACAYA, JOHN KYLE PONCE
13 ACEBRON, ADELYNE BACHICHA
14 ACERO, DEXTER DULTRA
15 ADAMAS, KIMBERLY MANGUNE
16 ADAN, KAYENE LUCILLE CANTERO
17 ADVERSALO, MARK ANTHONY BURAC
18 AGUSTIN, KIMBERT LAPORE
19 AGUSTIN, ROUALDO GOMILLA
20 AGUTO, NOEMI LOREN GARO
21 ALACIDA, WARREN VALE
22 ALARBA, CLARE MARIE PALMA
23 ALBA, LOBELYN ALONSAGAY
24 ALBERIO, JAN MARNEL CRUZA
25 ALBON, JENNIE MAE CELOSIA
26 ALCAIN, EMMA MARY CARMONA
27 ALCANTARA, MARION ILIGAN
28 ALDAYA, AMENA GANI JAINAR
29 ALEJANDRA, AGNES EPAZ
30 ALETA, MORYELLE BALDERO
31 ALIMPUNGAT, CLAIRE CALUMNO
32 ALINGASA, RONNEL ESCARDA
33 ALLUTANG, MARY JOY ATTABAN
34 ALOJADO, ANALYN SEBASTIAN
35 ALONZO, ANTHONY CASTRO
36 ALSIM, ABDEL-AZEEM MADHASAN
37 ALUMBRO, PRINCESS JEISHA BALLANCA
38 ALVAREZ, KHEZIE MAE CAGAOAN
39 AMANODING, SITTIE SHARINAMAE CALI
40 AMIHAN, ROBINSON JR SARIEGO
41 AMISTA, HELDIEGARDIS BATION
42 AMPARO, SAMUEL CAJOTE
43 AMPARO, TRINA MAE BERIOSO
44 ANDAYA, PATRICIA REYES
45 ANISLAG, ANNALYN VILLAMOR
46 ANO, JEMELYN MORILLO
47 ANQUILAN, JAN ELAINE FERNANDEZ
48 ANTONIO, ROSE ANNE MARIANO
49 APOSTOL, ALJADE SAYSON
50 AQUINO, STEVEN BISNAR
51 AQUIÑO, RONABELLE DELA CRUZ
52 ARBON, VINA MAATA
53 ARCAYNA, DANICA CONDE
54 ARCEO, PHYRISDELIN VISTA
55 ARENAS, RENALEE JUNTILLA
56 ARENIO, DIANA ROSE SALDAJENO
57 ARESPI, JAMES CARL HERRERA
58 AREVALO, SIMON JOHN ABRAHAM
59 ARIZABAL, ARIEL VILORIA
60 ARQUERO, LAIZA CHAVENIA
61 ARQUILLANO, RAUL JR BALSICAS
62 ASEJO, ROMEO JR BO
63 ASPAN, OBHEMAR BOADO
64 ASUNTO, MARGIRIE ABASOLO
65 ATAYDE, MONIQUE EBREO
66 ATILANO, MARY ANTONETTE FAROCHILIN
67 ATILANO, REMELYN QUILONG-QUILONG
68 AUGUSTO, MARC NICHOLE BITON
69 AVENDANIO, JOHN VIC BERCES
70 AVORQUE, JOHAN MANOEL GALLANO
71 BACNUTAN, KRISANTO LAGBAS
72 BACUYONG, ANGELA GANUB
73 BAGANGAN, GENER NAPOLES
74 BALAGBIS, JEMIMA KRISIAH ACODILE
75 BALAYO, JEFFREY REZABA
76 BALBIN, MARRIAN AMBROCIO
77 BALBOA, KIM JOHN NAPIAR
78 BALINAS, RHYZZ JANE EROBAS
79 BALINDOA, DEI JOMAR GARBOSA
80 BALLETA, FELIPE DE GUIA
81 BALOLOY, MICAH JOY LOPERA
82 BANARES, ALJOHN BULAQUI
83 BANDIOLA, RAYMUND JAMES BANTOLO
84 BANTAS, ROWENA BANTAS
85 BANTOC, JOSELL DEGAMO
86 BARBA, EVELYN JOY ENCARNACION
87 BARCENAL, JOE OLIVER BALENA
88 BARREDA, ALITA BORNEL
89 BARREDO, JOANNE PEARL MARAÑON
90 BARTOLOME, RHEALYN AGUILAR
91 BASAS, ROSEMAYLYN LABADIA
92 BASILISCO, BERNALYN NOVELA
93 BASTILLADA, JORDELITO JR NAPONE
94 BASTONA, DANICA MASIKAT
95 BAUTISTA, LILY BRILLANTES
96 BAUTISTA, MA ISABEL BORLAGDATAN
97 BAUTISTA, PRECIOUS MIRA JOSE
98 BAYOGOS, THEA DEGALA
99 BAYONA, DESIREE ANNE SABLES
100 BAYSA, RODRIGO PARCASIO
101 BEBIT, ZETH RODARIO PEREZ
102 BECHAYDA, PETER FUENTES
103 BELARMINO, RENELY SEVILLA
104 BELGA, ANGELICA ASUHAN
105 BELISARIO, DIZA MAE BANDOL
106 BENALDO, MYRA FE CARPIO
107 BENIGA, KRISTELLE CAÑAS
108 BENSING, NORMAN FERNANDEZ
109 BEREN, MARICAR TALDE
110 BERLIN, SHARMEN CALLAS
111 BESTRE, ARIANE CUENCA
112 BIBAT, JOSEPH CHRISTIAN LAODENIO
113 BIEN, MELVIN DE GUZMAN
114 BILUGAN, QUENNIE MORALES
115 BISCO, FRANCIS PEREA
116 BISCO, PAUL JOHN RAPOSON
117 BLACER, ELLEN HIBAY
118 BOLAÑO, JOHN RICK FLORITA
119 BOLIMA, ANDREW BIEN
120 BOLOS, RIALYN MONERA
121 BONDA, RIZEL JOY MALLORCA
122 BONIFACIO, MC NEAL DELA CRUZ
123 BONSATO, APRIL SOMORIA
124 BORCE, EDEN PADILLA
125 BORLAGDAN, MONICALYN VALENZUELA
126 BOSTON, HONEY JOY DANIELES
127 BOTENES, REGINE SAMALBORO
128 BRIONES, IVY JINKY CASIMSIMAN
129 BRIONES, KRISTINE JOYCE LASTICA
130 BRIOSO, LIENETTE YABUT
131 BRIZ, MARCO BUEZA
132 BRONCATE, RONNA ANGELI BRIAGAS
133 BROSAS, JENIFFER GIRAY
134 BUDIMAN, ANGELOU MAMUNO
135 BUGARIN, KATHLEENE ELA RANCHE
136 BUHISAN, ALLEN JEAN BARIÑAN
137 BUNDA, CLINT PEÑARANDA
138 BUNDUCAN, CARLO ESTACIO
139 CABALINOAN, JESHETTE KAY CARMEN
140 CABANIG, CHRIS ANTHONY FAILON
141 CABCA, RIZA MAE DE CASTRO
142 CABE, VICENTA MAIDO
143 CABICO, JOY MORALES
144 CACHUELA, MEIGHAN KRISTINE GALILA
145 CADAG, JOHN EDGAR YANTO
146 CADAO, JULIE ANN BOLLION
147 CAJATOL, CAGENTH MAICOM
148 CALAGUI, GINA JOSEFA MARALLAG
149 CALAMAYA, ARIEL VILLAMOR
150 CALIBUGAR, MIKEE CASERO
151 CALIDGUID, DIANA
152 CALIXTON, CRISPER MARCE
153 CALOYLOY, BLAN JERICHO GOLINGAN
154 CALUBA, CHRISTIAN PAUL LAGURA
155 CANCHELA, ANDRO NICO BISCO
156 CANDOLE, GRACE CLARITO
157 CANICULA, ROBERTO JR CREDO
158 CANILLO, SHELLAH DEE TONGGA
159 CANLAS, JORDAN BARID
160 CAPADA, LADYME GAMALINDA
161 CAPAQUE, THEREZE PAULINE VENUS
162 CAPILITAN, MARY CATHERINE SOLIVIO
163 CARAJAY, MYRAFLOR PELIGRO
164 CARIAGA, JEANY CALIBOSO
165 CARLIM, CHRISTELYN VALERA
166 CARPENTERO, ROSEMIE TARUC
167 CARREON, MILDRED ATOZ
168 CARRIAGA, JESSA DUMAGIL
169 CARTUJANO, HAMBELINE ANONAT
170 CASAGNAP, JESTIN GLOWIE TOMINDOG
171 CASAIS, CLAIRE CUYA
172 CASTELLANO, JOSE LOUIS ABONG
173 CASTILLO, JESSA CLAIRE GANGOSO
174 CASTILLO, KEITH ANDREI VILLODRES
175 CASTRO, FEBEROSE PONTINO
176 CATAYAS, SHIELAME BOCO
177 CAUBA, MICHELLE VASQUEZ
178 CAUNAN, PAUL JOHN HERJAS
179 CAVITA, ABIGAIL CONRADO
180 CAYUBIT, JAY MONTALBA
181 CAÑERO, SHARMAINE RAIZ
182 CAÑO, JOVAN OLIVA
183 CENDAÑA, RAMONCITO MARCOS
184 CEREZO, RINALYN MOLINA
185 CHUA, KATRINA BUENO
186 CINCO, MICHELLE
187 CIRUJALES, VANESSA MAE LUMACAD
188 CLAVATON, MARIA DY AVELINO
189 CLORES, FROILAN JR BERMAS
190 COLESIO, NERYL JOY MARCOS
191 COLINA, RHEANNE IGOT
192 COLOT, KIMVER-GUIE TABO-TABO
193 CONDE, ARVIL CERVANCIA
194 CONDE, RONILO GRUTA
195 CONDE, SHAIRA ERICA DELA CERNA
196 CONEJOS, LOUISE MONIQUE ARTIGAS
197 CONSTANTINO, RONALD VERONDO
198 CORBITA, CARMELA ELLA LAGURA
199 CORPUZ, ROMMEL DODON
200 CRESCENCIO, MARLOU FUROG
201 CRISOSTOMO, ROXANNE REALEZA
202 CRISTOBAL, CRISABEL PUMIHIC
203 CRUZ, MAC ERIEZ MAPANO
204 CRUZ, RENZIE BLAIRE VIRAY
205 CRUZADA, KATHERINE JANE VILLESAS
206 CUARTERON, KHASPER RESUELLO
207 CUBERO, JONALYN MERTO
208 CUBEROS, KIMBERLY APUYA
209 CULLA, ALFIE JAN SUERTE
210 CUTIMAR, CAMILLE BARCELONA
211 DACULES, KAY CHARISSE SUMANTING
212 DAGALEA, GWENYTH JOHN LLOYD
213 DAGODOG, JESS MARK HETCHON
214 DAJAY, KENDALLE GRACE PASAN
215 DALAFU, JOHN MARTIN BACULI
216 DALUMPINES, LOREN MAE MAYOHO
217 DANDAN, ROMIL TADEFA
218 DAPII, AL-JOHN NARZABAL
219 DAVI, MARK ANTHONY DIALANG
220 DAYO, JOHN DAVE FRANKIE
221 DE JUAN, KATRINA BERNADETTE SAMONTANES
222 DE LEON, DEXTER DACUNO
223 DE LOS SANTOS, CLARICE BUO
224 DE MESA, ABIGAIL SALAZAR
225 DE VERA, ELSIE DEO
226 DEAÑO, MARY ANGIE BRAZA
227 DEL MUNDO, ELGIN JOY MENDOZA
228 DEL ROSARIO, CLIFFORD PADUL
229 DEL SOCORRO, JOSHUA CLARITO
230 DELA CONCEPCION, MARY GUSTILO
231 DELA CRUZ, ANJELICA TIARRA CRUZ
232 DELA CRUZ, CIARA MAE PERIDO
233 DELA CRUZ, ERMINALDO FORNELOS
234 DELA CRUZ, JAPHET SUPERFICIAL
235 DELA CRUZ, JOHN RHEO PELOBELLO
236 DELA CRUZ, PRINCESS PSYRA MAE BERNAL
237 DELA PEÑA, CRISTINE MAE GARDE
238 DELA TORRE, LYNDE MAE DELA CRUZ
239 DELANTAR, JEROME ABANADOR
240 DELGADO, ERLENE ALFARO
241 DELOS REYES, MARY JANE
242 DELOS SANTOS, ARWIN ELQUIERO
243 DELOSO, ALLEN JAKE RUBIA
244 DENOY, NELMAR LOE LAPATIS
245 DENULA, RODMAN CARDOSA
246 DESALES, JEREMY DELA GUIZON
247 DESALES, SAMLYN DURAN
248 DIALOGO, CYBEL LANUZA
249 DIAZ, EMMANUEL HITOSIS
250 DICDICAN, ROGINE REX LAUSA
251 DINOLAN, MIKE ESTOQUE
252 DIONZON, BEBERLY JEAN URTIZ
253 DIZA, ISAIAH MACARAEG
254 DIZON, MARY JOY BALGOS
255 DOGMOC, VANISSA SALUBRE
256 DOMINGO, CHRISTINA USARAGA
257 DOMINGO, CHRIZHANE GUINA-OB
258 DORADO, ANTON CASTILLO
259 DORAN, ROYDEN JOSE CABINGABANG
260 DORDAS, MA KATHRINA FORTALEZA
261 DUA, JEANETTE MARIE GOMERA
262 DULPINA, RAYMOND MACARAYAN
263 DUMDUMAYA, PERRY JAY ESCALONA
264 DUNGOG, JUNELLE DAVE
265 DURAN, MICHELLE MAGBANUA
266 EBAD, BADRUDIN UNSAY
267 EGARTA, ELMAR PALER
268 EGINA, MARLON SALVADOR
269 ELARDO, SHEILLA MARIE BACOMO
270 ELBANBUENA, KAYE CARMELL MOLAGA
271 ELLAGA, CARMELA CABUGUAS
272 ENAJE, GINA DE LEON
273 ENAJE, JAGGER ESTREMERA
274 ENTIA, JOHN CHRISTIAN DEPOSITARIO
275 ESCASA, JESSAN MAE CASTRO
276 ESCAÑO, NIEVEN KENT GIMOTEA
277 ESCONDE, ARIEL PICAZO
278 ESCUADRO, JOMARIE SHANE IGNACIO
279 ESCULTERO, JUSTINE ROSE ALUNDAY
280 ESGUERRA, JONHNIEL PAQUIAO
281 ESLAO, REBECCA BELIASE
282 ESLIT, JOVIE YU
283 ESPIRITU, JASON NIEVES
284 ESPONILLA, ANNE FRANCES SAÑOL
285 ESQUEJO, CRISTINE ELICAN
286 ESTORBA, JONAS ERUNIA
287 FABIOSA, ROSELYN REPESO
288 FABITO, JUSTINE FALLARIA
289 FAIWAS, ROVILYN REMOLLINO
290 FAJARDO, MARY JANE MONTEJO
291 FAJARDO, MARY JORY LAJOS
292 FARREN, CHERRY LYN FRANCISCO
293 FERNANDEZ, ANGELLIE GARCIA
294 FERNANDEZ, JEMUEL CAPUTOL
295 FERNANDEZ, JOMARIE DAYANAN
296 FERRER, SHEILA MYRA ALIBAYAN
297 FIOR, RESSA MAE LOZADA
298 FLORES, BETHSAIDA JOLIGON
299 FLORES, LILYN DOMINGO
300 FLORES, MA VICTORIA FERRER
301 FLORES, RODERICK GANTALAO
302 FONTEJON, MARY GRACE SULABO
303 FRANCISCO, JEAN ARIES ABSALON
304 FRONDA, CLAUDINE MENES
305 FRONTERAS, DAISY JANE ARAMBALA
306 FUENTES, FRITZ JULS AGBONES
307 FURTON, KYLE ERICSON
308 GABONA, HAZEL AYNN DEPAZ
309 GAJARDO, ANAVIC ALONTE
310 GALIT, JERWIN PINCA
311 GALLARON, ERAJANE PEÑERO
312 GALLO, VIVIAN MAE MATA
313 GALUS, MELVIN PALMA
314 GANCAYCO, AARON JAMES ANGELES
315 GANUT, IAN MARK TOLIBAS
316 GARCIA, JOHN RHEY BERINGUEL
317 GARCIA, LESTER MONCAYO
318 GASANG, JOAN NARZOLES
319 GASCO, JERALD MAQUIDATO
320 GAUDIEL, JOHN RANDOLPH CATURAY
321 GAURANA, ABEGHAYLE ETHELOURD ANTIPOLO
322 GAURANA, RONALISA SARMIENTO
323 GEBONE, GRACE DESOY
324 GENIO, JOSETTE EMLEN JAMOLES
325 GENTE, MELA MHAR ALOJADO
326 GEROZA, ISMAEL PASCUAL
327 GLANG, ALDRIN PAGASIAN
328 GOLTIANO, CHARM GEROBESE
329 GONZAGA, JUDIA NUDALO
330 GONZAGA, KESSIE CERAFICA
331 GONZALES, LOUIE OLINGO
332 GONZALES, ROSEMARIE SIMPLICIANO
333 GREGORIO, CARLO SEGADOR
334 GRESOS, JOHANNA CASTIL
335 GUERRA, MA CLENDA ABUDE
336 GUILAMO, ALLEN ROSE BRAZA
337 GUINSATAO, AZMYLLAH JEANNE ROJAS
338 GUINSIMAN, GRACEL DE LEON
339 GUIZZAGAN, JUDITH SUGUITAN
340 GULAM, LYSAN ROSE CERBITO
341 GUMAD-ANG, HEIDI DIPIA-O
342 GUTIERREZ, REGINE GACITA
343 HADION, MARY GRACE SEDANZA
344 HALAMAN, JUDY ANN GONZALES
345 HASAN, AVIEN YNNA MARTIN
346 HERMINADO, HIZEL BUANO
347 HONRUBIA, SALVE SEVA
348 HUERTAS, MARK FERDINAND BAUTISTA
349 IBAÑEZ, CINDY ARGUELLES
350 IBAÑEZ, COLIN JAENA
351 IBRAHIM, MUFRID NAPII
352 IDOL, JASON AYUBAN
353 IGLESIAS, JUNE RED BENELADA
354 IHADA, CHRISTY DONOSO
355 IMPELIDO, ROMELYN JOY IBARRA
356 IRIN, SITTI SHEHA HALIMAO
357 ISHMAEL, JOHANNA CARMELOTES
358 ISIDRO, MISTYLYN COSTALES
359 ISRAEL, NIÑA GINNE PALTENG
360 ITCHON, ROLLY RALLOS
361 JALONG, RICO CASIPONG
362 JAPITANA, CENTEL JOY CUNERA
363 JAPITANA, FEBB ELLEN LOU ESPERA
364 JAPONA, JUN GREGORIO HINAGDANAN
365 JATULAN, RENANTE DIOCTON
366 JAVELLANA, THERESE FLORES
367 JAZMIN, CHERRY ANN PAJAROJA
368 JIMENEZ, REMAE ANN BROCAL
369 JONSON, REYCELYN NOCHE
370 JUAN, LOGEN ENRIQUEZ
371 JUNTAYAS, MARLET SOQUE
372 KARI, SAJID MACAUMBANG
373 LABIOS, MARY ABIGAIL RANGAS
374 LABUSTRO, MAIZZA MAINIT
375 LADIPE, HALEM KARENEZ YRAY
376 LADRES, MARKLY SAJULGA
377 LAGRISOLA, JEAN TEODORO
378 LAMDAGAN, ROMMEL ABASOLA
379 LAOTINGCO, JONNA MAE BANTILAN
380 LAUDAN, JHELENA ROSE ROMO
381 LAURENTE, JAYSON DONCERAS
382 LAYLAY, MAFE VERSOZA
383 LAZARO, CHRISTINE MARIE MAGBANUA
384 LAÑOHAN, MERISSA RUSIANA
385 LEAGOGO, JOLINA ALBELDA
386 LEGPITAN, ANGEL MAY LESTINGIO
387 LESIGUEZ, MARVIE JESSA PIA CABADONGA
388 LIBUNAO, GARDEL XYZA SANA
389 LICERA, CHEERY BASLAN
390 LICERA, RHIANNEN MARIE CASAS
391 LIGAS, RESIL JOY BESAS
392 LIM, HARRY ANGELO NICKEN
393 LIMJUCO, LEX MATTHEW VILLAR
394 LIMUN, FHARA COLUMBANO
395 LIPAT, LIEZEL DIOSO
396 LLANES, JULANE ANN ANDRADA
397 LOCARA, TYRA AYN ARMADA
398 LOGRONIO, SHEINA BALOME
399 LOGROÑO, EVA ALLEYAH TUALE
400 LOMBRES, ANGEL JOY VERGARA
401 LOMIBAO, JENNIE AYAP
402 LOMOLJO, NOVA TAMALA
403 LOPEZ, CRISTIAN AGOTO
404 LOPEZ, RHEA MAE DEVELLERES
405 LOQUIAS, RICARDO HINGPIT
406 LORESTO, PRINCESS MAE ALBAÑO
407 LOZALA, CYRIL PANES
408 LUCBAN, MANIROSE SURIO
409 LUMAQUEZ, JAYVEE OJEDA
410 LUMAYAG, ARBONIE CARALOS
411 LUMAYAG, RONNEL DAPEROC
412 LUPAR, JERONE TATOY
413 LUSAY, RESLIE JEAN TARAY
414 MABALDA, ROSELYN SALAÑO
415 MACALANDONG, ABDULBASHET GUINAR
416 MACALINTAL, KENNETH ROY BELARMINO
417 MACAWILE, CARL JAE LACDO-O
418 MACION, ESTEPHINE JADE
419 MACOG, OMAIRAH FATIMA MANGUDADATU
420 MACROHON, KAE MARK LABASTIDA
421 MADERA, JONATHAN ABAN
422 MADERA, MARYJOY ABAN
423 MADRIAGA, RENZ LOBIGAS
424 MADRID, RONALD BANJAWAN
425 MAER, IRENE BUENAVISTA
426 MAGALONG, ANTHONY CAMACHO
427 MAGBANUA, OLIVER MIRAVALLES
428 MAGNO, LINDLEY VICENTE
429 MAGRACIA, RAIZELLE MAE DOJOLES
430 MAHINAY, CLAUDINE MAGLAPID
431 MAHUSAY, SHAENA MAE DESALAGO
432 MALAUBANG, REYNANTE GONZAGA
433 MAMALANGKAP, MORSID KASIM
434 MAMIGO, JIRAH PAMA
435 MANALANSAN, RICA CANLAPAN
436 MANAOIS, RICKY DE GUZMAN
437 MANATO, JOBELLE FERNANDEZ
438 MANDAR, RODJIEROLF MARTY SADARAN
439 MANERE, ROGER JR BON
440 MANGALIMAN, MARY ANN CRUZ
441 MANGAO, SHIELA ME GALAN
442 MANGURAMAS, YRA JEM GUNSI
443 MANUCAN, RONEL JUDD BUAYA
444 MANUEL, ELJHON DANID
445 MAONIO, NIAN MARC GUIÑARES
446 MAQUILAN, DANTE PEPITO
447 MARCELO, HONEY LOU ADDAT
448 MARFIL, MA LESLIE MALLARI
449 MARINA, MARY GRACE OLAER
450 MARU, MCERRL MENDOZA
451 MARUCOT, MICHAEL ANGELO ROXAS
452 MASECAMPO, DOMINIC BATAGA
453 MASSAGAN, CLARICE CANAO
454 MATAQUEL, ELIZA TAN
455 MATEO, JONALYN PECONCILLO
456 MATUGUINA, NOLI LENIZO
457 MATUNOG, MELCHI SOLIVA
458 MATURAN, MARICEL JAMERO
459 MAYON, MOJAHID POLAO
460 MECHA, NIÑO JESS MAR FLORIDA
461 MEDINA, MARY GRACE TIAGA
462 MEJOS, BERNIEL NEBRAO
463 MEJOS, DARRYL TIBONG
464 MELENDEZ, MELANIE POSADAS
465 MELLA, TEODORICO PEDRO
466 MELLIZO, AMELYN GAMEZ
467 MENDOZA, EDEN CHRISTINE JOY ACUPAN
468 MENDOZA, JANINA BRIGOLA
469 MENDOZA, RONEL REGALA
470 MERO, FEDELIA FLOR COLON
471 MIJANGOS, REZMARR EVE VILLASAND
472 MOLDEZ, RYAN DEL MUNDO
473 MOLINA, CHRISTIAN CARRANZA
474 MOLOBOCO, GEMAICA CONTAPAY
475 MONDRAGON, KRISTINA CASSANDRA DOLENZO
476 MONTEALEGRE, ARJAY BUTIAL
477 MOPAL, RESEL DUMAS
478 MORADA, CLAUDINE OCMER
479 MORADA, MARIA KARINA MANGALE
480 MORALES, KATHLYN YUCOT
481 MORENO, JEFFERSON SAGUIMO
482 MORES, GRETHEL MAGAY
483 MOSEQUERA, MEVELYN RASONA
484 MURALLON, NIKKA MARIE NUFABLE
485 MURILLO, JOHN MICHAEL
486 NABOS, DIALYN ABLING
487 NABRE, NIÑA MAE BORROMEO
488 NACIONALES, RODERICK ELLIANA
489 NADNADEN, CHINA BULA-AY
490 NAGALLO, ADELLE KATRINA PALERACIO
491 NAIVE, JEFREY ESCOBIDO
492 NARBAY, JAIDEN DICDICAN
493 NATAN, JOHN LOUIE CANJA
494 NAVARRO, MARLON CABALLERO
495 NAVARRO, MYLENE CONCINA
496 NECOR, CARLOS JOHN LAMOSAO
497 NEPOMUCENO, LAUREANA TALADTAD
498 NIMEZ, HENRY ANDOS
499 NOMBRE, JAIRAH GRACE VIOGOS
500 NOMBRE, MARGELL ANN GEROSO
501 NUR-ALIH, ALHAISAM SAPIE
502 OBIANO, JOVE JANUS REGINIO
503 OCAMPO, MARKWIN MANZANO
504 OCINAR, PAUL GUILLER GONZALES
505 OLAVIDES, ROCELYN
506 OLAYON, MARY PAULENE CUMBA
507 OMANITO, MARK BERNARD DE PEDRO
508 OMIT, REGINE TORIPIL
509 OPALLA, GIVEL MEJIAS
510 ORDOÑA, REMILY TACAL
511 ORDOÑA, RUBY LACUDENI
512 ORENDAIN, PAMELA DE LOS SANTOS
513 OROFEO, ABNER FLORES
514 ORTIGUESA, MERLITA MEJICA
515 ORTIZ, JHENNA LYNE CAYAS
516 ORTIZ, KARL ANDRE OGUIMAS
517 PAALAN, EDGAR PANZO
518 PABLO, REYMAR MASCARIÑAS
519 PACHEO, ANGELO REYNO VILLAREAL
520 PADILLA, EMMARIE ROSE MALINAO
521 PADUGA, JOSEPH REGINAN
522 PAHILANGA, WILNIE JOY ALIPATO
523 PAJOD, PAMELA MAY CAVALIDA
524 PALAPAS, LORENA TIHAP
525 PALATTAO, VANESSA MAY CONTILLO
526 PALAWAN, JEYROUS BUENDICHO
527 PALENCIA, MELANIE DOMINE
528 PALMIANO, TESSA ANDREA TUAZON
529 PALOMAR, LYKA FERNANDETH ORNOPIA
530 PANTALEON, JERMEL CORBO
531 PARCON, RAYMUND BORCILLO
532 PARIOLO, ALIAH JOY SANQUILOS
533 PARREÑO, KAREN JOY MAKILANG
534 PASARABA, RODEL PENETRANTE
535 PASCUA, RONALYN RAMOS
536 PASUMALA, REMJHON OMANDAM
537 PATOC, MICHAELLA SHARINA
538 PAZ, JOMERGLO MORAN
539 PELIGRO, LEAH AYAG
540 PELONES, FROILAN BINONDO
541 PENDRE, JOHN ELIEZER GRULLO
542 PERALTA, HANNA ROSE VALENTINO
543 PERALTA, RICARDO BULSECO
544 PEREIRA, CLARISSE ANNE BILLENA
545 PEREMNE, HAZEL GENE ESPINO
546 PERNITO, AMETHYL MARDIN
547 PETRAS, RHEA MAE DINOPOL
548 PEÑAFIEL, DEXEN DERACO
549 PIAMONTE, SYDRIC EARL VELADO
550 PILA, ANGELICA MAE JAGORIN
551 PILOTON, JUSTICE MABALATAN
552 PINGKIAN, HERBERT REFUGIO
553 PLATA, JEREMEE ALMONTE
554 POLIRAN, ANGELIKA ACASO
555 POLISTICO, JUVENRY PONES
556 PONTILLO, LEAH MAE TANDAAN
557 PORRAS, CHESTER JOHN REAL
558 POSCHOR, KATE DOMINGUEZ
559 POSTIGO, JAN MARICO CORALDE
560 PRAICO, RONNICK ALONZO
561 PRUEBAS, DARLYN DENISE POLLENTES
562 PUMIHIC, GRAIL BINLAYAN
563 QUEÑANO, NOE ALINDOGAN
564 QUIJANO, JETHRO CARLO PAMA
565 QUIMPAN, KIEMVERLY ELARDO
566 QUINTON, IAN FERNANDEZ
567 QUIÑONES, CRISTY ANN RIOPA
568 RABAGO, TERRENCE ANE NOBLEZA
569 RAFANAN, AR-JAY MORANTE
570 RAGUINDIN, NELIA MACABULOS
571 RAMO, GRECILLA SAYTA
572 RAMOS, EVELYN RABACAL
573 RAMOS, SUNDROH VILLARUEL
574 RANAS, REY LORIMAS
575 RAPADA, VANESSA JOY BAYLE
576 REBOLDERA, ESTELA MARIE ULIBAS
577 REGONIA, JAYSON MARCOS
578 REGONIOS, ANNAVIC REDUBAN
579 RELATADO, JUNILYN ASGAR
580 RENDAJE, BARNARD MAMON
581 RENDON, RONALDO ASUQUE
582 REOLALAS, GLAISA MOISES
583 RETIRACION, ROGINIA GAY AZARCON
584 REVANTAD, ANGELEA BAUTISTA
585 REVILLE, MELVIN DEL MUNDO
586 REYES, CHRISTINE MARIE BRIAGAS
587 REYES, ERWIN OPONDA
588 REYES, JEFFREY EMULAGA
589 RIVERA, RENATO TERCEÑO
590 ROBLES, LHOENYL BAGAS
591 ROBLES, NEMVY JOY TAGALOGUIN
592 ROBLES, RIZAL JHUNN FALCATAN
593 RODRIGUEZ, LESIE ROSE
594 ROGA, JESSA MAE DELA CRUZ
595 ROJAS, JOSE JR CABIGAS
596 ROJAS, LEILAN JADE FENIZA
597 ROJERO, ROSELLE HALLARI
598 ROJO, JERESH FANUGON
599 ROMANO, JESICAH LUMENARIO
600 ROMERO, CRISTOFER PADAPAT
601 ROSALES, MARK JOHN BARANGAS
602 ROSARIO, RENZEL JOY MANAOIS
603 ROSOS, JULIEBEE CANILLO
604 RUIZ, IRENE RELATOR
605 RUIZ, JASMINE DELA CRUZ
606 RUIZ, LYN ANDRADE
607 SABER, RUTH DE LA CRUZ
608 SABERON, ALLYN ROSE CULVE
609 SABRIDO, CHRISTOPHER TUBOS
610 SAGARIO, ERICA MAE LOMOLJO
611 SAKITING, JONALYN ROMAN
612 SALAAN, HAZEL DEL ROSARIO
613 SALARZA, JOHN CHRISTIAN BELICENA
614 SALAZAR, NERBEN DELA ROSA
615 SALCEPUEDES, JANINE JACULO
616 SALENTES, RAYMUND PACAMPARA
617 SALIK, HARVY MOHAMAD
618 SALOMON, MARY ANN ARUELO
619 SALVAN, ANNEKA PALANOG
620 SAMIJON, KEVIN GONZAGA
621 SAMSON, ARCHIE PELIPAS
622 SAN ANTONIO, MARY JOY SAAVEDRA
623 SAN DIEGO, RICHARD MORENO
624 SANOGAL, ILYN LACHICA
625 SANTOS, JOVAN ALBARICO
626 SAPAL, ZAID MOHAMMAD HAFIZ ABDUHALIM
627 SAPLAD, EDMEL HINLOG
628 SARABIA, ROFEL MERTO
629 SARDON, SHARLENE GRACE SALIGUMBA
630 SARMIENTO, REMUR FRIAS
631 SAROMINES, CARL JOHN MATAS
632 SARRI, JURMIN HAMAD
633 SATURNINO, KENT CYRUS DELA CRUZ
634 SAYAO, LINA CARAS
635 SEGADOR, HANNAH KAMELLE SARABIA
636 SELORIO, LOUISE ANGEL CERBO
637 SENITA, DEOSA MAE REY
638 SENITA, MARY ROSE INIBA
639 SERRANO, EDMARK AGQUIZ
640 SESE, ERAIZA KIM BERIAL
641 SESUCA, MARIZ NOBLEZA
642 SIAROT, CHARLIE ORELLANIDA
643 SIBULAN, ELIZE MARGARETH CASTRO
644 SIDRO, RONNABEL ORALE
645 SILVA, DANICA MAY HADAH
646 SIMO, ANDREW FERNANDEZ
647 SINGSON, ANGELA GRACE EMPIG
648 SISON, ROSHEL NARON
649 SOCORRO, AMIEL JAY SAYUD
650 SOLIS, FAYE DANIELLE GUDITO
651 SORIANO, BEVERLY KEY PACETE
652 SOSAS, JONA MOJANA
653 SOTTA, JOHN KENNETH SEÑO
654 SUDAYAN, GABRIELLE ELAMPARO
655 SUMAYA, HERSIE VILLEGAS
656 SUMBLINGO, PRINCESS JOY CATALUÑA
657 SUMI-OG, RICHARD LANGOMES
658 SUMODLAYON, JOANNE FANTONIAL
659 SUMOSA, MARVIN LAGUYO
660 SURNIDO, WHELVER NALDOZA
661 TABALANZA, JENNY MAY BASAÑES
662 TABANAO, MARVIN PATALAN
663 TABANAO, RONALD OSORES
664 TABAT, IZANEL PATANAO
665 TABULONG, ANGELA CARDIENTE
666 TAC-AN, MARY JOY ANSALE
667 TACANG, VIA AWA
668 TAD-O, AIRANEL BISLEY
669 TAHILUDDIN, RESVERT YGOT
670 TALARON, RHEA MAE CAGUD
671 TAMAYO, JANDELL DELA ROSA
672 TAMBAL, BRYAN
673 TAMPUS, KEYVEN JAMES GUBALANE
674 TANANGONAN, ISIDRO CALCABEN
675 TANDUGON, STAR LOU
676 TAOPO, MARIA DHALIA BELZA
677 TATTAO, JAZER ANNE MAGUDDAYAO
678 TENIO, JOHN ARMAN PAYOSING
679 TENIZO, KARL ANGELO PADERNILLA
680 TERCERO, REYMAR BAUTISTA
681 TEVES, CHRISTINE MARIE LAFUENTE
682 TIHUK, JESA BAYNOSA
683 TIONGSON, QUEEN PAULA MANALANSAN
684 TISUELA, ELI GENE TAMON
685 TO-ONG, RICO IAN DESCUTIDO
686 TOLONES, KARIE MAE DETORE
687 TONO, JAN LINZELLE PRADAS
688 TORRE, ALMIRA GANANCIAL
689 TORRE, MARK JESS CABALLERO
690 TORREMONIA, RONELO BOMBEO
691 TORRES, JESSICA CATALON
692 TORRES, RENZ ALBERT EMMANUEL PEDROSO
693 TORTULA, MECHILLE SEMILLANO
694 TRIAS, CHERRY MAY RODEROS
695 TULAYLAY, SARAH JANE VIAÑA
696 TUYAC, JANMARIE LUCAGBO
697 UDTUHAN, JERRY ORTILLANA
698 UNIDO, SHENNIE MALINAO
699 UNLAYAO, MA EDA ANTONETTE CHAVEZ
700 UNTALAN, SHEILA GICARO
701 VALDEZ, CHRISTIAN DAVE PALINES
702 VALENCIA, ANDREA GARCIA
703 VALENCIA, MARIE CRIS GARCIA
704 VALENTINO, MELISSA YANGUAS
705 VALGUNA, JANET JANE SIDRON
706 VARGAS, RICHAEL PEDREÑA
707 VEGO, JEMSON NOVISTEROS
708 VELORIA, JENBERLYN TAGRA
709 VERECIO, CORNELIO SIBLE
710 VILLACILLO, ZALDY CASTAÑEDA
711 VILLANO, SANDREX FERNANDEZ
712 VILLANUEVA, ANDRE VON JAMES SANTERO
713 VILLANUEVA, ARMANDO JR BURCER
714 VILLANUEVA, CARYL JADE CAVA
715 VILLANUEVA, ENIE EMPASES
716 VILLANUEVA, GLOVER JEAN RAMITERRE
717 VILLATIMA, ALLEN LOPEZ
718 VISCA, JASON RAMON
719 VIZ, JONEL JR ALULOD
720 WANGDALI, KENETH TANGLOD
721 YADAO, JADE MARIANE YAGIN
722 YAGUE, MARY ROSE LOGERO
723 YANELA, MARIA HONYZEL QUINTO
724 YGOÑA, MARICEL DIONALDO
725 YLAYRON, MA NOVEM GRACE AZUELO
726 YONG, NEIL SHALOM OTADOY
727 YOSORES, FEL FERNANDEZ
728 YRAMIS, JESSA OMAGTANG
729 ZABALA, BEATRICE DELA ROSA
730 ZABALA, JOSHUA JIREH
731 ZENDON, JONNA MAY SANTOS
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