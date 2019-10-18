MANILA, Philippines – The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 68 out of 94 passed the Metallurgical Engineer Licensure Examination given by the Board of Metallurgical Engineering in Manila and Cagayan de Oro this October 2019.
Roll of Successful Examinees in the Metallurgical Engineer Licensure Examination. Held on October 15, 2019. Released on October 18, 2019
1 ABANG, KARL JUSTINE VILLANUEVA
2 ABAS, PAULO MARTIN OLA
3 ABRANTES, RUSTY RELAMPAGOS
4 ADUANA, TRISTAN LEONARD RAGUDOS
5 ALQUIZAR, NIKIE BAJAO
6 BALANDRA, JON DEXTER ESPINOSA
7 BALANI, FRANCHESCA JOYCE LIBAO
8 BALDONADO, BRYTT RUIZ
9 BALE, JAPHET BALIONG
10 BANTAY, SERGI LULU
11 BARREDO, APPLE MAE TAPIA
12 BAÑEZ, ADVENT FEL RECOPELACION
13 BELLO, GELENI SHALAINE PAGUIO
14 BORBON, VEN MARK BROBO
15 BUENVIAJE, VINCE ALBERT ANGELITUD
16 BULAT-AG, ERNALYN AJECIA
17 CARRASCO, BRYAN PATRICK MADERAZO
18 CAÑOSA, JIMMY JR BANGOT
19 COLADES, PATRICK JOHN ILAGAN
20 CUBAROL, RUVI JADE MARAÑAN
21 DAÑO, DAYLE TRANZ ROSALES
22 DE CHAVEZ, KIMMY ROBERT RASONABE
23 DECIN, ANGELYN INTONG
24 DELANTAR, NINNA JOYCE PADULLA
25 DUMAGUIT, SHARMAINE CATURAN
26 ESCORO, MAE LILIBETH PEREZ
27 ESCUTIN, CHELSEA MAE LEYSON
28 ESTOLANO, RONNIE MERLO
29 FLORES, LORENZ CARL PENIOLA
30 GAVIOLA, STELA MARRIS GEMAO
31 GUILLEN, JESAMIE SANCHEZ
32 JAMERO, PENNIE ANGELICA GONZAGA
33 LEONARDO, REGAN ABRAM KING
34 LOPEZ, GABRIEL DRIX BUNAG
35 LOZANO, PRINCESS ANTONETTE GENOBATIN
36 LUMANCAS, GLADINE DUA
37 MACARAAN, JOASH EZRAH TIÑANA
38 MADJOS, DEXTER RAÑISES
39 MIGUEL, KIELVIN JON BALLAD
40 MORDENO, CHELSEA SERRANO
41 NACOMEL, JUSTINE BORROMEO
42 NOLASCO, PATRICK DANIEL CRUZ
43 NUÑEZ, CHRISTEL BATOY
44 PACARIEM, FRANCIS JR ORIENTE
45 PADUA, NOVY JEAN MESA
46 PANGANTAPAN, SANSARONA LUMABAO
47 PARAGOSO, ERNESTO JR ALEX
48 PERIDO, ANGEL AINALEIGH MENDOZA
49 PICA, MARY ANNE JEANELLE DAKILA
50 PILAPIL, MARY LIEZL GRACE DESCALLAR
51 PORTEZA, MARK CHRISTIAN ZABALDICA
52 QUEZADA, MARK RUZZEL RIVADENEIRA
53 REVELO, JULIE MAE MADELO
54 SANOY, KRISTELLE MAE PARAS
55 TACMO, QUINN IVAN ALBERO
56 TAGUINOD, JUICEL MARIE DANAO
57 TALIP, JOHN FEL MANON-OG
58 TAMIS, JOHN MARIEL FIGUEROA
59 TAMORITE, JOULE CLYDE PEROY
60 TAN, DILO SANI MARTEJA
61 TAYO, NICOLE FAYE PACHECO
62 TORCENDE, ISABELA PSALM CARRILLO
63 TUGAWIN, ARVIE DUGAY
64 TULABING, EARL DAVE MADRIDONDO
65 URRIQUIA, JAYCEE CONDINO
66 VILLAGRACIA, KENJER PAX MANGINSAY
67 VILLANUEVA, ROSEMARIE BLANCHE PENASO
68 ZOLETA, JOSHUA BRAVO
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