MANILA, Philippines – The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 68 out of 94 passed the Metallurgical Engineer Licensure Examination given by the Board of Metallurgical Engineering in Manila and Cagayan de Oro this October 2019.

Roll of Successful Examinees in the Metallurgical Engineer Licensure Examination. Held on October 15, 2019. Released on October 18, 2019

1 ABANG, KARL JUSTINE VILLANUEVA

2 ABAS, PAULO MARTIN OLA

3 ABRANTES, RUSTY RELAMPAGOS

4 ADUANA, TRISTAN LEONARD RAGUDOS

5 ALQUIZAR, NIKIE BAJAO

6 BALANDRA, JON DEXTER ESPINOSA

7 BALANI, FRANCHESCA JOYCE LIBAO

8 BALDONADO, BRYTT RUIZ

9 BALE, JAPHET BALIONG

10 BANTAY, SERGI LULU

11 BARREDO, APPLE MAE TAPIA

12 BAÑEZ, ADVENT FEL RECOPELACION

13 BELLO, GELENI SHALAINE PAGUIO

14 BORBON, VEN MARK BROBO

15 BUENVIAJE, VINCE ALBERT ANGELITUD

16 BULAT-AG, ERNALYN AJECIA

17 CARRASCO, BRYAN PATRICK MADERAZO

18 CAÑOSA, JIMMY JR BANGOT

19 COLADES, PATRICK JOHN ILAGAN

20 CUBAROL, RUVI JADE MARAÑAN

21 DAÑO, DAYLE TRANZ ROSALES

22 DE CHAVEZ, KIMMY ROBERT RASONABE

23 DECIN, ANGELYN INTONG

24 DELANTAR, NINNA JOYCE PADULLA

25 DUMAGUIT, SHARMAINE CATURAN

26 ESCORO, MAE LILIBETH PEREZ

27 ESCUTIN, CHELSEA MAE LEYSON

28 ESTOLANO, RONNIE MERLO

29 FLORES, LORENZ CARL PENIOLA

30 GAVIOLA, STELA MARRIS GEMAO

31 GUILLEN, JESAMIE SANCHEZ

32 JAMERO, PENNIE ANGELICA GONZAGA

33 LEONARDO, REGAN ABRAM KING

34 LOPEZ, GABRIEL DRIX BUNAG

35 LOZANO, PRINCESS ANTONETTE GENOBATIN

36 LUMANCAS, GLADINE DUA

37 MACARAAN, JOASH EZRAH TIÑANA

38 MADJOS, DEXTER RAÑISES

39 MIGUEL, KIELVIN JON BALLAD

40 MORDENO, CHELSEA SERRANO

41 NACOMEL, JUSTINE BORROMEO

42 NOLASCO, PATRICK DANIEL CRUZ

43 NUÑEZ, CHRISTEL BATOY

44 PACARIEM, FRANCIS JR ORIENTE

45 PADUA, NOVY JEAN MESA

46 PANGANTAPAN, SANSARONA LUMABAO

47 PARAGOSO, ERNESTO JR ALEX

48 PERIDO, ANGEL AINALEIGH MENDOZA

49 PICA, MARY ANNE JEANELLE DAKILA

50 PILAPIL, MARY LIEZL GRACE DESCALLAR

51 PORTEZA, MARK CHRISTIAN ZABALDICA

52 QUEZADA, MARK RUZZEL RIVADENEIRA

53 REVELO, JULIE MAE MADELO

54 SANOY, KRISTELLE MAE PARAS

55 TACMO, QUINN IVAN ALBERO

56 TAGUINOD, JUICEL MARIE DANAO

57 TALIP, JOHN FEL MANON-OG

58 TAMIS, JOHN MARIEL FIGUEROA

59 TAMORITE, JOULE CLYDE PEROY

60 TAN, DILO SANI MARTEJA

61 TAYO, NICOLE FAYE PACHECO

62 TORCENDE, ISABELA PSALM CARRILLO

63 TUGAWIN, ARVIE DUGAY

64 TULABING, EARL DAVE MADRIDONDO

65 URRIQUIA, JAYCEE CONDINO

66 VILLAGRACIA, KENJER PAX MANGINSAY

67 VILLANUEVA, ROSEMARIE BLANCHE PENASO

68 ZOLETA, JOSHUA BRAVO