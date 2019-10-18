Metallurgical Engineer Licensure Examination
(The Philippine Star) - October 18, 2019 - 6:00pm

MANILA, Philippines – The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 68 out of 94 passed the Metallurgical Engineer Licensure Examination given by the Board of Metallurgical Engineering in Manila and Cagayan de Oro this October 2019.

Roll of Successful Examinees in the Metallurgical Engineer Licensure Examination. Held on October 15, 2019. Released on October 18, 2019

1        ABANG, KARL JUSTINE  VILLANUEVA

2        ABAS, PAULO MARTIN  OLA

3        ABRANTES, RUSTY  RELAMPAGOS

4        ADUANA, TRISTAN LEONARD  RAGUDOS

5        ALQUIZAR, NIKIE  BAJAO

6        BALANDRA, JON DEXTER  ESPINOSA

7        BALANI, FRANCHESCA JOYCE  LIBAO

8        BALDONADO, BRYTT  RUIZ

9        BALE, JAPHET  BALIONG

10        BANTAY, SERGI  LULU

11        BARREDO, APPLE MAE  TAPIA

12        BAÑEZ, ADVENT FEL  RECOPELACION

13        BELLO, GELENI SHALAINE  PAGUIO

14        BORBON, VEN MARK  BROBO

15        BUENVIAJE, VINCE ALBERT  ANGELITUD

16        BULAT-AG, ERNALYN  AJECIA

17        CARRASCO, BRYAN PATRICK  MADERAZO

18        CAÑOSA, JIMMY JR  BANGOT

19        COLADES, PATRICK JOHN  ILAGAN

20        CUBAROL, RUVI JADE  MARAÑAN

21        DAÑO, DAYLE TRANZ  ROSALES

22        DE CHAVEZ, KIMMY ROBERT  RASONABE

23        DECIN, ANGELYN  INTONG

24        DELANTAR, NINNA JOYCE  PADULLA

25        DUMAGUIT, SHARMAINE  CATURAN

26        ESCORO, MAE LILIBETH  PEREZ

27        ESCUTIN, CHELSEA MAE  LEYSON

28        ESTOLANO, RONNIE  MERLO

29        FLORES, LORENZ CARL  PENIOLA

30        GAVIOLA, STELA MARRIS  GEMAO

31        GUILLEN, JESAMIE  SANCHEZ

32        JAMERO, PENNIE ANGELICA  GONZAGA

33        LEONARDO, REGAN ABRAM  KING

34        LOPEZ, GABRIEL DRIX  BUNAG

35        LOZANO, PRINCESS ANTONETTE  GENOBATIN

36        LUMANCAS, GLADINE  DUA

37        MACARAAN, JOASH EZRAH  TIÑANA

38        MADJOS, DEXTER  RAÑISES

39        MIGUEL, KIELVIN JON  BALLAD

40        MORDENO, CHELSEA  SERRANO

41        NACOMEL, JUSTINE  BORROMEO

42        NOLASCO, PATRICK DANIEL  CRUZ

43        NUÑEZ, CHRISTEL  BATOY

44        PACARIEM, FRANCIS JR  ORIENTE

45        PADUA, NOVY JEAN  MESA

46        PANGANTAPAN, SANSARONA  LUMABAO

47        PARAGOSO, ERNESTO JR  ALEX

48        PERIDO, ANGEL AINALEIGH  MENDOZA

49        PICA, MARY ANNE JEANELLE  DAKILA

50        PILAPIL, MARY LIEZL GRACE  DESCALLAR

51        PORTEZA, MARK CHRISTIAN  ZABALDICA

52        QUEZADA, MARK RUZZEL  RIVADENEIRA

53        REVELO, JULIE MAE  MADELO

54        SANOY, KRISTELLE MAE  PARAS

55        TACMO, QUINN IVAN  ALBERO

56        TAGUINOD, JUICEL MARIE  DANAO

57        TALIP, JOHN FEL  MANON-OG

58        TAMIS, JOHN MARIEL  FIGUEROA

59        TAMORITE, JOULE CLYDE  PEROY

60        TAN, DILO SANI  MARTEJA

61        TAYO, NICOLE FAYE  PACHECO

62        TORCENDE, ISABELA PSALM  CARRILLO

63        TUGAWIN, ARVIE  DUGAY

64        TULABING, EARL DAVE  MADRIDONDO

65        URRIQUIA, JAYCEE  CONDINO

66        VILLAGRACIA, KENJER PAX  MANGINSAY

67        VILLANUEVA, ROSEMARIE BLANCHE  PENASO

68        ZOLETA, JOSHUA  BRAVO

 

 

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