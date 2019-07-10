Master Plumber Licensure Examination
(The Philippine Star) - July 10, 2019 - 5:30pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 810 out of 2,758 passed the Master Plumber Licensure Examination given by the Board for Master Plumbers in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi and Tacloban this July 2019.

Roll of Successful Examinees in the Master Plumber Licensure Examination

1        ABAD, ANGELICA  SANDOVAL

2        ABADILLA, JERAMEEL PAUL  HERNANDEZ

3        ABANCO, CHRISTIAN  GAMBOA

4        ABARIDO, MA MAE  BALAYO

5        ABASOLO, SARAH GHEN  PLATA

6        ABAYON, JANDELL  GUZMAN

7        ABERASTURI, WENNIE JAY  CAHAPAY

8        ABIQUIBIL, JANE MARIE  BAROY

9        ABOY, JONATHAN JAMES  MENOR

10        ACERET, ANGELO  CRUZ

11        ACOSTA, ALFREDO JR  CORPUZ

12        ACOSTA, MARK EDISON  TORRES

13        ACOSTA, MARK JOEMON  SUMANOY

14        ACUÑA, KEVIN  BACUS

15        ADRALES, JUSTINE JOSEPH  RAMOS

16        ADVINCULA, VIA  OTAYDE

17        AGONOS, ADRIAN  OLANO

18        AGSAMOSAM, ELJOY  CABRERA

19        AGUIJON, ROSELLE ANGELINE  BENABAYE

20        AGUILA, ROGELIO  DACULAN

21        AGUILLON, JERVIE NEIL  MONTALBAN

22        AGUINALDO, APRIL ANN  LUMAOANG

23        AGURA, ANDY JOSH  GALANG

24        AGUSTIN, PRINCEWALE JOHN  CABACUNGAN

25        AHIYAL, MHARIAM  ACOB

26        ALA-AN, YUCHABELLE  REYES

27        ALAMBRA, GIRLY  ARREOLA

28        ALARILLA, MA RICA PAULA  ALEJANDRO

29        ALBURO, JEHU JOSS JADE  DELA CRUZ

30        ALCANTARA, CONRADO  CUDAL

31        ALCE, JHON LEONARD  GAGNO

32        ALDE, KRISTIA JOLINA  BUENDIA

33        ALERIA, EMILY  MENORIAS

34        ALFAJARDO, GIRLIE  CASAS

35        ALFEROS, WENDY  ESPIRITU

36        ALINSUB, MARIEMEL JOY

37        ALIPANTE, MCVIL JOHN  TOMAS

38        ALMAZAN, LESTER  GARINO

39        ALTOVAR, AIRA ROWIE  SANTIAGO

40        ALVAREZ, JERALD IAN  YNZON

41        ALVEZ, KAE ANN  MARANOC

42        ALZONA, RAFAEL ANTONIO  VILLANUEVA

43        AMIDA, DICKY  ALURA

44        AMIGLEO, RONILO JR  BARRION

45        AMPARADO, RONNEL  ABOGADO

46        AMPARO, REYNALDO  DEL ROSARIO

47        ANANAYO, CARLO  GAYO

48        ANCIRO, RUSSEL CHRISTIAN  AMBOJIA

49        ANDOY, CRESCENCIANO JR  MANZANILLA

50        ANGBENGCO, VINCE FROILAN  DEMONTEVERDE

51        ANIÑON, HANA MARIE  GONZALES

52        ANTONINO, JOHN REY  BORRES

53        ANUADA, DANIEL  GERONIMO

54        APRECIO, HARVEY  CAREL

55        AQUINO, JAN CEDRIC  VALDEVIEZO

56        AQUINO, RANZE PEABO  TAGALOG

57        AQUINO, WINCHEZKA JASMINE  PINO

58        ARAGON, JOHN PAUL  MAGNO

59        ARANDIA, DESIREE MARIEL  MOVILLA

60        ARANETA, REX  VALDEZ

61        ARCEO, JOHN BRIAN  ARRUIZA

62        ARETA, NEIL ALLYSON  CARINGAL

63        ARGOSINO, CHESTER  ANDAYA

64        ARREGLO, GERBY  DELA PEÑA

65        ARRIOLA, MAGDALENA BEATRIZ  LEPITEN

66        ARTAJO, JAMES KENNETH  ROJO

67        ARTATES, RZSYDYLL  DESQUITADO

68        ARTON, AL-GABID  MOHAMMAD

69        ASOR, JAMAICA ALYANNA  DEANON

70        ASPERA, JAN WINSTON  BARCELON

71        ASTUDILLO, ANGELIQUE  UMANGIL

72        ASUNCION, FRANCIA ANN  NATIVIDAD

73        ASUNCION, ROIN KIM  DESPABELADERO

74        ATENTO, JOHN FRANCIS  MADRONIO

75        ATIG, JAMES REY  TULABING

76        ATIS, MARY JESSA DANICKA  AQUIÑO

77        AUSTRIA, CEDEL  SINLAO

78        AVENIDO, MICO  AVANZADO

79        AYCO, RONALD  SINUNDAY

80        AÑONUEVO, NOEMI ANN  FERRER

81        BABON, KIO ZAMANTHA  CERDEÑA

82        BACARRA, URIEL FRANCIS  LIBANAN

83        BACCAY, MARK JOSEPH  CRUEL

84        BACOR, TED BRYAN  AGUILAR

85        BADILLA, BRYAN MAR  BASTASA

86        BAGAY, EMMANUEL BUTCH  RODRIGUEZ

87        BAGNI, MACK ROSUEL  VIERNES

88        BAGSIC, CHRISTIAN  CARANDANG

89        BAJENTING, ERIC  DUCALANG

90        BALAGULAN, JOSHUA  ANGGOT

91        BALAKAL, FARHAN  PULMANO

92        BALEAN, NORMAN  BALDON

93        BALERITE, LEANDRO  MANGAHAS

94        BALINGASA, ANGELICA  SECRETARIO

95        BALISTOY, KRISTINE CLEO  BALANA

96        BALONZO, MICKIE JOY  ALDABA

97        BALUCAN, RONNIE  BODEGON

98        BALUYUT, CHIARA JAYNE  GIMOTEA

99        BALUYUT, DON RAMON  ONG

100        BANZALI, JONATHAN  GUEVARRA

101        BARCE, MIYELLE ANNE  ESPINO

102        BARCELONA, JOHN ALBERT  MAZON

103        BARCENA, MARIUS PAULO  LIM

104        BARLUADO, JANNAH RAZEL  PEREZ

105        BARRETTO, MA SHARMAINE  BACAOCO

106        BARRIENTOS, ETHELIN JOY  CABANTAC

107        BARRON, REV JACOB  DE LEON

108        BARUT, FREDERICK  REYES

109        BASIJAN, JOHN PAUL  JAYSON

110        BASQUIÑAS, KYZLE  BISNAR

111        BATARA, BASHIER JR  PANGCOGA

112        BATILLER, DONN JR  PELIGRINO

113        BAUTISTA, NERLIN  ALCANTARA

114        BAWINGAN, KEYLE ANN  EVANGELISTA

115        BEJER, DAN MARVIN  ESTRADA

116        BELTRAN, GIL  SALIVA

117        BENDAÑA, MARY JOSEFF  ABIERA

118        BENITEZ, CRISHA  GOMEZ

119        BENOSA, LYDLE AZER  DY

120        BENOYA, SERKNIGHT  SAGARINO

121        BERIÑA, JONATHAN  MORA

122        BERNAL, FRANCIS ISAAC  TATEL

123        BERNARDINO, GERALD RICKSON  RULOMA

124        BESINAN, JEIZEL ROSE  BROCE

125        BILOG, AUGUSTO  LAMPA

126        BIRON, EDMEL JOHN  BRUTAS

127        BOA, JOHN ALBERT  BENDAÑA

128        BOLANDO, MAXREY  ACENAS

129        BONDOC, CHRISTIAN AARON  TONGOL

130        BORBON, GERARD  LUAGUE

131        BORJA, EDWARD PAUL  SARTE

132        BORJA, ZAREX  MANGILIN

133        BORNALES, ALDRINE PAUL  PAJUNAR

134        BUDOMO, ROSARIE MAE  RAZON

135        BUENAVENTURA, DAN MAR  DIONICIO

136        BUENDIA, FREDERICK  ZORCA

137        BUENVIAJE, NEIL TRISTAN  MARAMOT

138        BULAN, ANGELICA  KING

139        BURCE, MARIELLE CRIZZA  SARIEGO

140        BUSTOS, JUAN POCHOLO  LIM

141        CAASI, ISAGANI II  RESERONI

142        CABACTULAN, FRANZ  GANTUANGCO

143        CABACUNGAN, KENNETH  ABENDAN

144        CABAG, VINCENT ALFON  SANCHEZ

145        CABALLERO, ALVIN  SAYNES

146        CABALLERO, DIDAH JANE  TRAZONA

147        CABALLERO, JASON  ALILIN

148        CABALUNA, MARK  IGAR

149        CABANATAN, LINDELL  NOVELO

150        CABANTE, KRISTEL SHAE  MIRANIA

151        CABILES, JORDAN  DOMDOM

152        CABRERA, MARK ANGELO  CACHOLA

153        CADELIÑA, ELMER  CADIZ

154        CAGUING, CAROLYN THERESE  MONTECLARO

155        CAINGLES, VERA KARLA  SABIDO

156        CALAD, EPHRAIM MICHAEL  MANAYAN

157        CALARA, JOHN RICKY EXEQUIEL III  MIÑA

158        CALASICAS, JOHN RAY  ESMAMA

159        CALAYAG, ATHENA MARIE  BALITA

160        CALINAWAN, JUNITH JAY  LARIDE

161        CALINGO, CEDRICK REY  ELLO

162        CALUPIG, GERALD  CORTEZ

163        CALVADORES, RACQUE  TOLLEDO

164        CAMINADE, LAICA MARIE  ESTAÑO

165        CANDA, JADE KRISTIAN  LIANGCO

166        CANDAROMA, JOHN PETER  DIMALANTA

167        CANDIDO, BRYAN PAUL  TOLENTINO

168        CANDOR, JULIE ANNE JOY  UMALI

169        CANLAS, PRISSA MAE

170        CANONA, CAREN JOY  OBSEÑA

171        CANTAY, JOHNREY  SUSON

172        CAPELLAN, DAVID JOSHUA  CRUEL

173        CAPLAYA, JERSON KEN  BERNAL

174        CARDENAS, KIM TYRONE  PATRICIO

175        CARIN, QUENE JOY  RUBIO

176        CARMELO, ANJO  SURIBEN

177        CARNAJE, JAY LLOYD  BELEBER

178        CARREON, JAILA CORIN  CANDELARIA

179        CARREON, SHEENA FAITH  FERNANDEZ

180        CARRERAS, ALVIN KIM  JOVE

181        CARTAGENA, JEFFREY  TUTANIA

182        CARURUCAN, ARJAY  CALINDAS

183        CASALTA, AKITA JOY  CALIBO

184        CASAO, ROLDAN  ABROGINA

185        CASAS, ANA DOMINIQUE  CANUDAY

186        CASEÑAS, CRISCHENN AIRA  MANDO

187        CASIDO, JEMUEL  LAO

188        CASIMIRO, LEAH  ADAON

189        CASTILLO, MARIA JANICA  SUBABA

190        CASTILLO, RONALD  PEREZ

191        CASTRO, JENELLHIN  IBARRA

192        CASTRO, JOHN HAROLD  SALVADOR

193        CASTRO, MARK KENNETH  DANGLA

194        CASTRO, MARK LESTER  EXCONDE

195        CATACUTAN, JAYSON MARK  DE LEON

196        CATAP, OSMUNDO JR  CORDERO

197        CATBAGAN, ELIJAH MICHAEL  MANAOIS

198        CATIPON, RONALD  ORQUEZA

199        CAVALES, JONATHAN  ADO

200        CELIS, JOEMAR  LERONA

201        CEPEDA, ROLAND  BERINDES

202        CEQUIÑA, XYLA NIÑA  ORTEGA

203        CERONO, CHONA  DECIPULO

204        CERVANCIA, JEMEDYN  MADRIÑAN

205        CESISTA, JAN REIGH  POMIDA

206        CHUA, WEDON  CUARES

207        CHUN, JERRY  UY

208        COLLANTES, JESSA MAE  ASILO

209        COMAYOG, NORHANA  CADABOK

210        CONDE, PRINCESS  BRUCALES

211        CONGRESO, IAN BENEDICT  PEÑALOSA

212        CONSUEGRA, CARLO  CAPIS

213        CORALDE, MAY ANN  PARREÑAS

214        CORBITO, SUZETTE  GUILLERMO

215        CORONADO, PAUL JOSEPH  SOLIS

216        CORONADO, PAUL MARTIN  SOLIS

217        CORRAL, CLAUDIO JED III  DACUYA

218        COZ, MARIANO  SABBAN

219        CRISTOBAL, PABLO JR  CUBAR

220        CRUZ, JOHNREB  SAMSON

221        CRUZ, KARLO EDMUNDO  PINEDA

222        CRUZ, LESTER  RONQUILLO

223        CRUZ, MICHICA

224        CRUZ, RITZ LARA  JAMERO

225        CUADRASAL, JO'ANNA ANGELIQUE VAN  GARAY

226        CUAJOTOR, JIMAR  BETE

227        CUENCA, MARIA MERLINA  PAZ

228        CUENCO, ZADE ELIJAH  GELLA

229        CUETO, RON PAULO  DE LA RAMA

230        CUNANAN, MARK BRYAN  VITUG

231        CURA, AIMEE REBEKAH  MENESES

232        CUYA, EILEEN ANGELA  DELA CRUZ

233        DAGBUSAN, KHYBER AL-HAZAR  IDLANA

234        DALISAY, JEJAY  BERNAS

235        DALONA, JONATHAN  DAEL

236        DANO, HONESTO EMMANUEL  SAMONTAÑEZ

237        DATARO, MARVIN JAY  OROZCO

238        DE CASTRO, BANJO  AGUILAR

239        DE GUZMAN, ALEIN MISCHA  MANDIA

240        DE GUZMAN, BERNIE KIEL  AGULLO

241        DE GUZMAN, LYNDON JR  HERNANDEZ

242        DE GUZMAN, RYAN  CRUZ

243        DE JESUS, CHARLOE  RAMOS

244        DE LEON, CATHERINE  ABRERA

245        DE LEON, MARGOT  PARAGAS

246        DE LOS REYES, ELYSA MARIE  MARTINIANO

247        DE LOS REYES, ERIC  LARGO

248        DE PABLO, RYAN  MANALOTO

249        DE VILLA, REYMARK  FURTO

250        DEFIÑO, JOANNE CLARISE  FAUNAL

251        DEJAÑO, LADY ANDREA  MASLOG

252        DEL ROSARIO, EDISON MARK CHUBBY  DULNUAN

253        DEL ROSARIO, JOHN RHOD

254        DELA CRUZ, ANTHONY KERVIN  RAMOS

255        DELA CRUZ, GEORGIO  MIRANDA

256        DELA CRUZ, LENDHL  MANALANG

257        DELA CRUZ, RON ERWIN  TALACTAC

258        DELA PEÑA, PHILIP KERT  TRAJANO

259        DELA REA, GERARD  BRITO

260        DELA ROSA, CHRISTIAN LOUIE  GUIAN

261        DELGADO, RONNIE  REALA

262        DELLOSA, NIXON  GIPAYA

263        DELOS REYES, MARIEL  TARNATE

264        DELOS SANTOS, ELIZZAR  MAPOY

265        DEMEGILLO, JOEME CARL

266        DESCA, REYFEL  AGENA

267        DESTAJO, HASER  DIOQUINO

268        DEVESO, WILFREDO JR  ALIB

269        DIANGZON, GEORGE ARNEL  PINCA

270        DIESTA, GUEN MARK  LAGUIDAO

271        DIEZ, FREDDIE  PAGULONG

272        DIEZ, KRISTINE YVETTE  ESPAÑA

273        DILIG, ANGEL BRIAN  PEREZ

274        DIMAISIP, RON MICHAEL  LANORIO

275        DIMAL, YASSER  PUNO

276        DIONICIO, ANGELINE  PAGUIRIGAN

277        DIUCO, CHRISTIAN NEIL  DIZON

278        DIZON, ELCID MARIE  MUIT

279        DIZON, RAPHAEL DUANE  ROMERO

280        DOLLESIN, PRINCESS  BANDOLA

281        DOLOR, CHRISTIAN EMMANUEL  ENDAYA

282        DOMIDER, JANE GRETHEL  BAUTISTA

283        DOMINGO, CHRISTOPHER DEVI  GUILLERMO

284        DOTE, JOGIE  BIARCA

285        DULAY, EPHRAEM  CAPILLAN

286        DULDULAO, ROXANNE  DIAZ

287        DUMAS, JESCEL MARION  DIMAANO

288        DUNGAN, IAN GABRIEL  GRANDE

289        DURAN, JOSEPH ERNAN  IBUNES

290        DY, JOMELLE  MARTIN

291        DY, MAYNARD  YU

292        EBLACAS, DARYL  GAABUCAYAN

293        EBOL, ELEAZAR  PANGILINAN

294        ECHAVEZ, FROILAN MITZ

295        EDLES, EMMANUEL  MASCARDO

296        EJORCADAS, ESTER  AGUSTIN

297        ENABE, PAULO DANIEL  GALVEZ

298        ENGALAN, ALESSA KATLEEN  CONTRERAS

299        ENOT, ROSELLER LOUISE  ROSALES

300        ENYAKA, ARTHUR  MANOGAN

301        EPILI, FRANY VER  BRAGAT

302        EPONDULAN, FATIT  TASONG

303        ERAYA, JAMES  GIMENA

304        ESCOBER, LOVELY ROSE  SARMIENTO

305        ESCOTE, JOEFRAN  VILLARUZ

306        ESPAÑOL, CHURCHILL  PACQUIAO

307        ESPILOY, MELCHOR JR  AÑONUEVO

308        ESPINOSA, KLARIZ  MADARA

309        ESPIRITU, ARVIN CHRISTIAN  SANCHEZ

310        ESTALLO, JEREMY CHRISTIAN  ILAO

311        ESTILLORO, DEXTER  OLORES

312        ESTIPULAR, ALBEMAR ELLOISE  SIBAYAN

313        ESTOCAPIO, ROBIJEEN JOLLY  RAMOS

314        ESTOQUIA, DIANA  TIBEGAR

315        ESTRADA, RHEA  PEDROZO

316        EUGENIO, NOEL  GUIAM

317        EUSEBIO, JASON  DEL BARRIO

318        FABIAÑA, AL PAOLO  FLORES

319        FACUN, FREDRICH MARCELO  MARZAN

320        FADER, AILEEN RACHELLE  FUENSALIDA

321        FAJARDO, ALLAN JAY  DE GUZMAN

322        FAJURA, PETER  PALEC

323        FEDERICO, JEFFREY  BAWAR

324        FEDERIO, EMMANUEL  SANTOS

325        FELICES, WALDEMAR  HILUDO

326        FERNANDEZ, DEBORAH FAITH  ARCEGA

327        FERNANDEZ, FREDDIE  SOLIVIO

328        FERNANDEZ, THEA JOYCE  ESPAÑOLA

329        FERNANDEZ, WENDY VALERIE  TAN

330        FERNIZ, REMIELOU  DAYAG

331        FERRANCO, SHEELA MAE  CARONAN

332        FESTIN, ADRIAN ANGELO AUGUST  JUAREZ

333        FLORES, BENJAMIN  DIAZ

334        FLORES, WINSTON  PULANCO

335        FONTILLAS, ANNA REGINA  CABARRUS

336        FRANCISCO, AERO KING  MIRANDA

337        FRANCISCO, AIA MARIE  CAMACHO

338        FUDERANAN, MARIO FRANCO  HIDALGO

339        FULGAR, ALJON  CAMPOSANO

340        GACUS, JOEVINCE NEIL  SANCHEZ

341        GADIAN, JOSIAH  CATAGUE

342        GAHI, JASMINE  RAVELO

343        GANDO, ZEDRIC  CUCHON

344        GANGAWAN, LEO  ONESA

345        GANON, MARK JOHN  DELIZ

346        GARCIA, ALBERTO MARTIN  CARACAS

347        GARCIA, JOMAR  JUSON

348        GARCIA, PAOLO ANGELO  PANTE

349        GARRIEL, PRINZ EDRICK  OBRERO

350        GATDULA, MASHAIL  RAZON

351        GATMAITAN, LEANI FAYE  ANDO

352        GAYDA, YSMAEL  ESCALA

353        GECOZO, ANDREA THERESA  SANTA CRUZ

354        GEDORIA, RACHEL ANNE  OAÑA

355        GENABE, CECILLE  OCTAVIANO

356        GEPTE, OSWALD WILLY  BAUTISTA

357        GERMAN, MARIETTA  OBSEÑARES

358        GEVERO, GRACE DEVON  GAYOSO

359        GIDUCOS, JONNY  GEVEROLA

360        GIRAY, JESSIE  BENAVIDEZ

361        GOMEZ, MERCY  BARUIS

362        GONZAGA, JOHN VICTOR  MONDOYO

363        GONZALES, JOHN DAVID  NAVARRO

364        GONZALES, ROSALYN ANN  LAGUARTILLA

365        GOOH, WILMARC DARREL  SY

366        GORGONIA, KING IAN  TAMAYO

367        GORRA, JOMMER  ORNOPIA

368        GOZUN, KEVIN  PINEDA

369        GRAN, FRANZ GIDEON  CARANDANG

370        GUALVEZ, JOHN HOMER  MAGALLONES

371        GUANSING, KAYRELLE NORMAE  BENITEZ

372        GUCOR, ALYSSA MAE  SUAREZ

373        GUINO, DEXTER  MERRO

374        GUINOCOR, ARIEL  VASQUES

375        GULMATICO, ALJUN  SAGUINDAN

376        GUMAPAC, QYM  EMBUSCADO

377        GUMBAN, FENELIDA  BEDUA

378        GUMBOC, ALEXANDER  BERNARDO

379        GUNTAYON, VICENTE JR  GALLEGO

380        GUTIERREZ, JEMIL  LINTAG

381        HABITO, MARIA MILAGROSA  LAGUMEN

382        HADLOCON, JESUSA JAYE  CO

383        HALASAN, JESSIE  BAJYENTING

384        HALLARE, PRINCESS MAE  BICALDO

385        HAYA, JERA JADE  CANITAN

386        HAYAGAN, JERRY JAKE JUNE  BONOS

387        HERNANDEZ, IVAN PAULO  MACATANGAY

388        HERNANDEZ, JUDY ANN  BAUTISTA

389        HERNANDEZ, KEVIN  ABOGA

390        HEZETA, JAMEELA ASAD  LADRIDO

391        HONCULADA, CHRIS MARIE  HERNANDO

392        HORMILLADA, CANDELARIO JR  CIMENI

393        IBANEZ, TRIXIA  DIZON

394        IGNACIO, NORMAN ALLAN  LICOT

395        IKOT, KAHARUDIN  TUNGKAY

396        ILIGAN, MA FRANHS  MORANO

397        INOCENCIO, EMMANUEL  DUSARAN

398        INOT, JOEL JR  QUISEO

399        JAMANULLA, ROMMEL-KHAN  ANASTACIO

400        JAMEN, TRESAMAR  BAYON

401        JAMITO, KRISTIAN REDEEMER  ALTURA

402        JARDINEZ, ABRAHAM DARYL  CASTRO

403        JEREZA, MARK EDWIN  DEDOYCO

404        JOQUIÑO, SHAJARA JONACILLE  TABERNA

405        JOYA, JOSELLE MARIZ  ARDINA

406        JUANE, TARAH CAMILLE  PUNZAL

407        JUEZAN, SAIAH MAE  ACOMPAÑADO

408        JUMO, VERNA  BONCALES

409        KALNGAN, MARVIN  OPPIN

410        KATAK, BORHANA  UNTONG

411        KIDAS, ALMADIN  TIDTIGAN

412        KIUNISALA, POCHOLO  ABING

413        LACONSAY, ALLAN  MARZAN

414        LACSON, JELSON  LEONO

415        LACSON, MYLENE  CRUZ

416        LADAG, RAYEL ERRA  LEANDA

417        LAGUADOR, RODOLFO JR  DULAY

418        LAI, PHILIP REGINALD  ALVAREZ

419        LAMBINO, GLENN CHRISTOPHER  JIMENEZ

420        LANIBA, CHRISTINE  CALAMBA

421        LANTICSE, MERRY GRACE  CABONITA

422        LANTO, ROSEANAFIDELIS  BAUTISTA

423        LAO, ERNESTINE JOY  GARCIA

424        LAO, RENZEE MOE  PRESBITERO

425        LAPASTORA, LEIUQ  BORBE

426        LARENA, JIYSL JOHN NIÑO  SUPILANAS

427        LAURILLA, JESON  LLORICO

428        LEE, JOHN JR  OLIVER

429        LEE, SOL MUNLIA  BALIGUAT

430        LEGASPI, LORENZO JR  DENIEGA

431        LEONCIO, CHELSY CHARLENE  MENDOZA

432        LICODINI, ELIJAH  SORIANO

433        LIM, ERIKSONE MATHEW  CORDERO SY

434        LIM, ERNESTO JR  BOLANTE

435        LINDO, CHARLEMAGNE  PADRINO

436        LIPAR, JAMES ANTHONY  PALOMAR

437        LISING, FRANZ STEVEN  BANAAG

438        LITERAL, JADZ  MENDOZA

439        LLAMASARES, LLOYD  ROMERO

440        LODANA, LOUIE JOSE  BERSABE

441        LOPEZ, DIANNE CARLA MAE  SALCEDO

442        LOPEZ, MARK KENNETH  LOMETON

443        LOPEZ, NIKKA NISSA  ZARSUELO

444        LUCIO, C-JAY  AGUILLON

445        LUIS, RENZ ANGELO  AMOROSO

446        LUMANTAS, LADY ARLIA  BARIMBAO

447        LUMAYAG, ALEXANDER JADE  ALIPIN

448        LUPANGO, JUNIE  ARADO

449        MABAO, DEREEN GLOWIE  CAÑABANO

450        MABLAY, MARK ROLDAN  KITAB

451        MACABODBOD, MAR JOHN  VICENTE

452        MACALAM, KEA NATHASHA  QUIAÑO

453        MACALINDONG, MA LIZETTE AINA  CAIBIGAN

454        MACAPINLAC, IVY  DIZON

455        MACAY, BENEDICTO JR  ALBA

456        MACLAN, MA PHYLLIS JONAH  JOSOL

457        MADAYAG, JONARD  ABAT

458        MADRID, MARK JOSEPH  RAMISCAL

459        MAGAT, RENZ MICHAEL  SUMILE

460        MAGBOO, RAMIL  MAGBOO

461        MAGBUJOS, CHARMINE  DE OCAMPO

462        MAGLASANG, JOYCE  TAPANGAN

463        MAGNO, JULIUS  BERKING

464        MAGSANO, MARK JANSEN

465        MAGSINO, JENNYVIEVE  ENDAYA

466        MAHINAY, EAV JULIAN  MIRAFUENTES

467        MALDONADO, JEROME  DUÑGO

468        MAMORNO, CARLO JAMES  RAMOS

469        MANALILI, MARVIN  RUFLO

470        MANALINDO, ABO YASSER  LUNTAYAN

471        MANALO, JERALD ARIEL  LAXAMANA

472        MANALO, JOMEL  SEE

473        MANALOTO, JOSIAH PAUL  COLIS

474        MANAOIS, GESIVER  COSTALES

475        MANCERA, MARK WENDELL  DAYO

476        MANDAGUIO, ROBERT  CANI

477        MANDANI, LARA DALE  ABARIENTOS

478        MANGARING, EUGENE  ODULLADA

479        MANGONA, ALLEN  LOPERA

480        MANIPOL, PAUL JUSTINE  ENCANTO

481        MANLUTAC, MARGARET GABRIELLE  YETYET

482        MANZANO, NATHANIEL  BACSA

483        MANZANO, ONEAL  PRUDENTE

484        MAPULA, CEDRIC POL  IBAÑEZ

485        MAQUILING, NICHOL VINCENT  BUOT

486        MARASIGAN, JUDY ANN  ALBANO

487        MARASIGAN, MA CRISTINA  MARTINEZ

488        MARCELO, JONE PAUL  ANGELO

489        MARCELO, LESLIE  DIZON

490        MARCELO, MON AUDREY  AWA-AO

491        MARCIANO, REY ALEXIS  LOGMAO

492        MARFIL, SHINY  MOYOCO

493        MARIANO, KYLE JOSEF  LOQUE

494        MARISTELA, BERNADETTE  CANTA

495        MARQUEZ, JOHN CHRISTOPHER  ABUAN

496        MATA, JIREH MAE  FLORENDO

497        MATANGCAS, BEATRIZ ANNE  SAMANTE

498        MATELA, RAYMOND BENEDICT  BALIGUAT

499        MATUBIS, KRISTIN  INFELIZ

500        MAZON, EDISON  LABAYNA

501        MAÑGAMPO, CRISLEO  MORAÑA

502        MEDALLO, MARK ANTHONY  IYOG

503        MEJOS, MARIE YVELLE  REVESENCIO

504        MELENCION, ELOISE  CAPANGPANGAN

505        MENDOZA, EDMON  CASAO

506        MENDOZA, JOSE GABRIEL  CATARROJA

507        MENDOZA, JUANITO JR  PANGAN

508        MENDOZA, NICKO ANGELO  TIGLAO

509        MENDOZA, VIC ANGELO  MADRIAGA

510        MERCADERO, RHEA  FRANCISCO

511        MERCADO, MICHAEL CHRISTIAN II  LACBAY

512        MERCADO, RANDELL JAMES  SARAYNO

513        MILITANTE, JOSE RENE IV  TAPALES

514        MINDAÑA, ALJON  MARIANO

515        MITRA, MAXWELL NEWTON  ALTEREJOS

516        MIÑA, FRANCIS LOURDAN  MABBAGU

517        MOISES, BEVERLEY THERESE  MAAGMA

518        MONTALLANA, JEREMY  GARCIA

519        MONTAÑEZ, NYL RYANNE  BUNAG

520        MONTE, MICHAEL JOSEPH  POBLACION

521        MONTEGRANDE, CHRISTOREY  DAMAYO

522        MONTERDE, GABRIELLA LISSANDRA  MORON

523        MORALDE, JUDE EZRA  LEQUIGAN

524        MORALES, FERNAN CHRISTIAN  FUENTES

525        MORCILLA, MATT NIÑO  MAHIYA

526        MORENO, JARRA  PADAWAG

527        MOYANI, DENISE  LOGARTA

528        MUNDO, RENZ FREDERICK  DELA CRUZ

529        MUTIA, ANNE LORRAINE  SARMIENTO

530        NACIONAL, JONATHAN  BUENAOBRA

531        NADERA, DAMIEN JOSEPH  BALTAZAR

532        NAKAEGAWA, AKIRA  QUEMQUEM

533        NAPAY, FRANCIS  GUIRIBA

534        NAPOLES, CARLO  SANCHEZ

535        NATIVIDAD, MARVIN  DELGADO

536        NATIVIDAD, REGINALD FRANCIS  PE BENITO

537        NATOPLAG, EBENEZER  CONJE

538        NAZ, DOMINGO JR  OROPESA

539        NAZARENO, ANTONIO DAVID  MIGUEL

540        NEBRES, JORGE ESER RUSSEL  NAZ

541        NEE ESTUYE, SALVADOR RYAN  CASALS

542        NIEVALES, JOHN FRANKIE  LIBO-ON

543        NITO, MICHAEL VINCENT  LEONARDO

544        NOBLEZA, JOSE III  BODINO

545        NUBLA, JEFFERSON  EUGENIO

546        NUÑEZ, DAVID  HERMOSURA

547        NUÑEZ, FIDEL CHARLES III  CADAVOS

548        NUÑEZ, NEIL EDWARD  PECSON

549        OBAREDES, JOHN  TASI

550        OBILLOS, PHILBERT  PABILONA

551        OBSID, IAN NIKKO  CADUYAC

552        OCAY, REX-IAN  TAMANGEN

553        ODVINA, FRENDELYN  PONTIMAYOR

554        OGATIA, NELALYN CLARE  BOLAÑOS

555        OLEA, ALDRIN JAN  NACINO

556        OLSEM, KIEL HANREE  DELLA

557        OMAC, CRISTIAN  CALAMBA

558        OMAMALIN, RICKY  LARANIO

559        OMPOC, REMUEL  TONGCO

560        ORACION, MARK  CAGARA

561        ORDOYO, ROSALIE  FLORES

562        ORIAS, DENMARK  BINGHAY

563        ORILLO, KRISTON  APARRE

564        OROSCO, DONNA JANE  ABRAZADO

565        OUANO, VINCENT  AUDITOR

566        PABLICO, ROYTHER  PALMA

567        PACLEB, DOMIL DON  MANANGAN

568        PACULANAN, DENISE IRA  GEPANA

569        PADENIO, LOVELY ROSE  ESTILLORE

570        PAEZ, JESSA MAE  LUMAWAG

571        PAGDILAO, MARCO  TONO

572        PAGSUYOIN, MARWIN  BANEZ

573        PAGUILA, ANNE LORRAINE  MONTANEZ

574        PAJO, ALVIN JOHN  AMORANTE

575        PALACIO, JAMES ROQUE  EDAYAN

576        PALCONIT, REX  RAMOS

577        PALOMARES, ASHERA

578        PALOMO, REY ANTHONY  TALMADGE

579        PAMA, CAMILLE  HERNANDEZ

580        PAMPLONA, NOLE  PALLADO

581        PANDI, ZEPPORAH  FULLIDO

582        PANERIO, GENEVIE  QUITALIG

583        PANES, DHEB HANZEL  SOQUEÑO

584        PANGANIBAN, JOSHUA  LOPEZ

585        PANIM, MARK JAYLORD  ALMERO

586        PANIS, JEFFREY  ENTRADA

587        PANSACALA, ROLANDO JR  PLANTAR

588        PARAY, LUDELIO  SAYSON

589        PAROJINOG, EDWARD JR

590        PASARDAN, JOHN LESTER  MIRANDA

591        PASCUA, JOJO  CURAMPEZ

592        PASCUAL, ROMMEL JAY  CADANO

593        PASIKAN, DIWAY KATE  MIGUEL

594        PATA, MARCO  LLENOS

595        PATACSIL, CHRISTIAN DAVE  AVANZADO

596        PATALINGHUG, GLAIZA MAE  CATILOC

597        PATUNOB, MARLITO  VILLAROSA

598        PAULINO, KATRIN  MARBELLA

599        PAYUMO, MARY JOY  HARO

600        PAZ, ALBERT SUAYZE II  OBRERO

601        PECILLER, HADASSA GRACE  CORPUS

602        PECSON, JOMARI  MARTINEZ

603        PELIGRO, PETRONILLO  DAUG

604        PELO, JOEL JAN LORENZO  LABAYO

605        PERALTA, ARIEL  LAURETA

606        PEREZ, GEOFF GARRETH  AVANCE

607        PEREZ, HARRY LLOYD  PAULO

608        PEREZ, JAYSON  PORMENTO

609        PESARE, KENNEDY  OJEÑAR

610        PEÑA, PERLANDO  DAGANDAN

611        PEÑA, REYNALD JOSEPH  MONTEREY

612        PICAR, MAYETH  PANGGO

613        PIENCENAVES, BRADLEY  GOMEZ

614        PILAPIL, NATHANAEL  SALIBIO

615        PILAR, MA STAR MAE  ZOLITA

616        PILOTON, ARIEL  VILLACORTE

617        PIMENTEL, RONELL VINCENT  GALLARDO

618        PINAPIT, MARK  TAMONDONG

619        PINAPIT, MICHELLE  TAMONDONG

620        PINEDA, JEFFREY  LINGAT

621        PINKISAN, LAILA NICOLE  ZAMBRANO

622        PONO, MARIE ELIZABETH  YU

623        PORMOCILLE, ALFONSO JR  BELZA

624        PORTUGUEZ, KIM JACOB  ASUNCION

625        POSADAS, RONALD  ABANIERA

626        POW, HARRISON JOHN  SAY

627        PROHIBIDO, KAREN  MOISES

628        PRUNA, JOHN HARVEY  SALVADOR

629        PUA, MELISSA  PORTILLO

630        QUERI, VINCENT JOHN

631        QUINDALA, RYAN  ANTIPUESTO

632        QUINTO, GRETCHEN  BACABAG

633        QUIRIT, JETHRO  JAVINES

634        RABINO, DEMETRIUS JR  ALBESTOR

635        RABINO, MONIQUE  CHAVEZ

636        RAGASAJO, CAIRNS  CARBONILLA

637        RAMIREZ, JOVIT OSBALDO  LUNA

638        RAMIREZ-DULCE, SANDY  UBAY

639        RAMOS, BIEN CHRISTHIAN  REYES

640        RAMOS, FRANCIS BERNARD  MAAMBONG

641        RANGASA, MICCA  PIMENTEL

642        RANO, MARIEL JOY  PEÑANO

643        RAPADA, LIAM ALEC  MORENTE

644        RASAY, ZHERRINORE  PASCUAL

645        RASGO, ALLANDALE  AMBITO

646        RAZON, DAVEN  GARCIA

647        REBALDE, RYAN  ALIVIO

648        REDUBLO, MARY CORINNE  PROMENTILLA

649        REGNER, BERNARD JR  SALAMAT

650        RELLETA, JESSIE  CINCUA

651        REMENTILLA, JANSEN  TORRES

652        RENON, FENIE  NUESCA

653        REOTUTAR, MARK GREGORY  ESCOBAR

654        RESUELLO, JASON  CARINO

655        RESURRECCION, DAVE SALVADOR  VILLANUEVA

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659        REYES, FRANZ PATRICK  SANTOS

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661        RIGUA, ARIEL  ARSINO

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663        RIOVEROS, MARIA THERESA  LAZARTE

664        RIVERA, PAULINE DENNISE  MATEL

665        ROMANILLOS, JEST MAGDALENO  DELA CRUZ

666        ROSALADA, DIANN THERESA  BERSOSA

667        RUBIO, ARWYN  PABUA

668        RUPIDO, MARY JANE  TIBAYAN

669        SAAVEDRA, MICHAEL  OBLIGADO

670        SABBUN, KEITH GLENN  VILLANUEVA

671        SAGUN, REMSON  BALUETA

672        SAHAGUN, BENY JR  BUENO

673        SAHAGUN, DON VINCENT  SAMBRANO

674        SALADINO, JOAN  AÑON

675        SALAMUDDIN, JUNIOR  MALA

676        SALAZAR, ALAN JOSEPH  VILLAS

677        SALAZAR, RICHARD  REYES

678        SALGADO, ALMARIO JR  VILLAHERMOSA

679        SALONGA, GLYNNE  MENDOZA

680        SALVADOR, IVAN JOE  SUMANGYAY

681        SALVADOR, REGINE RAULEN  DIOLA

682        SALVADOR, REICHELLE  SAN DIEGO

683        SALVAME, ERJOSH  ONGTAO

684        SAMAR, AIRA  RAMIREZ

685        SAMAR, CHRISTIAN  CELSO

686        SAMBALOD, DENNIS DAVE  ALVAREZ

687        SAMSON, GALE IAN  LOPEZ

688        SAN AGUSTIN, RICARDO JR  CAIMOL

689        SAN JOSE, ARJAY  DELOS SANTOS

690        SANCHEZ, DIANE KATHLEEN  TARRIELA

691        SANCHEZ, LAYMAR  CASTAÑEDA

692        SANCHEZ, ROXCEL ANN JOY  CASCARRO

693        SANICO, GILBERT  FALLE

694        SANTACERA, LINIE ROSE  DAYADAY

695        SANTIAGO, MARIELLE ANNE  VALENCIA

696        SANTOS, JUSTINE ROSS  BELTRAN

697        SANTOS, MARVIN JAY  PINEDA

698        SAPIN, SHENICE  DELA CRUZ

699        SARAUM, BRIAN DALE  MENGUITO

700        SARSONA, JOHN PAUL  DAKAY

701        SAYOTO, ARDEN  GARCIA

702        SEDANO, ISABELA DIANN  ANDAWIT

703        SEGUERRA, JAN VIC  LUNA

704        SERMENO, ARNULFO  CEPE

705        SEVILLA, GLADYS  CONSAGA

706        SHIRABE, MISAKI  OSORIO

707        SICAT, JECHRISEL DANIEL  INFANTE

708        SINAJON, FRANCE IAN  ALFANTE

709        SINON, FERDINAND LEONARD  MATAS

710        SION, BERLIN ANDREW  AGUIRRE

711        SOLIMAN, JEREMIAH DOMINIC  SIMBULAN

712        SOMERA, KEITH ALDWIN  SUGUITAN

713        SONZA, KELVIN MARK

714        STA CLARA, REGINA GRACE  DE JESUS

715        STA MARIA, MARY  SIGUA

716        SUAISO, MARK RONALD  DE MESA

717        SUANGCO, JOSHUA  MORENO

718        SUAREZ, ERIC RYAN  ARQUILLANO

719        SUCLATAN, JOAN JEAN  RECOLITO

720        SUDARIO, SAMUEL  SEGURA

721        SULARTE, JAYMAR  BERNALDEZ

722        SUMALPONG, NELBERT  ILIGAN

723        SUPITER, KATHLEEN LESLIE  DACONES

724        SY, DENNIEL STEVEN  TIA

725        TAER, JESSA FE  CALIFORNIA

726        TAGALOG, JOMMAR  VOCAL

727        TAGUBA, JAYZLE LEAND  CRUZ

728        TAHIL, JINNOH

729        TALAIN, JERICCARLOS  MAPALAD

730        TALENTO, PRINCESS ROLYN  REMOROZA

731        TAMAYAO, JAY CHRISTIAN  BAUTISTA

732        TAMAYO, PAUL JOSHUA  CLARO

733        TAMAYO, RUSTOM  FRANCISCO

734        TAN, ART LAWRENCE  DE CASTRO

735        TAN, LOU ALLISON  DE CASTRO

736        TANIMURA, KENJIRO  ORFANO

737        TANO, MARK CECIL  MIRASOL

738        TAPPA, PATRICK  ELLERA

739        TARONAS, RAYMOND  DERIQUITO

740        TARROJA, RALPH JESON  CASTRO

741        TESORO, JOVER  RIVERA

742        TINGSON, KRISTOFFER GLENN  NAPALA

743        TOBIAS, VENICE  VILLANUEVA

744        TOLLEDO, LELAND  BORBE

745        TONGNAWA, MASHACHRIS  WARDING

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749        TORRES, LEO  BONGHANOY

750        TRAZONA, ERIC VINCENT  DIOLA

751        TUAZON, FIDEL AUGUSTO  ALIPIO

752        TUBORO, ALISA JANE  TOMARONG

753        TUGADE, JERICHO MARI  CASTILLO

754        TUMANAN, IAN VINCENT  MARASIGAN

755        TURA, FELIX III  AMOD

756        ULEP, NIÑO CHRISTOPHER  BLAS

757        URGEL, DENNIS  PAGALAN

758        UY, ARLENE DOMINIQUE  JALANDONI

759        UY, JOHN JOSHUA  DE MESA

760        UY, JOSHUA  TINEDO

761        VALDEMAR, MARIFE  EXTENZO

762        VALDEZ, ARTSIVELREI  PACIS

763        VALDEZ, JOAN  HABAN

764        VALDEZ, MARLBERN  IBAY

765        VALDOZ, RECTO JR  ZAMBRANO

766        VALLES, RANCER  NAVAL

767        VALLESPIN, MELBERT  FABRO

768        VALMONTE, LOUIE  VALMONTE

769        VELARDE, JESSA DYNN  AGRAVIADOR

770        VELASCO, JERICHO  ESTRELLA

771        VELASQUEZ, ERWIN GABRIEL  CRUZ

772        VELASQUEZ, JERICK  GACULA

773        VELASQUEZ, WILSON  CUSTODIO

774        VELUYA, JAYVEE  DE LUNA

775        VENCER, KARL DANIEL  CATUBAY

776        VENZON, ROBELLIE  DEOCAMPO

777        VERALLO, NEIL DOMINIC  VILLANUEVA

778        VERECIO, SAMUEL  TILAR

779        VERZO, ALEXIS GRICH  DOMINGO

780        VIDANES, EZEKIEL FRITZ  MORADA

781        VIERNES, JOHN MARK  ESTIOCO

782        VILLALUNA, JASTIN LOUIE  BALDANO

783        VILLALUZ, CHRISTIAN KARL  BERNAS

784        VILLAMAYOR, KEZIA RECCA  RUNA

785        VILLANUEVA, CZAREENA DOMINIQUE  COLINA

786        VILLAPAZ, GUILLER  BAYAWA

787        VILLARAN, JOHN LORENZ  DAVID

788        VILLAREMO, DENZEL ADRIAN  REYES

789        VILLARINO, JESS  ABIERA

790        VILLARUEL, JOHN LOWELL  ROCHA

791        VILLEGAS, CHARMAINE ANNE  SISON

792        VILLORENTE, MARIEL  LAGO

793        VIRAY, RON PAOLO  PEDRO

794        WAMINAL, SHANEDALE MAE  OLAO

795        WONG, LEWIS JR  CAPULE

796        YALES, HARRY  BAJILLO

797        YANG-YANG, EMYLOU  NATENG

798        YAP, JHEANY ROSE ANN

799        YECYEC, STEPHEN FRED  EMANO

800        YU, DELWIN  TAN

801        YWAY, BEVERLY MAY  JARDER

802        ZACARIAS, JOEL  CABURNAY

803        ZAMBRANO, MA PAULINE  ARANZADO

804        ZAMBRONA, ELRON  ORTEGA

805        ZAMORA, ANTHONY NAZARETH  SUMAWAY

806        ZAMORA, SHARMAINE LEA  COSTILLAS

807        ZAMORA, VINCE YVES  TORAYNO

808        ZAMUDIO, ROY JOSEPH  MENDOZA

809        ZAPANTA, JOVIC  CAÑETE

810        ZOLETA, TERESA CYRIL  REGIS

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