Delta plays role for Gilas U16

MANILA, Philippines — Gilas project director Alfrancis Chua singled out Pampanga Vice Governor-elect Dennis (Delta) Pineda for his unwavering support to the Philippine team that swept the recent SEABA U16 Cup at the Bren Z. Guiao Sports Complex in San Fernando to qualify for the FIBA Asia U16 Championships in Ulaanbaatar, Mongolia, on Aug. 31-Sept. 7.

“Ang laking tulong ni Gov Delta,” said Chua. “After every game, siya ang nagpakain. Pasalamat kaming lahat sa kaniya. Pagkatapos ng championship game, nagpa-lechon baka si Gov at pati pamilya kasali sa handa, mga 190 katao. ‘Di lang ‘yun, nagbigay pa si Gov. ng bonus tigi-tigisang player.”

Pineda bolstered the Philippine lineup with one of his provincial proteges 6-7 Jeremiah Antolin. “Kami ni Gov at coach LA (Tenorio), palaging magkasama to talk about each game,” said Chua. “Isa sa advice ni Gov, sharpen our outside shooting to prepare for the zone and we did. Present siya every game at once, galing siya sa Manila for Converge sa PBA at nakahabol pa siya sa San Fernando. We owe a lot to Gov Delta, all out ang suporta niya.”