Licensure Examination For Midwives
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,210 out of 2,558 passed the Licensure Examination for Midwives given by the Board of Midwifery in
N. C. R., Baguio, Butuan, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pagadian, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this April 2023.
The members of the Board of Midwifery who gave the licensure examination are Melchor C. Dela Cruz, Jr., Chairman; Lerma M. Valenzuela, Corazon F. Landicho,
Lourdes S. Mangahas and Liwayway M. Piedad, Members.
Roll of Successful Examinees in the Licensure Examination For Midwives. Held on APRIL 13 AND 14, 2023. Released on APRIL 19, 2023.
Seq. No. N a m e
1 ABANAGO, JULIET SOTOMAYOR
2 ABANDO, EDEN ABARA
3 ABAREJO, TERESA LOPEZ
4 ABAYLE, LJ MAE LUNGCOB
5 ABDULA, MICHELLE MIRAÑEZ
6 ABDULLAH, AMIRAH SAMBAS
7 ABEAR, CECELIA ALGUARAS
8 ABELLO, ANNABELLE MANILINGAN
9 ABENDAN, MARIA ILA ABONG
10 ABIDIN, NORFARUTIMA KRISTEE USMAN
11 ABILLO, VANESSA ELAINE BAAY
12 ABO-ABO, MELO JANE MALON
13 ABONG, JUDITH NIONES
14 ABSAHUN, MISRA ISHAK
15 ABUBAKAR, ADRAHNOR KANAPIA
16 ABUBAKAR, ARAPIA RAMOS
17 ABUCAR, JAMY MAY NAVA
18 ACELO, KEY MAE ELIZARES
19 ADAM, SHAIRA GUIAMALUDIN
20 ADDAH, DORALYN KAMLON
21 ADLAON, KENNETH ABIADO
22 ADORABLE, MARY GRACE VILLEGAS
23 ADRIAS, CHRISTIAN NICK DERAYA
24 ADTIS, ADA MUSA
25 ADTOG, SAIMA DATUMANONG
26 AGBAYANI, ROSELYN SIMEON
27 AGCAOILI, SHERY-ANN BALICANA
28 AGLAS, AIMEE ALI
29 AGNO, JONALYN VARGAS
30 AGRAMON, PRINCESS KEITH YANSON
31 AGUAM, JEHAN DAUD
32 AGUILAR, BEA ANGELA JABONERO
33 AGUILAR, JASMIN PANANGGULON
34 AGUINID, CHRISTY ANN LAMITA
35 AGUIRRE, CRISTEL JOY CAINAP
36 AGUPITAN, ANTONETTE
37 AHMAD, HASMA KAMAD
38 AKMAD, NORJEHAD ABAS
39 AKOB, SAGUIARA KASAN
40 AKTABOWSKI, STEPHANIE BOQUIREN
41 ALAM, SARMINA SALLEH
42 ALARCON, AVEGAIL ABANES
43 ALAVERA, DANIELA KEITH SARMIENTO
44 ALBAY, KRYZZARAE RUIZ
45 ALBERTO, RHEALYN BELOGOT
46 ALBOROTO, MELANIE LAMPERA
47 ALBURO, CHARLOTE CHRISTY TORING
48 ALCALA, SHEENA DIAZ
49 ALCANTARA, FRENZY MIA DELOS REYES
50 ALEGRE, ANGELYN MENDOZA
Roll of Successful Examinees in the
LICENSURE EXAMINATION FOR MIDWIVES
Held on APRIL 13 AND 14, 2023 Page: 3 of 26
Released on APRIL 19, 2023
Seq. No. N a m e
51 ALEGRE, JOLINA MOLE
52 ALFEROS, DEA FRANCHESKA DEL ROSARIO
53 ALFONSO, MELANIE GUIAMEN
54 ALI, MAIMANA USMAN
55 ALI, MONA LADSAK
56 ALIH, HANY LAIZA JAIRI
57 ALIH, PAUJIYA WAHI
58 ALIM, ZURAIDA MANGILALA
59 ALIMUDDIN, ALPAIZA ABUBAKAR
60 ALINDUGAN, MELISA LEIGH RICALDE
61 ALIOLA, MASLAINIE DIMA-AMPAO
62 ALIONYE, EDILYN DANDA
63 ALIVIO, HAZELINE DIMAANO
64 ALMAZAN, JECARENCE YAMBAO
65 ALMEROL, JEVA LEOP
66 ALOCADA, CJ DAWN ANIAGO
67 ALONZO, AMIGUEL MERCADO
68 ALSREE, SHARIFFA MARJONNA ABDURAHMAN
69 ALTRES, ELSTREN RAUEN HAMA
70 ALVARADO, MARIBEL OGABANG
71 ALVER, ELOISA SAMENIADA
72 AMAG, RHEA BACORNAY
73 AMAR, SHERWIE PASIHUL
74 AMATA, MARY GRACE OSORIO
75 AMBID, LYNETH SALAZAR
76 AMERODIN, AISAH MAMAUNTIL
77 AMIL, ADZMAN TAJI
78 AMODIA, JUCEL RODILLA
79 AMOGUIS, PHOEBE ANN A
80 AMOR, MA. SHUBIE CALAMBRO
81 AMOYOT, ANGELIE ALIM
82 ANCHETA, SCYLLA ANGELLYCKA FRANCHETTHE BACLIG
83 ANDAYA, TESSIE DADULA
84 ANDILING, FATIMAH IRENE MADDAN
85 ANDIT, JEMYCA LYN SALAVEDRA
86 ANGAS, SITTIE NASHREEN ALBENTO
87 ANGELES, DIANA BANINGEN
88 ANICETO, CRIZEL ABUGAN
89 ANSING, HASNA ABBAS
90 ANTASARI, RADIYA ABDURAMA
91 ANTAZO, MINERVA BITERANTA
92 ANTIVO, RONNIE VINCENT BOLASCO
93 APOLINAR, VANESSA MAE SUBIAGA
94 AQUIATAN, PEARL SIGRID HINOJALES
95 AQUINO, ARNETTE JOICE LUPIN-NA
96 AQUINO, FERRY KATELEEN VALERIO
97 ARAB, DIANARA KASAN
98 ARADI, RAHIMA TOMAS
99 ARANETA, CLYTHEI DAWN QUANICO
100 ARAQUIL, FLORA MIE GAYAPA
101 ARASANI, FARHANA SAPII
102 ARCA, ANGELICA MAGNO
103 ARCAYAN, MA VICTORIA LIBAY
104 ARCEDERA, RAIZIEL HIDALGO
105 ARENIO, CHABELITA ROSE LUCERO
106 AREVALO, JUSTINE BUKID
107 ARGENTE, NIÑA ZARAH DATUL
108 ARGUELLES, LARVIE ROMEO
109 ARIÑEZ, LORY JOY UNABIA
110 ARMIJO, JOCELYN JORNALES
111 ARMONIO, CECILIA NIÑA PADILLO
112 ARPILANG, ISSA GRACE TAMBONG
113 ARPON, MARIA LIGAYA ABUDA
114 ARQUIO, LORINA ARNAIZ
115 ARTUZ, CHABELITA ESTORQUE
116 ASDALA, ALMONISA UNDING
117 ASUCENA, JAYLYN DASSIL
118 ASUNCION, LIANAH KARISHMA DINO
119 ATAM, ROSALYN GARCIA
120 ATAS, LIZA MAE GARMICA
121 ATIENZA, KIMBERLY ANN BAGSIK
122 ATOLE, JOYCE ANN ARCANGEL
123 AYROSO, KATE CHEENEE TIMPUG
124 AZUCENA, EVALYCA CAPILI
125 AZUELO, JEANETH TINONAS
126 BAAY, RICA-MAY SIBONGA
127 BABALAN, FEVIEJOY PARAGAS
128 BABOR, DEBBIE MARIE ABALLE
129 BACAY, JOSEL FUENTES
130 BADANG, JESALYN CANANGAT
131 BADUA, MARYJANE LIMOS
132 BAGNI, JAYHANNE BATOON
133 BAGUIO, MARK LYNDON BELTRAN
134 BAGUIO, RHODA BALABAG
135 BAGUIO, RONAVIE ESPINO
136 BAHIAN, CHERIL BANGLOS
137 BAKAL, LYLEE GUDAL
138 BAKAR, SAMRA USMAN
139 BALAGAT, ANGELICA ANDRES
140 BALAN, PHILIP RAMOS
141 BALANA, JUDY ANN NATAÑO
142 BALANSAG, GRACE SINOY
143 BALARES, LEA
144 BALATAYO, MA. JIESEL LANIOG
145 BALAZUELA, MARILYN VALERA
146 BALDON, RENZ CLEMENTE
147 BALDOZA, FELEZ NICCA RAÑA
148 BALICUAT, ALDINA VILAS
149 BALLERAS, JERBEE SILVIO
150 BALLOLA, VIRGIE LYN QUITIOA
151 BALUARTE, FELIE BODIONGAN
152 BALUCNIT, ROSALINDA GALLAMOY
153 BALUTINTIK, MORSIDA KURANDING
154 BAMBALAN, ANA-MAE RUMA
155 BANALAN, NORNISA GUIADEL
156 BANDADA, KIZI JOY ALUMBRO
157 BANGCOLENG, SHERYL BALINGWA
158 BANGCONG, JOCILLE PILON
159 BANTILAN, FRITCHIEL FONTANILLA
160 BANTILAN, JULIE PEARL DAMARILLOS
161 BANUGAN, SHANE ANGEL PAWIN
162 BARA, NUR-AINI SUSULAN
163 BARALI, ANJELISA AMITON
164 BARAUNTONG, GALEA SALIK
165 BARBARONA, ERICKA REBUSA
166 BARCENA, MAY ANNE PILI
167 BARES, IRISH MAE DARIA
168 BARGO, PIA ROSE AGUILAR
169 BARLAAN, QUENNIE VIEN TINGCANG
170 BARNACHEA, KRISTINE ANDREA CODERIAS
171 BARRERA, JERUSHA MAE ESMERO
172 BARRETTO, ELIZA MAY MAISOG
173 BARROGA, RACHELE LYNE DALINGAY
174 BARSAGA, NIKKA VILLARALBO
175 BARTE, EMELY FEROLINO
176 BARTOLOME, ANGELINA ACLIN
177 BASADA, PATRICIA ANNE OMAMPO
178 BASALLAJE, LYCA VILLENA
179 BASILON, CHABILITA UNTUA
180 BASIRON, JERHAN EBRAHIM
181 BASON, FLAURENZ MAIZIE RIO
182 BATIAO, JASMINE LIDASAN
183 BAUTISTA, ANITA BONETE
184 BAUTISTA, ERLYN JOY DELLERA
185 BAUTISTA, JUSLYN VIRAN
186 BAYOGOS, KYLA RUBY SAYSON
187 BAYUD, LOVELY AN GINGO
188 BEARNOD, APRIL JOY CERBO
189 BELENCION, PERSELA MAGNO
190 BELLEZA, JAIRA BATIN
191 BELLEZA, MARYLYN BAUSAL
192 BELLO, JERELENE VIÑEGAS
193 BELLO, TOMMY JR DUPLIN
194 BELTRAN, IVY
195 BENAVENTE, APRIL JOY NAMORO
196 BENITO, NHOR-AIN MAMBAYAO
197 BENOL, RABIYA MAKALAY
198 BENTING, DAISY SARMIENTO
199 BENTO, ALEX JR. SALIC-AN
200 BEPINOSO, ERLYN DUHAYLUNGSOD
201 BERGONIA, JANETH MIRANDA
202 BERMEJO, MA. ELSA JOY SABALOSA
203 BERNARDO, DHIANA VIERNES
204 BERRY, VERLYN BAY-OD
205 BESONIA, JENNILYN CABAUATAN
206 BETOS, DARLENE GAY PENUELA
207 BILLONES, LEA HILOT
208 BINAY-AN, VIRGINIA PUCAY
209 BINTAD, ROWELA NICOR
210 BISCAYNO, MIRALUNA LOPEZ
211 BLANCE, JUNELLA PAULINE LINGAT
212 BLAZA, ARIANNE JEAN ARIÑO
213 BOCACAO, LYKA MARIE HERNANDEZ
214 BOLANDO, CHRISTINE JANE LUCERO
215 BONGGAWE, PRECIOUS
216 BONSILAO, SARAH MANGATONG
217 BOONE, MARILYN UNSAY
218 BORAL, MARK NOEH DE LEON
219 BORDON, JERRIEL MARIE ALBINO
220 BORINES, CLEAGEESETH EMPLEO
221 BORJA, MARY KAREN ROSE TOREJOS
222 BORRES, IRENE CANDIDATO
223 BORROMEO, RUTHY SHANE OLIVEROS
224 BOTOR, GWYNETH ANDREA DE VILLA
225 BREVA, HONEY DUMAQUE
226 BRILLO, ROSE DOMINGO
227 BRIONES, JEANNETTE BELENO
228 BUCANE, TRISHA MAY LORILLA
229 BUCCAHAN, DANY JOY ANANAYO
230 BUDADONG, MARIFEL JUSTO
231 BUDEK, ROXAN PAAS
232 BUGHAO, MAREFE FONTILO
233 BUGNA, KRISTAL CLAIRE MARTINEZ
234 BUITIZON, JUSTIN RAMOS
235 BULA, ZHAVE CARYN PACOMA
236 BULABON, GENALYN FERNANDEZ
237 BULAN, RAFFY ROSE BERNADETTE BELARDO
238 BULASO, AIRA CUBELO
239 BULEG, SITTIE HAYFA MONTAÑER
240 BULLAGAY, RYA MAE GALING
241 BULUSAN, ABIGAIL MABBORANG
242 BULUSAN, EVELYN GAMINO
243 BUNGALAN, RIGHTEOUS MAE DINAMLING
244 BUNYI, ANNA LIZA SEBASTIAN
245 BURAGA, ABIGAIL FERRER
246 BURGOS, APRILLE SUSIE
247 BUSCANO, ARIANNE MAE PATUBO
248 BUSMEON, JERRY MAE DIARY
249 BUTIC, AMIE DAULAYAN
250 BUTIC, ELA LOBHOY
251 BUYAYO, BRIVIA LAINE HANGDAAN
252 CAASE, TRECIA ANN CUAREZ
253 CAAYON, SARAH JANE ARCILLAS
254 CABALHIN, CHRISTINE ESTROGA
255 CABANG, MARYROSE MELENDRES
256 CABANILLAS, JAY-ANN DIZA
257 CABANILLAS, MHEL JAY-ANN BAGAHANSOL
258 CABATO, ANGELICA BULA
259 CABAYA, ANEGEN TALAMAN
260 CABAYACRUZ, RIA JEAN FERNANDEZ
261 CABE, MAIDEN CARBONEL
262 CABRAL, KRISTEL JOY MAGTANONG
263 CABUAG, MARIEL ROSE GONZALES
264 CABUDOL, JANNINE VI ASUNCION
265 CABUGNASON, DANNIVIE GOZO
266 CABURAL, SWEET ERICKA REYES
267 CADIENTE, JENALYN FLORES
268 CADLAON, MA ROWENA MANISCAN
269 CADUSALE, MARIE ANNE ZARRAGA
270 CAGAPE, LYBETH CALA-OR
271 CAGAS, MIRAFLOR PESINABLE
272 CAHILIG, RUCHELLE CAMALES
273 CAILO, ARADA ASIM
274 CAJILEG, JENELYN ORINGOT
275 CAJIPO, GLYZA LUCENA LESACA
276 CALAGUI, MARIA ANGELICA BUNAGAN
277 CALDITO, MARIZEN LUCAS
278 CALDONA, ETHYL MAY BADERAS
279 CALLUENG, JOMALYN BARTOLOME
280 CAMACHO, CLARISSA MAE SUMALINOG
281 CAMANTILES, BETTY SADYAO
282 CAMARIG, JAREN LEBUNA
283 CAMBALO, ANNIE ROSE CAJEBEN
284 CAMBEL, MICHELLE ANN DESPI
285 CAMO, JENALYN LEPORADA
286 CAMPOS, FLOREJANE FREIRES
287 CAMPOS, GAZELLE BERYL COCJIN
288 CAMSA, NASRODIN LAGUILAY
289 CANARE, KATE ANN MIRANDA
290 CANARIA, KRISTINE OLAVE
291 CANAYONG, DIANA MARIEL GEROY
292 CANDA, AMELIA NOTA
293 CANTILADO, CRYSTAL PUMARES
294 CANTINA, NOREGEAN BACSAN
295 CANUBAS, JEANLIE RICABLANCA
296 CAPILI, AILA RITA KARYLLE SOBERANO
297 CAPIN, JENEPHER MACALAN
298 CAPINDO, ESTHER MAE FLORITA
299 CAPISTRANO, JESTERLYN DAGASDAS
300 CAPRICHO, MARIEL CESTINA
301 CAPUA, MAYLYN CABALSI
302 CARADO, JUSTIN LIBUNA
303 CARATIHAN, MARIA MICAELLA LABINI
304 CARCUEVA, DONNA SALUBRE
305 CARIAGA, JEANY ROSE CASTANARES
306 CARIASO, MARJORIE PAYAS
307 CARLOS, BLESSIE ANNE LINTAG
308 CARPESO, PRINCESS JEAN ACALA
309 CASAGDA, MERRY JOY GANSIL
310 CASIDSID, NICHOLE TABAT
311 CASILUM, CHENLY GARCIA
312 CASTAÑARES, JOICE TEMPLO
313 CASTILLON, JING MAGBANUA
314 CASTRO, APRIL NICOL BAÑARES
315 CASTRO, JUBILEE GRACE JUBILADO
316 CASUGA, EDLYN ANGEL PARZAN
317 CATAPANG, ALLYSON MAE PAZ
318 CATARINA, RISIELYN LOEGA
319 CATAYNA, KRISTINE JOY MARIÑAS
320 CATIBOG, MAICA YVETTE LORETO
321 CATRAL, JAMYCA JOY BAGUNU
322 CAYUGAN, MELODIE UKUK
323 CAÑETE, APRIL JOY LLANIGUEZ
324 CELESTE, AILA ANDREA CABALLES
325 CELESTE, JERALYN SABAWAY
326 CELIS, REA SOMBE
327 CENA, CONSUELO AMOROSO
328 CEPE, PRINCESS JOY FETIL
329 CEPEDA, JOVIE BUQUEL
330 CHAVEZ, ALLYSA JOY RAMIREZ
331 CIMPRON, APRIL BERONDO
332 CLADO, SARAH AURO
333 CLAMOR, IRENE JOY CALONGE
334 CLAROS, DONNAH DONTON
335 COLAGONG, MARILYN DELA RAMA
336 COLIMA, CYLEEN SUICO
337 COMPONE, MEYL JANE SOLIDUM
338 CONSIGNA, ELVIE JEAN ALVIZO
339 CONSING, KATRINA CHIVA
340 CONSTANTINO, LOURIE JEAN ASILO
341 CONSTANTINOPLA, KRISTYL PALMA
342 CONTAOE, CLARIBEL VALDEZ
343 CONVOCAR, APRIL ANN CERAFICA
344 CORNETA, KURT RUSSELL CATEQUISTA
345 COROMPIDO, IVY
346 CORPIN, WENDELL
347 CORTES, KHRISLYN MARIE DEPRA
348 CORTEZ, KC-LYN BAYLON
349 CORTEZ, RHEVEN GRACE SALMORIN
350 COS, ARLENE MANUMBAGA
351 CRUZ, KEANNA LOU AUBREY GAMUEDA
352 CRUZ, RICHEL MAE BONGCAYAO
353 CRUZA, IVY
354 CUA, JOSAMARIE BUANDA
355 CUDAO, LYNETTE GAYYED
356 CUENCO, MHYKA JHEAN
357 CUEVAS, JENAVEL CATAYNA
358 CUISON, JINGLE MANUEL
359 CULHI, FELISA PUALON
360 CULLANTES, JENNIFER HURTADO
361 CUNAHAP, BETCHIE ALCOBER
362 CUPAHAN, GLORY AM-UNA
363 CUSTODIO, JAIA FRANCESCA DELOS REYES
364 CUTILLAS, MARILOU ATON
365 DACILLO, AILENE MOLINA
366 DACOME, HAZEL ISIBIDO
367 DAGO-OC, ANGELICA POSPOS
368 DAGUASI, EARL KEN DOMINIC MIGUEL
369 DAGUNAN, JASEL LOZADA
370 DAGUPON, LIWAYWAY GASMEN
371 DAJAY, MYLENE BAT-OG
372 DAKKATAN, MARSAIDA PAMATA
373 DALAMBAN, AIDA MALAO
374 DALIDA, REA BORRES
375 DANDAI, LELET DIALING
376 DAVAL, JEZIEL LARIDO
377 DAVID, DEANNE JEAN SUANTE
378 DAYLUSAN, KYLA NICOLE PORAL
379 DAÑOS, LESLENE GAY REYES
380 DAÑOSOS, MARIEFEL BANDAYANON
381 DE GUZMAN, FREYCEL RAMIREZ
382 DE GUZMAN, HERNABELLE GERVACIO
383 DE JESUS, GRACEL ANTONETTE ROSERO
384 DE LA CRUZ, FE ANTOG
385 DE LA RAMA, CHERRY LYN TRINIDAD
386 DE LEON, MELANIE ESPIRITU
387 DE LEON, RONNALIZ AZCONA
388 DE OÑO, KENNETH BARTOLOME
389 DE TORRES, ALLENE MANALO
390 DE TORRES, VAN JHIE DELA FUENTE
391 DE VEGA, MARY ANN AQUINO
392 DE VERA, CHARISH CABALLERO
393 DECANO, DEBORAH KAY CASTRO
394 DECLITO, JENELYN BALTAZAR
395 DEDOROY, JELLEN HERRERA
396 DEJETO, JANICE MICHELLE DAYONDON
397 DELA CRUZ, CYBY SALAFRAÑA
398 DELA CRUZ, JACKELYN MAYO
399 DELA CRUZ, JOHN LOURENZ AQUINO
400 DELA CRUZ, MICHAEL VIADO
401 DELA MERCED, TRIXIE VARNAL
402 DELA PEÑA, JULIANE MACKAY
403 DELA TORRE, MA. THERESA FLORES
404 DELDA, ELDILYN CARTEFANA
405 DELEONIO, CHINEE LERIO
406 DELOJERO, MARY GRACE CEZAR
407 DEMATERA, HAZEL BUENAOBRA
408 DENCIO, IZZA MAE TINDAAN
409 DESAY, GENMARIE BAYUBAY
410 DIALOGO, LARA JOY SURITA
411 DIAMANTE, ANGELIE GUINANG
412 DIAZ, FEBELYN JANE BUDANIO
413 DICA, KENDRA MARGARETH SERENTAS
414 DIEZ, BONIFACIO JR. FERRER
415 DILE, LORRAINE HASIGAN
416 DIMASUHID, FLORDELYN REDOBLE
417 DINORO, PAUL IVANRALD TZAR PADILLO
418 DIRIGE, CHARANAIA AHMAD
419 DIVINAGRACIA, MIAFER CERVANTES
420 DOBLADO, MARY ANN BARTOLOME
421 DOMINGO, DAISY BAAWA
422 DOMINISAC, NOVA MAE OCAT
423 DOMOPOY, SARREN MAE GERAPUSCO
424 DONOSO, ASHLEY GORGOLON
425 DORADO, MYLENE SOLANO
426 DORMIDO, JOANNE ALYSSA
427 DORONILA, KRYSTAL MARIZ GA
428 DULNUAN, AILEEN AWICDI
429 DULNUAN, APOL GRACE DAMIAN
430 DUMAAN, JANICE UNOS
431 DUMALASA, JUDY ANN ALEMANIA
432 DUMANAO, MONETH REDERA
433 DUNGKAL, RISMA ALPANA
434 DURA, MAKI GANSAN
435 DURAN, MA. CRISTINA CASPE
436 DURWIN, CATHLYN HERNANDEZ
437 EBARLE, LUCILLE VIGONTE
438 EBRAHIM, ALYA SARIKAN
439 ECHAURE, ROLYN JOY EDADES
440 ECHEVERIA, ALEXANDRA MAE
441 ECLEO, JUNIEL CHARL MIEL
442 EDADES, SHANA RINOA AUSTRIA
443 EDEM, KATRINE TRICIA LAURIO
444 EGAGAMAO, FRITZI JOYCE HOSPITAL
445 EGUARRAS, RACHELLE YGAY
446 EGUILLON, ERICA MAY CERIACO
447 ELLOSO, DORCAS DATOR
448 ELOMINA, GEMA GONZALES
449 ELUMIR, MARIELLE JOY TORRILLO
450 EMPERIALDE, JOENA TIPDAS
451 ENDAYA, ANGELA MANALILI
452 ENDERES, ANALYN AZARCON
453 ENERO, RENITA LANAJA
454 EPO, DAISY DUMOLOP
455 ERVERA, LEMILENE PAYCANA
456 ESCALANTE, JENNY ROSE GUZMAN
457 ESMAIL, NORAISA TIOK
458 ESMAIL, SAIMA BAGO
459 ESMALLA, MARCHELLE FAE TUTANA
460 ESMERALDA, AILENE VIDAL
461 ESMERALDA, CLAUDETH DECELO
462 ESPAÑOLA, VIVIAN TABAOSARES
463 ESPEJO, MERRY GRACE TOPINIO
464 ESPEJO, PRISLEY MAE SUBIDO
465 ESPERA, MAYLYNETTE SARITA
466 ESPOSO, ROSE ANNE CABALINAN
467 ESTELA, LEANN RIVERA
468 ESTOESTA, CRISTEL JOY CALUB
469 ESTONANTO, IMEE JARABESE
470 ESTOQUIA, JANET MERCADO
471 EVANGELISTA, ALEXIS DOMINGO
472 EWAY, HAIDIE BAGSAO
473 FADUL, QUEEN ANCHOR ORIDO
474 FANTILANAN, HANNA MAE LIGANAD
475 FARINAS, ROGEMAE AYUMAN
476 FARIÑAS, ANGELYN CALLEON
477 FELEZARIO, MARIVIC BASTIAN
478 FERNANDEZ, JEAN ROSARIO
479 FERNANDEZ, KYLA CORINE CATAINA
480 FERNANDO, JEMMA SUDARIA
481 FERRAREN, HYAZENTH ABAYON
482 FERRER, EDNA GRACE CATIVO
483 FLORECE, RUTH MAREEN TURALLO
484 FOMOCAO, SHEENA CAYASFON
485 FORCADILLA, CHRISTINE JOY CONSIGO
486 FORMILLEZA, ZERCHELLE SAAVEDRA
487 FORTO, LOURDELIZA GARCIA
488 FRANCISCO, HAICYNTH JANE LLANDA
489 FRANCISCO, MA. RICA CORTEZ
490 FRANCISCO, MAURENE SOLITARIO
491 FRESNILLO, PRINCESS JOLINA SIBULLEN
492 FRIAS, ROSLY RECREO
493 FRONGOSO, MARY LEWIS
494 FUENTES, CLIPPER JEAN BALLADARES
495 FUENTES, FEDILYN BEDIAL
496 FULGOSINO, VERA VALENTIN
497 FUNGAN, SHERLYN OTO
498 GABAO, CYRENE RAMOS
499 GABO, REFEL JANE SANCHEZ
500 GABRIEL, SOPHIA GALE TRINIDAD
501 GABUYO, LOVELY CATALON
502 GAITAN, NICOLE ALILI
503 GAJIR, TADZMIHAL SAJI
504 GAJO, STEPHANIE HEZIEL LAGADON
505 GALE, CATHERINE MAE ESLANAN
506 GALIMBA, JUDYREN BULALACAO
507 GALLEON, JADE ANNE RONQUILLO
508 GALOY, JAYRICK SOSA
509 GALVAN, JHANA FAYE DOMINGO
510 GANADO, MARVIE UYOD
511 GANANCIAL, RHODAMAY CABUNTOCAN
512 GANZAN, CHERYL OGA
513 GAPOR, SHIENA HIJIR
514 GAQUIT, AIRA LIBRADO
515 GARAO, GINALYN GALLARDO
516 GARCELLANO, RENA MAE JARDIN
517 GARCIA, CLARINE KRISTA CARIÑO
518 GARCIA, FELICITY AMOUR LIWANAG
519 GARCIA, HEAVEN MAE TUSAN
520 GARCIA, KATHLEEN ALBA
521 GARIN, MARY GRACE SUTANA
522 GASGA, MARIA JHANIANE PAMADA
523 GASINGGA, JAYFANY CALIN
524 GAUSS, MICHAELA VERA DE VERA
525 GECHA, JUSTINE JOY BALLES
526 GENDRALA, MA PAZ ERALDO
527 GENELZA, ISABELA LABAPIS
528 GENGOYON, JAHP VINCENT DEOCADES
529 GENILLA, GERGEN BULADACO
530 GEPANAGA, JEA ANN GANIZO
531 GERODIAZ, LORD ANTHONY PASILAN
532 GESTA, MERRY ROSE LABASAN
533 GLORIA, ROSALINDA MARTEREZ
534 GO, MARGIE ALIDO
535 GONZALES, CONNIE CALAWIGAN
536 GONZALES, MARIDEL SIANO
537 GONZALES, SAMANTHA ROVEE BERNARDINO
538 GREGORY, MELIZA PASTOLERO
539 GUERRERO, MA. BREND JEWEL TUAZON
540 GUIAMAD, NOLAILA URAG
541 GUIAMALON, ANALYN AYUNAN
542 GUILLANO, LAWRENCE TEVES
543 GUIMBANG, NORHANA SANSAWI
544 GUINAID, BABY IKOT
545 GUINORAN, GRETCHEN TELINO
546 GUISADO, CRISCELANDA BEBIRO
547 GUISIC, JHONA ONTOG
548 GUISIHAN, ABIGAIL
549 GULAM, MADZHARA TAALUL
550 GUMOLON, CRISNALYN HAMAC
551 GURAL, ALYSSA LIMPIADA
552 GUTIERREZ, MARIA MELINA BORLA
553 GUZMAN, JAY ANN NOBLES
554 GUZMAN, JOMARIE ATAG-OY
555 GUZMAN, MARELYN DE LA CRUZ
556 HADJILUN, NAIFA JAJI
557 HADJIRUDDIN, SITTI NAHADA APLASIN
558 HALUP, NERISSA DEMA
559 HAPA, ALDWIN PAUL DOLOR
560 HARAPAN, MARY BETH BUSTAMANTE
561 HASSAN, MAICA DULLA
562 HAYO, PRECIOUS JOY DE LEON
563 HERAMIL, DHANNA ZHARA MAE ABUEME
564 HERILLA, MARITESS TAÑO
565 HERMO, PRINCESS DIANE SEDANO
566 HERNANDEZ, JULIE ANN MORAN
567 HIPOLITO, MARK DARIE TANCHIATCO
568 HODGES, JEREMY MADRID
569 HOMO, JESSA NEÑA HOSANA
570 HORTEL, KRISTEL JANE TEMBLOR
571 HUELAR, KC ANN PLANA
572 HUMILDE, PRINCESS MAY ANN BLANCAFLOR
573 HUPEDA, HAIYA CENTH ABDULLAH
574 HUSAIN, LEAHME GONZALES
575 IBAD, WAHIDA ADAM
576 IBARLIN, DIANA INFANTE
577 IBAÑEZ, JESSA MARIE DEJELLO
578 IBAÑEZ, ROSEMARIE SOMERA
579 IBRAHIM, NURCILYN ABBISANI
580 IDALA, DANESSA DE LUNA
581 IDO, FATIMA BANALAN
582 IGANA, CHRISTINE JOI BARCELON
583 IGNACIO, JAN VICTORIA CAMPAÑAS
584 ILANO, LINDZAY PAMELA CRUZ
585 IMPERIAL, JANETH CALAÑADA
586 INAHAN, STEPHANIE TUMOPAS
587 INOCILLAS, JACKIE MAE SUSAS
588 ISIDRO, ALYSSA CAÑETE
589 ISMAEL, NORWENA ALID
590 ISMAEL, SULTANA ARSAD
591 ISNARI, MARWISA SALI
592 JABAGAT, QUEENE BE GAYAN
593 JABONILLA, AIZA AGUILLON
594 JACOMILLE, JUANEY FERRER
595 JALALON, JEMIMAH MOLINA
596 JALANE, KATHLEA JAALAIN
597 JAMAYO, ANNA MARIE ABIAN
598 JAMCO, RHEALYN VICEDA
599 JAMI, ALFASTRA MAJID
600 JAMIL, AMANA MUSA
601 JARANILLA, JUAN DAVID RUBEN PAIGMA
602 JARANILLA, YVONNE AGRAVANTE
603 JARDIN, HYACINTH GWYN AQUI
604 JAYARI, GENEVIEVE VIDAL
605 JEMINO, JENEZEL PALURAY
606 JIMENEZ, MA. KRISTINE DE RAMOS
607 JIMENEZ, ROSEMARIE MANACOP
608 JISON, HAZEL JOY BELDAD
609 JONGAO, MELQUIADES DACALDACAL
610 JUANILLO, KIE ANN BASA
611 JUATAN, MARIA HELEN EVANGELISTA
612 JUL, WHERNIZA OMAR
613 JULASMAD, JACKILYN JUMA
614 JUMAANI, DAYANG LINDIO
615 JUMAIDIM, FARHANA MARUJI
616 KAIDO, BAIMANOT MOHAMMADTAHA
617 KALANTUNGAN, EMON CUNDO
618 KALAW, CHRISTINA MARIE SOLONIA
619 KALIPAPA, BAI SHAHANIE CANAPIA
620 KALOLONG, SARBAYA ROMANGGAR
621 KAMARUDIN, MUHIDIN MANGULAMAS
622 KAMID, SURAIDA USMAN
623 KASAN, DIANA MAKALILAY
624 KASIM, NAZLA CAPIA
625 KASIM, NORHANA PARNAN
626 KATOG, NORMA TALDES
627 KITTANO, NANCY GUMANGAN
628 KNIAZEFF, MEGAN PHAUL CHAN
629 KUDALES, SHABIRA MAING
630 KUSAIN, MAYRA ARAJAN
631 LABADOR, NIKKA CONSTANTINO
632 LABANDERO, AILEN INSEÑALES
633 LABE, DIANA MAE TEOFILO
634 LABRADOR, JELFA ALPITCHE
635 LACSINA, ANDREA ANDOY
636 LACTAOTAO, RASHIMA MATIBAG
637 LAGARTO, ROSELYN MANANGUITE
638 LAGASI, ROSMIA GUMAMA
639 LAGOLOS, GRAY MARIE OMALAY
640 LAGUERTA, LALAH DE VILLA
641 LAGUIAB, NORHANA DAPUNTO
642 LAGUTAN, GIA RABANG
643 LAJA, SERMENA ANDONG
644 LAKIBUL, RASHIDAM ISAD
645 LAMPAD, GLADYS LOPEZ
646 LANSON, SAMIRA MACATUBAC
647 LANTIANGAN, BULAKLAK LUBAK
648 LAO, ANTONETTE JANNIENE DUMDUM
649 LAPINGCAO, JEANNY ESPINA
650 LARA, AIMIL PASCUAL
651 LASCOTA, DOLLY FAITH VALDEZ
652 LASPIÑAS, VINCENT ANTENORIO
653 LATIP, NORSIA SOLAIMAN
654 LAURENTE, GENEVIEVE II DULOS
655 LAWAG, ANDIEG PARDILLO
656 LAYSON, CRISTEL AIZEL CONCEPCION
657 LAZO, HEIRESSA FIDEI BACUD
658 LEAL, CHRIS CABURAL
659 LEGAL, TESSIE BANGON
660 LEGARIA, APPLE JOYCE APOSTOL
661 LEIDO, ALONA ERO
662 LENTERIA, PRIMA ROSE RONQUILLO
663 LEO, LITO
664 LEONOR, ROCHELLE FRANCISCO
665 LIGLIGON, JULIE ANN GAPAYAN
666 LIM, HAZRA TIAMSOY
667 LIM, IRENE ABDULHALIM
668 LIM, PRINCESS NICOLE NERI
669 LIMBAGA, CHERRYROSE VIOS
670 LIMTO, MARY ANNE AWAN
671 LINGWAYEN, JAY MARIE PARYOK
672 LINOG, DEXEE CLAIRE TACBAO
673 LIPATA, LOREN VALDERAMA
674 LOGAN, GLYZA MAE ARIOLA
675 LOKKIN, MARY GRACE GUMI
676 LONGBOAN, MILA LIANO
677 LOPEZ, EILEM GHEIL
678 LOPEZ, IAN RAY HERMOSILLA
679 LORZANO, JESSA MAE EMPERADOR
680 LOY-ONG, ANNIE BACTADAN
681 LUBATON, JOANNA DOREA CORDADA
682 LUBATON, KRISTY SINILIGAN
683 LUCAS, GEE ANN VERZON
684 LUGMAYO, BRIGITTE BUMAYNIN
685 LUGO, SARAH JANE RAMADA
686 LUIS, JOYCE ELEYDO
687 LUMANGKA, BAITON AMPUAN
688 LUMIGAO, CRIZELJOY CONSTANCIO
689 LUMIGIS, ALMIRA SANDIGAN
690 LUNES, RASHELL SONGASONG
691 LUZADA, ULY ANNE CODERIS
692 MACALABO, ASMIN HADJI CARIM
693 MACALILAY, SITTIE HANNAN AÑIR
694 MACARAIG, JUVIELYN MARIANO
695 MACARAMPAT, SITTIE-NOR OLOWA
696 MACASI, AIDALYN MUNDAS
697 MACATANGAY, TRISHA MAE POLICARPIO
698 MACION, JUDY ANN DELA CRUZ
699 MADALANDA, ZAHIRA SALASAL
700 MADCA, NORHANNA ABDULLAH
701 MADRONERO, ALEXA PAHUYO
702 MAGCALAYO, MAE ROSE BLANCIA
703 MAGCULANG, MA KYLA LABAGUIS
704 MAGLA-OY, NOELIZGIN BESA
705 MAGLAQUE, KEMBERLY LIBARRA
706 MAGUINDA, JUNEVIEVE CANTAROS
707 MAHILUL, MILA BUNDAN
708 MAHINAY, MARGIE FELICILDA
709 MAHOMOC, RUTH SULAPAS
710 MAJHEN, JOVY LIZA GATIC
711 MAJID, PUTRI MAUDDIN
712 MALAGENTI, MOTRIBA TASIL
713 MALAGUIA, JOHN REY DELA PEÑA
714 MALAYAO, JULIE GRACE BACERA
715 MALIC, NOR-AINIE MANTITAYAN
716 MALTIZO, BEA ARVILYN JANE MARCELO
717 MAMA, PIMBRAIDA UTTO
718 MAMALIS, RIZA TUBOG
719 MAMASABULOD, NORLAILA MAGUID
720 MAMASIG, GHISSAY MANSILONGAN
721 MAMON, BABES AZUCENA
722 MANAHAN, JEFFREY JOSHUA SENA
723 MANALO, LAVINIA GALANO
724 MANANGAT, MARY-ANN BADILLO
725 MANGALA, JOSSEE ARACO
726 MANGANIP, BONNIVIE CONRADO
727 MANGUASON, JEHARA MANTAWEL
728 MANGUDADATU, JUDITH NASA
729 MANGUDADATU, SHAENA ANN USMAN
730 MANGURA, JANAIDA ARQUIZA
731 MANINGO, IVE MAE
732 MANLICLIC, KHRISTINE LAGMAN
733 MANUEL, MARVIN ROSALES
734 MAPUTOL, JOVIE ANTOPENA
735 MAQUINIANO, MICHELLE TEOFILO
736 MARANAN, JEAN MICHELLE CARAIG
737 MARCELO, ROSALES AMAR
738 MARIANO, MADELEINE BALAWAG
739 MAROHOM, NORHANIE BAGSICAN
740 MARRON, EDDIELYN BARRIENTOS
741 MASA, ANGELICA FULLON
742 MASILLAM, NURDAYA SAMPANG
743 MASUGBO, NICOLE MAY JAMES
744 MATAO, MARICRIS JIMENO
745 MATILLANO, JULIET MONDING
746 MATUCOL, RESSA DAGANSINA
747 MATUGOL, TEODY-ANN GRACE RICALDE
748 MATULA, JAYZEL ANN ENCARNACION
749 MAYAO, JERSEY BALDO
750 MEDES, AMANDA LEIGH ANGAT
751 MELENDRES, ETHEL GRACE MOPAC
752 MENCHAVEZ, METO SHIELA SUDARIA
753 MENDOZA, JENEVIE OBADO
754 MENDOZA, KAILA BUENAFE
755 MENGUITO, ELVIE BUTCHAYO
756 MERCADO, LAURIELANE PEÑAMAYOR
757 METRAN, MONICA ESPAÑOL
758 METRILLO, CAREN ONIA
759 MILLAMA, HAZEL JANE CABUNILAS
760 MILLAR, JONNA BEL NOCHE
761 MIMBALAWAG, SOPHIA DIMASINDIL
762 MINANDANG, AMERAH TINGGO
763 MIRANDA, JELIE MAE CABUTAJE
764 MIRANDAY, JENIE ME PELICANO
765 MISTAL, MERRY CREZEL JOY
766 MOADAS, ASHLEYGIRL CUBILLO
767 MOGUIL, MERCEDES BANAG
768 MOKALAM, MONALISA AYOB
769 MOKALID, JEAHAN USMAN
770 MONDANO, MARY ANN COSICOL
771 MONSERRAT, ALLEYA SHEENE ARESTADO
772 MONTEALEGRE, PABLO POLON
773 MONTECILLO, ROXEN DINGAL
774 MONTEJO, EVELYN BAJA
775 MONTENEGRO, COLEEN ANGELIQUE QUIETA
776 MONTERON, JOCELYN BALAWAG
777 MONTIMOR, CHERRY MAE DELA CERNA
778 MORALES, VINA BATOON
779 MOROTA, PAULA RAMOS
780 MOZAR, LOUGIESHANE SAMONTINA
781 MUNAR, ROBELYN CARAGAY
782 MUNISALBAS, DIOSALYNE DINGLE
783 MURILLO, ROSE LYN ADONIS
784 MURPHY, SHAINNA POCLIS
785 MUSA, SAMRAH ABDUL
786 MUSTAPA, RUAISA SABTURADJA
787 MUTALIB, PRINCESS MERJELYN BAWAAN
788 NACAR, LOURDESITA
789 NACULANGGA, RONAVIE ALANES
790 NAIM, NORMILAH AMOS
791 NAPACHAO, EPHEGANIA NGAYAAN
792 NAPOLITANO, JEAN ABRYLL GERMO
793 NARAGAS, IRENE LABALAN
794 NARGATAN, ANGIELA MAE CONCHADA
795 NASAYAO, KIMBERLY GALING
796 NASIL, CHERRIE-GLEN MOHAMMAD
797 NASSER, HAYSAM MANIRI
798 NATARTE, MYZENNE CAMADDO
799 NAVARRO, ANGELYN OLIVEROS
800 NAVARRO, MARIBEL ANTOPINA
801 NAVARRO, PRINCESS MARTINEZ
802 NAWAL, ZALIHA DAUD
803 NAYUGAW, MAY ANN ELARDO
804 NICAMPO, JEDEDIAH NOREEN
805 NIEVES, FLORIBELLE ANSAY
806 NIVERA, DIANNA ROSE GEMENIANO
807 NIÑONUEVO, AEZARIAH PASCUAL
808 NONATO, LYKA MAE LAGDAAN
809 NOVAL, IRENE ORGEL
810 NOVILLA, KHRUSPKA RENINA DULNUAN
811 NUER, MA THERESA VIVERO
812 NUYAD, MAE ROSE RAPANA
813 NUÑEZ, LOREDEN SARZA
814 OBRA, JEZEL JOY PANIT
815 OCRETO, GEA MAE DELIG
816 ODASAN, JOAN DAGAL
817 OGRIMAN, JONNAVETH CATAYLO
818 OJALES, HONEYLYN COPRADA
819 OLANDA, PAUDIA ABDULA
820 OLARIO, SHERYL POTIA
821 OLIGARIO, MILA SANTOS
822 OMAR, ALANOOR MANDAY
823 OMAR, ALHAIRA PALMES
824 OMETGA, ANABEL TECWAB
825 ONIL, DOMINIQUE LOPEZ
826 OPAON, JENALYN ROMA
827 ORANGOT, SAAD COTONGAN
828 ORCAJADA, ALEXANDRIA PADILLA
829 ORDIALES, SHEENA MARIE BORRES
830 ORLANES, YANNA SAHAGUN
831 ORTEA, TOMASINA PORTIA IZON
832 OSTIQUE, CHRISTINE BURATA
833 OSWA, MERRY JEAN ANDRIN
834 OTANA, JENNY ROSE NGILIN
835 OYAO, APRIL ROSE SUARI
836 PABILING, JOGIELYN MAHUSAY
837 PACHANO, ANA MAE OLIVERIO
838 PACHO, JOBERLYN ARON
839 PACILAN, SHAILYN COMPUESTO
840 PACUÑO, RAMEL BARRIOS
841 PADANG, MARIA CORAZON CARIÑO
842 PADILLA, LIZA ABAYATA
843 PADILLA, MAE JOY BURLAN
844 PAGATPAT, DIANNE KAY CASPE
845 PAGAYAO, BAILYNOR MANGATONG
846 PAGLINAWAN, IVY MAE CATUBAY
847 PAGUNTALAN, ANTONETTE ORPIA
848 PAINAGAN, SHAIRYLL JEAN DULLA
849 PAJONAR, CHRISLAINE JADE DEPITA
850 PALAHUDDIN, REGINA GUMBAHALI
851 PALANCA, LORIEJANE MERCADO
852 PALIZA, JIAN NICOLE REMOLACIO
853 PALLOGAN, CHRISHA MAE BOYAG
854 PALLONG, ARSHEENA ASMAD
855 PALMA, MARIA LEA MAGDAYAO
856 PALOR, HYACINTH GANER
857 PAMARAN, LHESLY JANE DIAZ
858 PAMOGAS, GISSELLE ANUD
859 PANAGSAGAN, SAIRA RESMA
860 PANALANGIN, ANDREA MAY ABILLO
861 PANANGGULON, HALIMA GUIAMALON
862 PANDES, MARIA AURORA OROSCO
863 PANELO, ROMENA YACO
864 PANER, SARAH JUSTINIANO
865 PANES, IVY PEARL SINOY
866 PANES, JASMINE MAE
867 PANES, JONNA SOSING
868 PANGANTIHON, AIZA ARCA
869 PANGILINAN, ROSE JHOESHANE PON
870 PANINGBATAN, NICOLE GARCIA
871 PANOSO, JANICE IAN NERI
872 PANTILO, LYN LYN CAPLOR
873 PARAS, ALLYSSA ARCEGA
874 PARASO, ALLIAH JALE MALUMPONG
875 PARDILLO, RHODGENE VISTO
876 PAREJA, IRA LOUISE PARAGUYA
877 PARPADO, JOANALYN OBRADOR
878 PASAPORTE, ANA MIE BALAYON
879 PASCUA, PATRICK DIAZ
880 PASCUAL, JOCELYN LARIRIT
881 PASTER, RECHELLEAN JEMAVIC
882 PASTUTIYO, JAIZA CRABEJO
883 PATAC, ANNA MARIE COSGAFA
884 PATRICIO, GESA IRISH CRESPO
885 PATTA, RADZMALYN AMIK
886 PAÑA, DIESA PASILAN
887 PECUNDO, HAZEL ANNE GALLARTE
888 PEDRING, ALLINDA JUMIL
889 PELAEZ, CHERRYDELL SOLETA
890 PELAGIO, MYREN CIRCULO
891 PERALTA, ALLYSSA JOY ORAJAY
892 PERALTA, KRISTINE JOY MAYOLA
893 PEREZ, ANGELINE PRINCIPE
894 PEREZ, THALIA RAMIREZ
895 PEREZ, VERNABETH LEONAR
896 PERJES, BLESSYMORE GRACE CASTILLO
897 PERLADO, JANICE ORBON
898 PETUGO, ROELYN FLORENO
899 PEÑAFIEL, TRISHA MAE LIBRETA
900 PIANO, ARLYN BASAÑEZ
901 PILIIN, MARITES TULLER
902 PINEDA, JOYCEL TANQUERIDO
903 PINTOR, IACEM LEPALIM
904 PIQUERO, JESSAMAE AYOP
905 PITOGO, RANDY
906 PIÑAS, JERLUYDE OCTAVIO
907 PLATON, AILENE MANCHA
908 PONGASI, JENNIFER PERIO-PERIO
909 PORQUERIÑO, MIA ROSE ICO
910 PORTACIO, FRANCHEZKA SOMBRERO
911 POSELERO, MARGIELYN BAUTISTA
912 PREGLO, KIETH DELA CRUZ
913 PREQUENZA, VIVIAN BONGATOR
914 PRILA, MARY GRACE CODERIS
915 PRUDENTE, REYLEN BORBON
916 PUDOL, KRIZEL AIRA BORCE
917 PUERTO, JAYCES KRISTINE CANONIZADO
918 PULINDAO, SITTIE SAHARA ARATUC
919 PULMANO, NOIME MAGNO
920 PULVERA, MARISSA UMBAY
921 PUMA-AT, AMY GRAIL FAKAT
922 PUNO, AIRAH DELA CRUZ
923 PUYAO, DIANNE ALTHEA AYANGDO
924 QUIAMBAO, MARVEE MERCADO
925 QUIAS, SARAH PERAN
926 QUILANTIP, MA. TERESA LABAMPA
927 QUILATON, CHONA CANJA
928 QUILITORIO, CHRISTYLE SHYNNE DOTE
929 QUILOJANO, LENIE ESTRADA
930 QUINTANA, CHRISTENE JOY TAN
931 QUINTO, FELOMINA DAWIN
932 QUINTO, MARY JOY POSADAS
933 QUIRINO, BAINORA IBRAHIM
934 QUITOR, SHEINA MARIE SOBREVILLA
935 RABAGO, NIKKI MARIE YABES
936 RABANG, ARLENE CALLUENG
937 RABINO, SHYRA MAY SOMERA
938 RABUSA, MA. HANNA CANAPIT
939 RACELIS, ETHEL IVY CARDENAS
940 RADANA, JENEVEVE HARIOL
941 RADIAB-ABUBACAR, NOAIMA DOMAGAY
942 RAFAEL, ANGELA MARIE PARDE
943 RAFAEL, JOY BARES
944 RAFISURA, ROSEMARIE ANN EGOS
945 RAGOS, RIO ANN AVISO
946 RAMILO, MARRY ROSE MAGO
947 RAMIREZ, STEPHANIE IRISH HIPOLITO
948 RAMIZARES, SYLVIA ELOIZA CORPORAL
949 RAMOS, JAASIEL LAINE LORENZANA
950 RAMOS, MARK LORENZ CARBONELL
951 RAMOS, MELANIE DE GUZMAN
952 RAMOS, RAISA ERICA PANTALEON
953 RAMOS, RAJSHEBA MANGUBAT
954 RASHID, FARHANA DISIMBAN
955 REBANO, MONICA DEL PILAR
956 REBAYA, NENIA GALVEZ
957 REBOLOS, HONEYLOU OPONDA
958 RECAÑO, ROMILENE CANTA
959 REDONDO, MICAH BELLE FEDERIS
960 REDONDO, RONALYN SALON
961 REGNIM, FLORY HEBRIO
962 REGUINDIN, DONNA JANE ANDRES
963 REMASIM, MA ARNALIZA GRACE VICENTE
964 RENDAJE, ANGELI KRISTINE NORO
965 RENTORIA, MARY ROSE SERRA
966 REPASO, ERIKA AUBREY VERZONILLA
967 REPOYO, MARJOERI MAPILI
968 REVERA, EDEN CAL
969 REYES, CRISTINE MAE REYES
970 REYES, DAISY RUTH CLARET
971 REYES, JUVELYN PILOTON
972 REYES, SHELLA ELEN VALDERAMA
973 REYES, ZEPHYR SYDNEY SIMON
974 RICAFRENTE, SANDY MILENA MAGTIBAY
975 RIMA, JOCELYN VARGAS
976 RIOBUYA, MILA ROSE LAGUDA
977 RIVERA, GRACEL ANN RAMOS
978 RIVERA, NICOLE JOY RELLES
979 RIVERO, FATIMAH AIZA ALIH
980 ROBANTE, ROXANNE SILAGAN
981 ROBLEDA, MERALYN REGIDOR
982 ROBLES, REMY CRISTOBAL
983 RODAS, KARI MAE PORNOBI
984 RODELAS, MARJORIE RIEGO
985 ROGEL, JONALYN BEDES
986 ROMANILLOS, APRIL JANE MARABILES
987 ROMBLON, VEAH MICHELLE RODAS
988 ROMERO, MYLEEN SEVA
989 RONDOLO, ROVILYN ROMANA
990 ROSALES, SHAINT LEE ATIENZA
991 ROSELL, BABYLYN MANZANO
992 ROSERO, MAE ANN LARA
993 ROYO, ELNIE LINOGON
994 RUBIC, NARIZZA TESADA
995 RUBINO, JESSICA FARIÑAS
996 RUIDERA, MARIA ELENA OCCIDENTAL
997 RUNSANG, DYESABEL BUCAD
998 RURONG, QUEENIKHER ABOG
999 SAAVEDRA, JENELYN SONICO
1000 SABADO, CONCEPCION BLADO
1001 SABADO, KAIKO SHAYNE BASTAOANG
1002 SABIDO, DARLIN JOICE NOBLEZA
1003 SABTAL, WIZMA PANGNGUT
1004 SABUCIDO, SERVANDO JR AYSON
1005 SABUYAS, APRILLE SAPIE
1006 SAGAD, AILEEN CARMELA CRUZ
1007 SAGANG, ROWIE JANE FIDELES
1008 SAID, SURAIDA ABIDIN
1009 SAILABBI, NURWINA JAJI
1010 SAJUL, JASMIN SOTTO
1011 SAKIRAL, NUR-IYNA LEONG
1012 SALABE, BLICEL EXAURE
1013 SALABO, JULIE MEE LEBOSADA
1014 SALAS, NADIA NOBLES
1015 SALE, JAY ANN LAVARRO
1016 SALEM, SHAREE MAE LALUGAN
1017 SALI, DIDANG MUHARRANI
1018 SALIH, MONAWARA MANTIS
1019 SALIK, JASMINE DALUNGAN
1020 SALILING, JENALYN SIGUNDO
1021 SALINDING, HUDZAIMAN LIDO
1022 SALISIPAN, SHAINA LATIP
1023 SALO, JESSA MAE TAGUBA
1024 SALTE, NIÑA JEAN ALMEDA
1025 SALUDARES, ZOILA CATEDRAL
1026 SALUDEZ, LOVELY JOY ALCANTARA
1027 SALVACION, JOYCE SENA
1028 SALVE, JULIE MAR GUSTON
1029 SAMGAN, SEVERINO JR AYOG
1030 SAMMAH, RIDZNA LAKIBUL
1031 SAMUD, NUR-IMA MALIH
1032 SANDOVAL, MARISSA CORTIÑAS
1033 SANGKI, SHAINA DADING
1034 SANGRINES, ELLEN JOY BORRES
1035 SANO, CHEKY ANN SANO
1036 SANSOLIS, IRENE JOY QUILLO
1037 SANTILECES, MARIA FE ABAYARI
1038 SANTO, ELLA MAE PANGANIBAN
1039 SANTOS, JENNY ROSE MENIANO
1040 SANTOYA, SHERICKA SHANIA TO-ONG
1041 SANTUA, HANAN ALIM
1042 SAPAAT, RASKIE PATAHANA
1043 SAPILO, JAY CASTAÑOS
1044 SAREMO, LAEN KAE BAGACINA
1045 SARIP, RAYYANAH COSARY
1046 SARTIGA, KIMBERLY SONIO
1047 SAWAY, BABY ANDAL
1048 SAYUMAC, LORENZO JR JAYAWON
1049 SEASOL, CRISTINE JOY SANO
1050 SEDIDI, HASEL BALANGAN
1051 SENDIONG, ZINNY MEE BALUYA
1052 SERIACO, JAY-AN BARREDO
1053 SETERRA, NICOLE BREANNE
1054 SEVERO, RONALYN
1055 SIBAYAN, MA. ANGELICA MADRIAGA
1056 SIBONG, LEA LOU BICOY
1057 SIBONGA, ROFRITZ MAGNO
1058 SIBUG, KAREN JOY MENDOZA
1059 SIDRO, MARIA MAFFY MARTE
1060 SIGGAOAT, JEWEL DYLAN JAYNE ILANO
1061 SIGNIO, JENNIFER MAGAYO
1062 SIGUE, FRANK RUSSEL BALAOD
1063 SILAO, JUNREY PALACIO
1064 SILAYA, JAESSENNIE JACA
1065 SILVANDO, JEHAN ABDULLAH
1066 SIMANGAN, HERSHE MARIE
1067 SINA-ON, EMMA MAMING
1068 SINDAY, VILMA BUGTONG
1069 SINGH, MONARISA SAMAMA
1070 SIOC, MELISSA JUNDIT
1071 SISOL, HOLY ANGEL BELLEZA
1072 SOBREVEÑAS, MICHELLE CASABOL
1073 SOLANO, MARY ROSE ARANITA
1074 SOLIS, LENY EULOGIO
1075 SOLIS, LYZEL GARCIANO
1076 SOLITANA, JESSA MAE CASA
1077 SOMBERO, PAMELA
1078 SOMBLINGO, CYRAH ALBIA
1079 SOMONTAN, VJ RUTH OYO-A
1080 SOREÑO, JOAN CLAIRE MANGORAY
1081 SUAN, ANGELA LARGO
1082 SUDIO, RUBY JANE CANILLO
1083 SUGUE, FEBRALYN BALAWA
1084 SULAIK, WAJEHA PALAGUYAN
1085 SULTAN, MARCHELYN TAAN
1086 SUMAGKA, BAIMIRA ULAMA
1087 SUMALINOG, VIRGINIA RIVERAL
1088 SUMIGCAY, JONALYN DEQUINA
1089 SUMUGAT, SHAIRA GRACE SAMAR
1090 SUNGA, ARIZA NAVARRO
1091 SURWEZ, MAE BELLE DE LA TORRE
1092 SUSBILLA, APRIL JOY DE PADUA
1093 SUSON, KRISTELLE ANNE ALO
1094 TABLO, JHEIA CALIS
1095 TABOC, RONALYN ABRERA
1096 TABUGA, JEANNILYN ALMOJELA
1097 TABUGA, SHANLEY KATE PARPADO
1098 TABULA, DYNAH CZARINA ELECHICON
1099 TABUNLUPA, JUVELYN ESMAYA
1100 TACULAD, JAIRUS OCHO
1101 TACULOD, CHE REGINE CADUNGOG
1102 TAGADAYA, HAGYAR AKIA
1103 TAGAL, REA SANTOS
1104 TAGLE, KATHERINE AGUSTIN
1105 TAGPUNO, HIAN NIÑA MEI BUSCADO
1106 TAGUBA, JESTAMI GARBIN
1107 TAHAJID, REEDA NUL
1108 TAHAN, LESLIE ZARAGOSA
1109 TAKISHIMA, MICHIKU IMPANG
1110 TALAVERA, CLARISSE ANASTACIO
1111 TALINGDAN, KATHLEA MEA BARBOSA
1112 TALIO, CRISALLY LEGASPI
1113 TALIPASAN, ALLAISAH ANGGOLING
1114 TAMANO, SHERRA GAY OBLIOSCA
1115 TAMAYAO, ENITA AFNALO
1116 TAMAYO, KHRISHA MAE VERANIA
1117 TAMBAWAN, ROSALIE PALANGDAO
1118 TAMBUCONG, RICHEL BADANG
1119 TAMFIAG, JUDITH FIANGACHEN
1120 TAN, MILCAH APDUHAN
1121 TAPIT, MARY JEAN EUSEBIO
1122 TARAPI, ROSALIE TEYHIDO
1123 TARINAY, MHARJORIE ASTUDILLO
1124 TARIO, JENEVA TAPALLA
1125 TARNONG, JONARDA BULODAN
1126 TAULE, KYRHEL CHRISTIAN
1127 TEG-OR, MARICRIS LUMINES
1128 TEJADA, JESSA MAE LOON
1129 TEJANO, KAREN SARSALE
1130 TEJOL, MYLENE GRACE LIMBAGA
1131 TEJOR, AIZA BENIGA
1132 TEMBLIQUE, MARK ALLAN FLORES
1133 TENDERO, EURIKA MAE JOPILLO
1134 TERO, ANDREA ANGLAO
1135 TICON, GLADYS LAÑOHAN
1136 TICZON, ROSA DULDULAO
1137 TIMON, LC JANE FAMULAGAN
1138 TIONGSON, JEANNE PAULINE LADIGNON
1139 TOKUR, OMAIRAH OMAR
1140 TONGKONG, CHRISTIAN GLAMADO
1141 TONOG, CLAUDINE DE GUIA
1142 TORILLAS, ANA MAE BASIO
1143 TORILLAS, TESSIE BOLANTE
1144 TORIO, MA. MYLENE SORIANO
1145 TORRES, KRIS ANDREA MAE AGUSTIN
1146 TOYOGAN, JESSABEL GUMALAS
1147 TRANQUILO, SOPHIA FLORENCE AMADOR
1148 TRAYA, JUNESA ORONG
1149 TUAÑO, LORELYN SALAZAR
1150 TUDTUD, MARIVEE DAAROL
1151 TUGADE, CHRISTINE MARCOS
1152 TULOP, JAMAICA ANGCAJAS
1153 TUNGAO, HANINA LIGERALDE
1154 TUPAS, PINKY GRACE SUMUGAT
1155 TUYAY, HANA COLEEN RETRETA
1156 UCAB, MARIAH KINBERLY BERNALES
1157 UKAS, GUIAHRINA KURANDING
1158 UMADJADI, ADZRI MOHAMMAD
1159 UMAR, SABRINA ARADJI
1160 UMBLAS, FE ADELIENE BIGGAYAN
1161 UMEK, CHERRY MAE DULAY
1162 UNDA, NORALYN ANI
1163 UNGAY, GRACE ORTIZ
1164 UPAM, ROHANI ANDAL
1165 URBAN, AILEEN MAE BAKICHAN
1166 URBANO, TRIZIA SAMSARA CLARIDAD
1167 URBE, DIANA DAWN DE GUZMAN
1168 URSAL, CRISTINE JANE BRAVO
1169 USMAN, AMIRA MINDO
1170 USOP, NORAINA ESCUADRA
1171 USOPH, ADIYAH GANDING
1172 UTTO, FRIENDLY MICKEY POMPONG
1173 UTTO, RAINA LUMENDA
1174 VALDEZ, SHANNA LEIGH DIPAY
1175 VALENZUELA, CHARISMA MANANDAY
1176 VALENZUELA, DESIREE GAPILANGO
1177 VALEROS, ALLYZA MEI NANO
1178 VALIENTE, VENICE ULIT
1179 VEGA, MA. CAMILLE GELAGA
1180 VELASQUEZ, AHLVIE REVILLA
1181 VELEZ, PRINCESS MAE VERAQUE
1182 VELITARIO, PATRICIA SESGUNDO
1183 VELMONTE, SHEILLA BONTO
1184 VELO, ROWENA SALVADOR
1185 VELOSO, RODALYN OLMEDO
1186 VENGAZO, DIANNE MARY SERVANDO
1187 VENTURA, JAHN IANNE MAGKALAS
1188 VERDADERO, MARBE BUNED
1189 VERDEJO, ERICKA NOELYN NIPAS
1190 VERZANO, ELISSE ANGELINE DAVID
1191 VESCO, SHYNE NIA DABU
1192 VICENTE, ANGIELYN PEÑOL
1193 VICENTE, MARCHIE PORCALLA
1194 VICENTE, MHAYER CHOY-AWON
1195 VILLANUEVA, GRETCHEN CANLAS
1196 VILLAPAÑA, LEAH LYN PINEDA
1197 VILLARIN, RHEA PINTOR
1198 VILLETE, MARIA ISABEL BEREZO
1199 VISCA, KHEZYTTE LOVE TABUNA
1200 VISDA, MARY ANTONNETTE QUERIDO
1201 VITOR, LETTICE GALINATO
1202 WAHAB, NORHANA GUIMBA
1203 WAQUIZ, ABBY GAYLE ESQUIVEL
1204 YANA, JENELYN DAMOLO
1205 YANSON, HASSEL JANE JAVA
1206 YAP, MAIRYN NARCISO
1207 YBAÑEZ, LESLIE JOY BITONGA
1208 YUNGCO, HAZEL AYENG
1209 YUSOF, MHURNIZA SABADDIN
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