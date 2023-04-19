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Exam Results

Licensure Examination For Midwives

The Philippine Star
April 19, 2023 | 8:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,210 out of 2,558 passed the Licensure Examination for Midwives given by the Board of Midwifery in
N. C. R., Baguio, Butuan, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pagadian, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this April 2023.

The members of the Board of Midwifery who gave the licensure examination are Melchor C. Dela Cruz, Jr., Chairman; Lerma M. Valenzuela, Corazon F. Landicho,
Lourdes S. Mangahas and Liwayway M. Piedad, Members.

Roll of Successful Examinees in the Licensure Examination For Midwives. Held on APRIL 13 AND 14, 2023. Released on APRIL 19, 2023.

Seq. No.         N a m e

1        ABANAGO, JULIET SOTOMAYOR

2        ABANDO, EDEN ABARA

3        ABAREJO, TERESA LOPEZ

4        ABAYLE, LJ MAE LUNGCOB

5        ABDULA, MICHELLE MIRAÑEZ

6        ABDULLAH, AMIRAH SAMBAS

7        ABEAR, CECELIA ALGUARAS

8        ABELLO, ANNABELLE MANILINGAN

9        ABENDAN, MARIA ILA ABONG

10        ABIDIN, NORFARUTIMA KRISTEE USMAN

11        ABILLO, VANESSA ELAINE BAAY

12        ABO-ABO, MELO JANE MALON

13        ABONG, JUDITH NIONES

14        ABSAHUN, MISRA ISHAK

15        ABUBAKAR, ADRAHNOR KANAPIA

16        ABUBAKAR, ARAPIA RAMOS

17        ABUCAR, JAMY MAY NAVA

18        ACELO, KEY MAE ELIZARES

19        ADAM, SHAIRA GUIAMALUDIN

20        ADDAH, DORALYN KAMLON

21        ADLAON, KENNETH ABIADO

22        ADORABLE, MARY GRACE VILLEGAS

23        ADRIAS, CHRISTIAN NICK DERAYA

24        ADTIS, ADA MUSA

25        ADTOG, SAIMA DATUMANONG

26        AGBAYANI, ROSELYN SIMEON

27        AGCAOILI, SHERY-ANN BALICANA

28        AGLAS, AIMEE ALI

29        AGNO, JONALYN VARGAS

30        AGRAMON, PRINCESS KEITH YANSON

31        AGUAM, JEHAN DAUD

32        AGUILAR, BEA ANGELA JABONERO

33        AGUILAR, JASMIN PANANGGULON

34        AGUINID, CHRISTY ANN LAMITA

35        AGUIRRE, CRISTEL JOY CAINAP

36        AGUPITAN, ANTONETTE

37        AHMAD, HASMA KAMAD

38        AKMAD, NORJEHAD ABAS

39        AKOB, SAGUIARA KASAN

40        AKTABOWSKI, STEPHANIE BOQUIREN

41        ALAM, SARMINA SALLEH

42        ALARCON, AVEGAIL ABANES

43        ALAVERA, DANIELA KEITH SARMIENTO

44        ALBAY, KRYZZARAE RUIZ

45        ALBERTO, RHEALYN BELOGOT

46        ALBOROTO, MELANIE LAMPERA

47        ALBURO, CHARLOTE CHRISTY TORING

48        ALCALA, SHEENA DIAZ

49        ALCANTARA, FRENZY MIA DELOS REYES

50        ALEGRE, ANGELYN MENDOZA

 

 

   Roll of Successful Examinees in the

LICENSURE EXAMINATION FOR MIDWIVES

Held on APRIL 13 AND 14, 2023                               Page:  3 of  26

Released on APRIL 19, 2023

 

 

Seq. No.         N a m e

 

51        ALEGRE, JOLINA MOLE

52        ALFEROS, DEA FRANCHESKA DEL ROSARIO

53        ALFONSO, MELANIE GUIAMEN

54        ALI, MAIMANA USMAN

55        ALI, MONA LADSAK

56        ALIH, HANY LAIZA JAIRI

57        ALIH, PAUJIYA WAHI

58        ALIM, ZURAIDA MANGILALA

59        ALIMUDDIN, ALPAIZA ABUBAKAR

60        ALINDUGAN, MELISA LEIGH RICALDE

61        ALIOLA, MASLAINIE DIMA-AMPAO

62        ALIONYE, EDILYN DANDA

63        ALIVIO, HAZELINE DIMAANO

64        ALMAZAN, JECARENCE YAMBAO

65        ALMEROL, JEVA LEOP

66        ALOCADA, CJ DAWN ANIAGO

67        ALONZO, AMIGUEL MERCADO

68        ALSREE, SHARIFFA MARJONNA ABDURAHMAN

69        ALTRES, ELSTREN RAUEN HAMA

70        ALVARADO, MARIBEL OGABANG

71        ALVER, ELOISA SAMENIADA

72        AMAG, RHEA BACORNAY

73        AMAR, SHERWIE PASIHUL

74        AMATA, MARY GRACE OSORIO

75        AMBID, LYNETH SALAZAR

76        AMERODIN, AISAH MAMAUNTIL

77        AMIL, ADZMAN TAJI

78        AMODIA, JUCEL RODILLA

79        AMOGUIS, PHOEBE ANN A

80        AMOR, MA. SHUBIE CALAMBRO

81        AMOYOT, ANGELIE ALIM

82        ANCHETA, SCYLLA ANGELLYCKA FRANCHETTHE BACLIG

83        ANDAYA, TESSIE DADULA

84        ANDILING, FATIMAH IRENE MADDAN

85        ANDIT, JEMYCA LYN SALAVEDRA

86        ANGAS, SITTIE NASHREEN ALBENTO

87        ANGELES, DIANA BANINGEN

88        ANICETO, CRIZEL ABUGAN

89        ANSING, HASNA ABBAS

90        ANTASARI, RADIYA ABDURAMA

91        ANTAZO, MINERVA BITERANTA

92        ANTIVO, RONNIE VINCENT BOLASCO

93        APOLINAR, VANESSA MAE SUBIAGA

94        AQUIATAN, PEARL SIGRID HINOJALES

95        AQUINO, ARNETTE JOICE LUPIN-NA

96        AQUINO, FERRY KATELEEN VALERIO

97        ARAB, DIANARA KASAN

98        ARADI, RAHIMA TOMAS

99        ARANETA, CLYTHEI DAWN QUANICO

100        ARAQUIL, FLORA MIE GAYAPA

101        ARASANI, FARHANA SAPII

102        ARCA, ANGELICA MAGNO

103        ARCAYAN, MA VICTORIA LIBAY

104        ARCEDERA, RAIZIEL HIDALGO

105        ARENIO, CHABELITA ROSE LUCERO

106        AREVALO, JUSTINE BUKID

107        ARGENTE, NIÑA ZARAH DATUL

108        ARGUELLES, LARVIE ROMEO

109        ARIÑEZ, LORY JOY UNABIA

110        ARMIJO, JOCELYN JORNALES

111        ARMONIO, CECILIA NIÑA PADILLO

112        ARPILANG, ISSA GRACE TAMBONG

113        ARPON, MARIA LIGAYA ABUDA

114        ARQUIO, LORINA ARNAIZ

115        ARTUZ, CHABELITA ESTORQUE

116        ASDALA, ALMONISA UNDING

117        ASUCENA, JAYLYN DASSIL

118        ASUNCION, LIANAH KARISHMA DINO

119        ATAM, ROSALYN GARCIA

120        ATAS, LIZA MAE GARMICA

121        ATIENZA, KIMBERLY ANN BAGSIK

122        ATOLE, JOYCE ANN ARCANGEL

123        AYROSO, KATE CHEENEE TIMPUG

124        AZUCENA, EVALYCA CAPILI

125        AZUELO, JEANETH TINONAS

126        BAAY, RICA-MAY SIBONGA

127        BABALAN, FEVIEJOY PARAGAS

128        BABOR, DEBBIE MARIE ABALLE

129        BACAY, JOSEL FUENTES

130        BADANG, JESALYN CANANGAT

131        BADUA, MARYJANE LIMOS

132        BAGNI, JAYHANNE BATOON

133        BAGUIO, MARK LYNDON BELTRAN

134        BAGUIO, RHODA BALABAG

135        BAGUIO, RONAVIE ESPINO

136        BAHIAN, CHERIL BANGLOS

137        BAKAL, LYLEE GUDAL

138        BAKAR, SAMRA USMAN

139        BALAGAT, ANGELICA ANDRES

140        BALAN, PHILIP RAMOS

141        BALANA, JUDY ANN NATAÑO

142        BALANSAG, GRACE SINOY

143        BALARES, LEA

144        BALATAYO, MA. JIESEL LANIOG

145        BALAZUELA, MARILYN VALERA

146        BALDON, RENZ CLEMENTE

147        BALDOZA, FELEZ NICCA RAÑA

148        BALICUAT, ALDINA VILAS

149        BALLERAS, JERBEE SILVIO

150        BALLOLA, VIRGIE LYN QUITIOA

151        BALUARTE, FELIE BODIONGAN

152        BALUCNIT, ROSALINDA GALLAMOY

153        BALUTINTIK, MORSIDA KURANDING

154        BAMBALAN, ANA-MAE RUMA

155        BANALAN, NORNISA GUIADEL

156        BANDADA, KIZI JOY ALUMBRO

157        BANGCOLENG, SHERYL BALINGWA

158        BANGCONG, JOCILLE PILON

159        BANTILAN, FRITCHIEL FONTANILLA

160        BANTILAN, JULIE PEARL DAMARILLOS

161        BANUGAN, SHANE ANGEL PAWIN

162        BARA, NUR-AINI SUSULAN

163        BARALI, ANJELISA AMITON

164        BARAUNTONG, GALEA SALIK

165        BARBARONA, ERICKA REBUSA

166        BARCENA, MAY ANNE PILI

167        BARES, IRISH MAE DARIA

168        BARGO, PIA ROSE AGUILAR

169        BARLAAN, QUENNIE VIEN TINGCANG

170        BARNACHEA, KRISTINE ANDREA CODERIAS

171        BARRERA, JERUSHA MAE ESMERO

172        BARRETTO, ELIZA MAY MAISOG

173        BARROGA, RACHELE LYNE DALINGAY

174        BARSAGA, NIKKA VILLARALBO

175        BARTE, EMELY FEROLINO

176        BARTOLOME, ANGELINA ACLIN

177        BASADA, PATRICIA ANNE OMAMPO

178        BASALLAJE, LYCA VILLENA

179        BASILON, CHABILITA UNTUA

180        BASIRON, JERHAN EBRAHIM

181        BASON, FLAURENZ MAIZIE RIO

182        BATIAO, JASMINE LIDASAN

183        BAUTISTA, ANITA BONETE

184        BAUTISTA, ERLYN JOY DELLERA

185        BAUTISTA, JUSLYN VIRAN

186        BAYOGOS, KYLA RUBY SAYSON

187        BAYUD, LOVELY AN GINGO

188        BEARNOD, APRIL JOY CERBO

189        BELENCION, PERSELA MAGNO

190        BELLEZA, JAIRA BATIN

191        BELLEZA, MARYLYN BAUSAL

192        BELLO, JERELENE VIÑEGAS

193        BELLO, TOMMY JR DUPLIN

194        BELTRAN, IVY

195        BENAVENTE, APRIL JOY NAMORO

196        BENITO, NHOR-AIN MAMBAYAO

197        BENOL, RABIYA MAKALAY

198        BENTING, DAISY SARMIENTO

199        BENTO, ALEX JR. SALIC-AN

200        BEPINOSO, ERLYN DUHAYLUNGSOD

201        BERGONIA, JANETH MIRANDA

202        BERMEJO, MA. ELSA JOY SABALOSA

203        BERNARDO, DHIANA VIERNES

204        BERRY, VERLYN BAY-OD

205        BESONIA, JENNILYN CABAUATAN

206        BETOS, DARLENE GAY PENUELA

207        BILLONES, LEA HILOT

208        BINAY-AN, VIRGINIA PUCAY

209        BINTAD, ROWELA NICOR

210        BISCAYNO, MIRALUNA LOPEZ

211        BLANCE, JUNELLA PAULINE LINGAT

212        BLAZA, ARIANNE JEAN ARIÑO

213        BOCACAO, LYKA MARIE HERNANDEZ

214        BOLANDO, CHRISTINE JANE LUCERO

215        BONGGAWE, PRECIOUS

216        BONSILAO, SARAH MANGATONG

217        BOONE, MARILYN UNSAY

218        BORAL, MARK NOEH DE LEON

219        BORDON, JERRIEL MARIE ALBINO

220        BORINES, CLEAGEESETH EMPLEO

221        BORJA, MARY KAREN ROSE TOREJOS

222        BORRES, IRENE CANDIDATO

223        BORROMEO, RUTHY SHANE OLIVEROS

224        BOTOR, GWYNETH ANDREA DE VILLA

225        BREVA, HONEY DUMAQUE

226        BRILLO, ROSE DOMINGO

227        BRIONES, JEANNETTE BELENO

228        BUCANE, TRISHA MAY LORILLA

229        BUCCAHAN, DANY JOY ANANAYO

230        BUDADONG, MARIFEL JUSTO

231        BUDEK, ROXAN PAAS

232        BUGHAO, MAREFE FONTILO

233        BUGNA, KRISTAL CLAIRE MARTINEZ

234        BUITIZON, JUSTIN RAMOS

235        BULA, ZHAVE CARYN PACOMA

236        BULABON, GENALYN FERNANDEZ

237        BULAN, RAFFY ROSE BERNADETTE BELARDO

238        BULASO, AIRA CUBELO

239        BULEG, SITTIE HAYFA MONTAÑER

240        BULLAGAY, RYA MAE GALING

241        BULUSAN, ABIGAIL MABBORANG

242        BULUSAN, EVELYN GAMINO

243        BUNGALAN, RIGHTEOUS MAE DINAMLING

244        BUNYI, ANNA LIZA SEBASTIAN

245        BURAGA, ABIGAIL FERRER

246        BURGOS, APRILLE SUSIE

247        BUSCANO, ARIANNE MAE PATUBO

248        BUSMEON, JERRY MAE DIARY

249        BUTIC, AMIE DAULAYAN

250        BUTIC, ELA LOBHOY

251        BUYAYO, BRIVIA LAINE HANGDAAN

252        CAASE, TRECIA ANN CUAREZ

253        CAAYON, SARAH JANE ARCILLAS

254        CABALHIN, CHRISTINE ESTROGA

255        CABANG, MARYROSE MELENDRES

256        CABANILLAS, JAY-ANN DIZA

257        CABANILLAS, MHEL JAY-ANN BAGAHANSOL

258        CABATO, ANGELICA BULA

259        CABAYA, ANEGEN TALAMAN

260        CABAYACRUZ, RIA JEAN FERNANDEZ

261        CABE, MAIDEN CARBONEL

262        CABRAL, KRISTEL JOY MAGTANONG

263        CABUAG, MARIEL ROSE GONZALES

264        CABUDOL, JANNINE VI ASUNCION

265        CABUGNASON, DANNIVIE GOZO

266        CABURAL, SWEET ERICKA REYES

267        CADIENTE, JENALYN FLORES

268        CADLAON, MA ROWENA MANISCAN

269        CADUSALE, MARIE ANNE ZARRAGA

270        CAGAPE, LYBETH CALA-OR

271        CAGAS, MIRAFLOR PESINABLE

272        CAHILIG, RUCHELLE CAMALES

273        CAILO, ARADA ASIM

274        CAJILEG, JENELYN ORINGOT

275        CAJIPO, GLYZA LUCENA LESACA

276        CALAGUI, MARIA ANGELICA BUNAGAN

277        CALDITO, MARIZEN LUCAS

278        CALDONA, ETHYL MAY BADERAS

279        CALLUENG, JOMALYN BARTOLOME

280        CAMACHO, CLARISSA MAE SUMALINOG

281        CAMANTILES, BETTY SADYAO

282        CAMARIG, JAREN LEBUNA

283        CAMBALO, ANNIE ROSE CAJEBEN

284        CAMBEL, MICHELLE ANN DESPI

285        CAMO, JENALYN LEPORADA

286        CAMPOS, FLOREJANE FREIRES

287        CAMPOS, GAZELLE BERYL COCJIN

288        CAMSA, NASRODIN LAGUILAY

289        CANARE, KATE ANN MIRANDA

290        CANARIA, KRISTINE OLAVE

291        CANAYONG, DIANA MARIEL GEROY

292        CANDA, AMELIA NOTA

293        CANTILADO, CRYSTAL PUMARES

294        CANTINA, NOREGEAN BACSAN

295        CANUBAS, JEANLIE RICABLANCA

296        CAPILI, AILA RITA KARYLLE SOBERANO

297        CAPIN, JENEPHER MACALAN

298        CAPINDO, ESTHER MAE FLORITA

299        CAPISTRANO, JESTERLYN DAGASDAS

300        CAPRICHO, MARIEL CESTINA

301        CAPUA, MAYLYN CABALSI

302        CARADO, JUSTIN LIBUNA

303        CARATIHAN, MARIA MICAELLA LABINI

304        CARCUEVA, DONNA SALUBRE

305        CARIAGA, JEANY ROSE CASTANARES

306        CARIASO, MARJORIE PAYAS

307        CARLOS, BLESSIE ANNE LINTAG

308        CARPESO, PRINCESS JEAN ACALA

309        CASAGDA, MERRY JOY GANSIL

310        CASIDSID, NICHOLE TABAT

311        CASILUM, CHENLY GARCIA

312        CASTAÑARES, JOICE TEMPLO

313        CASTILLON, JING MAGBANUA

314        CASTRO, APRIL NICOL BAÑARES

315        CASTRO, JUBILEE GRACE JUBILADO

316        CASUGA, EDLYN ANGEL PARZAN

317        CATAPANG, ALLYSON MAE PAZ

318        CATARINA, RISIELYN LOEGA

319        CATAYNA, KRISTINE JOY MARIÑAS

320        CATIBOG, MAICA YVETTE LORETO

321        CATRAL, JAMYCA JOY BAGUNU

322        CAYUGAN, MELODIE UKUK

323        CAÑETE, APRIL JOY LLANIGUEZ

324        CELESTE, AILA ANDREA CABALLES

325        CELESTE, JERALYN SABAWAY

326        CELIS, REA SOMBE

327        CENA, CONSUELO AMOROSO

328        CEPE, PRINCESS JOY FETIL

329        CEPEDA, JOVIE BUQUEL

330        CHAVEZ, ALLYSA JOY RAMIREZ

331        CIMPRON, APRIL BERONDO

332        CLADO, SARAH AURO

333        CLAMOR, IRENE JOY CALONGE

334        CLAROS, DONNAH DONTON

335        COLAGONG, MARILYN DELA RAMA

336        COLIMA, CYLEEN SUICO

337        COMPONE, MEYL JANE SOLIDUM

338        CONSIGNA, ELVIE JEAN ALVIZO

339        CONSING, KATRINA CHIVA

340        CONSTANTINO, LOURIE JEAN ASILO

341        CONSTANTINOPLA, KRISTYL PALMA

342        CONTAOE, CLARIBEL VALDEZ

343        CONVOCAR, APRIL ANN CERAFICA

344        CORNETA, KURT RUSSELL CATEQUISTA

345        COROMPIDO, IVY

346        CORPIN, WENDELL

347        CORTES, KHRISLYN MARIE DEPRA

348        CORTEZ, KC-LYN BAYLON

349        CORTEZ, RHEVEN GRACE SALMORIN

350        COS, ARLENE MANUMBAGA

351        CRUZ, KEANNA LOU AUBREY GAMUEDA

352        CRUZ, RICHEL MAE BONGCAYAO

353        CRUZA, IVY

354        CUA, JOSAMARIE BUANDA

355        CUDAO, LYNETTE GAYYED

356        CUENCO, MHYKA JHEAN

357        CUEVAS, JENAVEL CATAYNA

358        CUISON, JINGLE MANUEL

359        CULHI, FELISA PUALON

360        CULLANTES, JENNIFER HURTADO

361        CUNAHAP, BETCHIE ALCOBER

362        CUPAHAN, GLORY AM-UNA

363        CUSTODIO, JAIA FRANCESCA DELOS REYES

364        CUTILLAS, MARILOU ATON

365        DACILLO, AILENE MOLINA

366        DACOME, HAZEL ISIBIDO

367        DAGO-OC, ANGELICA POSPOS

368        DAGUASI, EARL KEN DOMINIC MIGUEL

369        DAGUNAN, JASEL LOZADA

370        DAGUPON, LIWAYWAY GASMEN

371        DAJAY, MYLENE BAT-OG

372        DAKKATAN, MARSAIDA PAMATA

373        DALAMBAN, AIDA MALAO

374        DALIDA, REA BORRES

375        DANDAI, LELET DIALING

376        DAVAL, JEZIEL LARIDO

377        DAVID, DEANNE JEAN SUANTE

378        DAYLUSAN, KYLA NICOLE PORAL

379        DAÑOS, LESLENE GAY REYES

380        DAÑOSOS, MARIEFEL BANDAYANON

381        DE GUZMAN, FREYCEL RAMIREZ

382        DE GUZMAN, HERNABELLE GERVACIO

383        DE JESUS, GRACEL ANTONETTE ROSERO

384        DE LA CRUZ, FE ANTOG

385        DE LA RAMA, CHERRY LYN TRINIDAD

386        DE LEON, MELANIE ESPIRITU

387        DE LEON, RONNALIZ AZCONA

388        DE OÑO, KENNETH BARTOLOME

389        DE TORRES, ALLENE MANALO

390        DE TORRES, VAN JHIE DELA FUENTE

391        DE VEGA, MARY ANN AQUINO

392        DE VERA, CHARISH CABALLERO

393        DECANO, DEBORAH KAY CASTRO

394        DECLITO, JENELYN BALTAZAR

395        DEDOROY, JELLEN HERRERA

396        DEJETO, JANICE MICHELLE DAYONDON

397        DELA CRUZ, CYBY SALAFRAÑA

398        DELA CRUZ, JACKELYN MAYO

399        DELA CRUZ, JOHN LOURENZ AQUINO

400        DELA CRUZ, MICHAEL VIADO

401        DELA MERCED, TRIXIE VARNAL

402        DELA PEÑA, JULIANE MACKAY

403        DELA TORRE, MA. THERESA FLORES

404        DELDA, ELDILYN CARTEFANA

405        DELEONIO, CHINEE LERIO

406        DELOJERO, MARY GRACE CEZAR

407        DEMATERA, HAZEL BUENAOBRA

408        DENCIO, IZZA MAE TINDAAN

409        DESAY, GENMARIE BAYUBAY

410        DIALOGO, LARA JOY SURITA

411        DIAMANTE, ANGELIE GUINANG

412        DIAZ, FEBELYN JANE BUDANIO

413        DICA, KENDRA MARGARETH SERENTAS

414        DIEZ, BONIFACIO JR. FERRER

415        DILE, LORRAINE HASIGAN

416        DIMASUHID, FLORDELYN REDOBLE

417        DINORO, PAUL IVANRALD TZAR PADILLO

418        DIRIGE, CHARANAIA AHMAD

419        DIVINAGRACIA, MIAFER CERVANTES

420        DOBLADO, MARY ANN BARTOLOME

421        DOMINGO, DAISY BAAWA

422        DOMINISAC, NOVA MAE OCAT

423        DOMOPOY, SARREN MAE GERAPUSCO

424        DONOSO, ASHLEY GORGOLON

425        DORADO, MYLENE SOLANO

426        DORMIDO, JOANNE ALYSSA

427        DORONILA, KRYSTAL MARIZ GA

428        DULNUAN, AILEEN AWICDI

429        DULNUAN, APOL GRACE DAMIAN

430        DUMAAN, JANICE UNOS

431        DUMALASA, JUDY ANN ALEMANIA

432        DUMANAO, MONETH REDERA

433        DUNGKAL, RISMA ALPANA

434        DURA, MAKI GANSAN

435        DURAN, MA. CRISTINA CASPE

436        DURWIN, CATHLYN HERNANDEZ

437        EBARLE, LUCILLE VIGONTE

438        EBRAHIM, ALYA SARIKAN

439        ECHAURE, ROLYN JOY EDADES

440        ECHEVERIA, ALEXANDRA MAE

441        ECLEO, JUNIEL CHARL MIEL

442        EDADES, SHANA RINOA AUSTRIA

443        EDEM, KATRINE TRICIA LAURIO

444        EGAGAMAO, FRITZI JOYCE HOSPITAL

445        EGUARRAS, RACHELLE YGAY

446        EGUILLON, ERICA MAY CERIACO

447        ELLOSO, DORCAS DATOR

448        ELOMINA, GEMA GONZALES

449        ELUMIR, MARIELLE JOY TORRILLO

450        EMPERIALDE, JOENA TIPDAS

451        ENDAYA, ANGELA MANALILI

452        ENDERES, ANALYN AZARCON

453        ENERO, RENITA LANAJA

454        EPO, DAISY DUMOLOP

455        ERVERA, LEMILENE PAYCANA

456        ESCALANTE, JENNY ROSE GUZMAN

457        ESMAIL, NORAISA TIOK

458        ESMAIL, SAIMA BAGO

459        ESMALLA, MARCHELLE FAE TUTANA

460        ESMERALDA, AILENE VIDAL

461        ESMERALDA, CLAUDETH DECELO

462        ESPAÑOLA, VIVIAN TABAOSARES

463        ESPEJO, MERRY GRACE TOPINIO

464        ESPEJO, PRISLEY MAE SUBIDO

465        ESPERA, MAYLYNETTE SARITA

466        ESPOSO, ROSE ANNE CABALINAN

467        ESTELA, LEANN RIVERA

468        ESTOESTA, CRISTEL JOY CALUB

469        ESTONANTO, IMEE JARABESE

470        ESTOQUIA, JANET MERCADO

471        EVANGELISTA, ALEXIS DOMINGO

472        EWAY, HAIDIE BAGSAO

473        FADUL, QUEEN ANCHOR ORIDO

474        FANTILANAN, HANNA MAE LIGANAD

475        FARINAS, ROGEMAE AYUMAN

476        FARIÑAS, ANGELYN CALLEON

477        FELEZARIO, MARIVIC BASTIAN

478        FERNANDEZ, JEAN ROSARIO

479        FERNANDEZ, KYLA CORINE CATAINA

480        FERNANDO, JEMMA SUDARIA

481        FERRAREN, HYAZENTH ABAYON

482        FERRER, EDNA GRACE CATIVO

483        FLORECE, RUTH MAREEN TURALLO

484        FOMOCAO, SHEENA CAYASFON

485        FORCADILLA, CHRISTINE JOY CONSIGO

486        FORMILLEZA, ZERCHELLE SAAVEDRA

487        FORTO, LOURDELIZA GARCIA

488        FRANCISCO, HAICYNTH JANE LLANDA

489        FRANCISCO, MA. RICA CORTEZ

490        FRANCISCO, MAURENE SOLITARIO

491        FRESNILLO, PRINCESS JOLINA SIBULLEN

492        FRIAS, ROSLY RECREO

493        FRONGOSO, MARY LEWIS

494        FUENTES, CLIPPER JEAN BALLADARES

495        FUENTES, FEDILYN BEDIAL

496        FULGOSINO, VERA VALENTIN

497        FUNGAN, SHERLYN OTO

498        GABAO, CYRENE RAMOS

499        GABO, REFEL JANE SANCHEZ

500        GABRIEL, SOPHIA GALE TRINIDAD

501        GABUYO, LOVELY CATALON

502        GAITAN, NICOLE ALILI

503        GAJIR, TADZMIHAL SAJI

504        GAJO, STEPHANIE HEZIEL LAGADON

505        GALE, CATHERINE MAE ESLANAN

506        GALIMBA, JUDYREN BULALACAO

507        GALLEON, JADE ANNE RONQUILLO

508        GALOY, JAYRICK SOSA

509        GALVAN, JHANA FAYE DOMINGO

510        GANADO, MARVIE UYOD

511        GANANCIAL, RHODAMAY CABUNTOCAN

512        GANZAN, CHERYL OGA

513        GAPOR, SHIENA HIJIR

514        GAQUIT, AIRA LIBRADO

515        GARAO, GINALYN GALLARDO

516        GARCELLANO, RENA MAE JARDIN

517        GARCIA, CLARINE KRISTA CARIÑO

518        GARCIA, FELICITY AMOUR LIWANAG

519        GARCIA, HEAVEN MAE TUSAN

520        GARCIA, KATHLEEN ALBA

521        GARIN, MARY GRACE SUTANA

522        GASGA, MARIA JHANIANE PAMADA

523        GASINGGA, JAYFANY CALIN

524        GAUSS, MICHAELA VERA DE VERA

525        GECHA, JUSTINE JOY BALLES

526        GENDRALA, MA PAZ ERALDO

527        GENELZA, ISABELA LABAPIS

528        GENGOYON, JAHP VINCENT DEOCADES

529        GENILLA, GERGEN BULADACO

530        GEPANAGA, JEA ANN GANIZO

531        GERODIAZ, LORD ANTHONY PASILAN

532        GESTA, MERRY ROSE LABASAN

533        GLORIA, ROSALINDA MARTEREZ

534        GO, MARGIE ALIDO

535        GONZALES, CONNIE CALAWIGAN

536        GONZALES, MARIDEL SIANO

537        GONZALES, SAMANTHA ROVEE BERNARDINO

538        GREGORY, MELIZA PASTOLERO

539        GUERRERO, MA. BREND JEWEL TUAZON

540        GUIAMAD, NOLAILA URAG

541        GUIAMALON, ANALYN AYUNAN

542        GUILLANO, LAWRENCE TEVES

543        GUIMBANG, NORHANA SANSAWI

544        GUINAID, BABY IKOT

545        GUINORAN, GRETCHEN TELINO

546        GUISADO, CRISCELANDA BEBIRO

547        GUISIC, JHONA ONTOG

548        GUISIHAN, ABIGAIL

549        GULAM, MADZHARA TAALUL

550        GUMOLON, CRISNALYN HAMAC

551        GURAL, ALYSSA LIMPIADA

552        GUTIERREZ, MARIA MELINA BORLA

553        GUZMAN, JAY ANN NOBLES

554        GUZMAN, JOMARIE ATAG-OY

555        GUZMAN, MARELYN DE LA CRUZ

556        HADJILUN, NAIFA JAJI

557        HADJIRUDDIN, SITTI NAHADA APLASIN

558        HALUP, NERISSA DEMA

559        HAPA, ALDWIN PAUL DOLOR

560        HARAPAN, MARY BETH BUSTAMANTE

561        HASSAN, MAICA DULLA

562        HAYO, PRECIOUS JOY DE LEON

563        HERAMIL, DHANNA ZHARA MAE ABUEME

564        HERILLA, MARITESS TAÑO

565        HERMO, PRINCESS DIANE SEDANO

566        HERNANDEZ, JULIE ANN MORAN

567        HIPOLITO, MARK DARIE TANCHIATCO

568        HODGES, JEREMY MADRID

569        HOMO, JESSA NEÑA HOSANA

570        HORTEL, KRISTEL JANE TEMBLOR

571        HUELAR, KC ANN PLANA

572        HUMILDE, PRINCESS MAY ANN BLANCAFLOR

573        HUPEDA, HAIYA CENTH ABDULLAH

574        HUSAIN, LEAHME GONZALES

575        IBAD, WAHIDA ADAM

576        IBARLIN, DIANA INFANTE

577        IBAÑEZ, JESSA MARIE DEJELLO

578        IBAÑEZ, ROSEMARIE SOMERA

579        IBRAHIM, NURCILYN ABBISANI

580        IDALA, DANESSA DE LUNA

581        IDO, FATIMA BANALAN

582        IGANA, CHRISTINE JOI BARCELON

583        IGNACIO, JAN VICTORIA CAMPAÑAS

584        ILANO, LINDZAY PAMELA CRUZ

585        IMPERIAL, JANETH CALAÑADA

586        INAHAN, STEPHANIE TUMOPAS

587        INOCILLAS, JACKIE MAE SUSAS

588        ISIDRO, ALYSSA CAÑETE

589        ISMAEL, NORWENA ALID

590        ISMAEL, SULTANA ARSAD

591        ISNARI, MARWISA SALI

592        JABAGAT, QUEENE BE GAYAN

593        JABONILLA, AIZA AGUILLON

594        JACOMILLE, JUANEY FERRER

595        JALALON, JEMIMAH MOLINA

596        JALANE, KATHLEA JAALAIN

597        JAMAYO, ANNA MARIE ABIAN

598        JAMCO, RHEALYN VICEDA

599        JAMI, ALFASTRA MAJID

600        JAMIL, AMANA MUSA

601        JARANILLA, JUAN DAVID RUBEN PAIGMA

602        JARANILLA, YVONNE AGRAVANTE

603        JARDIN, HYACINTH GWYN AQUI

604        JAYARI, GENEVIEVE VIDAL

605        JEMINO, JENEZEL PALURAY

606        JIMENEZ, MA. KRISTINE DE RAMOS

607        JIMENEZ, ROSEMARIE MANACOP

608        JISON, HAZEL JOY BELDAD

609        JONGAO, MELQUIADES DACALDACAL

610        JUANILLO, KIE ANN BASA

611        JUATAN, MARIA HELEN EVANGELISTA

612        JUL, WHERNIZA OMAR

613        JULASMAD, JACKILYN JUMA

614        JUMAANI, DAYANG LINDIO

615        JUMAIDIM, FARHANA MARUJI

616        KAIDO, BAIMANOT MOHAMMADTAHA

617        KALANTUNGAN, EMON CUNDO

618        KALAW, CHRISTINA MARIE SOLONIA

619        KALIPAPA, BAI SHAHANIE CANAPIA

620        KALOLONG, SARBAYA ROMANGGAR

621        KAMARUDIN, MUHIDIN MANGULAMAS

622        KAMID, SURAIDA USMAN

623        KASAN, DIANA MAKALILAY

624        KASIM, NAZLA CAPIA

625        KASIM, NORHANA PARNAN

626        KATOG, NORMA TALDES

627        KITTANO, NANCY GUMANGAN

628        KNIAZEFF, MEGAN PHAUL CHAN

629        KUDALES, SHABIRA MAING

630        KUSAIN, MAYRA ARAJAN

631        LABADOR, NIKKA CONSTANTINO

632        LABANDERO, AILEN INSEÑALES

633        LABE, DIANA MAE TEOFILO

634        LABRADOR, JELFA ALPITCHE

635        LACSINA, ANDREA ANDOY

636        LACTAOTAO, RASHIMA MATIBAG

637        LAGARTO, ROSELYN MANANGUITE

638        LAGASI, ROSMIA GUMAMA

639        LAGOLOS, GRAY MARIE OMALAY

640        LAGUERTA, LALAH DE VILLA

641        LAGUIAB, NORHANA DAPUNTO

642        LAGUTAN, GIA RABANG

643        LAJA, SERMENA ANDONG

644        LAKIBUL, RASHIDAM ISAD

645        LAMPAD, GLADYS LOPEZ

646        LANSON, SAMIRA MACATUBAC

647        LANTIANGAN, BULAKLAK LUBAK

648        LAO, ANTONETTE JANNIENE DUMDUM

649        LAPINGCAO, JEANNY ESPINA

650        LARA, AIMIL PASCUAL

651        LASCOTA, DOLLY FAITH VALDEZ

652        LASPIÑAS, VINCENT ANTENORIO

653        LATIP, NORSIA SOLAIMAN

654        LAURENTE, GENEVIEVE II DULOS

655        LAWAG, ANDIEG PARDILLO

656        LAYSON, CRISTEL AIZEL CONCEPCION

657        LAZO, HEIRESSA FIDEI BACUD

658        LEAL, CHRIS CABURAL

659        LEGAL, TESSIE BANGON

660        LEGARIA, APPLE JOYCE APOSTOL

661        LEIDO, ALONA ERO

662        LENTERIA, PRIMA ROSE RONQUILLO

663        LEO, LITO

664        LEONOR, ROCHELLE FRANCISCO

665        LIGLIGON, JULIE ANN GAPAYAN

666        LIM, HAZRA TIAMSOY

667        LIM, IRENE ABDULHALIM

668        LIM, PRINCESS NICOLE NERI

669        LIMBAGA, CHERRYROSE VIOS

670        LIMTO, MARY ANNE AWAN

671        LINGWAYEN, JAY MARIE PARYOK

672        LINOG, DEXEE CLAIRE TACBAO

673        LIPATA, LOREN VALDERAMA

674        LOGAN, GLYZA MAE ARIOLA

675        LOKKIN, MARY GRACE GUMI

676        LONGBOAN, MILA LIANO

677        LOPEZ, EILEM GHEIL

678        LOPEZ, IAN RAY HERMOSILLA

679        LORZANO, JESSA MAE EMPERADOR

680        LOY-ONG, ANNIE BACTADAN

681        LUBATON, JOANNA DOREA CORDADA

682        LUBATON, KRISTY SINILIGAN

683        LUCAS, GEE ANN VERZON

684        LUGMAYO, BRIGITTE BUMAYNIN

685        LUGO, SARAH JANE RAMADA

686        LUIS, JOYCE ELEYDO

687        LUMANGKA, BAITON AMPUAN

688        LUMIGAO, CRIZELJOY CONSTANCIO

689        LUMIGIS, ALMIRA SANDIGAN

690        LUNES, RASHELL SONGASONG

691        LUZADA, ULY ANNE CODERIS

692        MACALABO, ASMIN HADJI CARIM

693        MACALILAY, SITTIE HANNAN AÑIR

694        MACARAIG, JUVIELYN MARIANO

695        MACARAMPAT, SITTIE-NOR OLOWA

696        MACASI, AIDALYN MUNDAS

697        MACATANGAY, TRISHA MAE POLICARPIO

698        MACION, JUDY ANN DELA CRUZ

699        MADALANDA, ZAHIRA SALASAL

700        MADCA, NORHANNA ABDULLAH

701        MADRONERO, ALEXA PAHUYO

702        MAGCALAYO, MAE ROSE BLANCIA

703        MAGCULANG, MA KYLA LABAGUIS

704        MAGLA-OY, NOELIZGIN BESA

705        MAGLAQUE, KEMBERLY LIBARRA

706        MAGUINDA, JUNEVIEVE CANTAROS

707        MAHILUL, MILA BUNDAN

708        MAHINAY, MARGIE FELICILDA

709        MAHOMOC, RUTH SULAPAS

710        MAJHEN, JOVY LIZA GATIC

711        MAJID, PUTRI MAUDDIN

712        MALAGENTI, MOTRIBA TASIL

713        MALAGUIA, JOHN REY DELA PEÑA

714        MALAYAO, JULIE GRACE BACERA

715        MALIC, NOR-AINIE MANTITAYAN

716        MALTIZO, BEA ARVILYN JANE MARCELO

717        MAMA, PIMBRAIDA UTTO

718        MAMALIS, RIZA TUBOG

719        MAMASABULOD, NORLAILA MAGUID

720        MAMASIG, GHISSAY MANSILONGAN

721        MAMON, BABES AZUCENA

722        MANAHAN, JEFFREY JOSHUA SENA

723        MANALO, LAVINIA GALANO

724        MANANGAT, MARY-ANN BADILLO

725        MANGALA, JOSSEE ARACO

726        MANGANIP, BONNIVIE CONRADO

727        MANGUASON, JEHARA MANTAWEL

728        MANGUDADATU, JUDITH NASA

729        MANGUDADATU, SHAENA ANN USMAN

730        MANGURA, JANAIDA ARQUIZA

731        MANINGO, IVE MAE

732        MANLICLIC, KHRISTINE LAGMAN

733        MANUEL, MARVIN ROSALES

734        MAPUTOL, JOVIE ANTOPENA

735        MAQUINIANO, MICHELLE TEOFILO

736        MARANAN, JEAN MICHELLE CARAIG

737        MARCELO, ROSALES AMAR

738        MARIANO, MADELEINE BALAWAG

739        MAROHOM, NORHANIE BAGSICAN

740        MARRON, EDDIELYN BARRIENTOS

741        MASA, ANGELICA FULLON

742        MASILLAM, NURDAYA SAMPANG

743        MASUGBO, NICOLE MAY JAMES

744        MATAO, MARICRIS JIMENO

745        MATILLANO, JULIET MONDING

746        MATUCOL, RESSA DAGANSINA

747        MATUGOL, TEODY-ANN GRACE RICALDE

748        MATULA, JAYZEL ANN ENCARNACION

749        MAYAO, JERSEY BALDO

750        MEDES, AMANDA LEIGH ANGAT

751        MELENDRES, ETHEL GRACE MOPAC

752        MENCHAVEZ, METO SHIELA SUDARIA

753        MENDOZA, JENEVIE OBADO

754        MENDOZA, KAILA BUENAFE

755        MENGUITO, ELVIE BUTCHAYO

756        MERCADO, LAURIELANE PEÑAMAYOR

757        METRAN, MONICA ESPAÑOL

758        METRILLO, CAREN ONIA

759        MILLAMA, HAZEL JANE CABUNILAS

760        MILLAR, JONNA BEL NOCHE

761        MIMBALAWAG, SOPHIA DIMASINDIL

762        MINANDANG, AMERAH TINGGO

763        MIRANDA, JELIE MAE CABUTAJE

764        MIRANDAY, JENIE ME PELICANO

765        MISTAL, MERRY CREZEL JOY

766        MOADAS, ASHLEYGIRL CUBILLO

767        MOGUIL, MERCEDES BANAG

768        MOKALAM, MONALISA AYOB

769        MOKALID, JEAHAN USMAN

770        MONDANO, MARY ANN COSICOL

771        MONSERRAT, ALLEYA SHEENE ARESTADO

772        MONTEALEGRE, PABLO POLON

773        MONTECILLO, ROXEN DINGAL

774        MONTEJO, EVELYN BAJA

775        MONTENEGRO, COLEEN ANGELIQUE QUIETA

776        MONTERON, JOCELYN BALAWAG

777        MONTIMOR, CHERRY MAE DELA CERNA

778        MORALES, VINA BATOON

779        MOROTA, PAULA RAMOS

780        MOZAR, LOUGIESHANE SAMONTINA

781        MUNAR, ROBELYN CARAGAY

782        MUNISALBAS, DIOSALYNE DINGLE

783        MURILLO, ROSE LYN ADONIS

784        MURPHY, SHAINNA POCLIS

785        MUSA, SAMRAH ABDUL

786        MUSTAPA, RUAISA SABTURADJA

787        MUTALIB, PRINCESS MERJELYN BAWAAN

788        NACAR, LOURDESITA

789        NACULANGGA, RONAVIE ALANES

790        NAIM, NORMILAH AMOS

791        NAPACHAO, EPHEGANIA NGAYAAN

792        NAPOLITANO, JEAN ABRYLL GERMO

793        NARAGAS, IRENE LABALAN

794        NARGATAN, ANGIELA MAE CONCHADA

795        NASAYAO, KIMBERLY GALING

796        NASIL, CHERRIE-GLEN MOHAMMAD

797        NASSER, HAYSAM MANIRI

798        NATARTE, MYZENNE CAMADDO

799        NAVARRO, ANGELYN OLIVEROS

800        NAVARRO, MARIBEL ANTOPINA

801        NAVARRO, PRINCESS MARTINEZ

802        NAWAL, ZALIHA DAUD

803        NAYUGAW, MAY ANN ELARDO

804        NICAMPO, JEDEDIAH NOREEN

805        NIEVES, FLORIBELLE ANSAY

806        NIVERA, DIANNA ROSE GEMENIANO

807        NIÑONUEVO, AEZARIAH PASCUAL

808        NONATO, LYKA MAE LAGDAAN

809        NOVAL, IRENE ORGEL

810        NOVILLA, KHRUSPKA RENINA DULNUAN

811        NUER, MA THERESA VIVERO

812        NUYAD, MAE ROSE RAPANA

813        NUÑEZ, LOREDEN SARZA

814        OBRA, JEZEL JOY PANIT

815        OCRETO, GEA MAE DELIG

816        ODASAN, JOAN DAGAL

817        OGRIMAN, JONNAVETH CATAYLO

818        OJALES, HONEYLYN COPRADA

819        OLANDA, PAUDIA ABDULA

820        OLARIO, SHERYL POTIA

821        OLIGARIO, MILA SANTOS

822        OMAR, ALANOOR MANDAY

823        OMAR, ALHAIRA PALMES

824        OMETGA, ANABEL TECWAB

825        ONIL, DOMINIQUE LOPEZ

826        OPAON, JENALYN ROMA

827        ORANGOT, SAAD COTONGAN

828        ORCAJADA, ALEXANDRIA PADILLA

829        ORDIALES, SHEENA MARIE BORRES

830        ORLANES, YANNA SAHAGUN

831        ORTEA, TOMASINA PORTIA IZON

832        OSTIQUE, CHRISTINE BURATA

833        OSWA, MERRY JEAN ANDRIN

834        OTANA, JENNY ROSE NGILIN

835        OYAO, APRIL ROSE SUARI

836        PABILING, JOGIELYN MAHUSAY

837        PACHANO, ANA MAE OLIVERIO

838        PACHO, JOBERLYN ARON

839        PACILAN, SHAILYN COMPUESTO

840        PACUÑO, RAMEL BARRIOS

841        PADANG, MARIA CORAZON CARIÑO

842        PADILLA, LIZA ABAYATA

843        PADILLA, MAE JOY BURLAN

844        PAGATPAT, DIANNE KAY CASPE

845        PAGAYAO, BAILYNOR MANGATONG

846        PAGLINAWAN, IVY MAE CATUBAY

847        PAGUNTALAN, ANTONETTE ORPIA

848        PAINAGAN, SHAIRYLL JEAN DULLA

849        PAJONAR, CHRISLAINE JADE DEPITA

850        PALAHUDDIN, REGINA GUMBAHALI

851        PALANCA, LORIEJANE MERCADO

852        PALIZA, JIAN NICOLE REMOLACIO

853        PALLOGAN, CHRISHA MAE BOYAG

854        PALLONG, ARSHEENA ASMAD

855        PALMA, MARIA LEA MAGDAYAO

856        PALOR, HYACINTH GANER

857        PAMARAN, LHESLY JANE DIAZ

858        PAMOGAS, GISSELLE ANUD

859        PANAGSAGAN, SAIRA RESMA

860        PANALANGIN, ANDREA MAY ABILLO

861        PANANGGULON, HALIMA GUIAMALON

862        PANDES, MARIA AURORA OROSCO

863        PANELO, ROMENA YACO

864        PANER, SARAH JUSTINIANO

865        PANES, IVY PEARL SINOY

866        PANES, JASMINE MAE

867        PANES, JONNA SOSING

868        PANGANTIHON, AIZA ARCA

869        PANGILINAN, ROSE JHOESHANE PON

870        PANINGBATAN, NICOLE GARCIA

871        PANOSO, JANICE IAN NERI

872        PANTILO, LYN LYN CAPLOR

873        PARAS, ALLYSSA ARCEGA

874        PARASO, ALLIAH JALE MALUMPONG

875        PARDILLO, RHODGENE VISTO

876        PAREJA, IRA LOUISE PARAGUYA

877        PARPADO, JOANALYN OBRADOR

878        PASAPORTE, ANA MIE BALAYON

879        PASCUA, PATRICK DIAZ

880        PASCUAL, JOCELYN LARIRIT

881        PASTER, RECHELLEAN JEMAVIC

882        PASTUTIYO, JAIZA CRABEJO

883        PATAC, ANNA MARIE COSGAFA

884        PATRICIO, GESA IRISH CRESPO

885        PATTA, RADZMALYN AMIK

886        PAÑA, DIESA PASILAN

887        PECUNDO, HAZEL ANNE GALLARTE

888        PEDRING, ALLINDA JUMIL

889        PELAEZ, CHERRYDELL SOLETA

890        PELAGIO, MYREN CIRCULO

891        PERALTA, ALLYSSA JOY ORAJAY

892        PERALTA, KRISTINE JOY MAYOLA

893        PEREZ, ANGELINE PRINCIPE

894        PEREZ, THALIA RAMIREZ

895        PEREZ, VERNABETH LEONAR

896        PERJES, BLESSYMORE GRACE CASTILLO

897        PERLADO, JANICE ORBON

898        PETUGO, ROELYN FLORENO

899        PEÑAFIEL, TRISHA MAE LIBRETA

900        PIANO, ARLYN BASAÑEZ

 

901        PILIIN, MARITES TULLER

902        PINEDA, JOYCEL TANQUERIDO

903        PINTOR, IACEM LEPALIM

904        PIQUERO, JESSAMAE AYOP

905        PITOGO, RANDY

906        PIÑAS, JERLUYDE OCTAVIO

907        PLATON, AILENE MANCHA

908        PONGASI, JENNIFER PERIO-PERIO

909        PORQUERIÑO, MIA ROSE ICO

910        PORTACIO, FRANCHEZKA SOMBRERO

911        POSELERO, MARGIELYN BAUTISTA

912        PREGLO, KIETH DELA CRUZ

913        PREQUENZA, VIVIAN BONGATOR

914        PRILA, MARY GRACE CODERIS

915        PRUDENTE, REYLEN BORBON

916        PUDOL, KRIZEL AIRA BORCE

917        PUERTO, JAYCES KRISTINE CANONIZADO

918        PULINDAO, SITTIE SAHARA ARATUC

919        PULMANO, NOIME MAGNO

920        PULVERA, MARISSA UMBAY

921        PUMA-AT, AMY GRAIL FAKAT

922        PUNO, AIRAH DELA CRUZ

923        PUYAO, DIANNE ALTHEA AYANGDO

924        QUIAMBAO, MARVEE MERCADO

925        QUIAS, SARAH PERAN

926        QUILANTIP, MA. TERESA LABAMPA

927        QUILATON, CHONA CANJA

928        QUILITORIO, CHRISTYLE SHYNNE DOTE

929        QUILOJANO, LENIE ESTRADA

930        QUINTANA, CHRISTENE JOY TAN

931        QUINTO, FELOMINA DAWIN

932        QUINTO, MARY JOY POSADAS

933        QUIRINO, BAINORA IBRAHIM

934        QUITOR, SHEINA MARIE SOBREVILLA

935        RABAGO, NIKKI MARIE YABES

936        RABANG, ARLENE CALLUENG

937        RABINO, SHYRA MAY SOMERA

938        RABUSA, MA. HANNA CANAPIT

939        RACELIS, ETHEL IVY CARDENAS

940        RADANA, JENEVEVE HARIOL

941        RADIAB-ABUBACAR, NOAIMA DOMAGAY

942        RAFAEL, ANGELA MARIE PARDE

943        RAFAEL, JOY BARES

944        RAFISURA, ROSEMARIE ANN EGOS

945        RAGOS, RIO ANN AVISO

946        RAMILO, MARRY ROSE MAGO

947        RAMIREZ, STEPHANIE IRISH HIPOLITO

948        RAMIZARES, SYLVIA ELOIZA CORPORAL

949        RAMOS, JAASIEL LAINE LORENZANA

950        RAMOS, MARK LORENZ CARBONELL

951        RAMOS, MELANIE DE GUZMAN

952        RAMOS, RAISA ERICA PANTALEON

953        RAMOS, RAJSHEBA MANGUBAT

954        RASHID, FARHANA DISIMBAN

955        REBANO, MONICA DEL PILAR

956        REBAYA, NENIA GALVEZ

957        REBOLOS, HONEYLOU OPONDA

958        RECAÑO, ROMILENE CANTA

959        REDONDO, MICAH BELLE FEDERIS

960        REDONDO, RONALYN SALON

961        REGNIM, FLORY HEBRIO

962        REGUINDIN, DONNA JANE ANDRES

963        REMASIM, MA ARNALIZA GRACE VICENTE

964        RENDAJE, ANGELI KRISTINE NORO

965        RENTORIA, MARY ROSE SERRA

966        REPASO, ERIKA AUBREY VERZONILLA

967        REPOYO, MARJOERI MAPILI

968        REVERA, EDEN CAL

969        REYES, CRISTINE MAE REYES

970        REYES, DAISY RUTH CLARET

971        REYES, JUVELYN PILOTON

972        REYES, SHELLA ELEN VALDERAMA

973        REYES, ZEPHYR SYDNEY SIMON

974        RICAFRENTE, SANDY MILENA MAGTIBAY

975        RIMA, JOCELYN VARGAS

976        RIOBUYA, MILA ROSE LAGUDA

977        RIVERA, GRACEL ANN RAMOS

978        RIVERA, NICOLE JOY RELLES

979        RIVERO, FATIMAH AIZA ALIH

980        ROBANTE, ROXANNE SILAGAN

981        ROBLEDA, MERALYN REGIDOR

982        ROBLES, REMY CRISTOBAL

983        RODAS, KARI MAE PORNOBI

984        RODELAS, MARJORIE RIEGO

985        ROGEL, JONALYN BEDES

986        ROMANILLOS, APRIL JANE MARABILES

987        ROMBLON, VEAH MICHELLE RODAS

988        ROMERO, MYLEEN SEVA

989        RONDOLO, ROVILYN ROMANA

990        ROSALES, SHAINT LEE ATIENZA

991        ROSELL, BABYLYN MANZANO

992        ROSERO, MAE ANN LARA

993        ROYO, ELNIE LINOGON

994        RUBIC, NARIZZA TESADA

995        RUBINO, JESSICA FARIÑAS

996        RUIDERA, MARIA ELENA OCCIDENTAL

997        RUNSANG, DYESABEL BUCAD

998        RURONG, QUEENIKHER ABOG

999        SAAVEDRA, JENELYN SONICO

1000        SABADO, CONCEPCION BLADO

1001        SABADO, KAIKO SHAYNE BASTAOANG

1002        SABIDO, DARLIN JOICE NOBLEZA

1003        SABTAL, WIZMA PANGNGUT

1004        SABUCIDO, SERVANDO JR AYSON

1005        SABUYAS, APRILLE SAPIE

1006        SAGAD, AILEEN CARMELA CRUZ

1007        SAGANG, ROWIE JANE FIDELES

1008        SAID, SURAIDA ABIDIN

1009        SAILABBI, NURWINA JAJI

1010        SAJUL, JASMIN SOTTO

1011        SAKIRAL, NUR-IYNA LEONG

1012        SALABE, BLICEL EXAURE

1013        SALABO, JULIE MEE LEBOSADA

1014        SALAS, NADIA NOBLES

1015        SALE, JAY ANN LAVARRO

1016        SALEM, SHAREE MAE LALUGAN

1017        SALI, DIDANG MUHARRANI

1018        SALIH, MONAWARA MANTIS

1019        SALIK, JASMINE DALUNGAN

1020        SALILING, JENALYN SIGUNDO

1021        SALINDING, HUDZAIMAN LIDO

1022        SALISIPAN, SHAINA LATIP

1023        SALO, JESSA MAE TAGUBA

1024        SALTE, NIÑA JEAN ALMEDA

1025        SALUDARES, ZOILA CATEDRAL

1026        SALUDEZ, LOVELY JOY ALCANTARA

1027        SALVACION, JOYCE SENA

1028        SALVE, JULIE MAR GUSTON

1029        SAMGAN, SEVERINO JR AYOG

1030        SAMMAH, RIDZNA LAKIBUL

1031        SAMUD, NUR-IMA MALIH

1032        SANDOVAL, MARISSA CORTIÑAS

1033        SANGKI, SHAINA DADING

1034        SANGRINES, ELLEN JOY BORRES

1035        SANO, CHEKY ANN SANO

1036        SANSOLIS, IRENE JOY QUILLO

1037        SANTILECES, MARIA FE ABAYARI

1038        SANTO, ELLA MAE PANGANIBAN

1039        SANTOS, JENNY ROSE MENIANO

1040        SANTOYA, SHERICKA SHANIA TO-ONG

1041        SANTUA, HANAN ALIM

1042        SAPAAT, RASKIE PATAHANA

1043        SAPILO, JAY CASTAÑOS

1044        SAREMO, LAEN KAE BAGACINA

1045        SARIP, RAYYANAH COSARY

1046        SARTIGA, KIMBERLY SONIO

1047        SAWAY, BABY ANDAL

1048        SAYUMAC, LORENZO JR JAYAWON

1049        SEASOL, CRISTINE JOY SANO

1050        SEDIDI, HASEL BALANGAN

1051        SENDIONG, ZINNY MEE BALUYA

1052        SERIACO, JAY-AN BARREDO

1053        SETERRA, NICOLE BREANNE

1054        SEVERO, RONALYN

1055        SIBAYAN, MA. ANGELICA MADRIAGA

1056        SIBONG, LEA LOU BICOY

1057        SIBONGA, ROFRITZ MAGNO

1058        SIBUG, KAREN JOY MENDOZA

1059        SIDRO, MARIA MAFFY MARTE

1060        SIGGAOAT, JEWEL DYLAN JAYNE ILANO

1061        SIGNIO, JENNIFER MAGAYO

1062        SIGUE, FRANK RUSSEL BALAOD

1063        SILAO, JUNREY PALACIO

1064        SILAYA, JAESSENNIE JACA

1065        SILVANDO, JEHAN ABDULLAH

1066        SIMANGAN, HERSHE MARIE

1067        SINA-ON, EMMA MAMING

1068        SINDAY, VILMA BUGTONG

1069        SINGH, MONARISA SAMAMA

1070        SIOC, MELISSA JUNDIT

1071        SISOL, HOLY ANGEL BELLEZA

1072        SOBREVEÑAS, MICHELLE CASABOL

1073        SOLANO, MARY ROSE ARANITA

1074        SOLIS, LENY EULOGIO

1075        SOLIS, LYZEL GARCIANO

1076        SOLITANA, JESSA MAE CASA

1077        SOMBERO, PAMELA

1078        SOMBLINGO, CYRAH ALBIA

1079        SOMONTAN, VJ RUTH OYO-A

1080        SOREÑO, JOAN CLAIRE MANGORAY

1081        SUAN, ANGELA LARGO

1082        SUDIO, RUBY JANE CANILLO

1083        SUGUE, FEBRALYN BALAWA

1084        SULAIK, WAJEHA PALAGUYAN

1085        SULTAN, MARCHELYN TAAN

1086        SUMAGKA, BAIMIRA ULAMA

1087        SUMALINOG, VIRGINIA RIVERAL

1088        SUMIGCAY, JONALYN DEQUINA

1089        SUMUGAT, SHAIRA GRACE SAMAR

1090        SUNGA, ARIZA NAVARRO

1091        SURWEZ, MAE BELLE DE LA TORRE

1092        SUSBILLA, APRIL JOY DE PADUA

1093        SUSON, KRISTELLE ANNE ALO

1094        TABLO, JHEIA CALIS

1095        TABOC, RONALYN ABRERA

1096        TABUGA, JEANNILYN ALMOJELA

1097        TABUGA, SHANLEY KATE PARPADO

1098        TABULA, DYNAH CZARINA ELECHICON

1099        TABUNLUPA, JUVELYN ESMAYA

1100        TACULAD, JAIRUS OCHO

1101        TACULOD, CHE REGINE CADUNGOG

1102        TAGADAYA, HAGYAR AKIA

1103        TAGAL, REA SANTOS

1104        TAGLE, KATHERINE AGUSTIN

1105        TAGPUNO, HIAN NIÑA MEI BUSCADO

1106        TAGUBA, JESTAMI GARBIN

1107        TAHAJID, REEDA NUL

1108        TAHAN, LESLIE ZARAGOSA

1109        TAKISHIMA, MICHIKU IMPANG

1110        TALAVERA, CLARISSE ANASTACIO

1111        TALINGDAN, KATHLEA MEA BARBOSA

1112        TALIO, CRISALLY LEGASPI

1113        TALIPASAN, ALLAISAH ANGGOLING

1114        TAMANO, SHERRA GAY OBLIOSCA

1115        TAMAYAO, ENITA AFNALO

1116        TAMAYO, KHRISHA MAE VERANIA

1117        TAMBAWAN, ROSALIE PALANGDAO

1118        TAMBUCONG, RICHEL BADANG

1119        TAMFIAG, JUDITH FIANGACHEN

1120        TAN, MILCAH APDUHAN

1121        TAPIT, MARY JEAN EUSEBIO

1122        TARAPI, ROSALIE TEYHIDO

1123        TARINAY, MHARJORIE ASTUDILLO

1124        TARIO, JENEVA TAPALLA

1125        TARNONG, JONARDA BULODAN

1126        TAULE, KYRHEL CHRISTIAN

1127        TEG-OR, MARICRIS LUMINES

1128        TEJADA, JESSA MAE LOON

1129        TEJANO, KAREN SARSALE

1130        TEJOL, MYLENE GRACE LIMBAGA

1131        TEJOR, AIZA BENIGA

1132        TEMBLIQUE, MARK ALLAN FLORES

1133        TENDERO, EURIKA MAE JOPILLO

1134        TERO, ANDREA ANGLAO

1135        TICON, GLADYS LAÑOHAN

1136        TICZON, ROSA DULDULAO

1137        TIMON, LC JANE FAMULAGAN

1138        TIONGSON, JEANNE PAULINE LADIGNON

1139        TOKUR, OMAIRAH OMAR

1140        TONGKONG, CHRISTIAN GLAMADO

1141        TONOG, CLAUDINE DE GUIA

1142        TORILLAS, ANA MAE BASIO

1143        TORILLAS, TESSIE BOLANTE

1144        TORIO, MA. MYLENE SORIANO

1145        TORRES, KRIS ANDREA MAE AGUSTIN

1146        TOYOGAN, JESSABEL GUMALAS

1147        TRANQUILO, SOPHIA FLORENCE AMADOR

1148        TRAYA, JUNESA ORONG

1149        TUAÑO, LORELYN SALAZAR

1150        TUDTUD, MARIVEE DAAROL

1151        TUGADE, CHRISTINE MARCOS

1152        TULOP, JAMAICA ANGCAJAS

1153        TUNGAO, HANINA LIGERALDE

1154        TUPAS, PINKY GRACE SUMUGAT

1155        TUYAY, HANA COLEEN RETRETA

1156        UCAB, MARIAH KINBERLY BERNALES

1157        UKAS, GUIAHRINA KURANDING

1158        UMADJADI, ADZRI MOHAMMAD

1159        UMAR, SABRINA ARADJI

1160        UMBLAS, FE ADELIENE BIGGAYAN

1161        UMEK, CHERRY MAE DULAY

1162        UNDA, NORALYN ANI

1163        UNGAY, GRACE ORTIZ

1164        UPAM, ROHANI ANDAL

1165        URBAN, AILEEN MAE BAKICHAN

1166        URBANO, TRIZIA SAMSARA CLARIDAD

1167        URBE, DIANA DAWN DE GUZMAN

1168        URSAL, CRISTINE JANE BRAVO

1169        USMAN, AMIRA MINDO

1170        USOP, NORAINA ESCUADRA

1171        USOPH, ADIYAH GANDING

1172        UTTO, FRIENDLY MICKEY POMPONG

1173        UTTO, RAINA LUMENDA

1174        VALDEZ, SHANNA LEIGH DIPAY

1175        VALENZUELA, CHARISMA MANANDAY

1176        VALENZUELA, DESIREE GAPILANGO

1177        VALEROS, ALLYZA MEI NANO

1178        VALIENTE, VENICE ULIT

1179        VEGA, MA. CAMILLE GELAGA

1180        VELASQUEZ, AHLVIE REVILLA

1181        VELEZ, PRINCESS MAE VERAQUE

1182        VELITARIO, PATRICIA SESGUNDO

1183        VELMONTE, SHEILLA BONTO

1184        VELO, ROWENA SALVADOR

1185        VELOSO, RODALYN OLMEDO

1186        VENGAZO, DIANNE MARY SERVANDO

1187        VENTURA, JAHN IANNE MAGKALAS

1188        VERDADERO, MARBE BUNED

1189        VERDEJO, ERICKA NOELYN NIPAS

1190        VERZANO, ELISSE ANGELINE DAVID

1191        VESCO, SHYNE NIA DABU

1192        VICENTE, ANGIELYN PEÑOL

1193        VICENTE, MARCHIE PORCALLA

1194        VICENTE, MHAYER CHOY-AWON

1195        VILLANUEVA, GRETCHEN CANLAS

1196        VILLAPAÑA, LEAH LYN PINEDA

1197        VILLARIN, RHEA PINTOR

1198        VILLETE, MARIA ISABEL BEREZO

1199        VISCA, KHEZYTTE LOVE TABUNA

1200        VISDA, MARY ANTONNETTE QUERIDO

1201        VITOR, LETTICE GALINATO

1202        WAHAB, NORHANA GUIMBA

1203        WAQUIZ, ABBY GAYLE ESQUIVEL

1204        YANA, JENELYN DAMOLO

1205        YANSON, HASSEL JANE JAVA

1206        YAP, MAIRYN NARCISO

1207        YBAÑEZ, LESLIE JOY BITONGA

1208        YUNGCO, HAZEL AYENG

1209        YUSOF, MHURNIZA SABADDIN

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