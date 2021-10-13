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Exam Results
                        
Fisheries Technologist Licensure Examination
                        

                           
The Philippine Star
October 13, 2021 | 6:00pm

                           

                        

                                                                                                

                        
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 211 out of 715 passed the Fisheries Technologist Licensure Examination given by the Board of Fisheries in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this October 2021.



Roll of Successful Examinees in the Fisheries Technologist Licensure Examination. Held on October 6 & 7, 2021. Released on October 13, 2021



 



1        ABAS, JACKILYN  MOKAMAD



2        ABELO, KIHARA  ROBIOS



3        ABREU, ROSALIE  LASCAÑO



4        ALFARO, RONALIE  MORALES



5        ALID, SULAIMAN  TAMOMOKAN



6        ANDO, JAMESELLE EZRA  FABI



7        ANDRADE, JINKY JOY  GAMINO



8        ANTIGA, MARIEL  CAÑADORA



9        ARAGON, MARIE ANGELICA  BAGAY



10        ARCILLA, KEIBRIEL KEILL  PARAS



11        ARIÑEZ, JULY  BORIMBAO



12        ARMADA, CINDY  DEMA-ALA



13        ASIS, RUFA  BONGHANOY



14        ATAYDE, JANMARK  MANJUYOD



15        AYAP, LADY JANE  SATURNO



16        BAGOL, PEARL ANNE



17        BARBACINA, CAMILLE



18        BARBACINA, MAREGIE



19        BASAS, RUTCHEL  LABADIA



20        BAYOG, LEAH KATRINE  AGUELO



21        BEREN, LESLIE  GONZALES



22        BERMIL, ANGELICA  BARANDA



23        BERNAL, JAYSON  SALUPAN



24        BORJAL, JOAN  BEATO



25        BORRES, REYMARK  VILLAFLORES



26        BUEN, MARC ANDREW  CERENO



27        BUGARIN, RONALYN  GARCIA



28        BUITIZON, MARIA NIÑA  PASTOR



29        BULA, MAE  CABAJES



30        CABUROG, RHEALYN  ALAO



31        CADAPAN, LEA MYR  SOBREPEÑA



32        CALIMLIM, GIRLIE MAE  SOLANO



33        CALIZO, JENYLLE KATE  SEPARA



34        CAMBRONERO, PEARLYN  TANATE



35        CAMPOS, JOANNA ROSE  DEOCAMPO



36        CAPISTRANO, JOLLYMAR  MASCARDO



37        CAPULE, MARIA ELOIZA  TIBOR



38        CAPULI, ABBEYGAIL  DIONISIO



39        CASONETE, APRIL ROSE  MONSALUD



40        CIMAGALA, JAESAM  CUSAP



41        COMPUESTO, JELZA  AVILA



42        CORPUZ, MARIA YLIESE  ABALOS



43        CORTEZ, RACHELLE JOY  BAYSA



44        COTARA, CHARISSA  DADULO



45        COTARA, IVAN  SALAMAT



46        CUSTODIO, MERCY LOVE  DELOS REYES



47        DADIVAS, ROLEN  CASAS



48        DAHILAN, MELANIE  GAITERA



49        DARAPIEZA, LEA JOY  DINGLE



50        DAVID, MARY GOLD  RIO



51        DE GUZMAN, CHRISTIAN  BARNACHEA



52        DE LA TORRE, EIRENE DOROTHY  SARACANLAO



53        DE SAN MIGUEL, DAN  AMPATIN



54        DELA CRUZ, EMMANUEL CHRISTIAN  PAMITTAN



55        DELGADO, KEZIA CHARIS  PAEZ



56        DERESAS, RUFINO JR  ASENTISTA



57        DESTREZA, NESTOR  OLAIVAR



58        DIAMANTE, ROSE ANN  MIAGAO



59        DIAZ, CHARISSA ANN  BALTAZAR



60        DIAZ, JEREMIAH  INVENTOR



61        DIDICAN, JANE ANGELICA  MAGUINSAY



62        DIEZ, SHARMAINE JOY  CALIXTON



63        DIZON, JOHN PATRICK  MANUEL



64        DOMINGO, RACHELLE  JIMENEZ



65        DUBLA, KATHRINE MAE  OPERIO



66        DUBLIN, ELNIE  ARRIESGADO



67        ECUNAR, VIVIAN  ODOGAN



68        EDORIA, CHRISTIAN LENNON  TORZAR



69        ENERO, MARIA RECHIELYN  EBID



70        ENRIQUEZ, JESAME  CORTEZ



71        ESCASINAS, CAMYLLE ARA  DELORIA



72        ESPAÑOLA, MARK  DELOS REYES



73        ESTIL, JAY LORD  ILANO



74        ESTRELLA, EUGENE  SABADO



75        FABAY, JANICE  VILLARANDA



76        FEGIDERO, ROSELLE JOYCE  GENORAGA



77        FONTILLAS, ELIZABETH  BABO



78        FUNDADOR, DAVE  REBATO



79        GACER, MERRY ANN  REYES



80        GAGELONIA, JEFFERSON  DULDULAO



81        GOMEZ, HONEY LYN  RALLOS



82        GRENCIO, DEXTER  BOGATE



83        GUZON, JOVEN  DUMAGUIT



84        HALIL, LAARNI  ABUJIN



85        HAMISAIN, JHERRY BONN  DACULA



86        HARO, SANDRA MARIE  GILO



87        HARON, NABEL  AMEROL



88        HINAUTAN, JUNELOU  BURATO



89        IBASCO, ODYLON  BAETA



90        IMLANI, MORSID  HASAN



91        INCIONG, ELLA MARIE  BALINAS



92        INDUS, CEASAR RYAN  DELOS REYES



93        INTERVENCION, JINNY  GUZON



94        JARDELEZA, ANNA LIZA  VILLANO



95        JATULAN, AIKA  SENOBIO



96        JAUHARI, AL-KHALID  SANGKA



97        JAVIER, RONNEL BRYAN  RAFANAN



98        JOSOL, MA ROCILE ANGELA  PACATANG



99        JULIAN, CRYSTEL JADE  PATTUNG



100        JUMSALI, MARHAMIN  HASIM



101        KIW-IS, KRISTEEN  BAUTISTA



102        KUSAIN, ARBAYA  FAISAL



103        LABRA, JACKIE LOU  GALAGALA



104        LALAQUIL, WILBUR GEORGE  CANDIA



105        LAMPITAO, RODA  FAMORCA



106        LAURENCIANO, JENNIFER  SINTONES



107        LAURETA, VANESSA  CATABAY



108        LAZO, KENNETH  TUPAS



109        LEMOSNERO, JAY  BAYRON



110        LITERATUS, NOVA FE  LIBTUAN



111        LOPEZ, LEA  RODRIGUEZ



112        LORENZO, AVEGAIL  TABAYAY



113        LOYLOY, ELREN  BAGON



114        LUCERO, JEREMIE  JACOBO



115        LUGMAY, GERALDINE  SABIO



116        LULU, JEZMAE FAITH  ANDIT



117        LUNA, ISABEL  MARAÑA



118        MACALE, JASMIN  NADONZA



119        MACODI, ALIMODDIN  PAGADILAN



120        MADRONA, LAIZA MAE  DAZA



121        MAGALLANES, DENNIS  LLANO



122        MAGALLANES, SAGRADO  CAMBRONERO



123        MALAVEGA, JOHN AMIEL  BOLAÑOS



124        MAMHOT, GEFEL HOPE  MANINGO



125        MANIMTIM, MARICAR  ABACANO



126        MANZANO, CHARINA  AFANTE



127        MATA, NERIZA  MELCHOR



128        MATRIANO, QUEENIE  ABELLO



129        MEJARES, MELANIE  TENORIO



130        MICAROS, JEZZA  LOZANO



131        MIGUEL, JERICO  DISCION



132        MILANA, PETER JUNRY  MAQUILAN



133        MINTED, MONIQUE  AMANDO



134        MOLINA, DIANA  RABOR



135        MONTICALVO, PIA  ARGAWANON



136        MORALES, ERIC  JULIANO



137        MORGA, ARIES  MESA



138        MUKSAN, CHRISTOPHER KENT  TATAD



139        NAMUAG, JESTER JUN  SALAS



140        NAQUINES, GLORY SHIELA  BURCELA



141        NARIDO, JESREEL  MOJICA



142        NEBRES, CRISTINA  SANTANDER



143        NOSCAL, HERBERT JOEY  FORBES



144        NUDALO, ARNEL  GONZAGA



145        OBUYES, KLYNCH  AMBALA



146        OCOL, ROBINSON  ESTACIO



147        OLAER, GERALDIN MAE  DAGUPLO



148        OMBION, DOMINEQUE  CADION



149        OMOYON, JESSA MAE  SORTONES



150        OQUINA, CARMELA  GARAY



151        ORQUILLAS, DIVINE GRACE  EMRA



152        PAET, ANDREA  RAQUIPO



153        PAGTABONAN, JONALY  ABANAG



154        PAJES, MARY CATHY JANE  GENULOS



155        PANADERO, JOHN ANDREW  DOMINGUEZ



156        PASCUA, RAYMOND  MENIANO



157        PERALTA, JUSTIN ROCH  DIONELA



158        PEREZ, SONNY  BUEZA



159        PERFIÑAN, NERIZA  BACIT



160        PINKIHAN, JAIRENE  CRUZ



161        PITOGO, RHENA ROSE  PRICILLAS



162        PLAZA, JESZYRELLE  LABANG



163        PUNO, MARY ELLAINE  EDJAN



164        QUEZADA, GERONIMO  ADAY



165        RACILES, ROWELLA  ABAJO



166        RAMIREZ, MARITES  FRANCISCO



167        RAMOS, FLOREN JANE  CRUZ



168        RAMOS, HANNA ALEXINE  ROTAQUIO



169        RAPANUT, MARIO JR  BILOG



170        RAYMUNDO, JOSEPH  ALONZO



171        REALICA, JOMAR  REYES



172        REGLOS, LOUELLA  CARULLO



173        REYNALDA, KRISTINE  CAMINO



174        ROMANO, NIEL JUSTIN  BUBAN



175        ROQUE, PRINCESS MARIE ALYNAGEN  LUNAR



176        ROSAL, FLORANTE  LOBO



177        SABUCDALAO, MARYBELLE  RECITAS



178        SABUGAA, MICHELLE AMOR  PONDOYO



179        SALAZAR, LEO CHRISTIAN  ASUNCION



180        SALES, CARLA  LOSLOSO



181        SAMIJON, BAL THOMAS  CONCHA



182        SANDIG, SAMUEL DAN ELIJAH  BALIGUAT



183        SANTILLAN, JEFFREY  ARDALES



184        SANTOS, ANGELO GABRIEL  MAKIMKIM



185        SEDANO, CRISANTO  NEPOMUCENO



186        SEIF AL-HUNEIRNY, THABIT ABDULLAH NASER  SUEÑO



187        SILVOSA, SHIELA MAE  MIEL



188        SIM, JACQUELINE  MAMBURAM



189        SIOCON, RENIE  DUMLAO



190        SOLIS, CONIEGEN  MIÑOZA



191        SULAYAO, ROLLIE  DOBLE



192        SUMAGAYSAY, NELSON JOHN  AGADIA



193        SUYOM, GILBERT  ADVINCULA



194        TABALE, GERMAN JR  IGNACIO



195        TABLAN, MARIONNE KIMBERLY  CRUZ



196        TABUY, MICHAEL JAY  ALETA



197        TAKA, HONIELYN



198        TAPANAN, ALEX  AMARO



199        TEJADA, MISCHELLE  LUCAS



200        TEVES, ABIGAIL  ALTILLERO



201        TRANQUILAN, JULIEBE  VILLAPAÑE



202        TUBA, ROGER  BANTILO



203        TUMAGNA, LIEZEL  PEÑAFLOR



204        TUÑACAO, ELYMI-AR-J  SUBANG



205        UMPAD, RONALDO



206        VALENZUELA, JAY-AR  LUCAS



207        VASQUES, TED MARK  ESPANTO



208        VILLARUZ, ANGELICA  SEGUIRA



209        VISTA, GIANELLI ANN  ARGUILLO



210        YELO, JEANEERYL  ACASO



211        ZARAGOZA, CHRISTIAN  DOMETITA


                        


                        


                        
                        

                           





                        

                        
                        

                           

                        


                        

                                                      EXAM
                                                      

                        

                     
                        

      

         
      
         
      


                        

                           

                              
Philstar

                              
                              

                           


                           

                              
                              
                              


                           


                           
                        

                     


                     


                     

                        

                           
    
                              
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                                 Metallurgical Engineer Licensure Examination
                              


                              

                                 October 8, 2021 - 5:30pm                              


                                                            
he Professional Regulation Commission  announces that 20 out of 38 passed

                                                         


      

         

            
Exam Results
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                                 Agricultural and Biosystems Engineer Licensure Examination
                              


                              

                                 October 4, 2021 - 10:00pm                              


                                                            
 The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 507 out of 1,392 passed the Agricultural and Biosystems Engineer Licensure Examination given by the Board of Agricultural and Biosystems Engineering in...

                                                         


      

         

            
Exam Results
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                                 Electrical Engineer Licensure Examination
                              


                              

                                 September 17, 2021 - 8:00am                              


                                                            
The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,668 out of 2,590 passed the Registered Electrical Engineer Licensure Examination and 1,506 out of 2,233 passed the Registered Master Electrician Licensure...

                                                         


      

         

            
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                                 Librarian Licensure Examination
                              


                              

                                 September 13, 2021 - 8:30pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 113 out of 237 passed the Librarian Licensure Examination given by the Board for Librarians in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi,...

                                                         


      

         

            
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                                 Romblon State University secures P39-M CHED grant
                              


                                                         


                           

                              
                              
Romblon State University secures P39-M CHED grant


                              

                                                                  By Rachel Evangelista-Llorca |
                                 243 days ago                              


                                                            
Romblon State University secured a funding from the Commission on Higher Education for three major projects worth...

                                                         


      

         

            
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                                 UP decision to defer grades said to put class requirements over student welfare
                              


                                                         


                           

                              
                              
UP decision to defer grades said to put class requirements over student welfare


                              

                                                                  By Ratziel San Juan |
                                 Over a year ago                              


                                                            
Others also questioned the integrity and composition of the Board of Regents itself, with only three sectoral (faculty, staff,...

                                                         


      

         

            
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                                 UP mulls ending sem early as Ateneo readies for post-COVID-19 school year
                              


                                                         


                           

                              
                              
UP mulls ending sem early as Ateneo readies for post-COVID-19 school year


                              

                                                                  By Ratziel San Juan |
                                 Over a year ago                              


                                                            
The committee, however, did not heed students' calls for mass promotion and instead recommended to postpone grades for the...

                                                         


      

         

            
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                                 Colleges on August-July calendar can extend sem by a month after ECQ lifting &mdash; CHED
                              


                                                         


                           

                              
                              
Colleges on August-July calendar can extend sem by a month after ECQ lifting — CHED


                              

                                                                  By Ratziel San Juan |
                                 Over a year ago                              


                                                            
Colleges and universities that adopted the August school calendar are authorized to extend their semester up to a month after...

                                                         


      

         

            
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                                 UPCAT 2020 results postponed indefinitely
                              


                                                         


                           

                              
                              
UPCAT 2020 results postponed indefinitely


                              

                                                                  By Ratziel San Juan |
                                 Over a year ago                              


                                                            
Considerations weighed include internet inaccessibility during the Luzon-wide enhanced community quarantine and the welfare...

                                                         


      

         

            
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                                 'Big 4' universities join COVID-19 handwashing guide trend
                              


                                                         


                           

                              
                              
'Big 4' universities join COVID-19 handwashing guide trend


                              

                                                                  By Ratziel San Juan |
                                 Over a year ago                              


                                                            
Online users have also suggested using more popular handwashing tune alternatives like 20-second snippets of hit songs to...

                                                         


      

         

            
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