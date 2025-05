FULL LIST: Local candidates of Las PiÃ±as City for 2025 elections

FULL LIST: Local candidates of Las Piñas City for 2025 elections

MANILA, Philippines — The Commission on Elections has published the list of candidates seeking local posts in Las Piñas City’s two districts.

The poll body said that Las Piñas has 318,542 registered voters this year.

These are the candidates seeking local positions in each of the city's two districts:

Mayor - Las Piñas City

Name to appear on the ballot

1. ABELLAR, ANTONIO JR. (PM)

2. AGUILAR, APRIL (NPC)

3. AGUILAR, CARLO (NP)

4. BARREDO, ROLANDO JR. (IND)

5. DUCAT, ARMANDO JR. (IND)

6. MIRANDA, CONRADO (IND)

7. RIVERA, REY (IND)

Vice-Mayor - Las Piñas City

Name to appear on the ballot

1. AGUILAR, IMELDA (NPC)

2. ANGELES, ED (IND)

3. ARTETA, PING (IND)

4. BATALAN, DONG (IND)

5. BUSTAMANTE, LOUIE (NP)

6. CASIMIRO, LOUIE (IND)

7. CHAVEZ, TATAY BEN (IND)

8. DAVID, CYRIL (IND)

Member, House of Representatives - Las Piñas City - Lone District

Name to appear on the ballot

1. REDOBLE, CONG LOUIE (KNP)

2. SANTOS, MARK ANTHONY (IND)

3. TAYAM, BARRY (IND)

4. VILLAR, CYNTHIA (NP)

Councilor - Las Piñas City First District

Name to appear on the ballot

1. ABELLERA, ZARDI (NPC)

2. AGUILAR, ALBIE (NP)

3. AGUILAR, ALELEE (NPC)

4. BALANAG, REY (NP)

5. BAYOG, BRIAN (NPC)

6. BUSTAMANTE, JESS (NP)

7. CASTILLO, JINSEI (MKBYN)

8. CASTILLO, MICHAEL (IND)

9. CHAVEZ, MAR (IND)

10. CLAVE, JERIC ANTONI VER (IND)

11. CRISTOBAL, KAP. ROBERT (NPC)

12. DE LEON, DOC ERIC (NP)

13. ESMEÑA, LARRY (IND)

14. EUSEBIO, LARRY (IND)

15. GALLANO, AME (IND)

16. JAMCO, ANGELITO JR. (IND)

17. LLUPAR, RODOLFO (IND)

18. MATUNDAN, LAURO III (IND)

19. MEDIDAS, DAVEY PROF (PDPLBN)

20. PEÑA, OSCAR (NP)

21. PEREZ, LARRY (IND)

22. RIGUERA, REX (NP)

23. ROSALES, MARLON (NPC)

24. SANTAMARIA, MIMI (IND)

25. SANTOS, MAC-MAC (NPC)

26. SOMEROS, COMBAT (IND)

27. SUÑER, ANGELITA (IND)

28. TOLENTINO, PEARL (IND)

Councilor - Las Piñas City Second District

Name to appear on the ballot

1. AGUILAR, LORD (NP)

2. ALVARADO, MICHAELA IRISH (IND)

3. ANDAL, AVELINO (IND)

4. ARANDA, LESTER (NPC)

5. BOYO, JEFF (IND)

6. BUSTILLO, ADORACION (IND)

7. CALITIZEN, DANILO (PM)

8. CASIMIRO, EMMANUEL LUIS (NPC)

9. DAYAO, MARLON (IND)

10. DECIEMBRE, IRENE (IND)

11. DELA CRUZ, BERLIN (IND)

12. FIESTA, NOLI (IND)

13. GARCIA, TONY (IND)

14. GOCO, ABET (IND)

15. GONZALES, GYWYN (NP)

16. GRAN, SIMNAR (IND)

17. GREGORIO, ELMER (IND)

18. HERNANDEZ, DANOK (NP)

19. MARTINEZ, TITO (NPC)

20. MEDINA, HENRY (NPC)

21. PARUNGAO, EDGARDO (IND)

22. PASCUAL, IDOL (IND)

23. RAMOS, RUBEN (NP)

24. RIGUERA, BONIFACIO (NP)

25. ROSALES, ADELIA (IND)

26. SAITO, MACKY (NPC)

27. TAN, YOLLY (NP)

28. TATO, ALEX (IND)

29. TORALBALLA, EUAN (NPC)

30. TUGANO, BOK (IND)

31. VALLE, VJ (IND)

32. VENTURA, LILY (IND)

*This is subject to correction.