FULL LIST: Local candidates of Taguig City for 2025 elections

MANILA, Philippines — The list of candidates seeking local posts in Taguig City’s two districts has been released by the Commission on Elections (Comelec).

Taguig ranks as the Philippines’ sixth most vote-rich city, with 689,000 registered voters, according to Comelec’s January 2025 data.

Listed below are the candidates contesting seats in Taguig City’s two districts:

Mayor - TaguigCity

Name to appear on the ballot

1. CAYETANO, ATE LANI (NP)

2. CERAFICA, ARNEL (PFP)

3. LICUDINE, BRIGIDO (IND)

Vice-Mayor - Taguig City

Name to appear on the ballot

1. ALIT, ARVIN IAN (NP)

2. CERAFICA, JANELLE (PFP)

3. TANGLAO, NELLY (IND)

Member, House of Representatives - Taguig City - First District

Name to appear on the ballot

1. CAYETANO, DIREK LINO (NPC)

2. CERAFICA, ALLAN (PFP)

3. CRUZ, ADING (NP)

4. DELA CRUZ, PETER (IND)

5. OPOC, RICARDO (IND)

Councilor - Taguig City First District

Name to appear on the ballot

1. ABAIGAR, ROMEO EDGAR (IND)

2. ABBANG, KIM MANZO (NP)

3. ALVARIDA, JOHNNY (IND)

4. AQUINO, COMMISSIONER (NP)

5. BACSAIN, ATTY. MARK (PFP)

6. BAUTISTA, JONJON (PFP)

7. BERAN, MARK BRYAN (IND)

8. BERNAL, RJ (PFP)

9. CRUZ, ALLAN PAUL (NP)

10. CRUZ, JANNAH (PFP)

11. CRUZ, SAMMY (NP)

12. DELA PAZ, REINANTE (IND)

13. DELOS SANTOS, JING (MKBYN)

14. DELOS SANTOS, WARREN (PFP)

15. GONZALES, MOGS (PFP)

16. ICAY, ABOGADO DARWIN (NP)

17. INAN, TAN-TAN (PFP)

18. LABAMPA, JIMMY (NP) 2

19. LONTOC, PAUL (IND)

20. MADRID, ELVIE (PFP)

21. MAÑOSCA, NINONG TOTONG (NP)

22. MARCELINO, TIKBOY (NP)

23. OGALINOLA, CARLITO (NP)

24. PALMA, DOC RICO (IND)

25. PANGA-CRUZ, ATTYJOY (NP)

26. SAN PEDRO, GAMIE (NP)

27. SANGA, JOSHUA (PFP)

28. SANTOS, FERDIE BRO (NP)

29. SANTOS, MARIA ANA (PFP)

30. SUMAGPAO, GERARD (PFP)

31. VERA, HENRY (IND)

Member, House of Representatives - Taguig City - Second District

Name to appear on the ballot

1. BOCOBO, JORGE DANIEL (NP)

2. MANILA, NOE (IND)

3. ZAMORA, PAMMY (LAKAS)

Councilor - Taguig City Second District

Name to appear on the ballot

1. ABATAY, BENNY (PFP)

2. ACEPCION, NOGNOG (PFP)

3. ADVINCULA, KUYASEC (PFP)

4. AGGALUT, RAM (IND)

5. ANUNCIACION, ABRAHAM (IND)

6. BALINA-ERON, MARISSE (NP)

7. BANDEJAS, LOT DILLA (PFP)

8. BAPTISTA, EDGAR (NP)

9. BERMAS, GIGI (NP)

10. BOMBASE, ANGIE (PFP)

11. CABRERA, PAOLO (IND)

12. CALVADORES, LANI (PFP)

13. CAPURCOS, SID (IND)

14. CASTRO, DANNY (NP)

15. CLAVO, ARTHUR (IND)

16. DARIA, SONNY (IND)

17. DE ASIS, COSME (IND)

18. DE LARA-BES, IONY (NP)

19. DEMAFILES, CUPID (IND)

20. DIZON, IVIE (NP)

21. ERCILLO, ARMAN (PFP)

22. FLORES, ARTHUR (PFP)

23. MAGALLANO, PERLISITA (IND)

24. PAU-TIN, GEN (NP)

25. PENOLIO, ALEX (NP)

26. POOTEN, BASILIO (PFP)

27. PRADO, ED (NP)

28. RIVERA, JUN (PFP)

29. SACAY, GLENN (PFP)

30. SAN PEDRO, DUDONG (IND)

31. SERNA, JOMIL (NP)

32. SUPAN, NICKY (NP)

33. TAN, JERRY (PLM)

34. TIBIO, CALEB (IND)

35. VALDEZ, ATTY GARY LESTER (PFP)

36. VILLAMOR, BING (NP)

37. ZAMORA, SALVADOR III (IND)

*This is subject to correction.