Gloc-9 reveals 'Sirena' gift for gay son

MANILA, Philippines — Rapper Gloc-9 revealed that his hit song "Sirena" is his gift for his gay son.

In his interview with ABS-CBN's MJ Felipe, Gloc said that his son has not come out yet when he wrote the song.

"My son is gay. Nu'ng sinulat ko 'yun, hindi niya pa sinasabi sa amin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa anak ko na, kung gaano ko siya kamahal," Gloc said.

“Hindi naman ako ma-showbiz. And I think para sabihin ko ito now, ako ay proud na proud sa anak ko. Ako ay excited sa kung ano man ang kaya niyang ma-achieve sa buhay niya.

“Minsan iniisip ko how life gives you hints of magic here and there. Nu'ng natapos ko yung 'Sirena,' hindi ko naman alam. And I don't mind. Anak ko 'yun.”

Gloc said that he's proud of his son.

"Ako’y proud na may anak ako na tulad ni Daniel. Mahal na mahal ko ang mga anak ko at gagawin ko ang lahat para sa kanila," he said.

The rapper also recalled that he's afraid of being judged when he released the song.

"'Yung song na 'yan, nu'ng ire-release namin 'yan, takot na takot ako. Takot na takot dahil ayaw kong makainsulto ng tao. Alam ko kasi nu'ng sinulat ko yan, hindi ko tsinelas o sapatos ang isuot-suot ko. Ako’y nagsuot ng ibang sapatos o tsinelas," he said.

“Kaya ako natatakot kasi ayaw kong may naisulat ako d'un na baka, e, 'Sira-ulo pala ito, hindi naman 'to ganyan'," he added.

He, however, said that many people thanked him for the song.

"Nu'ng minsan, I think days after namin ma-release 'yung music video, may isang grupo ng production people na nagpunta sa bahay to interview me about the song.

"And then, pinapanood namin sa kanila, 'Eto na yung music video, baka gusto niyong mapanood.'

"And then 'yung isa talaga humahagulgol at the end of the song. And then she said, 'Nararamdaman ko 'yan kasi 'yan ang buhay ng best friend ko. Maraming salamat.'

“Minsan nag-guest ako sa isang show sa ABS, isang bouncer, 'Idol, salamat ha.' Sabi ko, 'Bakit?’ 'Kasi 'yung anak ko 'Sirena' rin, e, nu'ng narinig ko yung kanta mo, naliwanagan ako'.”

