'The world is healing': 'Tawag ng Tanghalan' champ's anti-ABS-CBN relatives are now Kapamilyas

MANILA, Philippines — "It's Showtime" "Tawag ng Tanghalan" Season 4 grand champion JM Yosures revealed that his anti-ABS-CBN relatives are now watching the Kapamilya network after he won in the singing contest.

In his Twitter account, JM said the world is healing after his relatives watched ABS-CBN's Sunday variety show “ASAP Natin ‘To."

Yung mga kamag-anak kong anti-ABSCBN tumutok sa ASAP kanina ???? The world is healing ?? — JM Yosures (@jmyosures) February 7, 2021

“'Yung mga kamag-anak kong anti-ABSCBN tumutok sa ASAP kanina. The world is healing,” he wrote.

JM won the "Tawag ng Tanghalan" recently, beating eight other grand finalists Rachell Laylo, Rica Mae Maer, Emmar Cabilogan, Nikole Kyle Bernido, Makki Lucino, Donna Gift Ricafrente, Mara Tumale and Ayegee Paredes.

After winning the contest, JM took to his Facebook account to thank all the people behind his win.

“Sobrang laki po nang takot sa sumali sa Tawag Ng Tanghalan dahil produkto nito ang mga pangmalakasan mga singers. Biggest amateur singing contest kung tawagin pero maraming successful contenders dito ay mga batikan na sa mga singing contest. Ano naman ang laban ko na sa apat na sulok ng kwarto ko madalas kumakanta,” JM said.

“Kaya nung natanggap ako para sumalang sa TNT, hindi ko inakala ang marami pong susuporta sa akin. It was a fun but difficult adventure. Isang paa ko ang naglalakbay sa kung paano magperform, at isa naman sa kung ano ba ako as a singer. That adventure led me to Quarter Final, Semis, Grand Finals?? Tapos sa kampeonato?? Grabe!” he added.