Marian Rivera, Dingdong Dantes headline Star Cinema's 'Rewind'

MANILA, Philippines — Celebrity couple Marian Rivera and Dingdong Dantes will headline the Star Cinema film "Rewind."

According to a report by ABS-CBN News, the celebrity couple's movie is Star Cinema's collaboration with APT Entertainment and Agosto Dos Media.

"Rewind" will be directed by Mae Cruz Alviar.

Marian said that she's excited to work with Mae because Dingdong worked with her in his movie with Bea Alonzo, "She's The One."

“Sobrang excited [ako maka-work ang Star Cinema] at the same time, si Direk [Mae],” Marian said.

“Kasi si Dong ang daming kuwento tungkol sa kanya. So sabi ko kay Dong, sana balang araw ma-direct din niya ako. Punong-puno ng pangarap 'yung mga kwento ni Dong sa akin every time may Star Cinema siya. So sabi ko, sana balang araw,” she added.

The Kapuso star said that she was impressed with the script and will do the movie despite her heavy schedule.

“Parang bawat paglipat ko ng pahina sa script, walang tapon sa script. Walang dahilan para hindi ko ito gawin, especially kasama ko si Dong. Kasi alam niya, every time nagkaka-partner kami na kaming dalawa, meron kaming moment na mas tumitibay kami. ‘Ah, may ganun pala siya.’ So may bago akong nadi-discover sa kanya. Lalo akong nai-in love. May ganu'ng moment. So sabi ko kay Direk, gagawin ko iyan kahit mahirapan ako sa schedule,” she said.

Echoing Marian's statement, Dingdong said he was also impressed with the script.

“Nauna ko siyang nabasa. Same reaction pero wala namang nakakita sa akin. Pero pinadala ko sa kanya. Usually matagal siyang magbasa ng script, mga days. Pero parang wala pa yatang one hour na-reply na kaagad siya. Natapos niya in less than an hour,” he said.

“Kahit na pangatlong beses mo na siya basahin, I’m pretty sure ganu'n pa rin ang feeling. Nu'ng huling beses ko siyang nabasa was four days ago, ganu'n pa rin ang pakiramdam ko. Parang fresh parati. Ano pa kaya kung makita na natin ang interpretation ni Direk Mae?” he added.

