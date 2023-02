Darryl Yap called out for allegedly using Hacienda Luisita videos for 'Martyr o Murderer' without permission

MANILA, Philippines — The Ecumenical Institute for Labor Education and Research (EILER) called out controversial director Darryl Yap for allegedly using footage from their documentary “Sa Ngalan ng Tubo” without consent. The footage was reportedly used for Yap's upcoming film "Martyr or Murderer."

In their Facebook account, EILER released a joint statement from organizations Mayday Multimedia, Tudla Productions, and Pokus Gitnang Luson Multimedia Network.

“Bagama’t nasa interes ng production team at ng mga manggagawa’t magsasaka ang patuloy na pagpapalaganap ng ‘Sa Ngalan ng Tubo,’ nararapat na sa buong konteksto ito maipalaganap. Hindi lingid sa kaalaman ng mga Pilipino ang pakikibaka ng mga manggagawang bukid at magsasaka, kung kaya’t agad na nakapukaw sa damdamin ng mga manonood ang paggamit ni Darryl Yap, VIVA Films, at VinCentiments sa isang bahagi ng aming dokumentaryo bilang promotional material ng kanilang pelikulang ‘Martyr or Murderer,’” EILER said.

“Ngunit sa pagkait nila sa buong konteksto ng laban ng mga manggagawang bukid at magsasaka, nagbigay sila ng panibagong inhustisya sa anyo ng paglihis ng diskurso sa usapin ng lupa, sahod, trabaho, at karapatan,” they further stated.

It also called out Yap for allegedly using the footage to damage the Aquino family's reputation for the public to forget the Marcos family's sin to the country.

“Nagbigay sila ng panibagong inhustisya sa anyo ng paglihis ng diskurso sa usapin ng lupa, sahod, trabaho, at karapatan. Malinaw na ginagamit lamang ng kanilang kampo ang mga kasalanan ng mga Cojuangco-Aquino sa mga biktima ng Hacienda Luisita masaker upang matabunan ang mga kasalanan ng mga Marcos noong Martial Law, at sa proseso ay kumita sa takilya,” it said.

The organization urged Yap to remove all the allegedly stolen footage from the film.

“Hindi nagsakripisyo ng buhay ang mga martir ng Hacienda Luisita para lamang gamiting bala ng mga Marcos at Duterte laban sa mga Aquino at sa oposisyong tumututol sa kasalukuyang administrasyon. Sa kasalukuyan, patuloy na pinagkakaitan ng lupa ang mga magsasaka ng Hacienda Luisita sa ilalim ni Marcos Jr,” it said.

“Ikinadidismaya namin ang paggamit ng piling eksena ng dokumentaryo nang walang permiso mula sa production team. Higit pa rito ay kinokundena namin ang paggamit nito para sa baluktot na panawagan ng hustisya na nagsisilbi lamang sa interes ng naghaharing-uri. Hindi ito ang layunin ng ‘Sa Ngalan ng Tubo.’ Ang tamang hakbang ay tanggalin ang promotional material kung saan ginamit ang footage ng aming dokumentaryo,” it added.

