Long-time couple marries amid heavy rains, flooding in Bulacan

Our Lady of Mount Carmel Parish - Barasoain Church via Facebook

MANILA, Philippines — Long-time couple Jade Rick Verdillo and Jamaica Aguilar exchanged their "I dos" despite the heavy rain and flooding brought by habagat in Barasoain Church, Malolos, Bulacan.

Our Lady of Mount Carmel Parish - Barasoain Church shared on their Facebook page photos of the said wedding.

"Sa kabila ng pag-baha sa loob, labas at sa paligid ng ating Parokya dulot ng pag-ulan, tuloy pa rin ang pagdiriwang ng Sakramento ng Kasal nina Jade Rick Verdillo at Jamaica Aguilar na isinagawa sa ating Parokya. Hindi alintana ng mga ikakasal at maski ng kanilang mga panauhin ang baha, maituloy lamang ang pag-iisang dibdib ng mag-asawa sa harapan ng Dambana ng Diyos," the caption read.

"Sa panahong ito ng bagyo at kalamidad, hinihimok tayo na patuloy na manalangin para sa kaligtasan lahat," it added.

In a report by ABS-CBN, Aguilar said that they opted not to postpone the wedding it took them a long time to plan for it.

"Tuloy na tuloy na po. Tagal na po naming inaantay 'to, so, itutuloy na po namin," Aguilar said.

"Baha lang po 'to, mas marami po kaming pagsasamahan," she added.

RELATED: LIST: Malls offer free WiFi, overnight parking, charging stations