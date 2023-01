'Papatayin sa sindak si Barbara': Netizens ask why Dawn Zulueta part of Marcos delegates in Switzerland

MANILA, Philippines — Actress Dawn Zulueta found herself at the receiving end of criticism after she recently joined President Bongbong Marcos' delegation in Switzerland.

Marcos is in Switzerland to attend the World Economic Forum in Davos.

Zulueta is the wife of Antonio Lagdameo Jr., Marcos' Special Assistant.

Social media users criticized the actress for being part of the delegation, becoming one of the top trending topics on Twitter today. Here are the tweets about Dawn:

Anong gagagawin ni Dawn Zulueta jan sa Davos?



"Papatayin sa Sindak si Barbara?!"



Pwede namang sa Davao na lang siya nagmaganda.



Nakakaloka talaga kayo. ????????#davos2023 https://t.co/x5dW522mHt — B.R.E.E.????????? ????????????????? (@yansibree) January 18, 2023

ano'ng nangyari kay dawn zulueta? feeling imelda? hindi na dapat sumama kung wala naman siyang gagawin sa davos? parang langaw na nakatuntong sa kalabaw. kung tutuusin, hindi rin kailangang isama si special assistant lagdameo. ano ba siya yaya ni junjun? #mostcorrupt #mostevil — PinoyAko (@pinoysiwowie) January 19, 2023

Ano kaya ang mahalagang papel sa pagsama sa Switzerland ng 2 anak ni Asyong at ni Dawn Zulueta?

Enlighten me! — ?a?a?????? (@magnoliabb06) January 19, 2023

Ano role ni Dawn Zulueta SA zarzuelang Ito?! Padalit SA bayan! KANSER Ng lipunan Ang MGA taong mapagsamantala at abusado sa kapangyarihan! https://t.co/gsoY8EnbtF — daphine3 (@daphine36) January 19, 2023

Dawn Zulueta should be equally called out like Alex G. In fact, more attention on Zulueta since she’s spending the taxpayers’ money. I thought she’s a good person. — Colleen (@Colleen_FS) January 19, 2023

Wala bang magtatanong bat bitbit buong barrio papuntang Davos? Anong role ni Dawn Zulueta? nd Who's paying? pic.twitter.com/uo61HlJMFV — Ramini, Ang Batang Bronsi (@Akis2x) January 17, 2023

its so shameful to be a former fan of dawn zulueta. Lol https://t.co/9AdsAQSacY — Claire ???????? (@claireyu) January 19, 2023

Anong role sa gobyerno ni Dawn Zulueta at kasama siya Switzerland??? pic.twitter.com/0SSIcYK5YT — ALTStarMagic ???? (@AltStarMagic) January 18, 2023

Sa mga nag tataka po kung bakit kasama si Dawn Zulueta sa Switzerlad for WEF, nakalimutan niyo na po ba na first lady siya ni Pres. Oscar Hidalgo?? pic.twitter.com/MMWmc54azQ — Fritzie???? (@Fritziemixie) January 19, 2023

Oh, pati si Dawn Zulueta nasa Switzerland din. Fieldtrip yarn??? — Ash Presto ???? (@sosyolohija) January 17, 2023

Si Dawn Zulueta at ang asawa ay mga alagad ng magnanakaw. Tutulong sila makidambong sa kaban ng bayan. — Kongresman (@asarnatalaga) January 18, 2023

Dawn is eife of Anton Lagdameo, presidential adviser. Are plane trips of wives of presidential consultants allowed by Commission on Audit? Shouldnt COA divide expenses by number of passengers and bill the expenses for wives and relatives, minus media and First Family? https://t.co/DD5kRRS7o9 — Raissa Robles (@raissawriter) January 19, 2023

