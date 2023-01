'Walang excuse': Mikee Morada admits wife Alex Gonzaga wrongfully smeared icing on waiter

MANILA, Philippines — Alex Gonzaga's husband Mikee Morada admitted that his wife has done something wrong when she smeared icing from her birthday cake on a waiter's face.

In his Facebook account, Mikee said that there's no excuse for Alex's mistake.

"Madami na ang nasabi tungkol sa aking misis dahil sa nangyari noong kanyang birthday celebration. Bilang asawa at head ng aming pamilya, nais ko lang sabihin na nagkamali ang aking asawa," he said.

"Madaming mga rason na maari kong sabihin kung bakit niya nagawa iyon pero walang excuse sa kanyang pagkakamali. Nagkamali talaga siya," he added.

Mikee said that Alex recognized her mistake so she approached the waiter to apologize.

"Pero kahit na sa kanyang paghingi ng dispensa at gawin ay may masasabi pa din sa kanya. Tanggap natin yan pero bilang asawa masakit yung mga nababasa ko na sobra naman na pati ang pinagdaanan nya bilang babae ay naungkat pa," he said.

"Kahit nagkakamali ang isang tao wala pa rin tayo karapatan murahin ito. Pinili ni Alex ang maging tahimik at nagawa na ng asawa ko ang paghingi ng dispensa sa taong pinaka naapektohan sa nangyaring ito, kay Kuya Allan," he added.

Mikee assured Alex that he will be there for her no matter what.

"Catherine, masakit at mahirap na lesson ito pero ang mahalaga ay ginawa mo ang dapat mong gawin at inako mo ang iyong pagkakamali. Patuloy man ang mga masasabing hindi maganda patungkol sa iyo at sa atin ay nandito ako para sa iyo. Pero may awa Ang Panginoon, dadating ang oras maghihilom din ang lahat. I love you!" he said.

