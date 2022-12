'Sana maging inspirasyon 'to sa inyo': Dialysis patient now a LET passer

MANILA, Philippines — A dialysis patient from Candelaria, Quezon, who has been an inspiration to social media users after he graduated from college last year while battling a chronic kidney disease, is now a board passer.

Arnold Morales posted on his Facebook account recently that he passed the Licensure Examination for Teachers (LET).

“Akala ko 'yung LET ang tatapos sa buhay ko, buti na lang ako 'yung tumapos sa kanya,” he wrote.

“Little did you know, isa akong Dialysis Patient sa loob ng limang taon. Hindi ko akalaing makakakuha pa ako ng ganitong achivement sa kabila ng aking sitwasyon. Ang dami kong silent battles during review na ako at ang pamilya ko lang ang nakakaalam (physical, emotional, financial) -lahat na yata? Pero sobrang bait ni Lord, hindi nya ako pinabayaan at kinaya ko pa rin,” he added.

Arnold wanted his story to become an inspiration for teachers who failed the LET.



“Sa mga kapwa ko ka-guro na hindi pa pinalad. Sana ay maging inspirasyon ito sa inyo kahit papaano para magpatuloy pa ring huwag sukuan ang pangarap na lisensya,” he said.

“May tamang panahon para sa lahat. Hindi kailangang ipilit, hindi kailangang madaliin dahil kung ito’y para sayo, marami mang hadlang, tadhana na ang kikilos at kusang gagawa ng paraan upang ito’y makamtan. Basta’t samahan lang ng sipag, tiwala sa sariling kakayahan at higit sa lahat pananalig sa Panginoon,” he added.

Last year, Arnold told Philstar.com that he's fighting a chronic kidney disease, now on Stage 5, for four years. But the illness didn't become a hindrance in pursuing his dream to finish his education from Tayabas Western Academy.

In an interview with Philstar.com earlier this week via Messenger, Arnold said he’s still having his dialysis. He hopes he will have a kidney donor for transplant so he could have a confidence to apply as a teacher.

“Hindi ko pa po na try mag apply para magturo po. Kasi mababa yun kumpiyansya ko dahil sa sitwasyon ko. Siguro saka na lang po pag nabigyan po ako ng chance makapag transplant at maging normal ulit. Pag kaloob po ni Lord,” he said.

“Feeling ko naman po ay kaya ng katawan ko. Malakas naman po ako. Napapanghinaan lang po ako mag try kasi feeling ko wala pong kukuha sa akin. Mas marami pong iba na mas healthy at mas ok kumpara sakin,” he added.

